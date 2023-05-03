Письма Н.К. и Е.И. Рерих из архива Музея Николая Рериха в Нью-Йорке 1
Н.К. Рерих, январь – февраль 1929 г.
Наггар, Индия
11 января 1929 года
Письмо Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке
(машинопись)
Только что мы получили вашу телеграмму о Стоке и Брэгдоне. 8 Думаю, самое мудрое – подождать с конкурсом до моего приезда.
Посылаем вам проект объявления о книгах. Очень полезно иметь такой напечатанный проспект книги на доске объявлений, прикрепив его там вместе с каким-то подобным, размером не больше квадратного фута. Такие объявления можно распространять в книжных магазинах. Полагаю, мисс Дефрис сделает это с радостью в Лондоне. Если вы пришлёте сюда десять экземпляров, мы раздадим их в здешние магазины. Можно легко распространить большое количество. В углу может быть знак Музея.
Логотип Музея Н.К. Рериха в Нью-Йорке
Георгий написал, что Арман Дайо принял консультирование Музея. Это очень хорошо. Может быть, вы напишете Дайо письмо, напоминающее ему о том, как часто вы слышали от меня его имя, вызывавшее самые лучшие чувства. Может быть, вы также пошлёте ему большую монографию.
Между прочим, Народный и Чандлер всегда вспоминали о своей дружбе с миссис Пейн Уитни, а м-р Уитни упоминается как величайший благотворитель.
Итак, будьте сильны. Все указания говорят о единении без нанесения вреда от раздражения.
17 января 1929 года
Письмо Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке
(машинопись)
Мы посылали вам телеграмму с просьбой прислать тысячу экземпляров «Будды Победителя» в Общество Маха Бодхи (Университетская площадь, 4‑а, Калькутта), списав средства с моего счёта. У них есть превосходная идея распространить мои репродукции в День Будды – 8 мая. Разве это не изумительно, что второй год в этот день моя работа будет служить Его Великому Имени.
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Н.К. Рерих. Будда Победитель (серия «Знамена Востока»). 1925 г
Можете передать [комитету при церкви] Св. Марка в Бауэри, 9 что их идея соединить моё имя с Днём Будды нашла благожелательный отклик в Калькутте, где настоящее Буддийское Общество в этот день рассылает своим членам репродукции моей картины с изображением Владыки Будды. Мы могли бы послать в Маха Бодхи несколько экземпляров Дня Рериха, если только в буклете можно как-то упомянуть, что эта церемония была объединена с Днём Будды. Очень жаль, что этот случай не был включен при составлении буклета. В самом деле, вероятно, можно подклеить страницу на отдельном чистом листе.
Если печатание Агни Йоги ещё не начато, тогда подождите с этим, потому что она была дана Святославу для издания в Париже (также Криптограммы [Востока]), потому вам надо будет печатать только английское издание.
Последние ваши письма у нас от 30 нояб[ря], и с тех пор – ничего.
Мы получили прекрасное письмо от мисс Зигрист, письмо было датировано 16 нояб[ря], но почтовая марка была зарегистрирована в Н.Й. 6 дек[абря] – довольно загадочное расхождение. Пожалуйста, передайте ей наш привет. Я согласен, что «Пламя» 10 – подходящее название для переведённой ею книги. Я буду очень рад, если у неё вырастет внутреннее чувство ответственности в великом служении, от самых великих дел до самых маленьких письменных работ, ибо в великом служении нет ничего малозначительного.
(обрыв письма)
Н.К. Рерих (январь – май 1929 г.),Кулу, Индия
5 апреля 1929 года
Письмо Е.И. Рерих к Нетти Хорш
(рукопись)
(начало письма отсутствует)
Нервные спазмы случаются от перегрузки Чаши без сознательного её использования. Дети могут быть <…>, 11 показывая таким образом, что предыдущий опыт был значительным. Конечно, бережное руководство (наблюдение) и спокойные занятия уравновесят борьбу (сражение между духом и телом).
Подобным образом горло (гортань), зубы и глаза могут напоминать о битве накоплений без проявлений. Также следует уделять внимание так называемой чахотке, которая тоже может быть вызвана центром чаши.
Давно было указано о значении Манаса, такое сокровище Чаши не может не иметь значения для окружения. Могут быть лекарственные средства для облегчения, но нашатырь, ментол, эвкалипт и кедр только смягчат состояние, но панацеей будет воспитание психической энергии. Манас – это Чаша. Чаша находится около сердца.
Моя родная Порум[очка]!
По указу Владыки М. я посылаю Вам это сообщение, потому что оно относится к Ориоле. Спокойные занятия также приучат её дух к дисциплине. Владыка к тому же ещё раз указывает на необходимость ровной температуры. Подобным образом, и прогулка не должна сопровождаться судорогами.
Конечно, после семи лет эти явления станут реже. Не следует сильно беспокоиться, а только являть наблюдательность. Мои мальчики, Н.К. и я сама в детстве не выходили из простуд, но сейчас многие могут даже позавидовать их здоровью.
Шлю всем моим любимым свою любовь и нежность. Через три дня мы встречаем Ояну и в её лице всех вас. Сердцем всегда с вами.
Е.И.
11 апреля 1929 года
Письмо Н.К. Рериха и Е.И. Рерих к сотрудникам в Нью-Йорке
(машинопись, перевод с английского)
Наггар, Кулу, 1929 г.
Наши родные!
8 апреля был счастливый день – приехала наша любимая Йента (Э.Лихтман. – Р.). Мы узнали словесно все ваши новости, но ещё нет ваших писем, потому что был задержан багаж. Как всегда, в благоприятной форме мы услышали всё о вашей жизни и делах.
Это моё последнее вам послание отсюда, потому что я передаю свою ручку Йенте. Мы порадовались живости и уму Ориолы и всему духовному и практическому росту.
Н.К. Рерих, Э. Лихтман, Ю. Рерих, Е.И. Рерихапрель – май 1929, Наггар, Индия
На печальном примере Мэри Зигрист можно видеть, куда приводит ложная духовность и какой вред могут нанести недостаток распознавания и заблуждение. Ещё раз вы можете понять, почему Учение так настойчиво требует настоящего равновесия между подлинной духовностью и творческой жизненной энергией. Только этим совмещением мы можем преуспеть и достичь настоящих сокровищ, предназначенных нам и не воспринятых из-за небрежения и самости. Мы были так рады услышать, что знаменитые угловые окна в действительности не производят уродливого впечатления.
Как я уже говорил в предыдущих письмах, теперь нам особенно надо избегать безобразия, но не отягощать ситуацию жесткими требованиями.
Нам предстоит провести кампанию, и все наши мысли и устремления должны быть в этом направлении, чтобы решить задачу сразу и навсегда. Я ещё не видел заметок, предоставленных м-ром Штрауссом, но, думаю, они широкие, достойные и практичные. Сожалею, что приложенная выдержка, посланная вам в декабре, не была использована в прессе. Сейчас психологически уже поздновато, но попробуйте дать её м-ру Штрауссу или мисс Салмарино. Эту выдержку можно использовать не позднее моего приезда (если Штраусс сочтёт её полезной).
Очень сожалею о письме Эдселя Форда, но, по нашему мнению, в таких важных случаях нельзя приглашать только через официальное письмо. Официальные письма хороши в тех случаях, когда нам безразлично, примут ли эти люди приглашение или отклонят. Но в особых случаях неизбежен некоторый личный контакт, и только он может принести благоприятные результаты. Даже если личная встреча невозможна, отложить эти взаимоотношения лучше, чем испортить их, может быть, навсегда. Как мы знаем, исправить что-то гораздо труднее, чем испортить.
Очень хорошо, что Штраусс проявляет интерес к моему лекционному турне. Если Фикинс спит, тогда очень нужны какие-то энергичные высказывания. Я ещё не видел ни ваших писем, ни Фрэнсис, поэтому не знаю, возможно, она пишет о своей южноамериканской программе. Это большая проверка её развития и способностей. Надеюсь, в июле мы услышим подробный отчёт обо всех её мероприятиях. Интересно, как Боссом и Дефрис приняли мысль об отделении в Лондоне? Шклявер и мадам де Во Фалипо 12 думают о чём-то очень масштабном. Но я буду говорить им, чтобы они начинали это отделение общества очень легко, не вызывая злых сил. Мы получили номер [газеты] «Безголовый орёл»! Давно уже я не видел ничего более глупого, невежественного и бескультурного! Это напомнило мне нечто из статей современников Сен Жермена. Конечно, это такая степень тьмы, что бесполезно даже обвинять их. Всякое внимание, уделяемое таким вещам, только вдохновляет этих «никого». Мы телеграфировали вам снова по поводу виз, потому что, хотя мы начали эту переписку в конце ян[вар]я, до сих пор не видно никакого результата. Это начинает беспокоить.
Вчера у нас был весьма интересный народный праздник по случаю индийского Нового года. Мы видели двух мужчин, впавших в настоящий транс и провозглашавших от имени Богини пророчества. Это было весьма поучительно. Так как время летит быстро, сегодня я уже начал кое-что упаковывать, и очень скоро уже буду с вами.
Шлём вам всю Силу, всё Мужество и всю Удачу!
Н.Р.
Дорогая Радночка!
Пожалуйста, изучайте характер м-ра Бистрама. У меня есть на него некоторые виды. Мы очень обеспокоились, узнав, что Вы сильно ослабли во время Вашего путешествия домой. Будьте сильной и радостной!
Дорогая Порумочка!
Мы были глубоко тронуты Вашим предложением остановиться в Вашем доме в Нью-Йорке.
Н.К. Рерих на борту «Маджестик» перед прибытием в Нью-Йорк18 июня 1929 г.
23 июня 1929 года
Телеграмма Е.И. Рерих к сотрудникам в Нью-Йорке
Луису Л. Хоршу
905 Вестэнд Авеню, Нью-Йорк
ПЕРЕПОЛНЕНЫ РАДОСТЬЮ ТЧК ОГРОМНЫЙ УСПЕХ ПРИЁМ У МЭРА ОТ ИМЕНИ НАСЕЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРКА ТЧК ЗДЕСЬ ВСЁ ПРЕКРАСНО ТЧК ЛУЧШИЕ МЫСЛИ РЕРИХ НАГГАР
24 июня1929 года
Письмо Н.К. Рериха к президенту США Герберту Гуверу
(машинопись, перевод с английского)
24 июня 1929
М-ру Герберту Гуверу,
Президенту Соединённых Штатов,
Вашингтон, D.C. 13
Г. Гувер, 31-й президент США (1929 – 1933 гг.)
Уважаемый м-р Президент:Великая честь для меня по возвращении из Рериховской Американской Центральноазиатской экспедиции дать Вам отчёт по различным направлениям нашей работы – художественные и научные результаты, наши наблюдения жизни Азии и возможностей культурных и коммерческих взаимоотношений. Мы также рады сообщить Вам, что Ваше великое имя воспринимается в Азии в ореоле божественности и как символ успеха и прогресса.8 мая 1923 года из Нью-Йорка мы отправились в Рериховскую Амери-канскую Центральноазиатскую экспедицию. С этого времени я имел честь не только выразить свои представления об Азии на холсте и в письменной форме, но и наблюдать весьма подробно жизнь Индии, Ладака, Китайского Туркестана, Алтая, Бурятии, Монголии, Цайдама и Тибета.Художественные результаты экспедиции, которые включают в себя около пяти сотен моих картин, будут выставлены в постоянной экспозиции Музея Рериха в Нью-Йорке, вновь открывающемся 17 октября. Мои литера-турные результаты наблюдений уже частично выражены в книгах «Гималаи» (Брентано), «Алтай - Гималаи» (Стокс ) 14 и ещё в нескольких, в стадии подготовки, как моих, так и моего сына Юрия, выпускника Гарварда.Неописуемо живописное великолепие Азии, так же как и её археологи-ческие сокровища. Значительной наградой для нас было открытие в Транс-Гималаях древних Менгиров и Кромлехов, соответствующих подобным древним сооружениям в Карнаке, Великобритании и Франции. Мы также нашли несколько объектов древнего мира, аналогичных тем, что есть в Монголии, на Северном Кавказе и так зазываемым готическим гробницам. При изучении вопросов буддизма мы были удивлены, узнав, что в Тибете существует громадное число последователей так называемой религии Бон-По, добуддийского верования Тибетских нагорий. В этой мистической религии Богов Свастики можно видеть странное сходство с буддизмом, но, как в Черной Мессе, все ритуалы проводятся наоборот. Мы были счастливы приобрести для Америки Канджур и Танджур, собрание из трёхсот тридцати пяти томов, охватывающих Буддийский Канон на тибетском языке.Во время изучения тибетских и гималайских религий нас глубоко по-трясло так называемое Учение Шамбалы. Это древнее Учение Будущего, к нашему изумлению, раскрывает очевидность принципа Эволюции, такого близкого идеям великих современных учёных. В этих далёких странах, на их местным языках люди говорят о тех же самых энергиях, которые привлекли профессора Миликэна в его открытии Космического Луча, и они сообщают идеи, практически подобные тем, что захватили Эйнштейна. В самом кон-кретном стиле они рассказывают о приближении Энергии Огня, которая уже производит некоторые явления в жизни нашей планеты. Метеорологические показания, изменения климата и особые болезни, такие как, например, менингит, новые формы гриппа, сонливость, некоторые формы неврита, они рассматривают как свидетельства новых аспектов Огненной Энергии. Также важно то, что они говорят, и достаточно точным образом, о том, как эти новые явления можно излечить и преодолеть через овладение психической энергией. Весьма интересно сравнить это с тем, что наши физики и учёные, обсуждая открытия новых лучей и тончайших энергий, начинают также говорить об очевидности психической энергии как о чём-то чисто физическом. Не вдаваясь в многочисленные подробности этого поразительного учения, важно упомянуть о «кристаллах раздражения и гнева». Они говорят нам, что наш организм вырабатывает самый мощный и опасный яд после каждого взрыва раздражения и гнева. Физические следы этого яда в человеческом организме можно обнаружить и исследовать. Когда я сообщил об этом мнении нашему врачу, это произвело на него глубокое впечатление. Он сказал мне, что современная наука на грани открытия этого особого осадка, порождаемого возбуждением нервов, особенно во время реакции на гнев и раздражение.Самым существенным для нас было констатировать, насколько по-своему сознание Азии приближается к нашей эволюционной научной мысли. Старая общепризнанная поговорка, рассматривающая Восток и Запад, как непримиримых, не имеет значения, когда у Вас есть возможности для изучения настоящего сознания этих дальних учеников науки. И через этот источник можно понять, насколько подготовлен ум далёких монголов, китайцев, сартов и тибетцев принять умозаключения цивилизации.Я не могу упустить возможность рассказать Вам о том, какое сильное впечатление произвело на нас то, мы слышали Ваше имя, произносимое с глубоким почитанием, среди совершенно изолированных пустынных терри-торий Гоби, Такла Макана и дикости гор Алтая. В глухой лачуге в углу свя-тынь, предназначенном для священных образов, я видел Вашу фотографию, вырезанную из какой-то газеты или журнала. Когда я внимательно изучал её, седобородый старец сказал мне с неописуемым почтением: «Это великий человек, который кормит все народы. А рот-всех-народов не маленький».В другом месте, также в пустыне, монгол сказал мне: «На нашей земле всё ещё существуют гиганты. Существует великан, который может утолить любой голод». 15 Я спросил его: «И Вы знаете имя этого гиганта?» К моему изумлению, он назвал мне нечто среднее между Вашим почтенным именем и Кувера – а последний – божество счастья. В некоторых других местностях, около Хотана, около Карашара, около Урумчи и около китайской границы Тибета я также слышал замечательную легенду о великане, который кормит все народы.Не могу рассказать, насколько жизнеутверждающе было, что простой ум далёких народов всё ещё может оценить истинный героизм и настоящие великие дела наших современников. Вы можете спросить меня, как эти слухи добрались до пустыни. Действительно, это одно из чудес Азии – как некоторые слухи путешествуют через пески и горные хребты, озёра и пустыни. Но таковы факты. И для дел цивилизации необходимо знать об этих фактах и использовать преимущества этого уникального радио.Замечательно было видеть, как Американский флаг везде приветство-вали не только с почтением, но и с искренним дружелюбием. И монголы, сарты, китайцы и тибетцы шептали: «Америка – Чи-чаб», а Чи-чаб означает «Защитник». Никакая другая страна мира не воспринимается с таким почте-нием и надеждой, как Америка. И разве не должна Америка, во имя мирной цивилизации, воспользоваться преимуществами этого голоса, изливающегося из сердца Азии, [если нет,] это принесёт бесчисленным душам, рассеянным по всей Азии, глубокую степень печали. Когда я показал монголам фотографию индейцев из Аризоны и Нью-Мексико, они воскликнули: «Но это наши братья!» Затем они рассказали мне прекрасную легенду о том, как однажды давно двое братьев жили вместе. Но Великий Дракон всё перемешал, расколов землю. И теперь они ждут новостей от своих сородичей.Я не могу выразить тот энтузиазм, с которым по всей Азии они вос-принимали репродукции с нашими небоскрёбами Америки и считали их са-мым драгоценным подарком. Они говорили мне: «Но это земля Шамбалы». И эта похвала наиболее восторженная из всех возможных среди этих людей, потому что Шамбала означает для них Страну Будущего.Если бы меня спросили, почему многие другие путешественники не говорят в таких выражениях об открытой добросердечности Азии по отношении к Америке, я бы сказал, что, во-первых, они не поняли созидательной стороны Америки. Затем опять же, с людьми надо связываться на их собственном языке. Если Вы будете приближаться к ним через обычного оплачиваемого переводчика, они не доверятся Вам, также как и Вы не можете доверять этому посреднику, потому что никогда не будут известны его мотивы для того, чтобы говорить в какой-то определённой манере. Но мне повезло, так как со мной был мой сын Юрий. Тибетцы считают его прекраснейшим авторитетным специалистом в тибетском языке среди европейцев. Он говорит на монгольском, санскрите и китайском. Таким образом, мы могли достичь настоящего сознания этих людей. И я счастлив сообщить, что мой оптимизм не является оптимизмом фантазёра. На самом деле, это едва ли оптимизм, скорее, знание обстоятельств.Ещё раз счастлив повторить, как глубоко ценится по всей Азии Ваше великое имя и сколько великолепных возможностей для мирной цивилизации и торговли существует сейчас на необъятных прекрасных пространствах Азии с миллиардом населения.Готов в любое время, когда Вы пожелаете, предоставить все подробности, все наблюдения и заключения любому специалисту или официальному лицу, которого Вы можете выбрать. Ибо так мы почувствуем, что будем служить делу, самому дорогому для нас – славе Соединённых Штатов и истинной эволюции Человечества.С выражением моего искреннего почтения и лучшими заверениями.[Н. Рерих]27 июля 1929 годаТелеграмма Е.И. Рерих к сотрудникам в Нью-ЙоркеЛуису Л. Хоршу905 Вестэнд АвенюСОВЕТЫ ЛОВЕНСТЕЙНА УЖЕ НЕ СЛУШАТЬ ОЖИДАЙТЕ ПОД-ТВЕРЖДЕНИЯ ПОСЛЕ ТОГО КАК ПОЛУЧИТЕ ВТОРОЕ ПИСЬМО ТЧК ПОВЕРЬТЕ ДЕЛО НЕ СРОЧНОЕ НИКАКИХ ДАЛЬНЕЙШИХ НОВОСТЕЙ СОРОК СЕМЬ НАГГАР30 июля 1929 годаТелеграмма Е.И. Рерих к сотрудникам в Нью-ЙоркеВЫРЕЗКИ ПОЛУЧЕНЫ КУПИТЕ ПЛАСТИНКИ БЕТХОВЕНА ЛЮБ-ЛЮ СОРОК ВОСЕМЬ1 сентября 1929 годаТелеграмма Е.И. Рерих к сотрудникам в Нью-ЙоркеЛуису Л. Хоршу905 Вестэнд Авеню Нью-ЙоркРАДУЕМСЯ БОЛЬШОЙ ДАТЕ НАЧАЛА РАБОТЫ НОВОГО ДОМА ТЧК ЧТО КАСАЕТСЯ НАШЕЙ ТЕЛЕГРАММЫ ПЯТЬДЕСЯТ ОДИН КО-ПИЮ ЕЩЁ НЕ ПОЛУЧИЛИ ПОТОМУ НИЧЕГО НОВОГО ТЧК РАДУЕМ-СЯ ФОТОГРАФИЯМ ПЯТЬДЕСЯТ ДВА НАГГАР25 сентября 1929 годаТелеграмма Н.К. Рериха к Е.И. Рерих, Э. ЛихтманЛихтманн,Наггар,Кулу
В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ДНЕЙ ОРИОЛА ИМЕЛА ПРИСТУПЫ АСТМЫ ТЧК МЫ ПОЛУЧИЛИ УКАЗАНИЯ О ЕЁ УХОДЕ ТЧК ШАФРАН И МАРИ ЧУВСТВОВАЛИ ЭТО ПРИБЛИЖЕНИЕ ТЧК РЕБЁНОК УШЁЛ ТИХО ВТОРНИК НОЧЬЮ ПОСЛЕ НЕОЖИДАННОГО АСТМАТИЧЕСКОГО ПРИСТУПА ТЧК НЕТТИ И ЛУИС ВСТРЕЧАЮТ СИТУАЦИЮ С ПРЕКРАСНЫМ МУЖЕСТВОМ И ПОЛНЫМ ПОНИМАНИЕМ УЧЕНИЯ ТЧК НЕТТИ ПЛАНИРУЕТ ПОЕХАТЬ СКОРО С ФЛАВИУСОМ В ПОЕЗДКУ В САНТА ФЕ ТЧК ПОЖАЛУЙСТА НЕ БЕСПОКОЙТЕСЬ ТЧК ВСЁ ПРЕКРАСНО ПЛАНИРУЕМ ИТАЛЬЯНСКИЕ ЗАЛЫ/ ЗАЛЫ АМЕРИКАНСКОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО ИСКУССТВА И МНОГО ПРЕКРАСНЫХ РАСШИРЕНИЙ/ С ЛУЧШЕЙ ЛЮБОВЬЮН.К. Рерих вручает Флавиусу Хоршу (сыну Хоршей) письмо о должностиПопечителя Музея. 1929, местечко Мориах, шт. Нью-Йорк
27 сентября 1929 года
Телеграмма Е.И. Рерих к сотрудникам в Нью-Йорке
Луису Л.Хоршу
905 Вестэнд Авеню Нью-Йорк
ПРИЕХАЛ ЛИ СВЕТИК НЬЮ-ЙОРК МАТЬ БЕСПОКОИТСЯ НЕ ИМЕЯ НОВОСТЕЙ ТЧК НА ЗТОЙ НЕДЕЛЕ ОТ ВАС НЕТ ПИСЕМ НАДЕЮСЬ У ЮРИЯ ВСЁ ХОРОШО ПЯТЬДЕСЯТ ТРИ НАГГАР
30 сентября 1929 года
Письмо Н.К. Рериха к Герберту Гуверу
(машинопись)
М-ру Герберту С. Гуверу,
Президенту Соединённых Штатов,
Вашингтон, D. C.
Уважаемый м-р Президент.
Семнадцатого октября я буду иметь счастье присутствовать на открытии Музея, посвящённого гражданами Соединённых Штатов моей живописи и созидательным усилиям Америки и других стран. Исключительно радостно свидетельствовать, как эта могучая и всеобъемлющая страна откликается на красоту и созидательное творчество. Только в лучшие периоды эпох Возрождения так понимали страны жизненную силу искусства. Так было во времена величия Греции, Италии, Франции и других древних и средневековых цивилизаций, достигших выдающейся славы. Эта счастливая эпоха сейчас пришла в Соединённые Штаты. Её процветание разворачивается в сторону собирания и бережного охранения творений искусства и науки.
Тридцать лет назад я имел честь познакомить Россию с первой Американской художественной выставкой. С тех пор я был свидетелем того, насколько многочисленные сердца во многих странах и по всей Азии открыты Америке. Ваше глубокоуважаемое имя считается именем легендарного гиганта, который питает все народы и пробуждает величественную идею мира. В настоящее время, когда я думаю о стране, которая поняла, и доказательство этому Музей, жизненную побудительную мощь Красоты, эти мысли наполняют моё сердце радостью.
Как я могу выразить свою благодарность народу Америки и кому могу направить свою признательность? В Вашем лице сконцентрировано сознание, сила, прогресс этой великой страны, и, выражая мою благодарность и мои искренние чувства Вам, я обращаюсь к великому образу Америки, которую я рассматриваю как свою собственную страну.
Я знаю, как востребована каждая минута Вашего времени, и не надеюсь увидеть Ваше присутствие по случаю открытия Музея. Но позвольте мне вечером семнадцатого октября почувствовать Ваше благосклонное доброе намерение, и, служа делу искусства в Америке, укрепиться в знании, что этот центр культуры имеет благословение самого президента.
С выражением моего искреннего почтения и лучшими заверениями.
[Н. Рерих]
10 октября 1929 года
Письмо Н.К. Рериха к Джону Д. Рокфеллеру
(машинопись)
Джон Дэвидсон Рокфеллер
10 октября 1929 г.
М-ру Джону Д. Рокфеллеру 16
Уважаемый м-р Рокфеллер,
В своих путешествиях по двадцати пяти странам я увидел, что везде имя Рокфеллера является одним из наиболее почитаемых. Иногда это имя даже звучало не как персональное, но как символ благодеяний. В течение моей последней экспедиции по Азии, даже в самых отдалённых местах Средней Азии, я слышал, как некоторые из монголов, китайцев, ладакцев говорили нам, что они получили помощь и восстановление здоровья в учреждениях и больницах Рокфеллера. Такой ореол вокруг имени казался мне настоящим благословением, декларирующим, что новая эра развернётся на расширенном человеческом сознании, которое будет ценить достижения знания и духовной красоты.
Семнадцатого октября Музей, учреждённый американскими гражданами для моей живописи, будет вновь открыт в новом здании на Риверсайд Драйв. Один из залов будет выделен в честь тех, кто принесли свет знания и красоты. Своим непрекращающимся замечательным трудом Вы помогли человечеству и возвысили его, и поистине Ваше имя останется как символ человеколюбивого созидательного успеха.
Попечители Музея Рериха, при самом искреннем восхищении от Ваших свершений, выделили в честь Вашего имени один из залов Музея. Я счастлив сообщить Вам это отрадное единодушное решение Попечителей и добавить моё глубокое личное уважение из-за Ваших просвещённых услуг согражданам.
Это решение Попечителей напоминает мне снова, как везде, по всей Азии, Ваше имя приносит радость и уверенность в будущем. И в этом Музее будут представлены те самые виды Азии, где я услышал Ваше имя, произносимое с почтением. И поверх этих самых картин для меня будет постоянным источником истинного счастья видеть Ваше имя и вспоминать Вас, имеющего великую судьбу – нести людям счастье и созидать идущую, более радостную Эпоху.
Искренне Ваш [Н. Рерих]
19 октября 1929 года
Телеграмма Н.К. Рериха к Е.И. Рерих
(перевод с английского)
Рерих,
Наггар,
Индия
БОЛЕЕ ЧЕМ ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ПРИСУТСТВОВАЛИ ОТКРЫТИИ МУЗЕЯ СОГЛАСНО ПОСЛЕДННИМ ОФИЦИАЛЬНЫМ ЦИФРАМ ЛЮБЛЮ
Вручение Н.К. Рериху медали в знак признания его заслуг в деле международного мирана церемонии открытия Музея Рериха в Нью-Йорке17 октября 1929 года
14 ноября 1929 года
Письмо Н.К. Рериха к Джорджу Акерсону
(машинопись, перевод с английского)
14 ноября 1929
М-ру Джорджу Акерсону,
Секретарю Президента
Вашингтон, D. C.
Уважаемый м-р Акерсон. 17
Настоящим имею удовольствие послать Вам мою новую книгу «Сердце Азии», в которой я сослался на то почтение, с которым имя президента Гувера произносится в самых уединённых и отдалённых местах. Будьте так добры, передайте президенту Гуверу от меня эту книгу с выражением глубокого уважения и восхищения его великой работой. Буду рад узнать, что книга доставлена Вам в хорошем состоянии.
Искренне Ваш
Николай Рерих
Перевод с английского О.В. Исаевой
и Т.Ю. Володажской
г. Тамбов
(Продолжение следует)
1 Продолжение. Начало см. в журналах «Дельфис» № 4 (92) за 2017 г., № 1 (93), № 2 (94), № 3 (95), № 4 (96) за 2018 г., № 1 (97), № 2 (98), № 3 (99), № 4 (100) за 2019 г., № 1 (101), № 2 (102) № 3 (103), № 4 (104) за 2020 г., № 1 (105), № 2 (106), № 3 (107), № 4 (108) за 2021 г., № 1 (109), №2 (110), № 3 (111) за 2022 г., № 4 (112) за 2022 г.
2 Мэри Зигрист – американская журналистка и литератор. – Прим. ред
3 Флорентина Сутро – меценат и деятель культуры в Америке. – Прим. ред.
4 Эдсел (Этцель) Брайант Форд (англ. Edsel Bryant Ford;(1893 — 1943) — сын Генри Форда, пре-зидент Ford Motor Company с 1919 по 1943 год. Эдсел Форд являлся одним из крупнейших благо-творителей и коллекционеров Детройта. После его смерти коллекции произведений искусства пе-реданы в детройтские музеи. Он также финансировал арктическую экспедицию 1926 года. В его честь названы горы Эдсел-Форд (англ. Edsel Ford Ranges) в западной Антарктиде. – Прим. перев.
5 Шклявер Георгий Гавриилович (1897– 1970, Париж) генеральный секретарь Европейского Центра в Париже (с января 1935 г. - его председатель) и Французской ассоциации друзей Нью-Йоркского Музея Рериха (с 1939 г. - председатель). Автор статей и брошюр о Н.К. Рерихе (1923 и др.) и Пакте Рериха (с 1931), о музее Рериха (1924). Участвовал в издании и распространении книг Агни Йоги. Почетный советник Института Урусвати. Член редколлегии журнала «Оккультизм и йога». – Прим. перев.
6 Armand Pierre Marie Dayot (1851-1934) – французский искусствовед, историк искусства и политик. – Прим. перев.
7 Имеется в виду Институт Гималайских исследований Урусвати, юридически основанный Н.К.Рерихом 24 июля 1928 г. в Дарджилинге, а в декабре того же года перебазированный в Кулу. – Прим. перев.
8 Брэгдон Клод – известный американский художник, один из преподавателей Института Объединенных Искусств, автор ряда исследований эзотерического значения числового ряда и пропорций, а также предисловия к первому изданию книги Н.К. Рериха «Алтай-Гималаи». – Прим. перев.
9 Церковь Св. Марка в Бауэри, Нью-Йорк, одна из старейших церквей города (1660 г.). Это красивейшее здание из дерева и камня используется также в качестве культурного центра и места проведения выступлений, таких как проект Поэзии Нью-Йорка и др.
10 «Пламя в Чаше» - сборник стихов Н.К. Рериха, переведённых на англ. язык М. Зигрист. – Прим. перев.
11 слово неразборчиво – Прим. перев.
12 Мари де Во Фалипо /Marie de Vaux Phalipau – писатель, этнограф-исследователь, переводчик. Председатель (президент) Французского Общества Рериха при Европейском Центре, первый председатель самого Центра (1930–1934). Почётный советник Института Урусвати. Участвовала в издании книг Н.К. и Ю.Н. Рерихов. Участвовала в различных оргделах рериховской программы, используя связи в аристократических кругах. Получила кольцо от Е.И. Рерих (возможно, впрочем, лишь как памятку – см. П/П-12.4.35.). – Прим. перев.
13 D.C. – District of Columbia – федеральный округ Колумбия.
14 Стокс Джеймс Грэхэм Фелпс (1872 – 1960) – один из вице-президентов Общества Рериха; с 1931 г. - председатель по делам Института Урусвати, его спонсор в 1931-36 гг.; дольщик Картинной корпорации. После предательства троицы 1936 г. председатель Комитета защиты (с 28.01.36; посылал в газеты письма, оплачивал адвокатов и т. п.) и нового Рериховского Общества друзей (конец 1936 – 37). Весной 1941 г. по делу о Картинной корпорации «в силу какого-то временного затмения» занял мнение, противоположное рериховскому, после чего упоминания о нём, как о друге, прекращаются. Потомственный миллионер. В переписке упоминался как «Стоу», «Майор». – Прим. перев.
15 В 1921-23 гг., ещё до избрания (1929) его президентом, Г. Гувер возглавлял Американскую администрацию помощи (ARA) по борьбе с голодом в России 1921-23 гг., благодаря энергичной и разнообразной дея-тельности которой уже к началу лета 1922 г. «сообщения о голодных смертях практически перестали посту-пать». Только филантропическая деятельность Гувера спасла жизни 9 миллионов человек; подробнее: https://ru.wikipedia.org/wiki/Гувер Герберт#Участие_в_борьбе_с_голодом_1921-1922_гг._в_Советской-России. – Прим. перев.
16 Джон Дэвисон Рокфеллер (1938 – 1937) – американский предприниматель, филантроп, первый официальный долларовый миллиардер в истории человечества. Основатель Фонда Рокфеллера, жертвовал большие суммы на медицину, образование и т.д. Примерно полмиллиарда долларов Дж. Рокфеллер отдал на благотворительность, будучи уже стариком. Основал Чикагский и Рокфеллеровский (Нью-Йорк) университеты. Считался трудолюбивым, целеустремлённым и набожным христианином. – Прим. перев.
17 Дж. Акерсон – пресс-секретарь Белого Дома (с 4.03.29 по 16.03.31). – Прим. перев.
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