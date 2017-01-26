В отличие от общепринятых 400 лет назад и сейчас взглядов, именно магию (так называемую «белую». - Ред.) Парацельс считал истинной наукой, противопоставляя её официальной, основанной на «непоколебимости» авторитетов, к...
Давно это было, в седой старине,
Но память живёт и поныне.
В селении горном по гордой земле
Ходили босые святые.
Их лики струили загадочный свет,
Подошвы земли не касались.
К ним лился народ, вопрошая совет,
И дикие звери ласкались.
В ту пору в...
Они познакомились 13 февраля 1896 года, на ужине в честь Сары Бернар, известной французской актрисы, после пьесы «Изиель» с её участием. Знаменитый изобретатель и исследователь Никола Тесла, специализировавшийся на исследованиях...
Тот, кто думает, что литература объединяет мир, ошибается. Лишь музыка способна объединить его. И слово в своём стремлении к музыке совершенствуется и набухает ассоциациями, приобретая смысл, не объяснимый простой логикой.
Развалины монастыря, море...