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Главные темы

  • 1920-е годы – уникальный, сложный и противоречивый период отечественной истории

    1920-е годы – уникальный, сложный и противоречивый период отечественной истории

  • Виманы – летающие колесницы в индийской мифологии

    Виманы – летающие колесницы в индийской мифологии

  • Бангалорские встречи со С.Н.Рерихом

    Бангалорские встречи со С.Н.Рерихом

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Высокие собеседования
Главы из дневника Франчиа Ла Дью
Назначение и приготовление мумий древних инков и египтян всегда были глубокой тайной для учёных западной цивилизации. Хотя многие были убеждены, что...
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Неоперативная хроника
Новости из Гобинд Садана
Фишер М.
«В детстве у меня было видение о том, что люди страны "Русь" станут самыми духовными людьми в мире», — так говорит Баба...
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Неоперативная хроника
Отражение
Величко Е.М.
Дроздова-Черноволенко М.Ф.
Художникам Надежде и Сергею Кузнецовым дан великий дар видеть и воплощать в картинах состояние безмолвия, величие Космоса и гармонию. Сами художники...
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Грани науки
О возможности дальнодействия во Вселенной
Борисова Л.Б.
Представления людей о мире на разных этапах эволюции соответствуют уровням их сознания, так как именно оно определяет реакции людей на мгновенное...
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В отличие от общепринятых 400 лет назад и сейчас взглядов, именно магию (так называемую «белую». - Ред.) Парацельс считал истинной наукой, противопоставляя её официальной, основанной на «непоколебимости» авторитетов, к...
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Хранители огня
Соловьёв С.Н.
Давно это было, в седой старине, Но память живёт и поныне. В селении горном по гордой земле Ходили босые святые. Их лики струили загадочный свет, Подошвы земли не касались. К ним лился народ, вопрошая совет, И дикие звери ласкались. В ту пору в...
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Грани науки
Никола Тесла и Свами Вивекананда
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Они познакомились 13 февраля 1896 года, на ужине в честь Сары Бернар, известной французской актрисы, после пьесы «Изиель» с её участием. Знаменитый изобретатель и исследователь Никола Тесла, специализировавшийся на исследованиях...
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Литературные страницы
Партитура Времени
Уралов О.В.
Тот, кто думает, что литература объединяет мир, ошибается. Лишь музыка способна объединить его. И слово в своём стремлении к музыке совершенствуется и набухает ассоциациями, приобретая смысл, не объяснимый простой логикой. Развалины монастыря, море...
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