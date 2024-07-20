Никто не был возмущён такими проявлениями общественного мнения, как не было и преклонения передо мной как перед богом. На международных выставках меня приглашали занять специальные галереи (холлы), и никто не протестовал против таких решений жюри.

Мне постоянно приходилось выступать за сохранение сокровищ искусства и за улучшение условий для художников и учёных. И никто не считал эти мои призывы чем-то сверхъестественным и божественным, наоборот, к моему сердечному удовольствию, я много раз преуспел в помощи моим сотоварищам по искусству и науке.

(обрыв письма)

21 ноября 1931 года

Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке

КУЛЬТУРА МИРА НАБОЛЕЕ СВЯЩЕННАЯ ЦЕЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ТЧК ИЗ ХРАМОВ И СВЯТЫНЬ ДУХОВНОСТИ ИЗ СВЕТ НЕСУЩИХ ЦЕНТРОВ ДОЛЖНЫ ВСЕМИРНО И БЕЗ УСТАЛИ ГРЕМЕТЬ ПРИЗЫВЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ВОЙНУ И СОЗИДАТЬ ВЫСОКИЕ ТРАДИЦИИ ПОЧИТАНИЯ КУЛЬТУРНЫХ СОКРОВИЩ ТЧК ВРЕМЯ КОРОТКО НЕ ТЕРЯЙТЕ НИ ДНЯ И НИ ЧАСА ТЧК ПОД ЗНАМЕНЕМ МИРА БУДЕМ ИДТИ К ВЫСШЕМУ СВЕТУ В ЕДИНЕНИИ МОЩНОМ КАК ВСЕМИРНАЯ ЛИГА КУЛЬТУРЫ = РЕРИХ

22 ноября 1931 года

Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке

ГЛУБОКО ТРОНУТ ВАШЕЙ ТЕЛЕГРАММОЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЭНТУЗИАЗМ МИРОВОЙ РЕАКЦИИ ТЧК ПОЖАЛУЙСТА ПЕРЕДАЙТЕ МОЮ ГЛУБОЧАЙШУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ВСЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ И ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ТЧК ЛИЧНО ТЕЛЕГРАФИРОВАЛИ КОРОЛЬ АЛЕКСАНДР ПРЕЗИДЕНТ МАСАРИК И БЕРТЕЛО5 = РЕРИХ

23 ноября 1931 года

Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке

ВЫСОКО ЦЕНИМ ОТЧЕТ ПОЖАЛУЙСТА ТЕЛЕГРАФИРУЙТЕ ПАРИЖ ИЗМЕНИТЬ ТИТУЛ ОСНОВАТЕЛЯ НА ПОКРОВИТЕЛЯ ИЛИ ПОЧЕТНОГО ПРЕЗИДЕНТА ТЧК ЭМБЛЕМЫ КРАСНОГО КРЕСТА И ЗНАМЕНИ [МИРА] НА ОДНОЙ ОТКРЫТКЕ НЕПРИЕМЛЕМЫ = РЕРИХ

27 ноября 1931 года

Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке

[на] ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ ЗДОРОВЬЕ МАТЕРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ ВСЕМИРНУЮ ЛИГУ КУЛЬТУРЫ НАДЕЕМСЯ ИЗДАТЕЛЬ АЛАТАСА НЕ ХУЖЕ ЧЕМ ПЯТЫЙ ТОМ ГРЕБЕНЩИКОВА = РЕРИХ

1 декабря 1931 года

Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке

УСТУПИТЕ ПРОСЬБАМ КРИТИЧЕСКИ ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ КНИГИ ИСКЛЮЧАЯ СЛУЧАИ ИЗВЕСТНОЙ ВРАЖДЕБНОСТИ ТЧК ПРЕДЛОЖИЛ ТАУБЕ ТЮЛЬПИНКУ ЛУКИНУ УЧАСТВОВАТЬ ВАЖНЫХ СОБЫТИЯХ ДЕКАБРЯ =ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ = РЕРИХ

[5 декабря 1931 года]

Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке

ТОРЖЕСТВЕННО НАЧНИТЕ ПАЛОМНИЧЕСТВО МИРА ВО ВСЕМ МИРЕ ДЕЙСТВУЙТЕ ПОД ЗНАМЕНЕМ МИРА И КУЛЬТУРЫ ПРИНОСЯ ТВОРЧЕСКИЙ СВЕТ ВСЕМ СТРОИТЕЛЯМ ОБЩЕГО БЛАГА = РЕРИХ

19 декабря 1931 года

Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке

РАДУЕМСЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫМ УТВЕРЖДЕНИЯМ ВЫСОЧАЙШИХ ГУМАНИСТИЧЕСКИХ ИДЕАЛОВ СОТРУДНИКАМИ УЧРЕЖДЕНИЙ И ВСЕМИРНОЙ ЛИГИ КУЛЬТУРЫ НА ПРАЗДНОВАНИИ ЗНАМЕНИ МИРА = РЕРИХ

12 февраля 1932 г.

Письмо Н.К. Рериха к Дж. Шраку

Наггар, Кулу

Пенджаб, Бр. Индия

Дж.Э. Шраку6, эск[вайру]

Академия Творческих Искусств

Музей Рериха, Нью-Йорк.

Сердечно благодарю Вас за все Ваши посылки, такие близкие моему сердцу. «IN MEMORIAM» Вашей жены глубоко нас тронула, и мы шлём её возвышенному духу самые любящие мысли. Конечно, Знак с кругом намноголучше, как я и думал. Все Ваши вопросы, относящиеся к «многоликости» Искусства, имеют глубокое значение, и, вне всякого сомнения, нельзя ограничить созидание одною формулой. К счастью для человечества, этот весенний луг цветов творчества так многообразен. Если мы хотим взращивать истинные творческие способности, мы должны с величайшей терпением и всевозможным вмещением высоко оценивать каждое достижение созидательной мысли. Не без причины люди говорят на разных языках, и если язык сердца един для всего человечества, то формы выражения его глубоко индивидуальны. Как часто в жизни мы убеждались, что иногда явно неуклюжие первые изображения во времена самых ранних попыток становились ценным индивидуальным стилем, который закладывался в основание великих школ Искусства. Потому главный долг учителя – не подавить огонь и воодушевление сердца. Уверен, что Вы будете иметь с миссис З. Лихтман самую искреннюю, от сердца к сердцу, беседу, и с этим посланием в руках Вы, несомненно, найдёте какие-то взаимоприемлемые формы сотрудничества. Принцип Творчества, которому посвящена Академия, открывает перед Вами язык сердца. Этот язык сердца всегда будет вести Вас на Вашем Пути без рассеяния, без притязаний и без всех тех мелких мыслей, которые в прошлом так часто разрушали лучшие намерения. Академия уже существует. Вы правы, что она, к всеобщему удовольствию, собрала в сравнительно короткий период вокруг себя крепкое ядро. Ибо в наше время разрушения и разъединения это уже весьма важное достояние. В лучших выражениях и самыми возвышенными призывами оберегайте это священное Единение. Ибо силы тьмы, нападающие на всё созидательное, без сомнения, будут пытаться с помощью мелкого зломыслия разрушить то, что было так успешно создано. Но для сильного духа все эти попытки тьмы мало что значат. Их сразу побеждают бдительность и устремление. Конечно, кроме этого, нужно также великое терпение, но это Вы уже знаете и без меня.

Форма сотрудничества, которую Вы, без сомнения, так или иначе, определите с миссис Лихтман, возможно, будет воплощаться в жизнь очень постепенно, но Вы найдёте путь, который будет наилучшим для роста всех видов деятельности.

Очень рад, что моя статья «Разнообразие» тронула Ваше сердце. Вероятно, мои статьи «Художники жизни», «Терпение», «Молодое движение» также будут близки Вам. Через них Вы почувствуете пульс моего сердца, и этим языком сердца прошу Вас передать всем сотрудникам и друзьям мои лучшие мысли мужества и пожелания успешных достижений.

22 марта 1932 года

Письмо Н.К. Рериха к Г. Форману

Наггар, Кулу, Пенджаб, Индия.

22 марта 1932.

Мой дорогой м-р Форман7.

Сердечно благодарю за Вашу книгу и журнал с Вашей статьёй. После их прочтения я ещё раз понял, почему Вам так близко Учение. Ваш ищущий дух был готов уже в ближайшем будущем принять реальную основу бытия. И, конечно, Агни Йога с её великой Реальностью пришла к Вам вовремя.

Мы слышали от мисс Ф.Р. Грант, что Ваш друг, м-р Косгрейв8, в свою очередь, имеет в жизни такие же интересы и, следовательно, формируется новое высококультурное ядро. На тех же принципах Агни Йоги Вы будете распространять наш Пакт и Знамя Мира, а также работы нашего Press’а. Благодаря тем же основам Вы полюбите и сам Знак на нашем Знамени. Вы почувствуете в нём Символ Культуры. Истинно, только будучи объединёнными в Лиге Культуры, можем мы трудиться для блага человечества, которому угрожаютнеслыханные бедствия. Уверен, Вы найдёте столько же вдохновения в следующих томах: «Беспредельность», «Иерархия», «Сердце». Наши сотрудники, вероятно, уже читали Вам отрывки из этих книг. Постепенно Вы освободитесь от всего абстрактного и будете чувствовать всё полнейшей реальностью. Будучи таким внимательным, какой Вы есть, осознаете, что Вы не только существуете в этом мире, но пришли сюда для того, чтобы быть деятельным сотрудником в Великом Служении. Само претворение Великого Служения в жизнь всегда даст Вам неукротимую силу. И если Вы встретитесь, что совершенно неизбежно, с клеветой и зломыслием невежд, Вы воскликните, как один великий философ: «ultimi barbarorum»9 и продолжите идти далее со своим светоносным факелом, освещая тропу неизвестным путникам. И осуществлением этой бескорыстной помощи будет исполнение Великих Указов.

Пожалуйста, передайте мои приветы Вашим друзьям. Когда мы все объединены в знании и красоте, мы все становимся взаимными друзьями и совместными усилиями оберегаем Великую Благодать. И понимаем, что в этот момент опасности и кризиса наш SOS надёжно объединяет наши силы в единое мощное несокрушимое войско. Всякое отчаяние чуждо нам, потому что знаем, Кому мы посвятили наши устремления. Пожалуйста, будьте уверены, что я буду рад каждой весточке от Вас о Ваших новых опытах.

Мои наилучшие приветы миссис Форман и Вам.

Искренне Ваш НИКОЛАЙ Рерих

Н. К. Рерих. 1931–1933 г.г., Наггар, Индия

Ок. марта – апреля 1932 года

Письмо Н.К. Рериха королю Югославии Александру

Письмо от профессора Рериха

Его Величеству Королю Югославии Александру

Ваше Королевское Величество,

Европейский Центр моего Музея в Париже информировал меня, в соответствии с сообщением д-ра Берлиха, что Ваше Величество во время Вашего пребывания в Загребе любезно упомянули меня и мою живопись, выразив пожелание видеть меня в Югославии. Это сообщение наполнило меня величайшей радостью. Поистине для меня будет счастьем посещение Вашего прекрасного королевства.

В настоящее время Советом Музея моего имени мне доверен счастливый случай представить Вам, Сир, следующее предложение от Совета Музея.

Из моих предыдущих писем Вы уже почувствовали, с какой сердечной симпатией мои сотрудники и друзья, следуя моему примеру, относятся к Вашему замечательному королевству. Всякое сотрудничество на поле культуры, которое соединяет народы мира, является основой нашей деятельности.

Из-за этого известного дружеского и доброжелательного Вашего, Сир, благоприятного отзыва о моём Искусстве, Совет Музея почтительно предлагает Вам послать в Белград для постоянной выставки в Музее, согласно Вашему указанию, группу моих картин, в том случае, если для них будет найдено специальное помещение, которое могло бы стать своего рода отделением нашего Музея.

Если Ваше Королевское Величество пожелает утвердить это предложение, сделанное с самым лучшим и сердечным чувством, то наш Музей не будет откладывать выбор представительской группы картин, количество которых может быть от десяти до двадцати, и предложит их послать по адресу, о котором Вы, Сир, распорядитесь.

Вместе с картинами Музей также пошлёт Знамя охранения культурных сокровищ, проект которого в настоящее время обсуждается в Лиге Наций. Специальная международная конференция по Пакту Мира созывается в Бельгии в начале сентября. Счастлив сообщить Вашему Императорскому Величеству, что наш Пакт вызывает везде высокую оценку, и организации со многими миллионами членов одобряют его.

В связи с этим, если Ваше Королевское Величество пожелает указать помещение в Белграде для отделения нашего Музея, Совет Музея не замедлит с отправкой группы картин. Возможно, то же помещение временами сможет служить для встречи Общества моего имени, которое недавно было организовано в Белграде.

Буду счастлив получить указания Вашего Королевского Величества и принять их к немедленному исполнению.

Николай Рерих

5 мая 1932 года

Письмо Н.К. Рериха к Э. Лихтман10

Наша родная Ояна, мы высоко ценим Ваше письмо от 12 апреля. Поистине только точным и мужественным исполнением существа Указов мы можем избежать самых неприятных следствий. Вы так хорошо об этом пишете. Вы также хорошо пишете о мученичестве ради Культуры. Это условие, поддержанное и выявленное, конечно, создаст новый прилив друзей. И может также принести многое, в конечном счёте, оторванное от реальности; так же, как и выдвинуть обстоятельства, близкие к практическим действиям. Так же, как и вы, мы вполне замечаем, что Комитеты Фондов, хотя и собираются, но преимущественно по поводу посторонних вещей, а не об основной цели своего существования. Очень хорошо, что теперь вы все понимаете, насколько нужна выставка Тюльпинка11. Мы не говорим о самой выставке, но мы говорим о знаке Знамени, который необходимо распространять всячески. И манифестация в Брюгге будет очень своевременным действием. Вы, конечно, помните, что все Указы были даны летом, когда Вы были здесь. Комитет Пакта и Знамени существует для того, чтобы оказывать помощь распространению Пакта и Знамени, а также накапливать денежные средства для этой цели. Разве может быть, чтобы все блестящие представители Америки, писавшие такие благожелательные письма по поводу Пакта, не придут и не помогут его явлению? Если невозможно, по нашему мнению, ждать помощь от Карнеги так же, как и от Рокфеллера, то тогда возможно это будет Рассел Сэйдж12, если мы сможем найти там личного друга,

который соответствовал хотя бы частично. Во всяком случае, Вы понимаете, что выставка нужна как явление Знамени, которое в настоящее время наиболее важно.

Радуемся слышать от Вас сообщение о Botha. Конечно, как уже и писали Вам, Вы правы, сделав уступки в ценах. Сейчас не такое время, чтобы настаивать на прежних ценах. В дневнике Луиса смутно упомянуто о двух блэкмейлерах, один из них под именем Морган, который ссылался на то, что он связан с клеветником Холлом. Поясните нам, в чём дело, потому что таинственная телеграмма за подписью Смит показывает, что деятельность Холла ещё не остановлена. Кем же он оплачен? Любопытно, что среди противников нашего здешнего Гималайского [Института], как пишет Луис, мелькнула ссылка на имя Рокфеллера. Мы должны иметь это в виду, ибо в том же направлении был и определённый Указ, называвший Р[окфеллера] среди активных врагов. При этом было добавлено, что этим не следует огорчаться, потому что «тем больше будет победа». Мы очень одобряем текст телеграммы, которая была послана Комитету Бондов, и текст письма о Битве, а также текст письма Кука о Кёльце.

Очень хорошо, что д-р Меррилл, наконец, понял истинную сущность Кёльца, так же хорошо и то, что, видимо, понята необходимость возвращения оружия и боеприпасов, а не уплата за них нескольких долларов. В данном случае дело вовсе не в долларах, а в необходимости для местного престижа возвращения именно этого имущества. Тем более, что и место укрывательства доподлинно известно всем. Сколько тёмные подбрасывают на пути! И Кёльц со всею его мерзостью и одержимая Герм[анова]. Ведь это всё настоящие тёмные посылки.

Оказывается, что Герм[анова] не только действует устно, но, по примеру Альберта Холла, пишет свою клевету в разные страны. Очень жаль, что постановление о Кондаковском Институте, вопреки нашим просьбам, было послано из Музея прямиком в Институт, а не через Европейский центр. Меморандум Шклявера о кощунственно безумных выражениях Герм[ановой] прямо потрясает, до чего доводит одержание. Впрочем, не можем же мы ожидать от демоносного одержания благодеяния?

Здоровье Е.И. беспокоит нас. Вновь появились признаки прошлого года с очень острыми болями. Однако с современным положением дел трудно ждать чего-нибудь лучшего.

Радуемся всем дружественным знакам, что приходят из Министерства просвещения Японии. Истинно, надо воспользоваться всеми их благими предложениями и провести переговоры об экспозиции моих картин как отдела Музея, подобно тому, как это было решено Королём Александром в Музее Белграда. Здесь мы получили предложение иметь отдел моих картин в Музее Бенареса.

М-р Metha, как вы уже знаете из моих предыдущих сообщений, едет в Америку провести несколько лекций. Мы рекомендовали его вам как для лекций, так и для приёма. Куда исчез граф Флёри? От Таубе13 мы имеем очень благоразумные мысли и сообщения, для Парижа он очень нужный корректив. Очень характерны нападки на него то за католичество, то за масонство – чистейшей воды тёмные инсинуации! Очевидным образом его профессиональная деятельность в течение всей жизни делает его полностью неуязвимым по отношению к фактам клеветы.

Мы так сильно чувствуем всё ваше напряжение! Поэтому посылаем вам наши лучшие мысли. Не забудем, что «строительный крест сооружается для лучших решений будущего». Конечно, учитывая тот факт, что было добавлено – «он сооружается, лишь только когда навстречу устремляется несокрушимое стремление, полнейшее единение и полнейшее понимание своей правоты». Несомненно, вы прочувствуете это мощное высказывание о преимуществах мученичества ради культуры.

Вы виделись с Радославлевичем, и какое впечатление он произвёл лично на Вас? Его письмо прекрасно, как показывает глубина его содержания. Говорит ли он на русском? Не могли бы Вы тактично выяснить, о каких важных предметах Новак хотел говорить со мной, как это упомянуто в дневнике Луиса? Изумляет, как растут в своей сущности дела при сплошном давлении тёмных! Как сказано: «Ничто не может остановить рост дел». Конечно, не в часы благополучия, как вы уже знаете, выковывается сила духа. Единение сердец может быть проверено только во времена битвы, и разве сейчас не грозный Армагеддон? Конечно, в мыслях мы с вами и посылаем вам токи сердца о том, что сейчас так нужны мощь и широта взглядов.

Сражайтесь мужественно. Крепко обнимаем вас всех.

Н. Рерих

14. От Владимира15 мы получили о нём сообщение, и возможно, он захочет получить сведения о доверенных Н.К. деньгах. Мы должны об этом знать. Может быть, Вы найдёте минуту спросить у Луиса о причине отъезда Платкина и о том, в каком состоянии счёт д-ра Ряб[инина]. От Владимирамы получили о нём сообщение, и возможно, он захочет получить сведения о доверенных Н.К. деньгах. Мы должны об этом знать.

____________

Мой родной любимый Человечек: помните моё видение о трудном крутом подъёме внутри тёмной расщелины, где Рука поддержала меня только на грани падения. И ещё один крутой подъём по трапу над пропастью, и прямо перед тем, как дотянуться до площадки на самой вершине горы, мне нужно было за что-то держаться, но опора площадки, которая могла бы мне помочь, была такой шаткой, что я, видя её непрочность, должен был вцепиться ногтями в гладкую поверхность площадки для того, чтобы продолжить подъём и добраться до площадки. И потом, моя родная Йентуся, помните ли Вы, кто сопровождал меня, когда я добрался до Владыки в одном рваном башмаке? Мой Человечек живёт в самой глубине моего сердца – знаю её дух героизма и самоотречения, который, в конечном счёте, приблизил радость выполнения великой миссии.

Н. Р.

Н.К. Рерих. 1931–1933 гг., Наггар, Индия

10 мая 1932 года

Письмо Н.К. Рериха к Эстер Лихтман

(Только что получили ваши письма от 22 апреля и снова возмущены действиями судебного распорядителя и восхищаемся вашей твёрдой позицией в битве).

Наша родная Ояночка.

Посылаем Вам русский текст наших рассуждений в течение последних минут. Шлём также вырезку из Statesman, которая показывает, каким путём по миру распространяются сведения об американских бедствиях16. Истинно, это уже бедствие, то самое, о котором указания были даны много лет назад. Может быть, кто-то в Вашингтоне или среди директоров банков вспомнят мои советы, которые давались в июле 1929 г. Мои давешние указания о целесообразном руководстве основной деятельностью сейчас были бы [приняты] благосклонно. Тогда было странно видеть, как банки и Westinghouse, и Washington – все они говорили, что необходимо об этом подумать, но никто из них не намеревался это сделать. Но вернёмся к нашим делам. Потому что это не единичный случай, это становится всеобщим бедствием. Необходимо, как Вы уже намекнули в своём письме, утрировать ситуацию с культурными делами. Если Битва – это не только одинокий юрист, но также и общественные работники, и писатель, то в этом случае надо предоставить необычную возможность для борьбы за культуру как таковую. Если он действительно общественный работник, тогда во время кампании за партию, которую он представляет, такое слово о культуре и культурных учреждениях, соединённое с государственной мудростью, будет особенно ценным. Ибо это будет необычайно своевременным. Потому не будем слепыми и не будем закрывать глаза на то, к чему всё клонится, когда сама страна уже осознала идею резко умалить и уничтожить свой собственный доллар. Мы были шокированы, прочтя об этом предложении, которое исходит из кругов самого конгресса. До сегодняшнего дня девальвация доллара происходила из-за зарубежных долгов и недостатка золота. Но сейчас ясно, что это случилось уже изнутри, что ещё хуже. Коль скоро идея родилась, то, как и целый ряд других стран, вы и сами понимаете, к чему всё направляется. Тем паче культурная деятельность в Битве, так же, как и наши друзья-писатели, такие как Форман, будут чрезвычайно важны. Конечно, до сегодняшнего дня мы и представить себе не могли, как так происходит, что ассигнование, уже подписанное юристами и оповещённое в газетах со всеми сведениями о продолжении культурной деятельности, теперь не может быть проведено в жизнь. Уже только одно это представляет собой вовлечение во вредоносное деяние. Все пожертвования, на которые рассчитывали Комитеты по фондам, теперь, конечно, пошатнулись, и комитеты правы, своевременно ставя в известность о разрушении культурного дела. Из газет мы видим, что по акциям не выплачиваются миллиарды. Возможно ли, чтобы везде был Судебный исполнитель? Такое массовое внедрение судебных исполнителей было бы поистине губительным для всей страны. Казалось бы, каждый должен понимать, что во времена необычных событий невозможно применять формальные меры прошлого.

При настоящем положении дел возможно ли освобождение от уплаты налогов? Или есть ли какая-то чёрная рука во всём, что происходит, может быть, та самая рука, что вдохновляет и вскармливает Холла и его друзей. Вы уже правильно вывели в печать идею о мученичестве ради культуры. Позвольте тогда тактике адверза как можно ярче проявить новые возможности. Мы повторяем, что может быть то время уже у порога, когда будет нужно призвать Лигу Культуры к скорейшим действиям.

Ваша последняя телеграмма говорит, что было новое обращение в Комитет держателей акций. Надеемся, что битва и юристы полностью разъяснили им, какие обоюдные последствия вызывают их действия. Как прекрасно, что наши культурные архивы стали за десятилетие такими исключительными и защищающими права. Списки тех, кто выразил своё расположение по разным случаям, поистине важны. Можно очень рассчитывать на эти декларированные инвестиции. Если бы мы прекратили нашу культурную деятельность, тогда, сэкономив примерно пятнадцать или двадцать тысяч долларов, мы бы лишились самых драгоценных свидетельств наших дел. И эта сумма потонула бы безрезультатно в море претензий, которые возникли не по нашей вине, но банка, и затем – не только панамериканского, но мирового сокрушения.

Логван пишет, что особенно нужна выставочная экспозиция Тюльпинка. Конечно, это так. Антикультурные действия одной группы не должны означать разрушение культурной работы по существу. Кроме того, из обращения к Сибирскому обществу, приложенному в протоколе, вы видите, насколько нужна эта деятельность. Итак, же нужна выставка в Японии. Сначала маленькая, а после неё большая. Необходимо основать там культурный центр, и об этом уже давно были даны указания.

Здоровье Е.И., конечно, в связи с текущими условиями, не очень хорошее, да и каким оно может быть, но в помощь совершенно необычная для мая холодная погода, даже со свежим снегом на вершинах гор. Мы думаем о вас и посылаем наши лучшие мысли. Знаем, как это трудно, и знаем, что люди не хотят видеть дальше своего собственного носа и часто стараются разрушить то, что могло бы быть полезным для их же собственного спасения. Будущее для людей не существует. Но продолжить существование можно только через будущее.

Главное, остерегайтесь любой паники. В самые жестокие моменты битвы, прежде всего, не поднимать паники, которая ослепляет и закрывает все возможности. Каждый из нас знает, как нужно было бодрствование явить в самые трудные моменты. Не говорю о мужестве. Разве нужны какие-либо ещё доказательства о Кёльце или разъяснения по нашим общим делам? Указана наша материальная возможность с Bank of the Country, где предполагаются маленькая и большая экспозиции. Конечно, вы понимаете, что существующее настроение не позволяет обратиться к ним теперь для того, чтобы не создались новые кривотолки. Даже по части проявления дружеских отношений нужно проявить особую осторожность применительно как к соотечественникам, так и к американцам. Вы понимаете, о чём всё это и насколько важно ковать железо, пока оно горячо. (Но эта возможность, как уже было сказано, не уйдёт).

Сердечно обнимаем всех вас. Н.Р.

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Если Дювернуа будет спрашивать, куда посылать книги, укажите, что сначала надо послать Вл[адимиру Рериху] как для продажи, так и для членов местных обществ. Затем пусть отправит их консулу Янковичу в Белград, где они могут продаваться и в магазинах, и в отделении Музея. Конечно, д-р Лукин17 и его соседи Эстония и Литва тоже должны их иметь. В Париж он должен послать только Таубе и Шкляверу18. Конечно, возможно, есть соответствующие адреса и в Южной Америке. Конечно, цена книги будет как можно меньше, а полезным членам общества их можно дарить.

Н.К. Рерих 1931-1933. Наггар, Индия

До сих пор не посылаю картины в Ам[ерику], потому что там они могут только вызвать ненужные разговоры, а здесь нам нужны картины для отделений в Бенаресе и Брюгге. Список для Белграда уже вам отправлен. Если Янкович сделает свои предложения по выбору картин, примите их во внимание, потому что я не настаиваю на данном списке. Если по той или иной причине неудобно снимать много картин, что уже висят в Музее, тогда возьмите из новых. К тому же, картины, которые уже вернулись из Южной Америки, вероятно, ещё не развешены. И, в конце концов, в этом случае действуйте как лучше. И не надо придерживаться только немого письма. Вы знаете, как нужны и своевременны отделения Музея, о которых было так много указаний.

Жаль, что в последнем Бюллетене не были включены лекции Курсов повышения квалификации. Для истории нашей организации необходимо их включить, потому что это такой же культурный отдел. И не будем сами умалять это. Если их нельзя разместить на одной странице, тогда для такого списка не будет вреда дать ещё половину следующей страницы.

Мы были шокированы вероломным убийством французского президента. О, эти антиобщественные гнусности! В любом случае это очень прискорбно.

Разве Липман адвокат Мура? (Bond&Mortage).

Перевод с английского

О.В. Исаевой и Т.Ю. Водолажской

г. Тамбов

(Продолжение следует)