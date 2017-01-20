Давно это было, в седой старине, Но память живёт и поныне. В селении горном по гордой земле Ходили босые святые. Их лики струили загадочный свет, Подошвы земли не касались. К ним лился народ, вопрошая совет, И дикие звери ласкались. В ту пору в...