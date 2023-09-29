Эзотерические имена сотрудников Рерихов:

Модра – Ф. Грант, Авирах – М.М. Лихтман, Логван – Л.Л. Хорш, Тарухан – Г.Д. Гребенщиков, Порума – Н. Хорш, Радна – З.Г. Фосдик, Ояна – Э. Лихтман, Нару – Т.Д. Гребенщикова, Люмоу – С.Н. Рерих, Яруя – В.А. Шибаев.

1930 год

2 января 1930 года

Письмо Н.К. Рериха в Общество Маха Бодхи

(машинопись)

2 янв[аря] 1930

Президенту

Общества Маха Бодхи

148 Вест 49-я улица

Нью-Йорк

Уважаемый сэр.

Благодарю Вас за Ваше письмо от 30 декабря. Действительно, мне будет приятно оказать помощь Обществу в качестве Почётного Президента.

Пожалуйста, передайте мой привет всем Вашим сотрудникам. К настоящему прилагаю моё приветствие, которое Вы можете использовать в «Веке буддизма». Надеюсь, что Общество Маха Бодхи будет расти и прекрасно послужит человечеству для возвышения его жизни.

С сердечным почтением и наилучшими заверениями

Искренне Ваш Николай Рерих

20 марта 1930 года

Телеграмма Н.К. Рериха Г. Шкляверу

Д-ру Георгию Шкляверу

397 улица де Вожирар

Париж, Франция

В ВАШИХ ЗАЯВКАХ НА ВИЗУ ПОДЧЕРКНИТЕ НЕ ТОЛЬКО ХУДОЖЕСТВЕННУЮ И НАУЧНУЮ РАБОТУ НО И БОЛЕЗНЬ МАДАМ РЕРИХ КОТОРАЯ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ ЕЙ ПЕРЕЕХАТЬ В ДОЛИНЫ С ГОР ИНДИИ ТЧК ВСЁ ЕЩЁ ЖДЕМ АНГЛИЙСКИЕ ПИСЬМА ТЧК ЕСЛИ ВОЗМОЖНО ТЕЛЕГРАФИРУЙТЕ СОДЕРЖАНИЕ НОЧНЫМ ТАРИФОМ

НИКОЛАЙ РЕРИХ

Конец марта 1930 года

Телеграмма Н.К. Рериха Г. Шкляверу

Д-ру Георгию Шкляверу

397 улица де Вожирар

Париж, Франция

ПОЖАЛУЙСТА ПРИВЕЗИТЕ С СОБОЙ ДВАДЦАТЬ МАЛЕНЬКИХ КОРОБОЧЕК ПИЛЮЛЬ САВОНИУСА ТЧК ЧЕТЫРЕ КОРОБОЧКИ ПУДРЫ РАШЕЛЬ НОМЕР ОДИН ОТ КЛАЙТИ ВАНДОМСКАЯ ПЛОЩАДЬ ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ ТЧК ДЕСЯТЬ ЭКЗЕМПЛЯРОВ КНИГ В ЧЁРНОМ ПЕРЕПЛЁТЕ БУЛЬВАР ХАУСМАНА ДЕВЯТЬ ТЧК ОТПРАВЬТЕ СРАЗУ ХОЛСТЫ ИЗ ФРАНЦИИ ПАРОХОДОМ «ЖЕНОВА» ОТПРАВЛЕНИЕ «ЖЕНОВЫ» ВТОРОГО МАЯ ТЧК ПРИВЕЗИТЕ НАШИ ЗАЩИТНЫЕ ШЛЕМЫ ПРИВЕТ

НИКОЛАЙ РЕРИХ

1 апреля 1930 года

Телеграмма Н.К. Рериха Г. Шкляверу

Д-ру Георгию Шкляверу

397 улица де Вожирар

Париж, Франция

БУДЬТЕ ГОТОВЫ ЕХАТЬ ТЧК ВРЕМЕННО ОТЛОЖИТЕ ВСЕ ВСТРЕЧИ ПРИВЕТ НИКОЛАЙ РЕРИХ

Лайнер «Маджестик»

2 апреля 1930 года

Телеграмма Н.К. Рериха Е.И. Рерих

Мадам Елене Рерих

Наггар Кулу, Пенджаб

Британская Индия

МИНУЯ ПАРИЖ ПРИБЫВАЕМ ЛОНДОН ОДИННАДЦАТОГО АПРЕЛЯ ОТЕЛЬ КАРЛТОН ТЧК ОТБЫВАЕМ ПАРОХОДОМ «ЖЕНОВА» ВТОРОГО МАЯ ТЧК ФРЭНСИС ОТПРАВЛЯЕТСЯ ВОСЕМНАДЦАТОГО АПРЕЛЯ ПАРОХОДОМ «ПАНАМЕРИКА» ТЧК УЧРЕЖДЕНИЯ БУДУТ ГОТОВЫ СЕМНАДЦАТОГО АПРЕЛЯ ВСЁ ХОРОШО

НИКОЛАЙ РЕРИХ

14 апреля 1930 года

Письмо Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке

(машинопись)

На завтра организована аудиенция у президента Франции, но из-за болезни пришлось её отложить, и мы послали длинную телеграмму. Копию пересылаю для архива. Сейчас Юрий в американском посольстве, Шклявер – во французском. Мать Шклявера всё ещё больна, и температура в течение последних 36 дней очень высокая. На сегодняшний день у неё беда с лёгкими и закупорка кровеносных сосудов. Юрий уже был в индийском ведомстве – мы предпринимаем дальнейшие шаги. Конечно, большим препятствием являются Пасхальные праздники – все разъехались. Из Наггара пришла телеграмма о новых лавинах с гор – там нужны серьёзные восстановительные работы. Каково решение Светика? Боссом уехал и вернётся на следующей неделе. Виделись с Хагбертом Райтом – он стал совсем старым. В целом, всё имеет пропылённый вид. Выяснилось, Шклявер думал, что квартира в Париже будет арендована за счёт Америки. Ещё раз было ясно сказано, что субсидия только $200.00, это самое большее, что можно ожидать. Также, что французское правительство оплатит транспортировку и страховку ста картин. Тогда, конечно, эта выставка целесообразна. Надеемся, что у вас всё хорошо. Надеемся, что всё хорошо будет и у нас.

Привет Британскому Обществу [имени Рериха]!

Крепко целуем всех вас.

18 апреля 1930 года

Письмо Н.К. Рериха к Сесилу Х. Смиту

(машинопись)

Копия моего письма сэру Сесилу Харкорту-Смиту3

18 апреля 1930.

Уважаемый сэр Сесил.4

Применительно к нашему разговору от 17-го числа сего месяца, прошу Вас включить экземпляр моей декларации в Америкэн Пресс на предмет предлагаемого международного соглашения, касающегося защиты художественных и научных сокровищ.

На самом деле, я был счастлив узнать, насколько Вы благожелательны к этой идее, уже прокладывающей свой путь в Мир. Если у Вас будет возможность продвинуть этот проект в Комитете по искусству и литературе Лиги Наций, мы будем Вам очень благодарны за этот поступок. Даже если этой идее не суждено материализоваться в международное соглашение, само выдвигаемое сейчас предложение, полагаю, увеличит уважение, окружающее сокровища Искусства и Науки, и тем самым окажет важную услугу культуре.

Буду рад услышать о Вашей деятельности в этом направлении.

С наилучшими заверениями,

уважаемый сэр Сесил,

искренне Ваш

[Н. Рерих]

Н.К. Рерих 1930 г.

18 апреля 1930 года

Письмо Н.К. Рериха к Сесилу Х. Смиту

(машинопись)

Копии моих писем сэру Сесилу Харкорту-Смиту, Лондон5

18 апреля 1930

Уважаемый сэр Сесил.

Ваши рассуждения, касающиеся нежелательных последствий при транспортировке художественных ценностей для выставок за рубежом, произвели на меня глубокое впечатление. В этой связи я вспоминаю не только внешние опасности, свойственные таким транспортировкам, но и так называемые внутренне присущие опасности, которые невозможно избежать: во-первых, перемена климата и, во-вторых, толчки и сотрясения, производимые при транспортировке. В течение многих лет я наблюдал, как эти неизбежные последствия возникали всякий раз, когда старинные произведения искусства перевозили в чужие края. Я видел, например, как во время транспортировки через Океан картины в мощных рамах, написанные на тонкой доске, трескались и повреждались. Некоторые доски так сильно искривлялись, что даже тяжёлые рамы повторяли эту деформацию. Предметы из резного дерева и слоновой кости, так же, как и миниатюры, писанные гуашью, подвергаются подобным разрушительным влияниям.

Даже если будет признано, что произведения искусства можно перевозить за рубеж для хранения их в определённом месте, тогда, действительно, кратковременное перемещение может быть предписано. Потому Ваши рассуждения, касающиеся опасностей, сопровождающих транспортировку произведений искусства, особенно когда появляется запрос на такие перевозки через внешне превосходные идеи художественного обмена между нациями, обращены именно ко мне. Пользуюсь случаем выразить моё глубокое удовольствие от встречи с Вами после столь долгого времени. Буду всегда рад увидеться с Вами и обсудить вопросы, касающиеся искусства, столь близкого нам обоим.

Искренне Ваш

[Николай Рерих]

23 апреля 1930 года

Письмо Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке

(машинопись)

Среда, 23 апреля

от Отца

Любимые, только что получили неприятные новости из Министерства иностранных дел о том, что виза отсрочена. Все вокруг полны сочувствия, также американский посол, Флорио и Бейли, и Денисон Росс, и чехословаки, и югославы, и Харкорт Смит, и Р. Ньюмарч, и Хагберт Райт, и Боссом – короче говоря, все они улыбаются, а виза, тем не менее, отсрочена – на неопределённое время. Сейчас мы разыскиваем адрес юриста амер[иканского] посольства и пойдём к нему. Мы также послали телеграмму вице-королю Симлы. Нашим в Кулу не писали, чтобы их не тревожить. Министерство иностранных дел сваливает вину на индийское правительство, но где искать обоснование, никто не говорит. Ясно одно, что ущерб и потери учреждений могут быть колоссальными, и этим надо обосновывать в первую очередь. Нет ни национальных, ни деловых причин. Согласно Министерству, обстоятельство с землей6 – чисто личное и не касается правительства. Сегодня пришло письмо от Луиса и телеграмма о Sacre7. Как у Светика? «Асс. Пресс» не сделала ничего. На «Таймс» не обратили внимания. Нам очень жаль, что пока нет более удачных новостей. Надеюсь, Флавий храбрый. Целуем вас всех.

11 мая 1930 года

Письмо Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке

(рукопись)

Любимые, сегодня воскресенье, и мы сидим среди серого дождя – даже некуда пойти. Мы уже побывали в музеях, выставки по воскресеньям закрыты, к тому же они неинтересные. Дефрис пытается отвезти нас на выставку, но это было бы во вред. Боссом – совершенно исчез. Мы работаем над моей статьёй «Прекрасное», она может быть полезна как послание студентам, о которых говорила Зина. Боюсь, что этот Кларк не знает, как представить Американский отдел в Венеции. И сомнительно, что миссис Гарретт сможет в этом помочь. Из ваших еженедельных отчётов видно, что чайная комната очень помогает – это хорошо. Хорошо, что миссис Мегель подошла ближе. Ещё лучше, что Флавий уже ходит!! О приезде Светика сообщили в трёх письмах. Интересно, в каком настроении Великий князь Александр вернулся в Париж. Юрий превосходно соскоблил ножом лишнюю «r» на первой странице документов Учреждений. Очень жаль, но её придётся соскоблить (но кто будет это делать?) или вставить новую страницу. Эта ошибка действительно не вовремя. Без этой «r» всё хорошо. Отчёт секретаря «Урусвати» очень солидный – кажется, она очень деловитая. Завтра мы снова будем поворачивать колесо внешних событий. Завтра или послезавтра должен быть ответ. Юрий шлёт приветы.

12 мая 1930 года

Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке

Нью-Йорк,

Мастер Институт Объединённых Искусств,

310 Риверсайд Драйв

ПОПРОСИТЕ БРИТАНСКИХ ДРУЗЕЙ НЬЮ-ЙОРКЕ ОКАЗАТЬ СОДЕЙСТВИЕ ПРИВЕТ

Далее приписано рукой Н.К. Рериха: Утверждение не придёт раньше утра – им придётся связаться с Другой Стороной.

18 мая 1930 года

Письмо Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке

(машинопись)

8 9 10 11 12 разумного. Хорошие письма пришли от мадам де Во. Она понимает культуру. Сердце болит из-за потери денег и времени. Но, конечно, и Карлтон полезен, и зарисовки людей, как и всё знание, полезны. Пришлите по драфту из моих 3.000 в долларах в Banker Trust банк в Париже. Похоже, что рынок сбыта снова совсем безнадёжный. Посылаю письмо для прочтения во время приёма президента Колумбии. Ваши последние письма (Логвана и Зины) порадовали нас в отношении здоровья Флавия. Могу себе представить, как он разгуливает! Мы беспокоимся по поводу документов Св[етика]. По всей вероятности, они уже представлены во второй раз? Господи, помоги скорее закончить все эти странные события. Если наши задержки будут продолжаться, нам придётся продолжить эту работу из Европы. Но правда, тем не менее, восторжествует. Что вы решили по [документам] Учреждений? Заменить целую страницу или зачистить букву «r»? Если отбор художников может вызвать обиду, тогда не лучше ли издавать учёных? Следует избегать всяческие обиды и недопонимание. Вы знаете, что Папа [Римский] осудил выставку в Венеции. Только это упущение. К тому же, и искусствоведа там избили. С выставками прямо беда. Хорошо, что выставку в Париже мы отложили. В Лондоне Дефрис предложила нам предварительную цену 2.000 фунтов – ужасно! У нас есть десяток других заказов за эти деньги. Все эти дни мы ходим к полезным людям – сколько теряется времени и денег. Прекрасно, что деятельность всех учреждений растёт и у вас всё хорошо. Привет вам. Любимые, спасибо за все ваши сообщения и телеграммы. Так хорошо, что на вашем конце всё находится в движении. Надеемся, что амер[иканское] посольство сделает сильное сообщение. Вчера виделись с Масариком– он рассказал нам много интересного, его отношение к нам самое доброе. Ведь они сделали из нас что-то легендарное, необъяснимое. Такая слава и все виды мучений нам совершенно не нужны. Конечно, всё это знаменательно и полезно, но странно. И кому это нужно наносить ущерб духовный и материальный американским научным и художественным учреждениям? И приходится посла Франции и министров Чехсловакии, Югославиии и Латвии, Лондонскую библиотеку (Хагберта Райта– честнейшего человека), сэра Денисона Росса, сэра Бернарда Пэрса, сэра Джаг. Боше, полк. Бейли и многих других известных людей беспокоить из-за того, что и так ясно. Если бы кому-то было нужно рекламирование, всё это было бы необычайно полезно и почётно, но нам не нужно никакое рекламирование. Мы также тревожимся из-за болезни Е.И. (хотя власти говорят нам, что её здоровье не ухудшается), мы же знаем, как опасны для её сердца все эти волнения. И кто отвезёт её в горы? Хорошо, что Эстер может там оставаться. Насколько долго может остаться Нетти, мы не знаем. Чувствую её желание побыть там, но вопрос с Флавием осложняет всю ситуацию. В целом, как тяжелы и странны все эти препятствия, изобретённые людьми, изобретённые безо всяких причин, как будто вопросы культуры могут быть вредными для страны. Веселицкий возлагает вину на 4 и 5 страницах «Сердца Азии». Но что там плохого? Дефрис говорит, что Знамя Мира вредно и, в любом случае, безрассудно. Профессор международного права говорит, что он верит только в пушки. С другой стороны, религиозные картины нежелательны. Вся переписка с Дефрис передана Шкляверу, потому что это для Европы. Из неё не вышло ничего

13 14 картин: «Святые гости», всю серию «Санкта», «Святого Сергия», если возможно, в цвете; «Град заколдованный » 15 , «Книгу Голубиную» и «Покаяние». Где Хойт, сестра жены британского посла? Кеннедисчитает, что повод для [отсрочки] виз – научное соперничество, потому что, по его мнению, если бы были политические причины, их можно было бы легко предвидеть: тогда за нами была бы слежка. Он также сказал, что уже существует целая Партия визы Рериха. Мы вспомнили, что Аурель Стейнвстретил Юрия очень недружелюбно и старался выяснить места курганов и раскопок. Мадам де Во просит прислать ей, чтобы включить в альбом для Папы [римского], по 3 экземпляра следующих

(обрыв письма)

Н.К. Рерих «Книга Голубиная» 1911 г.

25 мая 1930 года

Письмо Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке

(рукопись)

Любимые, сегодня пришли ваши телеграммы о Тальботе и С. Рут. Эти новости наполняют грустью. Потому что всё надо начинать заново, да и мы вчера получили отказ по визам и запрещение покупать поместье в Кулу. Конечно, Кеннеди снова будет действовать, и следующая неделя будет очень активной. Масарик замечательно активен – мы ожидаем его сейчас из Парижа. Савицкий появился и также деятелен (он занимается золотом в Нидерландской Гвинее и стал гражданином Суринама16). Только бы наши отсрочки не повлияли на здоровье м-м Р[ерих]. Какое счастье, что Нетти и Йента находятся там!

На этой неделе вышлю вам ещё одну памятную записку, а также моё официальное заявление. Такую битву света и тьмы мы даже и не помним. Юрий вспомнил, как Софья Мих[айловна] видела, что я возвратился с дороги. Я не помню, какие были подробности? Погода серая. Особенные трудности доставляет то, что в пятницу все люди выезжают [за город] и возвращаются в среду. Дайте номер L’Art et le Artistes Корбетту – там его заметка вышла хорошо. Странно, что ничего не слышно о Венеции. Не проиграл ли адмирал Кларк кампанию? Мы получили телеграмму от Фрэнсис [Грант] из Бразильского отделения. Как вам в целом нравится идея Знамени Мира? Скоро, вероятно, будет целая книга заверений. Шкл[явер] думает, что такая книга будет очень полезна для международного права. Американское посольство не проявило по этому случаю никаких особых действий. Будем думать, что последние телеграммы из Госдепартамента и от сенаторов принесут свои результаты. Британское Общество [имени Рериха] связалось с британским послом? Это было бы вполне естественно. Ибо наш случай весьма необычный и не требует судебного разбирательства. Уже приехал Коэлз. Письмо от <…>17 нам очень понравилось, и завтра мы ему позвоним. Он хороший лектор и бывший политический чин. Оба качества очень полезны. Кроме того, он знает Кулу. Кто эта Бинем Пин, о которой пишет Луис? Она приехала в Кулу? Статья в «Искусстве и археологии» вышла хорошей; конечно, он её сократил. Сообщите, можно ли её использовать как-то в её изначальном варианте. Приятно слышать, что выставка студентов такая внушительная – это настоящее богатство. Джайлс полезен. Радостно, что Флавий чувствует себя хорошо. Сейчас все силы так напряжены, что трудно видеть полностью всё поле культурной работы. Что с документами Светика? Господи, помоги, чтобы у всех вас всё было хорошо. Шклявер шлёт привет. Его матери уже лучше. Пришлите 10 экземпляров общего каталога и 30 почтовых карточек Музея.

13 июня 1930 года

Телеграмма Н.К. Рериха сотрудникам в Нью-Йорке

СЕГОДНЯ ТРИНАДЦАТОГО ИЮНЯ ПОЛУЧИЛИ АУДИЕНЦИЮ У ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТЧК СЧАСТЛИВЫ СООБЩИТЬ НАШИМ УЧРЕЖДЕНИЯМ И ВСЕМ НАШИМ ДРУЗЬЯМ О БОЛЬШОМ БЛАГОЖЕЛАТЕЛЬНОМ ПРИВЕТЕ ПРЕЗИДЕНТА И О ЕГО ГЛУБОКОМ ЗНАНИИ НАШИХ ДЕЛ И УЧРЕЖДЕНИЙ ТЧК САМЫМ КРАСНОРЕЧИВЫМ НЕЗАБЫВАЕМЫМ ОБРАЗОМ ПРЕЗИДЕНТ ВЫРАЗИЛ СОЛИДАРНОСТЬ С НАШИМИ ЦЕЛЯМИ ОБЪЕДИНИТЬ НАРОДЫ ЧЕРЕЗ ИСКУССТВО И КУЛЬТУРУ ТЧК ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ ВО ВНИМАНИЕ СВЕДЕНИЯ О НАШЕЙ ФРАНЦУЗСКОЙ АССОЦИАЦИИ И ПОЧЕТНОМ УЧАСТИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО КОНСУЛА ТЧК С ГОРДОСТЬЮ ЧУВСТВУЮ ЧТО ГЛАВА ФРАНЦУЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОЦЕНИВАЕТ ПО ДОСТОИНСТВУ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ГЛУБОКО НАШУ МИРОЛЮБИВУЮ КУЛЬТУРНУЮ РАБОТУ И ГОВОРИТ В ТАКИХ ЖЕ ПРЕКРАСНЫХ ВЫРАЖЕНИЯХ О ЗАДАЧАХ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И МИРА ТЧК СЧАСТЛИВ РАССКАЗАТЬ ВАМ ОБ ЭТОМ ПАМЯТНОМ СОБЫТИИ

РЕРИХ

Перевод с английского О.В. Исаевой и Т.Ю. Водолажской

г. Тамбов

(Продолжение следует)



