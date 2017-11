warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

39(3/2004) Наш семинар Люди, стихии и законные браки (часть 2) 1 Рыженко А.И., доктор технических наук

Мураховская Е.А. Содержание 4. Четвёртый метод, самый важный и самый загадочный 5. «Кто виноват?» и «Что делать?» 4. Четвёртый метод, самый важный и самый загадочный Не стоит так уж горевать о неточностях в определении стихии, присущей личности человека. Конечно, знание её (точнее, их комбинации) позволяет получить интересные сведения, но, к сожалению, не является определяющим при решении рассматриваемой нами проблемы. Дело в том, что Елена Ивановна Рерих в своих письмах, разъясняя проблему, как правильно должны сочетаться люди в браке, совершенно однозначно сообщает о существовании ещё одного метода определения присущей человеку стихии: «Теперь о <...> вопросе - как распознать, к какому элементу принадлежит личность? Конечно, по гороскопу даже при малом существующем сейчас знании астрологии, можно определить, какой элемент ближе к данной личности. Но эзотерическое знание имеет в виду основную принадлежность зерна духа» [1], т.2, с.249; курсив в цитатах здесь и далее - авт. Более того, «гороскоп личности редко совпадает с гороскопом истинной индивидуальности. Так, часто дух имеет в гороскопе своей личности все огненные знаки, но основная сущность может принадлежать к противоположной стихии, и наоборот. Огненность определяется, именно, по основному элементу зерна духа» [1], т.2, с.348. В связи с этим добавим ещё одно пояснение Е.И.Рерих: «В первые дни появления Теософского Учения <...> не делалось различия между личностью, обнимающей одно земное воплощение, и индивидуальностью, вечным свидетелем и собирателем достижений множества таких воплощений...» [1], т.2, с.204. Лишь намёки о сущности взаимодействия бессмертной индивидуальности человека с его Светилом и стихийной принадлежности этой индивидуальности можем мы найти в книгах, опубликованных Рерихами и их учениками. «Энергии, собирающиеся вокруг зерна, устремляются по притяжению магнита к явленному лучу светила, и свойство луча, конечно, передаёт зерну свой потенциал, потому и сродство между зерном и светилом. Пространственный огонь различается по своему напряжению и качеству цвета луча» [2], ч 2, п. 332. «Каждый дух или монада зарождается под лучами определённого светила, и потому зерно духа его заключает в потенциале своём все тождественные энергии, присущие этому светилу, которое и остаётся его ведущим светилом на всю Манвантару» [1], т. 2, с. 180. «Что значит "ведущим" или "притягивающим"? Не будет ли это "светило" просто руководителем развёртывания тождественных ему сил в духе, которого оно породило? "Ангел", или Владыка этой звезды, или Дхиани-Будда, связанный с нею, будет, так сказать, либо руководящим (в случае уже высокого состояния), либо просто наблюдающим ангелом при каждом новом воплощении монады, которая есть часть его собственной сущности, хотя её проводник - человек может навсегда остаться в неведении этого факта <...> В "Тайной Доктрине" Е.П.Блаватской сказано, что человеческие монады, рождённые под одною и тою же планетою или, вернее, под излучением одного и того же Планетного Духа, или Дхиани-Будды, являются во всех своих последующих жизнях душами-близнецами или душами-сёстрами на этой Земле» [3], с. 172. Дендеров Зодиак. Украшение потолка в одном из храмов Египта. Первые века до н.э. (хранится в Лувре) «Вся астрология построена на утверждениях законов космического магнетизма. Жизнь и конец её исчисляются тем же космическим магнетизмом. <...> Астрология так точно определяет космический магнетизм <...> Вычислению поддаются все проявления жизни. Можно знать все события и все проявления духовных и планетных сущностей» [2], Ч1, п.122,129. «Пространственный огонь проявляется в форме небесных тел. Огненные сферы есть дифференциации Пространственного Огня. Каждая имеет свой круг жизни, своё назначение; каждая оказывает своё особое, только ей присущее влияние на всякое проявление жизни на нашей планете (в том числе, конечно, и человека). Вероятно, такое же влияние оказывается и на другие планеты, и это влияние носит взаимный характер сотрудничества или вражды. Изучение влияния звёзд на человека поможет понять сущность звёзд (выд. ред.). Говоря о влиянии, следует оговориться: лучи некоторых светил не оказывают на некоторых людей никакого влияния. Как сказано, один и тот же луч может убить, воскресить и пройти, не оставив никаких последствий. Всё зависит от того - есть ли в человеческом организме приёмники планетных лучей. Если сравнить человека с Солнечной системой, то нервные центры человека являются планетами или средоточием определённых сил. Макрокосм и микрокосм (человек) подобны. Центры человека, или "Огни" (их 49), и Огни нашего космоса (или Солнечной системы) соотносятся как родные братья. Но не все центры пробуждены в каждом человеке. Спящие, или нефункционирующие, центры не реагируют на лучи космических огней. <...> Лучи планет, Солнца и Луны могут оказывать полезное и вредное воздействие. Качество и сила воздействия зависит от угла лучей. От угла солнечных лучей зависит смена сезонов. Лето-зима, осень-весна. Жара или холод на экваторе и полюсах. Это не трудно понять, но значительно труднее понять психические и духовные скрещения пространственных токов. Тем не менее, влияние это очевидно <...> Планетные лучи не только изменяют наши настроения, но и несут нам жизнь и смерть. Конечно, человеческие центры являются дифференциациями нашей огненной сущности - нашего высшего принципа. При этом наши прочие принципы, или "тела" (физическое, эфирное, астральное, ментальное, буддхическое и атмическое), представляющие собой как бы "слои" нашего существа, сверху донизу пронизаны «стержнями» огненных центров, каждый из которых, проходя определённый "слой", или тело (принцип), оказывает своё особое воздействие на данную материю, в зависимости от её свойств, но в сущности своей оказываясь единым для всех слоёв. Совершенно так же и в космосе. Космос имеет свои основы и принципы, свои элементы (или стихии), а светила, в этих элементах, выполняют свои функции центров, орудующих в сферах стихий. Имеют ли дальние солнца влияние на человека, имеют ли влияние дальние галактики? Да, вполне определённое, но только через центры нашего космоса. Так, например, когда Солнце и Луна находятся в соединении с некоторыми галактиками, находящимися в круге Зодиака, и бывают поражены Нептуном, Ураном или Сатурном - поражение зрения или полная слепота неизбежны» [3], с.120,121. Итак, приведённые примеры из первоисточников позволяют сделать выводы, которые больше похожи на акт капитуляции: - Имеется ещё один, четвёртый, метод определения стихии, присущей человеку, а точнее, его монаде, или зерну духа, - вечной и нетленной части его существа. - Эта стихия непосредственно не связана со стихиями, определёнными по рассмотренным выше и известным обычной астрологии методам. - Именно эта стихия напрямую определяет правильность, законность «сочетания людей» в браке и здоровье, полноценность детей. - Известные человечеству астрологические знания недостаточны, и нет особой надежды найти подходящий метод, поскольку «самые сокровенные начертания и решения недоступны обычной астрологии, иначе мир давно был бы ввергнут в разрушение...» [1] т.2, с.206. Для человека с пробуждающейся духовностью, увлечённого изучением Агни Йоги, имеющего активизирующиеся (или уже активизировавшиеся) центры (чакры или чакрамы), влияние светил и стихий особенно существенно и, следовательно, ещё в большей степени требует учёта и осмотрительности. Но не может быть, чтобы в добрых и мудрых книгах Учения Живой Этики было дано столь грозное предостережение и отсутствовал ключ к его использованию! Для решения рассматриваемой проблемы не требуются полные и особо глубокие знания эзотерической астрологии. Нужен лишь частный метод решения задачи определения стихии, присущей зерну духа человека, и даже ещё же - соответствия этих стихий у двух людей, намеренных вступить в брак. Но для этого могут быть использованы и косвенные признаки - ведь должна эта стихия как-то зримо проявляться в человеке, кроме рождения здоровых и уравновешенных детей! Действительно, различие стихий может проявляться даже физиологически. «Пот мало исследуется, мало сопоставляется с характером личностей. Мало наблюдается относительно разных стихий. Даже малоопытный наблюдатель заметит различие групп пота. Действительно, легко заметить, что огненная природа не способствует количеству пота, во всяком случае выщелачивает его. Земля и Вода, напротив, усиленно насыщают потом» [4], ч. 1, с. 290; 5, с. 9. Например, Елена Ивановна, индивидуальность которой несомненно принадлежала к огненной стихии (а личность - к воздушной, как и Н.К.Рериха), писала, что «обильный ночной пот явление новое для меня, ибо редко потею и принадлежу к так называемым сухим организмам» [5], с. 107. В первой из приведённых цитат сказано о личности, но в уже рассмотренной выше цитате говорилось, что «огненность определяется, именно, по основному элементу зерна духа» [1], т.1, с.348, а в первой части «Мира Огненного» сказано: «При наблюдении за огненными знаками можно заметить подразделение людей. Одни вечно стремятся и не могут существовать без этих возвышающих движений - будьте уверены, что они принадлежат к стихии Огня. Даже при заблуждениях они не могут оставаться в бездействии. Присмотритесь к ним, и всегда найдёте мощь пламенную. Но среди неподвижности земной, среди качаний водных и понуждений Воздуха не ищите Огня творящего. Мы не желаем превозносить особенно огненных людей, но должны, поистине, сказать, что они двигают мир. Нужно не забыть, что этим людям вовсе не легко среди прочих сочетаний. Справедливо сказание об Огненном Ангеле с опалёнными крылами. Когда он устремляется на спасение мира, его фосфорные крылья черкают о скалы земные и опаляются и обессиливают Ангела» [4], ч.1, п.2. «Земля - покровительница ветхого мышления, но Огонь - мятеж эволюции» [6], п. 121. «Люди не только по органическим особенностям делятся, но и по стихиям; в их сознании остаются известные привязанности. Никто не сумеет рассмотреть, сколько оттенков пламени, как люди Огня. Никто не сможет так любить воду, как люди этой стихии. Так же, конечно, люди Огня будут особенно расположены к Агни Йоге...» [7], п.34. Вот он - ключ! Искомое частное решение! Если вы (по косвенным признакам) относите себя к огненной стихии, если вы увлечены изучением Агни Йоги (а именно таким является большинство читателей «Дельфиса»), то ищите себе спутника жизни среди единомышленников, среди приверженцев Агни Йоги - и ваш шанс сочетаться в соответствии с космическими законами резко возрастёт. Конечно, указанные признаки могут быть выражены более или менее ярко - в зависимости от того, усиливают или демпфируют их другие стихии, присущие данному воплощению (личности) человека, но, поскольку методика их определения в некоторой степени известна, то понятен и способ внесения поправок «на личность». Если человек восхищается грозами и фейерверками, любит огонь и умеет с ним обращаться, к тому же подвижен, заядлый турист и во всех походах был костровым, но при этом ни один из его знаков Зодиака, определённых рассмотренными выше способами, не принадлежит к стихии Огня, то к какой же стихии может принадлежать его зерно духа? Другой любит «копаться в земле», сажать и выращивать растения, быстро и умело копает траншеи и погреба. Третий - лёгок и ветренен по характеру, совершенно не боится высоты и даже напротив - обожает любоваться далями, забравшись на скалу повыше, и представления не имеет, что такое головокружение. Ещё один - в душе своей моряк. Именно «в душе», а в силу сложившихся обстоятельств он может работать шахтёром или защитить диссертацию по нейрохирургии. Наблюдательный народный глаз не применёт отметить эту особенность. Знали мы одного сотрудника авиационного НИИ, который с удовольствием носил прозвище «мариман» (по аналогии с «маринист» и «наркоман»), мастерски освоил вязание самых замысловатых морских узлов, разбирался в парусном оснащении и типах кораблей, дочку назвал Мариной (именно потому, что имя это напоминало ему о море) и старался каждое лето свозить её к морю. Другие - с самых малых лет обожают купаться, нырять и плавать, или занимаются лозоискательством, безошибочно угадывая наилучшее место для колодца, или делом своей жизни считают прокладку арыков и управление поливом. Не стоит продолжать перечень таких особенностей - их несложно найти в обширной астрологической литературе. Конечно, может это быть и памятью прошлых воплощений либо связано со знаками Зодиака соответствующих стихий в обычном гороскопе. Более подробные данные о соответствии особенностей человека и присущей его зерну духа стихии можно найти в работах учеников Рерихов. Так, А.И.Клизовский, работы которого постоянно редактировала Елена Ивановна, в «Основах миропонимания Новой Эпохи» (т. 2, гл. III), рассматривая именно вопрос о правильных сочетаниях людей в браке, отмечает соответствие стихии и темперамента человека: холерикам отвечает Огонь, сангвиникам - Воздух, флегматикам - Вода, а меланхоликам - Земля. «Сознание, вместившее недопустимость соединения несоединимых стихий, остережётся от сочетания Огня с Водою, или Земли с Воздухом. Допустимы сочетания смежных стихий, но не противоположных». Ещё более конкретные данные по этому вопросу можно найти у Н.Уранова: «В своей высшей сущности человек принадлежит к одной из стихий <...> Принадлежность духа человека к какой-то определённой стихии определяет характер движения его психожизни, который, конечно, отражается и на жизни физической. Это характер его мышления. Человек, принадлежащий к огненной стихии, необыкновенно стремителен. Встречаясь с препятствием на своём пути, он, если не преодолевает его с разбега, немедленно обходит его с одной стороны, и, если это ему не удаётся, обходит с другой. Если же обойти не удаётся, он быстро, как запруженная река, начинает накопление сил (запретный плод становится для него сладким) и, в конце концов, прорывается вперёд. Движение его всегда прямолинейно, целенаправленно, не любящее никаких задержек. Движение мысли человека, принадлежащего к воздушной стихии, напоминает порхание птички с ветки на ветку. Постоянное, лёгкое движение, которому недостаёт целеустремлённости. Люди, принадлежащие к воздушной стихии, например, любят пощебетать о том, о сём. Они болтают без умолку, перепрыгивая с одной темы на другую, часто ничем не связанную с предыдущей. Они, как ветерок, несутся по жизни, завихряясь, меняя направление, ничего не принимая "близко к сердцу". Они порывисты - "люди порыва". Их "понуждения" часто безрезультатны. Люди, принадлежащие к стихии Вода, напоминают людей Воздуха, но движение их более замедленное - это, действительно, "раскачивание" из стороны в сторону. Создание своих форм им не свойственно, хотя их устремления легко принимают форму сосудов, сделанных другими. Их жизнь носит "созерцательный характер". Они мечтательны, далеки от людей дела. Люди, принадлежащие в духе своём к стихии Земля, очень неподвижны, очень медлительны, но зато невероятно тверды и упорны. Очень медленно, но с величайшим упорством они идут к достижению своих целей и часто достигают их, но количество этих целей-замыслов ограничено. Им чужда стремительность людей Огня, и поэтому и для людей этой стихии, и для людей Земли сотрудничество бывает крайне тягостным. <...> Как синтетическая стихия, стихия Огня обладает всеми качествами, но в приложении устремлений в жизнь они более направлены и стремительны. Так, например, человек Огня очень упорен в достижении цели, и в этом он напоминает человека Земли. Но о нём можно сказать, что его стремительность необыкновенно упорна» [8], с. 117-118. Обратим внимание, что в этой обширной и очень важной для нас цитате трижды акцентируется внимание на том, что перечисленные особенности зависят именно от интересующей нас стихии духа. Конечно, анализ особенностей характера и образа мышления (как сейчас говорят, менталитета) - дело более тонкое, чем формальные астрологические расчёты, которые можно поручить и компьютеру. Для этого требуется и наблюдательность, и знание особенностей характера человека, длительное с ним общение, изучение поведения в сложных и стрессовых ситуациях, но, тем не менее, определение стихии зерна духа по косвенным признакам вполне осуществимо, а в отдельных случаях позволяет сделать практически однозначное заключение. 5. «Кто виноват?» и «Что делать?» Какой-никакой метод решения рассматриваемой непростой и очень актуальной проблемы имеется. Но всё-таки, как это могло получиться, что в наш век научно-технической революции и передовых информационных технологий осталась неизученной столь важная область знаний? Почему Великие Учителя не преподнесли нам «на блюдечке с голубой каёмочкой» эти сведения, если они так уж необходимы для развития человечества? Редко у кого возникает желание посмотреть на себя критически. Скорее, люди склонны винить своих ближних, государство. Учителей, роптать на судьбу, в крайнем случае - униженно молить Бога о даровании им желаемого. А убедившись в безрезультатности таких действий, озлобляются и переходят к отрицанию всего и вся. Но выход существует из любой, самой сложной ситуации! И в рассматриваемой проблеме он есть, понятен, но очень трудно исполним. Ведь сказано же: «Знание тайных вычислений эзотерической астрологии в руках злобных или безответственных духов повергло бы мир в разрушение» [1], с. 238. Действительно! Научились люди (нашей цивилизации) летать - и первым практическим применением аэростата было наблюдение за полем боя, более эффективное уничтожение себе подобных. Познали тайны атомной энергии - и тут же вызвали ядерный смерч Хиросимы, а только потом, намного позже научились строить атомные электростанции и разработали методы радиационной терапии. Тысячи подводных лодок бороздят глубины океана, тысячи истребителей взмывают в небо, но некогда и некому провести экологический мониторинг, исследовать животрепещущие проблемы океанского шельфа, «залатать» озоновые дыры. «Существует ещё основной космический закон, называемый космическим правом. <...> Но сейчас это знание в руках развращённого человечества принесло бы больше горя и бедствий, нежели пользы и счастья. Потому Великие Учителя так стремятся скорее пробудить духовность и расширить сознание [человечества], чтобы затем вооружить человека знанием великих законов» [1], т.1, с.250. Значит, если мы хотим знать больше, надо «просто» стать лучше, стать достойными получения знаний следующего уровня. Тогда и только тогда эти знания будут даны человечеству или, скорее, ему будет позволено самому открыть их. «Красота есть в слиянии духа двух Начал, но, конечно, вид физического плана далеко отстоит от духа. <...> Эволюция идёт путём красоты. И будущие расы будут улучшаться и утончаться в формах по мере роста духовности <...> Этому улучшению форм и росту духовности очень помогут правильные сочетания или браки. Для этого сокровенного знания и действа и придёт на помощь человечеству Великое Братство...» [1], т.1, с.179. Это, конечно, «глобальное» решение проблемы, к которому медленно-медленно, возвратно-поступательным способом ползёт человечество, влекомое героическими усилиями лучших своих представителей, а также добровольных помощников из Тонких и Дальних миров. Нанда, названый отец Кришны, консультируется с астрологом. Миниатюра XVIII в. Кангра Вам хочется, чтобы произошло это побыстрее? Так посодействуйте этому! Не беда, что вы не академик и не министр! Для начала постарайтесь контролировать свой язык, свой лексикон. Исключите грубые слова, откажитесь от проклятий, грязных намёков, колкостей, поддёвок. Следующий этап, намного более сложный, для реализации которого не нужно быть ни профессором, ни богачом, ни генералом, - это управление своими мыслями и чувствами, контроль и овладение астральным и ментальным телами. Все почему-то охотно размышляют на тему «если бы я был президентом...», стремятся исправить и перевоспитать других, а начинать надо с себя. Изгоните из своего «внутреннего дома» зависть, своекорыстие, простое раздражение «от усталости». Не «резонируйте» на плохие мысли окружающих, не сопереживайте героям «мордобойных» триллеров, которыми пичкает нас современное телевидение. Каждый человек «в глубине души» всегда знает, что он хорошо делает, а что - плохо и делать не следовало бы. Так слушайте свой «внутренний голос»! Это - архисложная задача, требующая многолетних усилий, напряжённого внимания, постоянной бдительности. Но ведь вы - частица Вселенной, частица человечества. Улучшив себя, вы посодействуете этим прогрессу всего огромного человечества! Не дожидаясь окончательной победы на этом поприще, постарайтесь сделать что-либо и для улучшения внешнего мира. Не обязательно это должно быть нечто грандиозное, вроде создания в своём городе публичной библиотеки или маленькой «третьяковской» галереи. Просто поделитесь своим миропониманием со знакомыми, не пожалейте дать им почитать любимые книги, принесите в этот мир частицу красоты. «Осознание красоты спасёт мир». Разбейте у себя под окнами клумбу! Дворовая шпана её разорила и вытоптала? Не соревнуйтесь с ними в сквернословии - всё равно не превзойдёте! Не грозите милицией - и вы, и они знают, что не будут заниматься «этими мелочами» представители власти. Победите их добротой! Пригласите к себе домой, напоите чаем, расскажите о Гималаях, Рерихе, карме, Тонких мирах. Пусть хоть полчаса послушают настоящую музыку - «Вальс цветов» или «Полёт валькирий» - вместо отупляющих ритмов тяжёлого рока! Если каждый сделает хоть немного хорошего, мир наш станет краше и лучше! Каждое доброе дело - взнос в копилку будущего, в нашу общую копилку прихода Шестой Расы и наступления Сатья-юги, шаг к обширнейшим и прекрасным знаниям, которые подымут человечество на следующий уровень развития, превратят его в «человека духовного». Ну а если вы учёный подходящей специальности, да ещё со степенью, лабораторией, научной школой, грантом - значит судьба «допустила вас до экзамена», дала вам возможность, которой нет у большинства. Тогда не побойтесь рискнуть своим научным престижем, «именем» ради Общего Блага. В книгах Агни Йоги так много не намёков, но настоятельных призывов к проведению конкретных исследований интереснейших и очень важных проблем! Там указано, где лежат истинные клады. Начните исследования «в инициативном порядке», без «должного финансирования» и одобрения «светил» - поверьте, найдутся и бескорыстные помощники, и материальная база! В частности, «установление законных сочетаний (людей в браке) есть великая наука будущего» [1], т. 1, с. 168, 228. «Не нужно ожидать каких-то необычных смен эпохи, когда каждый неограниченный ум может немедленно углубить своё разумение. При этом будут подняты из праха оклеветанные науки, вроде астрологии и алхимии, и прочие познания тончайших энергий. Человечество может, не отвергая прежних достижений, обновить жизнь» [8], п. 679. «Астрохимия есть наука ближайшего будущего. Ведь уже изучают химизм солнечных пятен и воздействия Луны, также скоро начнут изучать химизм ближайших светил, отсюда один шаг к официальному признанию астрологии; ибо астрохимия есть основа астрологии» [1], т.1, с.238. «Именно знание астрологии значительно облегчит лечение лучами светил. Правильно составленный гороскоп укажет, какие лучи светил и в каких сочетаниях наиболее благоприятствуют данному индивиду. Советую изучить и так называемую медицинскую астрологию, она может дать много интереснейших намёков. Когда будет найден способ принятия лучей светил и конденсации их, тогда, конечно, медицина и наука займутся изучением их полезного приложения. Но и сейчас мы знаем, насколько здоровье человека улучшается, когда благоприятствующее ему светило по гороскопу находится в соответствующих сочетаниях. Потому человек, знающий об удачном для него положении светила, может при созерцании его сознательно впитывать в себя его укрепляющую мощь. <...> Человек, через нервные центры которого проходят целительные лучи, останется бесчувственным к их воздействию, если он не воспитал своё сознание в этом направлении. Если же пропустить через него такую силу лучей, которая насильственно раскрыла бы его центры, то они испепелились бы под таким воздействием. Взаимодействие и соответствие - непременное условие во всём» [1], т.2, с.379. Но что делать сейчас конкретному человеку, приверженцу Агни Йоги, собравшемуся создать семью, вступить в брак, мечтающему иметь хороших детей - здоровеньких, умненьких, добрых? Надеяться на судьбу, «его величество случай»? Но как не пропустить этот случай? «Владыка, пошли мне Знаки Твои и пошли понимание Знаков Твоих...» Да! Именно так! Человек оснащён всем необходимым для жизни в этом непростом мире. И главный инструмент решения сверхсложных проблем, перед которыми отступает разум, - это сердце и присущее ему чувствознание. В Живой Этике тому даны очень точные определения: «Все озарения основаны именно на чувствовании, приносящем знание» [1], т.2, с.347. «Не образование, не опытность, не дарование, но именно огонь чувствознания <...> указывает на особенность новых законов среди обычной жизни» [6], п.282. «Люди легко нагромождают элементы несоединимых стихий. Они сочетают отца-Огонь с Водою-дочерью и Землю-матерь с Воздухом-сыном. <...> Только духовное сознание подскажет, где несоединимые элементы» [6], п. 75. Прислушивайтесь к «голосу сердца», к голосу Учителя в сердце своём! Не мешайте ему разумом! Не заглушайте этот тихий голос вполне логичными доводами, а то упорхнёт неземная птица счастья. Как ведь бывает... Увлечён парень своим делом, ни о чём, кроме него, не думает. Но однажды приятель ненароком хлопнет его по плечу и скажет: «Смотри, Коля! В 30 лет жены нет - и не будет». И правда, думает очнувшийся Коля - сверстники все уже давно коляски катают. Осмотрелся - вроде вот симпатичная девушка, и культурная, и квартира есть. А девушка тоже думает - лучше синица в руках, чем журавль в небе, не так чтоб очень хорош, но без вредных привычек, не пьёт, не курит, кое-что зарабатывает. Придёт ли когда-то сказочный принц? А этот вот рядом, цветы дарит, наверно, предложение сделает. И соединяют свои судьбы, и живут, «не хуже и не лучше других». А когда приходит время встречи с той единственной, голубою мечтой «над безликой толпой, над печалью земной», то уж не свободен, не может полететь на крыльях. Дело, конечно, не в печати ЗАГСа - искалечишь судьбу человека, кому подарил себя, и детишек жалко. Ушёл - сознание вины не даёт полного счастья, не ушёл - так и не узнал, что такое настоящая любовь, когда и через 20 лет хочется быть вместе ещё и ещё, когда каждое прикосновение, каждая улыбка дарит радость... Стоит ли продолжать эту мысль? Столько повестей и романов об этом написано... Слушайте своё сердце! Аршин-мал-алан обманул прежде всего себя, поменяв притяжение сердца на вожделение. Ведь паранджа в этой назидательной истории приглушала влечение тела, позволяя без его шума прислушаться к тихому голосу сердца. У самых разных народов в многочисленных сказках и преданиях повторяется аналогичный эпизод: перед героем вереницей проходят двойники его невесты или просто «холодные красавицы», а он, руководствуясь сердцем, выбирает именно свою, единственную, «несущую тепло», «настоящую» - свою истинную любовь. Слушайте своё сердце! А как же разум? Он ведь тоже дан нам не зря- Индийская мудрость говорит: «Три источника имеют влечения человека - душа, разум и тело. Влечение тела порождает вожделение, влечение разума порождает уважение, влечение душ порождает дружбу. Единство трёх влечений есть любовь». Сколько же жизней надо было прожить, чтобы сформулировать такую гениально-простую и кристально-ясную мысль! Влечение тела так недолговечно - иногда оно исчезает уже после первой ночи, иногда - через десяток лет. Что же поддерживает пламя счастья в семье, построенной на настоящей любви? Уважение и дружба, которые растут с годами. Но надо, чтобы было чему расти, чтобы были они заложены с первых дней знакомства, с первых мыслей об общем будущем. Тогда и обустроенный быт, и многолетняя привычка друг к другу, и любовь к детям станут помощниками, но только помощниками того, что живёт в сердце. «Есть две степени любви: одна - себялюбивая, ищущая наслаждения только для себя и равнодушная к другому. Такие любовники только испивают и истощают друг друга и творят беззаконие. Когда возможность наслаждения исчерпана - один из них бросает другого без сожаления, и оба идут по пути бесконечных страданий, оканчивающихся гибелью. Другая любовь самоотверженная, вся исполненная желания отдаться другому, слиться с ним и, если надо - пострадать и даже умереть за своего возлюбленного. Такая любовь обогащает, возвышает и делает сильнее обоих, раскрывает и усиливает их способности. Результат такой любви - чудесные произведения искусства, песни, героические деяния, великие подвиги и всё то, что ведёт к возвышению и благу человечества. Такая любовь ведёт к высочайшему блаженству конечного слияния. Такая любовь - путь радости, уводящий в беспредельность, откуда всё приходит и куда всё возвращается...» (А.П.Хейдок, повесть «Грешница»). А как же астрология? Соответствие знаков Зодиака, стихий личности и зерна духа? Конечно, не помешает уделить и этому внимание. А тонкости учтёт наше чудесное «солнце солнц» - сердце, произрастающее в нём чувствознание. Но не лишне помочь ему и астрологическими расчётами. При этом не забудем, что «свободная воля человека является самым мощным фактором во всём и может изменять многие знаки» [1], ч.2, с.300. Вероятно, именно поэтому процент полноценных детей и счастливых браков существенно превышает результаты вероятностных расчётов. И жаль, что в научной литературе по вопросам семьи и брака нет сопоставления процентов успешных браков, заключённых «по сердцу» и «по уму». «Кроме того, не только по стихиям и основному светилу, под лучами которого зародилось зерно духа (не личность), должны сочетаться люди, но существует ещё основной космический закон, называемый космическим правом (выд. ред). Так, легенда о половинчатых душах имеет глубокое основание. И этот закон начертан в светилах...» [1], т.1, с.250. Однако, «если привести самые незыблемые космические истины, устанавливающие нерушимость брака, то большинство именно воспользуется этими возвещёнными истинами для оправдания его нарушения. Так, если подтвердить им, что сокровенность и нерушимость брака имеет в основании великую истину о половинчатых душах, они тотчас же с облегчённой совестью устремятся на поиски принадлежащей им половинки и обязательно найдут её у чужого очага. Немало таких, которые все свои увлечения объясняют космическими влечениями. Разве возможно этим людям пояснить, что именно чистота их брачной жизни скорее всего приблизит их к нахождению созвучной души? Если им сказать, что при разнузданности нравов половинчатые души испытывают особо острый антагонизм друг к другу, они не поверят и возмутятся. Между тем, лишь при чистоте чувства возможны наипрекраснейшие сочетания и лучшие возможности. При нравственном падении современного человечества, созвучное сочетание - явление редчайшее среди редких, но лишь тогда возможны и величайшие достижения во всех мирах...» [1], ч.2, с.423. Трудно поддаётся пониманию космическая истина о половинчатых душах и соединяющей их великой любви, трудно говорить о несказуемом. Для этого надо быть композитором или поэтом, или одарённым (слово-то какое!) писателем, таким как Альфред Хейдок. Вот фрагмент из его рассказа «Навсегда»: «Чудилось мне - в бездонной голубизне неба, от края земли и почти до самого зенита во весь рост стоит величественная женщина - Вечная Жена. <...> Взор её устремлён в несказуемую даль, где из космических глубин идёт, прокладывая к ней путь, такой же гигант - Вечный Муж. Когда-то они были слиты в неописуемом блаженстве полного единения - не было ни мужского, ни женского начала, а было лишь невыразимое словами блаженство, которому ничего не нужно: оно вседовольно, всеблаженно и потому не может иметь никаких желаний. И по той же причине оно божественно - оно замерло на высочайшей ноте экстаза, оно как бы существует и не существует одновременно. Оно не способно творить - у него нет стимула. Но наступит космический срок - проявление неведомого и непостижимого ЗАКОНА, - и, как клин, НЕЧТО вонзается в блаженное единство и делит его на мужскую и женскую половины. И от этого разделения рождается Бог - неуёмное желание снова соединиться, обретя прежнее блаженство единства. Имя этому Богу - ЛЮБОВЬ. Любовь - вечно творящий, побуждающий и двигающий колесо жизни и эволюции Бог. Именно любовь развила в первобытном человеке разум, заставила его заботиться о самке - источнике наслаждения и потомства. Всё, что создано и существует, создано единой двигающей силой Мира - Любовью и через неё. Но разъединены они были для того, чтобы познавать, радоваться и страдать, стать ещё лучше, совершеннее и затем, по истечении неисчислимых веков, вернуться к прежнему блаженному слиянию в полном единстве. И это произойдет, "когда все слёзы будут выплаканы, когда все радости будут израдованы" и когда Космический Вечный Муж, пребывающий во всех мужчинах, так же как Космическая Вечная Жена, пребывающая во всех женщинах, сольётся с Ней в неописуемой Гармонии и Красоте. И тогда наступит конец света - разрушение Вселенной, ибо не будет больше Вседержащего, Всесвязующего Бога - ЛЮБВИ, на которой держится весь свет, которая заставляет размножаться, действовать, строить, создавать, ибо она - Сама Жизнь». Так что изучайте книги, принесённые в этот мир четой Рерихов и их учениками. Тем, кто заинтересовался затронутыми в данной статье вопросами, получить более подробную, практически полную подборку информации из книг Агни Йоги, посвящённую стихиям и вопросам гармоничных браков, поможет недавно опубликованный трёхтомник [9]. Стремитесь к красоте, ходите в театры и музеи, любуйтесь природой и лелейте в сердце своём мечту о встрече с суждённой, стройте мысленный образ своих будущих чистых и светлых отношений в семье, насыщайте свой воображаемый будущий дом эманациями возвышенной любви, дружбы, уважения, тепла, света и красоты. И внимательно смотрите вокруг, смотрите «с закрытыми глазами», но с «открытым сердцем», ибо суждённая вам половинка может появиться в нежданном облике, как в том же рассказе «Навсегда». И к словам родителей стоит прислушаться - они вам не враги, и к практическим соображениям своего разума тоже, но главное - СЛУШАЙТЕ СВОЁ СЕРДЦЕ! «Если бы люди отдавали себе отчёт в качестве дня, они избегли бы многих затруднений. Конечно, астрология очень точная наука, но она требует к себе крайне точного отношения. Можно видеть, что данные астрологии ограничиваются местом и временем. Это вполне понятно, когда представим себе чертёж пересекающихся токов. Так, поверх могущих оказываться неточностей нашего астрологического толкования находится великий указатель - наше сердце. Два источника должны быть объединены. Пусть самые чёткие вычисления астрологии будут соединены с сердцем. Оно скажет своим безмолвным языком, где тягость, которую нужно переждать, или радость, которую нужно использовать. Но пусть мудрость сердца не превратится в суеверие и пусть таблица астролога не станет сухим скелетом. Множество малых обстоятельств вибрируют в пространстве, и только огненное сердце может понимать незримую сеть причин. Лучи светил пересекают нации, роды, личности. Можно узнавать непреложность химизма светил, но расчленение такого разнообразного стечения нужно толковать очень осторожно. Сердце помогает, но и оно в чувствознании руководится Иерархией» [4], ч. 2. п. 115. г. Харьков (Украина) Примечание 1 Окончание. Начало см. в «Дельфисе» №2 (38)/2004. Список литературы [1] Письма Елены Рерих, 1929-1938. Т.1., Минск, 1992. [2] Агни Йога. 