Письма Н.К. и Е.И. Рерих из архива Музея Николая Рериха в Нью-Йорке1
Эзотерические имена сотрудников Рерихов:
Модра – Ф. Грант, Авирах – М.М. Лихтман, Логван – Л.Л. Хорш, Тарухан – Г.Д. Гребенщиков, Порума – Н. Хорш, Радна – З.Г. Фосдик, Ояна – Э. Лихтман, Нару – Т.Д. Гребенщикова, Люмоу – С.Н. Рерих, Яруя – В.А. Шибаев.
1930 год
2 января 1930 года
Письмо Н.К. Рериха в Общество Маха Бодхи
(машинопись)
2 янв[аря] 1930
Президенту
Общества Маха Бодхи
148 Вест 49-я улица
Нью-Йорк
Уважаемый сэр.
Благодарю Вас за Ваше письмо от 30 декабря. Действительно, мне будет приятно оказать помощь Обществу в качестве Почётного Президента.
Пожалуйста, передайте мой привет всем Вашим сотрудникам. К настоящему прилагаю моё приветствие, которое Вы можете использовать в «Веке буддизма». Надеюсь, что Общество Маха Бодхи будет расти и прекрасно послужит человечеству для возвышения его жизни.
С сердечным почтением и наилучшими заверениями
Искренне Ваш Николай Рерих
Н.К. Рерих, январь-апрель 1930 г., Нью-Йорк
Лайнер «Маджестик»
2 апреля 1930 года
Телеграмма Н.К. Рериха Е.И. Рерих
Мадам Елене Рерих
Наггар Кулу, Пенджаб
Британская Индия
МИНУЯ ПАРИЖ ПРИБЫВАЕМ ЛОНДОН ОДИННАДЦАТОГО АПРЕЛЯ ОТЕЛЬ КАРЛТОН ТЧК ОТБЫВАЕМ ПАРОХОДОМ «ЖЕНОВА» ВТОРОГО МАЯ ТЧК ФРЭНСИС ОТПРАВЛЯЕТСЯ ВОСЕМНАДЦАТОГО АПРЕЛЯ ПАРОХОДОМ «ПАНАМЕРИКА» ТЧК УЧРЕЖДЕНИЯ БУДУТ ГОТОВЫ СЕМНАДЦАТОГО АПРЕЛЯ ВСЁ ХОРОШО
НИКОЛАЙ РЕРИХ
14 апреля 1930 года
Письмо Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке
(машинопись)
На завтра организована аудиенция у президента Франции, но из-за болезни пришлось её отложить, и мы послали длинную телеграмму. Копию пересылаю для архива. Сейчас Юрий в американском посольстве, Шклявер – во французском. Мать Шклявера всё ещё больна, и температура в течение последних 36 дней очень высокая. На сегодняшний день у неё беда с лёгкими и закупорка кровеносных сосудов. Юрий уже был в индийском ведомстве – мы предпринимаем дальнейшие шаги. Конечно, большим препятствием являются Пасхальные праздники – все разъехались. Из Наггара пришла телеграмма о новых лавинах с гор – там нужны серьёзные восстановительные работы. Каково решение Светика? Боссом уехал и вернётся на следующей неделе. Виделись с Хагбертом Райтом – он стал совсем старым. В целом, всё имеет пропылённый вид. Выяснилось, Шклявер думал, что квартира в Париже будет арендована за счёт Америки. Ещё раз было ясно сказано, что субсидия только $200.00, это самое большее, что можно ожидать. Также, что французское правительство оплатит транспортировку и страховку ста картин. Тогда, конечно, эта выставка целесообразна. Надеемся, что у вас всё хорошо. Надеемся, что всё хорошо будет и у нас.
Привет Британскому Обществу [имени Рериха]!
Крепко целуем всех вас.
18 апреля 1930 года
Письмо Н.К. Рериха к Сесилу Х. Смиту
(машинопись)
Копия моего письма сэру Сесилу Харкорту-Смиту3
18 апреля 1930.
Уважаемый сэр Сесил.4
Применительно к нашему разговору от 17-го числа сего месяца, прошу Вас включить экземпляр моей декларации в Америкэн Пресс на предмет предлагаемого международного соглашения, касающегося защиты художественных и научных сокровищ.
На самом деле, я был счастлив узнать, насколько Вы благожелательны к этой идее, уже прокладывающей свой путь в Мир. Если у Вас будет возможность продвинуть этот проект в Комитете по искусству и литературе Лиги Наций, мы будем Вам очень благодарны за этот поступок. Даже если этой идее не суждено материализоваться в международное соглашение, само выдвигаемое сейчас предложение, полагаю, увеличит уважение, окружающее сокровища Искусства и Науки, и тем самым окажет важную услугу культуре.
Буду рад услышать о Вашей деятельности в этом направлении.
С наилучшими заверениями,
уважаемый сэр Сесил,
искренне Ваш
[Н. Рерих]
Н.К. Рерих 1930 г.
18 апреля 1930 года
Письмо Н.К. Рериха к Сесилу Х. Смиту
(машинопись)
Копии моих писем сэру Сесилу Харкорту-Смиту, Лондон5
18 апреля 1930
Уважаемый сэр Сесил.
Ваши рассуждения, касающиеся нежелательных последствий при транспортировке художественных ценностей для выставок за рубежом, произвели на меня глубокое впечатление. В этой связи я вспоминаю не только внешние опасности, свойственные таким транспортировкам, но и так называемые внутренне присущие опасности, которые невозможно избежать: во-первых, перемена климата и, во-вторых, толчки и сотрясения, производимые при транспортировке. В течение многих лет я наблюдал, как эти неизбежные последствия возникали всякий раз, когда старинные произведения искусства перевозили в чужие края. Я видел, например, как во время транспортировки через Океан картины в мощных рамах, написанные на тонкой доске, трескались и повреждались. Некоторые доски так сильно искривлялись, что даже тяжёлые рамы повторяли эту деформацию. Предметы из резного дерева и слоновой кости, так же, как и миниатюры, писанные гуашью, подвергаются подобным разрушительным влияниям.
Даже если будет признано, что произведения искусства можно перевозить за рубеж для хранения их в определённом месте, тогда, действительно, кратковременное перемещение может быть предписано. Потому Ваши рассуждения, касающиеся опасностей, сопровождающих транспортировку произведений искусства, особенно когда появляется запрос на такие перевозки через внешне превосходные идеи художественного обмена между нациями, обращены именно ко мне. Пользуюсь случаем выразить моё глубокое удовольствие от встречи с Вами после столь долгого времени. Буду всегда рад увидеться с Вами и обсудить вопросы, касающиеся искусства, столь близкого нам обоим.
Искренне Ваш
[Николай Рерих]
23 апреля 1930 года
Письмо Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке
(машинопись)
Среда, 23 апреля
от Отца
Любимые, только что получили неприятные новости из Министерства иностранных дел о том, что виза отсрочена. Все вокруг полны сочувствия, также американский посол, Флорио и Бейли, и Денисон Росс, и чехословаки, и югославы, и Харкорт Смит, и Р. Ньюмарч, и Хагберт Райт, и Боссом – короче говоря, все они улыбаются, а виза, тем не менее, отсрочена – на неопределённое время. Сейчас мы разыскиваем адрес юриста амер[иканского] посольства и пойдём к нему. Мы также послали телеграмму вице-королю Симлы. Нашим в Кулу не писали, чтобы их не тревожить. Министерство иностранных дел сваливает вину на индийское правительство, но где искать обоснование, никто не говорит. Ясно одно, что ущерб и потери учреждений могут быть колоссальными, и этим надо обосновывать в первую очередь. Нет ни национальных, ни деловых причин. Согласно Министерству, обстоятельство с землей6 – чисто личное и не касается правительства. Сегодня пришло письмо от Луиса и телеграмма о Sacre7. Как у Светика? «Асс. Пресс» не сделала ничего. На «Таймс» не обратили внимания. Нам очень жаль, что пока нет более удачных новостей. Надеюсь, Флавий храбрый. Целуем вас всех.
11 мая 1930 года
Письмо Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке
(рукопись)
Любимые, сегодня воскресенье, и мы сидим среди серого дождя – даже некуда пойти. Мы уже побывали в музеях, выставки по воскресеньям закрыты, к тому же они неинтересные. Дефрис пытается отвезти нас на выставку, но это было бы во вред. Боссом – совершенно исчез. Мы работаем над моей статьёй «Прекрасное», она может быть полезна как послание студентам, о которых говорила Зина. Боюсь, что этот Кларк не знает, как представить Американский отдел в Венеции. И сомнительно, что миссис Гарретт сможет в этом помочь. Из ваших еженедельных отчётов видно, что чайная комната очень помогает – это хорошо. Хорошо, что миссис Мегель подошла ближе. Ещё лучше, что Флавий уже ходит!! О приезде Светика сообщили в трёх письмах. Интересно, в каком настроении Великий князь Александр вернулся в Париж. Юрий превосходно соскоблил ножом лишнюю «r» на первой странице документов Учреждений. Очень жаль, но её придётся соскоблить (но кто будет это делать?) или вставить новую страницу. Эта ошибка действительно не вовремя. Без этой «r» всё хорошо. Отчёт секретаря «Урусвати» очень солидный – кажется, она очень деловитая. Завтра мы снова будем поворачивать колесо внешних событий. Завтра или послезавтра должен быть ответ. Юрий шлёт приветы.
(обрыв письма)
Н.К. Рерих «Книга Голубиная» 1911 г.
25 мая 1930 года
Письмо Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке
(рукопись)
Любимые, сегодня пришли ваши телеграммы о Тальботе и С. Рут. Эти новости наполняют грустью. Потому что всё надо начинать заново, да и мы вчера получили отказ по визам и запрещение покупать поместье в Кулу. Конечно, Кеннеди снова будет действовать, и следующая неделя будет очень активной. Масарик замечательно активен – мы ожидаем его сейчас из Парижа. Савицкий появился и также деятелен (он занимается золотом в Нидерландской Гвинее и стал гражданином Суринама16). Только бы наши отсрочки не повлияли на здоровье м-м Р[ерих]. Какое счастье, что Нетти и Йента находятся там!
На этой неделе вышлю вам ещё одну памятную записку, а также моё официальное заявление. Такую битву света и тьмы мы даже и не помним. Юрий вспомнил, как Софья Мих[айловна] видела, что я возвратился с дороги. Я не помню, какие были подробности? Погода серая. Особенные трудности доставляет то, что в пятницу все люди выезжают [за город] и возвращаются в среду. Дайте номер L’Art et le Artistes Корбетту – там его заметка вышла хорошо. Странно, что ничего не слышно о Венеции. Не проиграл ли адмирал Кларк кампанию? Мы получили телеграмму от Фрэнсис [Грант] из Бразильского отделения. Как вам в целом нравится идея Знамени Мира? Скоро, вероятно, будет целая книга заверений. Шкл[явер] думает, что такая книга будет очень полезна для международного права. Американское посольство не проявило по этому случаю никаких особых действий. Будем думать, что последние телеграммы из Госдепартамента и от сенаторов принесут свои результаты. Британское Общество [имени Рериха] связалось с британским послом? Это было бы вполне естественно. Ибо наш случай весьма необычный и не требует судебного разбирательства. Уже приехал Коэлз. Письмо от <…>17 нам очень понравилось, и завтра мы ему позвоним. Он хороший лектор и бывший политический чин. Оба качества очень полезны. Кроме того, он знает Кулу. Кто эта Бинем Пин, о которой пишет Луис? Она приехала в Кулу? Статья в «Искусстве и археологии» вышла хорошей; конечно, он её сократил. Сообщите, можно ли её использовать как-то в её изначальном варианте. Приятно слышать, что выставка студентов такая внушительная – это настоящее богатство. Джайлс полезен. Радостно, что Флавий чувствует себя хорошо. Сейчас все силы так напряжены, что трудно видеть полностью всё поле культурной работы. Что с документами Светика? Господи, помоги, чтобы у всех вас всё было хорошо. Шклявер шлёт привет. Его матери уже лучше. Пришлите 10 экземпляров общего каталога и 30 почтовых карточек Музея.
13 июня 1930 года
Телеграмма Н.К. Рериха сотрудникам в Нью-Йорке
СЕГОДНЯ ТРИНАДЦАТОГО ИЮНЯ ПОЛУЧИЛИ АУДИЕНЦИЮ У ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТЧК СЧАСТЛИВЫ СООБЩИТЬ НАШИМ УЧРЕЖДЕНИЯМ И ВСЕМ НАШИМ ДРУЗЬЯМ О БОЛЬШОМ БЛАГОЖЕЛАТЕЛЬНОМ ПРИВЕТЕ ПРЕЗИДЕНТА И О ЕГО ГЛУБОКОМ ЗНАНИИ НАШИХ ДЕЛ И УЧРЕЖДЕНИЙ ТЧК САМЫМ КРАСНОРЕЧИВЫМ НЕЗАБЫВАЕМЫМ ОБРАЗОМ ПРЕЗИДЕНТ ВЫРАЗИЛ СОЛИДАРНОСТЬ С НАШИМИ ЦЕЛЯМИ ОБЪЕДИНИТЬ НАРОДЫ ЧЕРЕЗ ИСКУССТВО И КУЛЬТУРУ ТЧК ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ ВО ВНИМАНИЕ СВЕДЕНИЯ О НАШЕЙ ФРАНЦУЗСКОЙ АССОЦИАЦИИ И ПОЧЕТНОМ УЧАСТИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО КОНСУЛА ТЧК С ГОРДОСТЬЮ ЧУВСТВУЮ ЧТО ГЛАВА ФРАНЦУЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОЦЕНИВАЕТ ПО ДОСТОИНСТВУ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ГЛУБОКО НАШУ МИРОЛЮБИВУЮ КУЛЬТУРНУЮ РАБОТУ И ГОВОРИТ В ТАКИХ ЖЕ ПРЕКРАСНЫХ ВЫРАЖЕНИЯХ О ЗАДАЧАХ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И МИРА ТЧК СЧАСТЛИВ РАССКАЗАТЬ ВАМ ОБ ЭТОМ ПАМЯТНОМ СОБЫТИИ
РЕРИХ
Перевод с английского О.В. Исаевой и Т.Ю. Водолажской
г. Тамбов
(Продолжение следует)
1 Продолжение. Начало см. в журналах «Дельфис» № 4 (92) за 2017 г., № 1 (93), № 2 (94), № 3 (95), № 4 (96) за 2018 г., № 1 (97), № 2 (98), № 3 (99), № 4 (100) за 2019 г., № 1 (101), № 2 (102) № 3 (103), № 4 (104) за 2020 г., № 1 (105), № 2 (106), № 3 (107), № 4 (108) за 2021 г., № 1 (109), №2 (110), № 3(111), № 4 (112) за 2022 г., № 1 (113) за 2023 г.
2 «Маджестик» (англ. Majestic) — трансатлантический лайнер. До 1932 г. был самым большим пассажирским лайнером в мире. – Прим. перев.
3 Приписано рукой Н.К. Рериха.
4 Сэр Сесил Харкорт-Смит (1859–1944) был британским археологом, директором Музея Виктории и Альберта (до 1924 г.) в Англии. После выхода на пенсию Харкорт-Смит был назначен советником Королевских художественных коллекций, также был инспектором Королевских произведений искусства, вице-председателем Британского института промышленного искусства и Британского общества мастеров-живописцев, а также представителем Великобритании в Международном бюро музеев. Он был почетным членом Британской драматической лиги и почетным партнером Королевского института британских архитекторов. Посвящен в рыцари в 1909 г., член Королевского Викторианского Ордена.
5 Приписано рукой Н.К. Рериха.
6 30 июля З. Лихтман написала в своём дневнике: «Пришла телеграмма из Кулу, извещающая, что правительство не позволяет им купить землю и хотят вернуть уже уплаченные ими деньги. Это самое серьёзное, что можно было ожидать». (Дубаев М.Л. «Рерих» гл. ДОМ МАСТЕРА В АМЕРИКЕ)
7 Sacre (англ.) - священный. Видимо, имеется в виду «Весна священная».
8 То́маш Га́рриг Ма́сарик (1850–1937) – чешский социолог и философ, общественный и государственный деятель, один из лидеров движения Чехословакии за независимость, а после создания государства – первый президент Чехословацкой Республики (1918–1935). – Прим. ред.
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