Эзотерические имена сотрудников Рерихов:

Модра – Ф. Грант, Авирах – М.М. Лихтман, Логван – Л.Л. Хорш, Тарухан – Г.Д. Гребенщиков, Порума – Н. Хорш, Радна – З.Г. Фосдик, Ояна – Э. Лихтман, Нару – Т.Д. Гребенщикова, Люмоу – С.Н. Рерих, Яруя – В.А. Шибаев.

14 июня 1930 года

Письмо Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке

(рукопись)

14 июня 1930

Любимые, мы получили ваши письма с сообщением о том, как уполномоченных ругали за правду. Воистину, битва тьмы и света. Наша аудиенция у президента2 оставила прекрасное впечатление. Он говорил с глубоким знанием и состраданием. Мы верим, что эта встреча будет иметь важный результат. Мы были у Боунфасса – тоже очень сочувствует. 21 июня будет собрание Комиссии. Не пишу о дальнейших планах по поводу виз, потому что мы не очень доверяем письмам. Напишу, когда эти меры будут приняты.

Французский посол приехал из Москвы – он говорит, что полное разорение и никаких вождей. Здесь они очень чутки к Посланию 24 марта. Конечно, все доктора и родственники действуют – все как один – полное сочувствие, вероятно, потом кончится, и все будут также заодно. Как Гребенщиков и Мансветов? Желательно, чтобы Мансветов не охладел к своей идее Общества Культуры. В настоящее время это единственный девиз. Но разве не Шинази был Указан? Но прежде, чем мы уполномочим его, пусть что-нибудь сделает, потому что все виды Уайкерсов и Боссомов научили нас осторожности. Как же это так, что Флавий (сын Хоршей – Прим. ред.) уже ходит? Скажите ему, что я принял все его поцелуи и рад ему. Посылаю для сведения последнее письмо Шклявера к Кеннеди. Обратите внимание на утверждение Стэнтона, что в этом случае нет ничего личного. Это очень важно помнить.

Мы только что получили ваши телеграммы о президенте. Завтра мы будем в Министерстве иностранных дел. Там у нас есть большой друг граф Флёр (его зовут Серж, и он напоминает Св. Сергия). Получены сведения о глубоких социальных потрясениях в Сибири. Организация Мансветова могла бы скоро понадобиться! Как дела у Светика?

Мы подходим к случаю с визами и с другой стороны. Произошло так, что ненависть Англии создала нам много новых друзей. Пути неисповедимы. Похоже, мы поедем в Белград. Всё везде особенно полно яростью битвы тёмных, но это просто та же самая тьма. Привет! Как Софья Михайловна?

[Пришли] письма от вас, от Радны и Светика. Кто такая миссис Рут, о которой толкует Народный? Мы никогда о ней не слышали и никогда её не видели. Также интересно знать, о ком говорил <…> – такого ученика мы никогда не знали. Кроме того, что может сделать ученик? Также, какое место в «Алтай – Гималаях» может указать на это? Кроме того, это так трусливо и непристойно, что не стоит и говорить об этом. Потому что даже есть карта.

Другая сторона явила знаки: посол Югославии сказал, что мой визит в Белград будет иметь особое важное значение. Во Франции говорят, что Франция может сделать энергичные шаги в направлении восстановления России. Мадам де Во приняла сведения о важности завтрашнего дня очень тепло. Поль Шабат (президент Салона) – настоящий друг. Сейроннев предлагает объединить отдел Азии с отделением Лиги защиты культуры, которой руководит Леон Бернар, <…>3 бывший министр государственного образования и искусств (друг Пуанкаре) – посмотрим! На первый взгляд, это удобно. Что-то консервативное, но уже, похоже, это и будет нашей судьбой. Интересно о Дако. Книги Голлерб., конечно, сейчас не печатать, а текст (он оплачен) придержать до поры, до времени.

Пишите обо всех подробностях, полезно знать обо всём. Завтра я увижусь с Эджем. Послезавтра – с президентом. Это утомительно, но это – находящиеся у власти. Приветы! Приветы!

22 июня 1930 года

Письмо Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке

(рукопись)

22 июня 1930

День за днём поджидаем хорошие новости от наших французских друзей. Кажется, они что-то сделают. До появления результатов я не буду писать, как это всё планируется. Вчера было собрание комитета. Мне пришлось отдать за 4 года $500 – за помещение, иначе им будет негде встречаться. Кроме того, комбинация на основе 50% с Лигой Защиты Культуры – совсем не плохая идея. Собрание прошло под хорошим знаком, как и всё здесь. Но самое замечательное – это распространение послания от марта. Вчера Дмитрий Потоцкий принял его очень сердечно и присоединился к сотрудничеству. По его словам, культура – давно ожидаемый девиз. Между прочим, он открыл здесь отделение турецкого представительства (маленькое помещение). Мы проговорили с Потоцким целый вечер. Среди прочих мер он высоко оценил меру защиты, к которой благосклонно отнёсся и Юрий. Поинтересуйтесь у Тар[ухана], как обстоят дела у Мансветова – сейчас они очень своевременны. Просто замечательно то, что в послании Франция была поставлена на первое место. Один печальный факт – закон о пошлинах. Он производит не значительное, но скверное впечатление. Это не вопрос о последствиях процентов, но на само отношение многие смотрят как на нечто враждебное. И затем эти фондовые кризисы – из-за них судачат о репутации Америки как центра процветании. А это недопустимо. На этих днях мы виделись с дюжиной важных французов и слышали многое. Хорошего – ничего. В Индии, кажется, всё тихо, и только следующее действие будет своевременным.

Мы прочли ваши сообщения с полным вниманием. Только бы рынок со всеми его волнами не создал бы трудности для всех построений. Интересно, спросил ли Ловенстейн судей: «Какое значение имеет наше отношение ко всем остальным чужеземцам?» Это из рассуждений Светика. Судебный прецедент становится просто неприличным. Ваши слова о Блюме и Карре просто поразительны. Очень хорошо, что оба полны сочувствия. И вот мы опять в больших водах, и вокруг возрастают постулаты величайшего значения. Если бы только мы могли понять их и не усложнять нашим личным представлением. Как гармонично изложены все послания. Шлём всем вам и Флавию приветы мои и Юрия.

24 июня 1930 года

Письмо Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке

(рукопись)

24 июня1930

Любимые, получили ваши письма от 14 июня. Спасибо за все подробности – всегда лучше знать всё в деталях. Конечно, мы также знаем очень многое от Владыки, мы беседуем каждый вечер. На сегодняшний день особенно удивительно – исполнение послания от 24 марта. Оно проявляется в самых неожиданных формах. Прочтите мою записку к <…> и заключение, отдайте их ему. Между прочим, барон М.А. Таубе, мой дядя, установил, через баронессу Ливен, наш титул баронета. Графиня Ливен хранит документ, подписанный моим прапрадедушкой, и с печатью. Всё это очень любопытно, и если не имеет духовной ценности, то принадлежит к числу материальных вооружений, <…>4 Владыкой в дни сражений. Мы спросим у Дайо, правда ли, что это он направил к вам человека, которого вы отбросили. Йента пишет, что Нетти покупает небольшой участок земли. Это делается? Интересно, что аргументы направлены, главным образом, против Hall Estate (поместья – англ.), но не против земли. Это очень хорошо, потому что, если нельзя иметь Hall Estate, то можно иметь сотню других решений. Главное, состояние духа. Главное – это корпорация. Главное – это преданность Владыке, потому что Его пути неожиданны. Очень хорошо принял нас Дима Потоцкий. Великолепно работает Альбина. Каждый день новые факты. Всё о банкротствах Америки и пошлинах. Великолепное фото Флавия! Видна проницательность! Привет!

29 июня 1930 года

Письмо Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке

(машинопись)

29 июня 1930

Любимые, получили ваши письма от Логвана, от Радны и от Авираха. Истинно, всё, что происходит сейчас, имеет какое-то особенное значение. Как никогда раньше, ясно чувствуется сражение белых и чёрных. Один день проспите – сразу всё нивелируется – чёрная рука! Конечно, кругом идёт «шушуканье», но и оно уже даёт рождение новым друзьям. И как непривычны способы борьбы с целой Империей! Но, конечно, всё имеет своё особое значение. Мы ожидаем на этой неделе особенные манёвры. Увидим!

Посылаем вам заключение доктора. Оригинал у нас, а другую копию мы отправим в Кулу. Действительно счастливы видеть из письма Йенты, что в Кулу они также понимают особое значение. Очень плохо, что здесь везде чувствуются последствия кризиса в Америке. Может ли быть, чтобы они были целесообразны? Потому что они должны и на ваших делах отражаться. Всё это очень печально. Каждый день мы видимся со многими людьми. Покупать старые вещи очень рискованно. 1) Цены очень высокие. 2) Всегда там можно встретить каких-то нежелательных людей. Это чудо, что ещё до сих пор мы не попали в газеты. Я думаю покинуть здешний комитет Общества культуры. Альбина может быть превосходным президентом. И Владыка Сказал: «ДАЖЕ ЗНАК ЕДИНЕНИЯ РАССЕИВАЕТ ТЬМУ». Да, как сильно нужно единение. Насколько слепы люди, которые из-за временного возбуждения могут разрушить единение. Ибо после так трудно нарастает эта объединённая энергия. Существование нашего круга – оно останется как замечательная победа над современным человечеством.

Пришла записка о книгах – вероятно, они для распространения среди царских особ. На этой неделе увидимся с католиками. Конечно, я с радостью напишу вступление к Книге Музыки. Пришлите мне статьи, и, в соответствии с ними, я составлю вступление. Интересна встреча со Страттом – конечно, ему нельзя доверять. Странно, что Стокс не сказал о слухах, связанных с нашими визами – казалось бы, друзей в делах надо бы предупреждать. Что в Музее делает Шинази? Другое: пусть Стокс не рекламирует Шамбалу (имеется в виду книга) – оставьте его в покое. Теперь дела важнее книг. Мои ежемесячные долговые записки пусть Луис хранит в специальном пакете. Привет!

6 июля 1930 года

Письмо Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке

(машинопись)

6 июля 1930

от Отца

Любимые – снова целый комплект ваших писем. Спасибо за все подробности. Конечно, все меры, касающиеся летней школы, хорошие. Мы, со своей стороны, сделаем всё возможное. Ояна уже давно вице-през[идент]. Не знаю, что сейчас вызвало этот вопрос? То, что новый рекламный проспект не был теперь напечатан? Конечно, Общество Друзей, уже ставшее известным в Новом Свете, требует много заботы и общения. Но оно даёт и особое положение учреждениям. Касательно Блюма – интересно: может быть, он выдвинет свою программу и свою речь.

Из Наггара пришла очень серьёзная телеграмма; кажется, здоровье Е.И. вызывает опасение. Большой секрет (не говорите никому ни в каких письмах, кроме круга): французское правительство, несмотря на предписания, выдало нам французские паспорта. Мы постараемся получить по ним визы. Для этого мы должны куда-нибудь поехать. Мы также обдумываем взять с собой французского доктора – он также полезен, как лекарь, так и знаток целебных трав. Но какая вера в успех дела у правительства! Мы также посетили Министра культуры – очень сочувствует. Подозреваю, что Ф. Стокс умышленно не распространяет «Шамбалу [сияющую]». Потому что он почти английский издатель. И для них сейчас остались только недоверие, перешёптывания и ограниченность. Это битва Света и тьмы . Разными путями, но всегда Свет побеждает.

Оказалось, что Влад. Арбельев женат на дочери нашего друга Типпольта (адмирала). Было приятно не только встретить Типпольта, но и узнать, что Арбельевы не только дружелюбны, но и благоговейно преданы Великому Учителю. Они говорят, что всё, что у них есть – это благодаря Учению. У них два сына и наша старая няня Ольга.

Вчера мы заложили основание французскому отделению Общества Культуры. Германова – президент, Потоцкий – вице-през[идент], Шклявер – секретарь. Французы довольны этим начинанием. Завтра мы собираемся в Антверпен – проверить наш новый паспорт. Только что пришла телеграмма от Светика о здоровье Е.И. Мы очень опечалены. Послали телеграмму в Наггар: «Нет причин беспокоиться! Подходят хорошие новости!» Потому что мы ничего не можем сказать о французских паспортах. Вероятно, Владыка скажет им о победе, но каждая победа требует времени. Могу себе представить, как нашим трудно ждать. Но великие дела свершаются.

Авираху: конечно, каждый вице-през[идент], в сущности своей – и хранитель и страж всего в порученном ему отделе. Будем служить Владыке всем телом и всем духом на всех путях.

Спасибо Сэмюэлю Луису за его псалмы. В воскресенье у нас, так же, как и у Альбины, были подавленные чувства, с 11 утра – и до вечера. Ночью я проснулся и почувствовал потребность уехать.

14 июля 1930 года

Письмо Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке

(машинопись)

14 июля 1930

Любимые, снова от вас великолепные письма. Можно только изумляться тому, насколько широко, несмотря на трудные условия, растёт деятельность. И она растёт какими-то непредсказуемыми путями. Посылаю вам копию письма Ояны; такая же копия отправлена Fleurio и оставлена в Ministerium. Есть мысль, чтобы я написал письмо королеве Англии и отправил его через Великую княгиню Ксению Александровну. Кроме того, Марин написал Бертелю, прося его что-нибудь предпринять через Тирреля. Любопытное письмо от Кескара! В Антверпене наши попытки не увенчались успехом. Шклявер подал свой французский паспорт, но ему сказали, что он должен взять визу в Лондоне или в Париже, а в Антверпене – только, если он там живёт. Таким образом, стало ясно, что с нашими паспортами ничего не выйдет. Существует мысль о моём письме к королеве, но надо выбрать, кто мог бы передать его. Мы не теряем времени и изобретаем что-нибудь получше. В лице Альбины Владыка послал нам великолепную сотрудницу. Редко можно найти такую чистоту, преданность и энтузиазм. Хотя это и нелегко для неё, она находит все лучшие силы для Служения. И как хорошо она говорит обо всех вас, любимые. Скажите Тарухану, что «Культура» растёт. Если Мансветов всё ещё молчит, пусть Тарухан исключит такого «активного» председателя. Не количество, но качество. Такие благие накопления нужны и могут быть вызваны неожиданно. Митрополит Евлогий 5 награждён медалью – он очень тронут. Медаль дали сэру Пэрсу (в Лондоне, только этот из тёмных). Нет ли для Альбины какого-нибудь занятия в Америке? Что скажут директора? Из Лондона здесь сейчас Волкова, и мы думаем о письме к королеве. Иногда я с ужасом думаю, сколько картин я мог бы написать за это время! Но как можно думать о картинах, когда вокруг столько дел! Мадам де Во показывала письма от Радны с восторженными словами о <Нетти> 6 и Ояне. Сегодня у мадам де Во французы и чай. Всё, что вы пишете о скандинавской и других группах, замечательно. Хорошо, что Светик дружественен с Мунди. Сенатор М.А. Таубе (сенатор и бывший министр) принял назначение Почётным Советником. Напишите ему. Он говорит очень хорошо, и он – кузен! Я так и сделаю. Как Флавий? Скоро будет получен орден Почётного Легиона. Потоцкому гораздо лучше. Привет!

14 июля

Получили фото Ояны и Порумы. Пор[ума] выглядит очень хорошо, но Ояна стала намного тоньше. Однако стать тоньше – ничего не значит. Прилагаю здесь очень важную вырезку из «Возрождения». Прочтите и отдайте её Тарухану. Мы подготовили письмо к Великой княгине Ксении. Блюм в Лондоне, но только я не знаю, нужно ли его трогать? Потому что не все его обещания выполняются. Где его речь в Конгрессе?

Как крепко и дружно необходимо держаться вместе в такое напряжённое время. Как мощно и чисто надо напрягать мысль. И как неописуемо ценен каждый участник круга. Каждая хорошая мысль, каждое просветление сознания – всё это ступени Храма.

Через два дня маленький Знак будет готов. Через десять дней посылаем подарок Папе [римскому]. «Гималаи» отправлены королю Альберту, императору Японии, хану Персии, королю Норвегии.

7 августа 1930 года

Письмо Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке

(машинопись)

(Посылаю это с Д.Н. Потоцким)

Любимые, в субботу (на «Мавритании») это письмо поехало к вам вместе с копией письма от Министерства иностранных дел. Интересно, что сказали в респектабельной «Таймс»? Потому что они причинили много зла. Очень жаль, и все заметили это, что главное зло исходит от Н.Й. Всё эти д-р Стратт и Бринтоны, и многие другие. Также милое письмо из Норвуда. Немного христианства! Немного любви к человечеству. Всё это надо знать. Сейчас такое время битвы, что не нужно печалиться из-за мелких фактов. При общем созидании все подробности встанут на своё место.

Мы сняли жильё в округе Сен-Жермен в бывшем доме маркизы де Лоранс – сейчас там военно-технический клуб. Три комнаты с видом на сад. Одну комнату можно сдавать для лекций и собраний. Я отправил вам телеграмму о высылке $600 – это оплата года, но первый год надо оплатить за полгода вперёд. Конечно, эти помещения были нужны, потому что без них Общество не могло бы развиваться. Будет очень трогательно, если одним из первых действий Olaya будет посредничество в визах. Мы отправили ему телеграмму с приветствиями. Юрий очень беспокоится, не пострадали ли его конфиденциальные документы при переезде офиса Урусвати. Где именно главный кабинет? На том же этаже, что и квартира Юрия? Будет ли Сидней принимать участие в Доме? Я очень люблю Сиднея, и всякие осложнения были бы неприятны. Весьма интересны визиты из Secret Service. О, Господи, какое отношение мы можем иметь к м-ру Мукерджи? Всё это легенды, которые надо записывать. Очень хорошо, что наши уже в горах. Порума и Ояна увидят Тибет на практике, и Е.И. будет легче дышать. Будет хорошо снять там маленький домик. Спасибо митрополиту Платону от моего имени – в настоящее время именно такие явления нужны. Д.Н. Потоцкий сейчас вице-през[идент] Русской секции нашего Французского ком[итета]. Он расскажет вам обо всех наших новых помещениях. Вчера здесь была д-р Завадская (не родня ли она Морею?) – в октябре она будет в Музее. Она могла бы провести лекции от Урусвати, от Мастер Института и от Общества Друзей. Она подошла к духовному от биологии – это по нашей линии. Она работает в Институте Пастера. В целом, здесь формируется сильная русская группа: Альбина, Калитинский, Арбельев, Потоцкие, Таубе, Туппольт, Четвертинская, Имшенецкий, старик Шклявер, д-р Лосина-Лесински. Вероятно, мы возьмём его с собой в Кулу – у него есть английский диплом и итальянский паспорт. Он специализируется в тропической медицине, и, по нашему разумению, он, похоже, родственник Потоцкого. Его жена – в Америке и даёт лекции по искусству. В настоящее время она сотрудничает с французской прессой.

В. Шибаев

Только что позвонил Пель и сказал, что, по имеющимся у него сведениям, виза будет дана. Боимся поверить, но всё возможно. Между прочим, не избрать ли митрополита Платона Почётным Членом Сибирского отделения? Потому что здесь митрополит Евлогий является Почётным Членом. Теперь с появлением помещений, конечно, будет развиваться деятельность нашего Общества, и станет возможным сотрудничество с другими организациями. Пока заметки в газетах не приносят никакого вреда, наоборот, барон Рош сказал Потоцкому: «Они поместили Рериха во главе движения». Так враги создают звенящую формулу. Но снова больше звона, чем друзей. Читаем о жаре и засухе в Америке. Какие потрясения по всей планете, и люди не замечают ничего и не хотят думать о будущем. Как слепые! Мы нашли частицу плата с лика Св. Сергия. Она будет зашита в Знамя. И в будущем на все беды будет такое чудесное наступление.

Будьте дружными, сильными, непобедимыми. Привет.

8 августа 1930 года

Письмо Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке

(машинопись)

8-е августа 1930

Дорогие друзья!

Посылаю вам это письмо с ген[ералом] Д.Н. Потоцким, вице-през[идентом] нашей Русской группы Общества друзей в Париже. Познакомьте его с деятельностью Сибирского отделения и покажите всю мощь и широту совершаемых дел. Нужно познакомить его с Гребенщ[иковым].

Сражения на фронтах продолжаются, но уже проникают новости о приближающейся победе. По всем линиям армия соприкасается с врагом. Вчера позвонил Пелл и сообщил, что визы будут даны. Мы боимся поверить, но есть много знаков. Хочу рассказать вам об одном очень любопытном и важном случае с The New-York Herald в Париже. После обзора новостей по статьям Н.Й. Таймса Herald попросила интервью у Пелла, которое он и дал, в котором он сделал заявление от имени Посольства. Корреспондент, некий Смит, в нашем присутствии написал статью. Она должна была появиться на следующий день, а он должен был прийти на ланч. На следующий день, к нашему глубокому удивлению, статья не появилась, а Смит не пришёл на ланч. Мы попытались добраться до него по телефону, но безрезультатно. Пелл начал расследование и пришёл к удивительным разоблачениям, которые ясно показали работу определённых кругов. Оказалось, что статья должна была появиться и уже была подготовлена, когда вдруг ночью пришёл известный нам м-р Менефи из The Herald Tribune (вы помните двух молодых людей, которые приходили к нам летом со странными вопросами) и заявил категорический протест против опубликования статьи в нашем освещении. Состоялся очень важный разговор, и редактор решил не печатать и воздержаться от комментариев. Это расследование показало, что м-р М. замешан во многих вещах и что он принадлежит к организациям, главная черта которых «любопытство». Нужно быть очень осторожными с The Herald Tribune, потому что там скопились недоброжелатели.

В Лондонском отделении The New York Times сказали, что они совершенно не понимают, как эта заметка от 18-го попала в газеты. В настоящее время готовится анкета. Было указано, что источник клеветнических измышлений исходит из определённых кругов Нью-Йорка, воздействующих на Лондон и даже на Вашингтон. М-р Корри из Brooklyn Eagle, несомненно, был вдохновлён теми же самыми кругами. Конечно, было бы хорошо предложить Times сделать анкету и в будущем не публиковать клеветнических новостей. Письмо из Министерства иностранных дел показывает, что оно было поставлено в затруднительное положение. Русские круги очень возмущены этим случаем. Сейчас время быть более осторожными с великими русскими именами. Очень приятно слышать, что Касл оказался другом и, очевидно, понимает положение и общий ход событий. Мы предлагаем уделить особое внимание м-ру Вейлу, автору нескольких статей в вашингтонских газетах. Эта личность (его настоящее имя Виленски) очень недружелюбна и также вдохновляема нашими врагами. На этой неделе французское правительство через своего представителя в Лондоне сделает ещё одно заявление. Будем надеяться, что победа близка.

Вам будет интересно узнать, что по нашему случаю Папа [римский] через своего нунция сделал заявление по нашему случаю католическому Прелату Англии – кардиналу Бёрну. Одним словом, битва по всему фронту.

Как только вопрос прояснится, мы двинем наши силы на Институт. Получили телеграмму от Луиса. Рады слышать, что всё в порядке и что офис переводится в 1814 7. Причиной нашей осторожности было то, что в текущих обстоятельствах нужно быть очень осторожным с личной корреспонденцией и книгами. Полезнее поместить всё в квартире, которую лучше всего оставить незаселённой.

Общество друзей арендовало помещение в здании Технического клуба на улице Пуатье, 7. Здание это – старинный частный дом, и мы… (обрыв письма)

около 12 августа 1930 года

Письмо Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке

(машинопись)

Любимые, в субботу нас посетил корреспондент «Таймс» – Мак Дональд. Мы не знаем, что он напишет, но внешне он был весьма доброжелателен. Его прислал Пелл. Мы видели его в доме у Шклявера. Потому мы и ответили на вашу телеграмму, что с «Таймс» надо будет иметь дело в зависимости от этой корреспонденции.

«Последние новости», наконец-то, напечатала опровержение после того, как мы пригрозили им судебной тяжбой. В «Темпл Артизан» («мастеровой Храма» – прим. ред.) упомянута книга «Крестоносное Евангельское Воинство», изданная в Пенсильвании (возможно, Филадельфии) – нельзя ли её достать. Надо сказать, что здешняя русская колония (насколько мы слышали) очень возмущена относительно сообщений в статьях. Каждый день они пишут нам письма с выражением негодования – и Четвертинская, и Типпольт, и Таубе, и Имшенецкий, и Потоцкие, и другие. Поразительно, что этот Менефи из The Herald Tribune посетил нас и попытался навредить. Пелл позвонил ему и отругал его. Другие также обратили внимание на его имя – он, судя по всему, не писатель, а просто шпион. Всё происходит так, как обычно, в битве тьмы и Света. И так много препятствий обращаются к добру. Вчера Британская федерация искусств информировала нас о своём желании стать нашими членами и сотрудничать с нами. Судя по вашей телеграмме, статья Мак Дональда недурна. Шлём вам телеграмму о принятии нашего пакта Комитетом Лиги Наций. «Таймс» должна сообщить об этом на первой странице.

Сегодня французы послали ещё одно заявление. Здесь был корреспондент из «Цюрихер Цайтунг» – что ж, не мы начали эту кампанию с визами – пусть теперь она послужит нам во благо. В продолжение всего времени все отзывы были в нашу пользу. Пусть Фрэнсис соберёт [голоса] в пользу поддержки виз среди правительств Южной Америки. Мы дружны в сражении. Шлём вам силу и мужество.

Н.К. Рерих 1930 г.

3 сентября 1930 года

Письмо Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке

(рукопись)

Любимые, только удалось отправить вам письмо, как от вас прибыл ряд ценных новостей. Буду очень рад получить проект по экономии бюджета, чтобы ознакомиться со всеми предложениями. Конечно, все отделения Мастер Института за городом полезны, если они не вызывают затрат. Через них можно обрести влиятельных друзей. Очень интересна идея – «Музея религий». Владыка уже давно подал эту мысль. Конечно, отсюда трудно увидеть до какой степени сейчас положение Америки удачно для этого. Сегодня из Франции был выслан Хёрст. Отсюда он поехал в Лондон. Как это отзовётся – трудно сказать. Очевидно, Американское посольство не принимало в этом участия. Всем своим сердцем чувствую, что в Нью-Йорке понадобится моё присутствие, но этим мы бы показали, что нет безотлагательной необходимости в Кулу. Конечно, сражение велико, и сейчас интересы всех стран становятся нам близки. Молимся, чтобы Холл уехал быстрее. Рад, что Потоцкий вам полюбился. Рад, что Флавий растёт. Очевидно, скоро увидим Поруму. Мы действуем неустанно. Давайте Агни Йогу только при надёжных обстоятельствах.

9 сентября 1930 года

Письмо Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке

(рукопись)

9 сентября 1930, Париж

Мои родные, как и прежде, мы сражаемся каждый день и изыскиваем меры для усиления и продолжения битвы. Шкл[явер] сейчас в Женеве. Не могу сказать, что Ю[жно]-Амер[иканские] революции и военные марши Германии помогут миру во всём мире. Здесь Кескар и Кеттнер. Кескар уверяет нас, что, как астрологи, они знали о предстоящих нам трудностях с визами, но в течение этого месяца всё наладится. Мы получили славные письма из Лахуля. Какие замечательные научные и художественные результаты даст эта страна! Подумайте, какое право имеет Англия отрывать меня от художественной работы, потому что это основная моя профессия и заработок. Передо мной стоит целая сюита «Благословение». Я рассматриваю ваши предложения о замене подготовительного класса, он не был никакой особой гордостью наших программ. Нельзя ли из моего кабинета сделать студию для Ояны? Светик уже давно думал, что мне не подобает сидеть на самом пересечении путей, где проходят люди. Определим все обстоятельства без отягощения бюджета. Потому что мы должны оставаться целеустремлёнными. Каждая остановка – уже угасание и смерть. Конечно, обстоятельства <…>

Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке

лето 1930, Париж

ЗДЕШНИЕ ДРУЗЬЯ КУЛЬТУРЫ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ РУССКОЙ СЕКЦИИ НАШЕЙ ФРАНЦУЗСКОЙ АССОЦИАЦИИ ТЧК ТАКИМ ЖЕ ОБРАЗОМ АМЕРИКАНСКИЕ ЧЛЕНЫ КУЛЬТУРЫ МОГУТ ОБЪЕДИНИТЬСЯ С СИБИРСКОЙ ГРУППОЙ ТЧК СООБЩИТЕ ГРЕБЕНЩИКОВУ ОСОБЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ КУЛЬТУРЫ НЕ НУЖНЫ ТЧК ФРАНЦУЗСКИЕ ВЛАСТИ ПРИГЛАШАЮТ С ВЫСОЧАЙШИМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПОСЕТИТЬ ФРАНЦУЗСКИЕ КОЛОНИИ

ПРИВЕТЫ РЕРИХ

1 сентября 1930 года

Письмо Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке

(рукопись)

Родные, посылаю вам изображения нашего знака, заметку о Германовой (не будет ли она полезна для истории с Храмом) и заметку о кризисе в Америке. Всё это очень серьёзно! – так, как и было давно сказано Владыкой. Сегодня в газетах новость, что шеф ARA присоединился к службе большевиков. Это опасно и грустно. В целом, общая атмосфера очень напряжена. Говорят, что всё движение в Южной Амер[ике] направлено против США (против янки). Это также печально. Будет хорошо, если новый администратор не станет таким же враждебным, как Холл. Нельзя иметь врагов во внутреннем пространстве. Барон Таубе написал мне прекрасное письмо, требуя от меня созыва международной конференции по оказанию содействия экспедициям – научной и художественной. Сегодня,1 сент[ября], у нас у всех были очень взвинченные чувства. 8 помогут нам, но нужно всегда замечать, где оно, несущее свет обстоятельство. Это очевидно, когда из массы мелочей возникают очертания будущих учреждений, и по этим вехам мы видим, не запылился ли глаз или линия направления. Главное, помнить Указы Владыки и применять их к жизни. Несомненно, приближаются новые. Даже вчера Соня получила письмо из Белграда с рассказом о том, что в течение 2-х лет там существует кружок моего имени, а мы об этом никогда не знали, и сколько существует таких светлых и тёмных сюрпризов! Конечно, время трудное, но когда времена были лёгкими? Только из-за близорукости что-то кажется нам лёгким или безопасным. Но трудности во всём, потому что только напряжение создаёт энергию. Радуюсь, что у часовни есть крыша. Но витражные стёкла не нужны. Во времена Св. Сергия они не существовали в России – будем держать часовню во всей суровой чистоте, как если бы он сам пришёл из Прошлого. Бусы мы отправим с Порумой. Шлю вам всю мою любовь, гармонию и понимание задач Владыки. Да будет с вами мир.

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Здесь я заплатил во франках следующие суммы, которые можно будет перевести на мой счёт:

книга Чаирского (для библиотеки) – 150;

2 картины – 1560;

дипломы (для знаков) – 360;

177 знаков 1-го заказа, 48 фр. каждый – 8496;

25 коробок для знаков, 25 фр. каждая – 625;

всего – 11.191.

Н.К. Рерих и В.К. Рерих.

9 сентября. Мои родные, напишите моему брату Владимиру 9, что ему немедленно надо начать переписку с китайскими представителями властей о долгосрочной аренде хорошего участка земли в районе Чёрного Иртыша (китайская территория сразу ниже Белухи). Пусть он подготовит практический план, предусматривающий возможности не только горнорудного дела, но также и сельского хозяйства, лесоводства и разведения крупного рогатого скота. Как всегда, действовать очень бережливо и планировать не только в целях собственной поддержки, но и ради прибыли. Потому что это начало [корпорации] Ур, где эмигранты, живущие в Харбине, могли бы не только приложить свой труд, но также стать ядром будущего Алтая. Сейчас это должно быть американским предприятием, как это указано в моём опубликованном каталоге. После получения и обсуждения предложений Вольдемара можно продать часть акций Ура. Также скажите об этом Д.Н. Потоцкому - может быть, Тукер будет полезен? Потому что это то самое, что так нужно для Сибири, и теперь самое время начинать. Давно было сказано: «Если ты устал, начни сначала. Если твоё искусство истощилось, начинай снова и снова». Надеюсь, что 14 сентября пройдёт значительно. Мы видим, что препятствия часто открывают новые границы. Отбросим все призраки прошлого, они не нужны, чтобы легче идти к новым Вершинам.

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Будет неплохо предложить м-ру Боссому предпринять некоторые попытки, касающиеся виз. Кстати, спросите его, насколько хорошо воспринимает Лондон меня как художника. Могу себе представить, как он будет лгать.

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Авирах правильно пишет о кампании против клеветы. Но мы должны установить и сообщить друг другу точные даты и свидетельства этих негативных действий. Имея точные сведения, можно принять соответствующие меры. Конечно, в Делах больших масштабов всегда хорошо проводить «кампании». Мы кладем на карту флажки – на все места, связанные с нами, и получаем 95. Но, конечно, много мест забылось. И во всех 95 точках есть друзья, а также и враги. Мы удачно купили (случайно) мои 2 этюда 1906 года для Пархомовской церкви. Пока их можно оставить здесь. Они были в очень плохом состоянии, но я их расчистил.

Пархомовская церковь

Перевод с английского О.В. Исаевой и Т.Ю. Водолажской

г. Тамбов

(Продолжение следует)