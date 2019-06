warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

98(2/2019) Галерея В Ростове-на-Дону, в Экспоцентре АртРостов, состоялось без преувеличения одно из крупнейших культурных событий года – выставка работ Василия Кандинского, где были представлены 60 его оригинальных полотен, некоторые – ранее не экспонировавшиеся в нашей стране. Наш корреспондент Н.Л. Лескова посетила её. Яркий космос Василия Кандинского Лескова Н.Л., научный журналист Содержание Новая реальность Любовь к искусству Синий всадник «Опьянен морфием или гашишем»… Романтика геометрии Синтетическое искусство Организаторы выставки подошли к делу с большой выдумкой: здесь можно было увидеть не только сами работы художника и получить подробную информацию о нём, но и увидеть необычные инсталляции, выполненные художниками объединения «АртРостов» в стиле Кандинского, – своеобразная дань памяти художнику и возможность в прямом смысле слова прикоснуться к ним (инсталляции, частично плоские, частично – объемные разноцветные геометрические фигуры, подвижные, подвешенные в воздухе, можно было трогать руками, крутить, вертеть и фотографироваться на их фоне). Новая реальность Василий Кандинский, один из крупнейших художников XX века, не только смог конкурировать с великими живописцами прошлого, но и открыл новое направление в искусстве – абстракционизм. В.В. Кандинский Предпосылкой для возникновения особого стиля – абстракции – стали перемены, господствующие в предреволюционном обществе. Организаторы выставки уверены: спустя сто лет направление не теряет своей актуальности и все так же поражает зрителей, расширяя границы сознания и восприятия искусства.

Кандинский принадлежит к числу наиболее ярких личностей в мире живописи. «Отец» русского абстракционизма, создатель огромного количества картин, автор нескольких книг об искусстве и неутомимый исследователь-этнограф, он далеко не сразу нашёл своё место в жизни. Любовь к искусству Родители видели его юристом – и он не подвел их ожиданий, поступив, а затем и блестяще окончив юридический факультет МГУ, женился, остепенился, преподавал, стал доцентом, а по достижении 30 лет получил блестящее предложение места профессора в Дерптском университете. Казалось бы, жизнь удалась… Но Кандинский внезапно отказался. Н. Лескова на выставке работ В. Кандинского К тому моменту он был уже отравлен влиянием живописи: успел посетить выставку французских импрессионистов, где его особенно потрясла картина «Стога» Клода Моне, послушать оперу Рихарда Вагнера «Лоэнгрин», познакомиться с прогрессивными русскими художниками. «Я решил оставить свои занятия наукой <…>, – писал он. – Прежде всего я убедился, что неспособен к постоянному усидчивому труду, но во мне нет ещё более важного условия – нет сильной, захватывающей всё существо любви к науке, а самое важное – во мне нет веры в неё».

В 1896 году неожиданно для всех он бросает юриспруденцию и отправляется в Германию, в Мюнхен, в частную школу художника Антона Ажбе, где кроме него учились Алексей Явленский, Марианна Верёвкина, Мстислав Добужинский, Кузьма Петров-Водкин, Игорь Грабарь. Он потом вспоминал, что нелепые, излишне яркие этюды Кандинского не позволяли предположить в нём сильного художника; над ним подсмеивались и не воспринимали всерьёз. Да и сам Кандинский не был доволен результатом.

В 1900-м он поступил в Мюнхенскую академию живописи, в класс Франца фон Штука, одного из лучших немецких рисовальщиков. Учитель был доволен учеником, хотя и находил его палитру слишком яркой.

Но активный, бьющий энергией Василий Кандинский уже не столь нуждался в учителе: он организовал группу «Фаланга», в которой сам устраивал выставки и преподавал. На одном из таких уроков произошла встреча с ученицей Габриэлой Мюнтер, которая стала его второй женой. С ней Кандинский путешествовал по Европе, посещал Америку и Россию. Затем вернулся в Баварию, поселился в Мурнау и продолжил эксперименты – писал экспрессионистские пейзажи окрестностей, пробовал себя в фовизме и абстракции. Синий всадник В 1903 году Кандинский начал писать «Синего всадника» – картину, позже давшую название художественному объединению, где «акцент делался на выявлении ассоциативных свойств цвета, линии и композиции, а привлекались при этом столь различные источники, как романтическая теория цвета Гёте и Филиппа Рунге, югендстиль и теософия Рудольфа Штайнера», – писал живописец.

Мастерская художника стала научной лабораторией, в которой ставились опыты ради получения нового знания. Не будем забывать, что Кандинский был учёным и поиск истины, взаимосвязь современных теорий и современного искусства были очень важны для него. В. Кандинский. Синий всадник. 1903 г. Эти опыты вылились в книгу «О духовном в искусстве» – первый труд художника, посвященный абстракции: «Живопись есть искусство, и искусство в целом не есть бессмысленное созидание произведений, расплывающихся в пустоте, а целеустремленная сила; она призвана служить развитию и совершенствованию человеческой души… Живопись – это язык, который формами, лишь ему одному свойственными, говорит нашей душе о её хлебе насущном».

Следующая его книга – «О точке и линии на плоскости» – до сих пор считается пособием по инфографике, поскольку эти базовые формы и есть её основа. «Опьянен морфием или гашишем»… С началом Первой мировой войны Кандинский расстаётся с Габриэлой Мюнтер и переезжает в Москву. Здесь в 1916 году он встречает Нину Андреевскую, свою третью жену, которая была младше его на 20 с лишним лет. Кандинский сотрудничает с ИЗО Наркомпроса, создаёт музеи современного искусства в 22 городах провинции, преподаёт в «Свободных мастерских» и Вхутемасе. В. Кандинский. Церковь. 1909 г. Однако учение Кандинского в штыки восприняли конструктивисты Варвара Степанова, Александр Родченко и Любовь Попова, ставившие во главу угла рациональный подход. Художник столкнулся с неприятием и гонениями. Максимилиан Волошин называл его творения дегенеративным искусством, в котором «ничего понять нельзя». «Опьянен морфием или гашишем» – так писали о нём советские газеты. Его называли сумасшедшим, сумасбродом, и даже классик сюрреализма Сальвадор Дали констатировал: «Кандинский? Говорю вам раз и навсегда: нет и не может быть там никакого русского художника». В. Кандинский. Берёзы. 1909 г. В декабре 1921 года Кандинский отбыл с женой в Берлин для организации там отделения Российской академии художественных наук. И больше в Россию не возвращался. Вальтер Гропиус, основатель Высшей школы строительства и художественного конструирования (Баухаус), пригласил Кандинского возглавить мастерскую настенной живописи. Одновременно с преподаванием Василий Васильевич выпускает книгу «Точка и линия на плоскости», участвует в выставках в США и там же читает лекции. В. Кандинский. Пейзаж с фигурами и распятием. 1913 г. Романтика геометрии

В. Кандинский. Чёрный аккомпанемент. 1924 г. В живописи Кандинского появляется больше геометрии, особенно кругов: «Круг, который я использую в последнее время столь часто, можно назвать не иначе как романтическим. И нынешняя романтика существенно глубже, прекраснее, содержательнее и благотворнее: она – кусок льда, в котором пылает огонь. И если люди чувствуют только холод и не чувствуют огня – тем хуже для них…»

В. Кандинский. Стоя. 1930 г. В 1932 году пришедшие к власти в Германии национал-социалисты закрыли Баухаус, и чета Кандинских переехала во Францию, где приезд художника был воспринят весьма прохладно, поскольку здесь не любили иностранцев, да ещё абстракционистов. Поэтому он общается только с друзьями и продолжает экспериментировать с кистью в руках. В эти годы он создаёт новый жанр – биоморфную абстракцию. Публика и коллеги по цеху не понимали и не принимали его искусство, но Кандинский оставался верен себе: «Абстрактное искусство создаёт рядом с “реальным” новый мир, с виду ничего общего не имеющий с “действительностью”. Внутри он подчиняется общим законам “космического мира”. Так, рядом с «миром природы» появляется новый “мир искусства” – очень реальный, конкретный мир. Поэтому я предпочитаю так называемое “абстрактное искусство” называть конкретным искусством».

В. Кандинский. Звёзды. 1938 г. Синтетическое искусство Василий Кандинский был сторонником теории взаимодействия и объединения различных видов искусства. Он играл на фортепиано и виолончели, обожал театр и мечтал соединить цвет, музыку и сцену. Даже названия его работ часто звучали музыкально – «композиции» и «импровизации».

В. Кандинский. Зелёный и красный. 1940 г. Ещё в 1910-е годы Кандинский создал четыре сценические композиции: «Зелёный звук», «Фиолетовый занавес», «Чёрный и белый» и «Жёлтый звук». Последняя считалась самой значительной и интересной. Её либретто было опубликовано в альманахе «Синий всадник» в 1912 году.

В. Кандинский. Гомон. 1951 г. В 1914-м Кандинский вместе с композитором Фомой Гартманом занимался подготовкой постановки «Жёлтого звука» в Мюнхене. По его замыслу, композиция гармонично соединяла музыку, цвет, пластику и слово, то есть оркестр, цветные проекторы, пантомиму и певцов. Но Первая мировая война нарушила планы Кандинского. Впервые это произведение было поставлено лишь 12 мая 1972 года в Музее Гуггенхайма.

Художник умер 13 декабря 1944 года в парижском пригороде Нейи-сюр-Сен. Похоронен на кладбище, расположенном в коммунах Пюто и Нантер под Парижем. После смерти Кандинский стал одним из самых известных и высокоценимых художников в мире.

С 1946 по 1961 год по инициативе вдовы художника в Париже вручалась престижная премия его имени. В 1976 году Нина Кандинская опубликовала книгу воспоминаний «Кандинский и я», ставшую бестселлером. Множество работ художника она завещала парижскому центру Помпиду. В июне 2017 года на аукционе «Сотбис» за 22 минуты дважды был побит рекорд на работы Кандинского: «Мурнау – пейзаж с зелёным домом» был приобретён за 26,7 млн долларов, а «Картина с белыми линиями», до 1974 года висевшая в Третьяковской галерее, была продана за 42 млн долларов.

Выставки Кандинского на родине – не слишком частое явление. Вот почему жителям Ростова невероятно повезло, а вместе с ними и нам, сумевшим стать свидетелями этого удивительного по яркости события. Ростов-на-Дону

Фото Андрея Афанасьева