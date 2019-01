1 Love Thy Neighbour As Thyself, 1967, Oil on canvas. 112 × 214. См. также каталог галереи: Roerichs – Roerichs Collection of Paintings with Karnataka Chitrakala Parishath. / Texts by S. M. Krishna, M. S. Nanjunda Rao, Sudha V. Reddy, Aditi Vasishtha, Suresh Jayaram & H. A. Anil Kumar, S. N. Chandrasekhar. Bangalore: Karnataka Chitrakala Parishath, 1997. 80 p.: il. P. 33.