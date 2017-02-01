Приступая к рассмотрению христианского учения о душе, а также непосредственно связанного с этим учением вопроса о сущности и смысле смерти,...

Приступая к рассмотрению христианского учения о душе, а также непосредственно связанного с этим учением вопроса о сущности и смысле смерти,...

Те, кому случалось бывать в горах Средней Азии, встречали кусты и деревца, сплошь увешанные тряпочками. Это дань уважения к Хозяину Места. Давняя...

Те, кому случалось бывать в горах Средней Азии, встречали кусты и деревца, сплошь увешанные тряпочками. Это дань уважения к Хозяину Места. Давняя...

Письмо, которым я завершаю этот том, одно из самых важных. Я не нашел никакой ссылки, указывающей, кому оно было послано и кем из Учителей. Среди...

Письмо, которым я завершаю этот том, одно из самых важных. Я не нашел никакой ссылки, указывающей, кому оно было послано и кем из Учителей. Среди...

Литературные страницы Хранители огня Соловьёв С.Н. Давно это было, в седой старине, Но память живёт и поныне. В селении горном по гордой земле Ходили босые святые. Их лики струили загадочный свет, Подошвы земли не касались. К ним лился народ, вопрошая совет, И дикие звери ласкались. В ту пору в... далее >>