40(4/2004) Наш семинар В этом номере журнала мы публикуем финальную главу большого и революционного по своим идеям труда американского учёного Р.Шелдрейка «Новая наука о жизни». В 12-й главе исследователь приходит к заключению о существовании некой Иерархии, которая руководит всеми процессами мироздания, включая и эволюцию человечества. И пришёл он к этому выводу, развивая идеи существования морфогенетических полей и их влияния на формообразования всех биологических объектов на Земле. О том же, то есть о своеобразном водительстве Высших Сил, и статья Е.В.Григорьевой «Тихвинская икона Божией Матери». Совершенно по-иному, без научных выкладок, рассуждает неизвестный нам автор из Рио-де-Жанейро, скрытый за инициалами «В.Б.», публикуемой ниже статьи из журналов «Оккультизм и Йога» за 1955-1956 годы. Журнал, как известно, издавался русским эмигрантом, доктором медицины А.М.Асеевым (1902/1903-1993гг.) в Белграде, а затем в Парагвае. Е.И.Рерих вела в нём рубрику «Свободная трибуна». Статья «Работа Иерархии Света» даётся со значительными сокращениями. Этой же теме были посвящены и «Заметки на полях» Н.Н.Якимовой «Красота Иерархии» в «Дельфисе» № 4 (16) за 1998 год. Работа Иерархии Света Ничто не преобразит жизнь в надземное сознание, как Иерархия… Иерархия, как устои моста, доводит до берега Света. И представьте себе всё сверкание, уявленное глазам, и поймите Песнь Света. Потрудимся для Света и Иерархии. Иерархия Разумность и закономерность устройства окружающего нас мира удивительны. Невольно возникает вопрос о существовании руководства, ибо немыслим закон без держателей закона. И, действительно, Великая Планетная Иерархия стоит во главе всех дел планеты. Силой своей воли и мышления, мудростью замыслов и научным знанием законов действия энергии члены Иерархии заслужили право руководства движением всего, что видимо и невидимо на нашей планете. Работа Иерархии распространяется на все детали эволюции всех царств природы и всех планов бытия. Естественно, что невозможно в краткой статье охватить всю беспредельность сложнейшего Её труда, поэтому мы ограничимся описанием лишь части работы, относящейся только к человеческому царству, и тех её аспектов, которые нам наиболее близки и, как следствие, понятны. Исторические масштабы Иерархии охватывают громадные периоды времени. Цивилизации появлялись и исчезали, материки меняли своё местоположение, но Братство продолжало существовать. Их планы простираются на тысячелетия, архивы хранят память самых отдалённых времён. В середине Лемурийского периода, около восемнадцати с половиной миллионов лет тому назад, Планетный Логос нашей земной эволюции принял физическое воплощение и остаётся с тех пор с нами. Он является величайшим из всех Аватаров и известен в эзотерической литературе под именем Санат Кумара и Владыки Мира. Н.К. Рерих. Подземный народ. 1927 С Ним воплотилась группа высокоразвитых Сущностей, представляющих собой Его группу, с целью образовать вместе с Ним руководящее Братство и центры духовных сил планеты для помощи всей жизни на Земле. Иерархия является организованным Братством просвещённых умов. Просвещённых любовью и пониманием, бесконечным состраданием и вмещением. Пройдя весь путь эволюции, предстоящий человечеству, зная и испытав все его трудности, Они предлагают руку помощи Своим братьям-людям. Высокими делами Своими Они являют пример. Они знают План эволюции и стремятся глубже проникнуть в смысл предначертаний, жертвуя собственным эволюционным продвижением. Такова истинная характеристика Владык. К моменту появления Иерархии на Земле человечество по своему сознанию фактически ничем не отличалось от животных, и, если бы не влияние пришествия Высоких Руководителей, и поныне отличие было бы весьма незначительным, ибо велика сила инерции. Духовный толчок, созданный Братством, был настолько мощным, что полтора миллиона лет спустя, после основания Шамбалы на эфирном плане, Иерархией было принято решение о необходимости иметь на плотном физическом плане организацию и центр для мистерий, а также группу Владык, работающих в плотных физических телах, чтобы Они могли служить нуждам быстро развивающегося человечества. Первым аванпостом Шамбалы на физическом плане был храм Ибез, располагавшийся в месте, которое теперь приблизителыю соответствует центру материка Южная Америка. В значительно более поздний период времени одним из его многочисленных ответвлений являлся Центр Древних майя с его почитанием Солнца как источника жизни в сердцах людей. Второй пост Шамбалы на физическом плане был основан Иерархией в Азии. Его представителями являются гималайские и южноиндийские Владыки. Впоследствии, когда страны, находящиеся между Халдеей и Вавилоном и простирающиеся через Туркестан до Маньчжурии, включая пустыню Гоби, будут открыты исследованию, многое, касающееся ранней работы и методов Иерархии, будет найдено, что подтвердит реальность Её существования. Многие монументы и записи разбросаны в этих местностях, хотя большая часть из них скрыта под землёй. Первые Адепты Иерархии имели дело с человечеством в его младенческом состоянии, сознание которого было неустойчивым и несобранным. Способность мыслить почти отсутствовала, и люди имели исключительно астральные тела, - они чувствовали себя более сознательно на астральном плане, чем на физическом. Задачей Владык было развитие центров энергий человека, оживление функций его мозга и достижение им полной самосознательности на физическом плане. Их целью было вызвать в человеке осознание Царства Божия в нём самом. Методы сильно изменились со времени, когда уровень эволюционного развития человечества вызвал необходимость со стороны Иерархии открыть для него врата посвящения. Были созданы планы нового учения и новых мистерий, которые должны были раскрыть Божественную природу во всём видимом мире, а не только внутри самого человека. Людям было дано учение о том, что хотя человек и является индивидуумом, но в то же время он представляет часть Великого Целого, и что его интересы должны быть подчинены этому целому. Постепенно, по мере готовности человечества, учение совершенствовалось и число учеников росло. Были созданы удивительные школы мистерий под многочисленными названиями. Среди них всемирно известны Школы Мистерий Халдеи, Египта, Греции и многие другие. Работа Адептов Иерархии продолжается и на физическом плане проводится в настоящее время в многочисленных скрытых центрах, разбросанных по всему миру. Они учат значению Высшего «Я», Души человека, чтобы он мог стать тем, чем он является в действительности, - Богом, сошедшим на Землю, с полным контролем своей низшей природы (физической, астральной и ментальной), чтобы он мог стать душой не в теории, но на деле и поистине. Когда это будет достигнуто, физическое тело не станет служить соблазном истинному человеку, эмоциональная природа и тело желаний не уведут его с пути, и ум не закроет то, что истинно и духовно, но Бог будет использовать эти три тела на служение общему благу. Во главе всех дел Иерархии стоит группа Владык, пребывающая в Шамбале и возглавляемая Владыкой Мира - Санат Кумаром1. Шесть Кумаров являются отражением и агентами распределения на нашей планете сил шести Логосов Солнечной системы. Н.К. Рерих. Сага о Шамбале Шесть Кумаров с Санат Кумаром составляют число семь планетного проявления - семь типов энергий или, как их часто называют, - семь Лучей. Мало что можно сказать о работе этой центральной группы, так как контакт с Ней доступен лишь Высоким Посвящённым. Достаточно будет, если мы запомним, что вся жизнь на Земле поддерживается и направляется передаваемыми этой группой энергиями семи Лучей. Подобно тому, как мы не назначаем профессоров для обучения начинающих, так и Владыки не работают через посредство личного контакта с людьми, ещё не готовыми для восприятия Их Учения. Учитель каждого из нас соответствует нашему собственному состоянию. Поэтому, до достижения нужной подготовки, забота о приближающихся находится в руках учеников Владык, но когда устремлённый готов, тогда контакт с Высоким Учителем становится возможным. Если установлены правильные вибрации, ничто не может помешать нахождению Учителя и достижению через Него связи с Иерархией Света. Продвижение по ступеням Иерархии Света происходит исключительно как следствие духовного роста и расширения сознания. Степень духовного развития характеризуется внутренним Светом. Свет является вибрацией, поэтому горение Его растёт по мере развития процесса очищения проводников, или тел человека, и достижения ими вибраций материи высших подпланов каждого из планов бытия. Чем тоньше материя наших тел, тем ярче внутренний Свет. Таким образом иерархическая ступень каждого из нас определяется степенью утончённости проводников, а именно: величием Света, скоростью вибраций и чистотой цвета их материи, и нет другого мерила. Интересно отметить, что многие Великие Сущности приходили с других планет и миров и временно жили с нами и оказывали помощь работе Иерархии своей энергией, мудростью, глубоким опытом. Они ускоряли эволюцию планеты и приближали завершение целей Планетного Логоса. Когда Они уходили, Их места в Иерархии замещались другими членами, Которые были готовы к получению специального обучения и к расширению сознания. Н.К. Рерих. Стража Гималаев. 1925-1926 Довольно большое число людей в настоящее время знают о существовании Владык и имеют с Ними общение независимо от связи с какой-либо школой мышления. Некоторые группы считают себя единственными проводниками трудов Иерархии, этим ограничивая понимание всей широты Её работы. Нет сомнения в том, что Владыки работают через эти группы и вкладывают большие усилия и энергию в их деятельность, однако, они имеют учеников и последователей повсюду и действуют через многие группы и через различные аспекты Учения. По всему миру ученики Владык воплощаются с намерением продвинуть работу распространения истины различных церквей, отраслей знания и философий и, таким образом, стремятся помочь расширению сознания в самих организациях, иногда способствуя и прекращению их существования, когда возможности расширения оказываются в них закрытыми полным закостенением мысли. Поэтому в связи с работой Иерархии важно учесть следующее положение: присутствие вибраций и влияния Владык через посредство Их учеников может распространяться на самые неожиданные места и группы. Все школы мысли, поддерживаемые энергией Иерархии, всегда основываются одним или несколькими учениками, и именно на них лежит ответственность за судьбу этих начинаний. Нахождение формул и начертание планов эволюции, подготовка идей для интуитивного восприятия и интенсивная деятельность на ментальном плане является исключительно работой Иерархии. Восприятие намеченных Иерархией идей, их конкретизация и претворение на физическом плане находится в руках учеников Владык, мыслителей мира и человечества. Можно предположить приблизительно такой метод работы: Учитель раскрывает ученику цель на ближайший небольшой период времени и советует ему желательность некоторых путей разрешения проблемы. Изыскание лучших методов и достижение нужных результатов является самостоятельной работой ученика. Он устанавливает план работы, учитывает возможности успеха, находит общество или организацию и распространяет нужные знания. На нём же лежит ответственность выбора сотрудников и оформления Учения. Учитель лишь оживляет работу Своим интересом к ней и симпатией, пока она удерживает на высоте свой первоначальный идеал и продвигается из чистых альтруистических побуждений. Учитель неповинен, если ученик выказывает недостаточное распознавание в выборе сотрудников или оказывается неспособным преподать истину. Пока ученик на правильном пути, благословение Учителя сопутствует его делам, если же он ошибается или его последователи отходят от избранного пути и движение становится вредным, то Учитель снимает Своё благословение и прекращает излияние Своей энергии на дело, которое в лучшем случае должно исчезнуть. Те или иные формы работы могут возникать и затем уходить. Работа продвигается через посредство многих путей, но всё несовершенное обречено на лишение поддержки и разрушение. Предстоит великое время с великими возможностями для человечества. Когда наступит срок, мощная сила вибраций сойдёт на сынов человеческих. Для каждого откроются возможности духовного продвижения. Врата посвящения будут широко раскрыты всем достойным. Очень интересный период начнётся с 1966 года и продолжится до конца столетия (прошлого. - Ред.). Каждое столетие, в конце его, Иерархия производит особое усилие в определённом избранном направлении в целях продвижения эволюции. В нашем столетии усилие будет проведено в значительно более широких масштабах. В аналогичном усилии XIX столетия участвовала Елена Петровна Блаватская и значительное число учеников Владык. Великий владыка, или Аватар, придёт как Учитель Любви и Единства, и сущностью Его устремлений будет духовное возрождение через излияние любви на всё живущее. Его Пришествие будет иметь огромное влияние па весь мир. На астральном плане оно будет иметь умиротворяющий эффект, вследствие которого на физическом плане прекратится борьба и наступит долгожданный мир. Желания астрального плана трансмутируются в устремления и в высшие духовные желания. Весть о работе Иерархии будет неполной, если не упомянуть о Плане Иерархии. Для его воплощения Иерархией прилагается много усилий в направлении расширения сознания человечества. План Иерархии состоит в том, чтобы показать человечеству необходимость установления духа международной зависимости, то есть понимания всей вредоносности чувств национального сепаратизма, отчуждённости и превосходства, а также классовой ненависти и расового антагонизма. При этом имеется в виду воспитание соответствующего общественного мнения, но ни в коем случае не насильственные меры, когда одна группа людей силой навязывает свои идеалы, подчиняя другие группы в целях установления своей программы. Хотя религиозные различия всегда были самыми застарелыми, однако, именно здесь в последнее время достигнуты наибольшие результаты. Следует заметить, что успех явился следствием распространения на Западе восточных Учений во всей красоте их духовной глубины. Это воссоединило духовные истины всех веков с Христианским Учением и показало их одинаковую ценность. Теперь массы восточных стран должны подняться до понимания внутреннего смысла своих религий и роли христианства в общей религиозной программе. Когда сознание большинства будет готово к принятию Братства Религий, тогда внешняя форма Его не замедлит появиться на Земле. Одной из важнейших задач Плана Иерархии является расширение сознания человечества в направлении объединения видимого и невидимого, благодаря чему человечеству раскроется область Тонких миров. Цель будет достигнута благодаря сотрудничеству науки, просвещения и психологии. По этим отраслям ожидаются величайшие открытия. Но всё это явится недостижимым без раскрытия удивительного синтеза, о котором мало что можно сказать, так как Откровение Высшего всегда приходит неожиданными путями. Духовный Свет озарит человечество, что совершенно изменит условия жизни и мировоззрение и явит начало Новому Веку - веку общего сотрудничества. В заключение необходимо отметить, что за последнее столетие много неправильного было написано в отношении Иерархии и, как следствие, было посеяно предубеждение и ошибочное представление о Братстве. В целях восстановления истины отметим некоторые из искажений. Во-первых, Владыки никогда не отдают приказов Своим последователям сделать то или иное или создать какую-либо организацию. Не указывают они и важности иерархического положения отдельных лиц, ибо Они прекрасно знают, что положение членов Иерархии определяется только Их работой и делами, которыми они и доказывают Своё положение. Владыки работают посредством Своих учеников во многих организациях, но не требуют через них Себе послушания членов этих организаций. Также, Они не отстраняют от обучения лиц, не согласных с программой этих организаций или взглядами их руководителей. Владыки не имеют никакого отчуждения или антагонизма к группам, работающим под руководством учеников других Владык. Любой организации, работающей под руководством Владык, свойственна вместимость, но не сепаратизм. Следует отметить, что Владыки не избирают Своими учениками или ответственными сотрудниками людей, которые с моральной точки зрения слабы и требуют к себе личного внимания и почтения. Человек, подготовляющийся стать учеником, может быть эмоциональным мистиком. Тогда главной его задачей является очищение и достижение разумного понимания значения Братства и нужд человечества. Принятый ученик, активно работающий непосредственно под руководством Учителя и постоянно расширяющий сферу своего влияния в мире, должен обладать ментальным сознанием, развитым сердцем и чувством истинных ценностей. Н.К. Рерих. Путь на Кайлас Владыки, хотя и превзошли в Своём развитии опыт низшего «я», но не являют завершения и продолжают совершенствование в высших сферах бытия, ибо эволюция беспредельна. План Иерархии об одухотворении жизни, распространении Братства среди людей и о развитии вмещения будет предлагаться общественному мнению с нарастающей интенсивностью. Это оповещение находится в соответствии с настоящим циклом эволюции и нужно для продвижения работы Иерархии. Истинное оповещение не будет содержать в себе ничего личного. Такие фразы, как: «Учитель избрал меня», «Учитель стоит за моими действиями» или «Я являюсь представителем Иерархии» - есть результат гордыни малого «я», и истинные ученики не способны на такие заявления. Оповещение будет заключаться прежде всего в указании на то, что Владыки действительно существуют и известны многим людям повсюду, что Их План имеет целью развитие эволюции и прогресс просвещения в направлении разумного духовного назначения, что человечество не одиноко и находится под охраной и заботой Владыки. Они готовы сотрудничать с людьми, придерживающимися различных точек зрения, всех верований и наций, если ими движет любовь и, если они достаточно подготовлены умственно и имеют благотворное влияние на окружающих в направлении привлечения их к истине и добру, но не к поклонению отдельным лицам, ибо Владыки не нуждаются в поклонении, а желают иметь последователей делу эволюции и просвещения, которому служат. Им совершенно не нужны признание, хвала за проводимую Ими работу. Они стремятся к единой цели - достижению роста Света и к развитию сознания человечества, прекращению страданий на Земле и установлению Нового Века - века всеобщего единства и сотрудничества, Мировой Общины и Братства. Рио-де-Жанейро, 1955 г. В.Б. Примечание 1 Приводим различные Их названия: Ангелы Хранители, Великое Братство, Держатели нашей планеты, Хранители, Спасители, Великие Духи, Сыны Света, Сыны Разума, Сыны Огня, Кумары, Архангелы, Богочеловеки. Прим. ред.