36(4/2003) Человек и время Мир Парацельса (часть 2) 1 Мазурин Ю.В., доктор биологических наук Содержание Магия Парацельса Парацельс и проблемы клонирования Ты кто, человек? Послесловие от редакции Магия Парацельса В отличие от общепринятых 400 лет назад и сейчас взглядов, именно магию (так называемую «белую». - Ред.) Парацельс считал истинной наукой, противопоставляя её официальной, основанной на «непоколебимости» авторитетов, к которым не испытывал никакого уважения, доказывая практически их абсурдность. Результат был тот же, что оказался бы и сейчас. Гонения со стороны «авторитетов», натравливание инквизиции, провокации, постоянные скитания, а в конце - загадочная смерть, скорее - «заказное» убийство. Взглянув со стороны, спросим себя и других, какие знания и представления мы можем называть магическими, а какие научными? Считается, что научными являются такие знания, которые мы можем сложить из «краеугольных камней» и кирпичиков современных теорий. Те же представления, которые нельзя логически непротиворечиво «сложить» из существующего «строительного материала» или объяснить на основе «узаконенной» научной системы, именуют «магическими», «паранаучными». Представления современной физики, особенно квантовой механики, в указанном смысле являются вполне магическими, ибо наделяют объекты свойствами, без какого-либо объяснения механизмов их появления. Они полны парадоксов, их выводы противоречат эксперименту, они необъяснимы в рамках исходных теоретических посылок. Чего стоит абсурдный отказ от принципа причинности в явлениях микромира! Может быть, более правильным было бы признать незнание этих причин современной наукой? Или мистичность, смешение реальных и воображаемых, теоретических свойств объектов, как провозгласил один из «отцов» квантовой механики В.Гейзенберг, сказавший, что «математические формы следует считать не только частью представлений о реальности, но и самой реальностью»? Более полный перечень парадоксов и вполне мистических понятий современной физики читатель найдёт в работах [4], [10], [11]. Итак, «копнув» чуть глубже, мы обнаруживаем, что ряд основополагающих установок являются вполне «магическими», вытекают из неполных и упрощённых математических моделей. Объекты наделяются свойствами, не имеющими сколько-нибудь физически обоснованными механизмами их появления. Именно такое отсутствие стремления понять глубину изучаемых явлений, удовлетворившись лишь их формальным описанием, возведённым в принцип развития науки, заставила в своё время Н.Бора искать критерий истинности в «безумности идей», призванных вывести физику из кризиса. При этом задать вопросы и дать ответы на многочисленные «почему?» современными авторитетами считается «неприличным», поскольку вполне становится ясна «безумность» исходных понятий. Почему, собственно, частица проявляет себя то как волна, то как корпускула? Есть ли физический механизм, а не формальная констатация факта, «корпускулярно-волнового дуализма»? Что заставляет образовываться волны, которыми наделена частица? Что такое электрическое или магнитное поле, какова их природа, а не внешнее описание закономерностей их действия? Каков физический механизм обеспечения стационарности орбит электрона? Бор отнюдь не объясняет это явление, а вводит постулат, недоказуемое, ничем не обоснованное положение. Имеют ли материальный носитель и чем обусловлены спин, магнитный момент точечных элементарных частиц, которыми оперирует квантовая механика? Почему электрон, находящийся в атоме, не имеет размеров и, двигаясь по стационарным орбитам, подчиняющимся правилам Н.Бора, он, тем не менее, только вероятностно, без каких-либо физических причин, попадает то в одну, то в другую область атомного пространства? Лежит ли какой-нибудь физический механизм в вероятностной трактовке волновой функции Шредингера, связываемой с плотностью вероятности нахождения частиц в какой-либо точке пространства? Ведь какие-то причины заставляют их там находиться? Каков механизм поворота плоскости поляризации фотона при прохождении через поляризатор? Какова природа нелокальности частиц или связи между собой разделённых частиц - фотонов? В чём сущность ядерных сил, сильного и слабого взаимодействия? Рискуя утомить читателей, не будем продолжать список «неприличных» для современной физики вопросов2. Итак, не рискуя отделить ряд представлений современной науки от магических, вернёмся в мир Парацельса. Понятие взаимодействия астрального тела, его эфирной оболочки с окружающей средой и материальными телами является чрезвычайно важным обстоятельством, использовавшимся веками во врачебной, магической и колдовской практике, которые на ранних этапах человеческой истории были, и быть может обоснованно, неразделимы. Приведём высказывания Парацельса по этому поводу. «Mumia (эфирный «концентрат» энергоинформационных процессов. - Ю.М.) может из одного живого существа воздействовать непосредственно на другое, либо она может быть связана с неким материальным видимым носителем и использоваться в этом облике» (здесь и далее выделено Ю.М.). «Человек обладает магнетической силой, которой он может притягивать определённые излучения доброго или злого характера так же, как притягивает магнит частички железа. Магнит может быть изготовлен из железа, которое будет притягивать железо, и магнит может быть изготовлен из некоей жизненной субстанции, которая будет притягивать жизненные силы. Такой магнит именуется magnes microcosmi и изготавливается из субстанций, находившихся некоторое время в человеческом теле и пронизанных его жизненными силами. Таковые субстанции суть волосы, экскременты, моча, кровь и так далее. Если желательно использовать экскременты, их надлежит высушить в тёмном, сухом и умеренно тёплом месте, пока не исчезнут влажность и запах. При этом вся Mumia уходит из них, и они, можно сказать, жаждут вновь привлечь жизненные силы. Если такой магнит приложить к какой-либо части тела больного, он притянет и поглотит оттуда жизненные силы так же, как губка впитывает воду, и таким образом, может уменьшить воспаление в этой части тела, ибо притянет избыток магнетизма, перенесённый в неё током крови. Mumia, выходящая из тела человека, сохраняет ещё некоторое время взаимную симпатию, магнетическую связь с Mumia, содержащейся в этом человеке, и они магнетически воздействуют одна на другую. Если Mumia вытянута из больной части тела посредством magnes microcosmi и магнит смешан с землею, а в эту землю посажено растение, Mumia магнита будет вытянута растением, и магнит утратит своё болезненное качество и окажет вновь благотворное действие на Mumia, содержащееся в теле больного; но необходимо, чтобы выбранное растение имело сигнатуры болезни, поразившей человека, дабы оно привлекло специфические влияния звёзд. Таким путём болезнетворные элементы могут быть извлечены из человека и привиты растению». Это именуется пересадкою болезни: болезни могут быть пересажены также на здоровых и сильных животных либо перенесены на других людей; на этом основано множество колдовских приёмов [6]. Специально обработанные «магниты» из жизненных субстанций, по всей видимости, являются поглотителями избыточной концентрации эфира при воспалительных процессах, будучи основаны на информационных, полевых взаимодействиях. Однако, благодаря слабой дистанционной эфирной связи с больным, необходимо восполнить эту утрату, используя растения или животных. Характерно, что животные после такой «прививки» умирают. Это является признаком успешного «переноса» болезни и залогом выздоровления больного. Как мы видим, биополевые аспекты медицины тесно связаны с магией в традиционном понимании этого слова. Не меньшую роль в излечении играют психосоматические явления. «Глубокая вера и хорошо развитое воображение - вот два ключа, отворяющие двери в храм магии», - говорит Парацельс. Сильное желание любого рода порождает сильное воображение. «Проклятия, как и благословения, будут действенными, когда исходят от сердца». Если мы обратимся к тайным доктринам тибетской йоги [5], то там найдём развитые техники создания воображаемых сущностей, способных влиять как на окружающий мир, так и на самого «визуализатора», в том числе, на процесс перехода его в «мир иной» и достижения благоприятного нового воплощения на Земле. Совершенно ясную для европейского мышления трактовку аналогичных воззрений даёт нам Парацельс: «Если человек, умирая, сильно желает, чтобы некто умер вместе с ним, его воображение может породить силу, которая способна извлечь средство из мёртвого тела и образовать форму, несущую в себе побуждение, созданное мыслью умирающего и обращённое к другому человеку; тогда этот другой может умереть. <...> Мысли человека воздействуют на мир так же, как и мир воздействует на человека. Поэтому желательно нам управлять своим воображением и не позволять ему действовать произвольно». «Силою воображения воля создаёт из мыслей звёздные (астральные) сущности». Случаи материализации фантомов, вызываемых на спиритических сеансах, зафиксированы на многочисленных фотографиях и описаны многочисленными свидетелями [4]. Возможно даже целенаправленное формирование фантомов, о чём свидетельствует известная исследовательница Дэвид Ноэль, проведшая многие годы в Тибете и познавшая некоторые его тайны. В.Черноволенко. Проявление формы Далее мы прокомментируем ряд фрагментов из трудов Парацельса, посвящённых тематике, являющейся объектом исследований современной парапсихологии [5]. Они описывают практически все известные феномены дистанционного воздействия человека на человека. Следует отметить, что используемые вплоть до настоящего времени системы магических приёмов воздействия и защиты сохраняют действенность и по сей день, например, упомянутая «пересадка» болезни на животное или растение. Некую ясность в возможные физические механизмы подобных влияний вносят эфиродинамические воззрения. Однако приходится констатировать, что, несмотря на внешнее могущество современной цивилизации, наши знания о «незримых силах» слишком ограничены, многое остаётся неясным, например, механизм «кода доступа» к астральной сущности конкретного человека3. Феномены «выхода из тела», «астральных путешествий» и дистанционного, в частности, негативного воздействия, не кажутся столь фантастическими в свете эфиродинамических представлений. Эфирное тело, повторяя до мельчайших подробностей физическое, вероятно, может быть на какое-то время отделено. Характерно, что для предотвращения распада эфирного тела под действием окружающей эфирной природной среды оно должно иметь постоянную «подпитку» и некий «залог» - канал для обеспечения возврата к владельцу. Скорее всего, именно эту роль выполняет так называемая «серебряная нить», о которой свидетельствуют «астральные путешественники». Вот что об этом говорит Парацельс: «Во время сна звёздный человек может силою воображения быть извлечён из физической формы и перемещён на дальнее расстояние с определённой целью. Для воображения нет мест, недостижимо далёких, и воображение одного человека может влиять на воображение другого, где бы тот ни находился». Феномен телепатии также связывают с механизмом дистанционной «эфирной связи» в окружающих нас потоках эфира, которые могут быть соответствующим образом промодулированы и найти резонансный отклик у «адресата». Дадим опять слово Парацельсу: «Человек может передавать свои мысли другому человеку, находящемуся с ним в симпатической связи, на любом расстоянии, как бы велико оно ни было; он также может воздействовать на дух другого таким образом, чтобы повлиять на действия этого человека после того, как его тело пробудится ото сна, и посредством этого, быть может, даже повредить здоровью последнего. Этот закон природы есть основа для колдовства и чародейства». Какова же роль магических символов и изображений в колдовской практике? Из трудов Парацельса можно заключить, что эта роль двояка. Одна - облегчить концентрацию внимания и волевых усилий на формировании соответствующих образных представлений, а вторая - фиксация полевых форм, порождаемых образными представлениями в «посреднике». Поскольку образ-мишень формируется в воображении индуктора, то посредник не обязательно должен обладать портретным сходством с «мишенью». Важен лишь материал и технология фиксации образа в материале посредника. Если же образ, портрет «мишени» неизвестен, то нужна «физическая» привязка в виде каких-то объектов тела адресата: волос, кусочков ногтей, выделений или предметов (даже имени. - Ред.), с которыми он долгое время находился в контакте. Так что «код доступа» к эфирному двойнику универсален, но глубинные механизмы столь же далеки от понимания и формального описания, как и тысячи лет назад. «Например, порою колдуны создают изображение человека, которому желают принести вред, и вбивают гвоздь в ногу этого изображения; при этом злая воля и дурные мысли вызывают у человека сильнейшую боль в ноге, и он не может ходить до тех пор, пока гвоздь из изображения не будет вынут. <...> Знай врач источник, он использовал бы силу своего воображения для противодействия злу, совершённому сходной силой», - рекомендует Парацельс. И далее: «Что касается восковых изображений, создаваемых, дабы помочь воображению сосредоточить волю, замечу, что человек, желающий навредить своему врагу, может сделать это через некоего посредника, то есть форму. Также я могу заключить дух своего врага в изображение и потом ранить его или калечить, как мне заблагорассудится. Тот, кто завидует всем и всему и ненавидит самоё себя, может ощутить на себе последствия собственных злых мыслей. Изображения могут быть прокляты и наводить на тех, кого они представляют, болезни, как то: лихорадку, падучую, апоплексию и прочие. Воля творит духов (силы), не обладающих собственным разумом, по подчиняющихся слепо». «Болезнь или исцеление происходят не силою символов или фигур, сделанных из воска или написанных на бумаге, но воображением, руководимым волею». «Всякое сомнение разрушает плоды его (воображения) работы». «Страх делает человека слабым и легко поддающимся инфекции». «Те, кто знают, что защищены от колдунов, не могут пасть жертвой колдовства». Последний тезис даёт нам «панацею», универсальное защитное средство от вредоносных сверхслабых воздействий. В наше время среда настолько забита «электронным смогом» от радиотелефонов и различных технических устройств, что эффекты сверхслабых воздействий, казалось бы, могут быть поставлены под сомнение. Однако следует помнить о специфической направленности, резонансности подобных воздействий, которую не способны подавить факторы, не обладающие свойствами подобия. Более того, «зашумлённость» внешней среды, случайно резонируя с собственными ритмами организма, создаёт неблагоприятные условия для функционирования его полевых, эфирных образований и потоков, ведёт к их разрушению, ослаблению и делает организм особенно подверженным влиянию целенаправленных резонансных «наводок». Поэтому вопросы профилактики, периодического самовнушения, направленного на тренировку воли для компенсации неблагоприятных факторов, интенсификации собственных эфирных потоков с целью восстановления полевых структур организма, увеличение его «жизненной теплоты», по терминологии тибетской медицины, интенсивности обменных процессов, является актуальной задачей, в том числе, и в современном «технотронном» обществе. Несколько успокаивает то обстоятельство, что существует совершенно ясный механизм, автоматически уничтожающий источники негативных «посылов». Здесь мы должны обратиться к синергетике. Организм является активной средой, закономерно изменяющей своё состояние в зависимости от наличия своеобразных «неоднородностей», центров, «затравок», инициирующих эти изменения. Можно провести аналогию с моделью клеточного автомата, где каждая клетка меняет своё состояние в зависимости от состояния её «соседей». Эти «затравки» могут формироваться силой воображения, проявляются в виде психосоматических реакций организма. Негативные образы автоматически формируют негативные «затравки» и в среде самого организма «излучателя», а затем уже передаются «мишени». Чем дольше происходит воздействие, тем более длительно негативное влияние на вредоносный источник, даже если он затем собственным волевым усилием и «смывает» у себя в сознании и теле собственные негативные посылы. Это именно тот «эффект бумеранга», о котором говорят все, кто сталкивался с подобными явлениями. Зло наказывает само себя. Такова универсальная природа «расплаты» за причинённое зло. Задумайтесь над словами Библии: «Мне отмщение аз воздам». Кроме того, сами магические приёмы воздействия на объекты живой природы бесполезны для лиц, не обладающих особым «даром», обусловленным развитой психической организацией и тренировкой. Последних - единицы. Слово «дар» употребляется в данном случае отнюдь не случайно. Это ещё один «фильтр», суть которого можно выразить весьма ёмко словами: «даром получили - даром и отдавайте». Как мы видим, практически никто из современных «целителей» и «магов», заполняющих своими рекламными объявлениями печатную продукцию, не проходит этого важнейшего фильтра, характеризующего уровень мышления и жизненных ценностей. Поэтому можно спокойно относиться к всевозможным «мастерам», колдунам и магам, обещающим за плату получать различные степени «посвящения» и неординарные психические и целительские возможности. Перефразируя слова «Интернационала», можно сказать, что «добиться освобождения» скрытых уникальных способностей, если они есть, можно лишь «своею собственной рукой». Возможность найти «гуру», учителя в современных условиях, весьма проблематична. Сама атмосфера откровенного шарлатанства, саморекламы, стремления подчинить себе, если не кошелёк, то мысли и волю других людей, дабы насладиться собственным могуществом и духовной значимостью, чувством исключительности или хотя бы ролью учителя, делает такую возможность маловероятной. Древние знания учат, что, являясь частью божественного духа, человек может извлечь его, только «познавая себя». Вспомним надпись на святилище в Дельфах: «Человек, познай себя сам». К тому же, многие великие души, как и Парацельс, оставили после себя достаточное духовное наследие, с частью которого всякий ищущий совершенства неминуемо ознакомится на своём пути, следуя внутренней потребности, а отнюдь не «списку рекомендуемой литературы». Не обязательно пытаться читать всё. Истина одна, пути постижения и воплощения - разные. Так что можно, открыв доступные книги, посоветоваться с давно ушедшими учителями и прислушаться, на какие их слова сердце даёт отклик, а оно не может ошибиться. Даже проникнувшись самыми благими намерениями, одного желания стать «магом», пусть даже граничащего с паранойей, - мало. Нужна ещё «воля судьбы», её жребий. Если жребий выпадает, сигнал о невостребованности «дара», как правило, даёт о себе знать, причём часто - болезненно. Его не надо путать со столь распространённым сейчас чувством невостребованности собственных возможностей, обусловленным несовершенством социальных отношений или завышенной самооценкой. «Дар» отнюдь не «подарок судьбы». Сохранившаяся до наших дней шаманская практика свидетельствует, что это тяжёлая ноша, непосильная для большинства людей ни по моральным, ни по интеллектуальным, пи по физическим показателям. Если дар проявился, лучше всего подходит совет Льва Толстого подающему надежды литератору. Толстой спросил: «Вы не писать можете?» Тот ответил: «Конечно, могу». Немедленно последовал совет: «Тогда не пишите». Иногда «дар» передаётся приёмом, чем-то напоминающим церковное «рукоположение», но лишь в случаях, когда один из носителей покидает этот мир. Тем самым соблюдается необходимое равновесие. Известно, что один из учеников Парацельса безуспешно пытался обучиться методике своего учителя, позволяющей дистанционно управлять другими людьми, и постоянно сетовал на свою неспособность повторить эксперименты, успешно проводимые учителем. Парацельс и проблемы клонирования В значительной мере всё разнообразие и непрекращающаяся «война» взглядов и мнений по этому актуальному вопросу проистекает от незнания первооснов. На комплекс животрепещущих вопросов, связанных с клонированием, мы также находим ответ в трудах Парацельса, причём с учётом именно биополевых аспектов, только начавших завоёвывать своё место в биофизике [3], [14]. «Из этой нервной ауры, или liquor vitae, при зарождении человека выделяется семя, подобно тому, как пена выделяется из забродившей жидкости или квинтэссенции всех вещей (пятый принцип) - из низших элементов. Эта сперма не есть, однако, сперма или видимая семенная жидкость человека, а, скорее, полуматериальное начало (семенная аура), содержащееся в сперме, носителем которой служит сперма». «Семя есть, можно сказать, эссенция человеческого тела, содержащая все органы его в идеальной форме». «Человек, хотя и рождается от женщины, никогда не происходит от женщины, но всегда от мужчины». «Всё мужское тело заключено в семени, а всё тело матери есть как бы почва, в которой созревает будущий человек...» «Дух Божий, как и дух человеческий, витает над семенной жидкостью, из которой развивается человеческая форма. Этот Дух Божий есть животворный и одухотворяющий элемент в процессе воспроизведения. Но человеческий зародыш проходит в матке через звероподобное существование, получая дух позднее, там он подобен рыбе в воде и заключает в себе животную природу». «Родители не наделяют своих детей разумом, они могут дать ребёнку тело, через которое начало разума либо сможет, либо не сможет действовать», - писал Парацельс. Как мы видим, взгляды Парацельса включают в себя известные и новые аспекты порождения жизни и проявления в ней божественного Духа. Отсутствие отца при клонировании чревато неполнотой проявления высшего духовного начала (а оно двуедино. - Ред.), возможности проявления божественного Духа в народившейся форме, которая по этой причине не может считаться полноценной в смысле законов проявления этого духа в человеческой, а не животной природе. Связанное с клонированием создание гомункулов представляло бы в основном исторический интерес, как и своеобразная навязчивая идея регpetuum mobile, столетия преследующая человечество (часто в лице самых неглупых его представителей), если бы не реальное появление ряда устройств, обогревающих здания «даровой» энергией. Разумеется, рассмотрение принципов работы подобных устройств с эфиродинамических позиций показывает, что их коэффициент полезного действия таки меньше единицы, если учесть энергию материальной эфирной среды. По аналогии может случиться, что средневековая проблема и неустанные попытки создания гомункулов-клонов, особенно в интерпретации Парацельса, когда-нибудь будет являться объектом исследования. Лучшие умы человечества допускали такую возможность. В «Фаусте» Гёте говорит: «С годами мозг мыслителя искусный/ Мыслителя искусственно создаст». Поскольку во времена Гёте никто не связывал подобную возможность с созданием суперЭВМ, можно полагать, что речь идёт именно о гомункулах или терафимах, смутные упоминания о которых сохранились до нашего времени. Не являются ли первые шаги в создании биокомпьютеров, вычислительных машин на биомолекулярной основе сходной попыткой, но путём «от простого к сложному»? Желание создать гомункула - это, по существу, стремление «перепрыгнуть» через современные технологические сложности, используя прототип, извлекаемый из образца уже созданного самой природой - человека. Вот, что говорит Парацельс: «Человеческие существа могут появляться на свет без естественных родителей. Другими словами, существа эти могут вырасти, не будучи выношенными и рождёнными женским организмом, - посредством мастерства искусного спагирика (алхимика. - Ю.М.)». «Если сперму, заключённую в плотно запечатанную бутыль, поместить в лошадиный навоз приблизительно на сорок дней и надлежащим образом "намагнетизировать", она может начать жить и двигаться. По истечении этого времени субстанция приобретает форму и черты человеческого существа, однако, является прозрачной и бестелесной. Если его теперь ещё сорок недель питать искусственно arcanum sanguinis himinis (тайной субстанцией человеческой жизненной силы.- Ю.М.) и держать всё это время в лошадином навозе при неизменной температуре, оно вырастет в человеческое дитя, причём члены его будут развиты так же, как и у любого другого ребёнка, как если бы оно было рождено женщиной, только оно будет много меньше». Как мы видим, основную тайну представляют процессы «магнетизации», «фиктивного» оплодотворения и искусственного питания возникающего эмбриона с целью замещения структур окружающего водного раствора минеральными и органическими веществами для полноценной его «материализации». Анализ проблем, связанных с пониманием организации процессов развития, морфогенеза, только начинается4. Базовую роль играет представление о генетической равноценности всех клеток организма, несмотря на их функциональную неравноценность. За некоторым исключением, все клетки организма имеют в составе своих ядер одинаковое число хромосом и одинаковое для данного вида количество молекул ДНК. Можно думать, что меняющиеся во времени и пространственном расположении эфирные потоки будут сопровождать и направлять, в соответствии с заложенной программой, процесс развития эмбриона, если он только «запустится». При этом дальность действия эфирных потоков и присоединённых вихрей будет значительно превышать дальность действия традиционно рассматриваемых межмолекулярных сил, которые в настоящее время учитываются при моделировании сборки макромолекул. Основная загадка в том, что каким-то образом должен быть имитирован процесс оплодотворения и развития в отсутствии яйцеклетки, роль которой играет водный раствор семенной жидкости и спермы. Частично, обратный процесс, когда удалось вырастить шелкопряда из клеток, в которые на место ядра помещены два ядра сперматозоидов, и затем искусственно вызвать дробление яйцеклетки (партеногенез), был осуществлён Б. Астауровым [15]. Возможно, что информация о яйцеклетке, её полном химическом составе и структуре уже содержится в спермии в «непроявленном» виде. Последнее может быть обусловлено генетической равноценностью большинства клеток организма. В этом случае загадочная процедура «магнетизации» является сигналом запуска процесса развития эмбриона на основе фиктивного аналога яйцеклетки, которую динамически достраивает сам сперматозоид в удивительно пластичной, восприимчивой к сверхслабым внешним воздействиям среде водного раствора семенной жидкости. Напомним, что вода чрезвычайно чувствительна к сверхслабым воздействиям электрической и магнитной природы, меняющим её физико-химические свойства [16]. На развитие эмбрионов, согласно опытам А.Бурлакова в МГУ, влияют даже единичные фотоны. О том, что этот гипотетический процесс может иметь под собой некую реальную основу, говорит нам ряд фактов. Начнём с опыта гомеопатии. Единичная молекула гомеопатического препарата «достраивает» себе подобные структуры в воде, на которые организм реагирует как на реальное вещество. Клонирование, воспроизведение полностью себе подобных давно используется человеком при вегетативном размножении растений (черенками). Процесс регенерации утраченных структур и органов легко осуществим у относительно «простых» организмов и давно является объектом пристального внимания учёных, отнюдь не утратив своей загадочности. Клонирование сделало возможным целенаправленное получение, «достройку» подсистем человеческого организма из одного класса клеток. Однако оно осуществляется с использованием сложной аппаратуры. Лишь следующим поколениям предстоит разобраться, как далеко и глубоко по уровням организации живого вещества простирается возможность самостоятельной «дешифровки» и «достройки», клонирования биологическими структурами «недостающих звеньев» в водной среде и растворах органических соединений. Завершение гипотетического процесса выращивания гомункула должно осуществляться лишь после формированием водных аналогов макромолекулярных структур, в которых важную роль играет созданный «каркас» молекул воды, водных ассоциатов и органических макромолекул семенной жидкости. На этом этапе, согласно Парацельсу, гомункул прозрачен, невидим. Далее следует процесс «материализации» водного аналога. Об этом недвусмысленно свидетельствует описанный Парацельсом этап «подпитки» процесса неким секретным веществом-субстратом arcanum sanguinis himinis с целью замещения структур окружающего водного раствора минеральными и органическими веществами для полноценного воплощения эмбриона. Вообще говоря, подобные попытки «самовоспроизведения» начались с создания собственных портретов, скульптур, фотографии, магнитофонов, обучаемых кибернетических устройств и программ, синтезаторов речи. Они вполне закономерны и всегда будут продолжаться. Глубинные побудительные мотивы также непреходящи. Это либо стремление к постижению «божественной премудрости», либо к обретению бессмертия в той или иной форме. С эзотерических позиций, проблема давно уже за нас решена, поскольку тайна смерти состоит в том, что жизнь продолжается (см. Послесловие от редакции). Ты кто, человек? Этот часто задаваемый вопрос «Ты кто, человек?» показывает, как минимум, что отнюдь не все, имеющие внешнюю форму людей, обладают качествами, соответствующими этому «высокому званию». Каждый из нас это интуитивно понимает, но, как правило, за недостатком времени в детали не вникает. Дух, душа и тело во внешнем и внутреннем взаимодействии - вот три сущности человека, которые изучали все Великие души, воплощавшиеся на Востоке и Западе. Соотношения между этими компонентами порождает всё разнообразие свойств, характеров, темпераментов и даже внешних форм людей. А теперь предоставим слово самому Парацельсу: «Согласно Библии, Бог создал животных прежде, нежели человека5. Животные элементы, инстинкты, наклонности и желания существовали прежде, нежели божественный Дух озарил их и создал из них человека. Если человек подобен своему животному отцу, то он схож с животным; если он подобен божественному Духу, что может озарить его животные элементы, то он подобен Богу. Если разум человека поглощён животными наклонностями, это есть разум животный; если же он поднимается выше животных желаний, то он становится ангельским». «Животная душа человека не разделена, но соединяет в себе все животные элементы; и разум человека выбирает то, что ему нравится. Человек, которому нравится вести животную жизнь, есть животное, руководимое своими животными небесами <...> Это суть животные качества, и они умирают вместе с животными элементами, к которым принадлежат; но божественное начало, которое находится в человеке и делает его человеческим существом, отличая его от животного, не есть ни продукт земли, ни порождение животного царства, но исходит от Бога, и оно бессмертно...» «Человек имеет вечного Отца, который послал его жить и приобретать опыт посредством животного начала, но не быть поглощённым им, ибо в этом случае человек станет животным, тогда как животному началу приобрести нечего, и это приведёт к быстрому уничтожению личности человека». За столетия до П.Тейяра де Шардена и В.И. Вернадского Парацельс рассматривает эволюцию форм органической жизни на Земле как средство проявления постоянно прогрессирующего духовного принципа, а не как порождение слепой, пусть даже очень сложной самоорганизации элементов косной материи, как это пытается представить современная биофизика и синергетика [14]. Душа человека, согласно Парацельсу, имеет свою тонкоматериальную оболочку, которая представляет собой невидимый обычным зрением (но видимый, например, на Кирлиан-фотографиях) эфирный двойник тела человека. Именно эта тонкая оболочка является наиболее чувствительной к космическим и полевым воздействиям внешней среды - макрокосма. Парацельс указывал, что «потому всякое изменение, совершающееся в макрокосме, может быть уловлено эфирной эссенцией, окружающей его дух, и быть постигнуто и осознано человеком». Подчёркивая сверхчувствительность эфирного тела человека к сверхслабым космическим влияниям, Парацельс часто называет его «звёздным телом» человека. В Древнем Египте также различали и изображали два компонента человека - Ка и Ба, разделявшиеся после смерти. Вот, что говорил Парацельс: «Элементарное (физическое) тело человека не имеет духовных способностей, звёздное (эфирное) тело обладает ими в полной мере. Когда элементарное тело спит или находится без сознания, - звёздное тело бодрствует и действует, ибо ему не нужен ни отдых, ни сон; но когда элементарное тело бодрствует, деятельность звёздного тела ограничена, и движения его затруднены и скованны, как у заживо погребённого человека». Этот взгляд в существенной мере дополняет мнение современных психофизиологов, фиксирующих усиление биоэлектрической активности мозга человека в процессе сна и воспринимающих этот факт как продолжающуюся переработку информации, а сновидения - как процесс символического разрешения конфликтов бодрствовавшего сознания или попытку организовать накопленную информацию с помощью универсальной древнейшей структуры, наследуемой нашим сознанием, - архетипа [9]. Такой взгляд соответствует действительности, хотя не для всех экспериментальных данных. Как говорил Наполеон в подобных случаях, «это правда, но не вся правда». Биофизика уже приблизилась к мысли о сосуществовании и неразрывной связи живой материи с электромагнитными и иными видами полей6, [3], [17]. Подтверждая выводы Парацельса, современные биологи и физики А.Гурвич [18], П.Гаряев [17] экспериментально показали первичность полевых образований, организующих структуру «плотного» тела живых организмов. И опять вспоминаются слова Библии: «Дух животворит, плоть не пользует нимало». И всё же современное понимание полевой структуры тела человека весьма ограниченно. Мы убеждены, что фундаментальное рассмотрение природы биополевой компоненты, её сущность неразрывно связаны с понятием единой первоосновы - эфирной среды. Потоки эфира наполняют невидимую атмосферу вокруг нас, возникают в телах живой природы в процессе химических реакций, поглощаются из окружающего пространства, порождая единую систему связей видимого и невидимого миров. Современная биорезонансная терапия, магнитотерапия, методы дистанционных воздействий человека на человека получают единую физическую трактовку, основанную на понятии эфирного тела человека в современной эфиродинамической интерпретации. Именно этот полевой эфирный двойник, одновременно принадлежа телу и будучи частью мирового эфира, является связующим звеном человека с макрокосмом и божественным животворящим Духом. Он сохраняет всю накопленную в течение жизни информацию о плотном теле и умственной деятельности человека. Затем, после распада плотного тела и, вслед за ним, эфирной оболочки человека, казалось бы, исчезнувшие навсегда следы нашей мыслительной деятельности передаются в макрокосм. Есть основания считать, что в «глобальном банке информации» макрокосма7 фиксируются следы всей умственной деятельности, полезного опыта, познанных нами универсальных инвариантов - физических и других законов окружающей среды, соответствующих божественному Замыслу творения. И они могут быть востребованы. Это, на первый взгляд, спорное утверждение для современного учёного имеет многочисленные экспериментальные доказательства [6]. Существуют, хранятся и изучаются в специальном центре тысячи «чтений» великого ясновидца Эдгара Кейси, десятилетия успешно лечившего людей, ставившего диагнозы и выписывавшего рецепты8. Кейси во сне сообщался с «сущностью» некоего врача; в сложных случаях привлекался опыт и других давно умерших врачей. Бразильский знахарь Арриго в состоянии транса ставил безошибочные диагнозы и писал рецепты на совершенно неведомых ему языках. Есть и другие многочисленные аналогичные примеры использования «глобального банка информации» в научных и гуманных целях, например, при поиске жертв преступлений. Встречи с Парацельсом, его миром, были и будут плодотворны для многих поколений. Представления его столь глубоки и всеобъемлющи, что служат организующей структурой, формирующей целостное представление о мире видимом и невидимом во всей его полноте. Если апостол говорил, что вера без дел мертва, то вслед за Парацельсом можно сказать, что без знания не может быть истинной веры, поскольку «вера, исходящая от знания, укореняется в уме; доверяющий слепо не имеет знания и не обладает ни верою, ни силой. Бог не хочет, чтобы мы пребывали во тьме и невежестве; напротив, наше знание будет от Бога; мы воспримем божественную мудрость. <...> Мы сможем узнать Бога, только став мудрыми. Деяния Бога откроются нам через мудрость, и Бог, живущий внутри нас, более всего возрадуется, если мы станем подобными ему». Послесловие от редакции Обдумывая мысли автора, а также приводимые рассуждения Парацельса, наверное, необходимо учитывать и высказывания Е.И.Рерих из её дневниковых записей, а именно, утверждение о том, что больше всего психической энергии в мужском семени, «не будет правильным, если дать преимущество». Но эту субстанцию берут для медицины, так как легче найти эти выделения, ибо из других желёз нет извержения (26.03.1929). «Семенной процесс является лишь стимулом в огненной лаборатории зачатия, и в огненном производстве утверждения крови происходит от творческих сил матери». Мужское участие «не только в стимуле, ибо зерно в потенциале, а весь процесс оформления (подчёркнуто ред.) происходит именно в женщине» (13.11.1934). И ещё: «Все неуравновешенные явления происходят от нежелания признать величие женского Начала» (15.02.1934). А вот как Е.И.Рерих описывает образование ещё Первичных (ныне не известных) элементов, как видно, при возникновении Вселенной: «Эти первичные Элементы были образованы из сгустков охлаждённой Лучистой Материи» и из «Огненного семени Пламенного Отца», которые едины, или первичны» (У порога Нового Мира. М., МЦР, 2000). Конечно, имеется глубинное сходство между рождением Первоэлементов Вселенной и зарождением человека. Нелишне прислушаться и к мыслям из «Тайной Доктрины» Е.П.Блаватской. В «Намёках о будущем» читаем (см. т. III, с. 507): «С течением времени появится всё больше и больше эфира в воздухе. Когда эфир заполнит воздух, тогда будут рождаться дети без отцов. В Вирджинии есть яблоня с особыми свойствами. Она не цветёт, но приносит плоды от чего-то, похожего на ягоды от зёрен. Это постепенно будет распространяться на животных и затем на людей. Женщины станут рожать детей без оплодотворения, и в Седьмом Круге (по-видимому, имеется в виду Седьмая Коренная Раса IV Круга. - Ред.) появятся люди, умеющие воспроизводить себя. В Седьмой Расе IV Круга люди будут менять кожу каждый год, и у них будут новые ногти пальцев рук и ног. Люди станут более психическими, затем духовными. Последними в Седьмом Круге будут рождаться Будды без греха, Четвёртый Круг самый длинный в Кали Юге, затем Пятый (наверно, наш. - Ред.), Шестой, и Седьмой Круг будет очень коротким». Примечание 1 * Окончание. Начало в «Дельфисе» №3 (35) за 2003 г., с. 38. О Парацельсе см. также статью Е.В.Зориной в «Дельфисе» N5 4 (24) за 2000 г. - Прим. ред. 2 Напомним читателю, что в работах московского физика Н.Е.Невесского фактически задаются аналогичные вопросы, и при принятии постулата о вездесущности СОЗНАНИЯ выстраивается оригинальная концепция автора. См. его статью в номере. - Прим. ред. 3 Как говорится, «Слава, Богу!», ибо при нынешнем духовном и нравственном незрелом состоянии человеческого общества «ясность» в подобном вопросе - пострашнее ядерного оружия. - Прим. ред. 4 См. публикуемый в «Дельфисе» из номера в номер перевод книги Р. Шелдрейка «Новая наука о жизни». - Прим. ред. 5 Это на плотном, то есть физическом, уровне; см. статью С.Р. Аблеева в предыдущем и настоящем номерах «Дельфиса». - Прим. ред. 6 См. также работы московского химика Е.М. 