По следам «голубоглазого Христа»

В собрании далёкой индийской художественной галереи Карнатака Читракала Паришат в городе Бангалор находится замечательный экспонат. В сумраке выставочного зала на стене пылает красками большое полотно – как будто открыт портал в иной мир, из которого в зал смотрит мужское лицо: большой лоб, каштановые с пробором волосы, огромные выразительные голубые глаза. Серебряный нимб и поднятая с крестным знамением рука не даёт ошибиться – перед нами Христос. Это подтверждает и надпись под картиной: «Love Thy Neighbours As Thyself» (англ. – «Возлюби ближнего своего»1. Автор картины – Святослав Рерих.

Картина С.Н. Рериха «Возлюби ближнего своего» (1967) в интерьере галереи Карнатака Читракала Паришат (г. Бангалор, Индия)

Это и ещё восемьдесят полотен2 Святослава Рериха не случайно появились в специально построенном для них здании этого далёкого индийского города. Точнее сказать, сама галерея обязана своим рождением С.Н. Рериху.

История появления картины в галерее относится к 1948 году, когда молодые супруги Святослав Рерих и Девика Рани3 совершили путешествие по Южной Индии, посетив главные центры индийского юга. Из всего увиденного им более всего приглянулся Бангалор, где они купили имение «Татагуни»4 с прилегающими 234 акрами земли5.

Спустя десятилетие, в 1960 году, освоившись на новом месте, С.Н. Рерих познакомился с художником Наджундой Рао и его бангалорской школой искусств «Читра Кала Видьяла». Знакомство быстро переросло в дружбу. Рерих стал добрым ангелом для молодых художников, «наставляя их во всех вопросах». Благодаря его наставничеству вскоре был организован и открыт колледж изящных искусств, который позже дорос до художественной академии.

В 1971 году, спустя ещё одно десятилетие после встречи с Рао, судьба свела С.Н. Рериха с индийским коллекционером и меценатом Х.К. Кеджривалом. Как и в случае с Рао, знакомство быстро переросло в дружбу, а она вылилась в деятельное сотрудничество, плодом которого стало создание Художественного центра-галереи Карнатака Читракала Паришат. Как вспоминал потом Х.К. Кеджривал: «Однажды доктор Рерих встретил меня и сказал, что Бангалор должен иметь художественный музей и институт международного уровня. <…> На следующий день я вернулся и сказал, что смогу выделить пять лакхов рупий от Фонда имени Х.К. Кеджривала»6. Для поддержки работы центра был образован Фонд «Читракала Паришат», членами-основателями которого стали в том числе С.Н. Рерих и Х.К. Кеджривал.

Благодаря авторитету и усилиям С.Н. Рериха правительство штата Карнатака выделило под галерею участок земли в престижной части Бангалора, а также обеспечило дополнительное финансирование для проекта.

В 1975 году С.Н. Рерих вошёл в состав попечителей центра, став со дня его основания одним из самых активных членов его правления. По воспоминаниям Нанджунды Рао, Святослав Рерих не пропускал ни одного мероприятия и ни одного заседания правления Читракала Паришат7. Рерих принимал непосредственное участие в проектировании и строительстве зданий центра, а также в организации выставочной деятельности.

Первая фаза строительства здания центра была завершена в 1983 году. Были построены помещения для Школы изобразительных искусств, Музея древнего искусства Юга, временных выставок и Художественной галереи им. Н.К. Рериха. В 1990 году коллекции картин Н.К. Рериха и С.Н. Рериха были переданы в собственность галереи и заняли в ней центральное место.

Так картина с «голубоглазым Христом» оказалась в индийской галерее. Хотя в экспозиции она выставлена под названием «Love Thy Neighbours As Thyself» (англ. – «Возлюби ближнего своего»), вместе с тем, по воспоминаниям знакомых художника, сам автор называл картину «By Thy God» (англ. – «Господом твоим!»)8. И вполне понятно, почему: данная формула является основой Учения Живой Этики, которое исповедовалось семьёй Рерихов. «…Канон выше “Господом твоим” – основание нового мира. Прежде читали: “И возрадовался дух Мой о Боге, Спасе моем”, теперь же скажете: “И возрадовался дух мой о Боге, Спасе твоём”. Торжественно Говорю – в этом спасение. “Господь твой, живи!” Так скажете каждому и, обменявшись Господом, пойдёте к Единому. …Так найдите Господа каждого и возвеличьте Его. Можно понять разумом, но важно в улыбке духа. Когда самое трудное становится лёгким, как полёт птиц, сами камни соединяются в Свод – и каждому явится Христос Каменщик», – провозглашает один из параграфов начальной книги Живой Этики9. Данная формула является развитием новозаветной заповеди: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя»10 которая невозможна без желания понять и принять самые высокие ценности своего ближнего11. И эта же формула соответствует и теософской философии, которая утверждает равенство религий и терпимость к иным верованиям, которые разными тропами ведут к общей вершине человеческого совершенствования12. В каждом человеке есть божественное13, есть стремление к Высшему, на котором может основываться строительство Храма Духа, который в человеке возводит Христос-Каменщик.

Безусловно, подобное понимание Христа является апокрифическим по отношению к ортодоксальному христианству, в той же степени, как и сам образ Христа, запечатлённый на картине, имеет в своём истоке христианский апокриф.

С.Н. Рерих, демонстрируя картину у себя в Бангалоре, неоднократно говорил о том, что образ, отображённый на картине, взят им из письма римского наместника в Иудее Лентула14. Рерих даже делал специальные запросы в библиотеки, чтобы получить текст этого письма15, и после демонстрировал его своим знакомым16. Этот документ содержит следующее описание облика Христа: «…Он человек высокого роста и благородной наружности; вид Его важен и выразителен, так что, смотря на Него, нельзя не любить и вместе с тем не бояться Его. Волосы у Него волнистые и кудреватые, немного потемнее и сильно блестящие там, где они спадают на плечи. Они разделяются на две стороны по обычаю назареев. Чело у Него гладкое и чудесно спокойное; на лице Его нет ни морщин, ни каких-либо пятен, а румянец делает Его щёки прекрасными. Нос и рот его совершенны. Он имеет густую коричневатую бороду в цвет Его волос, не длинную, но разделённую надвое. Глаза у Него яркие17 и как бы имеют различный цвет в различное время». Как видно, изображение на картине почти точно соответствует данному описанию.

Вместе с тем ныне считается общепризнанным, что «Послание Лентула» представляет собой христианскую подделку, изготовленную в XIII–XIV веках18. Документ был впервые опубликован на латыни в 1474 году в собрании документов из библиотеки Ансельма Кентерберийского (XII в.). Его сопровождало пояснение: «Во время Октавиана Цезаря Публий Лентул, наместник части Иудеи, царства Ирода, направил послание римскому сенату, которое приводит Евтропий в своей Римской истории». В сочинениях Евтропия, историка IV века, такого письма нет, среди римских наместников Иудеи Лентул не выявлен.

Как видится, источником данного образа является уже сложившаяся к XIII веку иконописная традиция изображения Христа. Иконы с Христом такого типа появились уже в Равеннской церкви Аполлинария Нового (VI в.), затем широко распространились в Восточной православной церкви и влияли на западную церковную живопись.

В то же время как картина имеет второе название, так и описание облика Христа, использованное при написании картины, имеет второй источник, который публично художник не афишировал. Действительно, в последней книге Живой Этики можно найти ещё одно апокрифическое описание Христа: «Напомним ещё раз черты Его: волосы светло-русые и действительно довольно длинные, концы их несколько темнее, слегка волнистые, мелкими извивами, но пряди остаются заметны. Лоб светлый и широкий, но не видно морщин; брови несколько темнее волос, но не велики, глаза синие и подняты в углах, ресницы дают глазам глубину. Немного заметны скулы, нос не большой и довольно мягкий, небольшой рот, но губы довольно полные. Усы не большие, не закрывающие рта. Также борода небольшая и слегка раздвоенная на подбородке. Такие черты побуждали любить Учителя. Не столько красота, сколько выражение делало Учителя запоминаемым»19. Безусловно, это точное описание изображения на картине «Возлюби ближнего своего» говорит само за себя.

С.Н. Рерих. Возлюби ближнего своего. 1967 г.

Нужно сказать, что данная картина завершает собой длительный поиск художником образа Христа. Ещё в 1934 году он начинает, как он писал, «…библейскую серию или скорее из жизни Христа»20, в рамках которой вместе с ветхозаветными сюжетами делает наброски и образа Христа. В 1934 году он пишет картину «Христос в пустыне» (1934), более шести лет работает над картиной «Христос с учениками» (1944), в этот же период пишет картину «Пиета» (1940-е).

Рисунок «Иисус Христос» (1930-е гг.). Музей Николая Рериха, США. Нью-Йорк

Есть также предположение, что С.Н. Рерих написал картину «Возлюби ближнего своего» в продолжение своего старого проекта сюиты из сорока шести портретов «всех больших Святых и Духовных Вождей»21, однако более логично предположить, что картина является частью цикла знаковых картин, написанных художником в 1967–1968 годах: «Я двигаюсь среди этих теней» (1967), «И мы приближаемся» (1967), «Мы сами строим себе тюрьмы» (1967), «Ты не должен видеть этого пламени» (1968), «Ближе к тебе, мать-земля» (1968), а также картины «Предупреждение человечеству (Воззри, человечество!)» (1962) и даже триптиха «Распятое человечество» (1939–1942 гг.), написанного ещё в годы Второй мировой войны. Этот цикл картин можно назвать «апокалиптическим», показывающим ту опасную черту, к которой подошло человечество. В этом контексте Христос с его призывом о любви к ближнему становится действенным выходом из сложившегося тупика. Как неоднократно говорил сам художник: «В христианской заповеди, столь же актуальной сегодня, как и две тысячи лет назад, – “Возлюби ближнего твоего, как самого себя” – мы находим ключ к решению всех наших проблем. Это просто и действенно, конечно, если мы применяем завет Христа на практике. У меня есть картина, посвящённая этой заповеди»22.

Действительно, в шестидесятые годы человечество неоднократно стояло на грани глобальной войны. Они ознаменовались началом холодной войны, Карибским кризисом23, войной во Вьетнаме, китайско-индийской и индо-пакистанской войнами, арабо-израильским конфликтом, рядом революций и убийствами мировых лидеров. Вместе с тем это десятилетие характеризуется новым уровнем урбанизации, проблемами в экологии, миграции и т. д. Всё это волновало художника. Выход он видел в действенном применении новозаветной заповеди и её развитии в виде формулы: «Господом Твоим!».

Стоит отметить, что картина «Возлюби ближнего своего» написана в период 14-летнего отсутствия С.Н. Рериха в СССР. Покинув родину ещё подростком накануне революции, он снова приехал в Советский Союз в 1960 году, во время его первых выставок в СССР, прошедших в Москве и Ленинграде. Выставки были более чем успешны, однако омрачились смертью старшего брата художника, Ю.Н. Рериха, который вернулся из Индии в Советский Союз в 1957 году и был главным «двигателем» популяризации искусства Рерихов в СССР.

По всей видимости, данное событие (слух был даже об убийстве) глубоко потрясло художника. И хотя он живо интересовался тем, что происходило в СССР, тем не менее вновь в Советский Союз приехал только спустя 14 лет24, пропустив празднование 90-летия Н.К. Рериха в СССР в 1964 году и ряд других значимых событий, связанных с рериховским наследием в Союзе25.

С.Н. Рерих. Иисус Христос. Карнатака Читракала Паришат, Бангалор

После смерти брата С.Н. Рерих повторяет свою картину «Пиета» (1960), на которой изображён образ умерщвлённого Христа и оплакивающих его женщин. Позднее этот же образ появляется на первом варианте картины «Возлюби ближнего, как самого себя» (1966), так же изображающую сцену оплакивания. В этот же период художник готовит новый вариант картины, где Христос уже предстаёт в традиционном торжествующем образе «Христос воскресший»26 – с поднятой в крестном знамении рукой. А спустя год делает ещё один пастельный портрет, который повторяет образ Христа с картины «Возлюби ближнего, как самого себя».

Спустя семь лет С.Н. Рерих принял предложение от Министерства культуры СССР об организации в городах Советского Союза выставок своих работ и работ отца. К 1974 году в СССР было принято решение о широком праздновании 100-летнего юбилея Н.К. Рериха. Этот же год приходился и на 70-летие С.Н. Рериха. Так, картина «Возлюби ближнего своего» вместе другими 188-ю картинами С.Н. Рериха оказалась в самолёте, предоставленном для транспортировки выставок из Индии в СССР.

С.Н. Рерих на фоне картины «Мы сами строим себе тюрьмы» (1967) на открытии своей выставки в Государственной Третьяковской галерее. 20 ноября 1974 г.

Первая выставка данного цикла открылась 20 ноября 1974 года в Третьяковской галерее. Однако, хотя в каталоге выставки картина отмечена под номером 116 и названием «Возлюби ближнего, как самого себя»27, к зрителям она не попала. Как после говорил Рерих: «Эту картину на последней выставке у вас, в Москве, мне рекомендовали не демонстрировать…»28. Очевидно, что речь шла о «религиозной пропаганде», ведь картина, по сути, является живописной проповедью христианства. После Третьяковской галереи выставка вплоть до июня 1976 года перемещалась по стране. Она побывала в Государственном Эрмитаже, в залах художественного музея Улан-Удэ, галереи Новосибирска, а после и Тулы29. Очевидцы вспоминают, что в Эрмитаже картина хранилась в кабинете у заместителя директора, и С.Н. Рерих для её демонстрации водил своих советских друзей прямо туда30. Из всех пунктов прохождения выставки картина была выставлена только в Новосибирске, но лишь благодаря личной инициативе сотрудника галереи В.Я. Кашкалде, что вызвало неоднозначную реакцию и не было одобрено и самим Рерихом31.

Поэтому неудивительно, что картина не упоминается ни в публикациях прессы, посвящённых выставке, ни в книге-альбоме С.И. Тюляева «Святослав Рерих32 подготовленной непосредственно на материале выставок 1974–1976 годов. Не упомянута картина и в объёмной книге известного советского биографа семьи Рерихов П.Ф. Беликова «Святослав Рерих: Жизнь и творчество»33, написанной в конце 70-х годов.

После того как 25 июня 1976 года выставка покинула СССР, Рерих более не делал попыток привезти картину «Возлюби ближнего своего» в Советский Союз. В списках следующей масштабной советской выставки картин С.Н. Рериха 1978–1990 годов она уже не значится. Зато С.Н. Рерих обязательно демонстрировал её гостям из СССР в своём бангалорском имении34.

Рерих ушёл из жизни в январе 1993 года. Для гражданского прощания гроб с телом был размещён в одном из выставочных залов Читракала Паришад, а картина «Возлюби ближнего своего» установлена у изголовья усопшего.

Так заканчивается история о создании и бытовании картины С.Н. Рериха «Возлюби ближнего». Но сам вопрос о действенном применении человечеством этого завета Христа, безусловно, остаётся открытым. Как видится – альтернативы ему нет.