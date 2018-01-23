Материалы XVI конференции «Этика и наука будущего. Солнечная система и жизнь на Земле» (2017 г.)
- В.В.Абрамов. Две вершины жизни на Земле: Человек на суше и Дельфин в воде
- С.К.Борисов, Н.Н.Якимова. Итоги конференции «Солнечная система и жизнь на Земле»
- Л.Б.Борисова. Что разрывает пространство и останавливает время?
- Л.Б.Борисова. Атмосфера Земли - часть Газового Тела Вселенной
- Т.И.Докучаева. Теория управляемого хаоса: события земные – законы небесные
- А.С.Харитонов. Мы – «дети» Солнца и Земли. Феномен развития в открытой сложной системе
- С.Г.Джура, В.И.Чурсинов, В.В.Якимишина. На пути к истине
- В.И.Калиниченко. Солнце, сердце, биоритмы
- А.Б.Коренная. Индоевропейское историческое древо и его русская ветвь
- А.А.Кутало. От познания истины к её постижению
- В.И.Кузьмин, Н.А.Галуша. Ритмы Солнечной системы в процессах на Земле
- Н.Л.Лескова. Из научного наследия профессора Л.В.Лескова. К.Э.Циолковский: актуальные прогнозы и предупреждения
- И.Ф.Малов. Жизнь на Земле – явление космическое
- А.А.Осипов-Скурлягин. Великие тайны Апокалипсиса
- В.И.Рунин. О поляризационной квантовой модели солнечной системы
- С.И.Сухонос. От кризиса – к новой гармонии
- В.В.Вихров. Электродинамическая теория жизни
- М.Г.Виноградова. Солнечная система в Новой космогонии Ходькова
- Н.Н.Якимова. Солнечная система и экзопланеты
- Л.М.Якушин. Происхождение вод на Земле и их эволюция в результате круговорота
- С.М.Зорин. Судьба цивилизаций Земли
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