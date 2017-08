warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

38(2/2004) Бесконечность познания В этом номере журнала мы продолжаем публиковать перевод фрагментов из книги Грегори Литтла, Джона Ван Окена и Лоры Литтл «Древняя Южная Америка. Современное свидетельство, подтверждающее рассказ Эдгара Кейси об Атлантиде и Лемурии», посвящённых новейшим открытиям в области генетики, которые придают ещё большую убедительность данным Кейси о существовании Атлантиды и Лемурии. Древняя южная Америка (окончание)

1) (Современное свидетельство, подтверждающее рассказ Эдгара Кейси об Атлантиде и Лемурии Литтл Г.; Литтл Л.; Окен Д. Содержание Глава 4. Вклад современной генетики в археологию Южной Америки Главы 7 и 8. Эдгар Кейси и неизвестная история Южной Америки. Хронология доисторической Южной Америки по Кейси Глава 4. Вклад современной генетики в археологию Южной Америки Задачей генетических исследований является установление точного места зарождения человечества, времени появления первых человеческих существ и начала миграций древних людей в различные регионы мира. Существует несколько видов генетических исследований для определения наших древнейших предков <...> ДНК человека (ядерная ДНК) находится в ядре каждой клетки человеческого тела, состоит из примерно трёх миллиардов пар четырёх аминокислот и является, по сути, человеческим генетическим кодом <...> Ядерная ДНК довольно редко используется в этих исследованиях <...> Для представления о наиболее часто применяемом виде анализа ДНК, используемом для определения человеческой родословной, необходимо краткое описание специфической её разновидности - митохондриальной ДНК, которая не является ДНК человека (ядерной ДНК), но, тем не менее, обнаруживается в клетках человеческого тела <...> Что такое митохондрии? Человеческие клетки содержат многие тысячи этих микроскопических «энергетических генераторов». Считается, что митохондрии являются специализированными бактериями, которые в процессе эволюции развились из простой, одноклеточной формы жизни в сложные, состоящие из триллионов совместно функционирующих клеток. Митохондрии имеют свои собственные ДНК, подобно всем другим бактериям. В отличие от трёх миллиардов пар аминокислот в ядерной ДНК, в митохондриальной их содержится намного меньше. По сравнению с плотными извивами спирали ядерной ДНК, митохондриальная ДНК имеет простую округлую форму. Наконец, митохондриальная ДНК (сокращённо - мДНК) не разрушается так легко и быстро, как ядерная ДНК. При благоприятных условиях возможно исследовать мДНК образцов, взятых из хорошо сохранившихся человеческих останков, возраст которых достигает 100 тысяч лет. Образцы зубов и костей являются наиболее подходящим материалом, используемым для анализов. Все митохондрии поступают в развивающийся внутриутробный плод из материнского организма. Таким образом, каждый человек унаследовал митохондрии от собственной матери, которая, в свою очередь, получила их от своей матери, и так далее, вплоть до самого древнего человеческого существа женского пола. Эту личность называют «митохондриальной Евой» <...> Мутации митохондрий - «машина времени» Вследствие множества причин, часть которых известна, все ДНК мутируют. Поскольку скорость мутации мДНК известна, становится возможным точное предсказание времени возникновения определённой мутации. Генетики способны, благодаря этому, путешествовать в прошлое вместе с каждой изменяющейся наследственной особенностью и определять, когда это произошло. Анализы мДНК являются своего рода «машиной времени», которая позволяет взглянуть сквозь толщу времени на прародителей определённого рода. Современные исследования показали, что мДНК подразделяется на 42 основные группы, названные гаплогруппами. Происхождение гаплогрупп В пределах каждого региона мира имеется тенденция к сохранению только нескольких гаплогрупп. Эти определённые гаплогруппы могут быть прослежены до их более ранних форм благодаря «машине времени» мутаций и соотнесены с гаплогруппами людей, проживающих в других регионах мира. Например, при первом генетическом исследовании американских индейцев были выявлены гаплогруппы А, В, С и D. Когда впоследствии гаплогруппы А, С и D были открыты у людей, проживающих на территории Сибири, исследователи обоснованно предположили, что люди с А, С и D гаплогруппами пришли в Америку из Сибири. Важно понять, что учёные могут определять лишь ещё существующие области происхождения тех или иных гаплогрупп. Например, область зарождения особой гаплогруппы X - неизвестна. И это означает, что данная гаплогруппа возникла на ныне уже несуществующей территории, и поэтому невозможно установить местонахождение этого региона. Генетические исследования коренных обитателей Северной Америки Пытаясь проследить происхождение индейцев Северной Америки, начиная с 80-х годов XX века были проведены многочисленные исследования мДНК у представителей разных племён. Поскольку были обнаружены гаплогруппы А, В, С и D, возникновение которых, по общему мнению, происходило в Азии, то к началу 1997 г. специалисты в области генетики были убеждены, что исследования доказали гипотезу о приходе всех индейцев Америки из Сибири. В то время считалось, что распространение гаплогруппы В (о которой речь пойдёт далее), в основном, ограничивается территориями Китая и Японии. Однако расчёты времени миграций, основанные на скорости мутаций, не соответствовали общепринятому этапу 9,5 тысяч лет до н.э., на правильности которого настаивали археологи. Вместо этого, выяснилось, что первые люди из Сибири прибыли значительно раньше 30 тысяч лет до н.э. и что, по всей вероятности, существовали и другие волны миграции - около 28 и 10 тысяч лет до н.э. В 1997 г. теория первичности временного рубежа Кловис, соответствующего 9,5 тысячам лет до н.э., была опровергнута открытием следов человеческой деятельности на стоянке Монте Верде в Чили, имеющих возраст 37 тысяч лет. В конце 1997 г. исследователи обнаружили присутствие гаплогруппы X у некоторых племён индейцев Северной Америки, в основном у жителей юго-западных и северо-восточных областей. Поскольку гаплогруппа X неизвестна в Азии [в Сибири], то этот факт немедленно был объявлен результатом очевидного её внедрения уже в исторические времена. Принятие такого предположения, фактически, подразумевало появление этой гаплогруппы вместе с европейскими переселенцами [в XV веке], которые впоследствии смешались с коренным населением. Это объяснение удовлетворило археологическое сообщество, всё ещё убеждённое в том, что все индейцы пришли из Сибири. Однако вскоре после этого были опубликованы результаты анализов мДНК человеческих останков, захороненных в древних курганах на севере центральной части Северной Америки. У этих останков, также как и у ныне живущих индейцев в этой области, была обнаружена гаплогруппа X. Затем гаплогруппа X была обнаружена у человеческих останков во Флориде, возраст которых составлял более 8 тысяч лет. Все эти человеческие останки были настолько древними, что результат исследований не оставлял сомнений в том, что гаплогруппа X проникла в Америку тысячелетиями раньше начала исторической эпохи. Подсчёт времени появления гаплогруппы X в Америке указал на 28 и 10 тысяч лет до н.э. Регионы мира, куда, по данным Кейси, мигрировали атланты и где у древних останков была обнаружена гаплогруппа X мДНК (рисунок Грегори Литтла из книги «Secrets of the Anci-ent World») Гаплогруппа X в Европе, Среднем Востоке и Гоби: подтверждение миграций атлантов по Кейси В 2001 г. гаплогруппа X была обнаружена у древних человеческих останков, возраст которых достигал 6-8 тысяч лет. Останки были найдены в нескольких местах во французских и испанских Пиренеях, на территории, традиционно заселённой басками. Гаплогруппа X в относительно большом количестве была также обнаружена у останков в Египте и Израиле. Она была открыта и у малой народности, проживающей в горах Алтая, расположенных в пустыне Гоби (вероятно, имеется в виду Монгольский или же Гобийский Алтай. - Пер.). В Финляндии и Италии гаплогруппа X также обнаружена в небольшом количестве, и это примечательно, поскольку в нескольких «чтениях» Кейси упоминает о связи этих территорий с Атлантидой. По данным Кейси, группы атлантов мигрировали со своих островов в разные регионы и в несколько этапов, причём основные миграции произошли 28 и 10 тысяч лет до н.э. И по результатам генетических исследований в это время в Америку прибывали мигранты. Кейси назвал те земли, куда направлялись основные миграционные потоки: юго-запад США, Пиренеи, Средний Восток и район 1Ъби. И именно у населения этих регионов была обнаружена гаплогруппа X. Итак, эта гаплогруппа вполне вероятно может быть вариантом мДНК из Атлантиды. Культура Кловис в Америке и культура Солютре в Европе: остатки Атлантиды по Кейси? Тот факт, что В Сибири никогда не были обнаружены артефакты и, вообще, исходные следы культуры Кловис, должен был бы стать настоящим «камнем преткновения» в археологической теории заселения Америки из Сибири, но он, однако, таковым не стал. Европейская культура Солютре, как это давно известно, проникла на территории Испании, Франции и Португалии за несколько тысячелетий до появления культуры Кловис в Америке. (Солютре - позднепалеолитическая культура, имеющая возраст 19-18 тысяч лет до н.э., установленный радиоуглеродным методом. - Пер.). Интересно отметить, что артефакты Кловис и Солютре по существу идентичны. <...> В «чтениях» Кейси рассказано о том, что было несколько волн миграций на Пиренеи из Атлантиды задолго до того, как её последние острова были разрушены 10 тысяч лет до н.э. После крушения теории первичности временного рубежа Кловис и опубликования в 1997 г. результатов исследований гаплогруппы X, из которых следовало, что она обнаружена среди жителей Финляндии, некоторые археологи выдвинули гипотезу о причинах связи культур Кловис и Солютре. Согласно ей, культура Солютре могла появиться в Америке благодаря переселенцам, прошедшим по ледяному мосту, соединяющему Скандинавию, Исландию, Грен-ландию и Северную Америку. <...> Концепция же существования Атлантиды, в противовес гипотезе европоамериканского ледяного моста, проста и объясняет археологические факты и генетические данные намного лучше. Так, между 28 и 10 тысячами лет до н.э. группы людей - носители гаплогруппы X - мигрировали с территории, расположенной между Америкой и Европой. Вначале они переселились в Европу и принесли туда культуру, известную как Солютре. Поскольку стало очевидно, что земли их родины вскоре должны быть полностью разрушены, то группы людей - носители гаплогруппы X - 10 тысяч лет до н.э. мигрировали в несколько регионов Северной Америки. Они принесли туда культурные черты, напоминающие те, что оказались в Европе и которые в Америке были названы Кловис. Платон, также как и Кейси, называет эту территорию Атлантидой. (То же самое делает теософия и Учение Живой Этики. - Пер.) Все регионы мира, где обнаружена гаплогруппа X, и есть те территории, куда, по Кейси, переселялись атланты, а хронология миграций, по данным генетических исследований, соответствует этапам времени, указанным Кейси (здесь и далее выделено ред.). Генетические исследования жителей Южной Америки Генетические исследования проводились, в основном, для ныне живущих жителей разных областей Южной Америки, но в последнее время появляется всё больше публикаций, посвящённых изучению мДНК человеческих останков. На всей территории Южной Америки было обнаружено присутствие гаплогрупп А, В, С и D, что указывает на действительное родство обитателей Северной и Южной Америк. <...> Однако в одном из племён, живущих в долине р.Амазонка, помимо вышеуказанных, были открыты и три неизвестные гаплогруппы. Количество таких гаплогрупп, которые ещё будут обнаружены в Южной Америке, представляется загадкой для любого учёного, ибо каждое новое исследование открывает всё большее их число. Изучение мДНК у представителей культуры Мочика Результаты исследования чрезвычайной важности были опубликованы в 2002 г. в сборнике «Proceedings of the Biomolecular Conference». Международный коллектив учёных произвёл изучение мДНК человеческих останков (исследовались образцы зубов), обнаруженных [в погребальных комплексах под платформами] в археологических памятниках Сикана, Сипана2 и Уака-де-ла-Лу- на (гигантской ступенчатой пирамиды Луны. - Пер.). Все эти археологические памятники относятся к культуре Мочика (одной из самых известных доколумбовых культур Южной Америки, следы которой обнаруживаются на побережье Перу. - Пер.) и датируются примерно 900 г. н.э.3 <...> Результаты исследования представляются весьма интригующими. Митохондриальная ДНК человеческих останков в Сипане относится к гаплогруппам А (11%), В (13%), С (11%) и D (33%). Были также выявлены три неизвестные мДНК, определённые как «другие» (32%). В Сикане мДНК останков относится к гаплогруппам А (18%), В (25%) и D (4%). Более половины (57%) мДНК были отнесены к уникальным и неизвестным («другим») гаплогруппам. В Уака-де-ла-Луна мДНК у всех останков относится к гаплогруппе А. Использование термина «другие» при описании неизвестных гаплогрупп было столь необычным, что прокомментировать этот факт в вышеуказанном сборнике попросили известного антрополога, профессора университета в Иллинойсе, доктора Ицуми Шимада, соавтора статьи, где были представлены данные результаты. Ицуми Шимада написал следующее: «Никто из исследователей, по крайней мере, до настоящего времени, не в состоянии точно определить, что же собой представляют «другие» гаплогруппы. Хотя четыре определённые гаплогруппы (A-D) представляются точно соответствующими тем, что обнаружены у современного населения, тем не менее, имеются все основания считать, что в древности здесь проживали люди с другими гаплогруппами». Гаплогруппа X - последние данные Необходимо отметить, что гаплогруппа X вплоть до 1997 г. не определялась таковой, а классифицировалась в числе «других». <...> Предположительно, гаплогруппа X может оказаться мДНК из Атлантиды, поскольку новейшие научные исследования придают ещё большую убедительность рассказу Кейси об Атлантиде. <...> Кейси, например, рассказал, что группа атлантов 10 тысяч лет до н.э. отправилась на Юкатан со специальной миссией - основать Зал Летописей [атлантической расы], аналогичный тому, что был в Египте. <...> Потомки этих атлантов позднее 3-х тысяч лет до н.э. мигрировали на север Америки. В конце концов, они поселились в долине р. Огайо и па территории к северо-востоку от неё [район проживания индейцев ирокезов], где и расцвела культура «Строителей Курганов». Когда потомки атлантов с Юкатана достигли р. Огайо, они соединились с другой группой потомков атлантов, которые направлялись на земли будущих индейцев ирокезов4. Группа исследователей изучила мДНК 1612 индейцев, проживающих в США, чтобы определить те территории, где происходило распространение гаплогруппы X. Результаты исследований опубликованы в февральском выпуске (2002 г.) «American Journal of Human Genetics». Авторы этой публикации обнаружили, что гаплогруппа X, в основном, ограничена в США двумя территориями: юго-западом и землями на востоке, где традиционно проживали племена индейцев ирокезов. Обе эти территории являются местами, где, по Кейси, поселились атланты. Гаплогруппа X, как следует из результатов исследований, была привнесена сюда благодаря нескольким миграционным волнам, разделённым во времени. Так, 10 тысяч лет до н.э. на юго-запад США происходил приток людей - носителей гаплогруппы X, однако к этому времени она уже присутствовала у обитателей этого региона. Гаплогруппа X в эти же времена появилась и на землях индейцев ирокезов, но была обнаружена и другая волна притока переселенцев с этой гаплогруппой, которая возникла около тысячи лет до н.э. (что соответствует времени появления потомков атлантов с Юкатана в долине р. Огайо и на землях ирокезов. - Пер.). Гаплогруппа X может, в конце концов, оказаться и не мДНК из Атлантиды, однако результаты генетических исследований, выявившие картину её территориального распределения в США и в других регионах мира, а также - хронологию миграций, - соответствуют данным Кейси о переселениях атлантов. Можно констатировать, что под гипотезу об её атлантическом происхождении подведена точная научная основа. На сцене появляется континент My Для обозначения континента в Тихом океане, где некогда проживал древнейший на Земле народ, Кейси употребляет термин «Му», хотя некоторым читателям, возможно, более знакомо название «Лемурия». Вскоре после того, как гаплогруппа В была первоначально обнаружена у американских индейцев, её открыли у жителей Китая, Юго-Восточной Азии и Океании - островов южной части Тихого океана, [включающих Полинезию, Меланезию и Микронезию]. Многие учёные немедленно высказали предположение, что гаплогруппа В попала в обе Америки вместе с мореплавателями, прибывшими в древности с островов Океании. Но так как такое путешествие было приз-нано маловероятным (оно гораздо более реально в обратном направлении - от берегов Америки по направлению к Полинезии, ибо в этом случае мореплавателям сопутствуют мощное экваториальное течение и постоянные пассаты.- Пер.), то данное утверждение археологи парировали новым заявлением, что эти пришельцы появились из Сибири, пройдя через «Берингов мост» во время последнего оледенения. Но последующие открытия показали, что такой «сценарий» вряд ли возможен, прежде всего потому, что гаплогруппа В появилась в Америке очень давно - около 50 тысяч лет до н.э. <...> В Северной Америке ареал распространения гаплогруппы В у коренного населения, фактически, ограничен территорией её юго-запада. <...> Гаплогруппа В в Южной Америке и на островах Тихого океана Гаплогруппа В с высоким процентным содержанием обнаружена у населения западного побережья Южной Америки. Она также открыта в перуанских Андах, Боливии и Бразилии. Таким образом, ареалы распространения этой гаплогруппы ограничены регионами юго-запада Северной Америки и запада Южной Америки. <...> До 2002 г. предполагалось, что гаплогруппа В возникла в Азии, и поэтому считалось, что народы Океании - носители этой же гаплогруппы - в древности переселились сюда из Азии, с острова Тайвань, в частности. В статье, опубликованной в 2002 г. в журнале «Genetics», приводятся результаты исследований Y хромосомы ядерной (не митохондриальной) ДНК у 390 человек, представляющих 17 различных районов Океании и Тайваня. Результаты исследования были неожиданными. Тайвань не является местом зарождения народов Океании, как полагали учёные в течение долгого времени. Было сделано открытие, что область происхождения этих народов соответствует ныне неизвестной территории, расположенной в «Меланезии [то есть в самой Океании] и/или в Восточной Индонезии». Только одна группа людей в Полинезии имеет общую родословную с жителями Тайваня, что было выявлено по одному образцу; однако исследователи определили, что данная миграция, разделившая две группы людей, произошла всего лишь 4,5 тысячи лет назад. Таким образом, результаты генетических исследований выявили столь длительное проживание предков народов Океании на островах южной части Тихого океана, что это обусловило совпадение областей их происхождения и современного проживания. Археологический памятник Сипан. Культура Мочика. Реконструкция Значительная концентрация гаплогруппы В на тихоокеанском побережье Южной Америки очень примечательна. Поскольку мы знаем и о том, что эта гаплогруппа проникла в обе Америки в глубокой древности, то вполне вероятно будет предположить, что её носители зародились на некой территории, расположенной в Тихом океане, возможно той, которую называют континентом My. Наконец, так как мы теперь знаем, что аборигены Океании не прибыли из Азии, то возможно будет допустить, что острова Океании с её жителями представляют собой «пережившие остатки Му», как их называл Кейси. Главы 7 и 8. Эдгар Кейси и неизвестная история Южной Америки. Хронология доисторической Южной Америки по Кейси Среди 14 тысяч «чтений» Кейси имеются несколько, может быть, наиболее изумительных, описывающих историю человечества с Начала Творения. Крохи сведений о прошлом оказываются вплетёнными и в канву повествований Кейси о прежних жизнях. Например, более 650 человек получили детальные описания своих жизней, прожитых тысячелетия и даже - миллионы лет тому назад в легендарных цивилизациях Лемурии и Атлантиды. Семидесяти трём личностям было рассказано об их прошлых воплощениях в Южной Америке, часть которой, согласно «чтениям», некогда входила в состав континента Лемурии (364-13). Всё это, конечно, означает, что история Южной Америки по Кейси является несоизмеримо более древней по сравнению с возможностями науки, по крайней мере до сих пор, определять возраст этой древности. История, выявляющаяся в «чтениях» Кейси, убедительна и согласованна. Однако, несмотря на обилие деталей в этих «чтениях», часто трудно проследить их хронологическую последовательность. Так, конкретные даты, относящиеся к периодам времени многих тысячелетий тому назад, указаны только в нескольких случаях. 10,5 миллионов лет до н.э. Первые люди в Лемурии Хотя в «чтениях» Кейси не указано точное время сотворения человека, в них описываются характерные особенности человеческих существ, начавших заселять Землю некоторое время спустя. Как объясняется в «чтениях», эти существа вначале были эфирообразными, то есть материя их [физических] тел не была плотной. Позже они обитали уже в более плотных, гоминидоподобных, временных телах, из которых легко могли выделяться (436-2; 2906-1). Спустя длительный период эволюции, они, в конечном счёте, оказались настолько связанными с плотным миром, что только смерть стала единственным способом отделения от физических тел. Эти первые «инкарнации», как их называют «чтения», происходили на гигантском материке, называемом Лемурией или My. В ранние же периоды, когда эфирообразные существа начали материализовываться в человекоподобные формы, этот материк назывался Ла или Ламу (1387-1). <...> В то время, когда Кейси сделал эти, практически невозможные с точки зрения науки, заявления, считалось, что гоминиды (семейство отряда приматов, куда входит как человек современного типа, так и ископаемые люди. - Пер.) могли появиться только 200 тысяч лет назад. В настоящее время древность самых первых известных гомипид относят уже к 8 миллионам лет, а некоторые исследователи открыто высказывают свои предположения об очевидности будущего «удревнения» этого возраста до 10-11 миллионов лет. Таким образом, время появления первых форм человекообразных созданий (10,5 млн. лет до н.э.), которое назвал Кейси, сейчас представляется всё более и более приемлемым. Южная Америка: самая западная часть Лемурии Согласно «чтениям» Кейси, части Южноамериканского континента - область перуанских Анд (так называемые Центральные Анды. - Пер.) с прилегающим побережьем, омываемым водами Тихого океана, - существовали во время создания лемурийской цивилизации. Кейси утверждал, что эта территория составляла «самую западную часть Лемурии» (364- 13). К тому же, северо-западная граница Лемурии, по всей видимости, проходила по территории юго-запада современных США. Так, одной особе было сказано, что рисунки, сделанные ею около 10 млн. лет до н.э., в одной из давних жизней, когда она была лемурийцем, всё ещё можно обнаружить «среди руин <...>, курганов и пещер» северо-западной части штата Нью-Мексико (2665-2). Восточная Лемурия находилась на месте южной части Тихого океана и территории [пустыни] Гоби в современном Китае до того периода, когда постепенно «начала исчезать» (364-4). В «чтениях» Гоби относится к «земле Му» и описывается как страна, достигшая «высочайшего прогресса в области материальных достижений». Её жители использовали для своих нужд «лён, хлопок, шёлк.., металлы - золото, серебро, свинец, радий». Культурное развитие этой страны продолжалось примерно до времени египетского Верховного Жреца Ра-Та (около 10,5 тысяч лет до н.э.). Правитель Гоби совершал в это время поездки в другие страны и сотрудничал с представителями страны Ог в Южной Америке (8/7-10). Всемирное собрание 44-х представителей Рисунок в пустыне Наска, изображающий колибри (длина более 250 м) Правитель Египта и жрец из «страны многих вод» (Тибет) организовали встречу 44-х представителей разных регионов мира - Монголии, Кавказа, Норвегии, Южных Кордильер, Перу, Мексики, территории современных штатов Юта и Аризона. На этой встрече, проходившей в течение «многих лун», были собраны основополагающие принципы духовных учений («Первые Законы»), в которых содержалось знание об эволюции и назначении человека на Земле (5748-1). В эту эпоху в Перу произошли столь внезапные изменения суши, что «на низменностях исчезли земли». Множество людей погибли, но некоторые, проживавшие на возвышенностях, пережили катаклизм (182-2). 200 тысяч лет до н.э. - подъём цивилизации атлантов К 200 тысячам лет до н.э. произошли «многие изменения на поверхности Земли». «Южные районы Южной Америки», каковыми они считаются в настоящее время, находились над уровнем моря, по располагались ближе к Северному полюсу. В это время возвысилась цивилизация Атлантиды (364-4). <...> В двух недавно опубликованных статьях в археологической научной литературе указывается на обитание человека в Южной Америке и Мексике в данное время. Датировки возраста исследованных стоянок (300 и 250 тысяч лет до н.э.) подкрепляют утверждение Кейси о заселении человеком [некоторых] частей Южной Америки 200 тысяч лет до н.э. В то время как североамериканские археологи продолжают доказывать принципиальную невозможность подобного рода находок, суть дела заключается в том, что несколько археологов и группа исследователей из геологической службы США представили надёжное и точное доказательство, подкреплённое датировками абсолютного возраста [уран-ториевый анализ], сделанными во Франции, в Лаборатории естественной радиоактивности. Господство народа ог в Южной Америке Народ, называемый «ог», представлен в «чтениях» древнейшим народом Южной Америки, несмотря на то, что точное время его возникновения не указано. В одном из «чтений» рассказывается о периоде «господства ог.., когда были установлены законы в стране, ныне называемой Перу» (2656-1). Было также определённо сказано о том, что люди ог являлись предками охамов (ольмов), которые, в свою очередь, были предшественниками инков в Южной Америке. Эти люди (охамы), как было сказано, «построили стены через горы (в Перу)» (364-4). Во времена Атлантиды, люди ог в Перу «начали сотрудничать с представителями народов из многих других стран» (1226-1). 50 722 год до н.э. - собрание пяти наций Незадолго до первого из трёх катаклизмов, которые разрушили Атлантиду и [остатки] Лемурии, представители Южной Америки (тогда называемые народом ог) присутствовали на чрезвычайном собрании наций. Участниками его были представители Атлантиды, [нынешних] Китая (земли монголоидов), Индии, Египта, территории современных Турции, Ирана и Кавказа (которые в «чтениях» назывались Carpathia), стран Ог и Он в Перу, Гималаев, Юкатана, Анд и Пиренеев. Возглавляемые атлантами, правители народов собрались на совет для того, чтобы найти способы защиты от огромных животных, угрожавших безопасности людей в разных регионах мира (262-39). Цель встречи заключалась и в содействии установлению мирных и «братских взаимоотношений в жизненном опыте человека». Несмотря на эти усилия, проблемы, возникшие впоследствии, «принесли периоды первого разъединения» (1938-2). Первый катаклизм Первый из серии катаклизмов, разрушивших Атлантиду, произошёл в 50 722 году до н.э5. Использование мощных взрывчатых веществ для истребления огромных животных вызвало «цепную реакцию» вулканических извержений. В «чтениях» отмечается, что это событие явилось и первым этапом разрушения [остатков] континента My (3188-1). В другом «чтении» утверждается, что «оледенение <...>, природа и Бог изменили [положение] полюсов и животные были уничтожены, хотя люди пытались найти способы сделать это во время указанного собрания» (5249-1). Разрушение Лемурии: миграции лемурийцев в Северную Америку Не совсем понятно, этот ли первый катаклизм в Атлантиде вызвал окончательное разрушение [остатков] Лемурии, но, по всей видимости, именно он был причиной появления характерного для того времени большого количества мигрантов из Лемурии. Например, в одном «чтении» определённо утверждается то, что после первого катаклизма некоторые лемурийцы искали убежище на территории Аризоны и Юты, где «они стали "жителями пещер" и ввели использование металлов как посредников при обмене и в качестве украшений» (816-3). Другие мигранты из Перу в поисках «человеческой свободы» переселились на «юго-западные территории Северной Америки» (2666-5). В ещё одном «чтении» эта миграция описана как случившаяся во времена «изменений земной поверхности» (1179-1). В «чтении», данном для периода, предшествовавшего времени жреца Ра-Та в Египте, утверждается, что лемурийцы, спасаясь с «погружающихся [остатков] My или Лемурии», мигрировали на некоторые территории Скалистых гор, Аризоны, Нью-Мексико, Невады и Юты, где основали поселения (851-2). В этот период жители My были осведомлены о неминуемом разрушении их земель в Тихом океане. Некоторые из них переселились в современный Орегон, где «до сих пор можно увидеть культовое сооружение в виде тотема или древа рода. В это время структура их управления была матриархальной» (630-21). Миграции атлантов в страну Ог (Южную Америку ) после первого катаклизма В «чтениях» рассказывается, что первая волна миграций атлантов в Южную Америку произошла после катаклизмов, случившихся за 50 722 года до н.э. (2829-1; 3042-1). Некоторые атланты, мигрировавшие в страну Ог, обучали её коренных жителей Закону Единого [Бога], воздвигали храмы и установили высокодуховную форму жертвоприношения, которая позже была извращена переселенцами из My и «из Земли Обетованной» (то есть имеются в виду «утерянные колена израилевы»? - Авт.)(442-1). Свидетельство миграции атлантов всё ещё может находиться в Андах Во время одного из этапов разрушения, группа атлантов с той части Атлантиды, которая была близко расположена к современному восточному побережью Северной Америки, переселилась в Перу - тогда называемого «землёй Оз или Ог». Некоторые из них оказались вовлечёнными в «накопление богатств», включающих «предметы-посредники в обмене, которые были не только красивы, но и являлись средством влияния на сознания других людей». В «чтении», данном в 1936г., говорится, что следы деятельности одного из этих атлантов - принцессы, которую звали Алсиа, - «всё ещё можно обнаружить в храмах и сокровищницах Андского региона» (1183-1). <...> Неоднократные определения радиоуглеродным методом абсолютного возраста большого количества археологических памятников Южной Америки указывают на интенсивное заселение человеком этого континента уже к 50 тысячам лет до н.э. Кроме того, и генетические исследования свидетельствуют, что на этот континент происходили переселения людей примерно 47 тысяч лет до н.э. (эта дата близка к указанной Кейси - 50 тысяч лет до н.э.). Таким образом, время появления гаплогрупп X и В мДНК у американских индейцев почти точно соответствует времени миграций из Атлантиды и My по хронологии Кейси, ещё раз подтверждая вероятность зарождения гаплогруппы В в My, а гаплогруппы X в Атлантиде. <…> Зарождение культуры охамов (ольмов) в Южной Америке Некоторое время спустя после появления поселений атлантов в Перу и Эквадоре (земля Ог), на эту территорию пришли люди, называемые охамами, и завоевали её (99-6). В другом «чтении» рассказывается о том, что охамы воевали «против захватчиков, пришедших из-за морей» и жестоко обращались с пленными (427-3). <...> Иногда захватчиков, пришедших из-за морей, Кейси описывает как пришельцев с запада [то есть, со стороны Тихого океана]. <...> Надо иметь в виду, что в данный период «земли исчезали и вновь появлялись» и это оказывало разрушительное влияние на народы и отдельные группы людей в Перу (2365-2). Когда «земля была раздроблена», южная часть Перу погрузилась в воды океана, а её жители искали спасения на более возвышенных территориях. <...> В «чтениях» так же отмечается, что между Северной и Южной Америками происходили частые двусторонние контакты. Влияние атлантов на культуру охамов Одна группа атлантов с «северной земли» принесла охамам много перемен в их политической и религиозной жизни, а другая группа сотрудничала с охамами и покинула Атлантиду «непосредственно перед катаклизмами» (491-1). Одна личность, переселившаяся из Атлантиды в Перу после первых разрушений, была «жрицей у охамов». Её служение, направленное на улучшение сообщения между Перу и Атлантидой, было столь успешным, что его результаты использовались и многие тысячелетия спустя, когда атланты переселялись на Юкатан и в Центральную Америку (832-1 )6. Особенности общественного устройства у охамов Правитель охамов по имени Омрджи «дал людям те принципы самоуправления, которые привели к лучшей форме управления спустя многие, многие эпохи» (2801-5). В этом, описанном Кейси, обществе имелись разделения по «культам», «домам» и «сословиям», хотя находились и такие люди, которые переходили из одного в другое с целью улучшения взаимоотношений между различными группами людей (2364-1). В период правления охамов существовал «храм Му» (и это, скорее всего, было свидетельством того, что охамы, чтившие память о своей родине и сохранявшие её духовный опыт, являлись переселенцами из My, вернее, с оставшихся после её гибели островов в Тихом океане. - Пер.). В храме совершенствовалась практика священных, [совершаемых в духе] жертвоприношений «высочайшего из достигнутого [человеком]... наилучшего». Со временем эта практика различным образом деградировала (2698-1). 28 тысяч лет до н.э. — второй катаклизм; новые миграции атлантов в Южную Америку В результате этого катаклизма произошло очередное дробление территории Атлантиды, среди населения которой вскоре начались религиозные и политические распри, вызванные, в том числе, введением [в культовую практику] человеческих жертвоприношений (364-4; 1101-1). Конфликт настолько обострился, что некоторые атланты переселились на другие земли, в том числе - в Центральную Америку, а затем - на «землю инков» (670-1). Вплоть до окончательного разрушения Атлантиды, те атланты, которые были последователями Закона Единого [Бога], продолжали сотрудничать с прибывшими переселенцами «из Ом (?), из My, которые поселились на территории современных США, на той особой части штатов Аризона и Невада, которые относились к землям "Братства людей Му"» (812-1). <...> Миграции людей с [остатков] континента Му на юго-запад США В «чтениях» Кейси особо отмечаются миграции больших групп людей из Южной Америки на юго-запад США. Поскольку ареал высокой концентрации гаплогруппы В мДНК среди обитателей Северной Америки почти исключительно ограничивается юго-западом США, а в Южной Америке - тихоокеанским побережьем, то этот факт существенным образом подтверждает данные Кейси, а также - указывает на происхождение этой гаплогруппы на континенте Му. Кейси рассказал и о том, что 28 тысяч лет до н.э. остатки Му подверглись сильному разрушению, и множество её обитателей искали спасения на более безопасных землях. <...> Эта дата, соответствующая времени одной из основных волн миграции в Америку по Кейси, теперь подтверждается и результатами генетических исследований, поскольку гаплогруппы В и X появляются в это время у коренных обитателей обеих Америк. <…> Падение культуры охамов Атланты, по мере увеличения их численности в Южной Америке, начали применять свои развитые духовные способности для того, чтобы выдвинуться на ответственные должности в стране охамов (2686-1). Вследствие этого они всё более и более становились для охамов «непрошенными гостями»; возникло даже общественное движение по отстранению их от участия в управлении страной (1716-1). Со временем высшие духовные ценности охамов деградировали из-за воспринятых у атлантов стремлений добиваться власти и материальных благ «для удовлетворения эгоистических интересов» (960-4; 760-4; 1916-5; 1909-1). Атланты, переселившиеся сюда, принесли понимание «силы ритуалов.., поклонение Солнцу и солярным силам, и [даже] человеческие жертвоприношения» (2887-1). В «чтениях» описывается последний период жизни охамов, отмеченный сосредоточением интересов на материальных благах и «земной славе» (228-2), а позднее - «на удовлетворении плотских страстей» (2895-1). В самом конце правления охамов на этой земле произошёл своего рода мятеж, последствиями которого было «разрушение поселений» (5540-5). Ему сопутствовало опускание «земной поверхности после извержений [вулканов], что изменило конфигурацию суши» (265-2). Такая ситуация вынудила охамов положиться на тех «людей (атлантов?-Авт.)..., которые обеспечивали обустройство этих земель ради спасения населения» (2903-1). Миграции атлантов перед последним катаклизмом Кейси отмечает переселение атлантов в районы Северной, Центральной и Южной Америк около 10 тысяч лет до н.э. Некоторые атланты мигрировали в Перу и на Юкатан, в основном, пытаясь избежать преследований (5252-1). <...> Одна личность в числе других атлантов уехала из Перу на Юкатан из-за «конвульсий земной по-верхности», а также ради создания «нового царства». Она стала верховной жрицей в построенном на той земле храме (1730-1). <...> Атланты в это время мигрировали и в другие регионы мира - в Египет, Израиль, на Пиренеи и в Гоби. Нахождение гаплогруппы X мДНК в древних останках в каждом из этих регионов очень показательно. Передача технических знаний атлантов народам Южной Америки Атланты, мигрировавшие в Перу, принесли с собой знание «использования электрических сил... и их воздействия на металлы». Они применяли подобную технику не только для поиска, но и для транспортировки и очищения металлов. В «чтениях» говорится, что они умели сплавлять железо и медь, как впоследствии это делали жители Среднего Востока. Атланты создавали электрические генераторы различных типов. Они использовали металлы не только для формирования «магнитных сил», необходимых для регенерации физического тела, но и для «трансмутации тел в процессе подготовки новой расы» (470-22). <...> Одна группа атлантов, занимающаяся планированием миграций, принесла в Перу, на Юкатан и в Северную Америку знания и обычаи своей родины, которые помогли формированию здесь развитых цивилизаций. В их распоряжении находились воздушные и водные корабли, и они обладали способностью сообщаться с другими странами «благодаря использованию сил природы» (1215-4). <...> Инкский город Мачу-Пикчу - величественное сооружение в горах В «чтениях» имеются сведения о том, что умение обрабатывать различные камни и металлы, а также использовать их магнитные свойства - являлись практическими знаниями атлантов, которые они передали народам Южной Америки. Известно, что эти народы владели утончёнными методами работы с металлами и некоторыми камнями, в частности, с обладающими магнитными свойствами, которые наделяли их почти магическими целительными возможностями. В книге «Mound Builders» нами были представлены доказательства того, что «намагниченные поля» использовались в культовой и целительской практике. <...> Однажды Кейси спросили, каким образом представители разных стран мира собирались на свои встречи (953-24). Он ответил, что это происходило [с помощью аппарата], подобного тому, который «сегодня назвали бы аэростатом». Этот аспект «чтений» Кейси был подтверждён группой современных исследователей, которые изучили этот вопрос, а затем - провели натурный эксперимент над пустыней Наска, доказавший, что древние перуанцы могли запускать наполненные горячим воздухом воздушные шары [с людьми]7. Влияние культуры Южной Америки на культуры Юкатана и юго-запада современных США В «чтениях» говорится, что влияние Лемурии преобладало на Юкатане вплоть до окончательного разрушения Атлантиды, во время которого прибывающие сюда атланты встречались с местным населением, ведущим происхождение от лемурийцев и атлантов, переселившихся из Перу раньше. Эти люди вместе с остатками «утерянных колен израилевых» (появившихся здесь позднее 3 тысяч лет до н.э.) и были предками майя (5750-1). Некоторые переселенцы из Перу, встречаясь с майя, подвергались гонениям их элитных правителей, которые презирали и превращали в рабов людей не своего круга. (1637-1). Часть воздвигнутых на Юкатане в это время сооружений была проявлением «нового этапа деятельности, ставшего разрушительным благодаря влияниям, пришедшим из земли Ог (Перу) и с западных территорий». Негативные влияния, приходящие с запада, были обусловлены «геологическим катаклизмом, вызвавшим опускания части земель, ныне известных как юго- запад США» (1604-1). Некоторые потомки атлантов и «инков страны Оз», поселившись на Юкатане, пытались, при возведении храмов, воссоздать облик «районов древней Атлантиды». Сказано, что в 1937 г. «будут начаты раскопки» этих храмов (1437-1). В одном из «чтений» упомянуто, что на строительство «пирамид и алтарей», обнаруженных на Юкатане, оказал влияние народ оз, часто упоминаемый в связи с Перу (1183-1; 5750-1). <...> Атланты, переселившиеся на Юкатан, совершали поездки в северо-западном направлении для того, чтобы сотрудничать с потомками лемурийцев, проживавшими в Аризоне и на территории нынешней Долины смерти в Калифорнии (1434-1; 1473-1). Потомки атлантов и переселенцев из Перу повлияли в целом на строительство храмов в Центральной Америке [не только на Юкатане] (826-2; 845-1). Международные связи народов Южной Америки во времена египетского жреца Ра-Та - 10,6 тысяч лет до н.э. В строениях Мачу-Пикчу отчётливо прослеживается разница стилей между строительным искусством эпохи мегалитов (нижняя часть кладки) и архитек турой инков (верхняя часть) В это время происходили частые контакты между жителями Южной Америки и других регионов мира. Например, принцесса из Атлантиды - последовательница Закона Единого [Бога] - отправилась в Перу, чтобы спастись от последствий «разделения и разрушения», вызванного сынами Велиала. Она оставалась принцессой для своего народа и продолжала исследовать «проблемы связи» до тех пор, пока они не были установлены с Египтом (5257-1). В этот период времени Верховный Жрец Египта Ра-Та и другие люди объездили весь мир, распространяя высочайшие духовные учения и собирая сведения о духовных верованиях различных народов, включая «инков и даже потомков переселенцев из Му или Лемурии» (876-1; 1438-1; 815-2). Перед окончательным разрушением Атлантиды Ра-Та собрал представителей народов всего мира «для корреляции духовных истин». На этой встрече были представители народов, населяющих Скандинавию, My, Ог, Персию, Абиссинию, Монголию, Зу или Оз, Индию, Египет, страну инков, Атлантиду, Гоби, Индокитай; из страны, занимающей территории Турции, Персии и Кавказа, а также называемой в «чтениях» - Carpathian land (1648-1; 1387-1; 818-1; 980-1) и т.д. В это время существовали «сокровищницы, которые сейчас назвали бы банками или местами обмена», созданные для содействия развитию того сотрудничества, которое в период Ра-Та установилось между Египтом, островом Посейдонис (Атлантида), страной Ог, территорией Пиренеев, Сицилией, Норвегией, Китаем, Индией, Перу и другими регионами обеих Америк (294-148). 10,4-10 тысяч лет до н.э. - окончательное разрушение Атлантиды и расцвет цивилизации инков В период, последовавший за временем жреца Ра-Та, люди из «разных стран» поселились «на земле инков» в Перу (2437-1). Согласно «чтениям», инки были непосредственными наследниками народа оз или ог (Перу) и переселенцев из Му, обитавших в южных областях Мексики, Калифорнии и Нью-Мексико в США (5750-1). В «чтениях» также указывается, что представители правящего в Атлантиде «Дома Инки» после её окончательного разрушения мигрировали в Перу, где установили контроль инков над охамами (3611-1; 3345-1). В одном из «чтений» рассказывается о времени «перед приходом инков и людей с Посейдониса» (1916-5). Особенности ранней цивилизации инков Атланты, переселившиеся в Перу, пытаясь воссоздать свою культуру, обучали молодых людей, обращали внимание на нужды слабых и нетрудоспособных, строили здания с удобствами, а также содействовали развитию искусств и ремёсел - живописи, стихосложения, создания книг, плетений ковров и т. д. Верховные Инки, правящие в это время, описаны как люди, просвещённые в искусстве и музыке, владеющие техникой плетения разных вещей и изготовления бус и т.д. (2486-1). В период инков большое внимание уделялось добыче полезных ископаемых и строительству (2460-1). В горах, где находились месторождения драгоценных камней, были разработаны «карьеры, где трудились машины, приспособленные для подъёма и спуска». <...> Происхождение инков Традиционной археологии происхождение инков неизвестно. Ко времени испанского завоевания Южной Америки численность элиты - собственно инков - составляла всего 40 тысяч человек, но подданных [людей других народностей] в инкской империи насчитывалось более 10 миллионов. Легенды связывают зарождение инкской культуры с районом г.Куско, где, как считается, появилась небольшая группа этих людей. <...> Согласно же Кейси, около 10 тысяч лет до н.э. небольшая группа представителей правящего класса Атлантиды, которые, очевидно, были к тому же родственниками, поскольку принадлежали к «Дому Инки», мигрировали в Перу. Это событие со временем и положило начало развитию инкской империи. Гаплогруппа X, которая, по нашим предположениям, является мДНК из Атлантиды, была обнаружена у останков из нескольких древних захоронений в Андах и в других районах, некогда входивших в инкскую империю. Возможно, со временем, древние останки людей из инкской элиты будут подвергнуты исследованию. Но на данный момент мы со всей определённостью можем констатировать только то, что гаплогруппа X присутствовала в андском регионе во время, указанное Кейси. Миграции позднее 3 тысяч лет до н.э. В это время происходили переселения групп людей - атлантов, жителей Юкатана, страны Он (Ог ?), инков, а также - потомков «утерянных колен израилевых» на равнины Огайо, где они стали первыми строителями курганов в этом районе. В «чтениях» говорится, что они сгармонизировали свои, «порой противоречащие друг другу системы духовных верований» (1286-1). <...> Кейси объясняет, что «утерянные колена израилевы», появившиеся после времён Моисея и Исхода евреев из Египта (в одном «чтении» это событие отнесено к 5,5 тысячам лет до н.э.), вначале обосновались в Мексике, а затем соединились с потомками атлантов с Юкатана. Эта большая группа людей, чтобы избавиться от практики человеческих жертвоприношений, принимавшей всё большие масштабы, стала постепенно продвигаться в бассейны рек Миссисипи и Огайо, где основали утончённую культуру «Строителей Курганов». Археологи также недавно пришли к выводу, что формирование культуры «Строителей Курганов» связано с несколькими волнами миграций с юга. По Кейси, атланты обосновались на землях ирокезов (включающих и равнины Огайо) 10 тысяч лет до н.э., а затем туда прибыли с юга (с Юкатана) потомки других атлантов. Эти свидетельства Кейси подтверждаются результатами генетических исследований, в соответствии с которыми люди - носители гаплогруппы X проживали на землях ирокезов 10 тысяч лет до н.э., а новая волна людей с такой же гаплогруппой прибыла туда около тысячи лет до н.э. Заключение Благодаря «чтениям» Кейси можно сделать обзор многих событий, происшедших в доисторической Южной Америке. Этот континент был «плавильным котлом» для народов, пришедших из многих регионов, прежде всего, из Лемурии и Атлантиды. Древнейшие люди на Земле проживали в тех районах Южной Америки, которые некогда были частью континента Лемурии. Большинство сведений Кейси подтверждается результатами новейших генетических и археологических исследований. По мере того как картина доисторического мира становится для нас яснее - всё более убедительными представляются данные Кейси и всё менее - концепция академической археологии. В течение 70 лет нас учили, что оба американских континента до 9,5 тысяч лет до н.э. были необитаемыми, а древние люди не способны были переплывать океаны. Утверждалось также, что все люди, появившиеся в Новом Свете, пришли из Сибири и они не имели контактов с внешним миром вплоть до 1492 года. Каждая из этих, тщательно охраняемых и взлелеянных идей, вместе составляющих общепринятую концепцию американской археологии (её «священное писание», как выразились археологи-оппоненты) показана в свете новейших научных данных как совершенно ложная. <...> Существование континентов Атлантиды и Лемурии, сокрытых Залов Летописей) [атлантической расы] или же - особенностей миграций народов в доисторические времена, - не являются важнейшей темой, раскрываемой в «чтениях» Кейси. Их главная тема - духовная природа человечества. «Чтения» обращают наше внимание на важность того, каким образом мы проживаем свои воплощения и взаимодействуем со своими собратьями, вместе с нами двигающимися по великому жизненному Пути. В этом и заключается их подлинная сущность и абсолютная ценность. Что же касается Атлантиды, то подтверждение её существования лишь поможет некоторым людям осознать эту истинную духовную природу человечества. Перевод с английского О.М. Порожняковой Примечание 1 Начало см.: Дельфис №1 (37) за 2004 г. - Прим. ред. 2 В Сипане и Сикане археологи раскопали неразграбленные захоронения, относящиеся к исключительным образцам элитных погребений. В Сипане это было погребение могущественного правителя. - Прим.пер. 3 Радиоуглеродный анализ деревянных перекрытий гробницы позволил установить дату сооружения - примерно 290 год. (Ершова Г.Г. Древняя Америка: полёт во времени и пространстве. Северная Америка. Южная Америка. М., Алетейя, 2002. С.258). - Прим.пер. 4 Индейцы ирокезы имеют любопытное отношение к созданию классического труда Ф.Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Дело в том, что американский антрополог Л.Морган по результатам своих исследований социального строя этих индейцев опубликовал в 1877 г. работу «Древнее общество, или исследование направлений человеческого прогресса от дикости через варварство к цивилизации», которая, как считается, вдохновила Ф.Энгельса на создание своего труда. (Ершова Г.Г. Древняя Америка: полёт во времени и пространстве. Северная Америка. Южная Америка. М., Алетейя, 2002, с.141). - Прим. пер. 5 Как можно понять, у Кейси не было задачи последовательно изложить историю Атлантиды, ибо только фрагменты информации о ней появляются в описаниях прошлых жизней конкретных людей. В итоге, мы имеем весьма неполную картину, в которой более поздние этапы существования Атлантиды могут быть представлены лучше, чем ранние, причём о некоторых из последних даже не упоминается. Все катаклизмы, о которых рассказывает Кейси, относятся к самому последнему этапу существования не самой Атлантиды, а архипелага оставшихся от неё островов. В действительности, самый первый катаклизм произошёл около 850 тысяч лет назад. (Блаватская Е.П. Тайная Доктрина. Т.2. Рига, Угунс, 1937; Репринт. М., Проресс-Сирин, 1991-1992, с.11). - Прим.пер. 6 Приведённый пример хорошо иллюстрирует утверждение Эзотерической Доктрины о том, что в древности жрецы не были священнослужителями в современном понимании этого слова, а являлись «коллегией мудрецов», изучавших сокровенные тайны Природы. - Прим.пер. 7 В данной книге (глава 6) рассказывается о том, что на археологических памятниках пустыни Наска в числе прочих артефактов находились и большие полотнища из чрезвычайно плотно сплетённых хлопчатобумажных нитей, назначение которых было непонятно. Также обнаруживались и древние изображения неких объектов в форме огромных «картофелин», под днищем которых располагались небольшие корзины. В легендах же инков обнаруживается описание, очень напоминающее полёт на воздушном шаре. Всё это вместе позволило группе американских исследователей предположить, что древние перуанцы умели создавать воздушные шары, наполненные горячим воздухом, для полёта над гигантскими рисунками пустыни Наска. Изучив этот вопрос, исследователи сконструировали подобный воздушный шар, на котором в течение 10 минут летели над пустыней Наска. - Прим.пер.