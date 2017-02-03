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Главные темы

  • 1920-е годы – уникальный, сложный и противоречивый период отечественной истории

    1920-е годы – уникальный, сложный и противоречивый период отечественной истории

  • Виманы – летающие колесницы в индийской мифологии

    Виманы – летающие колесницы в индийской мифологии

  • Бангалорские встречи со С.Н.Рерихом

    Бангалорские встречи со С.Н.Рерихом

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Вы туго завязываете узел за узлом, сплетая их парами. Узлы страсти, любви и ненависти, несказанно дорогие вам. Они царапают ваши сердца, в то время...
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Мои Учителя
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Передо мной письма Зинаиды Григорьевны Фосдик. «Дорогая другиня дальняя...», – обращается она ко мне и заканчивает словами «В...
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Человек и время
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Человечество вступило в третье тысячелетие. Каким оно будет? О будущем Земли и человечества ещё в начале ХХ века писал Константин Эдуардович...
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Грани науки
Рост народонаселения в модели с реинкарнацией
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Одна из важнейших характеристик развития современной цивилизации — рост народонаселения. Закономерности роста обычно изучаются без учёта...
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