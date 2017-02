warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

37(1/2004) Наш семинар В преданиях человечества существуют «тайные пороки» как некие архетипы, непосредственно влияющие на ход истории. Это - Енох, Мельхисидек, король Артур. Мерлин... Образ Мельхиседека при всей своей загадочности, которую не в состоянии полностью «снять» ни предлагаемая публикация, ни все ныне существующие исследования на эту тему, всё же оказывается своего рода ключом к решению некоторых проблем духовной истории человечества. Пусть сам этот образ остаётся туманным (как это и должно быть в истинно эзотерическом знании - в Гнозисе), однако, он, как справедливо отмечает в своей статье Е.В.Григорьева, связует собой множество учений и духовных традиций последних двух тысячелетий. А значит, в чём-то проясняет характер их взаимоотношений друг с другом. Царь правды - Мельхиседек Григорьева Е.В. Содержание Первосвященник или языческий бог? Предвечный Владыка Великий Восприемник Света Не «мир сей», но покой Ты знаешь, что изрек, Прощаясь с жизнию, седой Мельхиседек? Рабом родится человек, Рабом в могилу ляжет, И смерть ему едва ли скажет, Зачем он шел долиной чудной слез, Страдал, рыдал, терпел, исчез. Так писал поэт Батюшков в 1824 году. Однако почему он приписал эти горькие слова библейскому царю Мельхиседеку? Ведь, по преданию, Мельхиседек был бессмертен и поэтому никак не мог прощаться с жизнью! Не мог сказать он подобных слов и о человеческом рабстве, ибо был «вечным священником», к чину которого принадлежал сам Иисус Христос. Так в чём же дело? И что вообще известно об этом загадочном персонаже Библии? А известно о нём до крайности мало, хотя именно его возвеличил апостол Павел в Послании к Евреям, не раз повторив, что Иисус - «священник по чину Мельхиседека». И ещё: кажется, что Павел знает о Мельхиседеке больше, чем говорит. Почему-то именно в этом Послании он раскрывает нам тайну рождения «Салимского царя» и снова умолкает. Ни в одном другом послании Павла имя Мельхиседека не упоминается. Тайна, и не одна, а множество. Так кто же он такой — Мельхиседек? Первосвященник или языческий бог? Начнём, пожалуй, с имени, которое само по себе уже является загадкой. По объяснению мифологов, слово Мельхиседек включает в себя имя общесемитского божества Zedek, что означает «праведность», и malki - «царь мой». Интересную подробность сообщает Филон Библейский: Sedek - это раввинское название планеты Юпитер. От него же мы узнаем, что в финикийской мифологии Мельхиседек носит имя Сидик или Цидик. По одной версии - он отец семи элохимов, или ангелов божественного присутствия1. Мисор и Сидик - «справедливый» и «праведный» - сыновья Амина и Мага (финикийских богов), открыли употребление соли (может быть, как одного из алхимических элементов?). В преданиях иудаизма и раннего христианства Мельхиседек - современник Авраама, царь Салима, священнослужитель культа Эльона («Всевышнего»); в библейской традиции это также Яхве. (Интересно, что числовое значение слова El Elion («Бог Всевышний») совпадает с числовым значением слова Emmanuel («С нами Бог»), которым именовали Иисуса Христа.) Однако обратимся к более древнему, а потому важному для нас источнику - Библии. В Ветхом Завете Мельхиседек упоминается дважды. Первый раз - в книге Бытия (14:18) Мельхиседек, как царь Салима, встречает хлебом и вином Авраама, вызволявшего из плена своего сродника Лота. Благословив дары, царь подал их Аврааму со словами: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, Владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, Который предал врагов в руки твои». После этого Авраам дал ему десятую часть из всего, захваченного на войне. Этот отрывок объясняет, в частности, почему иудеи-талмудисты стали считать Мельхиседека еретиком: ведь он благословил Авраама раньше, чем Бога! Как сказано в трактате «Недарим», Бог хотел произвести священство от Сима, но поскольку царь Салима допустил непростительную ошибку, его потомки лишаются этого права. Таким образом, «ошибка» Салимского царя стала основанием для передачи священства по линии Авраама, а именно Аарону (брату Моисея) и его потомкам («священство по чину Аарона»). Мы также узнаём из этого отрывка, что Мельхиседек признаёт Единого Бога как Творца неба и земли. И ещё: Авраам отделил ему десятую часть всех доходов, хотя царь Салима не из племени Левия. Это впоследствии позволит апостолу Павлу воскликнуть: «Видите, как велик тот, которому и Авраам патриарх дал десятину из лучших добыч своих. Получающие священство из сынов Левииных имеют заповедь - брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли от чресл Авраамовых. Но сей, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетования. Без всякого же прекословия меньший благословляется большим. И здесь десятины берут человеки смертные, а там имеющий о себе свидетельство, что он живёт» (Евр. 7: 4-8). Отсюда можно сделать вывод, что Мельхиседек, будучи бессмертным, воплотился в Салимском царе. Правитель Салима - Мельхисидек Вторично Мельхиседек появляется в Ветхом Завете спустя 1000 лет, в 110-м псалме Давида. Этот псалом называется «пророчески-мессианским» и делится на три части: Мессия - Царь, Мессия - Священник и Мессия - Победитель. Тем самым даётся определение подлинного Мессии. Он должен обладать тремя достоинствами: Царя, Священника и Победителя. «Клялся Господь и не раскается, - поёт Давид о будущем Мессии, - Ты священник вовек по чину Мельхиседека» (Пс.110:4). Так в Ветхом Завете появляется новое понятие «чина Мельхиседека», о котором мы поговорим ниже. Мельхиседек в Ветхом Завете, согласно христианскому богословию, предваряет пришествие Христа и объясняет Его миссию: Сын Божий придёт как Царь, как Священник и как Победитель. Он принесёт плоть и кровь Свою в жертву Богу, как и Мельхиседек подносит Аврааму хлеб и вино, жертвуя их Богу Всевышнему Образ царя Салима становится прототипом Иисуса Христа. Комментируя Бытие 14:18, Филон Александрийский, знаменитый философ I в. до н.э. - I в. н.э., соединивший в своих трудах библейскую и эллинистическую традиции, рассматривает Мельхиседека как воплощённого Логоса. Согласно концепции Филона, Логос, воплощаясь в истинного человека, становится некоторой средней Божественной природой: высшею, чем человеческая, и низшею, нежели Божественная, «будучи ни рождён как человек, ни рождён как Бог, но являясь серединою, касающеюся обеих природ и соединяющею их в себе»2. Он называет Мельхиседека «самоучкой в познании Бога», «началом и источником мудрости», «истинным Первосвященником Бога», ходатаем и посредником, молящимся перед Отцом Своим за род человеческий, искупителем и спасителем человечества, благодаря общению, с которым дух и удостаивается трансцендентного существования. В этой связи слова Иисуса о том, что Он «есть, прежде, нежели был Авраам», и что «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день Мой; и увидел и возрадовался» (Ин. 8:56-58), некоторые исследователи трактуют следующим образом: Слово, прежде чем «стать» Иисусом, воплощалось в Мельхиседеке. И в самом деле, если Логос - это дух, который вбирает и претворяет послание Всемогущего Бога, то он мог быть воплощён и в предшественниках Иисуса: и Енох, и Мельхиседек пришли в мир, чтобы обновить человеческие идеи, показать пример праведной жизни, поведать о Высшем мире - Небесном Иерусалиме. Иную окраску приобретает знаменательная встреча Авраама и Салимского царя в иудейских источниках. В мидраше о спасении Лота Авраамом говорится, что Мельхиседек, известный также как Адониседек, был Симом, предком Авраама, которого он учил обязанностям священника. Он же отдал Аврааму кожаные одежды, сделанные Богом для Адама и Евы и украденные Хамом, но потом возвращённые Симу. В комментарии к мидрашу мифолог Роберт Грейвс называет Мельхиседека «Цедеком» и утверждает, что он был городским богом Салима, а не Богом иудеев. В другом месте этого мидраша говорится, что Аврааму помогал во время сражения таинственный свет, который лился от планеты Цедек (как мы помним, древнееврейское название Юпитера). Таким образом, указывается на двойную функцию Мельхиседека - царя и планеты. Предвечный Владыка Однако перейдём к Новому Завету. Ни в одном из четырёх канонических Евангелий имя Мельхиседека не упоминается, но совершенно неожиданно о нём заговорил апостол Павел. И заговорил, как мы уже сказали, в самом «загадочном» своём Послании - в Послании к Евреям: «Ибо Мельхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его <...> которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда» (Евр.7:1-3). Итак, Мельхиседек был создан до потока времени, и в этом смысле не имеет «начала дней», то есть начала во времени; это значит, что он существовал «всегда». Согласно Ветхому Завету и другим источникам (Рукописи Мёртвого моря, Книга Мормона), до «бытия мира» были созданы умы или разумы, среди которых имелось немало благородных и великих. В книге пророка Иеремии читаем: «И было мне слово Господне: прежде нежели я образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, Я освятил тебя; пророком для народов поставил тебя» (Иер. 1:4,5). По-видимому, так же обстояло дело и с Мельхиседеком: созданный до потока времени, он был определён на роль священника. В этом смысле он является «вечным священником», «священником навсегда». По мнению И. Д. Амусина, основная мысль автора Послания к евреям сводится к следующему: выполнение миссии, предназначенной Иисусу, связано с его воплощением в Мельхиседека. Эту мысль он, якобы, пытается внушить тем, кому адресовано Послание и кто явно противится этой идее. Отсюда можно заключить, что адресаты Послания были хорошо осведомлены о Мельхиседеке, и он занимал видное место в системе их воззрений. Думается, речь идёт о другом. Иисус не воплощался в Мельхиседека, но выполнял те же функции, что и последний - очищающей жертвы. Говоря о чине Мельхиседека, апостол Павел имеет в виду вечное, непреходящее, духовное священство. Именно его и наследует Иисус Христос. «Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства - ибо с ним сопряжён закон народа, - то какая бы ещё нужда была восставать иному священнику по чину Мельхиседека, а не по чину Аарона именоваться? Потому что с переменою священства необходимо быть перемене и закона. Ибо Тот, о Котором говорится сие, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику» (Евр. 7: 11-13). И дальше следует очень важная мысль: кровь тельцов не уничтожает грехов. Христос принёс жертву не в земной скинии, а на небесах, тем самым грех оторвали от тела и перенесли на дух. Символика этого перенесения следующая: отныне грех надо смывать с души, и не кровью тельцов, а жертвованием своего «я». Жертва Христа была принята, и значит, облегчена общая участь человечества. Апостол сравнивает здесь два вида священств: плотское, которое переходит от сынов Левииных, и духовное по линии Мельхиседека. Почему отменяется прежняя заповедь? Прежний Завет? - спрашивает он и отвечает: По причине своей немощи и бесполезности, ибо закон ничего не довёл до совершенства. Прежний Завет был записан на скрижалях и хранился в ковчеге, Новый Завет Господь повелел вложить в мысли и написать на сердцах. Отныне сердце человеческое становится ковчегом завета, и здесь будет совершаться главное таинство: соединение со Христом и участие в Его жертвоприношении. По чину, по подобию Мельхиседека восстаёт Священник иной - его священство непреходяще, ибо он однажды совершил жертвоприношение Богу - принёс в жертву Себя Самого. Ветхозаветные священники приносили в жертву тельцов и козлов, чтобы их кровью очистить осквернённое тело. Кровь же Христова очищает нашу совесть от мёртвых дел. Итак, принимающие в себя дух Христа получают возможность избавиться от своих грехов и стать совершенными. Послание Павла - это удивительное свидетельство о смене эпох и смене священства. (Ветхий Завет - это Аароново священство, Новый Завет - священство Иисусово по чину Мельхиседека.) Эпоха Ветхого Завета - грехи и болезни тела, эпоха Нового - грехи и болезни духа. Теперь понятно, почему Мельхиседека лишают родословия и делают Иисуса Христа священником по чину Мельхиседека. Царь Салима, то есть царь мира, - свидетель всемирности Божиих замыслов. Чтобы привести нас ко Христу, Бог действовал не только через Израиль, но и через язычников. Вот почему раввины замалчивали имя «царя правды»: Мельхиседек - не иудейский священник, но получает дань от Авраама за своё покровительство. Еврей Авраам, прародитель священников-левитов, занимает по отношению к нему низшее положение. По сути, Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней (Мормоны) - единственная, где сохранилось понятие «Мельхиседеково священство». Мельхиседек упоминается в Книге пророка Алмы. Но, в отличие от Послания к Евреям, где Иисус становится Первосвященником по чину Мельхиседека, здесь священник Мельхиседек имеет тот же чин, что и Сын Божий. Алма поясняет, что священники были посвящены в этот чин, «будучи ещё призваны и уготованы от основания мира по предведению Бога за великую веру их и добрые дела». Однако Бог предоставил этим людям свободу выбора. Избравшие добро и проявившие глубокую веру были призваны на это святое служение. Другие же, из-за своего жестокосердия, лишились этого великого преимущества. Среди первых и был священник Мельхиседек. Согласно откровению, полученному Иосифом Смитом-младшим, до Мельхиседека священство называлось Святым Священством по Сану Сына Божия, «но, из-за уважения или благоговения к имени Высочайшего Бытия и во избежание частого повторения Его имени, Церковь в древние времена называла это священство по имени Мельхиседека, то есть Священство Мельхиседеково». Если Аароново священство (меньшее) состоит в том, чтобы исполнять внешние таинства, букву Евангелия (крещение, покаяния для отпущения грехов), то есть «держать ключи служения Ангелов», то высшее, Мельхиседеково священство, «держит ключи всех духовных благословений Церкви». Имя Мельхиседека встречается и в Кумранских рукописях, найденных в пещерах ессеев. Эта община представляла собой религиозную секту, отделившуюся от официального иудаизма и стремившуюся жить в присутствии Бога. Ессеи жили очень обособленно и называли себя «Новым союзом» или «Новым заветом», поскольку старый союз был, по их мнению, нарушен. Сами себя они именовали «общиной нищих» и «сынами света». Тех же, кто не разделял их учения, называли «сынами тьмы», которым в конце времён «отмстит судом Господа»... Мельхиседек. Из «Мидраша Мельхиседека» мы узнаём, что между «людьми жребия Мельхиседека» и «духами жребия Велиала» происходит борьба, которая в последний, «юбилейный» год закончится победой Мельхиседека. В рукописях Вади-Кумрана «царь справедливости» предстаёт как небожитель, возглавляющий ангелов, судья от имени Бога, носитель божественной мести, благовестник спасения и искупитель. Но этим миссия Мельхиседека не ограничивается. Судя по дошедшим до нас фрагментам, можно предположить, что Мельхиседек был не только небожителем, но и основателем ессейского движения. В манускриптах Мёртвого моря часто упоминается Учитель праведности (он же - Священник, Избранник, Единственный Учитель), которого преследовал некий нечестивый жрец. Сообщается, что этот Учитель воспринял своё учение из уст самого Бога, который вложил в его сердце мудрость истолковать все слова его пророков-рабов. Он основал общину «сынов света», веря, что когда явится высший судия, все, присоединившиеся к «избранным», будут спасены. В документах говорится о мучениях, выпавших на долю Учителя, а также, что со дня «приобщения Учителя к своим предкам» прошло около сорока лет. Несмотря на то, что сведений об Учителе крайне мало, создаётся впечатление, что кумраниты относились к нему с глубочайшим почтением. Интересно, что и грядущий Мессия отождествлялся ими с умершим Учителем. Так, в Дамасском документе (найденном в Кумране) сообщается о переселении «Нового союза» из Иудеи в страну Дамаска под водительством «толкователя Торы», чьими указаниями следует пользоваться до появления Учителя праведности в последние дни. У ессеев существовали благодарственные гимны, по-видимому, составленные этим Учителем. В этих гимнах Он сообщал, что приобщается к высшему Знанию, пребывая в потоке Божественного Света или же восходя на небеса в некоем экстатическом состоянии. («Ты поднял меня на вечную высоту. И я расхаживал по беспредельной равнине...») Можно предположить, что он практиковал древний еврейский ритуал, известный как «мистицизм Меркабы» («колесницы»), Целью этого ритуала было достижение мистического видения Божественной Сущности на престоле, которое считалось символом единения с Богом. (Мистицизм Меркабы основан на первой главе книги пророка Иезекииля, где рассказывается о том, как пророк увидел «подобие славы Господней» на престоле-колеснице, который влекли «четыре животных»). В одном гимне автор сообщает о своём высоком предназначении: «И ты сделал меня знаменем для избранных праведности и истолкователем познания в поразительных тайнах». Из другого мы узнаём, что он был изгнан из страны: «Как птицу из её гнезда, так меня вытолкнули из моей страны; все мои друзья и знакомые от меня отступили и сочли разбитым сосудом». (Интересно, что в одном из апокрифов Мельхиседек, не признанный своей семьёй, в течение 40 лет живёт в пещере на горе Фавор.) Эти и другие совпадения позволили некоторым исследователям отождествить Учителя с Иисусом Христом, (см.: Владимиров А. Кумран и Христос. М., Беловодье, 2002). На наш взгляд, гораздо больше оснований сравнивать Учителя праведности с Мельхиседеком, точнее, с одним из его воплощений. Можно предположить, что Мельхиседек в Кармеле (где до того, как возникло ессейское движение, находилась Школа пророков) подготавливал земное воплощение Христа. Он искоренял язычество, говорил о духовном священстве, о будущей жертве. Земное воплощение и жертва Иисуса Христа стали в каком-то смысле зеркальным отражением миссии Мельхиседека. Один из первых христианских философов, Псевдо-Дионисий Ареопагит, называет Мельхиседека «Иерархом, любезнейшим Богу». Дионисий уточняет, что он был жрецом не ложных богов, но истинного Бога, который и других наставлял на путь к единому Божеству. Чуть ранее, рассуждая об ангельских чинах, он пишет: чем ближе к Богу находятся Ангелы, тем совершеннее они, и Божественные внушения, получаемые непосредственно от Бога, совершеннее тех, которые сообщаются опосредствованно. «Поэтому и в нашем священном предании первые Умы называются совершенствующими, просвещающими и очищающими силами по отношению к низшим». Не функция ли это небесного Иерарха - Мельхиседека? О праведности Мельхиседека, царя Салимского, говорит и еврейский историк Иосиф Флавий. Из «Иудейской войны» мы узнаём, что Мельхиседек, властитель ханаанеян, был первым, кто основал Иерусалим. На языке наших предков, сообщает далее Флавий, он был назван праведным царём и полностью оправдал это имя. «В силу этого он первый стал священником Бога, первый построил святилище и основал город, прежде именовавшийся Салимом, Иерусалимом». Интересно, что Иосиф Флавий в молодости провёл один год среди ессеев и был послушником у пустынника-ессея Банна. Об этом Флавий сообщает в своей автобиографии. Описывая участие ессеев в войне с римлянами, он подробно останавливается на пыточных истязаниях, которым подвергались кумраниты: «Улыбаясь под пытками, посмеиваясь над теми, которые их пытали, они легко отдавали свои души в полной уверенности, что снова получат их в будущем». Это очень важный момент, так как он подтверждает веру кумранитов в перевоплощение. Таким образом, для ессеев было естественно верить, что умерший Учитель воплотится в Мессию и явится в конце дней. Феофан Грек. Мельхисидек. Фреска в Новгороде. 1378 г. Многие современные авторы относят Мельхиседека к вечным мудрецам, долгожителям, ко-торые периодически сходят на землю. Так, Поль Шакорнак различает несколько видов долголетия, которые символизируют непрерывность духовной функции. Мельхиседека, также как и Еноха, и Илию, он относит к третьему варианту, для которого характерна устойчивость индивидуальности в Тонком мире без смерти тела, при этом физическая форма трансмутируется. Конец цикла Шакорнак называет «новым появлением Мудрецов», имея в виду Еноха, Мельхиседека, Илию, Мерлина и Гесэра. С.Н.Трубецкой в «Начатках гностицизма» перечисляет людей, которые вошли в рай живыми: Енох, Мельхиседек, Илия, Барух, Елеиезер, раб Авраама, царь тирский Гирам, дочь Фараона и некоторые раввины. «Праотцы, - пишет он, - это небесные люди, сходившие на землю, и некоторые из них ожидаются вновь. Между этими людьми и ангелами исчезают границы, а в отдельных случаях они становятся выше ангелов». Сближение Еноха и Мельхиседека мы находим и в одном древнем апокрифе, включённом в книгу Еноха. Этот библейский герой упоминается в Ветхом Завете как прадед Ноя3, проживший 365 лет. По вознесении Еноха на небо, во главе алтаря и всех людей стал его сын Мефусалом, а после него - Нир. И дальше следует рассказ, называемый «О жене Нира». ...У Нира, брата Ноя, была жена. Звали её Софонима и была она бездетна. И вот в глубокой старости Софонима безгрешно зачала. Чтобы скрыть своё положение, она уединилась в покоях, как вдруг на 282-й день беременности её неожиданно позвал муж. Увидев свою престарелую жену в таком положении, он страшно разгневался - ведь с той минуты, как Нир стал иереем, он не входил в покои к жене. Пристыженная, убитая горем Софонима замертво упала к ногам мужа <...> И тогда опечаленный Нир подумал в сердце своём: «Не от Господа ли моего это случилось с ней?» Явившийся архангел Гавриил подтвердил его догадку и добавил, что рождённый младенец будет вознесён в рай. После этих слов Нир поспешил поведать обо всём Ною, и братья решили тайно похоронить покойницу. Они облачили её в чёрные одежды, затворили дверь и ушли рыть могилу. Вернувшись, братья нашли на одре трёхлетнего мальчика редкой красоты с печатью святительства на груди. Братья облачили его в священнические одежды, дали благословенный хлеб и нарекли отрока Мельхиседеком. Ночью Ниру явился Господь и объявил, что за беззакония людские нашлёт на землю погибель, к Ниру же сойдёт архангел Гавриил (в некоторых версиях Михаил), возьмёт отрока и поместит его в Эдемском раю. Там мальчик переждёт потоп и будет явлен миру. Он станет иереем иереев (первосвященником) вовек и будет превращён Господом в великий род. Через сорок дней отрок был вознесён на небо... Жертвоприношение Авеля и Мельхисидека. Мозаика в Равенне. 532- 547 г. Слова Господа о превращении Мельхиседека в великий род позволили исследователю Кумранских рукописей Игорю Тантлевскому сделать предположение, что Мельхиседек (точнее его дух) будет воплощаться во всех послепотопных первосвященниках, включая Первосвященника Конца дней. Великий Восприемник Света Существуют и древнерусские апокрифы о Мельхиседеке. Один из них приписывают архиепископу Афанасию Александрийскому. Согласно этому апокрифу, у эллинского царя Мелхила было два сына: Мелхил и Мельхиседек. Уверовав в Единого Бога, Мельхиседек отказался привести тельцов для жертвоприношения языческим богам. Тогда разгневанный отец решает принести в жертву самого Мельхиседека. Однако жребий, брошенный по просьбе жены Мелхила, выпадает на брата. По молитве Мельхиседека земля разверзлась и поглотила весь род Мелхила и всех собравшихся на идолослужение. Сам Мельхиседек, названный с этой минуты безродным, скрывается в течение семи лет на горе Фавор. Там его находит Авраам: приносит одежду, постригает волосы и получает от него благословение. Имя «царя правды» встречается и в одном из древнейших гностических текстов коптского происхождения, известного под названием «Пистис София». Согласно этому древнему документу, Иисус Христос после воскресения в течение 11 лет проповедовал своим ученикам на Масличной горе. В одном из фрагментов текста фигурирует Мельхиседек, который назван здесь «Восприемником Света». Функция Мельхиседека состоит в том, что он отнимает у Архонтов Эонов (греч. arkhon- правитель, повелитель; aion - век, вечность) и Архонтов Судьбы, то, «что тревожит их». Очищает эти силы (по- видимому, энергии) и несёт очищенные потоки в Сокровищницу Света. Субстанции эти собирают Литурги всех Архонтов, отдают их Литургам всех Архонтов Судьбы и Литургам Света, которые ниже Эонов, и те создают из этой очищенной субстанции души людей и скота, пресмыкающихся, зверей и птиц. Наступает момент, когда сила Архонтов истощается, и они начинают поглощать субстанцию света, лишая души необходимой энергии. Тогда приходит Иисус в сиянии Славы, поворачивает Сферы Тиранов таким образом, что изменяет соотношение добра и зла в мире. «Я сократил времена ради моих избранных, иначе никакая душа не могла бы спастись», - говорит Иисус ученикам. В конце документа прослеживается путь души, которая в поисках света попадает в мир Хаоса и совершает беззакония, понуждаемая обманным духом. Наконец она попадает к Деве света, которая бросает «силу света для её выпрямления». Когда же душа завершает свой (кармический?) круг, Мельхиседек, великий Восприемник Света, «запечатывает» эту душу, и она попадает в Сокровищницу Света. Такая душа даёт славу и честь и хвалу гимнов (по-видимому, имеется в виду сияние Тела Славы) и переходит в «место наследования». Мельхиседек предстаёт в этом тексте как один из Элохимов (множественное имя Бога, включающее в гностицизме мужское и женское начала), работающий с энергиями душ. Можно предположить, что Мельхиседек как преобразователь материи заложил основы алхимии, то есть преобразования низшего в высшее. «Запечатывая» душу, он принимает знаменитое «золото алхимиков» - золотое качество, выработанное душой в круге воплощений. Отработанную энергию Первосвященник очищает при помощи высочайших вибраций и чистую духовную материю поставляет Архонтам Судьбы, из которой последние и создают души. Известный эзотерик Мэнли П.Холл называет «Мельхизедеков» божественными или жреческими правителями наций на земле ещё до инаугурации системы временных правителей. Такой вывод он делает на основании фразы апостола Павла о том, что Иисус - священник по чину Мельхиседека. «Слово "по чину" подразумевает, что должны быть равные по знатности Ему или даже выше», - пишет Холл. Он делает предположение, что Иисус был одним из таких «философски избранных» или же пытался восстановить систему их правления. Далее Холл возвращает нас во времена ессеев, которые, по его мнению, были хранителями мистического христианства, а также людьми, которые посвятили Иисуса в это знание и дали ему образование. «Если это так, - пишет Холл, - то Иисус, без сомнений, был посвящён в том же самом храме Мельхиседека, где за шесть веков до этого был посвящён Пифагор». В «Панарионе» жившего, в IV-V веках богослова Епифания Кипрского, где он описывает иудейскую гностическую секту мельхиседекиан, сообщается, что они рассматривали Мельхиседека в качестве Святого Духа, Сына Божьего, «превосходящего Христа». «Превосходство» же его, по словам Марка Пустынника, состояло в следующем: Мельхиседек не имел ни отца, ни матери, тогда как Иисус был рождён только без отца (Марк Пустынник «Против мельхиседекиан»). Представители этой секты полагали Мельхиседека «Первосвященником Небесного Храма» и «Посредником» между Богом и людьми: благодаря этому посредничеству и возможно обрести прощение Бога. С этой целью мельхиседениане совершали ему жертвоприношения. Имя Мельхиседека или образ, подобный ему, известны и в других религиях мира. Согласно исламской легенде, именно он перевёз тело Адама (после его воссоединения со своей женой и после смерти) для погребения в Иерусалим. И случилось это после потопа. В Тибетской книге о Великом Освобождении упоминается основатель эзотерического учения в тибетском буддизме Падмасамбхава. По мнению знаменитого буддолога Эванса- Вентца, Падмасамбхаву можно сравнить с Мельхиседоком: оба принадлежали к линии Великих Учителей и стали основателями тайных духовных братств, причём орден Мельхиседека возник не позднее VI в. до н. э., а Падмасамбхавы - в середине VIII в. н. э. Ничего не известно о рождении этих героев, и, по легенде, они не вкусили смерти. Толтеки - один из центральноамериканских народов, чьё эзотерическое учение в XX веке стало предметом многочисленных публикаций и истолкований, верят, что за сценой мира пребывает некий Безмолвный Наблюдатель, которого они называют Дух Атля. По мнению толтеков, Атль не является какой-либо мистической личностью, он - вполне реальное существо, однако, это не Бог христиан, не Христос, не Будда, не Кришна и не Мухаммед. Толтеки не пытаются постичь его подлинную сущность, но уверены, что он размеренно и последовательно пересекает широкие пространства времени. Они говорят, что в христианской Библии ему соответствует Мельхиседек. Именно Атля-Мельхиседека толтеки именовали и Владыкой Мира, и самим Бытием, в котором мы живём, движемся и существуем. Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать следующее заключение. Мельхиседек - это величайшая личность, созданная до начала времён с определённой миссией: быть священником Бога Всевышнего, учить народ заповедям Его и готовить приход Мессии. В нём воплотился импульс Христа как духа любви, действующий в определённую эпоху, однако, в отличие от Иисуса, миссия его тайная - он не должен показываться людям, пребывая как бы за сценой мира. Он же - царь и священник Салима, прославленный Богом за праведность и помещённый на небеса. Отныне «вознесённый владыка» совершает в Небесном Иерусалиме ту же миссию, что и Иисус Христос на земном плане: он принимает негативные энергии человечества, пропускает их через себя и преображает в очищенные потоки света. И разве не об этом повествует теософское учение? В «Тайной Доктрине» Мельхиседеку отводится роль Божественного Наставника, одного из Дхиан-Коганов, Змиев Мудрости или Питри. Е.П.Блаватская пишет: «Эти существа сначала появляются как Боги и Создатели, затем они вливаются в нарождающегося человека, чтобы появиться, наконец, как Божественные Цари и Правители». Мельхиседек - одно из собирательных имён, могущественная сущность, которая жертвует собой, воплощаясь на Земле, дабы учить народ истине и справедливости. Его имя напрямую связано с Пятой Расой, которая была направлена к восстановлению Религиозных Мистерий. Явившись перед Авраамом с жертвенными дарами, он преподал древнюю истину о жертвенной любви к Богу и положил начало литургии хлебом и вином. Не «мир сей», но покой Обращение к кумранским рукописям недавно позволило В.Жданову из Санкт-Петербурга подтвердить высказывавшееся ранее предположение, что Послание к Евреям, где возникает неожиданно загадочный и глубокий образ Мельхиседека, было обращено к последователям секты мельхиседекиан. Этот удивительный образ, как выясняется, соединяет традиции древнееврейского мистицизма, раннего христианства, гностицизма и даже, возможно, древнеегипетской магии: в гностицизме Мельхиседек носит двойное имя - Зорокофора Мельхиседек, и первую часть этого имени связывают с египетской культурой. В комплексе понятий и символов, связанных с образом Мельхиседека, есть такие, которые на первый взгляд кажутся достаточно простыми; обнаруживается при обращении к ним в первоисточнике их исключительная значимость. Таков, например, образ «царя мира». Е.Григорьева в своей статье приводит его богословское истолкование как «свидетеля всемирности Божиих замыслов». Однако древнегреческий оригинал Послания к Евреям вносит в этот образ существенные коррективы: там «царь мира» звучит как βασιλεύζ είρήνηζ. То есть «мир» здесь - вовсе не κόσμοζ («мироздание, материальная вселенная»), а είρηνη - «спокойствие, покой»! Значит, Мельхиседек - не «мировой правитель», как можно было подумать, судя по синодальному русскому переводу, а «владыка покоя» (в латинской Библии - rex pacis). Что это добавляет к нашему знанию о Мельхиседеке? Мир как «космос» в христианстве и в авраамическом богословии в целом нередко имеет негативный оттенок: это «мир сей», «мир дольний». Мир как «покой» - нечто совершенно иное и во многом противоположное; кстати, в том же самом месте Послания к Евреям Мельхиседек назван ещё и «царём Салима», и получается, что это практически синоним «царя мира», но в семитическом языковом варианте, чтобы понять это, не нужно быть лингвистом, достаточно вспомнить смысл ближневосточного приветствия «Шолом!» или «Салям (алейкум)!». Что же касается образа Мельхиседека как «царя мира», то нельзя не отметить его принадлежность к кругу символики, именуемой «полярной». Ведь «покой» в любой развитой космологической системе свойствен Оси Мира, пребывающей в покое среди круговращений мира дольнего и связующей Полюс Неба с Полюсом Земли. И тогда Мельхиседек подобен суфийскому праведнику, именуемому словом «кутб» - «полюс», высочайшая вершина в иерархии святых. Е.С.Лазарев Примечание 1 Е.П.Блаватская в «Антропогенезисе» (Тайная Доктрина) приводит сообщение Санхуниафона о том, что Мельхиседек (отец Садика) был владыкой эклиптики или равновесия, или линии уравновешивания, и потому он был «справедливым». «Древние утверждали о существовании семи планет или великих богов, исшедших из восьми, a Pater Sadie, Справедливый или Праведный, был Владыкою восьмого, нашей Mater Terra (лат. - Мать Земля). Он же утверждает, что Кабиры — Сыны Сидика или Зедека (Мельхи-Зедека)— были семью Великими Богами, водителями людей, планетами, их именами называли храмы и их жрецов». 2 В «Антропогенезисе» Е.П.Блаватская пишет, что все великие Реформаторы были непосредственной эманацией Логоса, то есть воплощением естества одного из «Семи» «Божественного Духа», который семеричен, и что все они появлялись в прошлых циклах. Доктрина утверждает, что каждая Вселенная имеет своего Логоса (Речь, Слово), отображающего Божественный Разум. 