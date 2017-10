warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

39(3/2004) Держава Рерихов Из дневников С.Н.Рериха Содержание Вместо предисловия Искусство и жизнь Глава IV. 1952-1953 гг. 23 августа 1952 гг. Вместо предисловия Эти избранные отрывки, как уток двенадцати серебристых нитей, переплетают основу всего полотна, сотканного Большим Мастером. М.Ф.Дроздова-Черноволенко Размышления о жизни В тишине раннего Утра или в безмолвии глубокой ночи приступим к беседе с нашим сердцем и начнём внимательно прислушиваться к его шёпотам. Оно пробудит в нас устремление, а мысли наши, преобразив эти направленные внутренние побуждения, обратят его в объективное средство претворения в жизнь. Ответы на все наши вопросы, в действительности, находятся в нас самих. Друзья или Учитель могут руководить нами, но только внутренняя духовная основа самого человека открывает ему путь к осознанию и постижению ИСТИНЫ Наши мысли воздействуют на наше тело Так как наш образ мышления изменяется, точно также и тело претерпевает изменения. Намерения человека вызывают в теле его определённые физико-химические реакции, и сдвиги, возникающие в нём, первоначально не заметны, но с годами становятся очевидными. Нам следует относиться очень внимательно к качеству наших замыслов. Мысли обладают сильнодействующими разновидностями Энергии, и мы должны уметь управлять их побуждениями и контролировать их течение. Именно, только самой личности следует избавляться от укоренившихся хитросплетений ограниченного сознания, если есть желание понять, что жизнь намного разнообразнее, чем представляется, поэтому углубляйте и расширяйте свой кругозор. Как сорняки, хитросплетения прилипают к нам и тянут вниз, превращая нашу жизнь в ничтожное существование или точнее в жалкое прозябание. Чувство уверенности часто обманчиво, поскольку надёжность реальна только тогда, когда она опирается на свою собственную непобедимую силу. Собственная сила человека - защита его, его броня от всех напастей. Низменные мысли - как ржавчина на броне, они въедаются в яркую поверхность брони достижений и притупляют острие меча нашей воли. Энергия, образующаяся в процессе борения, трансмутирует низшие энергии организма в вибрации высшего напряжения. Молитвы, дисциплина, посты накануне церковных праздников, соблюдение постов как раз и есть одно из многих средств, которые пробуждают и генерируют эти энергии. С.Н.Рерих Когда дух человека восходит на высшую ступень соприкосновения с высшими уровнями жизни, он ощущает не описуемую словами, не измеряемую ничем РАДОСТЬ. Это чувство рождается в нём изнутри, воспламенённое, так сказать, определённой настроенностью на высшие вибрации духовной жизни и опыт. Такая радость сама излучает серебристый свет, лучи которого окутывают восприятие человека. Молитва, как сильное побуждение и усилие внутреннего «Я», направленная в сферы БЕСКОНЕЧНОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ, может пробудить в нас, может зажечь в нас энергию такого рода, как пламя, огонь, определённое сияние, всё это будет проявляться как волны радости, счастья, завершения задуманного дела и познавания. Так сказать, это и есть пробуждение сознания к иному, более светлому и яркому сиянию. Внутренняя молитва есть не что иное, как пребывание молящегося в состоянии безмолвного познавания. Христос говорил, что в будущем люди будут благоговейно чтить Бога в сердцах их. Процесс созидания из себя более раскрепощённого и возвышенного человека означает, что нам предстоит со всей неотложной необходимостью ежедневно решать трудную задачу. Не каждый день нас ждёт успех, бывает и полный провал. Если бы человек глубоко осознал, как много положительных качеств он мог бы обрести и испытать совершенно иное счастье, а этого можно достичь даже и при незначительном усилии, он никогда бы не допустил, чтобы его дни проходили без успеха в самосовершенствовании. По мере того, как мы будем духовно преображаться, наш кругозор будет расширяться, и мы придём к соприкосновению с иными сферами. С.Н.Рерих. Девика Рани-Рерих. 1946 По сути, именно сердечность созидает и покоряет. Сердечность, как и любовь, притягивает и является положительной силой жизни. Реальная сердечность беспристрастна. Подлинная справедливость представляет собой также самую возвышенную сердечность. Сердечность рождается из сострадания и способности понимать. Мы становимся тем, кем хотим стать. Творческий потенциал нашего воображения созидает и трансформирует наши субъективные устремления и внутренние ЗАМЫСЛЫ. В действительности, ВНУТРЕННЕЕ состояние ЧЕЛОВЕКА притягивает к себе и настраивает его на восприятие ВЫСШИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. «Учитель приходит, когда ученик готов». Быть в согласии с самим собой - значит соблюдать спокойствие в мире. А быть в согласии с самим собой можно только при условии, когда противоречия нашего внешнего «я» и «я» внутреннего будут улажены. Доверие, как и вера, представляет собой замечательную силу, созидающую и объединяющую. Доверие заключается в достижении ИСТИННОГО успеха, и оно обладает силой возрождать личность духовно. Мы должны стремиться внедрять красоту и гармонию во все наши действия. Когда наши мысли будут совершенно уравновешены, тогда наше физическое поведение и действия будут идеально сгармонизированы. А когда наше духовное состояние и физическое поведение безупречно сгармонизированы, тогда ВЫСШИЕ ВИБРАЦИИ должны проявляться через нас. Стремление к ПРЕКРАСНОМУ должно стать обычным каждодневным отношением к жизни. И в этом стремлении мы обретём ВЫСШЕЕ ЗАВЕРШЕНИЕ. Будем всегда стремиться к ПРЕКРАСНОМУ. Искусство и жизнь Глава IV. 1952-1953 гг. 43. Уровень толкования нами синтеза впечатлений от увиденного изображения на картине - мера того, насколько мы сами владеем умением, в данном случае, чётко выражать свои мысли. Тонкий и исчерпывающий синтез, включающий все наши реакции, эмоции, мысли и ассоциации по сходству и сложности - доказательство того, что знаток своего дела владеет предметом в совершенстве. Только внутренний рост человека может открыть ему гармонирующее равновесие всех составляющих частей целого. 44. Путь красоты - самый верный, самый простой путь. Ибо, следуя по намеченному пути в поисках Красоты, мы лишь только идём той дорогой, которая предначертана эволюцией. Глубоко в священном пространстве сердца человека сейчас начинают действовать энергии эволюции, вот, если бы мы только начали внимательно прислушиваться к этим Шепотам КОСМОСА, мы узнали бы, как нам действовать, и тогда мы разглядели бы те пределы, которых стремится достичь в своём развитии природа. 45. Размышление о превосходных достижениях Древней Греции всегда рождает изумление. С определённой долей истины можно было бы утверждать, что древние греки во многом следовали примеру египтян. Но они последовательно развивали наследие, оставленное Египтом. Это убедительно показывает, как чрезвычайно важно начинать с хороших примеров. Предположение, что хорошие примеры являются все очень значительными, правильно, но лишь только отчасти. Римляне не стали далее развивать и вводить в жизнь великолепное наследие Древней Греции. Только Италия в эпоху Возрождения, в известном смысле, вышла за пределы достижений Древней Греции. В этом случае проявилось взаимодействие расы, традиции и наследия. Откуда пришли древние греки? Где сложилась и духовно возрастала эта продвинутая раса и как она появилась и обрела себе родину в тех пределах планеты, которые мы теперь называем Грецией? Должно быть, этот стремительный и феноменальный расцвет расы, несомненно, был результатом многовековых духовных накоплений и изначально заложенных основ, давших начало такому мощному импульсу. 46. Владение знанием предмета в совершенстве даёт человеку представление о синтезе предмета. Мы воссоздаём мысленно картину целого и отчётливо видим это целое связанным с его частями. Когда мы описываем словами или изображаем какие-нибудь части целого на картине, мы представляем себе их частью целого, и эта способность человека быстрого восприятия целого даёт ему синтез целого, а синтез является таким ключом, который открывает врата ко всему великому искусству в целом. 47. Кроме того, как это уже происходило не один раз, должна наступить эпоха осознания свойств духа человека. Проявленные качества духа найдут своё воплощение в искусстве. Появится иное искусство - искусство прекрасное и возвышенное. Открывшиеся широкие перспективы пробудят в человеке интерес к современным концепциям, и в нашу повседневную жизнь войдут другие ценности. Множество свежих впечатлений обогатят представление человека о жизни. Как верно и как всегда будет истинным неопровержимое суждение о том, что только постижение действительности Мира духа, осознание цели нашего восхождения могут дать человеку высшее вдохновение, и из плена однообразия повседневности жизни нашей мы взойдём ко вновь открытому миру, миру безбрежному и прекрасному, роскошному и всё вмещающему. Процесс мышления человека будет самоуглубляться в познавании себя, и мы обретём обновлённую твёрдую уверенность. Мы вдруг снова начнём осознавать своё истинное предназначение. Станет ясно, что в нас самих лежат сокровища, накопленные от предыдущих эпох, тогда и только тогда искусство поднимется на новую ступень возрождения во всей полноте вновь открытой Красоты и Могущества. 48. Признание художника приходит как открытие, а период времени, в течение которого оно длится, измеряется множеством факторов. Обычно всякий раз, как признание приходило прежде времени, волна новизны, как правило, истощалась и чахла спустя десятилетие или около этого, когда отдельные круги и слои общества, которые обычно интересуются этим конкретным искусством, начинают им насыщаться и, так сказать, уставать и поворачиваются к другим художникам. Конечно, часто поочерёдно страны принимают это искусство, но в отдельной стране высота интереса не может удерживаться до бесконечности. Разумеется, если художник очень быстро развивает свой талант или меняет своё направление, манеру экспрессии, интерес к его творчеству всё-таки остаётся довольно долго. И затем наступает своего рода общепринятое признание достоинств. Произведения искусства отдельного художника рассматриваются в свете прямого соотношения к его репутации и славе. В действительности очень редко бывает, когда человек, компетентный в искусстве, располагает средствами в достаточном количестве для приобретения того, что ему нравится, поскольку он любит тот или иной вид искусства. Деньги, покупательная способность, как правило, находятся в руках людей, кто знает и понимает очень мало искусство, и они, совершая покупку, вынуждены полагаться на других. Такая ситуация, сама по себе, не самая благоприятная, и она приводит к тому, что во Франции существует поговорка: «Цена картины зависит от гвоздя, на котором она висит». Величайший шедевр пройдёт незамеченным, если он не будет должным образом разрекламирован, в то время как живописная картина заурядная, но помещённая в прекрасную раму, с приложенным к ней соответствующим предисловием, может быть продана за цену, не имеющую оправдания. «Живописные картины п-р-о-д-а-ю-т-с-я, а не покупаются» - ещё одна очень правильная поговорка. Вот почему соответствующие деловые организации, занятые продажей картин, должны всеми мерами поддерживаться. Агенты по продаже широко рекламировали многих художников и тем самым способствовали распространению огромного количества чрезвычайно важных произведений искусства и, кроме того, возбуждали к ним интерес во многих кругах. 49. Некоторые круги утверждают, что агенты по продаже картин в действительности не нужны, а художники сами должны обращаться к покровителям искусства через посредство некоторых кооперативов или организаций художников. Хотя не может быть никакого сомнения в том, что такого рода организации чрезвычайно желательны, однако они редко достигают уровня активности по сравнению с агентом по продаже картин, у которого в значительной степени есть повод заработать деньги. Он всегда очень бдительный и инициативный. Он постепенно создаёт рынок, что, само по себе, чрезвычайно важно, но работа трудная. 50. Процесс постепенного создания рынка подобен процессу подготовки нации к углублённому осознанию таких понятий, как потребность, желание, необходимость. Каждый человек понимает, что ему требуется, чего он хочет и что он должен иметь. При этом, конечно, у него должно быть и явное стремление приобщаться к искусству; было бы пустой затеей развивать общество, где не придаётся значения ценности искусства, там пришлось бы осуществлять преобразования по-видимому не одному поколению, а, возможно, и многим поколениям. Считают, что в Европе для просвещённого и готового сделать что-то для общества индивида собирание произведений искусства вполне достойный род занятий, именно такое понимание значимости искусства для общества и создаёт возвышенное искусство. Прекрасное искусство появляется как результат поощрения или поддержки и, если высокому искусству предначертано быть созданным, для него заранее должны быть предусмотрены совершенные основы. Достойное положение, занимаемое художниками в странах, которые поощряли и создавали замечательное искусство, служит иллюстрацией признания большой значимости искусства общественностью. Художник представляет собой человека, которому доступно глубокое постижение духа нации и, как таковой, он является величайшей и насущной необходимостью для нации и народа. С.Н.Рерих. Священные слова. 1944 51. Чтобы гармонизировать и совершенствовать характер, мы должны окружить себя красотой, думать о прекрасном, осознавая красоту и ощущая её во всём и каждой области нашей жизни. 52. И лишь только тогда, когда мы начнём возрождаться духовно в служении прекрасному, мы поймём замечательные слова: «Красота спасёт мир». 53. Обучение мастерству должно стать привлекательным и воздействовать на людей как притягательная сила, чтобы призывать в свои ряды передовых, умных, с хорошим образованием молодых мужчин и женщин. Общеизвестно, если профессию или род занятий сделать выгодными, они обретают романтический ореол, признание публики, многообещающую защиту, а также неизменно будут привлекать более чутких и устремлённых передовых членов общества. Всякий раз, когда мы можем отобрать учащихся из большого количества, шансов на более высокий уровень обучения обычно гораздо больше. 54. Нам следует как можно больше изучать различные школы искусства. Все виды искусства представляют собой зеркала, где отражена самая глубокая интерпретация идей и размышлений тех, кто создавал такие произведения. Нам станут понятны тогда многие грани, которые до сих пор оставались незамеченными, мы сможем обнаружить и изучить новые подходы. 55. Лишь только в народном искусстве всегда отображается подлинная экспрессия. Оно всегда истинно. Народное искусство во всех его многочисленных разветвлениях - подходящий ключ к распознаванию в нём духа нации, создавшей свою, присущую только ей, форму искусства. Точно также обстоит дело с высоким искусством, так как в подлинном искусстве художник тоже правдив, потому что он искренен. Гений всегда чистосердечен. Только посредственное искусство неистинно, и потому оно заурядно, такое искусство по истечении некоторого времени отклика не получит. 23 августа 1952 гг. 56. Высокое искусство истинно, так как оно по своей природе не может быть ничем иным. В то время, как посредственность пытается быть или казаться чем-то другим и, значит, в ней нет искренности. Мы должны всегда стремиться к лучшему. Фальшь источает заразу и словно мираж опутывает нас дымкой нереальности, подкрадывающейся незаметно. Народное искусство чистосердечно, так как оно возникает из действительного источника. Ему свойственна ясная, чистая и наивная вера. Там, где дух угнетён коварной ложью, не может быть вдохновения. Будем исподволь развивать искренность, это поможет нам понять себя и научиться самовыражению. И, если мы будем направлять свои мысли к прекрасному, мы уже начнём облагораживаться, поскольку действительная красота есть гармония истины. (Окончание следует) Перевод с английского М. Ф.Дроздовой-Черноволенко