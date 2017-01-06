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Главные темы

  • 1920-е годы – уникальный, сложный и противоречивый период отечественной истории

    1920-е годы – уникальный, сложный и противоречивый период отечественной истории

  • Виманы – летающие колесницы в индийской мифологии

    Виманы – летающие колесницы в индийской мифологии

  • Бангалорские встречи со С.Н.Рерихом

    Бангалорские встречи со С.Н.Рерихом

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Педагогика будущего
Воспитание самодостаточной личности в современном обществе
Фесенко Т.К.
Любая система во Вселенной стремится к устойчивости, гармонии. Человек не является исключением. Стать самодостаточной личностью – значит...
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Содержание
От редакции 2 Н.К.Рерих. Молитва Владычице Знамени Мира 3 Н.А.Тоотс. Новая жизнь Пакта Рериха 5 Обращение к Генеральному секретарю ООН 6 А.М.Шустова...
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Живая Земля
Общая тайна живых клеток и квантовых частиц
Голубев С.Н.
Энциклопедисты XVIII века занимались сразу многими науками. Но глубинных связей между разными областями естествознания в то время никто не понимал....
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Мир без границ
Замки Франции
Величко А.А.
Величко Е.М.
Гора Сан-Мишель — место во Франции, наиболее посещаемое сегодня туристами и паломниками. По преданию, здесь архангел Михайл низверг Люцифера с...
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Хранители огня
Соловьёв С.Н.
Давно это было, в седой старине, Но память живёт и поныне. В селении горном по гордой земле Ходили босые святые. Их лики струили загадочный свет, Подошвы земли не касались. К ним лился народ, вопрошая совет, И дикие звери ласкались. В ту пору в...
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Грани науки
Никола Тесла и Свами Вивекананда
Тоби Гротц
Они познакомились 13 февраля 1896 года, на ужине в честь Сары Бернар, известной французской актрисы, после пьесы «Изиель» с её участием. Знаменитый изобретатель и исследователь Никола Тесла, специализировавшийся на исследованиях...
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Литературные страницы
Партитура Времени
Уралов О.В.
Тот, кто думает, что литература объединяет мир, ошибается. Лишь музыка способна объединить его. И слово в своём стремлении к музыке совершенствуется и набухает ассоциациями, приобретая смысл, не объяснимый простой логикой. Развалины монастыря, море...
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Образ Родины
Икона Урала
Александр Проханов
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