37(1/2004) Бесконечность познания Способны ли данные современной науки подтвердить положения науки эзотерической, несмотря на глубокую принципиальную разницу их познавательных возможностей? Этот вопрос сегодня является ключевым в разрешении проблемы заселения человеком Нового Света. Современная наука пытается пролить свет на проблему возникновения высокоразвитых цивилизаций Нового Света уже более пяти столетий, посвятив этой теме сотни книг и призвав на помощь множество гипотез: от автохтонного (местного) происхождения американского человека до появления здесь цивилизаторов в лице представителей многих известных истории народов - таких как финикийцы, карфагеняне, евреи, греки и даже - прилёта инопланетян. В 50-е годы XX века знаменитый французский антрополог Поль Риве выдвинул гипотезу о заселении Нового Света через «Берингов мост» - обнажающееся дно океана между Чукоткой и Аляской на месте Берингова пролива. Происходило это за счёт понижения уровня Мирового океана во время последнего (валдайского) материкового оледенения. В 30-е годы XX века у селения Кловис в штате Нью-Мексико (США) была обнаружена стоянка древнего человека, возраст которой, установленный с помощью радиоуглеродного метода определения абсолютного возраста, оказался в интервале времени между 9 и 11 тысячами лет до н.э. Эта культура Кловис (название по месту стоянки) долгое время считалась одной из самых древних культур Нового Света. Со временем гипотеза Поля Риве приобрела черты общепринятой теории с некоторым оттенком догматической непререкаемости, а временной «рубеж Кловис» - признанной «точки отсчёта» для определения возраста всех остальных культур Нового Света, ведь, согласно этой гипотезе, заселение обеих Америк происходило с севера на юг, поэтому культуры Южной Америки должны были быть заведомо моложе культур Северной Америки. Однако в «Тайной Доктрине» Е.П.Блаватской и в материалах Кейси содержится совершенно иная картина заселения обеих Америк, базирующаяся на эзотерической концепции эволюции человечества и принципиально ином понимании хода времени, по сравнению с теориями современной науки, имеющей сугубо материалистическое мировоззрение в качестве базиса своей научной парадигмы. Эзотерические Источники указывают на обитателей затонувших материков Лемурии и Атлантиды как на иммигрантов, которые и заселили обе Америки со стороны Тихого и Атлантического океанов в архаической древности. Примирить эти две концепции, казалось, было невозможно до тех пор, пока в конце XX века не появились результаты новейших исследований в области археологии и генетики, которые разрушили теорию заселения Нового Света только через «Берингов мост». Надо отметить, что пока российская наука даже не упоминает о результатах этих исследований, видимо, из-за неприемлемости этих данных для защищаемой ею теории. И, тем не менее, мы хотим познакомить с ними наших читателей, ибо они, если и не сближают обе, столь глубоко пока разделённые области познания, то, хотя бы, делают возможным некоторое принятие концепций Эзотерического Знания той частью человеческого сообщества, которая обладает более восприимчивым сознанием. В этой связи предлагаем читателям перевод фрагментов из книги Грегори Литтла, Джона Ван Окена и Лоры Литтл «Древняя Южная Америка. Современное свидетельство, подтверждающее рассказ Эдгара Кейси об Атлантиде и Лемурии». О.М. Порожнякова Древняя южная Америка

1) (Современное свидетельство, подтверждающее рассказ Эдгара Кейси об Атлантиде и Лемурии Литтл Г.; Литтл Л.; Окен Дж.Ван Содержание Глава 1. Проблема археологии Южной Америки. Археологи Северной Америки против археологов Южной Америки. Глава 2. Обзор доисторического прошлого Южной Америки Глава 1. Проблема археологии Южной Америки. Археологи Северной Америки против археологов Южной Америки. Основная теория североамериканской археологии Система взглядов североамериканских академических учёных долгое время преобладала в археологии Южной Америки, что как облегчало, так и затрудняло проводимые здесь исследования. В течение последних 70 лет американская археология была руководима теорией, что обе Америки оставались фактически незаселёнными приблизительно до 9,5 тысяч лет до н.э. Эта точка зрения, долго представляемая как бесспорный факт во многих учебниках, утверждала, что все (выд. авт.) люди проникли в доисторическую Америку из Сибири через Берингов пролив во время последнего ледникового периода. Эти, так называемые «люди Кловис» (название по месту стоянки древнего человека в Северной Америке, в штате Нью-Мексико, долгое время считавшейся принадлежащей к самой ранней археологической культуре континента и, в целом, всего Нового Света. - Пер.), предположительно, появились здесь во время единственной волны переселения около 9,5 тысяч лет до н.э. и довольно быстро заселили обе Америки. Согласно этой теории, Северная Америка была заселена раньше Южной Америки, что предполало, таким образом, родственность всех индейцев обеих Америк в расовом или генетическом отношении. Улочка в Куско. Справа - великолепная каменная кладка поздних инков, слева - современая кладка Большинство американских археологов постоянно страстным образом отвергали любые предположения о том, что были какие-то другие волны переселения в обе Америки между 9,5 тысячами лет до н.э. и 1492 г. н.э. (годом открытия Америки Колумбом. - Пер.) <...> Иными словами, археологи Северной Америки постоянно отклоняли, по причине, якобы, некачественного или недобросовестного проведения научных исследований, многие находки, обнаруженные в Южной Америке, которые указывали на её более раннее заселение по сравнению с первоначальным «рубежом Кловис» (т.е. до 9,5 тысяч лет до н.э.). Общепринятое понимание процесса заселения было простым: ни один человек не мог появиться в Южной Америке раньше 9,5 тысяч лет до н.э. Система аргументации, ведомая этой «идеей, которая есть факт», тоже, поэтому, была простой и утверждающей, что все возникающие доказательства, противоречащие этой концепции, являются ошибочными <...> Крушение теории первичности «рубежа Кловис» В 1980 г. группа археологов из университета штата Кентукки начала проводить постоянные раскопки на стоянке древнего человека, расположенной на юге Чили. На этой стоянке, называемой Монте-Верде, был вскрыт слой, содержащий артефакты Кловис (рукотворные предметы, принадлежащие этой культуре. - Пер.), но исследователи обнаружили слои с артефактами, свидетельствующие о проживании здесь человека, и ниже «горизонта Кловис». В 1987 г., после многолетней дискуссии, комиссия из 12 избранных археологов, включающая как оппонентов, так и сторонников теории первичности «рубежа Кловис», была направлена в Монте-Верде для оценки этих данных. Все 12 членов комиссии пришли к выводу, что территория Монте-Верде была заселена на тысячу лет раньше [по сравнению с территорией культуры Кловис]. В день, когда синклит учёных сделал своё широковещательное заявление, был вскрыт ещё более глубокий слой, содержащий артефакты, возраст которых [впоследствии определённый], оказался в промежутке между 33 и 37 тысячами лет до н.э. Это ошеломляющее открытие было причиной более позднего курьёзного заявления нескольких членов комиссия о явной недостоверности находки в Монте-Верде, поскольку культура Кловис является всё-таки более древней. Но другие американские археологи впоследствии вернулись к работам на стоянках Северной Америки, где, вскрыв слой с артефактами культуры Кловис, продолжили раскопки вглубь. К их великому изумлению, последующие находки на многих стоянках указывали на то, что человек обитал здесь тысячелетиями раньше культуры Кловис. Причина, по которой более глубокие слои, свидетельствующие об этой заселении, не были вскрыты предыдущими раскопками, была проста. Тогда вскрытие разреза останавливалось при обнаружении горизонта с «артефактами Кловис», поскольку «совершенно невозможно представить, чтобы здесь было что-то ещё более древнее». В это же самое время благодаря археологическим раскопкам появилось ещё одно свидетельство. Возраст обнаруженного в Бразилии (в Серра-де-Капивата) черепа человека оказался в пределах 50 тысяч лет <...> К великому огорчению традиционной американской археологии, в 90-е годы XX века появились данные генетических и вирусологических исследований, которые полностью разрушили все традиционные взгляды на архаическую древность. Японские исследователи, изучая высокоспецифическую форму вируса лейкемии, обнаружили её существование [в человечестве] только среди двух групп: «атакаманских людей» (?) в Японии (вероятно, имеется в виду одна из этнических групп. - Пер.) и в мумиях, найденных в чилийских Андах и имеющих возраст 1,5 тысячи лет. Исследователи пришли к выводу, что примерно 25 тысяч лет назад небольшая группа этих людей мигрировали из Японии в Южную Америку. Кроме того, в конце 60-х годов XX века начали проводиться генетические исследования и в другом направлении. Этот тип генетического анализа, названный тестированием по митохондриальной ДНК (митохондрии - структуры в клетках животных и растений, в которых протекают окислительно-восстановительные реакции, обеспечивающие клетки энергией. - Пер.), способен установить родословную по материнской линии у живого или умершего человека (в последнем случае - по останкам), а также - определить время, когда предки данной личности мигрировали со своей родины (выд. здесь и далее ред.). Многие американские археологи всё ещё являются сторонниками представления о единственной волне миграции из Сибири и настаивают на том, что все эти древние люди «спустились вниз» с севера (то есть заселение Нового Света шло в одном направлении, с севера - от Берингова пролива и Аляски в Северной Америке - на юг, вплоть до острова Огненная Земля на юге Южной Америки. - Пер.). Тестирование по митохондриальиой ДНК в Северной Америке, тем не менее, показало наличие трёх возможных волн миграции. Первая волна произошла в приблизительном интервале времени между 47 и 33 тысячами лет до н.э., вторая - 28 тысяч лет до н.э. и третья — 10 тысяч лет до н.э. Иммигранты прибывали из Сибири, Китая, Японии и с [островов] южной части Тихого океана. Однако люди с таинственным типом митохондриальной ДНК, названные «гаплогруппой X» (от греч. haploos - одиночный. - Пер.), проникали в Америку несколько раз с ныне неизвестной территории. Эти люди появлялись в Америке трижды: приблизительно около 33 тысяч лет до н.э., затем - около 26 тысяч лет до н.э. и ещё раз - 10 тысяч лет до н.э. К тому же, с помощью тестирования по митохондриальной ДНК в волнах доисторических миграций выявилась ещё одна любопытнейшая особенность, а именно - некоторые регионы обеих Америк были уже заселены людьми до начала указанных выше миграций. Более подробное изложение результатов генетических исследований будет приведено ниже <...> Видения Кейси доисторического мира Почти третья часть «чтений» Кейси являются «чтениями жизни», содержащими информацию о прошлых жизнях разных людей. Согласованная картина доисторического мира, собранная из фрагментов этих «чтений», появлялась на протяжении десятилетий. В «чтениях» содержатся ясные утверждения о том, что некоторые регионы Северной к Южной Америк были заселены задолго до 50 тысяч лет до н.э. Кейси рассказал о существовании континента, называемого My (Лемурия) в Тихом океане, [после погружения которого остались многочисленные острова, а их] обитатели мигрировали в Южную и Северную Америки. Он также сообщил, что атланты с затонувшей Атлантиды мигрировали в Северную, Центральную и Южную Америки, в некоторые районы Европы и Среднего Востока, на территорию Гоби; эти переселения происходили около 50, 28 и 10 тысяч лет до н.э. В 1923 г. - во время начала этих «чтений» - вся информация о доисторической Америке, которую он утверждал, была совершенно противоположна общепринятым взглядам в археологии. Одновременно с крушением в 1997 г. теории первичности «рубежа Кловис» и появлением результатов новейших генетических исследований, мы решили сопоставить материалы Кейси и данные современной науки <...> Загадочные «стены через горы» на территории бывшей инкской империи Наша цель Не предполагалось сделать эту книгу исчерпывающим обзором по археологии Южной Америки или столь же полным обзором материалов Кейси. Вместо этого, нашей целью является представление впервые сделанного обозрения недавних важнейших научных открытий, а также - характерных черт археологических эпох, определённых в доисторическом прошлом Южной Америки, для ознакомления читателя с богатейшим наследием этого континента <...> В заключение мы сопоставим основные высказывания Кейси о заселении Южной Америки и современные научные данные. Глава 2. Обзор доисторического прошлого Южной Америки Древнейшие жилища: раскопки свидетельствуют В 1986 г. археолог Мария Белтрао раскапывала пещеру (называемую «Гротом Надежды») в центральной Бразилии. Она обнаружила кости ископаемой лошади и каменные орудия. (Лошадь, как считается, вымерла в Новом Свете около 10 тысяч лет назад и была завезена сюда во время испанского завоевания. - Пер.). На костях были видны чёткие символы, сделанные с помощью орудий; это указывало на то, что лошадь была убита людьми. Поскольку метод радиоуглеродного датирования может достоверно определить возраст объекта приблизительно до рубежа 50 тысяч лет (в российской науке границей применения метода считается примерно 40 тысяч лет. - Пер.), то поэтому кости были отправлены во Францию, в Лабораторию естественной радиоактивности для определения их возраста более тонким уран-ториевым методом (применяемым в геологии. - Пер.). В 1986 г. результаты исследования были опубликованы. Лошадь была убита 300 тысяч лет назад. В это время американские археологи либо игнорировали, либо презрительно отвергали, как заведомо испорченные, результаты таких анализов. Одновременно с этим открытием, археологи обнаружили удивительные настенные росписи в соседней пещере, названной «Гротом Космоса». Солнце, звёзды и кометы были нарисованы на стенах этой пещеры, возраст которой был тогда определён временем более 10 тысяч лет. Одна комета красного цвета с хвостом длиной более 1,5 м была изображена на фоне звёзд. Развернувшаяся дискуссия по поводу «Грота Надежды» напоминает подобную полемику, разгоревшуюся вокруг находки в Валсекуилло (Мексика). В 60-х годах XX века двое мексиканских археологов обнаружили каменные орудия на нескольких стоянках древнего человека, расположенных в 75 км к юго-востоку от г. Мехико. Группа геологов из геологической службы США для определения возраста слоя, содержащего эти орудия, применила четыре метода определения абсолютного возраста, в том числе - серию датировок по урану, трековый анализ и т.д. По данным анализов, стоянка была населена 250 тысяч лет назад. Результаты исследования были опубликованы в «Quaternary Research» (журнале, посвящённом результатам исследований четвертичного периода. - Пер.) в 1981 г. и немедленно подверглись резкой критике со стороны американских археологов. Чрезвычайно древние пещерные росписи и каменное искусство (вероятно, имеются в виду многочисленные петроглифы - рисунки на камнях. - Пер.) распространены в Южной Америке повсеместно. На востоке Бразилии огромный каменный грот, названный Педра Фурада, покрыт древними росписями. В 1983 г. в этом гроте древность одного из культурных слоёв (то есть слоёв, содержащих остатки человеческой деятельности. - Пер.) с помощью радиоуглеродного метода была определена в 24 тысячи лет до н.э. Десять лет спустя был установлен с помощью нескольких методов датирования возраст более глубоких культурных слоев; он оказался в пределах 45 тысяч лет до н.э. Археолог Найд Гайдон - директор [проекта] археологических раскопок в Бразилии - рассказала, что в этом районе страны имеется свыше 400 археологических памятников, включающих в себя 340 пещерных росписей. В январе 2000 г. Гайдон объявила о результатах определения радиоуглеродным методом возраста человеческого черепа и трёх окаменелых челюстных костей; древность костей - 15 тысяч лет. Гайдон охарактеризовала отклик на это известие со стороны американских археологов как «яростный», поскольку злобные словесные нападки были сделаны в адрес как качества и достоверности исследований, так и археологии Южной Америки в целом. Как выше упоминалось, возраст стоянки Монте-Верде на юге Чили был определён в пределах 33-37 тысяч лет до н.э. Возраст культурных слоёв из «Пещеры Блохи», расположенной в речной долине в области центрального высокогорного плато в Перу, определялся несколько раз с помощью радиоуглеродного метода. Эти даты согласованно указывали на возраст 20 тысяч лет до н.э. Возраст культурных слоёв в гроте возле Лагоа Санта [на юго-востоке] Бразилии оказался древнее 23 тысяч лет до н.э. Представляется вполне вероятным, что возраст стоянок древнего человека в нескольких сотнях других пещер и гротов, обнаруженных по всей Южной Америке, будет, в конечном счёте, датирован интервалом времени между 20 и 50 тысячами лет до н.э. Многочисленные другие стоянки, возраст которых древнее «рубежа Кловис», были обнаружены в Южной Америке. Так, возраст стоянки Муако в Венесуэле приблизительно равен 15 тысячам лет; близко расположенной стоянки Тайма- Тайма - 11 тысяч лет до н.э., а стоянки в гроте Эль Абра в Колумбии - 10,4 тысячи лет до н.э. В районе р. Моче в Западном Перу имеются несколько стоянок древнее 11 тысяч лет до н.э., а в районе Тока до Ситио в Бразилии возраст нескольких стоянок колеблется между 10,4 и 12,3 тысячами лет до н.э. На территории Южной Америки расположено также множество стоянок и археологических памятников, возраст которых колеблется от 8 до 10 тысяч лет до н.э. <...> К ним, в частности, относится гигантский курган в форме раковины в месте впадения р. Тапажос в р. Амазонка <...> Несколько стоянок в Патагонии - вблизи антарктического региона, то есть на самой южной оконечности Южной Америки - имеют возраст более 11 тысяч лет до н.э. Археологи Южной Америки считают, что 9 тысяч лет до н.э. на побережье Тихого океана уже существовала развитая и обширная приморская культура, причём предки этих людей обосновались здесь намного раньше. Западное побережье Южной Америки в течение длительного времени находится в состоянии тектонического поднятия, поэтому многие древнейшие стоянки и археологические памятники оказались в глубине континента. В отдалённом прошлом были проложены интенсивно используемые дороги от побережья к плоскогорьям, где находились большие населённые центры. Одна из таких приморских культур, существование которой, возможно, наиболее хорошо подтверждено фактическим материалом, была обнаружена на тихоокеанском побережье Эквадора. 8 сентября статья в «Science» открыла для читателей существование этой культуры, названной «Лас Вегас» из-за её близкого расположения к реке с таким же названием. Возраст культуры - 13 тысяч лет до н.э. Полученные данные свидетельствуют, что люди этой культуры поддерживали активный контакт с прибрежными общинами на всём пространстве от Панамы до Перу. Возникающая картина отдалённого прошлого Южной Америки Все эти данные, полученные благодаря традиционным методам - раскопкам, анализам и определениям абсолютного возраста - свидетельствуют о том, что доисторическая Южная Америка была густо заселена уже чрезвычайно давно. Несмотря на то, что мы располагаем ещё неполной картиной доисторического прошлого Южной Америки, несколько итоговых положений должны быть отмечены. Древнейшие стоянки и археологические памятники неизвестным образом появились именно в андском регионе, а их надёжно установленный возраст определённо указывает на то, что здесь было множество больших обитаемых «зон» уже к 50 тысячам лет до н.э., а в некоторых районах - намного раньше. Территории вдоль тихоокеанского побережья были, по всей видимости, заселены позже андского региона - к 10 тысячам лет до н.э. Обширная приморская культура на тихоокеанском побережье была к этому времени уже вполне развитой. Вскоре после этого основная масса переселенцев перебралась во внутренние части континента и, в конце концов, полностью его заселила. Делая эти выводы, надо, однако, иметь в виду, что научные археологические исследования в Южной Америке сравнительно молоды, ведь большинство крупномасштабных раскопок проводилось лишь после 80-х годов XX века. Перевод с английского О. М. Порожняковой (Окончание следует) Примечание 1 Gregory L.Little, John Van Auken. Lora Little, Ancient South America. Recent Evidence Supporting Edgar Cayce's story of Atlantis and Mu. Eagle Wing Books, Memphis, Tennessee. 2002.