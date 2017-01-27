Можно продолжать и продолжать эту бесконечно длящуюся, как минимум, 2 млрд лет, Песнь об Урале. Именно столько лет тому назад «хребет каменного...

Можно продолжать и продолжать эту бесконечно длящуюся, как минимум, 2 млрд лет, Песнь об Урале. Именно столько лет тому назад «хребет каменного...

Не секрет, что сегодня школа теряет былые высоты. Что делать и кто виноват? Легче всего указать на учителя – в нём всё должно быть...

Не секрет, что сегодня школа теряет былые высоты. Что делать и кто виноват? Легче всего указать на учителя – в нём всё должно быть...

Проблема интуиции и гениальности веками интересовала людей. В этой области имеется большое число работ. Мы же попытаемся рассмотреть связь интуиции и...

Проблема интуиции и гениальности веками интересовала людей. В этой области имеется большое число работ. Мы же попытаемся рассмотреть связь интуиции и...

Литературные страницы Хранители огня Соловьёв С.Н. Давно это было, в седой старине, Но память живёт и поныне. В селении горном по гордой земле Ходили босые святые. Их лики струили загадочный свет, Подошвы земли не касались. К ним лился народ, вопрошая совет, И дикие звери ласкались. В ту пору в... далее >>