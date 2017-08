warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

38(2/2004) Грани науки Скручено волокно, да ткётся ткань... Янг Л. Пахтание являет лучшее изображение зарождения Миров. Каждый Атом уже является на спиральном вращении и имеет своё ядро. Вращение может быть уявлено только при сгущении энергии. Е.И.Рерих Древний человек когда-то научился прясть пряжу: скручивая по два волокна, добивался долговечности нити и потому мог изготовлять одежду. Это напоминает те процессы, которые происходят в физической Вселенной со дня её зарождения до оформления внешнего облика в виде несметного количества тел. Как сказано в восточных доктринах, пространство, будучи Лоном Вселенной, есть Океан Огня, и первичное Огненное вещество образовалось при яром вращении энергии этого Огня Невидимого. Идея сотворения мира, наподобие пахтания Океана, тоже предполагает наличие непременного изначального вращения - как залога Единства и необходимых для развития - поляризации, дифференциации материи. Где вращение - там собирание и отсев, там устойчивость и движение, там притяжение, магнетизм, но и отталкивание. Вихри же умеют множиться - «размножаться» (физике это знакомо)! В том великое их свойство - ДЕЛИМОСТИ. А делимость есть сама ДОБРОТА и ДАЯНИЕ. Таковы огонь, магнит, дух - первоосновы Вселенной. Делимость огня есть главное его свойство и сила, обязанное его неистощимости. Таков и чудесный Благодатный огонь... Два волокна - это пара, а значит - вместе, рядом! Для равновесия, для устойчивого динамизма. Вьются в пространстве две винтообразные спирали, обегают Солнце, а вместе с ним и Галактики Центр. И это след особой планетной пары - Земли и Лупы, «дочки и матери», которые никак не могут расстаться... И доверяют пространству запечатлеть и сохранить себя навечно в незримых «свитках Акаши». Так, каждый спутник существует со своим вожатым - Европа с Юпитером, Титан с Сатурном, Солнце (или другая звезда) с галактическим Центром (быть может, там наше Центральное Духовное Солнце?), сама Галактика с ещё бо'льшим Центром - Великим Аттрактором. Даже земные моллюски в спиральных скафандрах (Наутилус, виноградная улитка) в ответственнейший период спаривания прокладывают вдвоём дорогу в будущее. Чем не двойная спираль? Так и Земля с Луной - живая двойная спираль пространства. Живая Земля да Луна, когда-то отдавшая нам импульс к развитию, почившая во сне обскурации... А что же спирали плоские, когда вращение столь сильно, что сплющивает всё тело системы? Таковы спиральные галактики, как наша, чьи «рукава» насыщены молодыми горячими звёздами с остатками пыли и газа. И всегда главенствующих спиралей опять же две, дополнительны лишь ответвления. Аналогичную картину наблюдают в протопланетных дисках вокруг звёзд: с помощью телескопа им. Хаббла получено чёткое изображение пылевого диска вокруг молодой звезды в созвездии Весов на расстоянии 320 св. лет от нас; во внешних областях диска есть два диффузных спиральных рукава. Расчёты теоретически подтверждают это: образование планет-гигантов неминуемо из-за развития гравитационной неустойчивости во вращающемся газопылевом облаке, и происходит оно чрезвычайно быстро - уже через 150 лет (!) в однородном диске появляются спиральные ветви, распадающиеся практически мгновенно (за 50 лет!) на несколько протопланетных сгустков от 1 до 5 масс Юпитера. В планетных системах и галактиках действуют единые принципы возникновения, организации их структурного каркаса, вращающегося вокруг мощного центра. Как в атмосферном вихре, в крутящемся водовороте. Общие закономерности отображены в чётких математических связях между линейной и экспоненциальной зависимостями, причём природа предпочитает класс «золотых» систем, то есть тех, в которых прослеживается игра числа золотого отношения и близких ему значений (1,5 - 1,7). Таковы в случае вращения две одинаковые логарифмические спирали, очерчивающие два звёздных рукава в Галактике и в других похожих звёздных системах, а также две совершенно аналогичные «золотые» спирали в невидимом каркасе Солнечной системы. Рис. 3. Две спиральные ветви главного компонента галактики Водоворот, очень похожей на нашу — Млечный Путь Безусловно, универсален механизм генерации таких спиралей. И обязан он радиальным волнам плотности, бегущим в плоскости вращающихся систем. А именно две диаметрально противоположные по направлению спирали обеспечивают определённую пространственную устойчивость всей конструкции. Её можно рассматривать как некий частный, хотя и типичный, случай уплощения, сжатия двойной пружиноподобной спирали. Так что не только Земля, но и космос изобилует разновеликими двойными спиралями, к тому же - живыми. Ибо и Солнечная система, включающая земную биосферу, и Галактика, содержащая по крайней мере одну известную нам живую планету, и те галактики, у которых сходные с нашей углы закрученности звёздных ветвей, то есть «золотые» углы (~ 8°), - все они в целом должны непременно быть живыми. Значит - живыми двойными спиралями. Как и молекула ДНК, тоже структурно наделённая атрибутами «золота». В ядрах массивных галактик наука обнаруживает грандиозные по силе притяжения объекты - чёрные дыры, буквально засасывающие во чрево всё вещество и даже поля электромагнитных излучений. Затягивает пружина водоворота, уводя в неизвестное, в сингулярность. Наверное, и для Вселенной, как некой невообразимо большой Чёрной дыры, уготован в будущем прорыв туда - в Инобытие. И если она сейчас, расширяясь, вращается, являя собою стремительный Вихрь - Белый, причём «золотой», то не двойной ли он и не противостоит ли Чёрному? Быть может, их вечно два, устремлённых навстречу друг к другу? И вообще, не действуют ли в жерлах любых чёрных дыр двойные спирали, мощнейшими силами протянутые в иные миры, навечно связанные с нами? И не «золотые» ли те спирали, рождающие и отнимающие Жизнь? Гигантская ДНК вселенских масштабов, несущая эстафету свою вопреки Пралайям, в унисон Манвантарам. Задающая облик и времена для вновь и вновь рождающихся вселенных. Реализующая себя в великом опыте земных жизней...