Человечество вступило в третье тысячелетие. Каким оно будет? О будущем Земли и человечества ещё в начале ХХ века писал Константин Эдуардович...

Человечество вступило в третье тысячелетие. Каким оно будет? О будущем Земли и человечества ещё в начале ХХ века писал Константин Эдуардович...

Передо мной письма Зинаиды Григорьевны Фосдик. «Дорогая другиня дальняя...», – обращается она ко мне и заканчивает словами «В...

Передо мной письма Зинаиды Григорьевны Фосдик. «Дорогая другиня дальняя...», – обращается она ко мне и заканчивает словами «В...

Вы туго завязываете узел за узлом, сплетая их парами. Узлы страсти, любви и ненависти, несказанно дорогие вам. Они царапают ваши сердца, в то время...

Вы туго завязываете узел за узлом, сплетая их парами. Узлы страсти, любви и ненависти, несказанно дорогие вам. Они царапают ваши сердца, в то время...

Человек и время В поисках истины Мухина Е.М. Во все времена и среди всех народов Земли жили люди, которые, проходя тяжёлые и порою жестокие испытания, достигали Мудрости и посылали в эгрегор Планеты энергии высоких мыслей, гармонизировали жизнь человечества с Космосом. Они владели силами,... далее >>