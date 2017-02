warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

36(4/2003) Человек и время В поисках истины Мухина Е.М. Во все времена и среди всех народов Земли жили люди, которые, проходя тяжёлые и порою жестокие испытания, достигали Мудрости и посылали в эгрегор Планеты энергии высоких мыслей, гармонизировали жизнь человечества с Космосом. Они владели силами, способными преобразовывать природу. Молитвы их достигали величайших высот. Сегодня мы являемся свидетелями благого явления - человечество потянулось к духовности. Сама жизнь порождает новую парадигму в науке, и уже многие учёные стремятся необычные явления объяснить научно. Великий момент переживает Вселенная. Всё шире и шире, всё ярче и ярче просачивается великий Свет на Землю. И одной из тех, кто помог приблизить этот момент, была Анастасия Васильевна Теодориди (1874-1959), гречанка по национальности, младшая сестра известной певицы Русской оперы Марии Теодориди. Первоначальное обучение пению Анастасия прошла у артиста Императорского театра М.А.Василенко, затем отправилась в Милан, где закончила образование у известного дирижёра и композитора Цезаря Росси. По окончании обучения выступала камерной певицей в симфонических собраниях Лондона. Затем перешла на оперную сцену и выступала в Риме, Милане, Афинах, Константинополе и других городах. В начале XX века они с сестрой приехали на гастроли в Одессу. С 1912 года Анастасия Васильевна одновременно со сценической стала заниматься и педагогической деятельностью. Уже в 1916-1918 годах её ученицы успешно выступали, в том числе и на эстраде. В 1919-м Анастасия Васильевна совместно с А.В.Нотар организовала оперную студию в Одессе, позднее она создала частную школу пения, а потом до конца своих дней давала уроки пения на дому. Она слыла очень популярным преподавателем в Одессе. Людей она любила и чувствовала их, как она говорила, солнечным сплетением, была очень добрым человеком, ученики любовно называли её «мамой Настей». Она была не только блестящим педагогом, но и ставила голоса, а иногда исправляла неправильную их постановку; даже студенты консерватории тайком брали у неё уроки. Бедных же она учила бесплатно. К ней приходили монахини из монастыря, которым она никогда не отказывала и с удовольствием с ними занималась. Трудно переоценить роль А.В.Теодориди в развитии музыкальной культуры Одессы. А.В.Теодориди Анастасия Васильевна написала детскую оперу-феерию «Пионер», которую в 1928 году поставила силами учеников Одесской трудовой школы, будучи и её режиссёром. Жила Анастасия Васильевна с двумя женщинами: Екатериной Павловной Ганской, художницей, окончившей в Москве Высшее художественно-промышленное училище (Строгановское), и Ольгой Петровной Березанцевой. Родственных связей между ними не было. Это была семья духовно связанных сердец, трудящихся для общего блага. Ядром её являлась Анастасия Васильевна, человек необычайной духовной высоты, оставившая нам свои дневники и рукописи, из которых следует, что именно кармические нити связывали этих трёх женщин. В обретённой семье Екатерина Павловна Ганская в 1920-1950 годы написала картины, которые удалось показать только в начале третьего тысячелетия с помощью Греческого фонда культуры в Одессе. Ганская писала картины под влиянием Анастасии Васильевны. При их создании, вероятно, происходило то, о чём говорил Павел Флоренский в «Иконостасе»: от духовного развития иконописца, от его способности осязать невидимое зависят качество и энергетика картины или иконы. Картины Екатерины Павловны в одно и то же время и символичны, и предполагают необходимость для их понимания определённого духовного развития. В связи с этим вспоминаются слова Н.К. Рериха: «Думают, что лицезрение полотен даст желаемый результат, но забывают о соответствии, то есть способности сознания созвучать с тем, что оно видит. Без соответствия нет созвучия, а без созвучия - понимания и восприятия внутренней сущности явления. При наличии в сознании элементов, способных дать созвучия, последние зарождают процесс ассимиляции и вызывают рост и углубление взаимопонимания. Как бы искра попадает в сознание и зажигает всё, что может гореть, дать огонь, а затем свет. Для кого-то этот процесс может стать целым откровением и раскрытием своей собственной сущности смотрящего, и тогда просыпается сердце к явлению непосредственного познания. Именно искусство ведёт по его ступеням, когда уже не нужны слова - лишь сердце трепещет ощущением света. Сказано - через искусство имеете Свет. Свет знания - что может быть выше. Поднимает человека оно над всем мелким, личным, эгоистическим и переносит в мир сверхличных явлений»1. Совместная работа А.В.Теодориди с редактором одной из одесских газет Г.О.Вольским привела к созданию апокрифических посланий «Мистерия Христа». Они написаны от лица греческого посвящённого Фалеса Аргивянина (возможно, его прототипом был Фалес Милетский, см. о нём с. 122) в форме посланий своему духовному брату. В них разворачивается величественная эзотерическая сторона земного подвига Иисуса Христа. Впервые это блистательно написанное произведение высокого духовного звучания было опубликовано в нескольких номерах журнала «Дельфис» в 1996 году. Затем в 1997-м его выпустило издательство «Сфера» отдельной книгой. А.В.Теодориди не только приютила безработного Г.О.Вольского, но и ввела его в тесный круг своих учеников. Вольский в изменённом состоянии сознания начинал рассказывать необычные вещи, возможно, пережитые им когда-то. Но «по возвращении» ничего вспомнить не мог. Присутствовавшие при его рассказах их записывали, а Анастасия Васильевна помогала литературно обрабатывать. К ней под именем Милеса Афинянина и были обращены эти послания. Духовные способности - ясновидение, яснослышание, предвидение - появились у Анастасии Васильевны рано. Она была очень верующей православной христианкой, объяснения этим явлениям не знала, да и к тому же боялась о том кому-нибудь рассказывать, чтобы не посчитали душевнобольной. Духовные переживания в юности были тяжёлые и подчас казались невыносимыми. Постепенно она стала осознавать высшее Руководство. Однажды она получила указание ехать в Одессу. Но всей душой этому воспротивилась. Ведь надо было бросить любимую мать, успешные гастроли, да и контракта у неё в Одессе не было. Но вскоре ей предложили там контракт, однако ехать она не торопилась. И вдруг у неё пропадает голос. Она понимает, что придётся ехать. Тогда они с сестрой подписывают контракт и едут в Одессу. А чтобы поберечь голос, договариваются всю дорогу молчать. Спас нерукотворный. XII в. В Одессе у Анастасии Васильевны началась интенсивная духовная работа. Она стала получать сообщения из Тонкого мира, часть их записывала в дневник. Приобщилась к теософии, но теософское общество посещала недолго, что у некоторых членов вызвало волну недоброжелательства. Своим же ученикам она сказала: никаких обществ, там больше политики, чем чего-нибудь другого. Прежде чем получать информацию из Тонкого мира, она прошла трудные испытания, и только после удачно выполненных заданий ей дали возможность установить свой «канал связи»; ей сообщили и о завершении миссии. Христос Пантократор. Мозаика в монастыре Дафнии. Греция. XI в. Также было сказано, что горе тому, кто её обидит или будет мешать, и радость тому, кто будет помогать. Анастасия Васильевна знала не только свои, но и чужие прошлые воплощения, имела дар предвидения. Людям она помогала своей молитвой, предупреждала об опасностях, советовала, ограждала от вредного воздействия. Работая духовно, она общалась с Высокими Сущностями. Эти общения происходили во сне и видениях. Вседержитель. Мозаика в куполе в.Св.Софии Киевской. XI в. В одном из сообщений ей было сказано, что она - «кабель», то есть проводник. Но она должна пройти множество испытаний, переживаний, прежде чем получит возможность перейти на более высокую ступень видения. И на всём этом нелёгком пути она всегда имела поддержку от Высших сил, Учителей. В начале 20-х годов XX века Анастасия Васильевна тяжело заболела, врачи приговорили её к смерти. В это время ей приснился сон, будто приходит к ней мужчина в чёрном костюме и белой рубашке и говорит: «Вы должны умереть. Но у нас нет человека для духовной работы здесь. Если Вы согласитесь работать с нами, мы постараемся продлить Вашу жизнь». Анастасия Васильевна ответила: «Я только с Христом». Он улыбнулся и спросил: «А почему Вы думаете, что мы не с Христом? Мы - розенкрейцеры!» И при этих словах они очутились в помещении, где были люди в таких же костюмах, как и пришедший. К удивлению врачей и всех окружающих Анастасия Васильевна выздоровела. В то время у неё, помимо Екатерины Павловны и Ольги Петровны, жил Г.О.Вольский с больным сыном. Мало из тех, кто брал уроки пения в то время, знал, что в доме были большие материальные трудности. Случалось, не находилось и крошки хлеба. Здесь-то и начинаются чудеса. То Анастасия Васильевна находила на улице деньги, то встречала уезжающую за границу ученицу, у которой оставались не обмененные деньги, и она с радостью отдавала их, то из Америки приходили посылки без обратного адреса. Однажды, когда все легли спать голодными, Анастасия Васильевна горячо молилась. И вдруг поздно вечером в окно постучали. На вопрос: «Кто там?» последовал ответ: «Ты чего так раскричалась, аж у нас слышно. На, возьми». И ей протянул хлеб отец Иегудин из мужского монастыря. Бывали у Анастасии Васильевны общие молитвы, на которых у многих молящихся проявлялись духовные способности: некоторые начинали рисовать, другие, не учась, играть на фортепиано. Часто сама она играла совершенно неземную музыку. Люди уходили с молитв потрясённые и просветлённые. Её влияние ускоряло духовный рост человека. Многие начали видеть вещие сны. По словам Анастасии Васильевны, посвящение женщин происходит в основном во снах. В 1950 году у Анастасии Васильевны состоялась беседа с Учителями - Морией, Кут Ху- ми. Они сообщили, что всегда следили за её работой, в трудные моменты оказывали помощь, продлили жизнь, чтобы довести работу с сознанием до конца. Благодаря этому она смогла достигнуть сознательного вхождения в сферу Бога-Отца и Христа. «Мы будем вести тебя до самого ухода <...>, - сказали они. - Мы сильны в этом, ибо мы не на Земле и нам легко. А духовная работа будет идти дальше. Подходит время космической перестройки, борьбы двух миров». А вот, что было передано Анастасии Васильевне Высшим разумом ещё в 1942 году: «Перестройка болезненна, ибо идёт разрыв и освобождение того, что может войти в новую фазу бытия по Глаголу Отца, и отделение всего того, что явится осадком и что получит иную дорогу для скорейшего своего освобождения вхождения в высший мир и слияния с ним. Сейчас, родившийся в муках на Земле подошёл к моменту своего необходимого обратного рождения в высшем мире, дальше идти нельзя, ибо стихии берут каждая свои атомы, элементы и строятся по-новому. Взгляни на мир минералов, и ты увидишь, как создание новых тел влечёт за собой разрушение форм старых. Соедини кислород и водород - два газа; соединяясь в определённой пропорции, дают начало новое - воду. Сейчас настал момент космической перестройки. Всё сознание человека в отдельности и человечества в массе должно слиться с высшим космосом и жить дальше по иным законам, по иным условиям. Разум должен понять это. Но разум в большинстве случаев признавал только мир материи и не признавал мира духовного. Разум, имевший и признававший Бога, должен испытывать великую радость при слиянии с Волей Бога Отца. Работа жизни, идущей по Воле Отца, даёт первые ощущения величайшей радости. Могучая Воля Отца есть то течение, по которому спокойно плывёт твоя жизненная ладья, ты гармонично двигаешься вперёд, и вся работа твоя - это входить самому в радость слияния и единения со всем, тебя окружающим, и Богом. Христос говорил: "Войди в радость Господина Твоего". Великий момент настал! В мире земном должна проявиться новая великая волна божественной силы Отец - Сын - Мать»2. В своём дневнике Анастасия Васильевна записала: «Радость Земли есть жалкий намёк на то, что даёт духовная радость, идущая от Отца <...> Сознательное ощущение слияния Творца с нами даёт нам радость <...> Радость - есть первый признак в духовной жизни человека, указывающий на то, что он чувствует реально присутствие Бога, ощущает его всеми фибрами своего духа. Радость, о смертный, которую ты испытываешь, есть не что иное, как истоки Любви, идущей от Бога, вливающиеся в твоё тело, сливающие тебя с твоим Высшим "Я" и вводящие тебя в тот круг жизни, где Христос собирает всех своих овец, где Он сливается с нами и отдаёт им всю свою Божественную мощь, чтобы они могли, наконец, слиться каждый со своим Высшим "Я" (сознанием Божественной искры)»3. Поистине вся Любовь, Знания и Силы были отданы Анастасией Васильевной людям. Приведём ещё один отрывок из «Страниц дневника»: «Борьба двух миров приходит к концу. Могли ли Любовь, Радость великая, Гармония и мир начать борьбу? Борьба - страдание. Не может радость быть источником горя, жутких страданий. Радость есть Радость или сумма того, что даёт в итоге Гармония от слияния всего воедино. Не Бог проклял людей, не Бог гневается на них, не Бог карает. Это неправильные и опрокинутые понятия. Взгляни на Красоту, и ты увидишь, как всё в ней прекрасно и умиротворяет душу! Некто внёс свою волю в творчество, и эта своя воля, не согласованная с Волей Отца, привела к тому, что наблюдается сейчас при переходе на высшую ступень. Всё рушится, всё стремится освободиться, чтобы слиться с Волей Отца. Новые глаголы принесены на Землю, новое солнце загорелось над Землёю. Когда колоссальной силы магнит приблизился, то он притягивает к себе всё, что может быть притянуто им. Всё, что было дано стихиями для творчества, стремится слиться обратно каждая со своей стихией, чтобы перейти в новую фазу бытия. Желание сотворить нечто по своей воле дало в результате то, до чего дошло человечество». Надеемся, что со временем нам удастся опубликовать страницы дневника, т.е. тексты, которые получала Анастасия Васильевна Теодориди с 1939 по 1951 годы. Примечание 1 Н. Рерих. Семь великих тайн Космоса. М., Экспо-пресс, Община, 1999. С. 312. 2 А.В.Теодориди. Страницы дневника. Одесса, ЭНИ, 2002. 3 А.В.Теодориди, Е. Ганская. Духовные образы XX века. Каталог выставки. Одесский филиал Греческого фонда культуры. Одесса, ЭНИ, 2002.