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Главные темы

  • 1920-е годы – уникальный, сложный и противоречивый период отечественной истории

    1920-е годы – уникальный, сложный и противоречивый период отечественной истории

  • Виманы – летающие колесницы в индийской мифологии

    Виманы – летающие колесницы в индийской мифологии

  • Бангалорские встречи со С.Н.Рерихом

    Бангалорские встречи со С.Н.Рерихом

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Высокие собеседования
Завтра - это совершенно новый день
Балог Иштван
«Медведь зарычит на льва; орёл приземлится на голову медведя и выколет его левый глаз; бык и лев сойдутся в смертельной борьбе; бык, медведь,...
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Человек и время
Слышим мы дальних миров позывные…
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Слова из этой песни как нельзя лучше могут охарактеризовать жизнь учёного, посвятившего все свои силы на поиски дальних миров. Огонь в сердце,...
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Грани науки
Сефиротическое древо буддийской космогонии
Степанов А.М.
Бидия Дандаронович Дандарон родом из бурятской духовной аристократии, с семи лет носил высокий титул Дхармараджи — Царя Учения, и жизнь его не...
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Человек и время
Судьба Блаватской (часть 1)
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Мы берем на себя смелость утверждать, что у каждого человека существует, как минимум, две биографии. Одна — описательная. К ней можно отнести...
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Давно это было, в седой старине, Но память живёт и поныне. В селении горном по гордой земле Ходили босые святые. Их лики струили загадочный свет, Подошвы земли не касались. К ним лился народ, вопрошая совет, И дикие звери ласкались. В ту пору в...
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Никола Тесла и Свами Вивекананда
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Они познакомились 13 февраля 1896 года, на ужине в честь Сары Бернар, известной французской актрисы, после пьесы «Изиель» с её участием. Знаменитый изобретатель и исследователь Никола Тесла, специализировавшийся на исследованиях...
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Партитура Времени
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Тот, кто думает, что литература объединяет мир, ошибается. Лишь музыка способна объединить его. И слово в своём стремлении к музыке совершенствуется и набухает ассоциациями, приобретая смысл, не объяснимый простой логикой. Развалины монастыря, море...
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Образ Родины
Икона Урала
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