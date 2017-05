warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

37(1/2004) Раздумья В проёме "чёрного квадрата" зажгутся звёзды 1

(эссе) Янг Л. Кто овладеет тайнами нашей Земли, овладеет тайнами других планет. Е.П.Блаватская Как бы мы ни противились «квадратам» К.Малевича (а их было три - чёрный, красный и белый), якобы безликим, угловатым, пустым, далёким от радующих глаз творений изобразительного искусства, мы должны помнить и понять, что эти произведения, эта специфическая образность есть только лишь ЗНАК эпохи, ёмкий символ мироощущения, вполне адекватный (как оказалось, по прошествии 80-ти бурных лет) человеческому восприятию того Времени. Это рождённый в душе художника знак и ключ, опередивший годы и позволивший заглянуть в уже вчерашний для нас XX век. И хотя для западного менталитета цвет чёрный (а именно такой «квадрат» и остался в памяти у потомков) - цвет мрака и безысходности, тем не менее, сам Малевич писал, что «чёрный квадрат - зародыш всех возможностей». В таком квадрате не было оплакивания, но была надежда. Как в первозданном Хаосе, как вообще в любом хаосе - о том говорит теперь синергетика. В 1913 году Малевич и поэт Кручёных участвовали в создании одной эпатажной театральной постановки. Уже тогда, за два года до создания «Чёрного квадрата», художник изобразил его на белой ткани задней декорации. И говорил, что, когда рисовал, перед глазами сверкали молнии, а прообразом стал гимназист с чёрным ранцем за спиной, уходящий по белому снегу, цвета чистоты и совершенства... Конечно, в сюжете этом, помимо грусти, есть надежда, и рождаются по ассоциации многие мысли... О гипнотизирующем пространстве «Чёрного квадрата», понятном, когда опираешься на теософские знания, когда анализируешь канву исторических событий первой четверти XX века, повествует Е.Шахматова, рассказывая о метафизике одного из самых мистических произведений Серебряного века, а также И.Нирмал в «Медитациях» на темы Малевича. Это можно прочесть на страницах «Дельфиса» №3(27) за 2001 год. А в номерах журнала №3(31), 4(32) за 2002 год размышляет, по ассоциации и по-своему, уже о парадигме квадрата и круга, то есть мировоззрениях Запада и Востока, прошлого и будущего, доктор филологических наук Т.П.Григорьева. Все три работы, дополняя друг друга, вдохновляют на продолжение разговора - о смысле самого чёрного цвета и собственно квадрата с естественно-научной точки зрения, не забывая при этом проблему «квадратуры круга», а также некоторые эзотерические представления. То, что Земли цвет - чёрный, утверждает теософская доктрина, ибо сущность физической формы земной жизни связана с углеродом. Цветовой символ - именно чёрный, как у графита, невзирая на чистый блеск алмазов. «"Звезда с почерневшим ликом" - это наша Земля. Это единственная планета нашей Солнечной системы, на которой проявление многообразных форм жизни зависит от углерода. Кора Земли есть её "лик", а большое количество углерода в атмосфере и отложениях угля, рассеянные в различных пластах Земли, образно говоря, сделали этот лик чёрным, выделив Землю из ряда всех других планет2. В символизме "углерод" и "грех" - слова взаимозаменяемые. Эзотерически углерод есть символ "первородного греха" и "падения Ангелов". Согласно философии Религии Мудрости, "падение Ангелов" - Дэвов и Богов, было на самом деле воплощением Сынов Разума, Манасапутр, в тела лишённых разума людей Третьей Коренной Расы. Когда примитивный человек был наделён разумом и, следовательно, способностью сознательного неповиновения закону, что до тех пор было невозможно, тогда углерод смог принять твёрдую форму на физическом плане» (Теогенезис. М., Дельфис, 2002. С.122). «"Углерод" и "зло" являются в некотором смысле синонимами. Без углерода у человека не было бы ни одной стихийной силы, чтобы помочь в исполнении его злых намерений, даже если бы они возникли в его сознании» (там же, с. 392). Что же есть углерод для физической Земли? Как считают геологи? «Главным аттрактором геоида является центр Земли, и все глобальные геологические процессы связаны с земным ядром. В настоящее время исследователи придерживаются концепции жидкого железо-никелевого ядра, внутренняя часть которого (по сейсмическим данным) твёрдая, анизотропная, возможно, представляет собой кристалл железа (радиус внутреннего ядра 1255 км). Но предположение о железо-никелевом ядре приводит к 10-15% излишку в весе. Это несоответствие можно устранить, если твёрдую часть ядра составить из кристалла углерода, плавающего в железном расплаве. Углерод, один из самых распространённых (третье по распространённости место в космосе после водорода и гелия) и самых подвижных элементов, даёт множество разнообразных структур, растворяется в железе, выгорает при наличии кислорода, разогревая тем самым Землю. <...> В мантии гигантские алмазные ветви углерода частично выгорают, чем и поддерживается высокая внутренняя температура Земли, необходимая для геологических процессов, в частности, для горообразования. Образующийся углекислый газ выходит на поверхность, где улавливается растениями и переводится в древесину, которая в процессе осадконакопления превращается в уголь. Последний, опускаясь за счёт надвигов плит, переходит в графит, а затем в шунгит, который, в свою очередь, распадается на фуллерены С60, карбонододекаэдры С12 и орбифолы (нанокристаллы), чья нейтральность и высокая подвижность позволяет им достичь поверхности ядра. Здесь они растворяются, замыкая тем самым углеродный цикл. Образование алмазов в ядре Земли уже становится общепринятым фактом. Аналогичные процессы могут иметь место и на других планетах. <...> В процессе формирования Земли состав твёрдой части земного ядра менялся. Вначале, по-видимому, она была платиновой, потом железной и только затем углеродной» (из доклада «Кристаллографическая картина мира» д.ф.-м.н. Р.В.Галиулина //Сб. «Система планета Земля». М., 2002). Чёрный - есть также атрибут длительного, в том числе и нашего, периода в истории цивилизации - Кали-юги, «чёрного века», периодически повторяющегося наряду с остальными тремя югами (их всего - четыре). Начало большой Кали-юги относят к 700 тыс. годам до наших дней, с относительным расцветом 5 тыс. лет назад, когда в Индии жил легендарный Кришна; с его смертью в 3102 г. до н.э. (а это эпоха Тельца) начался отсчёт малой Кали-юги, первый цикл которой в 5000 лет закончился к началу XX века. Тогда стартовал «новый цикл собирания», хотя и ознаменован он был, с 1931 г., страшным для всей планеты Армагеддоном - невиданной по силе с момента её отвердения битвы «тёмных» сил со «светлыми», закончившейся изгнанием Князя тьмы за пределы Земли в конце 1940-х годов (Высокий Путь. Ч. 2. М., Сфера, 2002. С. 298, 343, 455). Воистину, чёрный плат накинут на нашу зелёную Землю - как цвет конца, но одновременно и начала... Что касается знака Земли, то это - квадрат (либо куб). Принято так было считать ещё в Древнем Китае. «В символике герметических форм "Книги Перемен" небу присвоена форма круга, а земле - квадрата. Пространственно небо мыслится куполообразным, а земля - "прямой", плоской. Но, вступая во взаимодействие с небом, земля должна полностью приноровиться к нему, чтобы осуществить его импульсы», - сказано Ю.К.Щуцким (Китайская классическая «Книга Перемен». М., 1960). Т.П.Григорьева поясняет: «Схема гексаграмм "Ицзина", в порядке Фу-си, представляет собой двойной круг, внутренний и внешний, олицетворяя Великий Предел, а в круг вписан квадрат из 64-х гексаграмм. То есть круг объемлет квадрат, задаёт ему программу. Также небесный алтарь имеет форму круга, а земной - квадрата; небесное дэ круглое, а земное - квадратное». Знаменательно, что кристалл поваренной соли - «соли Земли» - куб. То, что форма Земли, в первом приближении, имеет его черты, становится известно сейчас и геологам. Откроем материалы ежегодных семинаров по нетрадиционным вопросам геологии, регулярно проходящих на геологическом факультете МГУ (сборники 1997-2002 гг.). Сторонниками такой концепции являются геологи С.Г. Сколотнев, А.Е. Фёдоров, Г.Г.Кочемасов (идея не только куба, но и октаэдра, упирающегося своими вершинами в его грани - см. также «Дельфис» №1(17)/1999)3. Приведём ряд высказываний. Для структурных планов различных оболочек Земли от ядра и до литосферы свойственны определённые черты симметрии, проявляющиеся в разной полноте и находящиеся в различном приближении к идеальным элементам симметрии, которые объединены между собой тем, что все они так или иначе «привязаны» к одному и тому же кубу, вписанному в земную сферу. Проведённые построения позволили получить восемь геометрически связанных, компактных участков земной поверхности, являющихся местом повышенной концентрации крупных форм рельефа, делающих их аномально возвышенными над окружением (рис.1). Все они также отличаются повышенной вулканической и сейсмической активностью, интенсивными тектоническими движениями и деформациями, наличием вулканитов, производных от более щелочной и глубинной магмы. Уже из способа нахождения этих центров очевидно, что они, с учётом некоторых допусков, являются как бы вершинами гигантского прямоугольного параллелепипеда, вписанного в земной шар. Расстояния, измеренные между ближайшими вершинами, близки между собой и составляют около 8000 км. Из элементов геометрии такого куба на поверхности отчётливо проявлены рёбра. Общей чертой боковых (меридиональных) рёбер является то, что с ними сопряжены структуры растяжения, по преимуществу спрединговые хребты. Южные рёбра, выраженные структурой растяжения, антисимметричны северным рёбрам куба, представленным структурой сжатия. Антисимметричность Северного и Южного полушарий проявляется и в гранях куба. В той или иной мере выражены и центры граней куба (места пересечения диагоналей). Это Северный и Южный географические полюса Земли. Последний является центром схождения хребтов и депрессий Антарктиды. Проекции центров боковых граней попадают на экватор. Проявляется куб и над поверхностью - в атмосфере (рис. 2). Устойчивые области аномально высокого давления воздуха тяготеют к вершинам куба. Структура куба сказывается и в более высоких слоях атмосферы - на уровне 40-60 км. Внутренние оболочки Земли структурированы, поскольку на различных глубинных уровнях отчётливо обособляются области с повышенными и с пониженными скоростями сейсмических волн. Во внешнем ядре Земли четыре области аномально низких скоростей симметрично располагаются на одном круге большого диаметра. Проекции их центров на поверхность земного шара практически совпадают с некоторыми вершинами предложенного куба - это Памир, Кордильеры, о-ва Пасхи и Сен-Поль (Индийский океан). Несмотря на то, что в целом для внешнего ядра характерен широтный стиль строения в отличие от меридионального поверхностного стиля, проекции вершин выделенного куба как на земной поверхности, так и на границе внешнего ядра удивительно совпадают с характерными структурами. Совершенно очевидно, что во всех естественно выделяющихся внутренних слоях Земли проявляются элементы симметрии и геометрии одного и того же куба. На разных уровнях более отчётливо видны либо грани, либо вершины, либо рёбра и т.д. этого куба, при этом наблюдается преемственность многих характерных структурных особенностей внутренних оболочек и поверхности Земли. Как считает большинство исследователей, основной источник тепла Земли связан с её ядром, причём твёрдое внутреннее ядро растёт за счёт жидкого внешнего. В таком случае структурный план внешнего ядра, по-видимому, отражает расположение конвективных ячеек, в центре которых поднимается более горячее и лёгкое вещество, а положение центров ячеек совпадает с вершинами куба. Гравитационное поле Солнца действует на планеты неравномерно, поскольку они движутся по эллиптическим орбитам. При этом на планетах, согласно Г.Г.Кочемасову, возникают волны коробления, интерференция которых приводит к образованию стоячих волн. Размер их зависит от расстояния между Солнцем и планетой. На Земле, и именно на Земле, образуются четыре стоячие волны таким образом, что они делают форму экваториального сечения близкой к квадрату. Квадрат (куб), а вместе с ним и крест, вообще четырёхсвязность, четырёхсекторность (последнее имеет место и в межпланетном магнитном поле вокруг Солнца) служат непременным атрибутом Земли, знаменуя собой проявление, консервацию, а значит спасение, охранение антропоморфного типа жизни - органического, возникшего на углеродной и кислородной основе. И именно четыре спирали (две - архимедовы, две «золотые» логарифмические) требуются, чтобы описать общую принципиальную структуру Солнечной системы - положение орбит планет и пояса астероидов в ней4. Согласно же эзотерической доктрине Востока, квадрат (а значит - крест, четверица) есть символ проявленного, дифференцирующегося мира, а четыре угла - знак утверждения. Рис. 1. Проявление куба на поверхности Земли. I - восемь вершин куба, II, III — тектонически активные границы: III — основных литосферных плит, II — второстепенных. Литосферные плиты: 1 — Тихоокеанская, 2 — Американская, 3 — Африканская, 4 —Индийско-Австралийская, 5 — Евразийская, 6 — Антарктическая «Заземлённость» квадрата (как и буквальная креста, знака памяти) отчётливо запечатлена в фасаде сруба дома, характерного для наших деревенских жилых строений, вырастающих словно из земли и увенчанных треугольником кровли, устремлённым, как храм, к небу. Это явная образная перекличка с тем, как в теософии представляют схематически различные «планы» человека: нижняя четверица (тела - физическое, эфирное, астральное, ментальное низшее) и Высшая Триада (Высший Манас, Буддхи и Атма - тело огненное). Инволюция Монады, переход с тонких планов на физический - «погружение в материю» (это подлинное «грехопадение»), как раз и есть обретение четырёхмерного мира пространства-времени, где четвёртая, временная, координата явлена лишь на грубоматериальном плане. Ибо, согласно восточным доктринам, время вне физического мира исчезает. Не потому ли сруб дома, фактически и символически, совершенно необходим именно для земной жизни - для продления её во времени? Невольно вспоминается, что форму вообще можно отожествить с «застывшим Желанием» (Теогенезис // Дельфис №1(25)/2001). И Божественный Дух (Бог) жертвует «своим, проявленным в целостности и единстве бытием, чтобы проявиться во множественности» (Учение Храма. Ч. 1. М., МЦР, 2001. С. 372). Определённые отношения между созданными вещами или живыми сущностями позволяют сочетаться двум близко связанным, чтобы создать ещё две, а также потомство «этих четырех на следующем плане» (то есть «размножиться», дав множественность) Дыхания (отвечающие более высокому плану, нежели план Разума, а именно - плану Сознания, Духа, Тождества) являются четверичными - четырёхликими, так как несут в потенции и позитивные, и негативные силы, которые смешиваются с энергиями (эманациями) последующего дыхания; в результате «манифестируют позитивно-негативный, негативно-позитивный и собственно позитивный и негативный аспекты самих себя - тот первый квадрат, который становится к конце концов четырьмя планами Космоса». Так, «две двуполые сущности должны соединиться, чтобы создать ещё две двуполые сущности на низких планах в последующем расовом цикле». И следует подчеркнуть, что столь характерное «четвертование» нашего мира берёт своё начало даже не на Земле, а в высоких - неземных - планах, звёздных и выше, а по сути - с принципа ПОЛЯРНОСТИ, дающего «толчок» развитию в Манвантаре. Итак, символика Земли, как мы видим, по праву выступает в двух ипостасях, слагающих не иначе, как «ЧЁРНЫЙ КВАДРАТ». Рис. 2. Северное полушарие и Северный полюс Общая циркуляция в средней тропосфере (высота около 5 км). Тонкие линии — схематизированные изогипсы поверхности 500 мб; жирные линии — по-перечный фронт на этой поверхности; линии с орнаментом - полярные фронты на приземной карте. В - области высокого давления, Н - области низкого давления. Чёрными кружками показаны вершины куба С начала XX века, особенно после первого его десятилетия, как известно, началась мучительная и решающая ломка в жизни людей планеты. Великие испытания стали неминуемы, ибо нарастали исподволь, отчасти ещё за три века (срок - особый!) до того, в ускоренном беге событий, прежде всего, со времён географических открытий, породивших рывок в становлении классической науки, в результате - промышленной революции. И, возможно, главным пособником и дирижером в том грандиозном действе на теле планеты стало небывалое поведение Солнца - замирание его пятнообразовательной деятельности на 70-80 лет, вплоть до первой четверти XVIII века5. В унисон или даже с опережением грядущих мытарств и грехопадений, с приходом века XX, нарушается сложившийся гармоничный период в искусстве, выстроенный ещё во времена Возрождения. А оно как бы заранее, ещё с XV века, облагораживало и воспитывало сердце человека пред будущим натиском механистичности - в науке, быту, архитектуре, искусстве, в мыслях. И 20-й своим приходом буквально рвёт устоявшееся пространство жизни революционным криком, протестом, воплем предостережения - через искусство постмодерна, искусство прямых и острых углов, искусство жёсткое и расчленяющее, обнажающее скелет мира. Это искусство ломало пластичные образы модерна рубежа XIX-XX веков, в котором с проникновенной прозорливостью слились два взаимодополняющих друг друга почерка - растительный, эмоциональный (словно память о прошлом) и лекальный, аналитический (как дань новому времени). Это иррационализм Востока (в частности, японское искусство) оплодотворил рационализм Запада, и возникло поистине синтезное искусство модерна, нацеленное на мировоззрение уже XXI века, зародившееся как протест в недрах XX (см. в «Дельфисе» №4(36)/2003 статью «Песнь искупления»). Квадраты К.Малевича падают в разрыхлённую почву искусства первой четверти XX века. И его Чёрный квадрат поэтому выступает как всё и несёт ничего («Дельфис» №3(27)/2001). Это символ надвигающегося времени, даже, как мы успели заметить, древний, эзотерический символ нашей планеты - квадрат, да ещё - чёрный. Он не завораживает глаз, а напоминает уму и сердцу о грядущем, предупреждает, как особой силы дорожный знак на пути человечества. Это, словно, и символ апофеоза чёрного века - Кали-юги, пронзившей сердце художника. *** Ещё раз обратим внимание на то, что в эзотерическом знании именно нижняя четверица планов сознания обозначает далеко не огненные субстанции в человеке. Если основание квадрата соотносится с нашим физическим планом, с грубой материальностью (и в строении дома сцеплено с твёрдой землёй), то верхняя сторона квадрата ассоциируется с планом чувственного (камического) ума - низшим манасом, действия которого нередко вызывают горькую усмешку, хотя он обязан взывать к Высшему - к духовной Душе (Буддхи). Оперируя такими элементарными геометрическими символами-фигурами, как треугольник, квадрат и круг, которые, конечно, имеют многозначные толкования, можно попробовать составить из них следующую временную последовательность, если заручиться сведениями из теософии об эволюции Коренных Рас - от Третьей к Шестой: 1) n - треугольник (равносторонний), устремление к Небу - Третья Раса (Лемурийская), тонкоматериальная, ещё бессознательная; 2) h- квадрат, полное «заземление», консервация «всех сил физической и духовной природы, вписанных в совершенный квадрат» (Е.П.Блаватская. Разоблачённая Изида) - Четвёртая Раса (Атланты); 3) ⌂ - «дом» (даже абрис стрелы, ракеты), прорыв от «заземлённости» к Небу - Пятая Раса (наша, Арийская); 4) s - круг6, утончение тела и сознания, высокое осознание цикличности времени - Шестая Раса (будущая). Круг - это и проекция небесного купола, а также храмового свода, на землю; это и главенствующая форма мандалы как символа и способа концентрации, как схематического изображения большинства небесных объектов - очагов, островов овеществлённости; это и фигура равновесия, совершенства системы, в которой все её части равноудалены (равноправны) относительно Центра. Круг равносилен самому Центру, если взглянуть со стороны, издалека - целостно. Не благодаря ли всему этому идея круга-цикла столь культивировалась на Востоке (символ Тайцзы)? В частности, в Китае, где в то же время почитался и квадрат - основа земного мира и равновесия. Не случайно, именно в Китае возникло специфическое «матричное» представление о мире и различных явлениях, что породило предсказательную практику «Ицзин» и знаменитые цифровые «квадраты». Сочленённость круга и квадрата отчётливо прослеживается и на Западе в европейском каноне архитектуры, особенно, для восточнохристианских святынь: квадратный или прямоугольный базис и круглый верх, купол, что так или иначе причастно союзу между квадратом и кругом - земным и небесным. Пожалуй, квадрату можно придать образ пространства (Дома), а кругу - образ бесконечно повторяющегося циклического времени (Храма), не имеющего ни начала, ни конца и обращающегося в Ничто, точку - при бесконечном удалении от него, то есть в мирах неземных, Над-земных, где царят «рука об руку» - Миг и Вечность. Вместе, квадрат и круг, то есть, иносказательно, Пространство и Время, или Мать и Отец, подводят к Тайне7 - к совершенно особой загадке «квадратуры круга». Слитность круга и квадрата - за завесой проявления, ещё в Пралайе. Соперничество же квадрата и круга олицетворяет не просто иррациональность манвантарических проявлений (она диалектически неминуемо сопутствует всякой рациональности), а указывает на идею небытийности, на изначальную трансцендентность мира. Трансцендентным же в математике, напомним, считается универсальное число круга - число π = 3,1415926... Всегда и для любой окружности оно равно отношению её длины к диаметру. И трансцендентно именно потому, что не может быть реализовано на чертеже с помощью вполне земных инструментов - циркуля и линейки, а значит, не получаемо алгебраическим путём как решение уравнений с рациональными коэффициентами, в отличие от более «зримого» (геометрически воспроизводимого) варианта - иррациональных чисел (типа √2, √3, √5). Вообще думается, что трансцендентные числа не находятся в рамках рациональных представлений, а порождены иррациональностью, то есть неким «мостом» между рацио и внерацио. Возможно, проблема «квадратуры круга» всё же решаема, но метафизически, вопреки известному нам «приземлённому» варианту. Квадрат становится равнозначным, равновесным, «равновеликим» кругу лишь в «субъективном» мире идей, где-то за бесконечностью, за гранью не только видимого, но и вообще проявленного плана. Оттого, наверное «Великий квадрат не имеет углов», как сказано в древнекитайском «Даодэцзине». И только в нашем кристаллизованном мире с нарушенным равновесием, с дисимметрией, где возникает динамика, дифференциация, сетчатость, фрактальность, появляются углы и... квадраты - рамки земного существования. Таков наш крест. Кстати, почти квадраты в природе повсеместны, точнее - углы по 85°. Это взаимный наклон двух ветвей, противолежащих стволу дерева, ибо острый угол «золотого» древовидного ветвления составляет 42,5° и типичен для великого разнообразия фрактальных структур. Но точно 90°, то есть квадраты, в природе не встречаются. * * * Вспомним теперь пирамиды Египта. Каждая являет своим мощным основанием квадрат на поверхности Земли, а четыре наклонных треугольника нацелены к небу с величайшей тщательностью, непостижимым способом сведены в одну точку на громадной высоте. Когда мы снизу смотрим на грани, то видим заслоняющие небо силуэты треугольных фигур, а если поднимемся ввысь, то пред нами на земле предстанет уже квадрат. Но вот мы устремились в космос, парим над всей Землёй - и не видно теперь квадрата: лишь один круг - вся планета. Такое размышление приходит на ум, когда думаешь об упомянутой трансформации треугольника в квадрат, а затем - в круг, мысленно оторвавшись от горизонта и двигаясь вдоль вертикали, имея в виду и становление человеческих Рас. Памятуя, что проблема «квадратуры круга»8- одна из древнейших в истории человечества (это даже мировоззренческая проблема - см. уже упомянутую статью Т.П.Григорьевой), разрешимая лишь с учётом существования тонкоматериальной, в том числе, духовной субстанции, объемлющей всё и обеспечивающей видимой Вселенной её целостность, - так вот, учитывая всё это, обратимся к пирамидам Древнего Египта, владевшего внеземными тайнами. Продолжим разговор о «квадратах», а потому и о «квадратурах». Предоставим слово сотруднику Музея С.Т.Конёнкова, кандидату искусствоведения С.Е.Бобровой. Сакральная геометрия пирамид и «квадратура круга» ...Выдающийся скульптор XX века С.Т.Конёнков в своей графической версии мифа о сотворении Вселенной в «Космогонии 2», датируемой 1942 годом, на фоне Великой Пирамиды Египта в нижней части композиции поместил изображение квадрата, наложенного на круг. Этот фрагмент представляет собой символическое обозначение «мистического» решения в принципе неразрешимой задачи о «квадратуре круга», в которой, как известно, требуется построить квадрат, площадь которого была бы равновелика площади данного круга. Основанием для подобной интерпретации рисунка Конёнкова является перевод американского издания 1877 года книги Джозефа А.Сейса «Чудо в камне, или Великая Пирамида в Египте». В главе «Формы и соразмерности» рассматривается «решение» задачи о «квадратуре круга», и на полях есть пометки скульптура. Сама книга представляет собой род теологического трактата, где автор даёт символическое истолкование египетской Пирамиды с точки зрения Ветхого и Нового Заветов как реально существующего знака божественного провидения. Сам же Сейс интерпретировал геометрические отношения сторон пирамиды как искомое решение проблемы: «Если мы рассмотрим основание Великой Пирамиды, сложим вместе длину всех его четырёх сторон (4а - Ред.), то получим длину окружности, проведённой по радиусу, равному высоте пирамиды (4а = 2πR = 2πН - Ред.) < > И эта пирамида имеет соразмерности, известные математикам как соотношение для числа π, иллюстрируя тем самым практическое (выделено ред.) решение загадочной проблемы "квадратуры круга" (а/Н = π/2 1,571. - Ред.), над которой ломали себе головы многие учёные Средневековья и современности. < > Строители Великой Пирамиды понимали, что Земля - шар, и знали, что радиус окружности находится в некотором отношении к длине окружности; поэтому они построили Пирамиду с четырьмя сторонами такой высоты по отношению к основанию, что её перпендикуляр служил радиусом круга, равного по длине периметру квадратного основания». Конёнков, иллюстрируя «решение», изображает квадрат и круг на фоне Пирамиды, что обозначает «божественное» решение задачи, так как основой для него являлась длина перпендикуляра Пирамиды, опущенного на её основание. Рядом с Пирамидой Конёнков помещает фигуру с циркулем - образ Божественного Архитектора, Создателя Вселенной, и, таким образом, «решение» задачи о «квадратуре круга», по его мнению, также вытекает из божественной геометрии Вселенной. Скульптор верил, что космическая программа, по которой развиваются планеты и человечество, в зашифрованном виде содержится в пирамиде Хеопса. Эта гипотеза в 1863 году впервые была высказана шотландским астрономом Пиацци Смитом (1819- 1900), трудами которого Конёнков очень интересовался... По поводу сказанного сделаем два замечания. Во-первых, реальное отношение сторон основания Пирамиды к её высоте (и это хорошо известно), действительно, практически совпадает с половиной числа р, которое невозможно построить с помощью циркуля и линейки, то есть проведения прямых и окружностей, о чём стало принципиально ясно математикам лишь в последней четверти XIX века. Для пирамиды Хеопса справедливо: а/Н= 1.57 ÷ 1,59, ибо сторона квадрата в основании замерялось как 230 ÷ 233,16 м, а высота -146,6 м. Однако вспомним и то, что число золотого отношениям, известнее древним египтянам, - тоже близкая величина: Ф= (1+√5)/2 =~ 1,618...(π/2 =~ 1,571). Это число, не будучи трансцендентным, как р, а иррациональным, как раз может быть отображено геометрическим способом, и последнее обстоятельство широко использовано в геометрии Пирамиды. Таким образом, во всяком случае две весьма схожие по величине безразмерные константы (осмелимся сказать - мировые! ) - число π /2 и число Ф (а это вряд ли в природе является случайным) и ещё одна константа, третья, √e =~ 1,647 (е - трансцендентное, универсально значимое число натурального логарифма; е = 2,718...), - все они наверняка особо связаны между собой, и именно потому, думается, запечатлены в пропорциях Великой Пирамиды округлённым числом 1,6. Во-вторых, строгая постановка задачи о «квадратуре круга» требует равенства не периметров круга и квадрата, как это приведено у Д.Сейса, а равенства площадей этих фигур. Но тогда имеет место условие: а/Н= √π =~ 1,772, что отличается от числа 1,6. Значит мы можем предположить, что в геометрию Пирамиды древние египтяне всё же не закладывали решения «квадратуры круга» по площадям, а лишь - по периметрам, и тем самым выразили знание о величине золотого отношения, очень близкого половине числа р. (Интересно, что у всех главных пирамид Древнего царства углы наклонов рёбер к основанию меняются в узком интервале именно «золотых» значений, от 40,5° до 43,5°, то есть практически совпадают с углом древовидного ветвления в 42,5°.) Но так или иначе, проблема «квадратуры круга» упирается в неуловимые для геометра-практика свойства числа р - его трансцендентность. * * * Теперь мы вновь обратим свой взор к углероду. Доктором геолого-минералогических наук А.М.Малиновским впервые исследована биосферная ритмичность в осадконакоплении и построена периодическая система геологических событий фанерозия, то есть последних 500-600 млн. лет жизни Земли, наиболее изученных из 4,5 млрд. лет её существования («Дельфис» №1(33)/2003). Что касается «предшествующей фанерозою истории, то известно несколько возрастных уровней усиленного накопления углеродистых толщ: 3,7-3,5; 2,8-2,6; 2,1-1,7; 1,0-0,9; 0,75-0,5 млрд. лет назад, которые соответствовали интервалам времени усиленного горообразования и магматической активизации. Периодичность их возникновения составляет порядка 450 млн. лет, а самых древних - 800-900 млн. лет. В таком гигантском ритме сливаются в единую систему биосфера и результаты её деятельности - стратисфера (слоистая оболочка Земли осадочных пород) и гранитный слой литосферы». Рассматривая причины устойчивости биосферы на протяжении столь длительного периода времени, учёный подробно анализирует совершенно особую в ней роль углерода. И вот что выясняется. «Механизм гомеостаза биосферы заключён в океане, а его управление осуществляется живым веществом всей биосферы и в основном через биогеохимический цикл именно углерода. Наиболее крупными собственными колебаниями биосферы, как оказалось, являются биосферные ритмы длительностью 90 млн. лет. В их структуре выделяется две фазы: первая - углеродистая., когда устанавливается одновременное усиление фотосинтеза на суше и в океане, на неё приходятся максимумы накопления углеродистых толщ; вторая - кальциевая, с которой связаны максимумы глобального накопления карбонатов. Показательно, что подобные фазы, белковая и кальциевая, наблюдаются и в функционировании живой клетки! Полученные данные, кажется, позволяют понята. внутреннюю организацию ритмов; они построены однообразно - фрактально, по типу затухающих колебаний углеродистой фазы. Переход углеродистой фазы в кальциевую происходит постепенно, а смена кальциевой фазы углеродистой следующего ритма - резко. Следовательно, биосферные ритмы начинаются углеродистой фазой и завершаются кальциевой, а граница между фазами внутри ритма условна, что свидетельствует о цельности всего ритма. Очевидно, что углеродистая фаза - причина кальциевой, а кальциевая - углеродистой. Резкие всплески биопродуктивности сменяются их постепенным угасанием и нарастанием кальциевой фазы. Причём, единый почерк биосферы проявляется вне зависимости от длительности её ритмов и наличия оледенений. Мы живём примерно в средней части углеродистой фазы биосферного ритма с периодом около 125 тыс. лет. Ближайшая, подобная нашей, углеродистая фаза началась примерно 145 и завершилась около 120 тыс. лет назад. При детальном сравнении нашей фазы и ей подобной видно, что мы живём вблизи очень интересной точки, дальше которой температуры у полюсов резко падают, а содержание С0 2 в атмосфере остаётся высоким. Поэтому в ближайшие тысячелетия следует ожидать начала оледенения, а техногенное увеличение С0 2 в атмосфере может его приблизить». Итак, как в живой клетке, да и в самом развивающемся организме, так и во всей биосфере на протяжении различных периодов её становления, начальная стадия - «молодость» - связана с повышенной активностью (магматизмом - для планеты), биопродуктивностью, освоением и накоплением УГЛЕРОДА, который на втором, завершающем этапе жизни - в «старости» - не так уже и необходим: ценнее (чем и закапчивается, сохраняясь) - остов, костяк, КАЛЬЦИЙ. Значит, важнее теперь не органика, а нечто иное, к чему медленно, но неуклонно стремится живая система. И тогда конец «чёрному» углероду. Да воссияет алмазный блеск звёздного неба над подлинно живым кристаллом планеты. Живым хотя бы потому, что количество живого вещества на Земле, если было в общем постоянным (а так считал В.И.Вернадский), то за 4 млрд. лет, как известно, составило количество, сравнимое с массой самой планеты! И как сказано в «Теогенезисе», «после сожжения всех отложений углерода свойственное Земле тяготение изменится, повысятся вибрации всей земной субстанции, орбита обращения Земли вокруг Солнца уменьшится. А поскольку человек будет в большей степени объединён с высшими духовными силами, то солнечные лучи уже не будут так опалять его тело и сжигать окружающую его материю. Он будет способен созерцать невооружённым глазом чудесные солнечные явления, которые сейчас может лишь частично наблюдать во время затмения солнечного диска». Заканчивая наши размышления, скажем: сам факт обнаруженного ещё одного совпадения идей древности (Земля символически - квадрат, да ещё и черная) и результатов научных исследований в области глобальной геологии планеты, говорящих о кубической (или октаэдрической) её фигуре, о роли углерода, свидетельствует об удивительной прозорливости древних, об их особых знаниях, не ограничивающихся, конечно, представлениями о существовании лишь видимого, плотного мира. Вот почему мы приводили выдержки и из восточных доктрин, и из научных изданий, понимая, что синтезная тема, условно обозначенная как углерод - квадрат (куб) - чёрное —> белое - круг (шар) —> «квадратура круга» - пирамиды, неисчерпаема и требует всестороннего тщательного изучения. А что же тот мальчик с чёрным ранцем за спиной, уходящий в необъятную снеговую, белую даль? Не устремлённый ли это в беге своём по немеркнущим космическим далям земной шар? Издали - идеальный, совершенство. Это в будущем... Вблизи же - вовсе не сфера, а квази-кристалл, куб, с углами, возвышениями гор и впадинами морей. Живое, реальное существо - Земля, как мальчик, которому учиться и учиться, неся груз знаний и постижений... Квадрату суждено стать кругом. Но только двигаясь - вращаясь вокруг центра (мысль Т.П.Григорьевой, вторящая Ян Сюню!). Земля и вращается вокруг собственной оси, и обращается вокруг Солнца, а с ним - вокруг Центра Галактики. Идёт неуклонная шлифовка формы, эволюция ядра, совершенствование поверхности... Противостояние сторон в квадрате, дающее импульс развитию, дифференцияция (четверица) оборачивается синтезом (!), сглаживанием углов, уравновешиванием, равноотстоянием от центра - кругом. Запад уступает место Востоку. Четыре стихии Европы (огонь, вода, воздух, земля), устанавливающие статику, дают теперь место динамизму пяти стихий Китая (вода, огонь, дерево, металл, земля). Это ли не стремление к Переменам, к Пределу, к Кругу - к Жизни с большой буквы? И пусть, как замечает Т.П.Григорьева, в XX столетии «квадрат, утратив древнюю священность, выпал из Замысла, обнажив себя не только в живописи (кубизм, авангардизм), но главное - в самой жизни века (война, революция, концлагеря - типичное проявление "квадратного мышления", фашизм)», всё-таки закономерно и даже не удручает, что квадрат остался в памяти и восприятии чёрным, а не красным знаком катастроф и кровопролития; белым он и не может быть, ибо это цвет совершенства, круга, знака Неба и Матери Мира. И хотя цвет чёрный во вселенских масштабах олицетворяет Ничто, нуль, хаос, Начало и Конец проявления, а точнее - Пролайю, но в условиях нашего мира и нынешней эпохи (конца Кали-юги) - это сама Земля, её «фигура» и её содержание (кристалличность и углеродистость). Может быть, мальчонка в пути с грузом за спиной есть другой, более ёмкий, символ? Молодое ещё Человечество Вселенной в одном из очагов своего раскрытия - на Земле - несёт на плечах драгоценное знание мира, которое постигать ему долгое время. Но тогда распахнётся окно, и в проёме чёрного квадрата зажгутся звёзды. И наступят времена совершенно иные... Примечание 1 Размышления после прочтения статьи доктора филологических наук Т.П.Григорьевой «Квадратура круга» в «Дельфисе» №№3(31), 4(32)/2002. 2 Кстати, и средняя плотность земного шара больше, нежели других твердотельных планет - Марса, Венеры, Меркурия. 3 Заметим, что, помимо октаэдро-кубического строения единого квазикристаллического тела Земли, существует со второй половины XX в. ещё одна обошедшая мир и получившая достаточное признание икосаэдро-додекаэдрическая концепция монокристалла Земли, разработанная Н.Ф.Гончаровым, В.А.Макаровым и В.С.Морозовым (см. статью В.А.Макарова в «Дельфисе» № 3(34)/2003). Обе концепции, надо сказать, не противоречат друг другу, а лишь подтверждают, что планета таки - КРИСТАЛЛ. Попутно заметим,что куб вписывается определённым образом в додекаэдр (в шестиугольное сечение додекаэдра вписывается квадрат). 4 Якимова Н.Н. Принцип золотой пропорции в ритмике космоземных взаимодействий // Сб. «Стратегия жизни в условиях планетарного кризиса». Т. II. СПб, Гуманистика, 2002. С. 365. Заметим, что «природа через принцип экстремума действия не случайно "нащупала" внешнюю макроскопическую размерность 4 для устойчивого пространства-времени, потому что для пространства размерности 2 или 4 мир был бы неустойчив, электроны упали бы на ядро атома, а планеты - на Солнце» (Р.Ф.Полищук). - Прим. ред. 5 Причины же столь удивительного для нас поведения Солнца, конечно же, кроются в более крупномасштабных космических явлениях. Быть может, это вхождение Солнца при его движении вокруг Центра Галактики (а оно занимает 180-230 млн. лет) в особую по энергетике область. Есть мнение в научных кругах, что Солнце со своей планетной системой во всяком случае в настоящую эпоху (очень длительную) расположено несколько ближе к этому Центру, чем тогда, когда пребывает на других участках своей орбиты. 6 Круг - как предел в череде выпуклых, правильных многоугольников со всё большим числом сторон (начиная от квадрата). 7 «Круг в квадрате - очень древний символ», - пояснял Учитель М. в своих беседах с Е.И.Рерих (05.12.1928). По-видимому в этом комбинированном знаке круг, то есть духовное начало Мира, будто зажато, четвертовано в материальности, где реализуется четырёхэтапность цикла. Так воплощается образно эволюция Монады, зерна Духа - его «падение» в материю, дабы взошёл «посев» физической Вселенной. 8 «Квадратура круга» - знаменитая задача геометрии, над которой трудились математики по крайней мере уже две тысячи лет. «Найти квадратуру круга» - значило бы начертить (с помощью циркуля и линейки) квадрат, площадь которого в точности равна площади данного круга. Эта процедура принципиально невозможна, ибо число р, связывающее размеры таких квадрата и круга (а = πR/2) не только иррационально, но и трансцендентно - такое число нельзя построить геометрически, оно не является решением алгебраического уравнения.(с простыми дробными коэффициентами - рациональными числами).