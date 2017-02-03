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Главные темы

  • 1920-е годы – уникальный, сложный и противоречивый период отечественной истории

    1920-е годы – уникальный, сложный и противоречивый период отечественной истории

  • Виманы – летающие колесницы в индийской мифологии

    Виманы – летающие колесницы в индийской мифологии

  • Бангалорские встречи со С.Н.Рерихом

    Бангалорские встречи со С.Н.Рерихом

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Вдумайтесь: наверное, нет более высокого и созидательного слова, чем «благотворитель». Именно им уместно называть героев, подвижников,...
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Высокие собеседования
Письма света (часть 4)
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...Теперь в отношении ваших многочисленных вопросов о перевоплощениях Учителя Илариона. Для меня будет невозможным заходить в этих вещах далеко по...
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Неоперативная хроника
XV научная конференция «Этика и наука будущего»
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Мысль обратиться к раскрытию идеи «общего дела» возникла сразу после окончания прошлогодней междисциплинарной научной конференции журнала...
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Человек и время
Три портрета Рериха
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Сердцем любимый облик Николая Константиновича Рериха сохранили для нас старинные фотографии и прекрасные портреты, написанные его сыном Святославом...
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Во все времена и среди всех народов Земли жили люди, которые, проходя тяжёлые и порою жестокие испытания, достигали Мудрости и посылали в эгрегор Планеты энергии высоких мыслей, гармонизировали жизнь человечества с Космосом. Они владели силами,...
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В отличие от общепринятых 400 лет назад и сейчас взглядов, именно магию (так называемую «белую». - Ред.) Парацельс считал истинной наукой, противопоставляя её официальной, основанной на «непоколебимости» авторитетов, к...
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Давно это было, в седой старине, Но память живёт и поныне. В селении горном по гордой земле Ходили босые святые. Их лики струили загадочный свет, Подошвы земли не касались. К ним лился народ, вопрошая совет, И дикие звери ласкались. В ту пору в...
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Грани науки
Никола Тесла и Свами Вивекананда
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Они познакомились 13 февраля 1896 года, на ужине в честь Сары Бернар, известной французской актрисы, после пьесы «Изиель» с её участием. Знаменитый изобретатель и исследователь Никола Тесла, специализировавшийся на исследованиях...
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