Сердцем любимый облик Николая Константиновича Рериха сохранили для нас старинные фотографии и прекрасные портреты, написанные его сыном Святославом...

Сердцем любимый облик Николая Константиновича Рериха сохранили для нас старинные фотографии и прекрасные портреты, написанные его сыном Святославом...

...Теперь в отношении ваших многочисленных вопросов о перевоплощениях Учителя Илариона. Для меня будет невозможным заходить в этих вещах далеко по...

...Теперь в отношении ваших многочисленных вопросов о перевоплощениях Учителя Илариона. Для меня будет невозможным заходить в этих вещах далеко по...

Вдумайтесь: наверное, нет более высокого и созидательного слова, чем «благотворитель». Именно им уместно называть героев, подвижников,...

Вдумайтесь: наверное, нет более высокого и созидательного слова, чем «благотворитель». Именно им уместно называть героев, подвижников,...

Человек и время В поисках истины Мухина Е.М. Во все времена и среди всех народов Земли жили люди, которые, проходя тяжёлые и порою жестокие испытания, достигали Мудрости и посылали в эгрегор Планеты энергии высоких мыслей, гармонизировали жизнь человечества с Космосом. Они владели силами,... далее >>