39(3/2004) Медицина и здоровье Врач-гомеопат из Риги, космофилософ Юрий Рубинович Лир в приведённой ниже статье вводит читателя в мир гомеопатии, даёт представление об основных методах лечения по принципу «подобное подобным», знакомит с некоторыми теоретическими и философскими аспектами учения С.Ганемана. Звёздная алхимия здоровья Лир Ю.Р. Содержание Колоссы античного знания: от Гиппократа к Галену От противоположного - к подобному Парацельс - превзошедший Цельса Каждый человек - свернувшаяся вселенная Условия гармонии От простуды до гриппа Как лечат гомеопаты? «Предлагают часто глотать капельки или крупинки, которые делают из травок», - примерно так ответят большинство наших сограждан. И будут не совсем правы. Сырьё для приготовления гомеопатических лекарств получают не только из растений, но и из минералов, насекомых, продуктов жизнедеятельности животных и самого человека. Глотать препарат тоже не обязательно. Основоположник гомеопатии Самуил Ганеман лечил (и излечивал!) пациентов, давая им понюхать содержимое пробирки с гомеопатическим средством. При этом настоящим чудом современникам Ганемана (да и современным эскулапам, не знакомым с квантовой медициной) казалось то, что... никакого запаха не было! Его и не могло быть: при многократном (сотни и тысячи раз) разведении исходного препарата в массе раствора-носителя не остаётся ни одной молекулы «материнского вещества». Что же исцеляло людей? Во времена Ганемана (почти 200 лет назад) отвечали так: «Дух вещества материнского препарата, освобождённый гомеопатом в ходе приготовления лекарства». В наши дни ЭНИО-медицина1 называет эту силу энергоинформационным полем препарата. Для ортодоксов от науки всех времён и народов и то и другое определение звучит достаточно рискованно, родня гомеопатию с мистикой или даже шарлатанством, не достойным внимания. Несмотря на реальные успехи в помощи страждущим, отношение к ней до сих пор зачастую пренебрежительное. А зря! И прежде всего потому, что гомеопатия - это любимая дочь... Алхимии, величайшей из наук о трансмутации энергии и вещества, доказавшей свою состоятельность в веках. Колоссы античного знания: от Гиппократа к Галену Совершим краткий экскурс в историю взаимоотношений медицины и алхимии. Гиппократ первым сформулировал правило течения болезни, поражающей организм: она распространяется со скоростью и глубиной проникновения, зависящими не только от повреждающего фактора, но и от конституции человека (очень важный термин! Мы увидим его исключительное значение в гомеопатическом методе лечения). С.Ганеман Гиппократ также дал миру представление о типах темперамента, используемых по сей день: сангвиник, флегматик, холерик и меланхолик. Такое деление людей на типы он обосновывал идеей о четырёх соках в организме человека - крови, слизи, жёлтой и чёрной желчи. Эта идея стала основой учения о конституциональных типах человека. При этом сангвинизм соотносился с представлением о полнокровии, флегматизм - с избытком слизи, холеричность - с преобладанием силы жёлтой (печёночной) желчи, меланхоличность - с избыточностью чёрной желчи (тогда её считали продуктом селезенки). Сангвиник общителен, подвижен, эмоционален, оптимистичен; холерик порывист, вспыльчив, раздражителен; флегматик вял, замкнут, безынициативен; меланхолик - уныл, депрессивен, классический пессимист. Каждому темпераменту соответствует, по воззрениям древних, склонность к определённым заболеваниям и к своему, особенному поведению при выздоровлении... Кстати, для определения типа человека Гиппократ использовал астрологию и хиромантию. Более того, он считал, что врач, не знающий астрологии, не должен даже подходить к больному, и этим сходился во мнении с великим античным мыслителем Пифагором. Среди многих даров, данных природой Пифагору, был и дар целительства. Именно он ввёл среди своих учеников принцип вегетарианства, понятия личной гигиены и гигиены взаимоотношений полов, учение о реинкарнации (многократном воплощении человеческого эйдоса2 в процессе эволюции микрокосма человека). Второй после Гиппократа фигурой античной медицины был, бесспорно, Гален. Его метод основывался на учении Гиппократа о четырёх соках, а также на теориях, предложенных Эрасистратом - древнегреческим врачом, исследовавшим головной мозг, нервную систему и деятельность сердца. Во времена Галена считалось, что дыхание связывает человека с космическим духом и восстанавливает его жизненную энергию благодаря способности организма усваивать духовную составляющую из вдыхаемого воздуха (это удивительно роднит античное учение с представлением Востока о «пране», объединяющей микрокосм человека с Макрокосмосом Природы). Так считали и те, кого в Греции называли «пневматиками». Начиная именно с этого времени термины, связанные с органами дыхания человека, включают слово «пневма» - дух. Дух, а не воздух или кислород, как думают многие... Как и Гиппократ, Гален считал, что болезнь порождается неправильным смешением в организме четырёх соков, которое он назвал словом discrasia (от crasis - правильное смешение). Отзвуки этих терминов - в сегодняшнем лексиконе: непереносимость чего-либо мы часто называем идиосинкразией. Вместе с Гиппократом и Галеном античные медики считали, что преобладание жёлтой желчи вызывает в организме человека в основном печёночные болезни. У сангвиника чаще расстраивается кровообращение; для флегматика типичны отёки, а меланхолик страдает депрессией и нервными болезнями... От противоположного - к подобному Веками последователи античного учения о соках пытались восстановить равновесие в организме с помощью лекарств, приготавливавшихся по особым рецептам из трав и препарированных частей животных. При этом выбор лекарства определялся принципом противоположности: в случае лихорадки применяли жаропонижающее, при поносе - закрепляющее. Такое лечение вплоть до Средних веков считалось революционно-передовым, исключительно модным, а значит - баснословно дорогим. Таким этот вид лечения остался и по сей день. Но рядом с «галеновцами» веками трудились те, кого можно назвать хранителями древнего знания, - врачеватели, тысячелетиями накапливавшие опыт предков и воспринимавшие мудрость Природы. Эти лечили (и часто успешно!), интуитивно и традиционно основываясь на принципе подобия: лихорадку - жаром от костра, ожог - воздействием огня, испуг - шаманским лицедейством и устрашающей атрибутикой, отравление - приёмом препарированных ядов. К ним веками шли (и приходят поныне) те, кому не по карману новомодное и баснословно дорогое лечение «непонятно чем» (в Средние века лекарственные снадобья «галеновцев» содержали до 60-70 ингредиентов - абсурдное следствие погони за панацеей, средством от всех хворей). Подытоживая сказанное об античном периоде медицины, можно констатировать огромное влияние галеновской методики в ходе развития и распространения так называемого классического врачевания. Триумф этой методы состоялся в XVII веке. Триумфаторы, однако, прозевали (а точнее, недооценили) влияние среди своих подопечных ещё более современного и новомодного (а на самом деле - архитрадиционного) способа гармонизации человеческой природы. Основоположником нового метода не без основания считают Парацельса - истинного природоведа, алхимика и пророка... Парацельс - превзошедший Цельса Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм - таково истинное имя человека, более известного миру как Парацельс. Избрав себе псевдоним, намекающий (как считают многие исследователи) на определённое превосходство над Авлом Корнелием Цельсом, автором восьмитомного труда «De Medicina», Парацельс действительно превзошёл своего именитого предтечу. Мало кто из современников мог сравниться с этой титанической личностью по яркости, всеохватности и... необузданности - духовной, душевной и интеллектуальной. Не менее колоссальной выглядит личность Парацельса и с позиций естествознания. Многое из того, что о нём известно, просто ошеломляет: глубинное знание явных и тайных законов природы уже тогда, в XVI веке, позволяло ему рассуждать о взаимосвязи процессов в биоэнергетике человека и в космических «звёздных лабораториях». На основе этих знаний разрабатывал он поистине революционную методу врачевания, действуя подчас в нарушение общепринятых норм и догм. В этом он уподоблялся ещё одному своему тёзке, о котором известно гораздо меньше, чем об энциклопедисте Цельсе, неком Celsus - язычнике, утверждавшем, что Иисус Христос для совершения известных нам чудес пользовался магией. Изучая жизнь и сущность учения Парацельса, приходишь к выводу, что своим псевдонимом он в большей степени обязан язычнику, нежели энциклопедисту: сам великий знаток магии, алхимии и астрологии, он и в своём видении личности Иисуса Христа был чрезвычайно оригинален и неудобен в среде ортодоксальных святош. Чего стоит, например, его отношение к лицемерной практике прилюдной молитвы и экзальтированно-нарочитой набожности (наблюдаемой сегодня в среде «ново-уверовавших»). «Какой смысл, - говорил он, - в прилюдной молитве? Она есть начало и причина идолопоклонства, и потому Христос запрещал её». Неистовой натуре Парацельса учение Галена о соках казалось смирительной рубашкой для ума естествоиспытателя. Соглашаясь с самой идеей гармонии четырёх стихий в организме, он ратовал за освобождение учения о здоровье человека от мертвящей коросты античной схоластики. Выступая перед самой благодарной для него аудиторией - студентами, он заявлял о необходимости вернуть медицине прежнее величие, очистив её от псевдоучёности и пагубных антигуманных воззрений. В эпоху лечения почти всех болезней с помощью кровопускания это был очень актуальный призыв. Каждый человек - свернувшаяся вселенная Баланс и гармоничное взаимодействие внутри человеческого микрокосма четырёх стихий - огня, земли, воздуха и воды - вот к чему, по мнению Парацельса, должен стремиться истинный врачеватель. История, основываясь на бесстрастных фактах, утверждает, что у Парацельса слова не расходились с делами. И те же исторические анналы приводят данные о занятиях алхимией и магией, которым он предавался наряду с совершенствованием своего врачебного искусства. Что же представляла собой его доктрина, которую можно назвать оккультной?3 С точки зрения мусульманско-арабской (а точнее - суфийской) алхимической традиции все виды химических превращений осуществляются благодаря взаимодействию трёх элементов - серы, ртути и соли. Речь, однако, не о химических элементах и их соединениях в современной трактовке. Каждый из этих элементов олицетворял качества веществ, использовавшихся алхимиками для своих опытов: например, сера - горючесть, соль - твёрдость, ртуть - парообразность, летучесть. Вариантов таких олицетворений было великое множество, и разобраться в них могли единицы. К этим единицам относились те, кого называли парацельсианцами, ну и, разумеется, сам Парацельс. Используя их терминологию, можно сказать, что три химические первоосновы являлись не чем иным, как описанием духовных качеств человека. Четыре первоэлемента (античные первостихии) также имеют многоплановое толкование. В физическом смысле - это четыре устойчивых состояния любого вещества (твёрдое, жидкое, газообразное и огненное, или, выражаясь языком современной физики, - плазменное). В алхимическом смысле воздуху соответствует азот - универсальный алхимический растворитель, воде - металлогенный Меркурий (жидкая ртуть), земле - поваренная соль, а огню - сера. В метафизическом плане «воздух» - это время, «вода» - пространство, «земля» - принцип косности и инерции материи, «огонь» - всепроникающее начало космического разума. Однако истинным алхимиком, способным превращать низшие металлы в золото, становился не тот, кто усвоил вышеприведённые соответствия, а тот (и только тот!), кто овладел искусством преобразования в своём собственном алхимическом пространстве (в своём сознании, в своей душе и в своём теле) низших и примитивных (преходящих) качеств в высшие и совершенные (вечные). Этому способствовало знание о духовно-нравственной метафизике Великого Делания (так именуют сами алхимики своё искусство), составлявшей астрально-ментальную аналогию алхимической трансмутации. Здесь элементу «соль» соответствует настойчивость в стремлении к самосовершенствованию, «сере» - молитвенное и медитативное сосредоточение, «Меркурию» - знание о мире и обо всём, что его наполняет, а «азоту» - способность сверхчувственного восприятия. «Христос, пророки и апостолы обладали магической силой, которую давала им более их святость, нежели знания...» Так мог написать только посвящённый в истинную суть доктрины Христа, основанной на знании законов Космоса и их реализации во всех проявлениях жизни на Земле через Закон Подобия. В человеческом организме Парацельс видел реальное отражение этого Закона, а потому утверждал: «Каждый человек - свернувшаяся вселенная!» И считал, что познать законы космоса можно, изучая законы природы. Условия гармонии Парацельс учил своих последователей: «Природа - всеобщий учитель. Всё, что не можем мы узнать из внешних проявлений Природы, мы можем познать из её духа. Оба они есть единое целое. Природа всему научит своего ученика, если он задаст вопрос правильно». Возвращаясь к гомеопатии, напомним, что этот способ лечения - самый что ни на есть «природный» и потому - самый естественный и логичный для человека. Прежде чем приступить к знакомству с наиболее широко применяемыми в домашних условиях препаратами, необходимо усвоить некоторые общие правила их приёма, необходимые для успешной борьбы за восстановление гармонии в вашем организме. Итак, при приёме гомеопатических препаратов: - исключается алкоголь (включая пиво, шампанское и забродившие соки), чёрный кофе (допускается кофе со сливками, но не больше 1 чашки в день), чёрный чай, фиточаи, содержащие мяту, ромашку, жасмин и другие остропахнущие ингредиенты; - крайне нежелательно параллельное применение антибиотиков, транквилизаторов, антидепрессантов и других сильнодействующих аллопатических (патентованных химических и синтезированных) препаратов; - нежелательно принимать физиотерапевтические, косметические и психоэнергетические процедуры, особенно это касается ароматерапии (с применением ароматических масел и благовоний) и всех видов наружных методов лечения (мази, капли в нос, в уши и т.д.); - желательно соблюдать щадящий режим питания, при котором прием мяса теплокровных животных (особенно свинины) сократить до минимума, оптимальное питание - раздельное; - если есть возможность покинуть городскую среду и пожить на природе - не раздумывайте. Целительные силы природы вместе с алхимией гомеопатии сотворят чудо исцеления быстрее и с меньшими затратами; - желательно сократить до минимума (лучше всего - вообще отменить) использование парфюмерных средств. Во многих случаях современные синтезированные ароматы способны «стереть» действующее начало гомеопатического лекарства, нейтрализовав его работу в организме; - для каждого жидкого препарата должна быть своя пипетка, для препарата в гранулах - своя пластиковая или деревянная ложечка. Не допускается контакт препарата с поверхностью кожи рук (проще говоря - крупинки в руки не брать!). Гранулы медленно (чем медленнее, тем лучше) рассасывают во рту, жидкий препарат выпивают одним глотком; - нежелательно пользоваться зубной пастой с мятным привкусом (её можно заменить аюрведической, без ароматизирующих добавок). В домашней аптечке препараты удобнее хранить в гранулах (в виде крупинок молочного сахара). В таком виде, да ещё в темном, сухом, прохладном месте (не в холодильнике!) они сохранятся не менее 2-х лет. Препараты гомеопата От простуды до гриппа Самая распространённая неприятность со здоровьем, поджидающая нашего современника в любых климатических и широтных условиях, - простуда. Начаться она может с пустяка: промокли ноги, продуло сквозняком, переохладился при купании, переоценил свои возможности в противостоянии с ветром... Мистраль - сухой и пронизывающий северо-восточный ветер, регулярно посещающий Францию, приносит с собой закономерное следствие, - тотальную общефранцузскую простуженность. Причём люди умудряются подхватить простуду, даже не выходя из дома, соблюдая все противопростудные мероприятия. Мистика? Ничуть! Естественная реакция биоэнергетики человека на воздействие биоэнергетики природы. В Китае, давшем миру учение о меридианах и точках иглоукалывания, восстанавливают равновесие стихий организма и природы с помощью прижигания или иглоукалывания точек на теле человека. А французские гомеопаты справляются с этой задачей, применяя гомеопатическое средство аконит (aconitum) - проверенный на многих поколениях французов препарат, имеющийся в домашних аптечках на случай прихода мистраля. Характерные признаки наступления «аконитовой» ситуации (то есть требующей применения именно аконита) - быстрый подъём температуры, резкий озноб и следующий за ним сухой жар. Психическое состояние больного крайне дискомфортное: беспокойство, тревожность вплоть до страха, паники, мыслей о смерти. Немаловажными симптомами, указывающими на выбор аконита, являются время наступления внезапной лихорадки (чаще всего - вечер) и температура конечностей (они сухие и ощутимо тёплые). Аконит принимают через каждые 30-40 минут (иногда и чаще) по 10-15 капель или крупинок (для взрослого) до уверенного снижения температуры и появления пота. Как только появился пот, аконит заменяется препаратом бриония (bryonia), который завершает процесс восстановления гармонии в организме. При этом важно, что гомеопатический препарат не «сбивает» температуру, как обычные жаропонижающие средства (дающие попутно уйму вредных последствий), а гармонизирует естественную иммунную реакцию организма, не допуская её избыточности и облегчая путь к выздоровлению. Полное же исцеление, безусловно, должен констатировать специалист. Для этого необходим контроль ситуации со стороны врача (участкового или семейного), и хорошо, если его взгляд на гомеопатию не будет дремуче-ортодоксальным. Оптимальным же является налаженное взаимодействие с врачом-гомеопатом, знающим вашу семью и заслужившим доверие своим врачебным искусством и человеческими качествами. Настоящий гомеопат - это всегда выдающаяся личность, человек с синтетическим мышлением и передовыми взглядами на процесс лечения, в основе которых - гуманный и всесторонний подход к целостной личности пациента. Если врач, назвавшийся гомеопатом, не интересуется вашей родословной, не расспрашивает вас о странностях реакции вашего организма на внешние раздражители, о ваших вкусовых и прочих предпочтениях, условиях, облегчающих или усугубляющих ваши страдания, если ему не интересен ваш знак гороскопа - это не ваш врач, ибо он не Гомеопат. Возвращаясь к лечению простуды, отметим, что острое заболевание требует применения препаратов с определённым типом действия - так называемые десятичные потенции. В этом случае гомеопатическая пропись выглядит следующим образом: Aconit X 3 или Aconit X 6. Вместо знака X можно использовать букву D. И то и другое указывает на то, что препарат заказывается в десятичном разведении (потенции). Ещё одно средство, применяемое при простуде, переходящей в лихорадку и прочие невесёлые реалии ОРВИ, - белладонна (belladonna). Ее назначают при внезапном и очень быстром развитии реакции организма на воздействие извне, очень высокой - до 39°С и выше - температуре, сильной лихорадке. Другие признаки, указывающие на желательность лечения белладонной, - красная кожа, сухая, но с испариной в складках, ощущение жара в лице, холодные конечности и нос. И ещё одно немаловажное обстоятельство. Аконит лучше всего действует на темноволосых, темноглазых, смуглых, тогда как белладонна ярче проявляет свои свойства на блондинах, бледнокожих и светлоглазых. Изюминка гомеопатии: препарат belladonna готовится на основе сока растения, называемого в народе «красавка» и содержащего атропин, используемый в медицине для расширения зрачков. Соком красавки многие века пользовались европейские «белладонны» (красавицы - итал.) для придания глазам особого блеска и очарования. Кстати, во времена оные модным было ношение белого парика и напудривание (вот вам блондинистость и белокожесть). Многие виды простудных недомоганий начинаются с влажности: дождь, промокшие ноги, переохлаждение в сырой осенний вечер, следующий за жарким днём, - всё это может вызвать классические признаки простуды: заложенный нос, насморк с хриплым спазматическим кашлем, а у некоторых даже астму. Первое средство в таких случаях - препарат с замечательно-лихим названием - дулькамара (dulcamara). За этим забавным «прозвищем» скрывается растение, известное нам из школьной ботаники - горько-сладкий паслён. С тяжким периодом гриппозных эпидемий наступает время активного востребования ещё трех гомеопатических препаратов. Как только появился насморк с чиханием, пульсирующие головные боли, охриплость и кашель, сухость в горле, сопровождающиеся ломотными болями, болями в суставах, общим чувством разбитости, часто - желчной рвотой и ночной жаждой, - не медлите! Приём препарата эупаториум (eupatorium) быстро остановит грипп и предотвратит появление осложнений. Если заболевание сопровождается раздражающим слезотечением, проходящим на воздухе, но усиливающимся вечером (эти симптомы хорошо известны аллергикам) - используйте эуфразию (euphrasia). Этот препарат быстро снимет недомогание и устранит аллергические признаки, включающие в себя также нераздражающие носовые выделения. В противоположность эуфразии действует препарат аллиум цепа (allium сера) - латинское название репчатого лука: нос и верхняя губа гриппозника (или простуженного аллергика) - красные и раздражённые. При этом может быть слезотечение (однако не раздражающее, как для euphrasia) и ларингитный кашель. Эти симптомы проходят быстро и бесследно после приёма нескольких доз «гомеопатического лука». Перечисление препаратов, используемых при простудах, сезонных катарах и прочих инфлюэнцах, можно было бы продолжать. Однако мы ограничимся вышеперечисленным. И добавим, что после приёма этих «остро-симптоматических» препаратов опытный гомеопат обязательно назначит каждому пациенту его гомеопатическое «портретное подобие» - конституциональный препарат, учитывающий все уникальные и специфические черты личности больного. В этом случае выздоровление будет настоящим, целостным, несомненным. г. Рига (Латвия) (Окончание следует) Примечание 1 ЭНИО-медицина - современная наука о влиянии на здоровье человека процессов энергоинформационного обмена микрокосмоса хомосапиенса и окружающей его Вселенной. 2 Эйдос (греч.) - вечная, неуничтожимая часть человека, его монада. 3 Оккультный (occultus - лат.) - тайный, имеющий сокровенный смысл и значение.