112(4/2022) Держава Рерихов Письма Н.К. и Е.И. Рерих

1) (из архива Музея Николая Рериха в Нью-Йорке Эзотерические имена сотрудников Рерихов: Модра – Ф. Грант, Авирах – М.М. Лихтман, Логван – Л.Л. Хорш, Тарухан – Г.Д. Гребенщиков, Порума – Н. Хорш, Радна – З.Г. Фосдик, Ояна – Э. Лихтман, Нару – Т.Д. Гребенщикова, Люмоу – С.Н. Рерих, Яруя – В.А. Шибаев. Слева направо сидят: жена Ф.М. Бейли, Н.К. Рерих, Е.И. Рерих; стоят: Н.В. Кордашевский, Ю.Н. Рерих, неизвестный, К.Н. Рябинин, Ф.М. Бейли. 24-26 мая 1928 г. Гангток, Сикким и Британская резиденция, возглавляемая полковником Ф.М. Бейли. Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке 17 августа 1928 года ПОСЫЛАЕМ ПОДРОБНОЕ ПИСЬМО КАСАТЕЛЬНО PELEG JAN STEEN / СТОИМОСТЬ ПРОДАЖИ МИНИМУМ ЧЕТЫРЕСТА ПЯТЬДЕСЯТ ТЧК НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ ОТПРАВЛЯТЬ ДЕНЬГИ БАЛТИМОР ТЧК МАТЬ ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ ДОВОЛЬНО ХОРОШО 20 августа 1928 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке (рукопись) Не развешивайте картины этом году тчк Уже сейчас ищите управдома/ консультируйтесь Виктором. Тактично откажите Уильямсу, используйте Тейлор. Люблю. НЕ РАЗВЕШИВАЙТЕ КАРТИНЫ 21 августа 1928 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке (рукопись) Соединённые окна на углах нежелательны 22 августа 1928 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке ОСЛАБЛЯТЬ УГЛОВЫМИ ОКНАМИ НЕПРАКТИЧНО ИЗ-ЗА СИЛЬНЫХ ВЕТРОВ/ ТАКЖЕ УХУДШАЕТСЯ СИЛУЭТ ЗДАНИЯ БОКОВЫХ СТОРОН ТЧК СИЛЬНАЯ УГЛОВАЯ ЛИНИЯ БОЛЕЕ ГАРМОНИЧНА ТЧК В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ РАЗРЕШИТЕ АРХИТЕКТОРАМ ЗАДЕЙСТВОВАТЬ ИХ ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ/ МОЖНО НАНЯТЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО ПОСЛЕ ЕГО ОЗНАКОМЛЕНИЯ ВСЕМИ УСЛОВИЯМИ СТРОЕНИЯ/ ПОСОВЕТУЙТЕСЬ [С] PELEG [ПО] ВСЕМ СОГЛАШЕНИЯМ КОНТРАКТА/ ЗАТЕМ ЗАКЛЮЧИТЕ ВСЁ ОХВАТЫВАЮЩИЙ КОНТРАКТ ТЧК ВРЕМЕННО ПРЕКРАТИТЕ РЕКЛАМИРОВАНИЕ ЭММЕРИХА/ ЦЕЛУЕМ 24 августа 1928 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке КАСАТЕЛЬНО ОКОН ДЕЙСТВУЙТЕ СОГЛАСНО АРХИТЕКТОРАМ И ЛУЧШЕМУ ФИНАНСООМУ ПЛАНУ 28 августа 1928 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке ВЫСТАВКА АРНОЛЬДА КОНСТЕБЛЯ ЖЕЛАТЕЛЬНА ТЧК ПРИГЛАСИТЕ HYMAN’A ПОЧЁТНЫМ ПРЕЗИДЕНТОМ ОБЩЕСТВА ДРУЗЕЙ МУЗЕЯ/ ПОДАРИТЕ ЕМУ ГОЛУБУЮ МОНОГРАФИЮ ГИМАЛАИ ТЧК ТАКЖЕ ДЖОНА КРЭЙНА [В] КОМИТЕТ [МАСТЕР] БИЛДИНГА ТЧК МЫ ПРИГЛАСИЛИ МАДАМ VAUX PHALLIPEAU ПОЧЁТНЫМ СОВЕТНИКОМ ТЧК ЦВЕТОВАЯ ГАММА БИЛДИНГА СЕРАЯ К БЕЛОМУ ТЧК СОВЕТОВАТЬ ТРУДНО/ КАСАТЕЛЬНО ИЗОБРЕТЕНИЯ РЕШАЙТЕ ЛИЧНО/ ПОДРАЗУМЕВАТЬ ДВАДЦАТЬ ПРОЦЕНТОВ ПРИЕМЛЕМО/ АМЕРИКА ДОЖНА ИМЕТЬ ОСОБЫЕ ПРАВА/ ЧИНГИСХАН МОЖЕТ БЫТЬ ФИЛЬМОМ В АМЕРИКЕ/ ПРОФЕССОР РЕРИХ ЗАИНТЕРЕСОВАН ВЫПУСКЕ/ СВЯЖИТЕСЬ [С] DORAN/ ОТЛОЖИТЕ ПЕРЕГОВОРЫ МОНТАНЕ/ ПИСЬМО СЛЕДУЕТ ТЧК РЕПОРТАЖИ НЕ ДЛЯ ЭВЕРЕТТА/ ВАШИ МИЛЫЕ ПИСЬМА И ТЕЛЕГРАММЫ ПОЛУЧИЛ МЭТ ХАРРИС/ ЦЕЛУЮ РЕРИХ НИЛЛСАЙД ДАРДЖИЛИНГ Н.К. Рерих, 1928 г. 29 августа 1928 года Телеграмма Н.К. Рериха к Луису Хоршу Дорогой м-р Хорш, Настоящим подтверждаю, что все мои картины и эскизы из Финляндии, так же как и все мои картины за годы от 1924 до 1928, включая картины из Дарджилинга, Кашмира и Урги, а также указанные в каталоге Музея Рериха, были также проданы Вам. (далее рукописная подпись) Искренне Ваш Н. Рерих 13 сентября 1928 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке (рукопись) Отелю Мастер Билдинга администратор уже необходим. Планы посланы третьего сентября. Градация цвета уже дана. Пусть архитекторы решат окончательно. Остановка несколько дней Симле. Люблю 21 сентября 1928 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке (рукопись) 21 сент. Дарджилинг Немедленно телеграфируйте, если вы обсуждаете кого-либо определённого в качестве администратора. Не нанимайте никого прежде обсуждения с нами. 5 октября 1928 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке НЕПРИЕМЛЕМО ОГЛАШЕНИЕ ПИСЬМА ДЖОНСА ТЧК ВРАЩАЮЩИЕСЯ ДВЕРИ ЖЕЛАТЕЛЬНЫ ТАКЖЕ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СТУПА/ ЛЮБЛЮ РЕРИХ ХИЛЛСАЙД ДАРДЖИЛИНГ 10 октября 1928 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке ЭКСПЕРИМЕНТЫ [СО] СТОИМОСТЬЮ ЗАПРЕЩЕНЫ / ЕСЛИ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ ЖЕЛАЕТ ПОКИНУТЬ АМЕРИКУ/ ВЕРОЯТНО ВЫ МОГЛИ БЫ ПОМОЧЬ ЧЕРЕЗ БЕННЕТТА ИЛИ ФОНД ГУГЕНХЕЙМА ДАЖЕ ОБЕСПЕЧИВ ЕМУ СКРОМНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ/ ЛЮБЛЮ РЕРИХ ХИЛЛСАЙД ДАРДЖИЛИНГ Н.К. Рерих, июнь – октябрь 1928 г. Дарджилинг, Индия 11 октября 1928 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке ПУСТЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ ТЕЛЕГРАФИРУЕТ ЛУКИНУ ПРОСЯ ОБЕЩАННЫЙ КОРИДОР ВОЗВРАТА ДОМОЙ РЕРИХ ХИЛЛСАЙД ДАРДЖИЛИНГ Октябрь 1928 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке ТЕЛЕГРАФИРУЙТЕ КОГДА ПОЛУЧИТЕ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ДИЗАЙН ОТ АРХИТЕКТОРА СО ВСЕМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ТАКЖЕ КОГДА ОТПРАВЛЕННОЕ ОТСЮДА/ ПРЕКРАТИТЕ СОГЛАШАТЬСЯ УСЛОВИЯМИ ЛУКИНА/ ЛЮБЛЮ/ ВОЛЬДЕМАР РУЧАЕТСЯ ЗА ЛУКИНА РЕРИХ ХИЛЛСАЙД ДАРДЖИЛИНГ 19 октября 1928 года Письмо Е.И. Рерих к сотрудникам в Нью-Йорке (машинопись) Родные и любимые. Умоляю вас выполнять указы Учителя. Ибо рост дел и само приближение к Учителю зависят от применения этих указов. Первый указ – не ссориться и не быть раздражёнными. Примем его в сознание и в сердце. Пусть он войдёт в нашу плоть и кровь. Непростительно легкомысленно воспринимали мы этот указ, повторённый уже не однажды. Тогда будем благоразумны, зная, что передача раздражения может легко превратиться в смертоносную стрелу для чувствительного организма. И может быть гвоздём гроба для дел. Кто же захочет стать убийцей или могильщиком? Не однажды пришлось мне пострадать от этих стрел во время моего путешествия. И я ясно вижу вред от этой невоздержанности. В раздражении наша аура представляет собой невыразимый хаос токов. И самые низкие токи в большинстве своём становятся самыми активными. Отрава на долгое время, иногда даже до смерти. Не только организм, но также окружающая атмосфера ускоряют это, наполняясь самым злостным ядом. Можно представить себе, насколько отпугивают такие воздействия и какой ношей отягощается новопришедший, который соприкасается с этим. Наш дух, этот великий магнит, может проявить своё притяжение только при условии спокойствия или в радостном восхождении. Вспомним, как много великих начинаний было разрушено мелкими ссорами и обидами между сотрудниками. Е.П.Б. в течение всей её жизни не могла найти группу, которой можно было передать эзотерическое учение. Лучшая группа существовала только два месяца, но из-за мелких ссор и обид была распущена по указу Учителя. Не уподобимся им. Второй указ – проявить терпимость. Совершенно непозволительно читать об этом в книгах, радоваться глубокой важности этого понятия и не применять в жизни. Иначе мы останемся у порога и понапрасну будем стучаться во врата, которые могут быть открыты только ключом терпимости. Надо знать, как прощать ошибки, совершённые от неведения. И уступать там, где первооснова не нарушена. Ошибка, принятая под личную ответственность и подтверждённая результатом, – лучший учитель. Мы не имеем права попирать волю другого даже во имя блага. Повторяю, только искажения основ и измена должны быть остановлены сразу. Проявите тёплое сердечное отношение к людям, к самым малым, помня, что нет совершенных. И выше всего цените и берегите каждое свидетельство преданности. Преданные люди нужны для успеха дел. Они – основание всех дел. Прощайте многое, если вы почувствуете явление преданности. Истинная преданность – редчайший дар. Всякая нетерпимость, как тюремщик, охраняет своего владельца, закрывая ему все проходы к свету. И несчастный владелец, лишённый притока свежих сил, не может возродиться сознанием и погибает в темнице, им же созданной. Превыше всего остерегайтесь нетерпимости. Ибо нетерпимость порождает раздражение. Нетерпимость – разве это не худший вид самоубийства? Простите меня, родные, за то, что я говорю так сурово, но истинная любовь, а не подслащённая сентиментальность подсказывает мне эти слова. Знаю все ваши качества, всю вашу любовь и преданность Учителю и делам, и потому – обо всех препятствиях, мешающих вам идти радостно поступью гигантов. Любимые, я часто с вами. Сердцем чувствую все ваши трудности, но знаю также и все возможности около наших дел. Помните, что никто не умалён Учителем. Каждый незаменим на своём посту. Потому не будем отталкивать друг друга. С этого часа изгоним из нашей ежедневной жизни двух смертельных врагов – раздражение и нетерпимость. Заменим их спокойствием и терпимостью. Утверждая в себе эти качества, добавим к ним радость. Будем учиться этой мудрости и со всей силой духа хранить это сокровище. Станем едиными в понимании, что Учитель есть наша радость и сила. Смело стойте на самом краю пропасти, зная, Чьи Руки поддерживают вас. Сколько раз эта невидимая Рука спасала нас от опасности. Радость и абсолютное доверие приведут к росту духа и к успеху в высшей мере. Я храню вас всех в своём сердце и объединяю вас в единой радости, устремлённой к Учителю. Золотой птичке шлю всю мою нежность. Пусть растёт под крылом Учителя. Радостно мы ожидаем нового позванного сотрудника под его собственной крышей. Сердцем ваша Е.Р. Слева направо: Н.К. Рерих, З.Г. Лихтман, Ф. Грант, Ю.Н. Рерих, авг.-окт. 1928 г. Дарджилинг, Индия 5 ноября 1928 года Письмо Е.И. Рерих к З. Лихтман и Ф. Грант (машинопись) Родные и любимые. Вы уехали, и наш дом стал пустым и тихим. Больше не слышно быстрых маленьких шагов Радны и летящего ритма пишущей машинки Модры. И меньше слышен смех. Все разошлись по своим углам, и каждый углубился в свою работу. Даже Святослав стал подчиняться общей дисциплине. Как у вас? Должна послать вам несколько Указаний: «Помните, что даже признаки раздражения тяжки. Где же полезное начало? – Порума может придать силу Флавию, не слишком изнеживая его. Тот дух привычен к суровой жизни. Тоже являлся монахом в Италии. Порума может припомнить. Теперь другое. Можно указать на удобное время для нахождения средств для Дома. Не следует поручать Сутро дело, относящееся к кампании, – умалить может. Лучше посторонний человек, который меньше знает Круг. Пришло время, когда Музей может говорить за себя. Луч привлечёт новых друзей. Можно выбрать из участников выборов. Таятся истинные возможности. Одна литература по экспедиции даст материал для нового человека, факты больше рамок. Учу пользоваться материалом Музея. Считаю, опасность легко обратить в победу». Мы постоянно думаем о делах и о вас всех. Всё необходимое будет сообщено вам сразу. Несите в Америку новый запас энергии. Новое понимание важности единения. И без тяжести даже признака раздражения, и с твёрдой верой в конечную победу. При чистом устремлении даже ошибки оборачиваются удачей. Помните об этом, мои родные. И в дни падения духа скажите: «Не будем оплакивать самих себя и считать жертвы принесённые, но честно взвесим всё, что мы дали, и всё, что мы получили. Кем мы были и кем мы стали. Поймём, от какой кармы мы все были спасены и как великолепно идти, зная, Кто просвещает и помогает преодолеть все препятствия. Предназначенное будет исполнено. Не уступим наших лучших мест. Я также должна передать вам, что Моисея тоже нужно включить в цепь имён М.М. Теперь ясно, почему эта картина так величественно прекрасна. Н. К. Рерих. Моисей-водитель (серия «Знамёна Востока»), 1925 г. Указание о Сутро примите. Но это не значит относиться к ней враждебно. Наоборот, будьте с ней дружелюбны. Ещё раз крепко обнимаю вас, мои любимые. И возлагаю все мои надежды на вас, на ваше новое понимание, которое вы не отложите проявить во всех подробностях. И осознавая таким образом всю серьёзность момента, будем мужественно смотреть вперёд, зная, что всё предназначенное исполнится. Счастливого вам путешествия. Сердечно ваша. Е. Р. 16-19 ноября 1928 года Письмо Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке (машинопись) Дарджилинг/16/11/1928 Наши родные! Мы получили вашу телеграмму о здоровье Е.И. У вас, конечно, были причины для таких расспросов, потому что её утончённому организму нужно оказывать исключительную заботу. Если бы только мы могли избежать жары Калькутты, когда будем переезжать в район Симлы. В конце концов, не только жара, но существуют и много других противодействий, влияющих на сердце. Странно думать, что, когда это письмо дойдёт до вас, наши дорогие путешественники уже будут с вами, и вы уже будете знать все подробности нашей жизни, и многое, что могло бы быть неясным из-за отдалённости, будет понято. Мы всё ещё очень беспокоимся из-за начинания со сталью и в настоящее время ожидаем вашу телеграмму. В последней телеграмме вы сообщили, что управляющий уезжает на декабрь, – если ещё не приступили к работе со сталью, тогда, конечно, никаких особых дел для него в дек[абре] не будет. С последней почтой мы получили несколько вырезок с образцами современной мебели. Конечно, лучшая из всех – столовая миссис Дейл, все остальные или среднего, или ниже среднего уровня. Довольно интересно узнать, как архитекторы решат эту трудную задачу с современным стилем. Поистине, он может быть хорошим, если действительно хорош. Но когда он входит в жизнь в виде незваных диагоналей, острых углов и колющихся спинок стульев, тогда он становится по-настоящему тягостным. 17/11/1928 Мы были глубоко [тронуты] вашими посланиями от 17-го ноября. Поистине, оберегая эти памятные даты, мы укрепляем мостовую для нашего поступательного движения вперёд. адио из Мултона было получено почти в то же самое время Р Радиосвязь из Мултона была получена в то же самое время. 19/11/1928 C сегодняшней почтой пришло письмо от Логвана и письмо от Чарльза Крэйна. Мы были немало возмущены, прочтя в письме Логвана о том, как архитекторы отложили вопрос со сталью, даже не известив вас об этом. Так они могут найти какой-нибудь приятный мотив, чтобы снова отложить строительство на будущее. Имеют ли они право, в соответствии с контрактом, так существенно изменять сроки, не известив владельцев? Мы также получили финансовый отчёт. Дефицит в 83.000 ещё до начала строительства очень сильно тревожит. Но будем надеяться, что архитекторы приведут всё к изначальным нормам в последующих соглашениях. Было получено Указание расширить Агни Йогу вплоть до 24 ноября, потому окончание в настоящее время переводится и после 24-го будет вам отправлено. Крэйн пишет, что он будет на границе Афганистана. Знает ли он о научной станции? Очень интересно, на каком именно аукционе Ян Стен и другие голландские мастера поднялись до таких неслыханных цифр. Если это верно, то поднимается и сама мысль повысить цену на Яна Стена. К 24 дек[абря] мы рассчитываем продвигаться в сторону Симлы. В тибетской газете была статья о том, что «итальянский проф[ессор] подарил Геше Ринпоче ценный образ Будды». Конечно, вы знаете, к кому это относится. «Король Америки», «король всех буддистов» и «король Франции» превратился в итальянского проф[ессора]. Возможно, завтра от вас будет ещё больше писем, но мы отправляем это письмо сегодня, чтобы быть уверенными, что оно успеет на корабль. Шлём вам всю решительность и всю мощь, так необходимые для завершения строительства, единение и следование Учению победят все трудности. Наилучшие пожелания. Н.Р. Н.К. Рерих, июнь - октябрь 1928 г. Дарджилинг, Индия 22, 26 ноября 1928 года Письмо Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке (машинопись) Дарджилинг, 22/11/1928 Наши родные! Ваши письма из Симлы уже пришли, и вместе с ними – фото Ориолы и снимки котлована на месте здания. Хотя у нас ещё нет от вас новостей по вопросу о стали, всё же, судя по вашей телеграмме о том, что сталь прибыла, он уже поднимается. Будет очень интересно увидеть репродукцию окончательной модели здания, так как она даст полное впечатление от угловых окон. До сих пор мы никак не можем составить о них полную картину ни с точки зрения внешнего вида, ни с практической стороны. Mais que faire 2, будем принимать события такими, как они есть. Не будем слишком много размышлять о грустной и сомнительной стороне явлений, когда так много прекрасного и величественного. Было очень приятно услышать, что, несмотря на временные помещения, число учеников немалое. Можно было думать, что в этом году во всех учреждениях будет затишье. Сегодня мы посылаем нашим родным в Париже телеграмму о Ройтерах и впечатлениях от американского консула в Бомбее. В тибетской газете было вполне определённое сообщение, что среди членов правительства Нанкина есть представители Монголии и Тибета. Пожалуйста, удостоверьте это сообщение с абсолютной точностью через китайского посла, если возможно, в письменной форме. Письмо Голубева не заслуживает ответа, так как наши путешественники привезут журнал нашей экспедиции, где он расписался в получении денег полностью. Мы никуда не посылали никаких его денег. Он посылал себе деньги, когда ещё был на службе у Кордашевского, прежде, чем он присоединился непосредственно к нашей службе. Он и Кордашевский знали полковника Машковичева лично и всегда отзывались о нём очень высоко. И потому, если их собственный знакомец оказался мошенником, это их дело. Мы больше не заинтересованы в том, чтобы знать, где находятся $167, которые принадлежат нам и которые полковник Кордашевский переслал в Америку через того же самого Машковичева. Мы сообщили об этом Кордашевскому, и это его дело – проводить необходимое расследование. Отправьте десять экземпляров «Листов Сада [Мории]», II том г-же А. Каэсберг (m. Pilsieal 1, Riga), там есть люди, заинтересованные в их получении. Также добавьте три экземпляра третьего тома. Радна уже сообщила нам об идее Шклявера открыть отделение в Париже. Но при теперешней напряжённости дел в Америке, сейчас едва ли подходящее время для открытия каких-либо отделений. Мы приобрели ещё несколько интересных танок, одна из них с печатью Таши-Ламы. Вероятно, расползаются предметы из Ташилумпо, что интересно для нашей экспедиции. Монастырь Ташилумпо, Тибет Может статься, вы найдёте возможность намекнуть Музею Баффало о целой коллекции, которая, в связи с названием экспедиции, может оказаться для них исключительно интересной. Мы, несомненно, должны объединить открытие Музея с открытием Тибетской выставки, и это будет в широком масштабе. Когда произойдёт закладывание камня основания Дома, и кого вы решили пригласить руководить этим памятным событием? Это, конечно, должна быть замечательная личность. Мы думаем, что Лонсбери всё-таки научится школьному распорядку, потому что технически это целиком зависит от опыта. Никакие сверхъестественные дары не требуются. Если бы только судьба послала нам ещё несколько сотрудников! Можно легко представить себе, сколько разнообразных дел могут развернуться в новых помещениях! Под отдельной обложкой мы посылаем окончание Агни Йоги. Вы вставите его так, как идут параграфы. Также отправляем несколько добавлений и вставок для трёх статей новой книги: переработанное окончание к «Шамбале сияющей», окончание для «Подземных жителей» и вставку для «Письма». Эту вставку для письма, написанного в 1927 году, поскольку оно будет включено в книгу «Шамбала сияющая», вы можете отдельно запустить через «Ассошиэйтед Пресс» с указанием, что она составляет часть книги о Шамбале и взята из письма группе друзей Музея Рериха, написанного в Монголии в 1928 году. Как вы знаете, Музей естественной истории основал Отделение азиатских исследований, главный куратор которого Рой Чэпмен Эндрюс. Вы понимаете, насколько это благоприятно, – потому утвердите с ним и в целом с этим подразделением и с Музеем самую лучшую дружбу, скажите Эндрюсу, что из Монголии и Гоби мы шлём мысли невидимых поздравлений за их замечательные научные открытия. Конечно всё, что может заинтересовать его или Музей естественной истории, мы с радостью предоставим в его распоряжение (касательно экспедиции). Полагаю, сейчас самое подходящее время расстаться с Робертом Розеном на том основании, что Музей закрыт и реорганизуется. Но Кеттунен может, как и прежде, остаться. 26/11/1928 Что касается моей выставки в Чикаго, мы обсудим это после моего возвращения в Америку. Сегодня мы получили письма от наших путешественников из Адена и вместе с ними радовались мысли о накоплении ими впечатлений и опыта. Истинно, для многосторонней работы требуется и многосторонний опыт. И опыт жизни, и художественные впечатления, всё это нужно для того гигантского объёма, в который, как вы сами знаете, разворачиваются наши дела. Телеграмма президента Гувера получена и подарила нам много радости, ибо мы верим, что этот человек с полным размахом откроет Америке новые, ещё более широкие горизонты. Я намереваюсь по приезде подарить президенту одну из моих картин. Мы добавляем к этому письму ещё одну легенду в Криптограммы [Востока]. Пожалуйста, включите её в конце «Легенд и сказаний» после «Два Питри» и также не забудьте вставить её в индекс. Вчера у нас было ещё одно удовольствие – после долгих трудов, наконец-то, удалось починить с некоторым результатом кинофильм, и вы все прошли перед нами, посылая нам приветы, и маленькая Ориола росла прямо у нас на глазах. Будьте мужественны и радостны, не позволяйте грустным мыслям огорчать вас, ибо вы увидите из окончания Агни Йоги, что сказано о скорбных мыслях. Если вы удержите свой Дух на Высотах, всё будет таким же. Н.Р. P.S. Как мы заметили из вашей парижской телеграммы, вы не видели Ройтеров. Полагаю, разумно будет написать им о вашей авторизации V.A.S. Желаем вам всем СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ГОДА. 7-10 декабря 1928 года Письмо Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке (машинопись) Наши родные. Снова у нас каждый день сильный туман, как во время монсуна. Даже газета стала отмечать, что в погоде необычные отклонения. Они относят это к солнечным пятнам, которые в течение 1929 года будут самыми мощными, а затем в течение пяти лет будут уменьшаться. Потому вы видите, что к 1936 году это особое влияние исчезнет, а он будет особенно важным годом. Сегодня наши путешественники уже третий день наслаждаются атлантическими волнами. «Беренгария», в то время самый большой в мире пароход. Хорошо, что они находятся на мощнейшем пароходе «Беренгария». Хотя их посещения Брюсселя и Лондона должны были быть краткими, я предполагаю, что они собрали много полезных наблюдений и связей. Истинно, Новый Синдикат должен быть не только прекрасным помощником для остальных учреждений, но также и самостоятельно работающей и растущей организацией. Её деятельность безгранична. Мы отправляем через МакКеннона и МакКензи один ящик моих картин, ящик №1, содержащий 21 картину моей работы и учебные портреты Святослава – всего 3. Всё можно оформить в рамы до моего приезда. Я пока ещё не решил, какую из них подарить президенту Гуверу. Мне кажется, что полотно с Гималаями подходит больше всего, но мы обдумаем это после моего приезда. Мы остаёмся здесь ещё только девять дней. Очень обеспокоены тем, как сделать более лёгким для Е.И. проезд через жару Калькутты, для нас это серьёзное затруднение. Могу представить себе, сколько нестыковок возникнет с почтой, но почтмейстер Дарджилинга – дружелюбный человек, и мы надеемся, ничто не будет потеряно. На днях через МакКеннона будут отправлены в ящике №2 три маски, модель библиотеки для Музея и два образца книжных обложек для Танджура и Канджура. Также коллекцию бабочек, но она и всё остальное в других трёх ящиках принадлежит Святославу, и об этом он вам напишет сам. В соответствии с указанием Яруя пишет ежедневный дневник. Можете себе представить, какой будет интересный результат, когда вся созидательная работа будет описана день за днём. Все письма будут приведены в порядок, как с нашей, так и с вашей стороны, и, вместе с вашим дневником, будет явлена полная картина роста великих дел, которые настолько разносторонни, что без систематического ясного света, проливаемого на них, они будут представлять собой хаотическую массу. Как обстоят дела с [книгой] «Алтай-Гималаи»? Надеюсь, скоро получу две корректуры, которые мне понадобятся для подготовки моих будущих лекций. Только что приходил м-р Лепаж. Он получил письмо из Лос Анджелеса, в котором высказано, что многие калифорнийцы обеспокоены моим суровым суждением о Тибете. Конечно, для определённых теософов Тибет – всё ещё обитель Посвящённых, и они не хотят осознавать тёмную реальность этой дикой страны. Но мы должны разрушать невежество и приносить Свет. Что общего имеют Великие с нынешним Далай Ламой и его представителями, о которых даже Ладен-Ла 3 говорит: «У тибетцев сердца чернее угля и тяжелее камня». Я очень рад, что наша экспедиция сейчас продолжается. Ибо у меня была идея, что землю для станции я куплю лично и затем подарю её американской организации. Это будет хорошо. Когда вы увидитесь с Борахом, и во всех остальных переговорах с Вашингтоном говорите вполне открыто, что экспедиция продолжается на той же основе, что и раньше, и что в её задачи входит также проект научной станции. Сегодня, десятого, получили ваши дорогие нам письма и планы. Конечно, на рисунке Билдинг выглядит гораздо изящнее, чем на модели. Может быть, это зависит от верхнего угла наклона камеры, когда делали фотографию, или от того, как падал свет. Ступа выглядит так, как будто она поставлена случайно, тогда как сама идея ступы кажется такой элементарной при завершении любой башни. Могу ясно себе представить, как трудно было вам с архитекторами, но они должны понять, что каждый завершающий штрих здания только улучшает его, но никак не ухудшает. Красота и изящество линий не является предметом увеличения расходов. Трудно решить, откуда отрезать часть Музея под маленькие комнаты – для президента и для куратора. Но для маленьких кабинетов требуется не более, чем 6 на 8 футов. Разве только взять малую часть от галереи №3 или №4 у входа. Дверь в комнату Директоров, которая также и вход в выставочный зал, следует сделать шире. Нас также сильно беспокоит положение Нового Синдиката, если для него нужно пожертвовать две лучшие комнаты и передние комнаты из тех, что были [выделены] Корона Мунди. Во-первых, для Корона Мунди тогда останется один единственный кабинет, а это означает, что машинистка будет снова сидеть рядом с президентом (обрыв письма). 21 декабря 1928 года Письмо Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке (машинопись) Наши родные. Просто коротенькое послание из Симлы. Мы прибыли сюда 20-го и надеемся уже 23-го отправиться прямо в Манали (Дуф Дунбар) в Кулу. К нашему удовольствию, мы узнали, что можем поехать в Манали на моторах, и таким образом, все трудности транспортировки решаются довольно легко. У нас уже есть на примете одно поместье в Наггаре и другое в Манали. По приезде на место будем решать определённо. В обоих местах есть телеграф и почта. Одно называется Наггар, Кулу, другое – Дуф Дунбар, Кулу, но, вероятно, мы воспользуемся вторым, которое в Манали. Адресуя письма, было бы хорошо добавить: «через Патханкот, сев-зап. Британская Индия». «Замок Ротни» – дом Хьюма, Симла (Индия) Наше путешествие в Симлу практически не было необходимым. Но эта поездка была для нас огромной внутренней радостью: мы посетили замок Ротни, дом Хьюма, где останавливалась Е.П.Б. и где, как вы знаете из писем, было явлено столько феноменов. Старый дом расположен на холме и имеет красивый вид на Тибетскую заснеженную цепь гор. У нас было такое возвышенное настроение, когда мы осматривали комнаты и старую мебель, библиотеку и бильярдный зал, зимний сад и т.д. – всё, упомянутое в письмах. Всё ещё заполнено старой мебелью, такой типичной для своего времени, – прямым свидетелем старых событий. Сейчас дом с тем же названием принадлежит мусульманину, м-ру Ладли Пршаду. В тот момент дом был совсем пустым, и управляющий всё нам показал. Е.И. очень радовалась. Дорога на неё совсем не повлияла, и ей понравился сухой воздух Симлы. Конечно, срок нашей поездки был указан, и, как всегда, нас сопровождали наилучшие погодные условия. Теперь о наших американских делах. Мы получили вашу телеграмму о [Яне] Стене и о лекционном туре. Конечно, мы выбрали первую схему, предложенную Фикенсом. Как я уже говорил, для моего тура я не ищу большого количества лекций, лучше качество большой аудитории слушателей (которая даже материально более выгодна). Пожалуйста, внимательно проследите, чтобы всё рекламирование, которое, как вы телеграфируете, будет сделано в широком масштабе, было бы также проведено с соблюдением полного достоинства. Для Юрия 60 лекций могут составить прекрасную научную репутацию. Надеюсь, мои и Юрия лекции не будут проводиться в одних и тех же городах, но будут запланированы для разных городов, так как наши темы слишком близки. Но должно быть подчёркнуто, что обе они о той же самой экспедиции. О [Яне] Стене: конечно, за такое воссозданное крупное полотно, как наше, мы должны получить, по крайней мере, $8000 – но если по какой-то причине К[орона] М[унди] требуются наличные деньги, тогда отдайте [картину]. Похоже, что $4000 мы можем получить в любое время. Потому что галерейщик, несомненно, покупает, чтобы получить прибыль. Итак, мы проведём Рождество снова на моторах в горах. В связи с переменой места наверняка возникнут новые несовпадения с почтой, но мы сделали всё, что могли, чтобы её могли перенаправить. С ЛУЧШИМИ МЫСЛЯМИ И ЛЮБОВЬЮ! Н.Р. Н.К. Рерих июнь – декабрь 1928, Дарджилинг, Индия 30 декабря 1928 года Письмо Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке (машинопись) Наши родные. С нового места наши наилучшие пожелания к счастливому Новому году. В Наггаре, окружённом снежными пиками, мы нашли две телеграммы, переправленные сюда из Симлы. Одна от вас, другая от Чарльза Крэйна из Иерусалима. Как вы знаете из нашей телеграммы, для Е.И. поездка была сравнительно удачной. Мы проезжали долины в основном в ночное время, потому сердцу не было очень тяжело. Воздух в Наггаре, окружённом заснеженными пиками, намного более сухой, чем в Дарджилинге, и это истинное преимущество для сердца и здоровья. После Патхакота мы наняли автомобили и через три дня добрались до Наггара, проехав округ Манди с несколькими интересными старыми храмами. Хотя Наггар – последняя точка цивилизации, здесь есть отделение телеграфа, дорога даже для нашего семиместного «Рено» была достаточно удобной. Конечно, здесь также много оползней, и дорога довольно узкая, только для одной машины, но, как всегда, у нас не было препятствий. На короткое время мы остановились в «особняке» м-ра Донольда. Он считается одним из лучших домов в долине Кулу, но комнаты довольно тёмные, и мы постараемся найти что-нибудь более светлое. Здесь два или три британских плантатора и лесничий – очень добрые, простые люди. Территория очень маленькая, и каждая телеграмма – предмет всеобщего интереса и сенсация. Мне было радостно узнать из вашей телеграммы, что Жерар 4 был продан. Это была милая картина, но я прохладно отношусь к этому виду живописи. Если бы мы могли получить за Яна Стена от $6000 до 8000, думаю, мы могли бы расстаться также и со Стеном. Ибо для нового формирования К[орона] М[унди] приветствуется любая сумма. Полагаю, кстати говоря, как мы ранее договаривались, вы провели опечатывание – сургучной печатью К[орона] М[унди] на задней стороне деревянной доски или на подрамнике каждой проданной картины. Ничего не пишите о корп[орации] «Урусвати». Обсудим подробности лично. Ждём от вас вскоре оттиски гравюр Стокса к книге «Шамбала сияющая». Посылаю вам с настоящим [письмом] маленькую вставку для статьи о тибетском искусстве. Пожалуйста, включите её сразу вслед за параграфом о мечах и художественной промышленности. По поводу лекций уже было написано из Симлы. Любые подробности, которые мы услышим от вас, будут нам чрезвычайно интересны. Между прочим, какой из портретов будут использовать? Достаточно ли предприимчив Фикенс и понимает ли он исключительное значение этих лекций? Они не могут рассматриваться как чисто дорожные приключения. Надеюсь, что строительство продвигается успешно и быстро, что новый управляющий находится на своём месте. Мы также надеемся, что здоровье Пор[умы] крепкое и что Ориола уже мило разговаривает. Наилучшие пожелания каждому. Перевод с английского О.В. Исаевой и Т.Ю. Водолажской г. Тамбов (Продолжение следует)



Примечание 1 Продолжение. Начало см. в журналах «Дельфис» № 4 (92) за 2017 г., № 1 (93), № 2 (94), № 3 (95), № 4 (96) за 2018 г., № 1 (97), № 2 (98), № 3 (99), № 4 (100) за 2019 г., № 1 (101), № 2 (102) № 3 (103), № 4 (104) за 2020 г., № 1 (105), № 2 (106), № 3 (107), № 4 (108) за 2021 г., № 1 (109), №2 (110), № 3(111) за 2022 г. 2 Но что делать – фр. 3 Н.К. Рерих «Серце Азии» гл.1: «…эпизод о Ладен-Ла, генерале тибетской армии, человеке несомненно талантливом, которому одно время было поручено реформирование этого разношёрстного войска…» 4 Барон Франсуа Паскаль Симон Жерар (1770-1837) – французский художник эпохи ампира, ведущий портретист наполеоновского двора.