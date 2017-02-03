Во все времена и среди всех народов Земли жили люди, которые, проходя тяжёлые и порою жестокие испытания, достигали Мудрости и посылали в эгрегор Планеты энергии высоких мыслей, гармонизировали жизнь человечества с Космосом. Они владели силами,...
В отличие от общепринятых 400 лет назад и сейчас взглядов, именно магию (так называемую «белую». - Ред.) Парацельс считал истинной наукой, противопоставляя её официальной, основанной на «непоколебимости» авторитетов, к...
Давно это было, в седой старине,
Но память живёт и поныне.
В селении горном по гордой земле
Ходили босые святые.
Их лики струили загадочный свет,
Подошвы земли не касались.
К ним лился народ, вопрошая совет,
И дикие звери ласкались.
В ту пору в...
Они познакомились 13 февраля 1896 года, на ужине в честь Сары Бернар, известной французской актрисы, после пьесы «Изиель» с её участием. Знаменитый изобретатель и исследователь Никола Тесла, специализировавшийся на исследованиях...