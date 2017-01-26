Представления людей о мире на разных этапах эволюции соответствуют уровням их сознания, так как именно оно определяет реакции людей на мгновенное...

Представления людей о мире на разных этапах эволюции соответствуют уровням их сознания, так как именно оно определяет реакции людей на мгновенное...

Художникам Надежде и Сергею Кузнецовым дан великий дар видеть и воплощать в картинах состояние безмолвия, величие Космоса и гармонию. Сами художники...

Художникам Надежде и Сергею Кузнецовым дан великий дар видеть и воплощать в картинах состояние безмолвия, величие Космоса и гармонию. Сами художники...

«В детстве у меня было видение о том, что люди страны "Русь" станут самыми духовными людьми в мире», — так говорит Баба...

«В детстве у меня было видение о том, что люди страны "Русь" станут самыми духовными людьми в мире», — так говорит Баба...

Назначение и приготовление мумий древних инков и египтян всегда были глубокой тайной для учёных западной цивилизации. Хотя многие были убеждены, что...

Назначение и приготовление мумий древних инков и египтян всегда были глубокой тайной для учёных западной цивилизации. Хотя многие были убеждены, что...

Литературные страницы Хранители огня Соловьёв С.Н. Давно это было, в седой старине, Но память живёт и поныне. В селении горном по гордой земле Ходили босые святые. Их лики струили загадочный свет, Подошвы земли не касались. К ним лился народ, вопрошая совет, И дикие звери ласкались. В ту пору в... далее >>