91(3/2017) Держава Рерихов «Привет Златой Праге!»

(Прага на карте Державы Рерихов) Чернявский В.Е. Среди десятков мест, помеченных на карте Державы Рерихов, помимо таких значимых городов Западной Европы, как Брюгге1, Париж, Лондон, Берлин, Белград, особую роль, безусловно, играет Прага. Это не только географическое место, где Рерих бывал, а точка, где страницы его биографии сплетаются с судьбами множества людей, обогащаются значимыми событиями, наполняются притяжениями и отталкиваниями. Милош Мартен, Томаш Масарик, княгиня Наталья Григорьевна Яшвиль, Георгий Владимирович Вернадский, Александр Петрович Калитинский, Валентин Фёдорович Булгаков, Николай Онуфриевич Лосский и т.д. – вот лишь небольшой список действующих лиц рериховской истории, связанной с Прагой. Прага звучит в биографии Рериха более сорока лет. И первая веха – это участие двух картин Рериха на пражской выставке в 1904 году2 и нескольких картин на следующей выставке, в середине 1905 года3. Однако самым примечательным стал конец 1905 года, когда Рериху из Праги неожиданно поступило предложение4 провести там свою персональную выставку5. Организатором выступила чешская ассоциация художников Mánes, популяризирующая направления модернизма и символизма6. Ассоциация брала на себя все расходы по перевозке картин и проведению выставки. Рерих с радостью принимает приглашение, и уже в феврале 1906 года в Праге открывается первая зарубежная персональная выставка художника, содержащая 82 его произведения7. Павильон ассоциации Manes. Прага, Вацлавская площадь. 1902 г. Выставка в Праге продлилась месяц. К ней был выпущен иллюстрированный буклет, составленный «с таким вниманием к художнику, с такой любовью к его творчеству, что является понятным его тяготение туда [в Прагу]»8. В журнале ассоциации Volně směry (F.H.Saldo, №3, 1906) и в журналах Dilo (M.Marten, 1906) и Moderni Revue о Рерихе вышли большие иллюстрированные статьи. Спустя тридцать лет Рерих напишет о приглашении в Прагу: «…как сейчас помню всю радость, расцветшую от такого сердечного зова. Ведь это была та приоткрытая дверь, которая сразу расширяла возможности, поиски и утверждения прекрасные. Пришла эта неосознанная, но внутри долгожданная весть от людей совсем незнакомых – просто из голубого неба»9. И действительно, выставка в Праге открыла во многом переломный и знаковый для творчества и карьеры Рериха год. Как будто действительно «приоткрылась дверь» возможностей, начался новый этап. После Праги выставка Рериха также побывала в Вене10, но кульминацией же стало участие картин Рериха в «Осеннем салоне» в Париже11 и после в Берлине. В мае этого же года существенно продвинулась карьера Рериха – после должности секретаря Императорского общества поощрения художеств он был назначен директором Рисовальной школы при этом же Обществе12. В этом же году Рерих совершил несколько поездок по Западной Европе и большое путешествие по Италии. Итальянские впечатления реализовались в эскизах, выполненных художником к росписи церкви в имении В.В.Голубева. В них появляется сюжет «Богородица на берегу реки жизни», который после будет развиваться в его творчестве несколько десятилетий. Таким образом, хотя критики называли пражскую выставку Рериха «сном прошлого», для него самого «Злата Прага» стала «вратами в будущее». Милош Мартен. Начало 1900-х гг. Организация выставки в Праге открыла врата и дружбе между Рерихом и чешским писателем Милошем Мартеном13. Как писал художник: «Там, где-то за горами, за долами образовался этот новый друг и позвал на путь, жданный в глубинах сердца». Милош Мартен явился вестником, возвестившим Рериху о начале нового этапа в его жизни. Первое письмо от Мартена Рерих получил в конце осени 1905 года14, завязалась переписка, а после случилась и очная встреча. Как писал Рерих: «…в Париже, в доме княгини Тенишевой; там совершенно неожиданно и просто я встретил моего незримого друга Милоша Мартена». В 1906 году он стал автором развёрнутой, «прекрасной в своей искренности», статьи о творчестве Рериха в журнале Dilo. А спустя три года – уже автором статьи к каталогу готовящейся новой выставки Рериха15. О дружбе Рериха с Мартеном свидетельствует и появление в коллекции последнего рериховских эскизов к театральным постановкам16. Картины Рериха снова попали в Прагу в 1912 году вместе с выставкой «Мира искусства», организованной опять же ассоциацией Mánes17. А после – в 1935 году в составе «Ретроспективной выставки русского искусства»18 и в 1938 году – уже в составе постоянной экспозиции Русского культурно-исторический музея. Для Рериха, как «художника-археолога»19 и славянофила, для которого будущее народов вырастало из древних корней национальной культуры, было важно, что окно в Европу для него открылось через братский славянский народ. «И не от случайного народа пришла весть, но от близких в духе славян. Ведь братьями их считаем, и в каждой славянской встрече сразу создаются созвучия родственной души». И это движение было взаимным. Для самих чешских культурных кругов Рерих явился, как писал Мартен, выразителем мистицизма русского славянства20. Идея послужить родине через возрождение русского искусства в самой России и его несение в мир последовательно реализовывалась Рерихом всю жизнь, а в начале века – в плодотворном сотрудничестве с Сергеем Дягилевым и Марией Тенишевой. При этом сама роль искусства и культуры Рерихом мыслилась предельно широко, в духе одного из его любимых философов – Джона Рёскина21. Для Рериха искусство, культура и красота – это понятия, которые должны стать во главе человеческого прогресса22. Кульминацией данной философии Рериха явился образ «культурного вождя», человека, преображающего мир с позиции первостепенности культурных ценностей. Неслучайно в годы Второй мировой войны, работая над символической картиной «Победа», для олицетворения победы над германским драконом разрушения Рерих использует образ Филиппо Сколари – воина и защитника искусства эпохи раннего Возрождения. По-видимому, Рерих находил отголосок подобного идеала и в образе бельгийского короля Альберта23, и в югославском короле Александре24, но самым ярким в этом ряду был, безусловно, президент Чехословакии Томаш Масарик25. Как писал Рерих: «Именно Чехословакия дала незабываемый для мира пример, как маститый учёный, профессор Масарик явился истинным вождём Культуры и доказал, что действительно примат духа, примат культуры слагает народную твердыню». Философско-исторические исследования Масарика, направленные на поиск религиозного смысла истории, логичным образом реализовались в создании нового европейского государства – Чехословацкой Республики26. Томаш Масарик. 1930-е годы Вероятно, знакомство Рериха с Масариком произошло через известного мецената Чарльза Крэна, который участвовал в проектах Рериха и, будучи тестем Масарика27 деятельно помогал молодой Чехословацкой Республике. Масарик стал почётным советником и попечителем Музея Рериха, открывшегося в США в 1923 году. Безусловно, по протекции Масарика членом музея являлся и Генеральный консул Чехословакии в Нью-Йорке. Масарик и его преемник – министр иностранных дел Бенеш были среди высокопоставленных лиц, направивших в адрес музея официальные поздравительные телеграммы28 в год его юбилея. В конце 1920-х годов Масарик вместе с бельгийским королём Альбертом и югославским королём Александром поддержал Пакт Рериха, а в 1933 году чехословацкий посланник выступал на третьей конференции Пакта в Вашингтоне. В 1929 году Масарик хлопотал о выдаче Рериху визы в Индию. Тогда же, вероятно, состоялась и их личная встреча29. После Рерих вспоминал о «радушии великого мыслителя, президента Масарика»30. Во взаимоотношениях Рериха и Масарика есть другие переплетения. Например, швейцарка Ингеборг Фричи (Ingeborg Fritschi), в 1920-х годах являвшаяся секретарём Масарика и воспитательницей его детей, была им направлена для учёбы в США, где стала одной из самых незаменимых сотрудниц рериховских учреждений и до конца жизни – популяризатором наследия семьи Рерихов. В целом же сотрудничество Томаша Масарика с Рерихом естественным образом укладывалось в общую канву отношений президента Чехословакии с русской культурной эмиграцией. 28 июля 1921 года Президиумом Совета Министров Чехославакии был принят специальный план «русской акции помощи», согласно которому государство оказывало поддержку российским учёным и культурным деятелям, а также открывало двери для образования русской молодёжи. Прага превратилась в академический центр русской эмиграции, в «русский Оксфорд», где продолжили свою научную деятельность такие величины, как С.Н.Булгаков, Н.П.Кондаков, В.В.Зеньковский, Г.В.Флоровский, В.Н.Лосский, П.Б.Струве, П.Н.Савицкий и т.д. Безусловно, среди пражской эмиграции были люди, хорошо знакомые Рериху и имевшие с ним переписку: Н.О.Лосский, княгиня Н.Г.Яшвиль и т.д31. Княгиня Яшвиль, кроме того, сотрудничала с Рерихом как иконописец32. Но, пожалуй, наиболее значимым в этом списке для Рериха было имя историка-византолога Никодима Павловича Кондакова33, с которым он плодотворно сотрудничал ещё в России. Поэтому совершенно естественно, что в 1929 году наметилось и сотрудничество между Рерихами и семинаром имени Кондакова (Seminarium Kondakovianum), образованным учениками историка после его смерти. У основания семинара стояли – Г.В.Вернадский, А.П.Калитинский, Н.П.Толль и уже упоминавшаяся княгиня Наталья Григорьевна Яшвиль. В 1930 году Семинар издал труд Ю.Н.Рериха «Звериный стиль у кочевников Северного Тибета»34. Также обсуждались проект преобразования семинара в институт и интеграция его с рериховским гималайским институтом «Урусвати». Рерих при этом должен был выступить попечителем института. К сожалению, дальнейшее сотрудничество по ряду причин не состоялось35, а где-то перешло и на враждебную сторону. Тем не менее взаимодействие с Рерихами дало толчок семинару в преобразовании в институт, который проработал вплоть до 1952 года. Титульный лист работы Ю.Н.Рериха «Звериный стиль у кочевников Северного Тибета». Seminarium Kondakovianum. Прага. 1930 г. В очерках и переписке Рериха есть упоминания многих пражских адресатов, с кем он был в добрых отношениях. Это писатель Франтишек Шальда, художник Альфонс Муха, дипломат Штефан Осуский, генерал Клечанда и т.д. Однако наиболее яркий виток сотрудничества Рериха с пражской интеллигенцией начался в конце 1936 года, с началом его переписки с Валентином Фёдоровичем Булгаковым, писателем, литературоведом, бывшим секретарём Льва Толстого. Получаемое в Праге небольшое пособие от Комитета помощи русским писателям даёт Булгакову возможность кроме литературной работы заниматься и главным делом жизни – созданием Русского культурно-исторического музея. Благодаря материальной помощи Масарика в 1934 году музей начал оформляться при Русском свободном университете и был открыт 29 сентября 1935 года в Збраславском замке под Прагой. Возглавивший музей В.Ф.Булгаков стремился привлечь в его фонды работы широкого круга русских художников и с этой целью осенью 1936 года отправил Рериху первое письмо. Завязалась переписка36, которая переросла в заочную дружбу и длилась с перерывами десятилетие. Булгаков был для Рериха неким связным мостиком с другими пражскими корреспондентами37. Благодаря их дружбе Рерих стал членом-основателем музея, а 16 июня 1938 года в нём был открыт персональный зал Рериха. Рериховскую коллекцию составили 13 картин художника, переданные с выставки в Белграде38, и 5 картин, отправленных Рерихами непосредственно из Индии (включая три картины С.Н.Рериха). Для экспозиции музеем был собран богатый материал о деятельности художника: репродукции, книги, автографы, письма, фотографии, которые были представлены в витринах рериховского зала. Репродукции картин Рериха публиковались в изданиях музея39, а также в наборе из пяти почтовых карточек, изданных музеем. В.Ф.Булгаков в зале Н.К.Рериха. Русский культурно-исторический музей. Июнь 1940 г. Как писал в те годы Рерих: «Уже давно мы знали, что в Праге творится русское дело, а теперь мы ещё знаем, что музей и университет являются очагами этого дела»40. Для Рериха Прага спустя тридцать лет вновь открыла врата возможностей «послужить для Родины», «сохранить для России» лучшие культурные начинания. Потому характерен призыв Рериха к Булгакову: «Если бы Вы заметили, что в чём-то ещё можно помочь трудом, творчеством, – скажите мне»41. Желание художника исполнилось. Коллекция его картин, собранная в пражском музее, одной из первых, пройдя нелёгкий путь, вернулась в Россию. Во время Второй мировой войны Булгаков был отстранён от должности директора музея и подвергся арестам. После освобождения в 1945 году, приехав в музей, он нашёл его в состоянии полного разгрома. Вскоре музею было отказано в помещении. В декабре 1945 года архивы музея в Праге были перевезены из Чехословакии в СССР и поступили в Центральный государственный архив СССР (ЦГАОР)42. В начале 1949 года и собрание картин музея было перемещено в СССР и распределено между крупнейшими музеями Москвы и Ленинграда. Находившиеся в его коллекции картины Рерихов поступили в собрание Третьяковской галереи43 и позже были официально подарены галерее сыновьями Рериха44. Вместе с картинами вернулся на родину и В.Ф.Булгаков, до конца своих дней (1966 г.) проработав хранителем дома-музея Л. Н. Толстого в Ясной Поляне. Для Рериха годы войны – это годы изоляции от друзей и сотрудников в России и Европе. Как он писал в очерке с характерным названием «На острове»: «Сперва мы оказались отрезаны от Вены, затем от Праги. Отсеклась Варшава…»45 и в письмах: «…и ничего из Франции, ничего из Риги, ничего из Праги, Белграда»46. Как отдохновение для него стала поздравительная телеграмма, полученная из Лондона – от Яна Марасика47: «Примите мои самые лучшие пожелания к Вашему семидесятилетию. Хорошо помню Вашу дружбу с моим отцом и со мною и многими благодарными чехословаками…». Но с концом войны стали приходить письма и из Европы. В 1945 году в Прагу переехала одна из индийских и американских сотрудниц Рериха – Валентина Дутко. В листе дневника Рерих напишет ей своеобразное напутствие: «Если придется ехать в Прагу, в Злату Прагу, посмотрите на это передвижение как на восхождение. Новые люди! Центр славянства! Сближение ветвей единого всеславянского древа... О Златой Праге всегда сердечно вспоминаю. Так и Вы смотрите на Прагу как на продвижение»48. Возобновилась переписка с Булгаковым. Последнее письмо Булгакову Рерих написал за два месяца до кончины49. Как эпилог звучат слова из последних записных листов художника: «Истинно, и мы все хотели бы встретиться, да ещё в Праге, в самой Златой Праге, ставшей так неразрывной с народом русским. Кто знает – многи пути человеческие, отчего не прилететь и в братскую Злату Прагу?!»50. Как на его картинах разносится над Гималаями белыми конями рериховский призыв: «Привет Златой Праге!». Примечание 1 См. Чернявский В.Е. Город Брюгге в географии Державы Рериха // Дельфис, №90 (2/2017). С. 15–20. 2 На выставке были представлены картины «Идолы» и «Городище». См.: Русь. 1904. 20 мая/2 июня. №156. Четверг. С. 3. Также: Санкт-Петербургские ведомости. 1904. 21 мая/3 июня. №136. Пятница. С. 5 (здесь и далее ссылки на российские дореволюционные публикации по изданию: Николай Рерих в русской периодике, 1891–1918. Вып. 2: 1902–1906 // Сост.: О.И.Ешалова, А.П.Соболев, В.Н.Тихонова; отв. ред.: А.П.Соболев. – СПб. : Фирма «Коста», 2005). 3 Выставка прошла в июне 1905 года. См.: Рассвет. 1905. 13/26 июля. №118. Среда. С. 2. 4 В прессе см.: Весы. 1905. Декабрь. №12.; С.Петербургские ведомости. 1906. 14 января. №10. 5 Первые две российские персональные выставки Рериха состоялись в Санкт-Петербурге в 1903 г. – в художественном предприятии «Современное искусство» (Большая Морская ул., д. 33) и после – в Малых залах ИОПХ (Большая Морская ул., д. 38). 6 Mánes – чешская ассоциация художников, основанная в 1887 г. для популяризации различных течений модернизма, символизма и авангарда. Названа в честь чешского художника Джозефа Манеса (Josef Mánes). С 1896 года выпускала журнал Volně směry («Свободные пути»), занималась книгоиздательством и выставочной деятельностью (в т.ч. международной). 7mСм.: Слово. 1906. 14/27 февраля. №383. 8 Там же. 9 Рерих Н.К. Злата Прага // Нерушимое. Рига: Угунс, 1936 (далее – цитируется по тексту). 10 В Вене выставка художника открылась в начале июня в галерее Miethke и продлилась до 1 июля 1906 года. С выставки было продано несколько произведений (См.: Весы. 1906. Июль. №7. С. 80; Золотое руно. 1906. Июнь. №6). 11 «Русская выставка» в «Осеннем салоне» в Париже, организованная С.П.Дягилевым, открылась 6 октября 1906 года. На выставке было представлено 16 картин Рериха. В следующем году «Русскую выставку» в «Осеннем салоне» организовывала М.К.Тенишева, и на ней было представлено уже более 130 картин Рериха. По результатам выставки 1907 года Рерих был избран членом парижского «Общества осенних салонов». 12 См.: Золотое руно. 1906. Май. №5. 13 Милош Мартен (чеш. Miloš Marten) – псевдоним Милоша Себесты (04.02.1883–23.07.1917), чешского писателя, эссеиста, литературного и художественного критика, переводчика с французского и английского языков. 14 В архиве Третьяковкой галереи хранятся 11 писем Милоша Мартена с 1905 по 1907 гг. (ОР ГТГ Ф. 44, оп. 1, д. 977–987). Так же: отдел рукописей и редких книг Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге (ОР и РК РНБ в СПб). Ф. 1000, поступление 1957.84, лл. 5, 9. Автографы. 15 См.: Статья М.Мартена к каталогу выставки в Праге. Б/ч.03.1909 // ОР ГТГ Ф. 44, оп. 1, д. 988. Вопрос о том, состоялась ли эта выставка, остаётся открытым. В периодике встречается лишь одно косвенное упоминание: «…Рерих, пленивший Вену на первой коллективной выставке русских художников всего только в прошлом 1908 году, прошумевший в Лондоне уже в этом году, в Берлине (Secession) и в Праге, – здесь представлен двадцатью с лишком полотнами» (Одесские новости. 1909. 19 декабря/1910. 1 января. №7996. Суббота. С. 4). 16 См.: Рерих Н.К. Театр // Листы дневника. Том 2. М.: МЦР, 1995. 17 Выставка открылась 10 марта 1912 года. См.: Художественно-педагогический журнал. 1912. №6. С. 93. 18 Выставка прошла в пражском дворце Клам-Галласов с 9 марта по конец мая 1935 г. и была организована благодаря подвижничеству русского эмигранта Н.Л.Окунева. Рерих на выставке был представлен одной картиной – «Старое место». 19 Так обычно характеризовали творчество Рериха в прессе в начале 1900-х гг. См. например: Архитектурный музей. 1902. Июнь. Вып. V. С. 51.; Санкт-Петербургские ведомости. 1902. 2/15 декабря. №330. Понедельник. С. 3–4.; Выставочный вестник. 1906. Май – июнь. №3–4. С. 14. 20 Мартен Милош. Письмо Н.К.Рериху, 18.12.1905 // ОР ГТГ Ф. 44, оп. 1, д. 978. Один из отзывов Мартена на выставку был опубликован в издании «Золотое руно». 1906. Март. №3. С. 129–130: «…выставка картин г. Рериха показала, что в России совершается победоносный поворот в искусстве к новому и национальному, совершается удачная эволюция, которой гарантировано блестящее будущее…». 21 В 1900 г. в опроснике сестёр Шнайдер на вопрос о любимых писателях Рерих ответил: «Л.Толстой, Гоголь, Рёскин» (см.: Короткина Л.В. Рерих в Петербурге–Петрограде // Л.: Лениздат. – 1985. – 224 с.: ил. С. 82). 22 См.: Чернявский В.Е. Путь Красоты // Дельфис, №83 (3/2015), С. 12–14. 23 См.: Чернявский В.Е. Город Брюгге в географии Державы Рериха // Дельфис, №90 (2/2017). С. 15–20. 24 С королём Александром Рерих имел переписку и передал серию своих картин на постоянное экспонирование в Белград. На смерть короля Александра Рерих писал: «Герой славянства ушёл. Но звучит его постоянный светлый завет, что без одной славянской страны не будет и другой. Молодёжь будет помнить, как свято покойный король хранил заветы славянства, как он почитал знание и красоту и как он строил в великом труде» (Рерих Н.К. Светлой памяти короля Александра. С. 267–268). 25 Масарик Томаш (1850–1937, чех. Masaryk Thomas Garrigue) – президент Чехословакии в 1918–1935 гг., чехословацкий государственный и политический деятель, философ-позитивист религиозно-этической направленности. С 1876 г. – доктор философии Пражского университета. Перед Первой мировой войной, в 1914–18 гг. приобрёл популярность выступлениями за независимость Чехословакии. Подвергся гонениям. Неоднократно избирался депутатом австрийского парламента. Посещал Россию, встречался с Л.Н.Толстым. В 1913 г. выпустил книгу «Россия и Европа» (т. 1–2), написанную в традициях славянофильства. Был одним из организаторов антисоветского мятежа Чехословацкого корпуса. В 1918 г. – избран президентом Чехословакии (переизбирался в 1920, 1927, 1934 гг.). Из письма Е.И.Рерих к Р.Рудзитису от 4.12.1937: «Недавно читала отрывки из жизни Масарика. Какая трудная жизнь! Какие тяжкие испытания пришлось ему пережить! И подумать, что чуть ли не за три года до избрания своего главою государства он был объявлен врагом народа! Дочь его тогда тоже была арестована и посажена в тюрьму, а жена подверглась даже пытке! Сын умер! А теперь он назван отцом своего народа и мудрейшим правителем, и утрата его оплакивается всей страной. Таковы человеческие суждения и дела! Так каждый из нас примет чашу подвига и не устрашится!» 26 Также в 1921 г. объединяется с почитаемым Рерихом югославским королём для противодействия Австрии. 27 Масарик был женат на дочери Чарльза Крейна. Сын его Ричард, т.е. брат жены Масарика, в 1919–1922 гг. был послом США в Праге. Другой сын Крейна, Джон, в 1922 году стал секретарём Масарика в Праге. Сын Масарика Ян работал у Крейна и женился на его дочери, затем работал в министерстве иностранных дел Чехословакии и затем стал послом Чехословакии в Лондоне. 28 См.: Письмо Ю.Н.Рериха А.П.Калитинскому 31 октября 1931 г. Наггар // Росов В.А. Семинариум Кондаковианум: Хроника реорганизации в письмах (1929–1932). – СПб, 1999. – 168 с. 29 См.: «Масарик нам сообщал: “Джентльмены, мы наткнулись на Альбион”» (Рерих Н.К. Пропуск // Листы дневника. Том 2. М.: МЦР, 1995). «Впрочем, Масарик ещё в 1930 году говорил нам о неинтеллектуальной некооперации» (Рерих Н.К. Опасность // Там же). 30 Рерих Н.К. Славяне // Листы дневника. Том 3. М.: МЦР, 1996. 31 Так и в воспоминаниях сотрудничавшего с Рерихом композитора И.Ф.Стравинского можно встретить: «… В 30-х гг. я встретился с Алоисом Хаба на концерте, которым дирижировал в Праге. Кстати, на этом концерте меня принимали с самым большим энтузиазмом, который когда-либо выпадал на мою долю, исключая Мехико, и во время моего пребывания в Праге ко мне с большой любезностью отнеслись Э.Бенеш и президент Масарик – тип славянского интеллигента-писателя» (Стравинский И.Ф., Крафт Р. Диалоги, воспоминания, Размышления // Л.: Музыка, 1971). 32 В начале 1930-х гг. по заказу Н.К.Рериха княгиня Яшвиль написала икону «Житие Святого Иоасафа», а также выполнила хоругвь с изображением св. Сергия Радонежского. «Знамя Св. Сергия с изображением на одной стороне лика Св. Сергия, а на другой – являвшейся ему Богоматери, вышитое ручным способом золотом по шёлку княжною Яшвиль в Праге, сопровождало меня и Юрия Николаевича в путешествии…» (См.: Аудиенция Н.К.Рериху // Заря, 22 мая 1934 г., Шанхай). 33 Кондаков Никодим Павлович (1844–1925) – историк византийского и древнерусского искусства; археолог. Кондаков сотрудничал с Рерихом в России, представлял его при вступлении в члены Академии художеств. Рерих неоднократно ссылается на труды Кондакова, упоминает его в статьях, мемуарах и переписке. Имя Кондакова было известно Масарику, что позволило Кондакову устроиться на работу в пражский Карлов университет. Со временем Кондаков стал в Праге центром притяжения русских учёных и молодёжи. 34 Рерих Ю.Н. Звериный стиль у кочевников Северного Тибета // Seminarium Kondakovianum, Прага, 1930. 35 См.: Росов В.А. Институт «Урусвати» и институт Н.П.Кондакова: история взаимоотношений, 1930–1932 // Русская, украинская и белорусская эмиграция в Чехословакии между двумя мировыми войнами. Материалы конференции. Ч. 2. Прага, 1995. С. 643–652. – 0,6 п.л. 36 Первое письмо от Рериха Булгакову пришло 28 ноября 1936 г. См.: Булгаков В.Ф. Великому народу – великое будущее: О письмах художника Н.К.Рериха // Молодая гвардия. – М., 1960. – №10. – С. 220–228. 37 Например, характерное из письма Рериха Булгакову: «Пошлю пакетом Вам четыре оттиска – для Вас, для Бенеша, для Яна Масарика, для Советского Посла» (там же) . 38 Весной 1932 г. Н.К.Рерих в письме к королю Югославии Александру высказал пожелание устроить в Белграде постоянно действующую выставку своих работ. После переговоров в Белград в 1932 г. была направлена 21 картина, выставлявшаяся там в Музее принца-регента Павла. 39 Каталог художественных собраний Русского культурно-исторического музея // Рига, 1938 – 21 с.; Русское искусство за рубежом. Сост. В.Булгаков, А.Юпатов. Предисл. Н.К.Рериха. Прага, Рига: 1938. – 63 с. 40Из письма Н.К.Рериха – В.Ф.Булгакову, 31 мая 1938 // Ариаварта. 1999. №3. С. 230. 41 Из письма Н.К.Рерих – В.Ф.Булгакову, 19 января 1937 // Там же, С. 225. 42 В 1948 году в ЦГАОР был сформирован фонд Русского культурно-исторического музея (ф. Р-6784). Выявленные в архиве рисунки Рерихов были переданы в ЦГАЛИ (ф. 1355). В 1962 году часть документов из ЦГАОР была передана в ЦГАЛИ (ф. 1355 и ф. 2226 «Фонд В.Ф.Булгакова»). Архивы включают материалы сотрудничества Русского культурно-исторического музея с Рерихами, в том числе переписку Рерихов с В.Ф.Булгаковым. На данный момент Государственный архив Российской Федерации хранит фонд Русского культурно-исторического музея в Праге (Р-6784) с материалами Рерихов. Рериховские документы также содержатся в фондах №543, Р-1064, Р-5283, Р-7523, Р-9170, Р-9576, 10026 и др. 43 См.: Щеблыгина И. Второе дыхание. Художественная коллекция Русского культурно-исторического музея в Праге в залах Третьяковской галереи // Русское искусство. – М., 2015. – №4 (48). С. 19–21. 44 См. письма: С.Н.Рерих Ю.Н.Рериху, Богдановым от 12 сентября 1958 г.: «Ты пишешь, что три мои картины были в Третьяковской Галерее. Это из Праги. Ты оформи, чтобы эти картины так и остались бы как мой вклад, хотя я их не считаю значительными. Но со временем можно будет дополнить, конечно». А также письмо С.Н.Рериха Ю.Н.Рериху, Богдановым. 29 сентября 1958 г.: «Как я уже писал, мои три картины из Праги тоже пусть останутся. То, что они малы, поправимо, и в будущем можно добавить» (Рерих С.Н. Письма // М.: МЦР. Т. 2, 2005). 45 См.: Рерих Н.К. На острове // Листы дневника. Том 2. М.: МЦР, 1995. 46 Письмо в Нью-Йорк от 01.XI.45. См.: Письма Н.К.Рериха в Америку // М.: Сфера, 1998. 47 Сына Томаша Масарика, министра иностранных дел Чехославакии в Лондоне. 48 Н.К.Рерих. Сотрудница // Листы дневника. Том 3. М.: МЦР, 1996. 49 Письмо Н.К.Рериха В.Ф.Булгакову от 10 октября 1947 г. Булгаков ответил письмом от 1 декабря 1947 г., в котором сообщал о своём решении вернуться в СССР. См.: Ариаварта. 1999. №3. С. 248–252. 50 Рерих Н.К. Славяне // Листы дневника. Том 3. М.: МЦР, 1996.