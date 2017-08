warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

38(2/2004) Тайны, версии, легенды Известный американский селекционер Лютер Бербанк, одаривший мир сотнями улучшенных сортов растений - огромным картофелем, гладкими персиками, новыми видами помидоров, кабачков, зерна, ягод и цветов, называл две составляющие своего успеха: научные знания и... любовь. Проводя опыты по выведению кактуса без колючек, он часто разговаривал с растениями, внушая им: «Вам не нужны колючки, вам нечего бояться. Я защищу вас» [1]. Осознав могущество собственной мысли, человек уже сейчас может целенаправленно менять облик растений, экспериментировать с их формой, цветом и запахом, вкусом плодов. Поневоле задумаешься, так ли уж далеко наше будущее, о котором писал К.Э.Циолковский: «Время сделает человека когда-нибудь хозяином Земли. Он будет распоряжаться жизнью растений и животных, даже собственной судьбой. Он будет преобразовывать не только Землю, но и существа, не исключая самого себя» [2]. Диалог с растением Андрианова Л.В.; Гагарина С.А. Содержание По моему хотению... Детектор правды Живой воздух планеты Кольцо Соломона В городе Димитровграде Ульяновской области работает Культурно-выставочный центр «Радуга». Здесь восемь лет назад мы создали группу изучения растений и минералов. Предыстория её рождения проста. Несколько лет мы слушали лекции по Живой Этике. В книге «Знаки Агни Йоги» [3] нам встретилось описание интересного опыта, и возникло желание самим испытать силу человеческой мысли. Первые опыты были самыми простыми: мы выбрали растения одного возраста, но разных видов - овес, ячмень, хлорофитум, колеус, сенполия, герань - и поместили их в одной комнате. Два месяца растения «привыкали» к человеку, мы ухаживали за ними совершенно безучастно. Затем их поделили на три группы и разнесли в разные комнаты. К первой группе исследователь подходил не менее трёх раз в день и по нескольку минут любовался растением или просто вспоминал что-нибудь хорошее. Так же регулярно работая с растениями второй группы, этот же человек мысленно представлял их больными, воображал, как собирается навредить им, либо предавался грустным воспоминаниям. Контакт продолжался ежедневно в течение нескольких месяцев. К растениям третьей контрольной группы по-прежнему относились безучастно. Результаты опытов говорят сами за себя. На фото 1 и 2 отчётливо видны различия: мощная надземная часть и корневая система у растений первой группы контрастирует с плохо развитой надземной частью и слабыми корешками у растений второй группы. Обильно цветущая сенполия после нескольких месяцев негативного к ней отношения с трудом протискивала крохотный цветок между черешками листьев. Её листья потускнели и обвисли, в то время как сенполии первой группы радовали лоснящимися листьями и крупными яркими цветами. Недобрые мысли, как разящие стрелы, вынуждали растения прятать цветы, выгоняя их в сторону, как это произошло у герани, или приостанавливать рост, ожидая лучших времён. Когда же ожидание затягивалось, они гибли. Фото 1. Результаты опытов, проявившиеся на надземной части растений Было очевидно, что эксперимент удался, и мы начали усложнять задания. В одном из опытов сила человеческого тепла помогла растению противостоять переохлаждению. Из нескольких растений герани, выставленных зимой на мороз, выжило только то, которое мысленно согревал человек. В другом «моральная поддержка» исследователя позволила растению из рода толстянковых сопротивляться воздействию токсических веществ в почве. Две стоящие рядом сенполии мы отгородили от окна оранжевым прозрачным листом пластика, ограничивающим поступление сине-фиолетовых и красных лучей солнечного спектра. Первое растение активно «любили», второе было контролем. Результат впечатляющий: добрые мысли заменили сенполии солнечные лучи - она осталась такой же зелёной. Вторая явно страдала - её листья изменили окраску на светло-жёлтую. Ещё в одном опыте мы попробовали вызвать цветение по желанию. Почему нет? Ведь известны случаи, когда растение зацветает в неурочное время, чтобы порадовать хозяина. И нам удалось! Цветение красулы из семейства толстянковых - вообще довольно редкое явление. Регулярно подходя к ней, исследователь мысленно переносился в самый счастливый момент своей жизни. По его ассоциации, именно тогда, много лет назад, цвело это растение. Через месяц появились бутоны, а за ними и звёздочки цветов. Видимо, не зря в народе красулу называют «деревом счастья». Опыты эти не так просты, как кажутся на первый взгляд. Сложность не только в том, что три раза в день в течение нескольких месяцев человеку необходимо создавать у себя то или иное настроение и контролировать поток мыслей. Важна искренность настроения, духовное движение. И тогда взаимозависимость столь сильна, что растения, находящиеся долгое время в ауре человеческой любви, при внезапном отъезде экспериментатора на несколько дней перестают расти, на наших глазах розы даже сбрасывали листья. А ещё мы наблюдали, как лекарственные травы - тысячелистник, полынь и другие, перенесённые из природных условий в комнатные и долгое время находящиеся во взаимодействии с человеком, после возвращения в естественные условия гибли. Удивительно, но существует и обратная связь - человек может воспринимать состояние растения. Один из сотрудников группы, проходя мимо хлорофитума, внезапно ощутил чувство нестерпимой жажды. Он взглянул на растение - у хлорофитума был жалкий вид, земля в горшке давно пересохла. По моему хотению... Интересно, что растения, следуя желаниям человека, могут изменять свою форму, цвет и даже запах. Есть только два условия, чтобы вас «услышали». Первое - мысль не должна быть напряжённой, но обязательно сопровождаться внутренним духовным движением. Второе - желаемый результат должен быть детально проработан воображением. Вот два наблюдения такого рода за растениями. Сенполия много месяцев стояла рядом с цветущей розой. Экспериментатор, восторгаясь и любуясь цветами розы, «просил» сенполию зацвести такими же цветами. И та послушно распустила несколько цветов, повторяющих форму розы (фото 3). У этого растения был «образец», который оно воспринимало через воображение человека, а вот в другом эксперименте произошёл курьёзный случай. В опыте с толстянковыми мы попытались получить стебель толще, чем обычно. Исследователь представлял в качестве прообраза баобаб, когда-то виденный на картинке. Опыт не получался, и с растением перестали работать. Однако по прошествии некоторого времени оно стало интенсивно расти, и воздействие возобновили. Каково же было наше удивление, когда буквально через несколько дней растение сбросило все листья со ствола и оставило их только на макушке. Оно стало похоже на баобаб с картинки - голый ствол и на самой верхушке небольшая крона. Однако у новоиспечённого «баобаба» не было мысленно заказанного толстого ствола. Этот эксперимент показывает, что может произойти, если передаваемый образ сформирован нечётко. Мы убедились, что вид, который примет растение в результате эксперимента, будет соответствовать тому представлению о нём, которое существует у исследователя. При положительном воздействии одни и те же растения у одного человека могут получиться приземистыми и крепкими, у другого - высокими и стройными. Это наблюдалось и при выращивании овса одновременно несколькими исследователями. Самый «правильный» овес получился у агронома, который отчётливо представлял себе, как должны выглядеть здоровые и больные растения данного вида. У любимых им растений не было отклонений, проявившихся в опытах других экспериментаторов, а растения, подвергавшиеся отрицательному воздействию, имели характерные для овса недостатки развития. Фото 2. Результаты опытов, проявившиеся на корневой системе растений Академик В.А. Яблоков заметил, что при селекционной работе изменяется именно та часть живого существа, на которую направлено внимание человека [4]. Это подтвердилось опытом, в котором мы мысленно отсекали у сенполий части листочков. Через два месяца в предполагаемых местах травм стали появляться язвочки, а спустя ещё несколько месяцев выросли новые листья с удалёнными в воображении частями. Обезображенные и больные растения производят угнетающее впечатление, и мы отказались от экспериментов такого рода. Тем более что изменения, вызванные воздействием психической энергии человека, носят глубинный характер и сохраняются длительное время, до нескольких лет. Но, к счастью, природа мудра, и с течением времени изуродованное растение восстановилось. А наши эксперименты получили иное направление. Мы предположили, что если воздействие человеческой мысли сконцентрировать на определённых свойствах, то они должны усилиться. Очень интересными и перспективными для селекции нам кажутся опыты с произвольным изменением внешнего вида растений (фото 4). Особенно податливой оказалась форма листа. Если исследователь представлял, что ток роста листьев направлен вдоль листа к его кончику, то новые листья становились удлинёнными, а если ток роста мысленно направлялся к краям, то они становились широкими. Нам удавалось изменять направление роста не только листьев, но и всего растения. Колеус и роза по желанию экспериментатора давали боковые побеги. Растение следовало за воображением человека. Детектор правды Что позволяет растениям воспринимать наши мысли? Не следует ли здесь искать пути взаимодействия? Наука уже не одно столетие изучает эти удивительные организмы. Чарльз Дарвин отмечал невероятную чувствительность растений. Его удивляла росянка, щупальца которой ощущали прикосновение тончайшего волоска, но оставались безучастны к каплям дождя. Она энергично реагировала на химические соединения, содержащие азот, причем активными являлись только определённые клетки. Таким образом Дарвин установил, что у растений есть клетки, которые по аналогии с клетками органов чувств животных можно назвать рецепторами [5]. Явления раздражимости у растений скрупулёзно исследовал выдающийся индийский естествоиспытатель Джагдиш Чандра Бос. Он доказал, что ответная реакция у них возникает не только на уровне клеток в месте раздражения, но и на уровне всего организма. То есть у растений есть структуры, выполняющие такую же роль, как нервы и мышцы у животных. Н.К. Рерих особо отмечал работы индийского учёного: «Боше являет именно ту страницу, которая нужна для грядущей эволюции» [6]. Когда мы ознакомились с двухтомником работ Дж.Ч. Боса [7], нам захотелось повторить некоторые из его опытов. Результат превзошёл все ожидания. Подключив к растению специальный прибор, наблюдатели убедились в реакциях растения не только на механическое или химическое раздражение, но и на всплеск эмоций человека. Своими глазами мы видели, как затрепетала стрелка прибора, когда в тишине раздалось недовольное бормотание: один из сотрудников, работавший невдалеке, совершил какую-то оплошность. Одно время обсуждались эксперименты знаменитого американского изобретателя Клива Бакстера, который подключал созданный им «детектор лжи» к растениям. Резкие изменения разности потенциалов между верхней и нижней поверхностями листа были реакцией на намерение человека причинить вред. В нашей стране аналогичные исследования проводил психолог В.Н. Пушкин. Он подключал к растению подобный же прибор, а испытуемого погружал в состояние гипнотического сна. Команды гипнотизёра, внушающего человеку различные состояния, совпадали по времени с реакцией растения. Пушкин писал впоследствии, что живая растительная клетка реагирует на процессы, происходящие в нервной системе человека [8]. Итак, между восприятием растений и ощущениями человека есть аналогия. Возможно, благодаря этому растения способны воспринимать наши мысли. Живой воздух планеты Не только мы воздействуем на растения, но и они на нас, реагируя на наше настроение и создавая его. «Люди не могут понять, насколько такие исследования им самим полезны. Психическая энергия нуждается в обмене. Посылки её людям могут вызывать утомление, но касания к растительному миру не причинят обратного удара...» [9]. Замечено, что, если человек слушает музыку, которая ему нравится, стоящие рядом растения чувствуют себя превосходно. Если же музыка раздражает человека, они угнетены и даже могут погибнуть. В мире накоплено множество исследований воздействия музыки на растения. Доктор биологических наук А.П.Дубров провёл большую работу, обобщив их в специальной книге [8]. Во время выставки картин художника Виктора Черноволенко в Екатеринбурге три горшка с примулами одинаковой розово-сиреневой окраски украшали зал. Один горшок стоял возле динамика проигрывателя, с которого воспроизводились музыкальные импровизации самого художника. Через неделю примулы заметно разрослись, их цветки стали ярче и мощнее. А те, которые находились поблизости от проигрывателя, столь разительно отличались от других, что не могли не вызывать восторга и удивления. Окраска их цветков стала почти пурпурной. Несомненно, этот эффект как-то связан с музыкой. Фото 3. Сенполия распустила несколько цветов, повторяющих форму розы В одном из наших опытов сенполия, регулярно воспринимающая восторженную реакцию экспериментатора на едва уловимый запах, идущий из точки роста листьев, через несколько месяцев контакта начинала ярко пахнуть, если у экспериментатора был всплеск радостного настроения. При непосредственном обращении к ней запах ощущался на расстоянии четырёх метров. ...В Гагрском цитрусовом совхозе есть профилакторий. Неизвестно, действует ли он по сей день в восстанавливающейся после войны Абхазии, но в 1980-е годы здесь был свой способ оздоровления. Отдыхающим предписывались дозированные прогулки по аллеям в определённых зонах: в одной преобладают лавры, в другой эвкалипты, в третьей цитрусовые [10]. Естественная фитоароматерапия улучшает самочувствие людей, их эмоции, настроение. Активно применяются в медицине и растительные эфирные масла. Сотрудники академии им. И.М.Сеченова Т.А.Дашипа и С.А.Крикорова, проанализировав накопленный в фитоароматерапии опыт, сделали вывод, что ароматические вещества растений играют важную роль в глобальных атмосферных процессах: именно они делают воздух нашей планеты «живым» [11]. Сердечные обращения вызывают ответную реакцию запахом практически у всех растений. Нам «отвечали» розы, герани, бегонии, колеусы, каланхоэ, кактусы, лекарственные травы, маленькие сосенки. Так что чем добрее атмосфера, тем она живее. Кольцо Соломона Единство мира не может ограничиваться союзом человека и растения, в него по праву должно войти минеральное царство. Опыты Дж.Ч. Боса по изучению ответной реакции материи показали неразрывное единство всех звеньев жизни. Используя приборы собственного изобретения, учёный пришёл к выводу, что между электропроводностью металлов и поведением импульсов возбуждения в животных и растительных организмах существует большое сходство. Он писал, что однотипность реакции указывает на воздействие единого закона для металлов, растений и животных, что все они подвержены по сути одним и тем же процессам усталости и депрессии с возможностью отдыха и выздоровления, а также демонстрируют неизменное отсутствие реакции после смерти. Нам же на необходимость включить в опыты минералы и металлы указал случай. Одна из сотрудниц принесла домой маленький голубоватый кусочек кремня и, вытащив это сокровище из сумочки, села им любоваться. На поверхности камня искрилась халцедоновая корочка. Женщина была в восторге и не сразу обратила внимание на лимонно-мятный аромат, постепенно заполняющий квартиру. Пах котовник, с которым в этот период времени она активно работала. Поскольку запах был намного сильнее, чем обычно, мы предположили, что минералы облегчают контакт с растениями. Начались эксперименты, и каждый из нас подобрал то сочетание растения с металлом или минералом, которое позволяло лучше почувствовать его ответ. Это мог быть не только аромат, но и покалывание щёк или ранок на руках, как при электрических явлениях, ощущение поддавливания в области горла и груди, нарушающего ритм дыхания. Каждый чувствовал это по-своему. Не таким уж и фантастичным нам кажется теперь повествование о кольце Соломона, надев которое, он мог разговаривать с животными и растениями. Тогда мы приступили к опытам для выявления эффективных в целях селекции сочетаний. Положительное воздействие на колеус с пожеланием изменить пеструю окраску листьев на ярко-розовую и форму листьев с удлинённой на округлую экспериментатор производил, держа в руке кристалл горного хрусталя. Первым проявилось изменение цвета листьев - они стали розовыми, а форма листа изменилась позже, примерно через два месяца. По более светлому оттенку нижних ярусов листьев было видно, что они порозовели, а на самой верхушке выросли листья круглой формы. В других опытах изменение формы листа также происходило позже. При попытках получить разную окраску листьев колеуса с использованием кварца ярче всего проявилась розовая. В ходе экспериментов выявился ещё один интересный факт: минерал, находящийся рядом с растением, изменяет ритм его роста. Иногда это бывает заметно визуально по внешнему виду растений, и практически всегда - при сравнении графиков суточного прироста растений. Причем разные минералы действуют с разной интенсивностью. Ошеломляющие результаты даёт сочетание музыкального воздействия с опрыскиванием листьев смесью минеральных подкормок и микро-элементов. Данная методика выращивания растений, под названием «Система сверхроста», была разработана Джонстоном в США [8]. Фото 4. Результаты опыта по мысленному изменению формы листа Случается, растение пытается «угодить» экспериментатору не только силой запаха, но и его изменением. Это происходит при двойном контакте - с человеком и минералом. Держа в руке кусочек кремня и восхищаясь соцветием тысячелистника, экспериментатор в ответ на свой мысленный восторг ощущает медовый аромат, а не обычный горьковатый запах. Похожий аромат в аналогичных условиях выделяет и подсолнух. А вот если человек держит в руке янтарь, в запахе подсолнуха ощущаются немного другие оттенки. При одинаковых сочетаниях растений и минералов разные люди улавливают сходные запахи. Возможно, минералы проявляют себя как резонаторы воздействий различного качества. Это предоставляет человеку дополнительные возможности, например, в селекционной работе. А сколько полезного может извлечь медицина! В древности существовал метод лечения, при котором больных просто окружали минералами и растениями. Нам представился случай проследить эффективность этого метода. Два врача, страдающие хроническим гайморитом, независимо друг от друга «общались» с алоэ. В течение нескольких дней они периодически подходили к растению и от души мысленно желали ему добра. Уже в конце первого дня началось отделение слизи во всём организме. Оба врача вылечились. Проведённые опыты позволили почувствовать, какая мощная сила в распоряжении человечества. Ежесекундно мы безответственно распоряжаемся ею. «Задумайтесь над явлением мысли, осознайте распространение её, и радуйтесь лаборатории мысли, которая от клетки минерала до Беспредельности соединяет начала...» [12]. И последнее. Для подобных экспериментов не нужно обладать никакими сверхъестественными способностями, однако они требуют длительной и ритмичной работы с растениями в течение нескольких месяцев, а значит, терпения и воли. * * * Из дневника наблюдений экспериментатора: «Держа в руке цинковую пластинку, я склонилась над горшочком со свежими всходами ячменя. Всходы были ровные, сочные, ярко-зелёные. Почему-то сразу вспомнилось лето, походы за лекарственными травами. Где-то в глубине сердца родилась и покатилась по всему телу волна радости, слегка перехватило дыхание. Вдруг я почувствовала приятный медовый аромат. Неужели это пахнет сенполия? Неизвестно по какой причине это растение погибало. Оно не должно было пахнуть, да и вообще считается, что сенполии не пахнут. Почему ты вдруг запахла? Может, всё дело в цинковой пластине? Тебе нужен цинк? Растение продолжало пахнуть. Я подкормила его цинковым удобрением. 