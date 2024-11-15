Эзотерические имена сотрудников Рерихов:

Модра –Ф. Грант, Авирах – М.М. Лихтман, Логван – Л.Л. Хорш, Тарухан – Г.Д. Гребенщиков, Порума – Н. Хорш, Радна – З.Г. Фосдик, Ояна – Э. Лихтман, Нару – Т.Д. Гребенщикова, Люмоу – С.Н. Рерих, Яруя – В.А. Шибаев.

18 мая 1932 года

Письмо Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке

Любимые, на этой неделе воздушная почта не прибыла, и потому мы получили ваши новости только медленной почтой без развития последних событий. Из Протоколов Встречи вы увидите наши комментарии на вашу последнюю телеграмму. Истинно, совершенно непозволительно, что к просветительским учреждениям относятся подобным образом, да так, что в некоторых случаях и неслыханно! Мы поражены такой настроенностью и отсутствием культуры! Мы восхищаемся вашей твёрдостью, ибо твёрдость и мастерство были проявлены во время битвы, но не в час покоя. Продолжая эту растущую битву за Культуру, за Свет, мы в нашем сознании устремляем себя в будущее; ибо всё существует и создано только ради будущего; перенося себя в будущее, мы и не заметим, как оно станет настоящим. Но для этого будем неустанно наполнять пространство. Только что из письма Вл[адимира] Р[ериха], которое вы нам переслали, так же, как и из местной газеты, мы увидели самые благоприятные знаки, именно такие, какие были Указаны уже давно. Не теряя времени, отправьте Вл[адимиру] Р[ериху] «Алтай-Гималаи», «Державу Света», «Тропы Азии» Юрия, каталог японской выставки, чтобы все эти изданные материалы можно было отдать генералу Morya и другим замечательным деятелям по выбору Вл[адимира] Р[ериха]. Не правда ли, что имя генерала, указанное в местной газете, напоминает вам о том, как прекрасно наблюдать за вехами истины. Мы очень рады, что вокруг В.Р. собираются явно благожелательные люди, так в тексте «Книги Архангелов», им присланной, мы нашли целые фразы из Учения. Пусть они даже без кавычек, как это часто бывает, ценность заключена здесь в том, что в жизнь входит осознание. Так же с воодушевлением направляйте общее мышление к Выставке и Конференции в Брюгге. Ибо всё это принадлежит к велению того же будущего во всей его неизменяемости. Будем идти под этим Знаменем. Потому необходимо укреплять его всеми мерами. Очень хорошо, что увеличенная фотография «Мадонны Орифламмы» будет висеть во всех отделениях Музея. Отсюда мы уже послали имеющиеся у вас фотографии для отделения в Риге. Также пошлём в Бенарес и в Белград. Было бы хорошо, если бы вы послали в Южную Америку. Кстати, как обстоят дела с университетом в Ла Плата2? Теперь, когда Белград претворился в жизнь, так же, как и Бенарес, и Рига, и даже Харбин ответил утвердительно, необходимо решить вопрос, как это было указано, и с Южной Америкой. Поймите, насколько сильно каждая мысль и действие нужны для Знамени.

Итак, надо приложить все усилия для оздоровления наших Комитетов способными личностями, помня, что только через людей к нам приходят и новые возможности. Лекции и обеды могут привлечь друзей, но они должны заканчиваться какими-то более или менее конкретными решениями о ближайших действиях. Потому что, кроме почтовых открыток, у нас есть также и марки, и значки, словом, такие условия, которые во многих случаях могли бы дать материальные результаты. Потому что, к примеру, наши марки совершенно забыты, но всё же они имеют значение, и не только на данное время, но навсегда. И так же со значками. У нас уже есть довольно привлекательный список значков первого и второго класса. Уже одно это может стать положительным активом. Все наши Облигации Дружбы и Акции Культуры выпущены не для того, чтобы их положили в туалет как бумагу. И сама их стоимость уменьшилась до одного доллара, другими словами, сделала их совершенно доступными. Казалось бы, что множеством предложений мы ответили самым разным группам и складам ума. На собраниях Комитетов много говорится о разных явлениях, которые сами по себе больше вызывают расходы, но думают ли приглашённые сотрудники о том, чтобы получать доход?

Конечно, мы знаем, как трудно с людьми, особенно сейчас. Мы отмечаем это не как упрёк Комитетам, но для наполнения пространства в определённом практическом направлении. Потому также, пожалуйста, соберите все сведения об авторском гонораре, который причитается за издание книг – следующих друг за другом томов Учения. Мы не слышали о том, как продаются книги Агни Йоги, сколько новых привлечено Учением, и всё же только этот путь дал духовные и материальные результаты. Также из этих сумм гонорара нужно будет послать чек Поволоцкому, и потому необходимо иметь отдельный точный список этих текущих доходов, в котором будет отмечено, на кого поимённо они были потрачены. Это должен быть совершенно отдельный список, который нельзя смешивать с остальными счетами приходов и расходов.

Радуемся, что книга Юрия имеет уже более 25 отзывов, о которых нам известно, но в действительности их может быть ещё больше. Положительный актив растёт и производит впечатление наилучшего оружия в битве с силами тьмы и антикультуры. Снова просим вас помнить о Знамени и о неизменности новых Указанных знакомств, отсюда придёт общее благо. Помните, как было Сказано: «Предвижу, как развеселить придворную свиту». Любимые наши, перечитайте всё, что было ранее дано, многое прояснится. Всё будет дано из рук… (обрыв письма)

Радуюсь вашему мужеству, вашей непоколебимости. Посылаем вам силу и знание о великой победе Знамени Культуры.

Сердцем и духом, любимые, с вами

Н.Р.

Письмо от м[ада]м Р[ерих].

Наши любимые и родные великолепные воины, все ваши последние письма принесли нам несказанную радость. То единение, тот дух мужества, находчивости и готовности, что так нужен воинам Света, осознан и применён вами в жизни! Какими закалёнными вы выйдете из этой битвы и как, утверждая себя, вы также будете утверждать дела Владыки. Ваше сердце должно проникнуться громадной вселенской важностью вашей деятельности и всего сражения, которое направлено против неё. Вы знает, кто направляет это сражение, кто направляет нападения, потому и думайте также соответственно. Целый центр тьмы находится в Нью-Йорке! Пусть каждое ваше слово будет полно достоинства, отбросьте любой страх и уступчивую болтовню, стойте непоколебимо, сражаясь за ваши законные права, перед всем миром. Как вы знаете, Сказано, что «шум полезен для Тактики Адверза», и так мы и будем действовать. Наши любимые, как трудно для нас быть далеко от вас в такое время, но так должно быть, потому подчинимся указу Мудрости.

Вы читали газету, посланную В[ладимиром] Р[ерихом]? Какие замечательные знаки распространены везде! Мы должны следовать им. Умоляю вас, не поддаваться всему вашему напряжению, не пропустить нужных шагов для будущего. Помните, что это будущее есть настоящее вашего вчерашнего. Главное – это выполнение Указаний, в этом вся тайна победы. Как можно шире продолжайте вашу просветительскую деятельность. В такое время очень полезны собрания писателей. Можно использовать все симпатии. Мобилизуйте больше воинов в Лигу Культуры. Какой мощной может стать эта организация. Можно завоевать всё общественное мнение и таким образом поднять мышление страны и даже стран. Действуйте, действуйте, действуйте! Пусть огонь сердца и стойкость опалят всех врагов. Вы знаете, как нужно держаться и как в помощь придут многие события и явления. Будем бесстрашными, будем пылать сердцем, зная, что Тот, Кто Непобедим, ведёт нас.

Слева направо: Ю.Н. Рерих, Е.И. Рерих, Н.К. Рерих. 1931–1932 гг., Кулу – Лахул, Индия

25 июня 1932 года

Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке

НАГГАР

УКАЗАНИЕ [ПУСТЬ] ИНСТИТУТ ТРЕБУЕТ ВСЕСТОРОННЕГО ПИСЬМЕННОГО АННУЛИРОВАНИЯ ВСЕХ СПЛЕТЕН/ НЕМЕДЛЕННО ОТКАЗАТЬСЯ [ОТ] ВООРУЖЕНИЙ И БОЕПРИПАСОВ/ СТРЕМЛЕНИЕ УСТАНОВИТЬ [С] КОНКУРИРУЮЩИМ ПРЕДПРИЯТИЕМ ДОБРОСОСЕДСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ГЛАВНОЕ/ АДВОКАТЫ МОГУТ ДОСТИЧЬ УСПЕХА ЛЮБЫМ ОБРАЗОМ = РЕРИХ

13 сентября 1932 гола

Письмо Н.К. Рериха к Э. Лихтман

Кейланг

Наша родная Ояна.

Пишу Вам накануне нашего отъезда. Мы уезжаем шестнадцатого. Надеюсь, Кулу не будет провожать нас жарой – погода в целом очень изменчивая. Сердце Масика чувствует это очень сильно, да и как может быть иначе – ведь это Армагеддон! Посылаю Вам письмо м-м де Во. В нём Вы найдёте упоминание о письме Френсис; кстати, не посылали ли Вы ей сотню долларов, которые она авансировала для путешествия в Брюгге. Посылали ли также деньги Зелюку, потому что согласно счёту Стокса, он всё ещё имеет какой-то авторский гонорар. Из газет мы узнали, что Ибн Сауд (друг Крейна) предпринимает строительство на много миллионов в Чикаго и Нью-Йорке. Как полезны были бы работы Светика. Мой Магомет готов. Св[етик] написал и представил много интересного – Ламы, Боги Кулу, Садху и т. д. Посылаю Вам каталог из Бенареса. Было бы хорошо, если бы другие отделения сделали бы каталоги по этому образцу. Теперь, когда в Америке началось финансовое возрождение, может быть, наши Комитеты тоже оживятся. Знак нашего Знамени был найден на груди Христа на картине Мемлинга в музее Антверпена – это очень важно, ибо Брюгге – город Мемлинга.

Ганс Мемлинг. Христос. XV век. (Центральная часть триптиха «Христос с поющими ангелами»)

Я делю книгу «Майтрейя» на две части. Но первую было бы хорошо издать на стороне, потому что она посвящена Лиге Культуры – «Твердыня Пламенная».

Сердцем мы чувствуем, как Вам трудно и как велика Битва. Если бы только держались внутренне все вместе, дружелюбно и зорко, трудясь с врагами и друзьями. Мы прочитываем Ваши письма вдоль и поперёк. Хорошо, что Вы нашли Харитонова. Не обнаружится ли здесь что-нибудь такое же гнусное, как с Германовой. Где и что случилось с книгой Дювернуа. Мы трудимся и думаем обо всех вас и посылаем наши лучшие мысли. Спасибо за картины. Целую вас крепко.

Н. Р.

Н.К. Рерих. 1931–1933 гг., Кулу – Лахул, Индия

4 октября 1932 года

Письмо Н.К. Рериха к Э. Лихтман

Родная наша Ояна.

Спасибо за Ваше письмо от 14 сентября. Чеки мы получили. Всем сердцем мы понимаем, о чём Вы пишете, и также всем сердцем убеждены, что не за горами то время, когда Вы снова будете здесь. Теперь давайте конфиденциально поразмышляем о некоторых тактических вопросах на будущее. Для будущих поездок с целью открытия новых отделений, таких, как Лига Культуры, также, как и наше Общество, для всего этого нужны будут некоторые средства. Особенно потому, что и сюда же нужно поставить годовой бюджет, который при текущем валютном курсе можно считать в $10.000. Вы понимаете, что в ближайшем будущем нельзя ожидать получить проценты, потому очень хорошо, что полностью в стороне от Музейной корпорации существует отдельная Корпорация картин Н.Р. Полностью отдельная от любого вопроса, касающегося [Мастер] Билдинга, акций и всех видов <Riskabys>, Корпорация картин может создать сторонние денежные средства, если не для прибыли, тогда для частичного покрытия долга. Оно будет, при настоящем положении дел, наиболее желательным. Вы согласитесь, что невозможно путешествовать с культурными целями на жалованье от Лиги Культуры, но средства от продажи картин не могут быть применены, несмотря ни на какие упрёки. Это означает, что перед нами, или, точнее говоря, перед Корпорацией картин Н.Р. стоят две задачи: или 1) продолжать продажу картин, посланных с этой целью, или 2) покрыть всё ещё существующий долг стоимостью части картин, находящихся в Музее, которая составляет, как Вы помните, $220.000. Так что, во всяком случае, сравнительно маленькая часть этой суммы покроет бюджет жизни в Наггаре. Подобно этому также и расходы на поездки. Ибо необходимо посетить целый ряд стран, а без этого путешествия нельзя даже и думать об обширной выставке. Пока ещё не совсем поздно, начните думать на эти темы, потому что никто не знает, за какой горой живёт друг или враг.

Последние сведения Луиса (Хорша) о Ric. очень важные. Конечно, мы не можем использовать их для прессы, но в разнообразных конфиденциальных соглашениях они могут быть очень полезны, если их тактично использовать. Нам также понравилось, как миссис Дейл выразилась: «Всякая всячина для городского радио». Кстати, поскольку сейчас фондовый рынок вновь процветает, или, по крайней мере, положение дел там весьма улучшилось, не подойдут ли они к нам поближе. Она уже получила в достаточной мере для своих прогулок по чужеземным улицам; к слову сказать, как ужасно, что сами американцы дурно говорят о ней французским властям. Хорошо, что часть денег послана Зелюку, потому что надо очень поторопиться с изданием книг. Потому что в пункте о гонорарах от Стокса должны быть неполученные суммы, которые можно использовать для печатных изданий в Париже. Улучшение американского фондового рынка даёт надежду, что наши комитеты снова смогут подбодриться. С огорчением узнаём из писем, что наши адвокаты, особенно Эрнст, кажется, отклоняются от чётких действий. Но успех может быть только тогда, когда есть убеждённость, честность и мужество. Ибо сейчас непростое время, сейчас пик Армагеддона. Из приложенной вырезки из журнала «Калпака» вы увидите, что везде уделяется внимание высвобождению тёмных сил, чёрной магии и необходимости противостоять тьме. Германова – сумасшедшая, как и прежде, и теперь её друг Мохамед отправил её из Индии. А это значит, что её злость усилилась. Нельзя ожидать, что мировой Армагеддон, предсказанный тысячелетия назад, не отразится на явлениях мира. Мы очень много трудимся. Знаем также, как заняты и Вы. Землетрясения, подземные и человеческие, всегда отражаются на сердце Е.И. Мы все мужаемся в духе и посылаем всем вам этот зов о мужестве и единении.

Обнимаем вас крепко. Духом с вами Н.Р.

Постскриптум. Подлость Кёльца даёт о себе знать и на нас. Неужели он намеревается привести всё в порядок, снова взболтав грязь? Ружья, вероятно, забрала полиция, поскольку мы никогда и не слышали о них. Очень ждём копию письма о ружьях.

Н.К. Рерих. 1931–1933 гг., Наггар, Индия

30 ноября 1932 года

Письмо Н.К. Рериха Совету попечителей Музея Н. Рериха

Совету попечителей Музея Рериха

Настоящее время исключительное. И потому все действия тоже должны быть исключительными. Не наша вина, что наступил этот мировой кризис. Не наша вина, что доходы от аренды упали ниже, чем другие ценности в Штатах. В то время, когда даже издательское дело понизилось в цене только на 10%, арендная плата уменьшилась почти вполовину. Надо полагать, это временный факт, но, тем не менее, мы должны принять его во внимание. Также не наша вина, что Bondand Mortgage Bank в своих действиях оказался преступником и что добровольный Комитет по акциям, полный антикультурных намерений, нанёс неисчислимые потери. Если даже наши друзья боятся преподнести в дар хотя бы одну книгу, тогда насколько больше вред, причинённый финансовым вложениям. Но мы не можем только жаловаться, унывать и ссылаться на явления мировой депрессии. Культурные Учреждения существуют целиком для целей оздоровления инфицированных и ослабленных корпораций. И именно вследствие этих целей подобные Учреждения называются в человеческом сознании якорем спасения. Не без причины в программе Всемирной Лиги Культуры, посланной вам 24 декабря 1931 года, так широко очерчены могучий размах и обширные цели, и Знак Лиги был Указан таким же, как знаменательный Символ Знамени Мира. Во имя этих великих понятий Культуры и Мира мы должны принять такие исключительные меры, которые могут соответствовать этому неслыханному мировому напряжению.

Это правда, что наши адвокаты начали два значительных судебных разбирательства против наших антикультурных врагов. Но, вне всякого сомнения, необходимо, чтобы эти иски, сумма в которых очень скромная в сравнении с причинёнными потерями, проводились с высочайшим энтузиазмом, соответствующим защите культурного предприятия. Лучшие люди Америки рассматривают, как национальное бедствие, вред, нанесённый нашим Учреждениям. Приняв во внимание широту такого бедствия, помня, что это настоящее громкое дело, наши адвокаты обретут неистощимый энтузиазм и находчивость, чтобы одолеть злонамеренные махинации тёмных сил. Только в несломимом энтузиазме понимания справедливости и в пламенном негодовании от махинаций можно победно завершить это доблестное действие.

Как раньше, так и теперь я не могу понять, почему наши культурные Учреждения, отдающие все свои силы на широкие просветительские цели, не могут быть полностью освобождены от налогов подобно целому ряду подобных Учреждений. Если YMCA3 освобождена, если даже Рыцари Колумба4 освобождены, если учреждения в Саратоге5 заслуживают освобождения, тогда как может быть, что наши просветительские цели не рассматриваются, по крайней мере, на том же уровне. Я не верю, и никто никогда меня не убедит, что наши просветительские цели менее достойны подобного освобождения. Однако, может быть, в нашей номенклатуре какая-то фразеология не соответствует целям вышеупомянутых учреждений, тогда такие слова не должны быть серьёзным препятствием. Всегда имеется возможность изменить эти слова так, чтобы их можно было согласовать с официальной фразеологией. Мы никогда не ограничивали себя узкой терминологией, потому что вопросы Культуры должны быть выше всех условных ограничений. Как и прежде, я полностью уверен, что в полном соответствии с истиной можно найти формулы, которые докажут, что наши цели в просветительском значении ни в коей мере не меньше, чем уставы вышеупомянутых Учреждений. Потому нашему адвокату следует преисполниться не только благожелательной готовности, но и энтузиазмом, который откроет ему Врата Правосудия. Пресса и общественное мнение обращали большое внимание на недавнее решение судьи Shietag’а. Конечно, это решение небывалое и исключительное в жизни Правосудия США. В тех же культурных терминах могут думать и какие-либо другие представители храма Правосудия. А наши защитники должны использовать такие же правовые решения, как и судья Shietag, и должны непоколебимо и неустанно бороться за победу, даже не допуская мысли об отступлении.

Если печальная действительность низких доходов от аренды в США отразилась на бюджете, это не означает, что существование Учреждений у нас всегда было основано исключительно на уровне арендных доходов. Все Просветительские Учреждения США существуют на открытые выпуски акций по подписке. Средства привлечения финансирующих организаций на благо повышения культурного уровня страны многообразны. У нас уже есть опыт нахождения таких внешних фондов. У нас есть членские взносы, марки, именные комнаты, почётные кресла, памятные книжные полки в библиотеке, и наконец, уже с середины 1931 г. у нас есть десять специальных Комитетов для привлечения фондов. Может быть, деятельность этих Комитетов значительно подорвана вследствие преступных действий наших врагов, но всё же Комитеты существуют и приходят в себя после первого нападения врага, и вновь должны деятельно и уверенно продолжить своё неотложное дело. К счастью, общее финансовое положение США улучшается, и это может значительно вдохновить наши Комитеты. Недостаток удачи в прошлом не исключает лучшего будущего. Если кто-либо, упавший духом от противостояния, пожелает отказаться от полномочий, тогда это пустое место следует немедленно заполнить новыми участниками. Пусть будет десять новых деревьев на месте каждого упавшего дерева! И пусть все планы Комитетов, как финансовые, так и культурные, растут в такой же прогрессии. Забудем навсегда всё прошлое. Перед нами будущее, и мы знаем, что человечество постоянно нуждается в увеличении Маяков Культуры. Если число наших Комитетов по какой-то причине неудовлетворительно, тогда будем их увеличивать. Если желательно увеличить число членов Комитета, пусть каждый член Комитета рекомендует, по крайней мере, одного из своих друзей, который пожелает принять участие во имя Культуры. Для того, чтобы программы Комитетов постепенно не замерли из-за недостаточности соответственных сведений, пусть Совет Музея пригласит максимально необходимое количество Председателей Комитетов, по отдельности или пленарно, чтобы произвести учёт всех их ясных и определённых предложений и достижений. Собрания Комитетов – не только обмен мнениями. Должна быть элементарная запись всех предложений, иначе обмен мнениями только уведёт в сторону абстрактности, тогда как целью Комитетов является высочайшая практическая активность. Мы никак не препятствуем их действиям, если только они в рамках Культуры. Это правда, что преступные действия врагов препятствовали эффективности Комитетов, но сейчас у нас уже есть пять благоприятных решений суда, и это официальное признание должно необычайно вдохновить членов всех Комитетов. Из-за расстояния многое остаётся неясным. Например, Комитет, предложенный Новаком. Совершенно ясно, что наш друг, чрезвычайно занятый м-р Баттл, не смог признать ценности этого Комитета. Но после этого вся идея зачахла, так как она зависела от одного человека, и если цели Комитета такие широкие, такие неотложные, то как единственная персона смогла воспрепятствовать работе такого крупного формирования. Впрочем, из жизненного опыта мы знаем, как неожиданно появляются новые сотрудники. Магнит энтузиазма, сердечного великодушия, взаимного дружелюбия создаёт великие силы. Где внутреннее сердечное единение существует, там этот магнит развивает чрезвычайную мощь. Помню, как трогательно сказал однажды Джайлс о том, как он всем сердцем восхищается нашим внутренним единением. Истинно, единение – это не официальная подпись на бумаге, но великий талисман, спрятанный в глубине внутреннего единства и гармонии, вдохновляющий каждое чуткое человеческое сердце. А таких [сердец] много. В силу этого, во имя нынешних исключительных времён, во имя всех сияющих огнём сердец применим неотложные исключительные меры. Пусть все сотрудники наших Учреждений трудятся беспечально. Пусть воля членов Комитетов будет твёрдой. Пусть распространяются новые мысли и созидаются новые планы, и в чём не преуспели вчера, может сложиться завтра. Пусть друзья и враги чувствуют, что созидательная деятельность продолжается и что никакие препятствия не затуманят сознание. И ощущение такой ясной и повелительной мысли привлечёт новые сердца. Мы должны найти новых. Любая деятельность должна быть в поиске, ибо в этом рост. Так будем расти и в единении привлекать новые сердца, и подготавливать новые непредвиденные шаги на благо Культуры. Каждое действие воистину можно превратить в триумф Культуры!

30 нояб[ря] 1932

Н. Рерих

Н.К. Рерих. 1931-1933. Наггар, Индия

24 декабря 1932 года

Письмо Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке

Наши родные.

В наш обычный знаменательный день хочу пожелать вам не только твёрдости и мужества в великом сражении за культуру, но также должен предупредить вас о некоторых вредоносных или вражеских попытках. Мы знаем, в соответствии с указаниями, насколько трудно и вам, и везде. Новые фазы битвы против тьмы поставили задачу ещё раз сплотить в единое целое все силы, а также внимательность и предусмотрительность. Мы понимаем, как это трудно для вас не только с самими врагами, но и с нашими собственными защитниками адвокатами. Во-первых, они не знают всех критериев нашей культурной деятельности, во-вторых, они часто выносят на обсуждение механические формулировки, и, в-третьих, в соответствии с общей человеческой привычкой, они не желают умалить важность чего-либо. В настоящее время перед нами характерный эпизод с Кёльцем. Безо всякого ясновидения могу утверждать, что поистине нашим адвокатам вся эта Кёльциада кажется чем-то мелким и несравнимым со всеми другими текущими событиями. Каким способом им можно объяснить, что Кёльциада – это не мелкий случай воровства оружия и биноклей, это очень, очень искусная махинация с целью дискредитировать, принести огромный вред с намерением разрушить наши учреждения. У нас есть определённые данные, которые приводят к тому, что Кёльц крутит что-то конкурирующее с нашим учреждением, имея в качестве главной задачи дискредитацию и разрушение наших учреждений . Трудно сказать, от какой именно тёмной ложи он имеет свои инструкции, но, судя по его непрекращающейся гнусной деятельности, его вдохновляет и поддерживает кто-то из основных врагов. Он уже сказал, что [Мастер] Институт обанкротился и что суд не принимает решения. Такая итоговая формулировка показывает, с чем он был сюда послан. Его наниматели, очевидно, скупо ему платят, но предательство и клевета всегда оставались в пределах тридцати шекелей. Итог таков, что Кёльц ведёт вредоносную агитацию, которая, как вы понимаете, производит самое нежелательное впечатление. Он также говорит, что в Институте деньги тратят широко и как попало, но О[яна] помнит, как он [вызвал] наше негодование, [выспрашивая,] о том, как Р[ябинин] путешествовал первым классом, потратил деньги на потерянное военное снаряжение, как попало платил в Лахуле, отдал, в качестве подарка, яка, рассчитывая, что мы не узнаем, и другие подобные вещи. Словом, не забудем, что перед нами опасный прислужник тёмных сил. Из протоколов наших собраний вы увидите подробности. Пример Кёльца должен показать нашим адвокатам, что для нанесения вреда используются не обыкновенные удавы, но аспиды, и наши защитники должны очень остро различать, где опасность для зародышей великого. Они должны понимать критерии культурной деятельности. Ибо только доброжелательная деятельность в своём полном масштабе может поднять и продвинуть как особую задачу защитников, так и охранение Дома [Мастера]. Пусть они ещё раз поймут, что деятельность не для Дома, но Дом является частью деятельности. Такой масштаб задачи разбудит в них энтузиазм, без которого никакая победа невозможна. Но для энтузиазма надо смотреть широко, и тогда даже такие зародыши зла, как Кёльц, предстанут во всём своём гнусном смысле. Поставленная задача бдительности и соизмеримости, так же, как и привлечение новых сил, помогут благим решениям. Может быть, такие личности, как Леман или Кнокс смогут принять близко к сердцу вопросы справедливости. Если в конторе Plate кипит злая деятельная активность, то наши адвокаты могут достойно на неё отвечать и не быть ограниченными только какими-то на неё контратаками, возможно, и запоздалыми. Пример Кёльца напоминает всем нам о том, насколько активны тёмные силы, а также и о том, что маленькая гадюка, очевидно, может иногда превратиться в боа констриктора6. Но все трудности также приобщают и к благой творческой энергии. Мы думаем о вас, обо всех делах каждый час. Лозунги, посланные в пространство агентами тёмных сил, очень короткие, и их не нужно объяснять. Сатанисты хотят произвести разрушение не частично, но по всему фронту. В последней почте вы читали моё письмо к Лосски и, вероятно, вместе со мной негодовали на то, что в Праге, так же, как и в Париже, распространяются такие конечные формулировки, что якобы всё везде уже закрыто. Мы боремся, чтобы доказать обратное, мы знаем, что вы сражаетесь за то же самое. Ибо уменьшение деятельности не означает конец всего. В соответствии с традициями всемирного катаклизма можно жить даже с минимальным бюджетом, но духовная внутренняя творческая значимость культурных дел заключается не в бюджете. Мы ясно понимаем и слышим Указания, что битва ведётся самыми опасными тёмными силами. Мы видим и замечаем, что изыскиваются самые неожиданные элементы зла, и что они направлены на эту разрушительную кампанию. Но именно в этот период всеохватывающего масштаба битвы за культуру, когда даже посторонние люди видят, что развёрнуто громкое дело, приложите на дело света новые усилия всех друзей. Как вы поняли, враги особенно боятся общественного мнения, они боятся разоблачения, но в этом направлении очень ценно участие важных людей, которые приходят на официальные Литературные завтраки и обеды держателей Акций Дружбы, потому что каждый здравомыслящий человек понимает, что в любом, даже сложном деле возможны полезные и приемлемые решения.

Н.К. Рерих. 1931–1933 гг. Наггар, Индия. На заднем плане: триптих «Fiat Rex» (1931) и «Знамя Мира» (1931)

24 декабря 1932 года

Люди, избегающие доброжелательных решений, доказывают тем самым свою принадлежность к тёмному сатанинскому миру. Как было Сказано, пестры эти тёмные легионы. Невозможно сдержать их обычными мерами. Но основное средство борьбы против них всё же остаётся в наших руках. Это средство, которое было Указано и Утверждено много раз, – Единение . В единении наши силы умножаются десятикратно. И перед единением теряет силу вся наглость сатанистов. Надо усвоить это благое единение. Воистину необходимо обучать сердца этому великодушному, всевмещающему и возвышенному стремлению. Под этим не надо понимать стремление как что-то мимолётное, быстро проходящее, только по каким-то сияющим дням. Единение – это не только радость и довольство, но оно гораздо важнее в нужде и трудностях. Разжечь целеустремлённость среди удовольствия – уже великое светлое достижение. Первый и главный путь к этому – забыть всё прошлое со всеми его ошибками и невежеством. И надо привыкнуть к отказу от этого прошлого. Более того, надо неустанно воспитывать в себе благожелательное вмещение привычек других. Так, например, люди иногда несколько грешат привычками, заложенными в них с детства. Вместо того, чтобы быть судебными дознавателями и обвинителями, необходимо направить все силы к нахождению деятельного единения. Не имеет значения, что было вчера, не имеет значения, что было сотню лет назад, когда перед нами будущее. Именно это благое для всех народов будущее требует от нас заострения всех наших чувств и возможностей. Ибо эти возможности станут нам очевидными вместе с единением, когда, отбросив всю претенциозность и надуманность, мы найдём внутри себя сердечные творческие силы, которые, как магнит, привлекают окружающее доброжелательство. Разъединение, даже если и глубоко скрытое, непозволительно. Недопустимо разъединением, хотя бы и глубоко захороненным, загрязнять и ослаблять друг друга. В двух словах, надо найти в себе вмещение и великую сердечность, которые требуются при всех обстоятельствах, как в малом, так и в великом, как в семье, так и в государстве. Привлечённые магнитом сердечности, новые и полезные сотрудники будут легче приближаться, ибо силы тьмы очень гневливы, и гневом они взаимно усиливают друг друга. Но бороться с гневом можно только доброжелательством и единением. Будем ясно распознавать это во всём, как в великом, так и в малом, и увидим, как малое иногда оказывается грандиозным.

Продолжают поступать сведения о Кёльце. В уста О[яны] вкладываются абсурдные слова о том, что мы посылаем в поездки, чтобы навестить других, только наших сотрудников, и на этом Аллен Ли строит свои оскорбления, вдохновлённые Кёльцем. Также есть сведения, что Кёльц многим людям рассказывает, что он виделся в Америке с членами учреждений, и они знают, что деньги здесь расхищаются и что сейчас они заканчиваются. Становится совершенно ясно, что Кёльц виделся в Америке с какими-то людьми, может быть, в Нью-Йорке, может, в Чикаго. Его клеветнические нападения совпадают с клеветой Холла (вора). Кто знает, откуда пришло вдохновение самого Холла? Кто именно стоит позади этих воинствующих козней, но, вне всякого сомнения, чувствуется, что всё это не в рамках психического заболевания и ненормальности, но в пределах каких-то намеренных преступлений. Конечно, Кёльц посылает в Америку много писем и телеграмм. Он продолжает искать земельный участок для покупки, но кто знает, может, всё это только маскировка. Возможно, главная его миссия заключается в том, чтобы вернуться в долину для дискредитации и отправить донесение тем, кто его нанял. Конечно, единственное, что мы сейчас можем сделать – это услышать обо всех преступных высказываниях Кёльца. Он не стесняется сказать, что главный человек долины Аллен Ли уже отвернулся от нас, и скоро отойдут и все остальные. Это означает, что мы и вправду имеем дело со злоумышленной схемой запланированного заговора. Кёльц заполнил своей деятельностью всю долину, и можно ясно видеть, что он, прежде всего, старается навредить целому конгломерату Американских дел. Трудно сказать, как будут разоблачены в Америке его сообщения и клевета, но наши адвокаты должны быть необычайно бдительны, чтобы определить, откуда идёт эта подлость. Сейчас Кёльц и всё его подстрекательство нашли гостеприимство у Аллена Ли.

Теперь несколько слов о Лиге Культуры. Конечно, вы заметите, что в Париже слово Культура производит удивительное воздействие. В этом случае, до моего возвращения в Париж, мы их больше трогать не будем. Начинать с ними филологические разъяснения невозможно, следовательно, во время моей поездки мы по-другому организуем в этой стране формирование Лиги Культуры. А сейчас, как я уже писал, надо бережно накапливать истинно культурные элементы. В других странах вы можете открывать новые отделения, только если будет полная уверенность, что культура не вызовет нервный шок. Но мы знаем, что все эти нервные потрясения имеют в своём основании, прежде всего, невежество, следовательно, все эти увядшие цветы со временем снова расцветут, как только взойдёт солнце. Мы ожидаем посылку с фотографиями триптиха «Жанна д’Арк», «Мадонны Лаборис», «Св. Пантелеймона», «Корона Мунди», каждую в трёх экземплярах, потому что они будут частью альбома для Папы [римского]. Из моего письма к Шкляверу вы увидите, как выглядят мои предложения в отношении бюджета, а также увидите упоминание о предложении графа Флёри. Мы очень ценим его полезную идею развесить мои картины в приёмных залах Министерства иностранных дел. Я с радостью это сделаю. Все эти дни токи очень трудные, но Соломон Мудрый говорил: «И это пройдёт». Но в любом случае, это необычное нарастание обязывает нас к необычайной осторожности и зоркости во всём, что относится к Единению. Поскольку я начал с единения, то и заканчиваю тем же зовом, потому что в нём вмещение и великая сердечность, и осознание великого труда, и сотрудничество.

Мы чувствуем, что далеко не все наши сотрудники, не говоря уже о наших друзьях, используют для своих Рождественских поздравлений почтовые открытки, изданные нашим Музеем. Это очень печально, ибо, если бы постоянные члены взяли хотя бы по десять открыток, это была бы полезная сумма для покрытия долга за издание. Потому что праздники – такой исключительный момент для распространения открыток, но ясно, что многие просмотрели это обстоятельство. Конечно, разработка темы отделения в Пекинском музее очень интересная и может дать полезные результаты. Равным образом, очень своевременны также и другие сообщения Министерства иностранных дел.

Итак, даже в трудные дни можно видеть много очень полезных вех. Будем собирать эти знаки как оружие против тёмных сил.

Духом с вами.

Н. Рерих

Перевод с английского

О.В. Исаевой и Т.Ю. Водолажской

г. Тамбов



