Г. Гувер, 31-й президент США (1929 – 1933 гг.)

Уважаемый м-р Президент:

Великая честь для меня по возвращении из Рериховской Американской Центральноазиатской экспедиции дать Вам отчёт по различным направлениям нашей работы – художественные и научные результаты, наши наблюдения жизни Азии и возможностей культурных и коммерческих взаимоотношений. Мы также рады сообщить Вам, что Ваше великое имя воспринимается в Азии в ореоле божественности и как символ успеха и прогресса.

8 мая 1923 года из Нью-Йорка мы отправились в Рериховскую Амери-канскую Центральноазиатскую экспедицию. С этого времени я имел честь не только выразить свои представления об Азии на холсте и в письменной форме, но и наблюдать весьма подробно жизнь Индии, Ладака, Китайского Туркестана, Алтая, Бурятии, Монголии, Цайдама и Тибета.

14 Художественные результаты экспедиции, которые включают в себя около пяти сотен моих картин, будут выставлены в постоянной экспозиции Музея Рериха в Нью-Йорке, вновь открывающемся 17 октября. Мои литера-турные результаты наблюдений уже частично выражены в книгах «Гималаи» (Брентано), «Алтай - Гималаи» (Стокс )и ещё в нескольких, в стадии подготовки, как моих, так и моего сына Юрия, выпускника Гарварда.

Неописуемо живописное великолепие Азии, так же как и её археологи-ческие сокровища. Значительной наградой для нас было открытие в Транс-Гималаях древних Менгиров и Кромлехов, соответствующих подобным древним сооружениям в Карнаке, Великобритании и Франции. Мы также нашли несколько объектов древнего мира, аналогичных тем, что есть в Монголии, на Северном Кавказе и так зазываемым готическим гробницам. При изучении вопросов буддизма мы были удивлены, узнав, что в Тибете существует громадное число последователей так называемой религии Бон-По, добуддийского верования Тибетских нагорий. В этой мистической религии Богов Свастики можно видеть странное сходство с буддизмом, но, как в Черной Мессе, все ритуалы проводятся наоборот. Мы были счастливы приобрести для Америки Канджур и Танджур, собрание из трёхсот тридцати пяти томов, охватывающих Буддийский Канон на тибетском языке.

Во время изучения тибетских и гималайских религий нас глубоко по-трясло так называемое Учение Шамбалы. Это древнее Учение Будущего, к нашему изумлению, раскрывает очевидность принципа Эволюции, такого близкого идеям великих современных учёных. В этих далёких странах, на их местным языках люди говорят о тех же самых энергиях, которые привлекли профессора Миликэна в его открытии Космического Луча, и они сообщают идеи, практически подобные тем, что захватили Эйнштейна. В самом кон-кретном стиле они рассказывают о приближении Энергии Огня, которая уже производит некоторые явления в жизни нашей планеты. Метеорологические показания, изменения климата и особые болезни, такие как, например, менингит, новые формы гриппа, сонливость, некоторые формы неврита, они рассматривают как свидетельства новых аспектов Огненной Энергии. Также важно то, что они говорят, и достаточно точным образом, о том, как эти новые явления можно излечить и преодолеть через овладение психической энергией. Весьма интересно сравнить это с тем, что наши физики и учёные, обсуждая открытия новых лучей и тончайших энергий, начинают также говорить об очевидности психической энергии как о чём-то чисто физическом. Не вдаваясь в многочисленные подробности этого поразительного учения, важно упомянуть о «кристаллах раздражения и гнева». Они говорят нам, что наш организм вырабатывает самый мощный и опасный яд после каждого взрыва раздражения и гнева. Физические следы этого яда в человеческом организме можно обнаружить и исследовать. Когда я сообщил об этом мнении нашему врачу, это произвело на него глубокое впечатление. Он сказал мне, что современная наука на грани открытия этого особого осадка, порождаемого возбуждением нервов, особенно во время реакции на гнев и раздражение.

Самым существенным для нас было констатировать, насколько по-своему сознание Азии приближается к нашей эволюционной научной мысли. Старая общепризнанная поговорка, рассматривающая Восток и Запад, как непримиримых, не имеет значения, когда у Вас есть возможности для изучения настоящего сознания этих дальних учеников науки. И через этот источник можно понять, насколько подготовлен ум далёких монголов, китайцев, сартов и тибетцев принять умозаключения цивилизации.

Я не могу упустить возможность рассказать Вам о том, какое сильное впечатление произвело на нас то, мы слышали Ваше имя, произносимое с глубоким почитанием, среди совершенно изолированных пустынных терри-торий Гоби, Такла Макана и дикости гор Алтая. В глухой лачуге в углу свя-тынь, предназначенном для священных образов, я видел Вашу фотографию, вырезанную из какой-то газеты или журнала. Когда я внимательно изучал её, седобородый старец сказал мне с неописуемым почтением: «Это великий человек, который кормит все народы. А рот-всех-народов не маленький».

15 В другом месте, также в пустыне, монгол сказал мне: «На нашей земле всё ещё существуют гиганты. Существует великан, который может утолить любой голод».Я спросил его: «И Вы знаете имя этого гиганта?» К моему изумлению, он назвал мне нечто среднее между Вашим почтенным именем и Кувера – а последний – божество счастья. В некоторых других местностях, около Хотана, около Карашара, около Урумчи и около китайской границы Тибета я также слышал замечательную легенду о великане, который кормит все народы.

Не могу рассказать, насколько жизнеутверждающе было, что простой ум далёких народов всё ещё может оценить истинный героизм и настоящие великие дела наших современников. Вы можете спросить меня, как эти слухи добрались до пустыни. Действительно, это одно из чудес Азии – как некоторые слухи путешествуют через пески и горные хребты, озёра и пустыни. Но таковы факты. И для дел цивилизации необходимо знать об этих фактах и использовать преимущества этого уникального радио.

Замечательно было видеть, как Американский флаг везде приветство-вали не только с почтением, но и с искренним дружелюбием. И монголы, сарты, китайцы и тибетцы шептали: «Америка – Чи-чаб», а Чи-чаб означает «Защитник». Никакая другая страна мира не воспринимается с таким почте-нием и надеждой, как Америка. И разве не должна Америка, во имя мирной цивилизации, воспользоваться преимуществами этого голоса, изливающегося из сердца Азии, [если нет,] это принесёт бесчисленным душам, рассеянным по всей Азии, глубокую степень печали. Когда я показал монголам фотографию индейцев из Аризоны и Нью-Мексико, они воскликнули: «Но это наши братья!» Затем они рассказали мне прекрасную легенду о том, как однажды давно двое братьев жили вместе. Но Великий Дракон всё перемешал, расколов землю. И теперь они ждут новостей от своих сородичей.

Я не могу выразить тот энтузиазм, с которым по всей Азии они вос-принимали репродукции с нашими небоскрёбами Америки и считали их са-мым драгоценным подарком. Они говорили мне: «Но это земля Шамбалы». И эта похвала наиболее восторженная из всех возможных среди этих людей, потому что Шамбала означает для них Страну Будущего.

Если бы меня спросили, почему многие другие путешественники не говорят в таких выражениях об открытой добросердечности Азии по отношении к Америке, я бы сказал, что, во-первых, они не поняли созидательной стороны Америки. Затем опять же, с людьми надо связываться на их собственном языке. Если Вы будете приближаться к ним через обычного оплачиваемого переводчика, они не доверятся Вам, также как и Вы не можете доверять этому посреднику, потому что никогда не будут известны его мотивы для того, чтобы говорить в какой-то определённой манере. Но мне повезло, так как со мной был мой сын Юрий. Тибетцы считают его прекраснейшим авторитетным специалистом в тибетском языке среди европейцев. Он говорит на монгольском, санскрите и китайском. Таким образом, мы могли достичь настоящего сознания этих людей. И я счастлив сообщить, что мой оптимизм не является оптимизмом фантазёра. На самом деле, это едва ли оптимизм, скорее, знание обстоятельств.

Ещё раз счастлив повторить, как глубоко ценится по всей Азии Ваше великое имя и сколько великолепных возможностей для мирной цивилизации и торговли существует сейчас на необъятных прекрасных пространствах Азии с миллиардом населения.

Готов в любое время, когда Вы пожелаете, предоставить все подробности, все наблюдения и заключения любому специалисту или официальному лицу, которого Вы можете выбрать. Ибо так мы почувствуем, что будем служить делу, самому дорогому для нас – славе Соединённых Штатов и истинной эволюции Человечества.

С выражением моего искреннего почтения и лучшими заверениями.

[Н. Рерих]

27 июля 1929 года

Телеграмма Е.И. Рерих к сотрудникам в Нью-Йорке

Луису Л. Хоршу

905 Вестэнд Авеню

СОВЕТЫ ЛОВЕНСТЕЙНА УЖЕ НЕ СЛУШАТЬ ОЖИДАЙТЕ ПОД-ТВЕРЖДЕНИЯ ПОСЛЕ ТОГО КАК ПОЛУЧИТЕ ВТОРОЕ ПИСЬМО ТЧК ПОВЕРЬТЕ ДЕЛО НЕ СРОЧНОЕ НИКАКИХ ДАЛЬНЕЙШИХ НОВОСТЕЙ СОРОК СЕМЬ НАГГАР

30 июля 1929 года

Телеграмма Е.И. Рерих к сотрудникам в Нью-Йорке

ВЫРЕЗКИ ПОЛУЧЕНЫ КУПИТЕ ПЛАСТИНКИ БЕТХОВЕНА ЛЮБ-ЛЮ СОРОК ВОСЕМЬ

1 сентября 1929 года

Телеграмма Е.И. Рерих к сотрудникам в Нью-Йорке

Луису Л. Хоршу

905 Вестэнд Авеню Нью-Йорк

РАДУЕМСЯ БОЛЬШОЙ ДАТЕ НАЧАЛА РАБОТЫ НОВОГО ДОМА ТЧК ЧТО КАСАЕТСЯ НАШЕЙ ТЕЛЕГРАММЫ ПЯТЬДЕСЯТ ОДИН КО-ПИЮ ЕЩЁ НЕ ПОЛУЧИЛИ ПОТОМУ НИЧЕГО НОВОГО ТЧК РАДУЕМ-СЯ ФОТОГРАФИЯМ ПЯТЬДЕСЯТ ДВА НАГГАР

25 сентября 1929 года

Телеграмма Н.К. Рериха к Е.И. Рерих, Э. Лихтман

Лихтманн,

Наггар,

Кулу

В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ДНЕЙ ОРИОЛА ИМЕЛА ПРИСТУПЫ АСТМЫ ТЧК МЫ ПОЛУЧИЛИ УКАЗАНИЯ О ЕЁ УХОДЕ ТЧК ШАФРАН И МАРИ ЧУВСТВОВАЛИ ЭТО ПРИБЛИЖЕНИЕ ТЧК РЕБЁНОК УШЁЛ ТИХО ВТОРНИК НОЧЬЮ ПОСЛЕ НЕОЖИДАННОГО АСТМАТИЧЕСКОГО ПРИСТУПА ТЧК НЕТТИ И ЛУИС ВСТРЕЧАЮТ СИТУАЦИЮ С ПРЕКРАСНЫМ МУЖЕСТВОМ И ПОЛНЫМ ПОНИМАНИЕМ УЧЕНИЯ ТЧК НЕТТИ ПЛАНИРУЕТ ПОЕХАТЬ СКОРО С ФЛАВИУСОМ В ПОЕЗДКУ В САНТА ФЕ ТЧК ПОЖАЛУЙСТА НЕ БЕСПОКОЙТЕСЬ ТЧК ВСЁ ПРЕКРАСНО ПЛАНИРУЕМ ИТАЛЬЯНСКИЕ ЗАЛЫ/ ЗАЛЫ АМЕРИКАНСКОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО ИСКУССТВА И МНОГО ПРЕКРАСНЫХ РАСШИРЕНИЙ/ С ЛУЧШЕЙ ЛЮБОВЬЮ