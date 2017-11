warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

39(3/2004) Педагогика будущего Воспитание сердца Лащенко Н.Д., кандидат педагогических наук Основное положение педагогических идей Е.И.Рерих заключается в том, что воспитание прежде всего «есть внесение основ Этики в детское сознание с возможно ранних лет» (П., т. 2, с. 429)1. В книгах Учения Живой Этики и письмах Елены Ивановны красной нитью проходит мысль о том, что развитие природного потенциала личности происходит через нравственное совершенствование человека. На страницах Учения она с тревогой констатирует: погоня за «физическим знанием» и «механическим миропониманием» послужила причиной того, что «этика утерялась среди нагромождений формул» (М.О. II, 262), более того - «настоящее время отличается потрясением нравственности» (Бр., 220). Подобные рассуждения совпадают с высказываниями выдающегося русского общественного деятеля и педагога Н.И.Пирогова, который утверждал, что нравственный уровень людей подвержен колебаниям и подобен барометру: то повышается, то понижается в зависимости от колебаний общественной атмосферы (П., т. 2, с. 425) Особые опасения у Елены Ивановны вызывали такие изменения нравственного уровня человека, «которые вносятся не идеями, а инстинктами и низшим психизмом», а потому она настаивает (особенно в периоды падения нравственности) на необходимости самосовершенствования каждого человека и прежде всего самосовершенствования нравственного (там же, с. 426). Придавая особую значимость морально-этическому просвещению подрастающего поколения, Е.И.Рерих высказывает неудовлетворённость состоянием нравственного воспитания не только в системе образования, но и в семье: «Школьное образование, как оно поставлено в большинстве случаев, не только не способствует нравственному воспитанию молодёжи, но даже наоборот. <...> Не лучше обстоит дело и с домашним воспитанием в условиях современных семей. Потому пора обратить самое серьёзное внимание на тяжкое и беспризорное положение детей и юношества в смысле морального развития» (там же, с. 371). В настоящее время эта проблема остаётся актуальной. В недавнем прошлом в отечественной педагогике решение проблем нравственного воспитания сводилось к выполнению социального заказа: подчинение человека требованиям общественной морали, подведение всех под общий знаменатель. В результате насаждались стереотипы поведения и некие усреднённые черты личности. Декларировалась свобода, творчество, инициатива, способность к инновационной деятельности, а на практике воспитывалась личность, активность которой направлялась на исполнение чужой воли и повторение в индивидуальном опыте сложившихся общественных стандартов, стереотипов, оценок и суждений. Такой подход в воспитании зачастую приводил к появлению приспособленчества у подрастающего поколения. Елена Ивановна сетовала по поводу многочисленности подобных приспособленцев: «Ведь большинство людей, именно, не имеют личности, настолько она стёрта у них с колыбели навязанными им готовыми суждениями, догматами и всякого рода стандартами; они проходят жизнь, как во сне, не задумываясь, не являя ни одной самостоятельной мысли, именно как настоящие роботы» (П., т. 1, с. 290). Безнравственных исполнителей, не состоявшихся как личность, Е.И. Рерих называет «автоматами», «тенями», «действительными пособниками и ухищрителями зла»; по её мнению, это люди с «малыми заурядными сознаниями» (там же, с. 106). В Живой Этике даётся образная характеристика сути таких беспринципных и «маловольных» личностей: они, «подобно траве, мятутся по ветру» (С., 544). Елена Ивановна строго осуждает внешнюю, показную нравственность, чуждую убеждениям личности. По её мнению, для духовно-нравственного развития человека недостаточно знания моральных норм и внешнего, формального их исполнения, принудительного подчинения общественной дисциплине, поскольку «дисциплина, кем-то другим на нас наложенная, есть лишь дисциплина внешняя и, конечно, ни к каким духовным достижениям привести не может» (П., т. 1, с. 357). Подобная нравственная позиция характеризуется ею как «тёмная аморальность», которая «покоится на дисциплине страха». Основы внешней дисциплины «поддерживаются тиранией» над человеком, что в результате вносит в структуру его личности «дисгармонию и разрушение» (С., 111). Подлинной нравственностью, исходя из Учения Живой Этики, следует считать лишь ту, которая внутренне присуща человеку, «таится в глубине его сознания» (Бр., 197). Только в том случае, когда человек «может вместить устои справедливости и нравственности» в своём сознании, когда выработал и утвердил свою внутреннюю правду «при посредстве углубления в Учение, и самоуглубления, и лютой борьбы с самим собою» (П., т. 2, с. 431), его мышление, воля, побуждения и поступки будут направляться совестью, станут свободным проявлением его внутреннего, духовного мира. Е.И.Рерих говорит о необходимости воспитания с детских лет - в противоположность «дисциплине страха» - дисциплины свободы, преобразования внешней дисциплины в истинную самодисциплину, которую она понимает как «суровую действительность свободы», «ответственные волевые действия» (А.Й., 222). Её взгляд на самодисциплину соединяет в себе в единое целое понятия необходимости и свободы и базируется на двух основных принципах: внутренней свободе человека и его ответственности перед собой, обществом и Мирозданием: «Правильно считать свободную волю высшим даром, но как разумно нужно пользоваться этим драгоценным даром» (П., т. 2, с. 394). В этой связи Е.И.Рерих писала своим последователям: «...я советовала бы Вам, насколько возможно, просто разумными доводами утверждать необходимость внушения и воспитания со школьной скамьи понимания личной ответственности за каждое побуждение, за каждую мысль и поступок, так же, как и ясного представления о смысле и значении своего существования; отсюда явится и понимание необходимости выполнения своего жизненного долга. Эти понятия должны лечь в основу воспитания молодого поколения» (П., т. 1, с. 440). Говоря о необходимости воспитания дисциплины свободы и самодисциплины в процессе морально-этического просвещения подрастающего поколения, Е.И. Рерих касается вопроса свободы воли, где «единое выражение этой свободы есть свобода выбора» (П., т. 2, с. 190). По её убеждению, стремление к свободному волеизъявлению свойственно самой природе человека: в нём «заложено желание, этот стимул к жизни, который, проходя успешно через горнило жизни, трансмутируется в бесконечное огненное устремление или волю, без которых нет продвижения, нет и творчества» (там же, с. 413-414). Елена Ивановна различает два вида свободной воли: волю дисциплинированную, понимаемую как подлинно свободную и её антипод - необузданную (Н., 456^, которую называет «безответственностью» (А. И., 222), «своеволием» (Н., 899). Она убеждена, что стремление к первой заложено в самой природе человека (Бр., 570). «Из всех тварей лишь он один одарён сознательной свободной волей» (П., т. 2, с. 190). Однако это не означает, что дисциплинированная воля проявляется в жизни человека сама собой. Её необходимо культивировать в ребёнке в процессе воспитания: «не нужно думать, что такая воля может образоваться самосильно, её нужно воспитывать, как ценный цветок» (Н., 813). Волеизъявление пронизывает всю психическую жизнь людей. Формирование и развитие воли происходит в процессе их взаимодействия с социумом, в общении с другими людьми, в различных видах деятельности, в том числе и в «творческом труде» (Н., 729). Воспитывать волю Елена Ивановна рекомендует на разнообразных «уроках жизни». Для этого нет необходимости создавать специальные ситуации, применять какие-либо «искусственные методы»: «Не нужно ждать каких-то исключительных событий, чтобы упражнять волю. Пусть она растёт на каждодневных проявлениях. <...> На каждом труде упражняемся в укреплении воли. На каждой встрече люди показывают волевой уровень» (Бр., 570). Антиподами свободного волеизъявления являются не только «дисциплина страха», но и «своеволие», «безумие самомнения», «безответственность» (А.Й., 222). И очень важно, чтобы воспитатель учил распознавать дисциплинированную волю и своеволие: «Пусть учитель скажет детям о различии между победной свободной волей и гибельным своеволием. Пусть дети поймут, как прекрасен путь свободной воли...» (Н., 899). Совершенствование личности и окружающей его действительности, прогресс человечества в целом Е.И.Рерих связывает с развитием и совершенствованием сердца, иными словами, с нравственным становлением и самосовершенствованием (П., т.1, с. 289). Сердце - это духовно-нравственный аспект сознания, основанный на идеалах истины, добра, красоты, общего блага, камертон, создающий внутренний настрой человека на эти идеалы, которыми должен руководствоваться человек. По мнению Е.И.Рерих, человек - носитель изначального нравственного побуждения, которое под воздействием среды, воспитания и самовоспитания может либо замолчать, либо развиться в совесть. Смысл воспитания она видит в пробуждении этического сознания. Сердце в совокупности с другими составляющими духовного начала (психическая энергия, самосознание) Елена Ивановна определяет как «истинное индивидуальное Я» и призывает при-слушаться к голосу Сердца, голосу своего высшего «Я» — совести. Считая нравственное становление и самосовершенствование основой, стержневым моментом общего и психического развития человека, она полагает, что Сердце должно быть судьёй (С., 282) и мерилом во всех вопросах (П., т. 1, с. 171), «всегда и во всём должно руководить нами Сердце» (П., т. 2, с. 90). В то же время Елена Ивановна полагает, что не существует безусловных, абсолютно справедливых нравственных формул, так как «эволюция предпосылает, относительность каждого понятия» (там же, с. 376). Нравственные постулаты, преломляясь в сознании человека, получают жизненность в его действиях. В процессе самосовершенствования происходит развитие в сознании человека самих нравственных идеалов, они приобретают более ярко выраженный характер, силу и значение, изменяя его жизненные проявления. Принимать нестандартные решения в ситуациях нравственного выбора, оригинально мыслить и творчески действовать, применяя «каждое понятие соизмеримо и целесообразно каждой жизненной ступени», поможет, по убеждению Е.И.Рерих, развитое этическое чувство - чувствознание (там же, с. 376). В нём проявляется недифференцированное оценивающее сознание как выражение внутреннего убеждения, основанного на знании и опыте (П., т. 1, с. 391). Е.И.Рерих считает, что бытие какой-нибудь вещи как действительной ценности постигается в эмоциональном, а затем в интеллектуальном акте. Раскрывая содержание понятия «чувство- знание», она уточняет, что «это не просто знание, но чувствознание, ибо всё знание, получаемое нами, прежде всего основано на чувстве» (П., т. 2, с. 280). В таком толковании знание перестаёт быть продуктом исключительно формально-логических операций, оно становится достоянием внутреннего мира личности, обеспечивающим её духовно-нравственное совершенствование. Чувствознание - это проявление прежнего жизненного опыта человека в виде мгновенных импульсов, озарения; это область высших духовных проявлений, высшего «Я», Сердца. Оно - шестое (П., т. 1, с. 229), этическое чувство, проявляющееся в виде тончайших чувствований и прозрений (С., 522, 514). Молниеносные (Н.,с. 182), мгновенные (С., 581) импульсы чувствознания Е.И.Рерих считает трудновосприпимаемыми. Причину этому она видит в разделении чувств и мысли. Она задаётся вопросом: «Может ли быть чувство не на основе мысли?» (Н., 182) и приходит к выводу, что на уровне «сознания в степени чувствознания» (А. И., 535) граница между чувством и мыслью исчезает, то есть чувствознание представляет собой слитное единство мысли и чувства. Для того, чтобы в ситуациях нравственного выбора человек мог слышать голос совести, Сердца, требуется сознательное восприятие этих импульсов (С., 546). Иными словами, необходимо в процессе мышления импульсы чувствознания претворять в слова, в противном случае они «могут пребывать без откровения» (Н., 182), оставаться неосознанными. Человек духовно развитый и нравственно воспитанный в состоянии «зоркости», то есть высокой степени внимания к своей внутренней жизни, способен воспринимать импульсы чувствознания на уровне рассудка. Эта способность чутко воспринимать и осознавать импульсы чувствознания, по мнению Е.И.Рерих, подлежит развитию, для чего она рекомендует вести наблюдения деятельности собственного сердца, начиная с детского возраста: «Так можно даже в школах упражнять внимание малых, которые будут часто гораздо честнее и подвижнее больших, стоит только обратиться к ним с увлекательным предложением обратить внимание на их собственные ощущения» (С., 425). Развитие этой духовной способности происходит в результате воспитания, которое в Живой Этике называется «сердечным» (С., 498). «Этот предмет (сердечное воспитание. - H.Л.) нужно проходить и в семье, и в школе. Нужно придать ему не вид опыта, но твёрдо вести развитие памяти, внимания, терпения, доброжелательства и после обратить наблюдательность за ощущениями Сердца. Так будут заложены торжественность и любовь к Прекрасному» (там же). Нам представляется перспективной для современной педагогической теории и практики идея Е.И.Рерих поставить именно нравственность в основу целостного подхода к воспитанию человека. Связывая общее, психическое и профессиональное развитие человека с его духовно-нравственным становлением, Елена Ивановна особую значимость придаёт пробуждению в процессе воспитания этического сознания, формированию основ нравственной культуры личности. Воспитание поистине нравственного человека, то есть такого человека, нравственность которого «таится в глубине его сознания», на наш взгляд, позволит решить проблему воспитания внутренне свободной личности, активной, творческой, инициативной, подготовленной к конкретным запросам жизни, способной целенаправленно изменять как себя, так и общество. г. Белгород Примечание 1 Список принятых сокращений в ссылках на первоисточники: А.Й. - Агни Йога; Б. - Беспредельность; Бр. - Братство; М.О. II - Мир Огненный, ч. II; Н. - Надземное; С. - Сердце; П. - Письма Елены Рерих, 1929-1938. Список литературы [1] Учение Живой Этики. В 3-х т. / Сост. Г.Е.Чирко. СПб., Просвещение, 1993. [2] Агни Йога. Надземное. Братство. Ч. 2. Внутренняя Жизнь. М„ Сфера, 1995. [3] Письма Елены Рерих, 1929-1938. В 2-х т. Мн., Белорусский фонд Рерихов, ПРАМЕБ, 1992.