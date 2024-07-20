Письма Н.К. и Е.И. Рерих из архива Музея Николая Рериха в Нью-Йорке1
Эзотерические имена сотрудников Рерихов:
Модра – Ф. Грант, Авирах – М.М. Лихтман, Логван – Л.Л. Хорш, Тарухан – Г.Д. Гребенщиков, Порума – Н. Хорш, Радна – З.Г. Фосдик, Ояна – Э. Лихтман, Нару – Т.Д. Гребенщикова, Люмоу – С.Н. Рерих, Яруя – В.А. Шибаев.
22 июля 1931 года
Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке
Мастер Институт объединённых искусств
310 Риверсайд Драйв, Нью-Йорк.
«ДЕРЖАВУ СВЕТА» РАСПРЕДЕЛИТЕ РАВНОМЕРНО В ИЗДАНИЯХ НАШЕГО [РЕРИХ МУЗЕУМ] ПРЕССА2 ТЧК ДЕРЖИТЕ КАМПАНИЮ ШТРАУССА ОТДЕЛЬНО ОТ КАМПАНИИ С ПОЧТОВЫМИ ОТКРЫТКАМИ = РЕРИХ
24 июля 1931 года
Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке
ПРОВОДИТЕ ВСЕ КАМПАНИИ РАЗДЕЛЬНО КАК УКАЗАНО ТЧК ОБЪЕДИНЕНИЕ КАМПАНИЙ ТОЛЬКО В ПРОДАЖЕ СЕРИИ ДЕСЯТИ ПОЧТОВЫХ ОТКРЫТОК МИРА КУЛЬТУРЫ ТЧК ИСПОЛЬЗУЙТЕ ШТРАУССА ТОЛЬКО [в пределах] ДОГОВОРА ДРУЖБЫ МУЗЕЯ РЕРИХА
ТЧК ДЕСЯТИЛЕТНИЙ КАТАЛОГ ДОЛЖЕН ДОСТОЙНО ВКЛЮЧАТЬ ИСТОРИЮ ДОСТИЖЕНИЙ И ПЕРСПЕКТИВЫ БЕЗ УПОМИНАНИЯ ЛЮБЫХ КАМПАНИЙ ТЧК ДЛЯ КАЖДОЙ КАМПАНИИ ИМЕЙТЕ ВКЛАДЫШ ТЧК ШЛЮ ПОЧТОЙ ОФИЦИАЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ [на] ДЕСЯТИЛЕТИЕ = РЕРИХ
25 июля 1931 года
Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке
НЕТ ПОЧЕТНЫХ ЧЛЕНОВ БЕЗ ОПЛАТ УСЛУГ СЧАСТЛИВЫ ПРИЕЗДУ СВЕТИКА ПИСЬМО ОЖИДАЕТ СВЕТИКА ПАРИЖЕ ТЧК ГОРНЫЕ ВЫСОТЫ БЛАГОТВОРНЫ МАТЕРИ – РЕРИХ
30 июля 1931 года
Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке
ПОСЫЛАЮ ПОЛУЧЕННЫЕ УКАЗАНИЯ О МОИХ КАРТИНАХ БУЭНОС-АЙРЕСЕ ОСТАВИТЬ ИХ ТАМ ЕСЛИ ЕЩЕ НЕ ВОЗВРАЩЕНЫ ПИШУ ПОДРОБНОСТИ = РЕРИХ
18 августа 1931 года
Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке
ОДОБРЯЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ШТРАУССА ПРОВЕСТИ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ С ПРЕССОЙ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ ЕЖЕДНЕВНЫХ ТЕЛЕГРАММ С КОНФЕРЕНЦИИ В БРЮГГЕ = РЕРИХ
19 августа 1931 года
Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке
ПРЕССА БУДЕТ ШИРОКО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФОТОГРАФИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ЦЕРЕМОНИЙ СОБЫТИЙ БРЮГГЕ ТЧК ПОДГОТОВЬТЕ ЗАГОЛОВКИ ТЧК КО ВРЕМЕНИ КОНФЕРЕНЦИИ ПОЧТОВЫЕ ОТКРЫТКИ БУДУТ НЕОТЛОЖНО НУЖНЫ ВЕЗДЕ ТЧК ПРЕКРАСНЫЕ НОВОСТИ ФРАНЦУЗСКИЕ АКАДЕМИЯ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ АКАДЕМИЯ МОРАЛЬНЫХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК АКДЕМИЯ НАДПИСЕЙ И ИЗЯЩНОЙ СЛОВЕСНОСТИ ЕДИНОДУШНО ОДОБРИЛИ ПАКТ РЕРИХА = РЕРИХ
6 сентября 1931 года
Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке
С АЛБАНИЕЙ ЛУЧШЕ ВСЕГО ПОСТАРАТЬСЯ НЕ ОСЛОЖНЯТЬ СИТУАЦИЮ С УСТАВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ТЧК ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ [С] ФОРЕСТОМ ГРАНТОМ3 ТЧК НЕОБХОДИМО УПОМЯНУТЬ ВТОРИЧНЫЕ АКЦИИ ПОД ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ ТЧК СООБЩИТЕ ПРИЧИНЫ ВОПРОСОВ АЛБАНИИ ТЧК ИСКЛЮЧИТЕ ДОЛЛАРОВЫЙ КАТАЛОГ УРУСВАТИ ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ СОГЛАСНО ПИСЬМУ ДИРЕКТОРА = РЕРИХ
12 сентября 1931 года
Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке
ЖУРНАЛ УРУСВАТИ ПРЕВОСХОДНЫЙ ТЕЛЕГРАФИРУЙТЕ КОГДА ПОЯВИЛАСЬ <YALF>КНИГА ТЧК ВОЗВРАЩАЕМСЯ НАГГАР ВОСЕМНАДЦАТОГО ВТОРАЯ КОРРЕКТУРА БУДДЫ ХУЖЕ ЧЕМ ПЕРВАЯ НЕОБХОДИМО ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПОЧТОВЫХ ОТКРЫТОК И ДЕРЖАВЫ СВЕТА = РЕРИХ
Слева направо: Н.К. Рерих, Лама Лобсанг Мингюр Дордже
(читает молитвы над камнем перед церемонией его разбивания), июль-сент. 1931 г.,
Лахул, Индия
16 сентября 1931 года
Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке
БРЮССЕЛЬСКОГО КОРРЕСПОНДЕНА НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ ТЧК ОСКВЕРНИТЕЛИ КУЛЬТУРЫ ЗАСЛУЖИВАЮТ РЕШИТЕЛЬНЫЙ ОТПОР ТЧК КАК ВСЕГДА ДЕЙСТВУЙТЕ ЭНЕРГИЧНО СО ВРЕМЕНЕМ ЗАПРОСИВ ОПРОВЕРЖЕНИЕ ИЛИ ОБДУМАЙТЕ СУДЕБНОЕ ДЕЛО [НА] ОДИН МИЛЛИОН ИЗ-ЗА ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА КУЛЬТУРНОЙ КАМПАНИИ ТЧК В СЛУЧАЕ СУДОПРОИЗВОДСТВА ДОЖДИТЕСЬ ПРИЕЗДА ЭСТЕР = РЕРИХ
Слева направо: Н.К Рерих, В. Шибаев, миссис Мэхон, Э. Лихтман, Ю. Рерих, полковник Мэхон, сентябрь 193 1г., Наггар, Индия
24 сентября 1931 года
Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке
ЗНАМЯ МИРА РЕЛИГИОЗНО ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РЕЛИГИЙ ЖЕЛАТЕЛЕН ТЧК ОДОБРЯЕМ ОТДЕЛЕНИЕ МУЗЕЯ РЕРИХА [в виде] ИНСТИТУТА ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ТЧК СПЕШИТЕ ДЕСЯТИЛЕТНИМ КАТАЛОГОМ ТЧК ТЕЛЕГРАФИРУЙТЕ НОВОСТИ УСПЕХА КОНФЕРЕНЦИИ ТЧК КОГДА ПОЯВИЛАСЬ ДЕРЖАВА СВЕТА = РЕРИХ
25 сентября 1931 года
Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке
ПАРИЖ ТЕЛЕГРАФИРУЕТ СОГЛАШЕНИЕ БРЮГГЕ ДОЛГОВРЕМЕННОЕ ТЧК ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ ВАЖНУЮ НОВОСТЬ ШИРОКО ТЕЛЕГРАФИРУЙТЕ ВСЕ НОВОСТИ УСПЕХА КОНФЕРЕНЦИИ = РЕРИХ
25 сентября 1931 года
Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке
ПРИМЕНИТЕ РЕСУРСЫ ПОЧТОВЫХ КАРТОЧЕК ТЧК ЭНЕРГИЧНО ОПУБЛИКУЙТЕ В ТАЙМС ДОГОВОР ДРУЖБЫ ЗНАМЕНИ МИРА ТЧК РАЗРЕШИТЕ ПОЧЕТНУЮ ПРЕЗИДЕНТСКУЮ ДОЛЖНОСТЬ ИНСТИТУТУ ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ ТЧК ИСПОЛЬЗУЙТЕ РУБРИКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕССЫ = РЕРИХ
27 сентября 1931 года
Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке
РАДУЕМСЯ ХОРОШИМ НОВОСТЯМ ЗНАМЕНИ МИРА ОДОБРЯЕМ В ЦЕЛОМ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ АМЕРИКАНСКОЙ ПРЕССЫ = РЕРИХ
29 сентября 1931 года
Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке
СЕРДЕЧНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПОЗДРАВЛЕНИЯ [ПО ПОВОДУ] ВСТРЕЧИ ПОДПИСАНИЯ [ДОГОВОРА] ЗНАМЕНИ МИРА ТЧК РЕШАЙТЕ ПРОБЛЕМУ УСТАВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПРОСТЫМ ПУТЕМ ТЧК ИЗБЕРИТЕ ПРЕЗИДЕНТА МЕДИЦИНСКОЙ АССОЦИАЦИИ ПОЧЕТНЫМ СОВЕТНИКОМ ТЧК АКЦИИ ДРУЖБЫ ОТ ДВАДЦАТИ ДОЛЛАРОВ = РЕРИХ
Н.К. Рерих, Святослав Рерих, сентябрь, 1931 г., Наггар, Кулу
1 октября 1931 года
Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке
В АЛАТАСЕ ДЕРЖАВА СВЕТА ТРЕБУЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СУММЫ МОГУ ПРЕДОСТАВИТЬ ЗАЕМ СО СВОЕГО СЧЕТА ТЧК ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО КНИГИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ТЧК КОРРЕКТИРУЙТЕ ДЕРЖАВУ СВЕТА ПИСЬМОМ ТЮЛЬПИНКУ ГДЕ УПОМИНУТА ПРИНЦЕССА МАЛЕЙН НАОБОРОТ Я БЕЗРАЗЛИЧЕН К ПЕРЕМЕНАМ В ОТНОШЕНИИ МЕНЯ = РЕРИХ
6 октября 1931 года
Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке
ОДОБРИТЕ АКЦИИ ДРУЖБЫ НАЧИНАЯ С ОДНОГО ДОЛЛАРА ТЧК КАЖДАЯ КАМПАНИЯ ОПЛАЧИВАЕТ СВОИ РАСХОДЫ ТЧК ОДОБРИТЕ ВЫСШУЮ КАТЕГОРИЮ БЕЗ ПОДПИСИ МУССОЛИНИ ТЧК ИМПЕРАТОР АБИССИНИИ УЖЕ ВЛАДЕЕТ ТЧК ЖЕЛАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФРАНЦУЗСКУЮ ГАЛЬВАНОПЛАСТИКОВУЮ ПЕЧАТЬ [ДЛЯ] ПОЧТОВЫХ КАРТОЧЕК АМЕРИКИ = РЕРИХ
8 октября 1931 года
Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке
ВОСЕМЬДЕСЯТ СТРАНИЦ ДЕСЯТИЛЕТНЕГО [КАТАЛОГА] НЕ ЧРЕЗМЕРНЫ НАДЕЕМСЯ ПРИВЛЕЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ШИРОКИХ ВЗГЛЯДОВ И ЯРКОЕ ОЖИДАЕМ ЭТОТ КРАЙНЕ НЕОБХОДИМЫЙ КАТАЛОГ = РЕРИХ
14 октября 1931 года
Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке
КАСАТЕЛЬНО ОТЧЕТА НЕТТИ НАПОМНИТЕ НЕМЕДЛЕННО ТЕЛЕГРАММОЙ КНИГИ ОТПРАВЛЕНЫ БЕЛГРАД ТЧК ИЛЛЮСТРАЦИИ К ДЕСЯТИЛЕТЕМУ КАТАЛОГУ ЖЕЛАТЕЛЬНЫ = РЕРИХ
15 октября 1931 года
Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке
УТВЕРДИТЕ ЧЛЕНСТВО ОДИН ДОЛЛАР ТЧК ПОДГОТОВЬТЕ СТАТЬЮ [О] КОРОНА МУНДИ ПОСОВЕТУЙТЕ АЛАТАСУ ЖЕЛТУЮ ОБЛОЖКУ ПОДОБНУЮ ФРАНЦУЗСКОМУ ВЕСТНИКУ = РЕРИХ
21 октября 1931 года
Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке
РЕДАКЦИОННЫЕ СТАТЬИ И АДРЕСНЫЕ РЕКВИЗИТЫ АЛАТАСА ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ АМЕРИКАНСКОМУ ИЗДАНИЮ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ ТЧК УСТАНОВЛЕН ЛИ БРЮССЕЛЬСКИЙ КОРРЕСПОНДЕНТ = РЕРИХ
22 октября 1931 года
Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке
ГРЕБЕНЩИКОВ ТЕЛЕГРАФИРУЕТ [ЧТО] КНИГА ДВЕСТИ ПЯТЬДЕСЯТ СТРАНИЦ ГОТОВА СОДЕРЖАНИЕ СОГЛАСНО РУКОПИСИ ВСЕ СДЕЛАНО С ВОЗМОЖНОЙ ЗАБОТОЙ И ЛЮБОВЬЮ
29 октября 1931 года
Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке
СТОКС ИЗБРАН ПОЧЕТНЫМ СОВЕТНИКОМ МУЗЕЯ ГОЛОСОВАНИЕМ ПОКРОВИТЕЛЕЙ ТЧК ПРЕДЛОЖИТЕ ЕСЛИ НУЖНО КРОМЕ ПОЧЕТНОГО СОВЕТНИКА ТОРЖЕСТВЕННО УЧРЕДИТЬ ПОЧЕТНОГО СОТРУДНИКА ИЛИ ПОЧЕТНОГО ЧЛЕНА-КОРРЕСПОНДЕНТА МУЗЕЯ ДЛЯ ЛУЧШИХ УЧАСТНИКОВ КАМПАНИЙ С ТРЕТЬИМ КЛАССОМ БЕЗ ПОДПИСИ ТЧК ПОСЫЛАЕМ ПОЧТОЙ ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ГОРНЫХ ПТИЦАХ - РЕРИХ
22 октября 1931 года
Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке
ОЧЕНЬ РАДУЕМСЯ ОЖИДАЕМ ПОДРОБНОСТИ О РЕБЕНКЕ - РЕРИХ
31 октября 1931 года
Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке
СОЖАЛЕЕМ СОГЛАСНО ПРОШЛОГОДНЕМУ РЕШЕНИЮ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ВРЕМЕННЫЕ ВЫСТАВКИ НЕВОЗМОЖНЫ ПОСЛЕ ВЕНЕЦИАНСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЕЛЕНА [ИВАНОВНА] ШЛЕТ САМЫЙ СЕРДЕЧНЫЙ ПРИВЕТ ОРИОЛЕ = РЕРИХ
10 ноября 1931 года
Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке
СОГЛАСИЕ ФАКСИМИЛЬНОЙ КОПИИ ПОДПИСИ ЛЕКЦИЙ КАЛИФОРНИИ СЕЙЧАС НЕВОЗМОЖНО УДЕЛИТЕ ВНИМАНИЕ НЬЮ-ЙОРКУ СВЯТОСЛАВ ОДОБРЯЕТ БРИНТОНА [ДЛЯ] ОТБОРА КАРТИН [НА] ВЫСТАВКУ [В] УИЛМИНГТОНЕ = РЕРИХ
11 ноября 1931 года
Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке
ПРИЗНАЙТЕ МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ ТЧК ТРИДЦАТЬ АРХИТЕКТУРНЫХ УРОКОВ ЖЕЛАТЕЛЬНЫ ПОПРОБУЙТЕ ЦЕНУ НИЖЕ ИЛИ РАССРОЧКУ ЧЕТЫРЕ ГОДА ДЕРЖАВА СВЕТА ПРЕКРАСНАЯ = РЕРИХ
13 ноября 1931 года
Телеграмма от семьи Рерихов к сотрудникам в Нью-Йорке
СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ СЛАВНОЙ ДЕСЯТИЛЕТНЕЙ ВЕХЕ НЕУСТАННОГО СОЗИДАТЕЛЬНОГО ТРУДА НА БЛАГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ШЛЁМ НАИЛУЧШИЕ ПОЖЕЛАНИЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ И РАСШИРЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВО ИМЯ КУЛЬТУРЫ = ЕЛЕНА НИКОЛАЙ ЮРИЙ СВЯТОСЛАВ РЕРИХИ
13 ноября 1931 года
Письмо Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке
В ваших письмах было упомянуто, что определённые личности попрекают наших друзей за то, что они якобы считают меня богом, стремясь оскорбить таким образом как моих друзей, так и меня. Но этим подобного рода «наставники» только умаляют понимание Бога и самих себя.
Ответ на всё готов. Рассмотрим теперь, насколько нелепо богохульство тёмных; только тёмные могут решиться унизить высочайшее понятие.
Что же тогда содержится в моей деятельности, что вызывает их негодование?
Я пишу книги, посвящённые искусству и знанию, посвящённые культуре. Очень многие делают то же самое. Книги Метерлинка, Бернарда Шоу, Уэллса, Тагора часто появляются и захватывают внимание широкой публики, но никто не возмущается.
Несколько биографий и симпозиумов были мне посвящены, но в сравнении с литературой, посвящённой другим художникам и труженикам науки и искусства, в Америке напечатано гораздо меньше.
Это правда, что в России и Европе с 1907 по 1918 было опубликовано девять монографий и с десяток специальных номеров художественных журналов были посвящены моей творческой работе. Но никто не выказывал возмущения, и все считали это вполне естественной реакцией общественного мнения.
В течение семнадцати лет, предшествовавших моему приезду в Америку, я руководил школами живописи и различными образовательными, художественными и научными учреждениями. Школа Императорского Общества Поощрения Художеств, в которой было две с половиной тысячи учеников и восемьдесят профессоров, часто называлась Школой Рериха. Ученики часто говорили: «Иду к Рериху» или «Учусь у Рериха», и никто из нашего Комитета Императорского Общества Поощрения Художеств не протестовал против таких выражений народа. Наша Царственная Председательница принцесса Евгения Александровна Ольденбургская4 постоянно говорила мне:
Никто не был возмущён такими проявлениями общественного мнения, как не было и преклонения передо мной как перед богом. На международных выставках меня приглашали занять специальные галереи (холлы), и никто не протестовал против таких решений жюри.
Мне постоянно приходилось выступать за сохранение сокровищ искусства и за улучшение условий для художников и учёных. И никто не считал эти мои призывы чем-то сверхъестественным и божественным, наоборот, к моему сердечному удовольствию, я много раз преуспел в помощи моим сотоварищам по искусству и науке.
(обрыв письма)
21 ноября 1931 года
Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке
КУЛЬТУРА МИРА НАБОЛЕЕ СВЯЩЕННАЯ ЦЕЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ТЧК ИЗ ХРАМОВ И СВЯТЫНЬ ДУХОВНОСТИ ИЗ СВЕТ НЕСУЩИХ ЦЕНТРОВ ДОЛЖНЫ ВСЕМИРНО И БЕЗ УСТАЛИ ГРЕМЕТЬ ПРИЗЫВЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ВОЙНУ И СОЗИДАТЬ ВЫСОКИЕ ТРАДИЦИИ ПОЧИТАНИЯ КУЛЬТУРНЫХ СОКРОВИЩ ТЧК ВРЕМЯ КОРОТКО НЕ ТЕРЯЙТЕ НИ ДНЯ И НИ ЧАСА ТЧК ПОД ЗНАМЕНЕМ МИРА БУДЕМ ИДТИ К ВЫСШЕМУ СВЕТУ В ЕДИНЕНИИ МОЩНОМ КАК ВСЕМИРНАЯ ЛИГА КУЛЬТУРЫ = РЕРИХ
22 ноября 1931 года
Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке
ГЛУБОКО ТРОНУТ ВАШЕЙ ТЕЛЕГРАММОЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЭНТУЗИАЗМ МИРОВОЙ РЕАКЦИИ ТЧК ПОЖАЛУЙСТА ПЕРЕДАЙТЕ МОЮ ГЛУБОЧАЙШУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ВСЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ И ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ТЧК ЛИЧНО ТЕЛЕГРАФИРОВАЛИ КОРОЛЬ АЛЕКСАНДР ПРЕЗИДЕНТ МАСАРИК И БЕРТЕЛО5 = РЕРИХ
23 ноября 1931 года
Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке
ВЫСОКО ЦЕНИМ ОТЧЕТ ПОЖАЛУЙСТА ТЕЛЕГРАФИРУЙТЕ ПАРИЖ ИЗМЕНИТЬ ТИТУЛ ОСНОВАТЕЛЯ НА ПОКРОВИТЕЛЯ ИЛИ ПОЧЕТНОГО ПРЕЗИДЕНТА ТЧК ЭМБЛЕМЫ КРАСНОГО КРЕСТА И ЗНАМЕНИ [МИРА] НА ОДНОЙ ОТКРЫТКЕ НЕПРИЕМЛЕМЫ = РЕРИХ
27 ноября 1931 года
Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке
[на] ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ ЗДОРОВЬЕ МАТЕРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ ВСЕМИРНУЮ ЛИГУ КУЛЬТУРЫ НАДЕЕМСЯ ИЗДАТЕЛЬ АЛАТАСА НЕ ХУЖЕ ЧЕМ ПЯТЫЙ ТОМ ГРЕБЕНЩИКОВА = РЕРИХ
1 декабря 1931 года
Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке
УСТУПИТЕ ПРОСЬБАМ КРИТИЧЕСКИ ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ КНИГИ ИСКЛЮЧАЯ СЛУЧАИ ИЗВЕСТНОЙ ВРАЖДЕБНОСТИ ТЧК ПРЕДЛОЖИЛ ТАУБЕ ТЮЛЬПИНКУ ЛУКИНУ УЧАСТВОВАТЬ ВАЖНЫХ СОБЫТИЯХ ДЕКАБРЯ =ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ = РЕРИХ
[5 декабря 1931 года]
Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке
ТОРЖЕСТВЕННО НАЧНИТЕ ПАЛОМНИЧЕСТВО МИРА ВО ВСЕМ МИРЕ ДЕЙСТВУЙТЕ ПОД ЗНАМЕНЕМ МИРА И КУЛЬТУРЫ ПРИНОСЯ ТВОРЧЕСКИЙ СВЕТ ВСЕМ СТРОИТЕЛЯМ ОБЩЕГО БЛАГА = РЕРИХ
19 декабря 1931 года
Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке
РАДУЕМСЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫМ УТВЕРЖДЕНИЯМ ВЫСОЧАЙШИХ ГУМАНИСТИЧЕСКИХ ИДЕАЛОВ СОТРУДНИКАМИ УЧРЕЖДЕНИЙ И ВСЕМИРНОЙ ЛИГИ КУЛЬТУРЫ НА ПРАЗДНОВАНИИ ЗНАМЕНИ МИРА = РЕРИХ
12 февраля 1932 г.
Письмо Н.К. Рериха к Дж. Шраку
Наггар, Кулу
Пенджаб, Бр. Индия
Дж.Э. Шраку6, эск[вайру]
Академия Творческих Искусств
Музей Рериха, Нью-Йорк.
Сердечно благодарю Вас за все Ваши посылки, такие близкие моему сердцу. «IN MEMORIAM» Вашей жены глубоко нас тронула, и мы шлём её возвышенному духу самые любящие мысли. Конечно, Знак с кругом намноголучше, как я и думал. Все Ваши вопросы, относящиеся к «многоликости» Искусства, имеют глубокое значение, и, вне всякого сомнения, нельзя ограничить созидание одною формулой. К счастью для человечества, этот весенний луг цветов творчества так многообразен. Если мы хотим взращивать истинные творческие способности, мы должны с величайшей терпением и всевозможным вмещением высоко оценивать каждое достижение созидательной мысли. Не без причины люди говорят на разных языках, и если язык сердца един для всего человечества, то формы выражения его глубоко индивидуальны. Как часто в жизни мы убеждались, что иногда явно неуклюжие первые изображения во времена самых ранних попыток становились ценным индивидуальным стилем, который закладывался в основание великих школ Искусства. Потому главный долг учителя – не подавить огонь и воодушевление сердца. Уверен, что Вы будете иметь с миссис З. Лихтман самую искреннюю, от сердца к сердцу, беседу, и с этим посланием в руках Вы, несомненно, найдёте какие-то взаимоприемлемые формы сотрудничества. Принцип Творчества, которому посвящена Академия, открывает перед Вами язык сердца. Этот язык сердца всегда будет вести Вас на Вашем Пути без рассеяния, без притязаний и без всех тех мелких мыслей, которые в прошлом так часто разрушали лучшие намерения. Академия уже существует. Вы правы, что она, к всеобщему удовольствию, собрала в сравнительно короткий период вокруг себя крепкое ядро. Ибо в наше время разрушения и разъединения это уже весьма важное достояние. В лучших выражениях и самыми возвышенными призывами оберегайте это священное Единение. Ибо силы тьмы, нападающие на всё созидательное, без сомнения, будут пытаться с помощью мелкого зломыслия разрушить то, что было так успешно создано. Но для сильного духа все эти попытки тьмы мало что значат. Их сразу побеждают бдительность и устремление. Конечно, кроме этого, нужно также великое терпение, но это Вы уже знаете и без меня.
Форма сотрудничества, которую Вы, без сомнения, так или иначе, определите с миссис Лихтман, возможно, будет воплощаться в жизнь очень постепенно, но Вы найдёте путь, который будет наилучшим для роста всех видов деятельности.
Очень рад, что моя статья «Разнообразие» тронула Ваше сердце. Вероятно, мои статьи «Художники жизни», «Терпение», «Молодое движение» также будут близки Вам. Через них Вы почувствуете пульс моего сердца, и этим языком сердца прошу Вас передать всем сотрудникам и друзьям мои лучшие мысли мужества и пожелания успешных достижений.
22 марта 1932 года
Письмо Н.К. Рериха к Г. Форману
Наггар, Кулу, Пенджаб, Индия.
22 марта 1932.
Мой дорогой м-р Форман7.
Сердечно благодарю за Вашу книгу и журнал с Вашей статьёй. После их прочтения я ещё раз понял, почему Вам так близко Учение. Ваш ищущий дух был готов уже в ближайшем будущем принять реальную основу бытия. И, конечно, Агни Йога с её великой Реальностью пришла к Вам вовремя.
Мы слышали от мисс Ф.Р. Грант, что Ваш друг, м-р Косгрейв8, в свою очередь, имеет в жизни такие же интересы и, следовательно, формируется новое высококультурное ядро. На тех же принципах Агни Йоги Вы будете распространять наш Пакт и Знамя Мира, а также работы нашего Press’а. Благодаря тем же основам Вы полюбите и сам Знак на нашем Знамени. Вы почувствуете в нём Символ Культуры. Истинно, только будучи объединёнными в Лиге Культуры, можем мы трудиться для блага человечества, которому угрожаютнеслыханные бедствия. Уверен, Вы найдёте столько же вдохновения в следующих томах: «Беспредельность», «Иерархия», «Сердце». Наши сотрудники, вероятно, уже читали Вам отрывки из этих книг. Постепенно Вы освободитесь от всего абстрактного и будете чувствовать всё полнейшей реальностью. Будучи таким внимательным, какой Вы есть, осознаете, что Вы не только существуете в этом мире, но пришли сюда для того, чтобы быть деятельным сотрудником в Великом Служении. Само претворение Великого Служения в жизнь всегда даст Вам неукротимую силу. И если Вы встретитесь, что совершенно неизбежно, с клеветой и зломыслием невежд, Вы воскликните, как один великий философ: «ultimi barbarorum»9 и продолжите идти далее со своим светоносным факелом, освещая тропу неизвестным путникам. И осуществлением этой бескорыстной помощи будет исполнение Великих Указов.
Н. К. Рерих. 1931–1933 г.г., Наггар, Индия
Ок. марта – апреля 1932 года
Письмо Н.К. Рериха королю Югославии Александру
Письмо от профессора Рериха
Его Величеству Королю Югославии Александру
Ваше Королевское Величество,
Европейский Центр моего Музея в Париже информировал меня, в соответствии с сообщением д-ра Берлиха, что Ваше Величество во время Вашего пребывания в Загребе любезно упомянули меня и мою живопись, выразив пожелание видеть меня в Югославии. Это сообщение наполнило меня величайшей радостью. Поистине для меня будет счастьем посещение Вашего прекрасного королевства.
В настоящее время Советом Музея моего имени мне доверен счастливый случай представить Вам, Сир, следующее предложение от Совета Музея.
Из моих предыдущих писем Вы уже почувствовали, с какой сердечной симпатией мои сотрудники и друзья, следуя моему примеру, относятся к Вашему замечательному королевству. Всякое сотрудничество на поле культуры, которое соединяет народы мира, является основой нашей деятельности.
Из-за этого известного дружеского и доброжелательного Вашего, Сир, благоприятного отзыва о моём Искусстве, Совет Музея почтительно предлагает Вам послать в Белград для постоянной выставки в Музее, согласно Вашему указанию, группу моих картин, в том случае, если для них будет найдено специальное помещение, которое могло бы стать своего рода отделением нашего Музея.
Если Ваше Королевское Величество пожелает утвердить это предложение, сделанное с самым лучшим и сердечным чувством, то наш Музей не будет откладывать выбор представительской группы картин, количество которых может быть от десяти до двадцати, и предложит их послать по адресу, о котором Вы, Сир, распорядитесь.
Вместе с картинами Музей также пошлёт Знамя охранения культурных сокровищ, проект которого в настоящее время обсуждается в Лиге Наций. Специальная международная конференция по Пакту Мира созывается в Бельгии в начале сентября. Счастлив сообщить Вашему Императорскому Величеству, что наш Пакт вызывает везде высокую оценку, и организации со многими миллионами членов одобряют его.
В связи с этим, если Ваше Королевское Величество пожелает указать помещение в Белграде для отделения нашего Музея, Совет Музея не замедлит с отправкой группы картин. Возможно, то же помещение временами сможет служить для встречи Общества моего имени, которое недавно было организовано в Белграде.
Буду счастлив получить указания Вашего Королевского Величества и принять их к немедленному исполнению.
Николай Рерих
5 мая 1932 года
Письмо Н.К. Рериха к Э. Лихтман10
Наша родная Ояна, мы высоко ценим Ваше письмо от 12 апреля. Поистине только точным и мужественным исполнением существа Указов мы можем избежать самых неприятных следствий. Вы так хорошо об этом пишете. Вы также хорошо пишете о мученичестве ради Культуры. Это условие, поддержанное и выявленное, конечно, создаст новый прилив друзей. И может также принести многое, в конечном счёте, оторванное от реальности; так же, как и выдвинуть обстоятельства, близкие к практическим действиям. Так же, как и вы, мы вполне замечаем, что Комитеты Фондов, хотя и собираются, но преимущественно по поводу посторонних вещей, а не об основной цели своего существования. Очень хорошо, что теперь вы все понимаете, насколько нужна выставка Тюльпинка11. Мы не говорим о самой выставке, но мы говорим о знаке Знамени, который необходимо распространять всячески. И манифестация в Брюгге будет очень своевременным действием. Вы, конечно, помните, что все Указы были даны летом, когда Вы были здесь. Комитет Пакта и Знамени существует для того, чтобы оказывать помощь распространению Пакта и Знамени, а также накапливать денежные средства для этой цели. Разве может быть, чтобы все блестящие представители Америки, писавшие такие благожелательные письма по поводу Пакта, не придут и не помогут его явлению? Если невозможно, по нашему мнению, ждать помощь от Карнеги так же, как и от Рокфеллера, то тогда возможно это будет Рассел Сэйдж12, если мы сможем найти там личного друга,
который соответствовал хотя бы частично. Во всяком случае, Вы понимаете, что выставка нужна как явление Знамени, которое в настоящее время наиболее важно.
Радуемся слышать от Вас сообщение о Botha. Конечно, как уже и писали Вам, Вы правы, сделав уступки в ценах. Сейчас не такое время, чтобы настаивать на прежних ценах. В дневнике Луиса смутно упомянуто о двух блэкмейлерах, один из них под именем Морган, который ссылался на то, что он связан с клеветником Холлом. Поясните нам, в чём дело, потому что таинственная телеграмма за подписью Смит показывает, что деятельность Холла ещё не остановлена. Кем же он оплачен? Любопытно, что среди противников нашего здешнего Гималайского [Института], как пишет Луис, мелькнула ссылка на имя Рокфеллера. Мы должны иметь это в виду, ибо в том же направлении был и определённый Указ, называвший Р[окфеллера] среди активных врагов. При этом было добавлено, что этим не следует огорчаться, потому что «тем больше будет победа». Мы очень одобряем текст телеграммы, которая была послана Комитету Бондов, и текст письма о Битве, а также текст письма Кука о Кёльце.
Очень хорошо, что д-р Меррилл, наконец, понял истинную сущность Кёльца, так же хорошо и то, что, видимо, понята необходимость возвращения оружия и боеприпасов, а не уплата за них нескольких долларов. В данном случае дело вовсе не в долларах, а в необходимости для местного престижа возвращения именно этого имущества. Тем более, что и место укрывательства доподлинно известно всем. Сколько тёмные подбрасывают на пути! И Кёльц со всею его мерзостью и одержимая Герм[анова]. Ведь это всё настоящие тёмные посылки.
Оказывается, что Герм[анова] не только действует устно, но, по примеру Альберта Холла, пишет свою клевету в разные страны. Очень жаль, что постановление о Кондаковском Институте, вопреки нашим просьбам, было послано из Музея прямиком в Институт, а не через Европейский центр. Меморандум Шклявера о кощунственно безумных выражениях Герм[ановой] прямо потрясает, до чего доводит одержание. Впрочем, не можем же мы ожидать от демоносного одержания благодеяния?
Здоровье Е.И. беспокоит нас. Вновь появились признаки прошлого года с очень острыми болями. Однако с современным положением дел трудно ждать чего-нибудь лучшего.
Радуемся всем дружественным знакам, что приходят из Министерства просвещения Японии. Истинно, надо воспользоваться всеми их благими предложениями и провести переговоры об экспозиции моих картин как отдела Музея, подобно тому, как это было решено Королём Александром в Музее Белграда. Здесь мы получили предложение иметь отдел моих картин в Музее Бенареса.
М-р Metha, как вы уже знаете из моих предыдущих сообщений, едет в Америку провести несколько лекций. Мы рекомендовали его вам как для лекций, так и для приёма. Куда исчез граф Флёри? От Таубе13 мы имеем очень благоразумные мысли и сообщения, для Парижа он очень нужный корректив. Очень характерны нападки на него то за католичество, то за масонство – чистейшей воды тёмные инсинуации! Очевидным образом его профессиональная деятельность в течение всей жизни делает его полностью неуязвимым по отношению к фактам клеветы.
Мы так сильно чувствуем всё ваше напряжение! Поэтому посылаем вам наши лучшие мысли. Не забудем, что «строительный крест сооружается для лучших решений будущего». Конечно, учитывая тот факт, что было добавлено – «он сооружается, лишь только когда навстречу устремляется несокрушимое стремление, полнейшее единение и полнейшее понимание своей правоты». Несомненно, вы прочувствуете это мощное высказывание о преимуществах мученичества ради культуры.
Н. Р.
Н.К. Рерих. 1931–1933 гг., Наггар, Индия
10 мая 1932 года
Письмо Н.К. Рериха к Эстер Лихтман
(Только что получили ваши письма от 22 апреля и снова возмущены действиями судебного распорядителя и восхищаемся вашей твёрдой позицией в битве).
Наша родная Ояночка.
Посылаем Вам русский текст наших рассуждений в течение последних минут. Шлём также вырезку из Statesman, которая показывает, каким путём по миру распространяются сведения об американских бедствиях16. Истинно, это уже бедствие, то самое, о котором указания были даны много лет назад. Может быть, кто-то в Вашингтоне или среди директоров банков вспомнят мои советы, которые давались в июле 1929 г. Мои давешние указания о целесообразном руководстве основной деятельностью сейчас были бы [приняты] благосклонно. Тогда было странно видеть, как банки и Westinghouse, и Washington – все они говорили, что необходимо об этом подумать, но никто из них не намеревался это сделать. Но вернёмся к нашим делам. Потому что это не единичный случай, это становится всеобщим бедствием. Необходимо, как Вы уже намекнули в своём письме, утрировать ситуацию с культурными делами. Если Битва – это не только одинокий юрист, но также и общественные работники, и писатель, то в этом случае надо предоставить необычную возможность для борьбы за культуру как таковую. Если он действительно общественный работник, тогда во время кампании за партию, которую он представляет, такое слово о культуре и культурных учреждениях, соединённое с государственной мудростью, будет особенно ценным. Ибо это будет необычайно своевременным. Потому не будем слепыми и не будем закрывать глаза на то, к чему всё клонится, когда сама страна уже осознала идею резко умалить и уничтожить свой собственный доллар. Мы были шокированы, прочтя об этом предложении, которое исходит из кругов самого конгресса. До сегодняшнего дня девальвация доллара происходила из-за зарубежных долгов и недостатка золота. Но сейчас ясно, что это случилось уже изнутри, что ещё хуже. Коль скоро идея родилась, то, как и целый ряд других стран, вы и сами понимаете, к чему всё направляется. Тем паче культурная деятельность в Битве, так же, как и наши друзья-писатели, такие как Форман, будут чрезвычайно важны. Конечно, до сегодняшнего дня мы и представить себе не могли, как так происходит, что ассигнование, уже подписанное юристами и оповещённое в газетах со всеми сведениями о продолжении культурной деятельности, теперь не может быть проведено в жизнь. Уже только одно это представляет собой вовлечение во вредоносное деяние. Все пожертвования, на которые рассчитывали Комитеты по фондам, теперь, конечно, пошатнулись, и комитеты правы, своевременно ставя в известность о разрушении культурного дела. Из газет мы видим, что по акциям не выплачиваются миллиарды. Возможно ли, чтобы везде был Судебный исполнитель? Такое массовое внедрение судебных исполнителей было бы поистине губительным для всей страны. Казалось бы, каждый должен понимать, что во времена необычных событий невозможно применять формальные меры прошлого.
При настоящем положении дел возможно ли освобождение от уплаты налогов? Или есть ли какая-то чёрная рука во всём, что происходит, может быть, та самая рука, что вдохновляет и вскармливает Холла и его друзей. Вы уже правильно вывели в печать идею о мученичестве ради культуры. Позвольте тогда тактике адверза как можно ярче проявить новые возможности. Мы повторяем, что может быть то время уже у порога, когда будет нужно призвать Лигу Культуры к скорейшим действиям.
Ваша последняя телеграмма говорит, что было новое обращение в Комитет держателей акций. Надеемся, что битва и юристы полностью разъяснили им, какие обоюдные последствия вызывают их действия. Как прекрасно, что наши культурные архивы стали за десятилетие такими исключительными и защищающими права. Списки тех, кто выразил своё расположение по разным случаям, поистине важны. Можно очень рассчитывать на эти декларированные инвестиции. Если бы мы прекратили нашу культурную деятельность, тогда, сэкономив примерно пятнадцать или двадцать тысяч долларов, мы бы лишились самых драгоценных свидетельств наших дел. И эта сумма потонула бы безрезультатно в море претензий, которые возникли не по нашей вине, но банка, и затем – не только панамериканского, но мирового сокрушения.
Логван пишет, что особенно нужна выставочная экспозиция Тюльпинка. Конечно, это так. Антикультурные действия одной группы не должны означать разрушение культурной работы по существу. Кроме того, из обращения к Сибирскому обществу, приложенному в протоколе, вы видите, насколько нужна эта деятельность. Итак, же нужна выставка в Японии. Сначала маленькая, а после неё большая. Необходимо основать там культурный центр, и об этом уже давно были даны указания.
Здоровье Е.И., конечно, в связи с текущими условиями, не очень хорошее, да и каким оно может быть, но в помощь совершенно необычная для мая холодная погода, даже со свежим снегом на вершинах гор. Мы думаем о вас и посылаем наши лучшие мысли. Знаем, как это трудно, и знаем, что люди не хотят видеть дальше своего собственного носа и часто стараются разрушить то, что могло бы быть полезным для их же собственного спасения. Будущее для людей не существует. Но продолжить существование можно только через будущее.
Главное, остерегайтесь любой паники. В самые жестокие моменты битвы, прежде всего, не поднимать паники, которая ослепляет и закрывает все возможности. Каждый из нас знает, как нужно было бодрствование явить в самые трудные моменты. Не говорю о мужестве. Разве нужны какие-либо ещё доказательства о Кёльце или разъяснения по нашим общим делам? Указана наша материальная возможность с Bank of the Country, где предполагаются маленькая и большая экспозиции. Конечно, вы понимаете, что существующее настроение не позволяет обратиться к ним теперь для того, чтобы не создались новые кривотолки. Даже по части проявления дружеских отношений нужно проявить особую осторожность применительно как к соотечественникам, так и к американцам. Вы понимаете, о чём всё это и насколько важно ковать железо, пока оно горячо. (Но эта возможность, как уже было сказано, не уйдёт).
Сердечно обнимаем всех вас. Н.Р.
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Если Дювернуа будет спрашивать, куда посылать книги, укажите, что сначала надо послать Вл[адимиру Рериху] как для продажи, так и для членов местных обществ. Затем пусть отправит их консулу Янковичу в Белград, где они могут продаваться и в магазинах, и в отделении Музея. Конечно, д-р Лукин17 и его соседи Эстония и Литва тоже должны их иметь. В Париж он должен послать только Таубе и Шкляверу18. Конечно, возможно, есть соответствующие адреса и в Южной Америке. Конечно, цена книги будет как можно меньше, а полезным членам общества их можно дарить.
Н.К. Рерих 1931-1933. Наггар, Индия
До сих пор не посылаю картины в Ам[ерику], потому что там они могут только вызвать ненужные разговоры, а здесь нам нужны картины для отделений в Бенаресе и Брюгге. Список для Белграда уже вам отправлен. Если Янкович сделает свои предложения по выбору картин, примите их во внимание, потому что я не настаиваю на данном списке. Если по той или иной причине неудобно снимать много картин, что уже висят в Музее, тогда возьмите из новых. К тому же, картины, которые уже вернулись из Южной Америки, вероятно, ещё не развешены. И, в конце концов, в этом случае действуйте как лучше. И не надо придерживаться только немого письма. Вы знаете, как нужны и своевременны отделения Музея, о которых было так много указаний.
Жаль, что в последнем Бюллетене не были включены лекции Курсов повышения квалификации. Для истории нашей организации необходимо их включить, потому что это такой же культурный отдел. И не будем сами умалять это. Если их нельзя разместить на одной странице, тогда для такого списка не будет вреда дать ещё половину следующей страницы.
Мы были шокированы вероломным убийством французского президента. О, эти антиобщественные гнусности! В любом случае это очень прискорбно.
Разве Липман адвокат Мура? (Bond&Mortage).
Перевод с английского
О.В. Исаевой и Т.Ю. Водолажской
г. Тамбов
(Продолжение следует)
1 Продолжение. Начало см. в журналах «Дельфис» № 4 (92) за 2017 г., № 1 (93), № 2 (94), № 3 (95), № 4 (96) за 2018 г., № 1 (97), № 2 (98), № 3 (99), № 4 (100) за 2019 г., № 1 (101), № 2 (102) № 3 (103), № 4 (104) за 2020 г., № 1 (105), № 2 (106), № 3 (107), № 4 (108) за 2021 г., № 1 (109), №2 (110), № 3(111), № 4 (112) за 2022 г., № 1 (113), №2 (114), №3 (115), №4 (116) за 2023 г., №1(117) за 2024 г.
2 Рерих Музеум Пресс – название издательства Музея Рериха
3 Форест Грант – член комиссии по образованию в Нью-Йорке.
4 Председатель Императорского Общества Поощрения Художеств Евгения Максимилиановна Лейхтенбергская (1845–1925) была дочерью Максимилиана Богарне, герцога Лейхтенбергского из Баварии и Великой княгини Марии Николаевны, дочери Николая I. Её прабабушкой со стороны отца, была Мария Франсуаза-Жозефина, французская императрица, первая жена Наполеона I. Она была внучкой императора Николая I и Эжена Богарне, пасынка Наполеона, и племянницей Александра II. Полное имя Евгении Максимилиановны звучало так: Ея Императорское высочество принцесса Ольденбургская, урождённая княгиня Романова, герцогиня Лейхтенбергская, принцесса Богарне. С 1868 – в браке с принцем А.П. Ольденбургским (правнуком императора Павла I). Это был союз двух очень похожих личностей, натур волевых и целеустремленных, для которых главными в жизни были долг и служба Отечеству. Вела обширнейшую практическую деятельность в общественной и культурной жизни, в делах милосердия и благотворительности, непосредственная участница многих прогрессивных преобразований в России, недаром она была награждена орденом «За беспорочную службу Отечеству на ниве благотворительности и просвещения».
5 Анри Бертело (1861–1931) – французский генерал, участник в частности, военных действий Румынии в 1916, 1918–19 гг. В честь него в Румынии названа деревня и в 2019 г. выпущена монета. Один из участников решения о строительстве линии Мажино.
6 Джозеф Эрл Шрак – американский художник, сотрудник, возглавлявший Академию Творческих Искусств при Музее Н.К. Рериха в Нью-Йорке
7 Генри Джеймс Форман (1879–1966) был автором, известным своей книгой «Наши дети, снятые в кино» - кратким изложением серии исследований Фонда Пейна, проведенными в конце 1920-х и начале 1930-х годов, первой попыткой подобного рода, для определения влияния фильмов на поведение детей и подростков. Они оказались политически значимыми и способствовали прекращению производства фильмов со сценами пьянства, насилия и т. п.
8 Косгрейв Джон О'Хара (1866–1945) – американский писатель, журналист, член Американского союза за Паки Рериха.
9 Слова принадлежат выдающемуся нидерландскому философу Нового времени – Бенедикту Спинозе (1632–1677). В1672 г. были предательски схвачены и вскоре казнены друг и покровитель Спинозы Ян де Витт и его брат. Будучи свидетелем этих событий, философ написал обращение, озаглавленное «Вы самые ужасные варвары» (лат. Ultimi Barbarorum), которое хотел повесить на стенах тюрьмы, но был остановлен другом из опасения, что и его самого тоже могут казнить.
10 Лихтман Эстер, «Белая», «Белокурая», эзотерическое имя Ояна (иногда Йента) – журналистка; член эзотерического Круга рериховских учеников в Нью-Йорке; близкий помощник, доверенное лицо и курьер Е.И. Рерих; автор (под псевдонимом – Жан Дювернуа) одного из лучших литературных эссе о жизни и творчестве Н.К. Рериха; впоследствии пыталась использовать доверие Е.И. в личных целях, разоблачение чего привело к скандалу, расколу Круга и серьёзному ущербу для всего движения.
11 Камилл Тюльпинк (1861–1946) – бельгийский аристократ, искусствовед, художник, археолог. Основатель и президент Международного Союза за Пакт Рериха (создан в 1931). Инициатор проведения международных конференций Знамени Мира. Во время войны сумел сохранить Музей в Брюгге, где хранились картины Н.К. Рериха. Музей, которым он заведовал, именовался «Рерих Фаундейшн» (Фонд Рериха за мир, искусство, науку и труд). Король Леопольд пожаловал Музею титул «в память короля Альберта», поддерживавшего конференции Пакта; здание было пожертвовано городом Брюгге.
12 Фонд «Рассел Сейдж» был основан в 1907 году для «улучшения социальных и бытовых условий в Соединенных Штатах» даром в размере 10 млн долларов от Маргарет Оливии Сейдж (1828–1918), вдовы железнодорожного магната и финансиста Рассела Сейджа. Мисси фонда, по директиве г-жи Сейдж, охватывала широкий круг мероприятий, включая исследования, публикации, образование; поддержание благотворительной деятельности, создание благотворительных учреждений и помощь в любой такой деятельности агентствам или учреждениям, уже существующим». В 1917 г. по её желанию в фонд было добавлено 5 млн долларов. Фонд «Рассел Сейдж» проводит широкую и разнообразную деятельность и в настоящее время.
13 Барон Таубе приходился двоюродным братом Н.К. Рериху, активно участвовал в проектах Н.К. Рериха: являлся его личный представителем в Европе, был председателем (с ноября 1931) Русской Ассоциации Общества Рериха в Париже, почетным советником, генеральным делегатом и председателем отдела Музея Рериха в Нью-Йорке, организатором и председателем (с марта 1932 г.) Особого Комитета Пакта Рериха при Европейском центре.
14 Константин Николаевич Рябинин (15 мая 1877, Муром — 1955, Муром) — врач (терапевт, психиатр), исследователь тибетской медицины временный (1927—1928) сотрудник Трансгималайской экспедиции Н.К. Рериха (врач, секретарь и казначей), автор книги «Развенчанный Тибет» (издана в 1996). Книга представляет собой дневниковые записи, найденные в январе 1992 в имении Рерихов в долине Кулу (Индия).
15 Владимир Константинович Рерих (ум. 1952) – брат Николая Константиновича; принимал участие в Белом движении, после гражданской войны оказался в дальневосточной эмиграции; поддерживал тесные связи и сотрудничество с Н.К. и Е.И. Рерихами.
16 Речь идет о мировом экономическом кризисе 1929–1939 гг. (наиболее остро 1929–1933 гг.), сильнее всего затронувшем США, Канаду, Великобританию, Германию и Францию. В наибольшей степени пострадали промышленные города, практически прекратилось строительство, цены на сельхоз. продукцию упали на 40–60%.
17 Лукин Феликс Денисович (1875–1934) – врач-гомеопат, первый председатель Общества им. Рериха в Латвии, ближайший доверенный сотрудник Рерихов.
18 Шклявер Георгий Гавриилович / Georges Chklaver. (15/27.9.1897, Петербург, –31.8.1970, Париж) - генеральный секретарь Европейского Центра в Париже (с января 1935 г. - его председатель) и Французской ассоциации друзей Нью-Йоркского Музея Рериха (с 1939 г. - председатель).
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