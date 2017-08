warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

38(2/2004) Образ Родины Россия и Касимовское царство: уроки истории Голенищева-Кутузова Л.В. Касимов относится к числу тех древних русских городов, в истории которых - как небо в капле воды - отражена история всего Российского государства. Своеобразие же его заключается в том, что мы вряд ли где-либо ещё встретим минарет мусульманской мечети полуторавековой давности среди куполов православных церквей. С постройки этой мечети в 1467 году и началось возникновение удельного татарского Касимовского ханства внутри России. Существовало оно 225 лет - от эпохи Василия Темного до Петра Великого. Правили им 14 владетельных царей. Весьма интересна, пестра событиями и мало изучена его история. Панорама Касимова с минарета мечети Что приходит в голову при упоминании Касимова? Ну конечно же, «Касимовская невеста» - из романа В.С.Соловьева. История о том, как в 1647 году 18-летний московский царь Алексей Михайлович задумал жениться, и на «конкурсе красоты» из 200 самых видных красивых девушек, собранных в Москву, сердце его покорила Ефимия Всеволжская. Её отец Федор был тогда воеводой в Касимове. Однако свадьба не состоялась из-за того, что девушка упала в обморок в самый ответственный момент, когда её вывели к державному жениху в пышном наряде для официальной помолвки. Это теперь мы знаем из уцелевших документов, что расстроить царскую свадьбу стремился боярин Борис Морозов, воспитатель царя, у которого были свои «протеже» на роль жены государя. Англичанин С.Коллинз, врач Алексея Михайловича, свидетельствовал, что «Морозов приказал так крепко завязать ей венец на голове, чтобы она упала в обморок». Царедворцы добились своего: юный царь был убеждён, что Всеволжская больна падучей немочью. Семью воеводы сослали в Сибирь, а «порушенная» царская невеста скончалась совсем молодой в глухой деревне Касимовского уезда. Этот сюжет достаточно известен. А вот взаимоотношениям Московского престола со своими мусульманскими подданными исследователи уделяли не много внимания. И поскольку вопрос межнациональных отношений в нашей стране стоит сейчас как никогда остро, попробуем заглянуть в историю маленького городка на Оке, которому исполнилось в этом году 852 года. Городец Мещерский основан в 1152 году великим князем Суздальским Юрием Долгоруким. Свое название получил по имени полудикого племени мещера, проживавшего в этих краях. Древний городец первоначально располагался на высоком кургане над Окой, имел деревянные стены и пять земляных крепостей. В 1263 году здесь, в Богоявленском мужском монастыре, скончался великий князь Владимирский Александр Невский. Возвращаясь из Золотой Орды, куда русские князья ходили на поклонение с данью, он в дороге заболел и остановился в Мещерском городце. Почувствовав приближение смерти, князь принял схиму под именем Алексея и вскоре отдал Богу душу. В начале XIV века Мещерский купил великий князь Московский Дмитрий Донской и владел им вплоть до нашествия монголов в 1376 году, когда городец был истреблён вместе с другими городами вплоть до Мурома и превращён в пепел. Впоследствии он был выстроен вновь выше по течению Оки. И быть бы ему обычным провинциальным городком на восточной окраине Московского княжества, если бы не пожалование его в 1452 году Василием Тёмным татарскому царевичу Касиму. История такова: в 1445 году на востоке от Москвы образовалось Казанское царство. Оттуда бежали, спасаясь от ханских междоусобиц, два брата, Касим и Якуб, на службу к Московскому князю. Поступив в Государево войско, Касим особо отличился преданностью Василию Тёмному в борьбе со своим двоюродным братом Шемякой. Василий II принял мудрое решение: иметь на границе с Казанским царством верных слуг из татар, зависимых от русского царя. Так и возникло внутри России «удельное татарское ханство». Касим царствовал в городце 17 лет и остался в народной памяти как строитель мечети и первого дворца. А в 1471 году Мещерский городец был переименован в честь своего первого владельца в Касимов. Стало быть мечети исполнилось в этом году 537 лет. Судьба её висела на волоске в 1702 году, когда Касимов посетил Петр I. Проезжая мимо, царь перекрестился на неё, приняв за православный храм. Когда же ему сообщили об ошибке, пришёл в ярость и приказал мечеть уничтожить выстрелами из пушки. Еле уговорили татары царя оставить единственный тогда в стране мусульманский молитвенный дом. Скандал закончился тем, что снесли верхушку минарета... После Касима владельцем города стал его сын Дапьяр. Он принимал участие со всем своим войском в походе Иоанна III на Новгород в 1471 году. То была битва при Шелони. Новгородцы успешно отражали атаки москвичей у переправы через реку, пока в битву не вступил Даньяр. Появившись в тылу у новгородцев, он так напугал их страшным видом своего войска, что они бежали и были побеждены. Интересная деталь: татарам в бою было запрещено брать в плен русских людей. Держа у себя на службе мусульман, Иван III всё же не хотел отдавать в их руки православных христиан. В битве при Шелони Даньяр потерял более 40 татар. Сейчас трудно себе представить, как велика была власть и сила Московского государя, если мусульмане соглашались на таких условиях служить России. Но и Москва не забывала о преданности иноверцев. Летописи сообщают, что государь ежегодно посещал Даньяра в Касимове, а Дапьяр был непременным гостем на всех пирах в Кремле. Следующим царём в Касимове был Нур-Дуалет, сын Крымского хана. Иоанн III взял на службу этого, сбежавшего в Литву царевича, дабы он не вредил оттуда Крымскому ханству. В 1480 году Иоанн послал Нур-Дуалета с воеводой князем Василием Ноздреватым напасть на столицу Золотой Орды. Нур-Дуалет разгромил её, но не уничтожил, уступив мольбам знатных татар: они напомнили ему, что он тоже родом из Золотой Орды. Через 6 лет за безупречную службу Москве Нур-Дуалету был пожалован титул царя Касимовского. Умер он около 1491 года, и сведений о его царстве почти не имеется. Старая мечеть с минаретом Сын его Салтыган, правивший в Касимове 15 лет, продолжал честно служить Иоанну Васильевичу. Он водил своих татар на улусы Золотой Орды, вместе с князем Василием Холмским стоял у Мурома, ожидая нападения очередного казанского хана на Нижний Новгород. О Салтыгане также мало что известно. После него в Касимове правил его брат Джанай, продолжавший оборонять рубежи России от набегов Казанского ханства. После Джаная султаном в Касимове был Шеик-Аулиар, потомок Чингизхана. В 1516 году на касимовский престол вступил его сын Шах- Али, через три года назначенный Московским князем ханом Казанским. Тогда Казань жила мирно с Россией. После смерти хана Мухамет-Амина казанцы обратились с просьбой к великому князю Московскому Василию назначить им царя, что и было исполнено. Шах-Али сел на престол в Казани, а Касимов получил во владение его брат Джан-Али и правил им до 1532 года. Ко времени его управления относится поход касимовских татар на Путивль против крымского хана. Набережная. Купеческий дом XVIII в. В 1532 году Джан-Али по воле Московского князя переехал царствовать в Казань. Мятежная Казань была тогда для Москвы постоянной головной болью, наподобие Чечни в наше время. На казанский престол регулярно претендовали крымские ханы, и Москве приходилось лавировать, стараясь не портить отношений ни с теми, ни с другими. Джан-Али царствовал в Казани один год и был там убит. Несколько лет Касимов оставался без владельца, пока в 1546 году царём его вновь стал Шах- Али. Он правил Касимовским царством 21 год и оставил о себе в летописях немало упоминаний. Зимой 1550 года Иоанн Грозный IV двинулся из Нижнего Новгорода на Казань во главе многочисленного войска в сопровождении Шах-Али с его татарами. Поход был неудачным: русские отступили от Казанских стен через 11 дней осады. На обратном пути по совету Шах-Али Иоанн основал в устье реки Свияги город Свияжск, ставший впоследствии опорным пунктом русских в следующих военных походах. Далее Шах-Али вновь был посажен Грозным на казанский престол по слёзным просьбам татар, уставших от войны с Россией. Московский государь хотел иметь Казанское ханство в таком же подчинении, что и Касимовское. Однако Шах- Али не справился с коварным Казанским двором, присягавшим то ему, то Московскому князю, и покинул Казань в 1552 году. Иоанн IV отпустил его в Касимов. В октябре того же года Шах-Али со всеми своими татарами, князьями и мурзами подошёл к стенам Казани в составе войска Ивана Грозного. Летопись сообщает, что когда Иван, приобщившись Святых тайн, выехал на коне к полю битвы, рядом с ним находился касимовский царь Шах-Али. При въезде в побежденную Казань оба царя также были рядом. А в конце 1557 года Иоанн IV назначил Шах- Али начальником русского войска, шедшего против Ливонского ордена. Русские воины вместе с касимовскими татарами произвели в Казани страшные опустошения, подходили к Дерпту, были около Риги и Ревеля и, наконец, с победой и богатой добычей вышли обратно к русской границе. Вскоре поле этого Шах-Али вызвали в Москву, и государь принял его с большими почестями. Шах-Али скончался в 1567 году и был похоронен в Касимове, где и сейчас есть его надгробие. Это так называемое Текие-Али - здание, построенное татарами как усыпальница для своих царей. После Шах-Али, умершего бездетным, Касимов отдали во владения царевичу Саин-Булату с титулом царя Касимовского. Он ходил с Иоанном к Новгороду, затем участвовал в походе на Эстонию. Здесь, у замка Лодеко, войска наши потерпели крупное поражение. В половине 1573 года Саин-Булат принял христианство и получил имя Симеон. После крещения он был лишён владения Касимовым. К тому времени государство разделилось на опричнину и земщину. Опричниками управлял сам государь, а земщину отдал Симеону Бекбулатовичу. Женили Симеона на дочери московского боярина Андрея Кутузова Марии. Носил Симеон титул царя и Великого князя всея Руси. Целый год он даже сидел на Московском престоле один; числился ещё и князем Тверским. Затем он впал в немилость, был сослан и умер простым монахом под именем инока Стефана в 1616 году. Вслед за Саин-Булатом царём Касимовским стал Мустафа-Али, сын султана Абдуллы-Ак-Кубекова. Он, как и предыдущий правитель, достиг царского звания очень молодым. В ноябре 1585 года государь Фёдор Иоаннович задумал войну со Швецией, и царю Касимовскому было приказано готовиться к походу. В 1584 году русский посланник Борис Петрович Благов в Константинополе при дворе турецкого султана говорил следующее: «Вы жалуетесь на утеснение мусульманской веры в России, но кого же мы утесняем? В сердце Московских владений, в Касимове стоят мечети и памятники мусульманские - царя Шах-Али, царевича Кайбуллы (Абдулл-Ак-Кубекова); Саин-Булат, ныне Симеон, Великий князь Тверской принял христианство добровольно, а на место его сделан царём Касимовским Мустафа-Алей, закона Магометова, сын Кайбуллин». Следующим, девятым царём в Касимове, стал Ураз-Мухаммед, племянник Киргиз-Кайсацкого царя Тевкаля, знаменитого тем, что привёл свой народ в русское подданство в 1594 году. Ураз-Мухаммед прибыл в Россию при государе Фёдоре Иоанновиче и поступил к нему на службу в 1588 году. Через два года участвовал в походе государя против шведов; а в 1598 году принимал участие в знаменитом походе против Крыма с вновь избранным русским царём Борисом Годуновым, который и пожаловал Касимов Ураз-Мухаммеду в 1600 году. Сохранилось свидетельство пышного вошествия на престол Касимова этого сына султана. Все жители города - татары и русские, присутствовали на торжестве. Мусульмане собрались в мечети. После молитвы в честь хана четыре самых главных в царстве человека взяли за четыре конца золотую кошму и подняли па ней хана под радостные возгласы ликующей толпы: «Да помилует его Господь и да живёт он на многия лета!» Потом вельможи осыпали царя деньгами и стали приносить поздравления. Торжества и пиры продолжались несколько суток, на которых водка и мёд лились без меры. Множество пленных отпустил царь на волю, бедных вдов и сирот осыпал милостями. Было тогда Ураз-Мухаммеду всего 28 лет от роду. Здесь любопытно отметить, как органично переплетались обычаи двух культур: поднятие царя на кошме было принято у древних монгол, а осыпание деньгами при возведении на престол - чисто русский обычай. Пять лет царствования Ураз-Мухаммеда прошли относительно спокойно, пока не настали в России смутные времена. При воцарении на московском престоле Лжедмитрия II, прозванного в народе «Тушинским вором», Ураз-Мухаммед вместе с жителями Касимова открыто стал на его сторону. Прибыв в лагерь Лжедмитрия, он жил в нём несколько месяцев. Тем временем Касимов был осаждён войсками царя Василия Шуйского. Осада была долгой, жители защищались храбро. После взятия города множество касимовцев было убито и взято в плен. Лжедмитрий, опасаясь измены, бежал в декабре 1609 года в Калугу. Туда же последовал за ним и Ураз-Мухаммед со своим сыном. В результате заговора касимовский царь был убит людьми самозванца. Князь Урусов, крещённый татарин, сын Ногайского князя Измаила, поклялся отомстить Лжедмитрию за гибель своего любимого царя. Заманив поляков на охоту за пределы Калуги, он застрелил самозванца и отсёк ему голову со словами: «Я научу тебя топить ханов и сажать в темницы князей, которые служили тебе верно, негодный обманщик!» После смерти Ураз-Мухаммеда касимовский престол пустовал более трёх лет. А затем его занял властью государя Михаила Фёдоровича сибирский царевич Арслан, внук царя Кучума. Видимо, предательство Ураз-Мухаммеда настолько скомпрометировало казанских претендентов на престол, что следующего хана взяли с другого конца России. И снова документы тех лет (1614 год) доносят до нас интересные особенности взаимоотношений Московского престола со своими иноверными подданными. В первый же приезд Арслана в Москву произошёл спор бояр, назначенных государём встречать и рассаживать гостей на приёме. Из документов следует, что приглашенный в тот же день посланник английского короля Иакова Джон-Мерик был посажен значительно дальше от государя, чем касимовский Арслан. Это при том, что к этому периоду власть его в Касимове была далеко не полной и распространялась лишь на татар и посадских людей. Русское правительство, опасаясь предательства, стало всё более стеснять круг влияния касимовских царей. Сохранились многочисленные челобитные посадских людей государю московскому на притеснения и насилие царя Арслана, а также «объяснительные» самого царя. Из документов вырисовывается картина нарастающего противостояния народа с Арсланом, который скончался в 1627 году. Его жена Фатима, намного пережившая мужа, была впоследствии последней владетельной царицей в Касимове. Сын Арслана Сеид-Бурган унаследовал Касимов ещё ребёнком, воспитывался опекунами - матерью Фатимой и дедом Ак-Мухаметом. Русское правительство убеждало Сеид-Бургана креститься в христианство с самых юных лет, обещая ему даже за это руку государевой дочери. Недоверие к татарским царевичам всё усиливалось. Ни сам Сеид-Бурган, ни его подданные не имели права напрямую общаться с иноземными мусульманами. Адам Олеарий, посетивший Касимов в 1636 году по пути из Москвы в Персию, послал царевичу фунт табака и бутылку французской водки. Подарки понравились, но пришлось посылать нарочных к послам с благодарностью и подношениями, извиняясь за невозможность их принять. В 1653 году Сеид-Бурган вместе со своими тремя родственниками был представлен государю в Москве. Состоялось их торжественное приведение к присяге на верность Русскому престолу. В том же году Сеид-Бургана крестил патриарх Никон, и он наречён был Василием. Таким образом, Сеид-Бурган сделался первым христианским царём этого края. Отдельное Касимовское царство внутри России становилось всё более тягостным и опасным. Поэтому с первой четверти XVII века дальновидное русское правительство осторожно, но настойчиво стало ограничивать права касимовских царей. Край стал быстро заселяться русскими людьми, строились православные храмы и монастыри. В самом Касимове был основан Казанский девичий монастырь. В царствование Василия Арслановича главной заботой Москвы стало обращение мусульман в православие. Этот процесс происходил чаще всего добровольно. В качестве поощрения крестившимся Москва выделяла денежные средства и провизию. Здесь надо отдать должное самоотверженному служению пастырей Русской православной церкви. Были и мученические венцы. Вознесенский собор на торговой площади Окрестив в православие более 4 000 человек в Тамбовском и Шацком уездах, архиепископ Рязанский о.Михаил отправил челобитную патриарху Никону с просьбой благословить на крещение татар Касимова и Мордвы. В 1656 году он прибыл в ту область Шацкого уезда, где иноверцы отказывались креститься. Мордва и татары объединились и вышли навстречу о.Михаилу с рогатинами и топорами. Они поставили условие: без царского указа креститься не будут. Дважды присылал государь грамоты непокорным, но сопротивление всё усиливалось. Тогда бесстрашный архиепископ с несколькими верными людьми подъехал к мятежной деревне и вышел к народу с третьей царской грамотой. Но охрана его была разогнана, а пастырь получил стрелу в сердце. Похоронен он был с великими почестями, гробница с его прахом находится в рязанском Архангельском соборе и по сей день. Василий Арсланович участвовал в двух походах: против шведов в Ригу с государём Алексеем Михайловичем Тишайшим и в Малороссию - с гетманом Чигириным и князем Ромодановским. Он до конца своей жизни сохранил владение Касимовым. Весьма положительные отзывы об этом городе на Оке оставили нам два иностранных писателя - Мейерберг и Стрюис, побывавшие там в 1665 году. Стало быть, 26-летнее правление бывшим мусульманским городом крещённым в православие Сеид-Бурганом принесло добрые плоды. Набережная Оки В окладных книгах за 1676 год в Касимове числится уже шесть деревянных церквей и два монастыря. Прежние касимовские цари посещали московский двор не более одного раза в год. Василий же проводил в Москве почти всё время, доверяя управление Касимовым русскому воеводе. Самого Василия и его сыновей сажали в кремлевских палатах всё дальше и дальше по отношению к государю. Лишая власти касимовского царя, правительство щедро одаривало его землями и крестьянами, которых было у него около 3 000 человек. Таким образом, настойчиво, но деликатно подготовлялась почва для ликвидации Касимовского царства. После смерти Василия Арслановича касимовский престол заняла его мать Фатима Султан-Сеитовна. К этому времени царству Касимовскому, казалось, пришёл конец. Христианство восторжествовало над магометанством и язычеством, более двух третей населения края составляли русские люди. Однако власть московская пожалела Фатиму и на склоне жизни присвоила ей права умершего сына. Власть её была ничтожна: городом управлял воевода. Однако Фатима ещё старалась заявлять о своём царственном положении: она любила разъезжать по городу в богато украшенной золочёной колымаге, запряжённой «чёрными людишками». Но и этой забаве пришёл конец: как-то очередные «людишки» наотрез отказались впрягаться. Ханша побранила их; но с тех пор колымага управлялась только лошадями. Существует предание, что Фатима была задушена своими царедворцами, когда стало известно о её тайном крещении в православие. Ещё в первой половине XVII века Касимов с его жителями состоял в ведомстве Посольского Приказа. Оттуда же назначались в Касимов и воеводы. Эта привилегия, как бы выводившая лиц царственного дома из ряда обыкновенных подданных и равнявшая их с иностранцами, была упразднена около 1670 года путём перевода Касимова в Приказ Казанского дворца. А Приказ этот заправлял Астраханью и всеми понизовыми городами. Таким образом, Касимов при существовании только на словах отдельного царства сравнялся в правах с прочими русскими городами. А воины татарские, крещёные и некрещёные, составлявшие сотни в Государевом полку, получали вотчины в подмосковных городах. Они женились на русских женщинах, обзаводились семьями и растворялись в народе, уже и не помышляя о возвращении в касимовские земли. Год кончины царицы Фатимы - 1681-й можно считать концом Касимовского ханства и окончательным вхождением его под единодержавное правление российских государей. При Петре I Касимов был приписан к Воронежской губернии, а татары - к корабельным верфям государя. Впоследствии город развивался по той же схеме, что и вся русская провинция. Взамен деревянных возникали каменные храмы. Основывались монастыри. Город 1780 года строился по новому плану. Были снесены старые городские стены. В руках воеводы, наместника царя, сосредоточилась военная, гражданская и судебная власть. При Екатерине II в Касимове была учреждена городская дума. Возник уездный суд для дворян, магистрат для купцов и мещан, казначейство, нижний земский суд для полиции. В первой четверти XIX века появилось духовное училище. Не забыты были и татары: по их просьбе разрешено было построить новую мечеть на месте обветшавшей старой. А в 1854 году на главной торговой площади архитектор Н.И.Воронихин возвёл великолепный Вознесенский собор, совмещающий в своём облике русские и татарские архитектурные мотивы. В связи с выгодным географическим положением Касимов к концу XIX века стал крупным торговым центром. Здесь успешно развивалась и промышленность: несколько кожевенных заводов и две канатно-прядильные фабрики. Было очень развито кузнечное дело. Касимовские купцы первыми открыли на Оке регулярное движение пассажирских и грузовых пароходов. Славились по России богатейшие Касимовские ярмарки, где наряду с другими товарами татары торговали своими знаменитыми сапогами, а также мерлушковыми шубами и мехами. О размахе торговли можно судить и сейчас по четырём огромным комплексам торговых рядов на Соборной площади. А по своей красоте и чистоте улиц Касимов вплоть до революции считался одним из самых опрятных городов Рязанской губернии. Советская власть превратила Касимов в классический образец провинциального захолустья. Автору довелось побывать там в середине 80-х годов прошлого века, после многочисленных поездок по городам и весям России. В те годы маленькие городки представляли собой по большей части грустное зрелище. Но Касимов по заброшенности и разрухе поражал воображение даже опытного путешественника. Облупленные старинные усадьбы, храмы в руинах, заросшие буйным сорняком овраги и улочки, разбитые дороги - всё это являло собой фантастическую картину, достойную кисти художника-сюрреалиста. Из архитектурных памятников одна только старая мечеть со своим приземистым круглым минаретом была в целости и сохранности, - да и то, наверное, потому, что там размещался краеведческий музей. Только за последнее десятилетие усилиями администрации Касимов вновь похорошел и обрёл некоторые черты прежнего цветущего торгового города. Чем же может заинтересовать нас, людей новой эпохи, история маленького Касимовского царства? Может ли она быть нам полезной? Попробуем разобраться. Взаимоотношения Московского престола с Касимовским царством являют собой модель мудрой, тонкой и дальновидной политики православного государства со своими мусульманскими подданными. Отдавая во владение татарским царькам русские земли, правительство почти не вмешивалось в дела их управления, принимало с почётом в Кремле, одаривало дорогими подарками. Взамен требовалась беззаветная преданность государю, бесстрашная военная служба и охрана государственных границ. Предательство каралось смертью. Эта модель взаимоотношений устраивала обе стороны и работала почти 200 лет, вплоть до измены Ураз-Мухаммеда. Как только Москва почувствовала, что Касимовское царство стало мешать ей, дробя Русскую землю, начался постепенный, неспешный и деликатный процесс обрусения мусульман. Сначала крестили в православие царей, затем и народ татарский. Причём крестили не мечом и огнём, а пламенным словом пастырей и обещанием материальных благ. После ликвидации царства была даже такая практика: крещёным татарам отдавались насильно вотчины их некрещёных родственников. Жёсткая, но действенная мера. Власть в царстве переходила от царей касимовских к московским воеводам. Крещёным татарам-воинам давались вотчины в подмосковных городах, что способствовало бы обрусению татар и смешиванию их с русским населением. Наверняка было ещё немало рычагов влияния у Москвы, о которых мы не знаем и которыми она умело пользовалась. А можно было бы перебить касимовских царевичей с их татарами, нагнать в город русский люд и быстро «закрыть проблему». Но московские государи были мудры и дальновидны. Они не хотели портить отношений с Казанью и мусульманским миром за пределами России. Такая политика дала свои плоды: царство Касимовское незаметно и как бы по своей воле растворилось в государстве Российском, оставив после себя благополучный, богатый торговый город и край с интересно переплетёнными элементами русско-татарской культуры. Троицкий храм и торговые ряды Если вы приедете в Касимов сегодня и заглянете в бывшую татарскую часть города, прилегающую к старой мечети, вас наверняка приятно удивят добротные одно-двухэтажные дома красного кирпича, украшенные восточным орнаментом и изразцами. Этот восточный дух живёт в самых различных деталях городской архитектуры: в деревянных домах простого люда, общественных постройках и усадьбах купцов. Здесь всё приземисто, толстостенно, без особого изящества, но построено на века. И два комплекса мечетей с минаретами - старой и новой - прекрасно сочетаются с многочисленными куполами православных церквей. Особенно хорошо наблюдать это сочетание культур с другого берега Оки, на закате, когда подпаливает багряное солнце кресты куполов православных храмов вперемешку с мусульманскими полумесяцами минаретов. Фото автора Главной Соборной мечети Москвы и России ныне исполнилось 100 лет. Здесь собирается Совет муфтиев, работает Исламский университет. В годы войны отсюда шла помощь фронту. Деньги на строительство мечети пожертвовал касимовский купец Салих Ирвин в 1904 году.