warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

38(2/2004) Наш семинар Сейчас, наверно, любой человек что-либо слышал о знаках Зодиака и соответствующих им стихиях, определяемых исходя из даты рождения, их взаимосвязи с характером человека и его судьбой. Те, кто изучают Агни Йогу и стремятся построить свою жизнь в соответствии с её принципами, не могли не заметить весьма категоричные, а для многих и трагичные слова: «В Учении сказано, что люди должны сочетаться даже по стихиям. Лишь родители, принадлежащие к одной стихии, могут дать уравновешенное потомство. В жизни же мы видим, как часто Огонь сочетается с Водою или Воздух с Землёю. Именно бесплодие и вырождение целых народов имеют в основе своей подобное смешение» [Письма Е.И.Рерих, 1929-1938.]. Но что делать, если сердца двоих, вопреки астрологическим расчётам и здравому смыслу, испытывают необъяснимое влечение друг к другу? Почему среди знакомых семей есть примеры счастливых браков у представителей антагонистичных стихий и несчастных - у родственных? Как правильно определить соответствие стихий? Ответы на эти непростые вопросы авторы ищут в книгах Агни Йоги, Письмах Елены Рерих, трудах учеников Рерихов, литературе по астрологии и астрономии. Люди, стихии и законные браки Рыженко А.И., доктор технических наук

Мураховская Е.А. Содержание 1. Наивная простота 2. Во многие мудрости много печали... 3. Всё течёт, всё меняется Основным источником информации о знаках Зодиака, стихиях, их влиянии на характер и судьбу человека является одна из самых древних наук - астрология. Согласно ортодоксальному взгляду на её историю, тысячелетиями интеллектуалы древности - маги, жрецы, звездочёты - фиксировали, обобщали и хранили результаты своих наблюдений. Вероятно, в процессе познания им, особо остро чувствовавшим ритмы природы, удалось выявить тонкие и существенные механизмы воздействия на живое, о чём нашим современникам ещё предстоит узнать. Когда-то халдейские (древневавилонские) жрецы, изучавшие звёздное небо, стали связывать положение небесных тел с земными событиями. Их «небесная мудрость» была воспринята другими народами... Так родилась астрология - древняя дисциплина, пытающаяся связать человека (микрокосм) с окружающим нашу планету миром (макрокосмом). Она учила, что индивидуальные свойства личности, темперамент человека, его поступки зависят от расположения тех планет и созвездий Зодиака, которые «господствуют» в момент его рождения1. Рис. 1 Тем, кто знаком с Учением Живой Этики, очевидно, что собрать необходимый объём статистических данных и обработать их должным образом «интеллектуалы древности», конечно, не смогли бы без посторонней помощи тех, кто «спроектировал» столь удивительные устройства, называемые человеческими телами, и курирует эволюцию нашей взбалмошной и дисгармоничной цивилизации. «Конечно, все древние оккультные школы являлись отделами Вел. Бр. [Великого Братства]. В древнейшие времена среди Посвящённых таких Школ можно было встретить великие воплощения <...> Сынов Света <…> Продвижением сознания человечества на протяжении всей эволюции нашей Земли мы обязаны этим великим Духам, воплощавшимся во всех расах и народностях на пороге каждого нового сдвига сознания, каждого нового поворота в истории (Письма Е.И.Рерих, 1932-1955). 1. Наивная простота Звёздное небо, видимое с Земли, условно поделено на зоны разных размеров и форм, содержащие группы звёзд - созвездия. Ещё в древние времена им присвоены названия реальных и мифических животных, героев сказаний и т.п. Часть этих созвездий, называемых созвездиями Зодиака, расположена в плоскости обращения Земли вокруг Солнца (на эклиптике). Если бы не мешало свечение голубого неба в солнечный день, мы увидели бы Солнце на фоне одного из этих созвездий (рис. 1). По мере движения Земли по её орбите Солнце перемещается из одного созвездия в другое в направлении, противоположном суточному вращению Земли, и в течение года последовательно «посещает» их всех, находясь в каждом примерно месяц (табл.). В те же далёкие времена годовой путь Солнца был условно разделён на 12 равных частей (по числу лунных месяцев в году, то есть полных оборотов Луны вокруг Земли). Каждый выделенный отрезок эклиптики получил свой особый знак и название, соответствующие созвездию, в котором находится бо'льшая часть этого отрезка (строго говоря, размеры созвездий различны, да и самих созвездий 13 - в их число входит также Змееносец, участок эклиптики которого столь же условно отнесён к знаку Скорпиона). Таблица * Указано время для широты Гринвича, которое необходимо пересчитать для своей широты. Например, московское (зимнее) время опережает время по Гринвичу на 3 часа (летнее - на 4 часа). ** Строго говоря, время наступления очередного знака Зодиака несколько варьируется и в западноевропейской астрологии, но эти изменения невелики и не превышают суток. Поэтому обычно в таблицах указывается только день месяца. Однако такой упрощённый подход может привести к ошибкам при определении знака Зодиака и стихии для людей, родившихся в день смены знака. Подробнее об этом можно узнать, к примеру, с помощью «Таблиц эфемерид». Античные философы считали, что все материальные тела подлунного мира состоят из четырёх первичных субстанций (Земли, Воды, Воздуха и Огня), которые по-гречески назывались stoicheon - стихии, а на латыни - elementum, элементы (предполагалось, что все находящиеся выше Луны объекты состоят из пятого элемента - Эфира). Клавдий Птолемей (ок. 90-ок. 160 н.э.), а возможно ещё астрологи Древнего Вавилона, связали представление о четырёх стихиях с астрологией. Каждому знаку Зодиака была приписана определённая стихия и соответственно ей сами знаки были объединены в группы - тригоны. Порядок расположения знаков Зодиака на окружности таков, что соединение знаков одной стихии образует равносторонний треугольник (на рис. 2 для примера изображены тригоны Земли, Воздуха и Воды). Поскольку стихий четыре, то и тригонов - четыре, при этом любой из них объединяет три знака. Каждой стихии приписываются те или иные качества, которые и передаются человеку, родившемуся под конкретным созвездием. В книгах Агни Йоги подтверждается мнение астрологов о том, что стихии и соответствующие им знаки подразделяются на пары: стихии Земли и Воды, а также Огня и Воздуха считаются родственными. Кроме того, Огонь называется отцом, Земля - матерью, Вода - дочерью, а Воздух - сыном (Знаки Агни Йоги, п. 75). Утверждается, что стихии Земли и Воды антагонистичны стихиям Огня и Воздуха. В связи с этим обратим внимание на странное расположение созвездий Зодиака (см. рис. 2): между собой соседствуют антагонистичные стихии, родственные стихии чередуются через одно созвездие, то есть через 60° эклиптики, а одинаковые имеют созвездия, отстоящие друг от друга на 120°. Вдумчивого человека наверняка волнует множество вопросов. Кто и когда разделил небосвод на созвездия и почему именно так (ведь близость между собой включённых в созвездие звёзд лишь кажущаяся при взгляде с Земли - на самом деле они могут быть очень удалёнными друг от друга, а гораздо ближе к ним в мировом пространстве находятся совсем другие звёзды, включённые в иные созвездия)? Почему это разбиение и даже названия многих созвездий совпадают у различных народов, весьма удалённых друг от друга как географически, так и исторически? Почему им даны именно такие названия (достаточно взглянуть на карту звёздного неба, чтобы убедиться, как далеки формы созвездий от условно наложенных на них картинок зверей и людей, начиная с Большой Медведицы, которая совершенно очевидно напоминает ковш)? Почему Зодиак состоит из равных частей (ведь угловые размеры созвездий явно различны)? Где вообще проходят границы созвездий? Почему не учтён Змееносец? Почему именно этим созвездиям приписаны такие стихии и качества? Почему Вода антагонистична Воздуху (в который она успешно испаряется) и родственна Земле, в которую она не менее успешно впитывается? «Несть числа» этим вопросам, но нет на них и конкретных ответов. Очевидно, эта система, предоставленная когда-то человечеству Высшим Разумом, даёт на выходе правильные результаты, соответствующие особенностям характера, судьбам и даже внешности людей, родившихся под определённым знаком. Она позволяет не только констатировать факт соответствия, но и во многих случаях прогнозировать будущее. Но вернёмся к тревожным словам, неоднократно повторяющимся в книгах Учения Живой Этики: «Многие семьи сейчас не имеют права называть себя такими, ибо они соединены незаконно. Именно, многие союзы, скреплённые всеми людскими законами, можно рассматривать как незаконные <...> Люди должны сочетаться даже по стихиям. Лишь родители, в сущности своей принадлежащие к одной стихии, могут дать здоровое и уравновешенное потомство. В жизни же мы видим, как часто Огонь сочетается с Водою или Воздух с Землёю. Вырождение целых народов имеет также причиной это смешение. Придёт время, и эта истина встанет во всём величии перед людьми, и придерживаться этой истины станет насущною необходимостью» (Письма Е.И.Рерих). Как тяжки могут оказаться эти слова для двоих, познавших любовь и стремящихся соединить свою судьбу! Не менее страшны они и для тех, кто уже давно обзавёлся семьёй, но лишь сейчас узнал об астрологии браков и Агни Йоге. Поскольку при вступлении в брак соответствие стихий почти никто не учитывает, соединение любых стихий можно принять равновероятным. Получается, что только 25% вступающих в брак могут образовать гармоничную семью и иметь здоровых, полноценных детей. Конечно, сейчас рождается немало несчастных детишек, и далеко не все семьи могут назвать свой союз счастливым, но всё же их и не так мало. Да и сравнительно небольшая статистическая подборка среди своих родственников и знакомых позволяет выявить вполне благополучные браки между разными стихиями и неудачные у принадлежащих к одной стихии супругов. Предсказанные с помощью астрологии особенности внешности, склонностей, темперамента подтверждаются далеко не всегда. Ведь люди так разнообразны. Странно было бы, если бы все они чётко подразделялись, к примеру, на четыре типа темперамента - холерики, сангвиники, флегматики и меланхолики. Значит дело в нашем неполном и неточном знании астрологии. Попробуем вникнуть в эту проблему глубже. 2. Во многие мудрости много печали... Обратившись к компетентным источникам по астрологии, с удивлением можно обнаружить, что человеку присущи как минимум три независимых друг от друга знака Зодиака: один определяется созвездием, в котором в момент рождения находилось Солнце, второй - положением Луны, а третий - так называемым асцендентом. Определение связанного с Луной знака Зодиака аналогично только что рассмотренному солнечному (см. рис. 1). Плоскость орбиты, по которой движется вокруг Земли Луна, практически совпадает с плоскостью орбиты Земли, обращающейся вокруг Солнца. Поэтому для расположенного на поверхности Земли наблюдателя Луна проецируется почти на те же созвездия Зодиака. Время обращения Луны вокруг Земли составляет лунный месяц2, в течение которого Луна «посещает» все знаки Зодиака, находясь в каждом 1/12 этого срока, немного дольше двух суток. Такой «лунный» знак Зодиака, как и «солнечный», приблизительно одинаков для всей Земли, поскольку при взгляде из точек с различными географическими координатами Луна (как и Солнце) проецируются на одно и то же созвездие. Рис. 2 В понятии загадочного асцендента нет ничего особенно сложного - он соответствует тому созвездию Зодиака, которое в рассматриваемый момент, в рассматриваемой точке земной поверхности восходит над горизонтом (поэтому он называется и иначе: Восходящий градус или Восточный угол). В течение суток восходят все 12 созвездий Зодиака, и процесс восхода каждого из них длится примерно 2 часа. Асцендент различен для различных географических точек и различного времени суток. В астрологической литературе рассматривается влияние этого знака и соответствующей ему стихии на характер, судьбу и даже внешность человека (см.: Вронский С.Л. Астрология - суеверие или наука? М., Наука, 1990). Наличие трёх знаков Зодиака у одной и той же личности объясняет разнообразие характеров и внешности людей. Почти нет людей, имеющих все три одинаковых знака или хотя бы стихии. Для того, кто знает основы теории вероятностей, не представляет труда посчитать, что вероятность появления на свет человека, все три знака Зодиака у которого являются, к примеру, Девой, составляет (1/12)3 = 1/1728, и, следовательно, 1/144, или 0,7%, людей имеют все три одинаковые знака Зодиака. Аналогично, только 1/64 = 1,6% людей «в чистом виде» огненны (имеют в гороскопе все три огненных знака), а три одинаковые стихии имеют в своём гороскопе уже 1/16 = 6,3% людей. Сравнительно невелико и количество людей, имеющих в гороскопе все три разные стихии и, следовательно, более или менее равномерно сочетающих их свойства; оно составляет 37,5%. Более половины людей (56,3%) имеют в гороскопе две одинаковые стихии, а третью - иную и, поэтому, сочетают черты этих стихий с большим или меньшим преобладанием свойств одной из них. В целом, данные серьёзной астрологической литературы совпадают с указаниями Агни Йоги. Так, в фундаментальном труде С.А.Вронского (Астрология: о браке и совместимости. Кишинёв, Логос, 1992) первыми же пунктами3, указывающими на совместимость супругов, являются: «1) асцендент одного партнёра находится в одном зодиакальном знаке с асцендентом или десцендентом другого; 2) Солнце одного партнёра образует конъюнкцию, секстиль или тригон с Солнцем или Луной другого». Если не полениться заглянуть в словарь и выяснить, что означают эти замысловатые термины4, окажется, что астрология рекомендует сочетание людей при условии совпадения или родственности хотя бы одной из трёх свойственных им стихий. Более же подробно разобраться с тем, который из способов позволяет определить знак Зодиака, влияющий на внешность человека, какой - на характер, а какой - на совместимость в браке и получение полноценного потомства, не представляется возможным хотя бы из-за разнобоя в астрологической литературе. 3. Всё течёт, всё меняется Описанная выше картина сама по себе вызывает уважение к взявшим на себя тяжкое бремя работы в области астрологии. Но, к сожалению, рассмотренная картина статична, в реальном же мире всё гораздо сложнее - «всё течёт, всё меняется», включая и кажущиеся незыблемыми астрономические данные. Это относится, прежде всего, к процессу, именуемому прецессией, (рис. 3, см. в номере также статью Л.Б.Борисовой). Сведения о ней относятся не к области тайноведения или астрологии, а к обычной механике твёрдого тела и астрономии. Как известно, наша Земля, подобно волчку или юле, вращается вокруг своей оси (суточное вращение), причём ось её вращения расположена не перпендикулярно к плоскости эклиптики, а наклонена на угол 66°33', или 23°27' относительно оси эклиптики. Если вращающийся волчок слегка щёлкнуть по верхушке (а это решающее обстоятельство. - Ред.), ось вращения немного наклонится и начнёт медленно поворачиваться. Верхушка волчка будет плавно двигаться по окружности, а сама ось при этом станет описывать коническую поверхность вокруг вертикальной оси. Именно так ведёт себя наш громадный земной шар. Если отвлечься от его движения вокруг Солнца и представить центр Земли неподвижным, окажется, что её наклонная ось очень медленно движется по конусу, прецессирует5, совершая полный оборот примерно за 26 000 лет. Характерно, что сам угол наклона оси вращения Земли относительно плоскости её эклиптики при этом остаётся неизменным (во всяком случае меняется намного слабее. - Ред.). Прецессия земной оси объясняет целый ряд интересных, достаточно медленно происходящих астрономических явлений. Например, полюс мира (точка пересечения земной оси с воображаемой небесной сферой) постепенно перемещается. Сейчас роль Полярной звезды играет звезда Альфа созвездия Малой Медведицы, но через 12 000 лет эту роль будет играть Вега - самая яркая звезда северного небосклона. Одновременно смещается среди созвездий Зодиака в направлении на запад точка весеннего равноденствия (точка Овна), положение которой имеет особое значение: от неё отсчитываются астрологическая координата и астрологический год. Созвездие Зодиака, на которое проецируется в этот день Солнце, даёт название целой эпохе длительностью в тысячи лет. Многократно в книгах Агни Йоги говорится о наступлении эпохи Водолея. Действительно, примерно в наши годы проекция Солнца на созвездия Зодиака (в момент весеннего равноденствия) постепенно перемещается из созвездия Рыб (эпоха Христа) в созвездие Водолея (эпоха Майтрейи). Поскольку на небе нет знаков, обозначающих точные границы созвездий, то ни классическая астрономия, ни известная человечеству астрология не могут указать точную дату наступления новой эпохи. В книге Н.Уранова «Жемчуг исканий», а также в его неопубликованной работе «Учение об Учении» начало эпохи Водолея относится к 1928 году, в работе «Об астрологии» - к 1942-му. В трудах Рерихов можно найти такие данные: «Сорок второй год ознаменует конец Чёрного Века. Наша планета вступит в новую, лучшую эпоху. Хотя следствия Чёрного Века ещё будут тянуться, но уже посевы светлые начнут давать всходы под благодетельными лучами новых сочетаний Светил...» (Письма Е.И.Рерих, 1929-1938). В архиве П.Ф.Беликова имеются поражающие своей точностью сведения: «Сегодня солнечное затмение, - записывал Николай Константинович в своём дневнике. - Первого августа кончилась Кали-юга и вступила Сатья-юга. Таковы исчисления браминов» (он пометил эту запись 1 августа 1943 г.). Эта же дата получена Э.В.Третьяковой в результате исследования6 загадочной фразы из Махабхараты (книга «Лесная»), упоминаемой в письмах Е.И.Рерих: «Когда Солнце и Луна, и (лунный астеризм) Тишья, и планета Юпитер будут в одном доме, Крита (или Сатья) Век начнётся». Рис. 3 Естественно, из-за явления прецессии вслед за днём весеннего равноденствия плавно «сползают» со своих дат все знаки Зодиака. Происходит это очень медленно (на 360° за 26 000 лет, то есть 0,0138° в год). Каждый год из-за прецессии равноденствие наступает по времени на 11 минут раньше, и каждые 128 лет эта дата сдвигается на сутки (отсюда и название явления, поскольку это латинское слово означает «предварение»). Очевидно, астрологические знания были получены европейской цивилизацией 2 - 2,5 тыс. лет назад и в то время были весьма точными. Но сведения о прецессии были утрачены в ходе последующих лихолетий. Поэтому западноевропейская астрология (иначе называемая «тропической», поскольку использует в расчётах условный, «тропический», Зодиак) это смещение не учитывает. Расхождение же для XX века составляет ~ 23° (в 1900 г. - 22°28', а в 2000 г. - 23°51') - весьма большая величина, если вспомнить, что каждому знаку Зодиака соответствует 30° и, следовательно, для 2000 года время вступления в силу очередного знака следует смещать назад на (23°51'/30°) х 30 сут. = 23 сут. 20 час. 24 мин. Значит, для 79,5% людей учёт этой поправки приводит к изменению их знака Зодиака на соседний, которому, как отмечалось выше, соответствует иная, антагонистическая, стихия. Ведическая (от слова «веды») астрология (иначе называемая восточной, индийской или звёздной, поскольку использует в расчётах реальный, «звёздный», Зодиак) учитывает эти поправки и, если верить её приверженцам, получает намного более точные результаты. Разница между положением одного и другого Зодиаков именуется в этом учении «айанамса» (в дословном переводе - «возобновлять деление»). Но толкование знаков и сама методика астрологических исследований в этой науке существенно отличается от западной. В отношении «Вед» в книгах Агни Йоги встречаются многочисленные положительные высказывания, хотя они напрямую и не связаны с астрологией. Среди отечественных школ астрологии, к сожалению, нет единства мнений. К примеру, у П.Глобы, приверженца авестийской астрологии («Авеста» - собрание священных книг зороастризма), можно прочесть вызывающие удивление слова: «Неподвижный или звёздный Зодиак, смещающийся по прецессиям, больше связан с историей: по нему определяются глобальные события, смена общественных формаций <...> Подвижный Зодиак связан с влиянием на личность, определяет развитие личности, которая противостоит общим мировым циклам». Авторы статьи не считают возможным выступать арбитрами в этом споре и вместе с читателями могут лишь констатировать прискорбный факт отсутствия у современной астрологии сведений, позволяющих уверенно определить стихию, присущую личности человека. Это подтверждается и сведениями из близких нам книг (Письма Е.И.Рерих): «Наука астрологии очень сложна. При изучении и особенно при толковании её знаков необходимо иметь накопленную психическую энергию. Самый важный ключ к астрологии утерян для Запада. Кроме того, в древности учёный астролог был и хиромантом и умел иногда читать по ауре. Только такое соединение может дать близкое определение характера и связанной с ним судьбы. Но поверх всего стоит сокровенное знание астрологии, которое недоступно смертным, это знание находится во владении Великих Учителей человечества». «Чтение гороскопов сейчас усложнилось и по причине новых сочетаний светил, дающих совершенно новые токи. Ведь наша астрология тоже относительна, а астрология Высшего Знания очень разнится от нашей. Так, самые сокровенные начертания и решения недоступны обычной астрологии, иначе мир давно был бы ввергнут в разрушение...». Корнем этой проблемы является отсутствие у нас понимания физической сущности этого влияния. Как, в самом деле, отдалённая от нас на миллионы миллиардов километров звезда, едва видимый свет которой послан сотни лет назад, может влиять на человека, его судьбу, его детей? Возможно, Солнце и Луна, накладываясь в определённый период времени на созвездие, каким-то образом фокусируют и даже усиливают его излучение (как линза или антенна приёмника спутникового телевидения). Если это так, то становятся очевидными преимущества ведической астрологии. Но, возможно, знаки Зодиака - лишь удобный способ индикации смены влияния каких-то сил совсем иной физической природы, например, исходящих из Тонкого мира и периодически изменяющихся, причём периодичность их варьирования примерно совпадает с рассмотренными выше особенностями вращения Земли. Точно также циферблат часов - лишь индикатор течения времени. Он никак не связан с его физической сущностью: если произвольным образом повернуть стрелки часов или сам циферблат, течение времени никак не нарушится. И весна наступает не потому, что грачи прилетели или расцвели подснежники. Они - лишь «вестники весны», указывающие на начало гораздо более сложных и могучих процессов. Также и механизм влияния звёзд на личность человека, о котором нам когда-то рассказали Великие Учителя, остаётся непонятным людям, а значит и ввести в его расчёт повышающие точность поправки мы не можем. Последним штрихом к этой постоянно меняющейся картине воздействия стихий является странное сообщение Н.Уранова о том, что «"люди, принадлежащие к стихиям Воздуха, Воды и Земли, могут стать людьми огненной стихии, но люди огненной стихии никогда не станут людьми другой стихии". Это указывает на то, что эволюция идёт ступенями плотности, восходя от Земли через Воду и Воздух к Огню» (Об астрологии. Рига, 1997). По мнению составителя этого сборника Л.Девина, эта информация относится к стихийной принадлежности индивидуальности, а не личности. Однако в первоисточниках Агни Йоги можно отыскать информацию, позволяющую осмыслить данное сообщение: «...дух остаётся неприкосновенным. Огненное зерно духа остаётся в стихийной цельности, ибо значение стихий неизменяемо, но эманации зерна изменяются в зависимости от роста сознания. Так можно понять, что зерно духа есть частица стихийного огня, а накопленная вокруг него энергия есть сознание» (Знаки Агни Йоги, п. 275). Особо подчёркивается в Агни Йоге большая роль свободной воли человека и его способность противостоять астрологическим превратностям: «При изучении гороскопов всегда следует помнить, что свободная воля человека является самым мощным фактором во всём и может изменять многие знаки. Также самые тяжкие знаки могут оказаться наиболее способствующими успеху. Один человек из малых знаков сумеет создать великое построение, другой из самых лучших сложит лишь курятник. Обычно все великие духи имеют трудный гороскоп» (Письма Е.И.Рерих). «Сильные люди любят зачерпнуть опыт полным ковшом, и потому говорится, что у сильных духов, обычно, сложные и тяжёлые гороскопы» (Уранов Н. Об астрологии). Итак, динамичная, постоянно меняющаяся картина влияния космических сил на человека и человечество выступает ещё более величественной, прекрасной, сложной и малоизученной, чем ранее рассмотренная статичная картина. г. Харьков (Окончание следует) Примечание 1 Бондаренко В.П., Поливанцев С.В. Ритмы космоса в астрологии Харьков. Селена, 1990. 2 Период обращения Луны вокруг своей оси равен периоду обращения её вокруг Земли (сидерическому месяцу) - 27,32 земных суток, поэтому Луна всегда обращена к Земле одним полушарием. Полнолуния, как и новолуния, повторяются через 29,53 земных суток (синодический месяц) - именно за этот период Луна возвращается на своё место относительно Солнца: оно за месяц успевает пройти целый знак Зодиака, и Луне нужно ещё около двух суток, чтобы догнать Солнце. Кроме того, существует аномалистический месяц B7,56 суток) и драконический B7,21 суток). 3 Имеются ещё пункты, касающиеся положения планет в гороскопах партнёров, признаков их несовместимости. Но ведь и Елена Ивановна в своих письмах неоднократно указывала, что «люди должны сочетаться даже по стихиям». Слово «даже» говорит о том, что кроме стихий надо учитывать ещё что-то, как и рекомендует нам С.А.Вронский. 4 Десцендент (или Заходящий угол, Западный угол) расположен через 180° от асцендента (а там обязательно находится родственная стихия), конъюнкция - это нахождение в одном знаке, секстиль - расположение через 60° (а там обязательно находится родственная стихия), тригон - расположение через 120° (то есть в знаке Зодиака, соответствующем той же стихии). 5 В трудах Н.Уранова (которому в апреле 2004 г. исполнилось 100 лет со дня рождения), одного из ближайших учеников Н.К.Рериха, можно найти ещё более удивительные сведения: «Наука не знает одного важного обстоятельства - не только расстояние Луны от Земли, но и её размеры не являются постоянными величинами. В прошлом Луна была больше и находилась ближе к Земле, следовательно, и перемены во вращении Земли, вызываемые её притяжением (в том числе прецессией), были иными. В будущем Луна будет продолжать таять в атмосфере Земли, уменьшаться в своих размерах и, вследствие этого, продолжать удаляться от неё. Перед началом последнего (Седьмого) Круга нашей Манвантары, Луна исчезнет с нашего неба <...> Всё это говорит о том, что прецессионные изменения не постоянны». 6 См. «Дельфис» №1(21), 2000. С.99.