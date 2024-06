Эзотерические имена сотрудников Рерихов:

Модра – Ф. Грант, Авирах – М.М. Лихтман, Логван – Л.Л. Хорш, Тарухан – Г.Д. Гребенщиков, Порума – Н. Хорш, Радна – З.Г. Фосдик, Ояна – Э. Лихтман, Нару – Т.Д. Гребенщикова, Люмоу – С.Н. Рерих, Яруя – В.А. Шибаев.

24 ноября 1930 года

Письмо Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке

(машинопись)

Бэнон2 приехал из Кулу. Хотя новости о здоровье Е.И. не хороши, ценны точные сведения. Е.И прислала нижеследующее послание Владыки : «Мы допускаем многие выпады, чем больше выпадов, тем выше Наша Слава! Ведь великая история! Ведь величие времени неповторяемо, потому все выпады противников полезны, и все устремлённые стрелы приносят следствия. Так утверждение абсурда ставится в противоположение Свету. Потому Мы благословляем все действия [тёмных], и мир будет знать величие [неразборчиво]. Так на каждого врага Мы считаем рать друзей. Всё ещё не развернулось. Мир будет знать и будет за Нас. Сразу встанете на верхние ступени. Так Мы туман напряжём, но после пустим Луч. Великое время. И все действия Нашего Мудрого [Фуямы] Мы утверждаем. Наши пути непостижимы».

Это послание ещё раз подтверждает, что мы должны решительно идти вперёд, не бросая оружия – потому что все мы творим полезные дела не для себя, но для сияющего будущего. Уже сейчас причинённый вред расцветает целесообразностью. И в будущем наша битва за знание и за свет будет одной из самых увлекательных страниц созидательной истории. Бэнон не может понять, как можно препятствовать врачу приблизиться к больному? Моё длинное письмо на английском (копию) можно дать Каслу. Неужели мы изберём м-м Завадскую как члена-корреспондента Урусвати. Радуюсь Музею религий, где работает Светик. Приветы всем.

Моё письмо можно дать Каслу в копии. В каталоге бразильской выставки оценка Бринтоном Музея очень хорошая – можно сохранить эту формулировку.

29 декабря 1930 года

Письмо Н.К. Рериха к Ф. Грант

(машинопись)

Наггар, Кулу, Пенджаб, Бр. Индия

Моя дорогая Фрэнсис.

Уже в Наггаре мы получили Ваш подробный отчёт. Ссылка, о которой Вы упомянули, до нас ещё не дошла. Отчёт нам всем очень понравился, и мы чувствуем, сколько дружеских связей могут теперь окрепнуть через дружескую переписку. Вероятно, для внутреннего пользования Вы сможете дать список имён тех, кто, по Вашему мнению, готов к немедленному практическому сотрудничеству. Вы знаете, что иногда даже весьма дружелюбный дух не осознаёт практическое сотрудничество.

Я был глубоко тронут тем, как всё время Вы беспокоились о здоровье Матери, которое и вправду предмет большой тревоги. Я высоко ценю то, что даже во время путешествия Вы всегда находили время для сердечного выражения Вашей тревоги и любви.

Если Вы и не находили времени, чтобы написать мне, я это понимал, особенно потому, что Вы могли не быть уверенной насчёт адреса, но то, что Вы так часто писали в Наггар, было мне очень дорого. Истинно, для высказываний сердца всегда может быть найдено время, потому только сухое дерево не приносит плод. Даже если иногда Вы будете касаться тех глубоких вопросов, что терзают Ваше сердце, не бойтесь, потому что всё, связанное с Вашей глубокой любовью и преданностью Матери, конечно, будет воплощено так, что оно вызовет только материнские благословения. Знаю, насколько утончённо Ваше сердце и сколько прекрасных и возвышенных мыслей могут в нём рождаться. Если иногда они будут изложены в письмах, это будет только в высшей степени полезно.

Конечно, как Вы знаете, некоторые письма могут в пути потеряться, поэтому будет лучше всего продолжать посылать их заказными и пронумерованными по Вашему чёткому перечню в тот момент, когда Вы будете их закрывать.

Конечно, все Ваши предложения по R[oerich] M[useum] Press мы обсудим всесторонне, потому что этот отдел при сердечной заботе может вырасти в прекрасный цветок. С ним может быть опубликовано так много полезных записей, не только для Соединённых Штатов, но и для Южной Америки, и для Европы в целом. Хорошо, что Вы поддерживаете факел любви, преданности и деятельности пылающим так высоко. С такими постоянными явлениями ни кризис, ни трудные времена не смогут умалить успех дел, когда, как замечено также из Вашего отчёта, к нам стремится так много новых сердец.

Вы знаете, как сурово мы контролируем всю клевету и даже ведём специальную «папку клеветы». Если Вы услышите о злонамеренных выдумках, записывайте их, потому что я чувствую, что в подходящее время мы поймаем вредоносного быка за рога.

Наши лучшие мысли силы – вам!

Н. Рерих

1 9 3 1 год

28–29 января 1931 года

Письмо Н.К. Рериха к Ф. Грант

Наггар, Кулу, Пенджаб, Бр. Индия

Моя дорогая Фрэнсис.

Получили Ваши два письма, и нам очень понравились Ваши планы на будущее. Уверены, что, найдя новые связи с зарубежными торговцами книгами, мы сможем увеличить распространение, особенно теперь, когда всё случившееся привлекло так много внимания.

Пожалуйста, скажите миссис Терри, что её сообщения представляют большой интерес. Если она так восприимчива к посылкам моих мыслей, также, как и к сообщениям обо мне, это заслуживает величайшей заботы. Таким путём устанавливается настоящая связь между Учителем и учеником. Пусть продолжает свои записи. Мне также очень нравится, что она указывает точное время. Именно через такое внимательное отношение можно достичь самого утончённого восприятия и развития.

Теперь миссис Терри стала пожизненным членом наших организаций и сотрудницей. Конечно, сотрудничество означает взаимодействие. В чём может быть выражено это взаимодействие, предоставим решать ей самой. Мне кажется, она больше склонна к интересам Урусвати. В то же время ей может понравиться деятельность [Рерих Музеум] Пресс3. Перед тем, как давать ей мои советы, всегда лучше дать возможность сотруднику высказаться и выбрать самому.

Очень рад, что Вы продолжаете видеться с миссис Терри и что вы духовно наполняете друг друга. Сколькими полезными опытами вы можете между собой обмениваться, и через эти опыты всегда укрепляется сознание. Пожалуйста, передайте миссис Терри мой самый сердечный привет. Мы также порадовались тому, что Вы избраны председателем в таком многочисленном клубе, который даст Вам возможности всячески расширить Вашу полезную деятельность.

На Ваш вопрос о здоровье Е.И., которое мы все принимаем так близко к сердцу, к моему великому сожалению, могу сказать только, что по определённым симптомам от улучшения далеко, стало хуже.

Наши наилучшие Вам пожелания.

Н. Рерих

30 января 1931 года

Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке

Нью-Йорк

Луису Хоршу, 905 Вест Энд Авеню

Мастер Институт объединённых искусств, 310 Риверсайд Драйв

КАТАЛОГ МУЗЕЯ ОЧЕНЬ ДОСТОЙНЫЙ ПРОДОЛЖЕНИЕ КАТАЛОГА ЖЕЛАТЕЛЬНО ТЧК СПАСИБО КЕЛЛОГУ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО ПОСЫЛАПОСЫЛАЮ ЕМУ ГИМАЛАЙСКИЙ ЭСКИЗ РЕРИХ

26 марта 1931 года

Письмо Н.К. Рериха к Ховарду Джайлсу4

Ховард Эверетт Джайлс

Наггар, Кулу, Пенджаб, Бр. Индия

26 марта 1931 года

Мой дорогой Брат.

В Вашем письме снова налицо так характерное для Вас качество – создавать благодатное добро. Воистину, это наша первая обязанность – быть творческими, конструктивно мыслящими, великодушными, и всё, что несёт Ваше прикосновение, несёт знак этой деятельной благожелательности. Я испытываю жалость к престарелому джентльмену, о котором Вы мне писали, ибо, несмотря на долгий опыт, он всё ещё не научился не говорить о том, чего не знает. Таким путём некоторые люди создают свою карму. Но его невежество, как и всё негативное, дало всем нам что-то позитивное и нечто важное для меня. Оно показало мне друга – художника Винсента Тэка5. Вероятно, он не знает, как высоко я ценю его искусство и как часто у меня была возможность восхищённо о нём говорить. Помню, в последний раз у меня была эта счастливая возможность перед его картинами в доме м-ра Филипа в Вашингтоне. Вы упомянули, что он католик. Каждое духовное стремление очень ценно, и у меня есть много друзей среди истинных католиков, для кого религия вместо холодной абстракции стала живой, несущей свет основой. Сейчас так нужно каждое религиозное дерзание и особенно нужна духовность. Только язык сердца, только Лучи победоносного и всемогущего Света помогут человечеству трансформировать грубую омрачённую реальность в светлое будущее под руководством нерушимых основных законов. Вы так хорошо чувствуете и знаете эти Законы.

А.В. Тэк. Стремление. 1931 г.

Если Вы встретите м-ра Тэка, передайте ему моё расположение и искреннее восхищение. Все позитивные элементы должны быть в одной лодке – потому что, по сути, они уже в одной лодке. Малейшая победа тёмных – наше общее поражение, но, к счастью, пока мы следуем принципам света, нас нельзя победить. Подобным образом, великое преимущество света в том, что, как Вы знаете, каждый враг невольно даёт нам счастливую возможность, даже не подозревая об этом. В этом – тоже очень хороший закон.

Сейчас в нашей Серебряной долине половодье многоцветных цветущих деревьев, над которыми излучают свет белоснежные вершины Гималаев. Если бы у нас не было осложнений в связи с нездоровьем м-м Рерих, наши окрестности напоминали бы нам рай. Кстати, уголок рая вошёл в одну из моих картин, которую я сейчас заканчиваю – «Труды Мадонны». Своим духом и построением линий, как я чувствую, она Вам понравится. Посылаю также три картины в Европу – одну королю Югославии и две в Европейский Центр в Париже.

Н.К. Рерих. Труды Мадонны. 1931 г.

Вы правы, говоря, что приблизилось много новых друзей. Среди них так много драгоценных душ. Когда Вы их встретите, передайте им всю мою доброжелательность, и так мы укрепим нашу будущую твердыню.

Самые лучшие цветы дружбы с Гималаев!

Духом с Вами

Н.К. Рерих (январь-июль 1931г.) за работой над картиной «Земля славянская» для короля Югославии Александра

2 апреля 1931 года

Письмо Н.К. Рериха к Эмилю Бисттраму6

Нагар, Кулу, Пенджаб, Бр[итанская] Индия

Эмилю Дж. Бисттраму, эск[вайру]

Музей Рериха, Нью-Йорк

Мой дорогой м-р Бисттрам.

Последняя почта от миссис Лихтман принесла нам хорошую новость о том, что Вы получили европейскую стипендию Фонда Гуггенхайма. Безо всякого преувеличения могу сказать, что это одна из самых справедливых наград, присуждаемых в этой организации. В прошлом году наш общий друг, прекрасный человек, м-р Джайлс сказал: «Один за всех, все за одного». В этом мудром высказывании он выразил сущность успешного сотрудничества. Конечно, я сожалею, что Вы должны временно покинуть нас, но и в то же время радуюсь за Вас, потому что знаю, как плодотворно для Вашего искусства Вы будете использовать это время. Вы, без сомнения, помните, как высоко я оценил Ваши картины в Вашей студии и на выставке в Корона Мунди. Потенциальные возможности Вашей палитры и смелость конструктивистского стиля радуют меня, потому что вижу, что на этом пути Вас ожидает успешное совершенствование.

Я так открыто высказываюсь Вам об этом не только как художнику, но и как розенкрейцеру. Мы знаем, что в основании этого Учения лежат великие принципы, предписывающие проявление сердечности, искренности и взаимного доверия, которые преодолевают все препятствия тьмы. Эти нападения тьмы часто вредят даже самым лучшим возможностям. Но мы знаем, что недремлющее око наблюдает за всеми нашими действиями, и радость его велика всякий раз, когда оно видит успех.

Искренне желаю, чтобы ни клевета, ни предательство, ни тёмное осуждение никогда не преграждали Ваш творческий путь. Вы, как розенкрейцер, знаете все последствия неправедного пути, и это понимание всегда защитит Ваши действия. Так почувствуйте, как искренне мы радуемся Вашему успеху и как мы уверены в Вашей победе.

С наилучшими пожеланиями миссис Бисттрам и Вам лично.

Искренне Ваш [Николай Рерих]

16 июня 1931 года

Письмо Н.К. Рериха к З.Г. Лихтман

Наггар, 16 июня 1931 года

Дорогая миссис Лихтман.

Пишу Вам на английском для того, чтобы Вы могли цитировать его тем, кто упомянут в письме. Передайте мою благодарность миссис Зейдель и Донне Киммель. Рад слышать, что они стремятся к истинному пути. Благие мысли, как Вы знаете, наиболее мощные, и они достигают апогея в благих делах и сотрудничестве. Конечно, за несколько месяцев этим устремлённым душам было трудно выразить себя в деятельном сотрудничестве. Этого времени недостаточно даже для того, чтобы воплотить в определённую форму, выкристаллизовать свои мысли. Даже наиболее подготовленный ум не может добиться совершенства в этих задачах жизни за такое короткое время. Уверен, что, идя решительно, они победят все трудности, которые неизбежно возникнут на их пути, и Вы должны помочь им в их первых шагах. Скажите им, что для меня будет большой радостью встретить их в моё следующее посещение Америки и найти их хорошо вооружёнными и радостно устремлёнными в будущее. Кроме книги, которую Вы с ними прорабатываете, они могут изучить мою следующую книгу – «Держава Света» с обращениями ко всем Обществам.

В этих обращениях дано столько зовов и предложений, что, изучая их, они смогут обрести ещё один доспех, чтобы начать каждодневное сражение. То же самое я выразил в своём письме к д-ру Форману, предлагая ему проявить свою способность к сотрудничеству, распространяя мои статьи по теме Знамени Мира. Благодаря этому он сможет облечь в определённую форму свой энтузиазм и показать, насколько широко он может воспринять идею. Уверен, что он и две дамы, отмеченные Вами, будут успешно продвигаться. Вы знаете, что самое главное – не просить быть принятым в качестве ученика, но в своём сердце непоколебимо определить Учителя. Миссис Терри определила этот вопрос самым решительным образом, избрав в своём сердце меня как её Учителя. Прискорбные случаи с м-ром Кал[итинским] и с м-м Герм[ановой]7 показывают, как заботливо мы должны своему сознанию давать возможность расти для того, чтобы оно стало твёрдым и неотступным, ибо, как Вы знаете, каждое отступление приносит отступающему прежде всего тяжёлую Карму. Оба случая с Кал[итинским] и м-м Герм[ановой] доказывают этот закон.

Прекрасно, что вокруг Вас собрались такие хорошие души, и жизненная битва закаляет их во имя Культуры. Это величайшее начинание, как Вы видите из всех посланий, является начинанием для мира самым необходимым и успешным для тех, кто будет осуществлять прекрасную всемирную Необходимость. Впереди у нас так много замечательных Побед! Духом с вами!

Н. де Рерих

25 июня 1931 года

Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке

Мастер Институт объединённых искусств

310 Риверсайд Драйв, Н-Й.

АГНИ ЙОГА НЕДЕЛИМА ТЧК ОЖИДАЕМ СКОРЫХ НОВОСТЕЙ ОТ СВЕТИКА ТЧК ЖАРА СИЛЬНО ВЛИЯЕТ НА ЗДОРОВЬЕ МАТЕРИ НАДЕЕМСЯ ВСКОРЕ УЕХАТЬ НА ВЫСОТЫ ТЧК КАСАТЕЛЬНО НАДСТРОЧНОГО ЗНАКА МОРИСА ПУНКТИР ПРИЕМЛЕМ = РЕРИХ

25 июня 1931 года

Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке

Мастер Институт объединённых искусств

310 Риверсайд Драйв, Н-Й.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГОДНЕГО КАТАЛОГА СО ЗНАКАМИ ТЧК НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ УПОМИНАТЬ ОСНОВАТЕЛЯ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИМЯ ОСНОВАТЕЛЯ ПОДЗАГОЛОВКЕ СТАТЬИ = РЕРИХ

2 июля 1931 года

Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке

Мастер Институт объединённых искусств

310 Риверсайд Драйв, Н-Й.

ПЕРЕДАЙТЕ ЖЕНСКОЙ АССОЦИАЦИИ НАШУ РАДОСТЬ [по поводу] ИХ ОДОБРЕНИЯ НАШЕГО ПАКТА ТЧК ВСЕГДА УВЕРЕНЫ ЖЕНСКОЙ ПРОСВЕЩЁННОЙ ПОДДЕРЖКЕ КУЛЬТУРЫ = РЕРИХ

8 июля 1931 года

Письмо Н.К. Рериха к Ф. Грант

Наггар, Кулу, Пенджаб, Бр[итанская] Индия

Дорогая Фрэнсис.

Только что получили рукописный экземпляр « Державы Света», том VI, и спешим выслать недостающие статьи с тем, чтобы вы могли со всей скоростью продвигаться к изданию этой книги. Уверен, что Вы отдадите этой работе все свои лучшие мысли так, чтобы пагубные ошибки и опечатки не уменьшили ценность этой книги для будущего . Сохраните все названия статей согласно приложенному оглавлению. Оставим «Новгород» для следующего издания, иначе книга будет слишком перегруженной. Цвет обложки может быть или как парижская обложка «Вестника» на французском, или примерно, как у «Пламени в чаше» (Flame in Chalice), или примерно, как у «Шамбалы [сияющей]». Пожалуй, зелёный будет целесообразным. Имейте в виду, что для рецензий следует давать только тем людям, в доброжелательном отношении которых мы абсолютно уверены. Мы не можем рисковать с невеждами и недоброжелателями. Надеюсь, эта книга поможет не только будущему, но и нашим текущим кампаниям, которые должны быть поняты шире широкого при общении с массами.

Столько крупных организаций и Обществ отмечены в этой книге, что их члены должны проявить живой интерес. Отправляем вам следующую телеграмму: «Рукописный экземпляр получен. Высылаем недостающие и четыре дополнительных статьи и вставку «ЖЕНЩИНАМ». Пока же продолжайте издание. Сохраните названия в соответствии с оглавлением. Рерих».

Уверены, что это письмо найдёт книгу уже в печати и, таким образом, мы не упустим начало сезона, столь важное для распространения изданий и для всех наших кампаний.

Только подумайте, что, если 3 миллиона членов Женских организаций купят нашу серию открыток «Держава Культуры», это будет означать 3 миллиона долларов. Эта серия соединена в таком многообразии, что может привлечь самые разные сердца. И каждый перед Рождеством покупает больше, чем на один доллар рождественских открыток. Отсюда следует, что всё будет зависеть от того, как будет организовано размещение. Это такая жизненно неотложная задача , что наш долг – сконцентрировать на ней все наши лучшие навыки и умения, и мысли. Выполняя этот долг, мы следуем Указу Священной Иерархии.

6-го [июля] мы выслали заказным конвертом:

статья № 17. Знамя Мира

«№ 23. Вопреки трудностям (Болгария)

«№ 19. Вступление в должность (французскому Обществу)

«№ 20. Привет Франции

«№ 21. Созидательный труд

«№ 24. Вехи культуры (немецкому Р.О.)

«№ 27. Гималаи (Гималайскому Р.О.)

«№ 28. Правильный путь. (Южно-Африканскому Р.О.)

«№ 29. Св. Сергий-строитель

«№ 18. Приветствие конференции в Брюгге

«№ 56. Дедушкин кабинет.

А также список оглавления, примечание издателя, страница посвящения.

Далее мы послали добавления к «Женщинам» и «Хвала художникам», а также и окончание статьи «Княгиня Тенишева».

В «Иконном тереме» вместо «Itoglave» поставьте « Stoglave » , на странице 5 вместо «Vouchtors» поставьте « Vouchters », на странице 7 вместо «voevots» - « voevods ». В последнем предложении на последней странице замените «Palace of iconography» на « Terem of icons ». На странице 7 вместо «devided trousers» - «decorated trousers».

Также просим изменить в «Дедушкином кабинете»: вместо «cry» поставьте «insist» (вторая страница) и замените неправильные кавычки.

В статье «Талашкино» поместите правильную фразу: вместо «where a thousand hands grab for unusual» поставьте « where unusual is depressed by a thousand hands». На той же странице вставьте «We can’t expect beauty in a rush of a metropolis».

Страница 5: вместо «abandon of art» поставьте « freedom of art».

Среди тех, кому мы можем дать книгу для отзывов, конечно, Каум, Уотсон, Кунц-Бейкер, Форман, Народный, М. Воган, Кеттнер, Шрэк, Хиллайн, Спенсер Льюис, Левис (в Калифорнии), миссис Мартин в Сан-Франциско, Кумар Халдар, Сиривардана, Гребенщиков, мадам де Во Фалипо, Георгий Шклявер, д-р Хеветт, МакКоффин и все те, кто также дружелюбен .

Духом с вами Н. Рерих

P.S. В «Духовных ценностях» из Каталога на странице 4 вместо «угольков, ровно горящих, … и т. д.» поместите: «Даже зло пылающее можно легко контролировать сознательными усилиями объединённых культурных ассоциаций, искренне устремлённых к творческому пониманию».

(далее рукой Н.К. Рериха приписано по-русски)

Е.И. чувствует, что в нашей серии открыток – решение всего того, как составлены Комитеты.

Если все общества и клубы женские, масонские, розенкр [ейцерские]. и др. примут постановление помочь Культуре, купив наши открытки, – то все наши проблемы будут разрешены. Нужно немедленно приложить все усилия.

Н.К. Рерих и Рэй Рупи (потомок раджей Кулу со своим сыном). Май 1931, Наггар, Кулу

9 июля 1931 года

Письмо Н.К. Рериха к Х. Джайлсу

Наггар, Кулу, Пенджаб, Бр[итанская] Индия

Ховарду Джайлсу, эсквайру, Музей Рериха, Нью-Йорк.

Х.Э. Джайлс. Мак-Махан в Мэн

Дорогой Брат.

Ваши послания так близки мне, ибо всё, что Вы высказываете, основано на вечных законах. Иерархические законы Отца, упоминаемые также в «Тайной Доктрине», вдохновили даже Льва Толстого и поистине каждый раз, будучи затронуты, вдохновляют снова. Тот, кто вмещает законы Иерархии, понимает, какой всепобеждающий закон заключается в этом понятии. Мастера Мудрости с извечных времён говорят об Иерархии, о великой центральной силе, которая приводит нас к Высочайшему и крепче связывает нас вместе. Рано или поздно человечество осознаёт благотворное воздействие этого закона и таким образом неразрешимые проблемы будут разрешены довольно легко. Вы чувствуете, как воинственно именно сейчас невежество. Но если мы знаем и следуем этим благодатным законам, то этой тьме никогда не залить Свет.

Посылаю Вам это приветствие в канун нашего отъезда на высоты. Очень часто мы будем вспоминать Вас и Ваше широкое понимание.

Мадам Рерих выполняет великую работу. Хотя здоровье её определённо в плохом состоянии, тем не менее, она – вдохновляющий пример высоких достижений.

Пожалуйста, передайте всем нашим друзьям и м-ру Тэку, о котором Вы так дружелюбно упомянули, наш привет.

Н. Рерих

Перевод с английского

О.В. Исаевой и Т.Ю. Водолажской

г. Тамбов

(Продолжение следует)