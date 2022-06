warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

Держава Рерихов Письма Н.К. и Е.И. Рерих 1

(из архива Музея Николая Рериха в Нью-Йорке) Эзотерические имена сотрудников Рерихов: Модра – Ф. Грант, Авирах – М.М. Лихтман, Логван – Л.Л. Хорш, Тарухан – Г.Д. Гребенщиков, Порума – Н. Хорш, Радна – З.Г. Фосдик, Ояна – Э. Лихтман, Нару – Т.Д. Гребенщикова, Люмоу – С.Н. Рерих, Яруя – В.А. Шибаев. Около 23 февраля 1926 года Письмо Н.К. Рериха к сотрудникам (рукопись) Родные, любимые, посылаю вам фото титая Кашгара (генерала); в моей статье о Хотане рассказывается о его распятии . Это редкий снимок. Сделайте с него фото. И эту копию отправьте британскому консулу – майору Гиллану, Кашгар через Гильгит, Британская Индия. Снимок пойдёт в списки иллюстраций к моей статье. Как жаль, что всё ещё нет знаков от Чамберса. Может ли быть так, что Дядя (Д.Н. Бородин-Потаповский, имел непосредственную связь с правительством Советской России. – Ред.) не смог ничего сделать? Сейчас мы со сверхчеловеческими усилиями спешим отправиться в путь на Урумчи (1800 вёрст), иначе мы попадём в весеннее наводнение. Могут ли быть плохими репродукции картин, сделанные Брентано? Это американское издательство, и ему следует пытаться всеми способами (приложить все усилия). Мы надеемся, что книга Тарухана о Сибири становится сильной, красочной, увлекательной . Это редкая возможность говорить о любимой Сибири. И снова Задание: не изменять знаки и девиз учреждений. Можно изменять размер, но содержание знака и девиз должны быть неизменяемыми, повторёнными во всей литературе. Мастер Институт успешен, потому что меньше всего он изменял своим принципам. Мы получили «разрешение» на поездку в Урумчи, но, тем не менее, право на ношение оружия и написание этюдов не дано. Это очень своевременно и полезно для нас, потому что этим самым актом китайцы приняли все последствия на себя. Последнее письмо Авираха получено 12 декабря. Для нас едва ли возможно получить от вас здесь что-нибудь ещё. В последний момент пришло старое (через Китай) письмо Логвана от 24 ноября – такое хорошее и с доброй волей. Этот свет доброй воли всегда открывает врата лучших достижений. Кому можно доверять , как не доброжелателю по своей природе? Как прекрасно пишет Логван о Ньюбергере – он тоже светлая душа, готовая к истинной кооперации. Стало очевидно, что статью о Хотане и о теперешнем пути я передам позже. Сейчас у вас есть много материала из предыдущих отправлений. Мы остановились в доме бывшего Русско-Азиатского банка. Получили деньги через Ташкент. Таким же способом я получу ещё $1000 (в золотых монетах). С банковскими чеками в Китае труднее. Заказ по деньгам был сделан и получен ещё в ноябре, но до сих пор почта не может собрать деньги для выдачи. Условия в этой стране ужасающие. Вообще мы увидели китайцев в новой перспективе. Трудитесь, дорогие и любимые. Расстояний не существует. И мы всегда в духе с вами, и в этом единении будут преодолены самые трудные переходы (перевалы). [Британский консул Гиллан помог нам]. Теперь очень трудно найти лошадей. Все лошади идут в Андижан, чтобы перевозить товар из России. Когда я пришлю вам свои заметки, вы узнаете что такое «должностные лица» Хотана. Входя в Китайский ресторан, вы будете вспоминать, что может произойти в Китае! – Где должностные лица грабят население в кратчайшие сроки. Всё ещё ожидаем адрес Макаровых. Мы просили об этом ещё летом. Телеграфируйте в Урумчи (миссионерам). Все наши усилия направлены на то, чтобы главные художественные задачи экспедиции были выполнены. Мы слышали об упомянутых вами друзьях Свят[ослава]. Кто они? Какая у них специальность? Конечно, сейчас оставьте Б[арбару] Янг в покое. Каждый приближается в своё время. Она знает, что ей разрешено подойти, но мы знаем, что никого не надо тянуть за волосы в рай. Каждый может свободно приблизиться или отойти, неся личную ответственность. В этом понимании личной ответственности и состоит понимание свободной эволюции. Вы можете позвать, вы можете открыть дверь, но войти и применить силы каждый должен сам. Это закон. Нам радостно слышать, что Новый Синд[икат] работает. Подумайте, в Исфахане (Персия) держат осёдланную белую лошадь для грядущего Мессии. Так каждый по-своему готовится к мировой эволюции. (обрыв письма) Март, 1926 г. Карашар, Китайский Туркестан 23 февраля 1926 года Письмо Е.И. Рерих к сотрудникам в Нью-Йорке Пишу вам, мои родные, накануне нашего отъезда. Путь перед нами длинный, думаю, дней через 50 достигнем Урумчи. Вы уже знаете, что Белый будет в Мичигане в конце мая. Радостна будет ваша встреча с ним, ибо всё идёт прекрасно. Из всех ловушек выходили победителями. Английский консул здесь распинается в любезностях, должно быть, получены директивы загладить неудавшуюся их провокацию-ловушку в Кашмире. Кроме того, такая назойливая любезность – лучший и простейший полицейский досмотр. Идём со всею осторожностью. С восторгом читали «Мичиганские новости», прекрасно строительство там, и особенно тронуло нас почитание, которым окружено имя Учителя Ленина. Спросите дядю [Борю], он должен иметь эти газеты, – прочитайте их, очень поучительно после безумия и пошлости Запада. Воистину это новая страна, и ярко горит заря Учителя над нею. Спешите проникнуться всем духом к данным заветам Общины, ибо в этом залог спасения нашей планеты – поймите эти слова буквально. Белый при свидании вам многое пояснит из узнанного и показанного нам Махатмами Востока. Многое, очень многое из явлённого привело нас в ужас и трепет, но была и радость космичности момента. С каким восторгом и благоговением преклонится спасённое человечество перед этими великими душами, веками стоящими на страже эволюции планеты. Они поручили нам отвезти в Мичиган на могилу Л[енина] коробочку, наполненную землёю, где ступала нога Будды (этого великого учителя и провозвестника общины), с надписями на тибетском и русском языках: «Махатма Востока на могилу русскому Махатме». Радуемся, что вы, при вашей духовной подготовке, легко взойдёте на ступень великой эволюции, и ступень эта называется – община М. Если б люди поняли, что сулит им принятие общины! Порумочка, моя родная, и вы все мои любимые, примите общину – не обеднеете. Так повторяем ежедневно. Община прекрасна! Помните все, что Америка оставлена в стороне до двадцать девятого года, сложным будет тридцатый, и лишь провозвестие общины будет тогда подобно спасательной верёвке в горах. Община – ключ ко всем вратам познания и достижений. Община – ключ ко Храму и Дому Учителя! Община – кооперация! Слепы люди, не видят, что вокруг них и в них самих всё кричит и утверждает кооперацию. Что есть космос! Чем обусловлено самое существование нашей планеты, как не космической кооперацией. Люди, люди, вдумайтесь и поймите это и порадуйтесь духом перед этой грандиозной общиною Вселенной. Пишу лишь об общине, ибо это самое главное, что должно войти в ваше сознание и утвердиться в нём для дальнейших достижений. Путь отказа является истинным путём вмещения, а вмещение есть ключ к космическому сознанию. Пишу эти строки, а за окном звенят колокольчики караванов, идущих на Андижан – в новую страну. Трудно достать лошадей, всё потянулось туда. Любимые, любимые, обнимаю вас со всею любовью и прошу идти так же твёрдо, как вы шли до сих пор. Пусть никакая клевета не остановит вас, и не смутит кажущаяся очевидность. Помните твёрдо завет – чем хуже, тем лучше – тактику Адверза, при которой не может быть поражений. Идём, полные безграничного устремления выполнить возложенное поручение, и все затруднения – нам на пользу. Всё разыгрывается как по картам. Каждое затруднение, как готовая ступень под ноги. Нам нужны затруднения, ибо лишь ими можем продвигаться туда, куда нам нужно . Поймите это буквально , тем не менее при получении от нас телеграмм понимайте их также буквально и действуйте согласно содержанию. Кончаю словами Учителя: «Скоро придётся установить очередь по общине. Принятие общины и шествие можно признать камнем дня». Теперь нужно лишь твердить «община», именно повторение этого слова должно ковать жизнь. Пусть каждый понимает по-своему, но надо Земле привыкнуть к шагам эволюции. Порумочка моя чутким духом поймёт, как хочу оградить, охранить нашу общину. Духом приняв общину, спокойно ждите разворачивающихся событий. Все ваши милые имена живут в сердце и звучат каждый своим цветом. Может быть, Радна приедет этим летом ко мне, а там и Ояна с моим Святославом. Берегите Софью Михайловну. Спасибо Логвану за письма. Нет писем от Модры, но знаем, что она занята, и радуемся. Авирах должен готовиться к своей миссии. Родная Нару, буду ждать, когда вы приедете к нам и радостно приложите свои трудовые руки к великой работе будущего дня, который не за горами, но уже за плечами. Тарухан, не теряйте доверия, уже недолго ждать, углубляйте общину, как мировую эволюцию. Родные, передайте мою ласку моему мальчику, очень буду ждать его, ибо знаю, что он подойдёт близко и поймёт размер совершающегося. Извещён ли Чахембула о близости зова? Среди присланных этюдов из Финляндии отметил ли Светик свои и Юрия? Думаю, что не следует их все выставлять, лучше хранить в папках, среди них много незаконченных. Ещё раз обнимаю вас, любимые. Сердцем ваша, Иск[андер] Хан[ум] 28 февраля2 1926 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке 28 февраля Мисгар (Нью-Йорк, Мастер Институт объединённых искусств, 310 Риверсайд Драйв) ВТОРАЯ КНИГА МАСТЕРА ДОЛЖНА БЫТЬ ИЗДАНА БЕЗ ОПЕЧАТОК ТЧК ПРИБЫЛИ КАШГАР ТЧК ТЕЛЕГРАФИРУЙТЕ ПОПЕЧЕНИЮ НАЧАЛЬНИКА ПОЧТОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ УРУМЧИ ТЧК ПОЛУЧИЛИ ДВЕ ТЫСЯЧИ ДОЛЛАРОВ ШАНХАЙ ТАШКЕНТ ТЧК ЛЮБЛЮ РЕРИХ 14 марта 1926 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам Ташкент 14 марта 1926 года Нью-Йорк. (Мастер Институт Объединённых Искусств, 310 Риверсайд Драйв) ПОЖАЛУЙСТА ТЕЛЕГРАФИРУЙТЕ МАКАРОВЫМ АДРЕС РУССКОГО КОНСУЛЬСТВА УРУМЧИ=ЛЮБЛЮ Март, 1926 г. Карашар, Китайский Туркестан 16 апреля 1926 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам Дидва 16 апреля 1926 года Нью-Йорк. (Мастер Институт Объединённых Искусств. 310 Риверсайд Драйв) ПОСЛЕ СЕМИДЕСЯТИ ЧЕТЫРЁХ ДНЕЙ УТОМИТЕЛЬНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ ПРИБЫЛИ УРУМЧИ. УДИВЛЕНЫ <NATETO UINM> ТЕЛЕГРАФНЫМ ОТВЕТОМ ОТ ДЯДИ. ТЕЛЕГРАФИРУЙТЕ ДАТУ ВАШЕГО ОТЪЕЗДА И АДРЕС СВЕТИКА. САМОЕ ВАЖНОЕ СООБЩИТЬ ЧАМБЕРСУ. ТЕЛЕГРАММЫ И ПИСЬМА ПОЛУЧИЛ = ЛЮБЛЮ Слева направо: Ю.Н. Рерих, Н.К. Рерих и А.Е. Быстров. Урумчи, Китайский Туркестан, апрель-май 1926 г. 16 мая 1926 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам Бакхтирусси, 16 мая 1926 года Нью-Йорк. (Мастер Институт Объединённых Искусств. 310 Риверсайд Драйв) ДОСТАВИТЬ ЭКЗЕМПЛЯР В МАСТЕР ИНСТИТУТ ОБЪЕДИНЁННЫХ ИСКУССТВ, ТАКЖЕ ДОСТ. ЛУИСУ ХОРШУ 915 WEA. ПОЛУЧИЛИ ВИЗУ. НАДЕЕМСЯ ПОКИНУТЬ УРУМЧИ ОКОЛО ПЯТНАДЦАТОГО МАЯ, АДРЕС ОТЕЛЬ САВОЙ <EХOWE> 9 июня 1926 года Телеграмма Н.К. Рериха к М. Лихтману 11.05. (Москва. Рождественка. Гостиница Савой. Лихтману) ПРИЕДЕМ СИБИРСКИМ ПОЕЗДОМ ВОСКРЕСЕНЬЕ НОЧЬЮ. ОСТАНОВИМСЯ БОЛЬШОЙ МОСКОВСКОЙ ГОСТИНИЦЕ. РЕРИХ З.Г. Лихтман и Н.К. Рерих, июль 1926 г. Обь, Сибирь. Е.И. Рерих и Н.К. Рерих, август 1926 г. Алтай 16 сентября 1926 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке Нью-Йорк (Мастер Институт объединённых искусств 310 Риверсайд Драйв) ВСЁ ПРЕКРАСНО. ПОЖАЛУЙСТА, ПРИШЛИТЕ ЗАКАЗНЫМ ЗАСТРАХОВАННЫЕ ДВА ЭКЗЕМПЛЯРА МОНОГРАФИИ «ГИМАЛАИ», ДВЕ ТИБЕТСКИЕ КАРТИНЫ И НЕСКОЛЬКО СТАТЕЙ ПО АДРЕСУ ЧЕРЕЗ ФРИСКО3 –ВЛАДИВОСТОК–МОНГОЛИЮ–УРГУ, ПОЛПРЕДУ СССР ДЛЯ РЕРИХОВ. ПО ТОМУ ЖЕ АДРЕСУ ТЕЛЕГРАММЫ. ЦЕЛУЕМ 1 октября 1926 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам Урга 1 октября 1926 года Нью-Йорк. (Мастер Институт Объединённых Искусств, 310 Риверсайд Драйв) ПОЖАЛУЙСТА, ОТПРАВЬТЕ ТЕЛЕГРАФОМ ДВЕ ТЫСЯЧИ ДОЛЛАРОВ БАНК МОНГОЛИИ УРГА. ТЕЛЕГРАФИРУЙТЕ ДВЕ ПОЛПРЕДУ, ЕСЛИ НАША ПЕРВАЯ ТЕЛЕГРАММА ПОЛУЧЕНА. ВСЁ ЧРЕЗВЫЧАЙНО УДАЧНО 8 октября 1926 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам Урга 8 октября 1926 года Нью-Йорк. (Мастер Институт Объединённых Искусств. 310 Риверсайд Драйв) ПОЛУЧИЛИ ДВЕ ТЫСЯЧИ МЕКСИКАНСКИХ ДОЛЛАРОВ ТЧК ПОЖАЛУЙСТА ПЕРЕШЛИТЕ ДВЕ ТЫСЯЧИ АМЕРИКАНСКИХ ДОЛЛАРОВ ТЧК ТЕЛЕГРАФИРУЙТЕ КОГДА ОТПРАВИТЬ МОНОГРАФИЮ. ВЫ МОЖЕТЕ ПУБЛИКОВАТЬ ДНЕВНИК ПУТЕШЕСТВИЯ ЯНВАРЕ 1928. ТЕЛЕГРАФИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ И НОВОСТИ О ЛЕОНЕ. ЦЕЛУЮ, ЛЮБЛЮ. РЕРИХ 13 октября 1926 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам Урга 13 октября 1926 года Нью-Йорк. (Мастер Институт Объединённых Искусств. 310 Риверсайд Драйв) ПОКА НЕТ ТЕЛЕГРАММ ОТ ВАС. РАССЛЕДУЙТЕ ДОСТИГАЮТ ЛИ ТЕЛЕГРАММЫ ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ. ТЕЛЕГРАФИРУЙТЕ СМИТУ УСЛОВИЯ, ВСЁ ЕЩЁ МОГУТ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМИ. ПРИШЛИТЕ ТЕЛЕГРАФОМ ПЯТЬ СОТЕН ДОЛЛАРОВ. ЛЮБЛЮ. РЕРИХ 17 октября 1926 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам Урга 17 октября 1926 года (Луису Хоршу, 915 Вест Энд Авеню, Нью-Йорк) АВГУСТ НАЧАЛ ОБРАБАТЫВАТЬ ЗЕМЛЮ ТЧК ВЕСНУ ВСТРЕЧАЕМ В МЕСТЕЧКЕ УТАХ ПОСЛЕ АВТОМОБИЛЬНОГО ДЕЛА ГАЛВЕСТОНА ТЧК ПОПРОСИТЕ КРЕСТОНА ТЕЛЕГРАФИРОВАТЬ ЕГО ДРУЗЬЯМ РАЗУЗНАТЬ О МОИХ КАРТИНАХ В ПЕКИНСКОМ МУЗЕЕ ТЧК ВСЁ ПРЕКРАСНО ТЧК С НЕЖНЫМИ МЫСЛЯМИ ТЧК ОЖИДАЙТЕ ПИСЕМ С ПОЦЕЛУЯМИ. РЕРИХ 21 октября 1926 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам Урга 21 октября 1926 года Нью-Йорк. (Мастер Институт Объединённых Искусств, 310 Риверсайд Драйв) ДВЕ ТЫСЯЧИ МЕКСИКАНСКИХ ДОЛЛАРОВ И ПЯТЬ СОТЕН АМЕРИКАНСКИХ ДОЛЛАРОВ ПОЛУЧЕНЫ ТЧК ДВЕ ТЫСЯЧИ АМЕРИКАНСКИХ ЕЩЁ НЕТ ТЧК ДЕВЯТНАДЦАТОГО ПОЛУЧИЛИ ВАШУ НЕВРАЗУМИТЕЛЬНУЮ ТЕЛЕГРАММУ, БУДЕМ СВЕРЯТЬ ТЧК ТЕЛЕГРАФИРУЙТЕ О ПОРУМЕ ТЧК ТЕЛЕГРАФИРУЙТЕ ЛЕОНУ, ОЖИДАЕМ НОВОСТЕЙ ОТ НЕГО ТЧК ВСЁ ХОРОШО 27 октября 1926 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам Урга 27 октября 1926 года Нью-Йорк. (Мастер Институт Объединённых Искусств, 310 Риверсайд Драйв) НОМЕР ДВА ПОЛУЧИЛИ, СМИТ СЛЕДУЮЩИМ ЛЕТОМ ЧЕРЕЗ КИТАЙ, ДЕТАЛИ ПОЗДНЕЕ ТЧК ОТПРАВЬТЕ СМИТУ СОТНЮ ДОЛЛАРОВ НАШЕГО СЧЁТА, ЧТОБЫ ИЗУЧАТЬ МАТЕРИАЛЫ О СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТРУДАХ/ ПРЕДЛОЖИТЕ ПРИЕМЛЕМО/ ТЕЛЕГРАФИРУЙТЕ РЕШЕНИЕ БРЕНТАНО О МОЁМ ДНЕВНИКЕ НА 1928/ КОГДА ОЖИДАЕТСЯ ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЕОНА/ ЭТА НОМЕР ПЯТЬ 29 октября 1926 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам Урга 29 октября 1926 года Нью-Йорк. (Мастер Институт Объединённых Искусств, 310 Риверсайд Драйв) НОМЕР ОДИН ПОЛУЧИЛИ ДВАДЦАТОГО/ ЛЮБЕЗНО ОТКЛОНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ХАРШЕ4 КОЛЛЕКЦИИ МУЗЕЯ БЕЗНРАВСТВЕННЫ ТЧК ПРОДАВАЙТЕ КАРТИНЫ КРЕСТОНА ТЧК НЕ ПОНИМАЕМ ВСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПИТТСБУРГЕ И ПОМОЩИ ФРЕДА И ИЗМЕНЕНИЯХ ПЛАТЕЖЕЙ НЕБРАСКИ/ КАКИЕ НОВЫЕ ДОВОДЫ НАЧИНАЮТ УСТРАИВАТЬ, ТЕЛЕГРАФИРУЙТЕ/ ЦЕЛУЕМ/ ЭТА НОМЕР ШЕСТЬ 8 ноября 1926 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам Урга 8 ноября Нью-Йорк. (Мастер Институт Объединённых Искусств. 310 Риверсайд Драйв) ПРИВЕТСТВУЕМ ЖЕНЩИН ВСЕХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕ УСЛОВИЯ БРЕНТАНО НЕ ВЫГОДНЫ/ ХРАНИТЕ МАТЕРИАЛ БУДУЩИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ/ ВСЕ ДЕНЬГИ ПОЛУЧЕНЫ ТЧК НИ ОДНОГО СООБЩЕНИЯ ОТ ФРЕДА НЕ ИМЕЕМ/ ОБДУМЫВАЕМ НЕЯСНЫЕ НОВОСТИ ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ/ ЦЕЛУЕМ/ НОМЕР СЕМЬ 23 ноября 1926 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам Урга 23 ноября Нью-Йорк. (Мастер Институт Объединённых Искусств. 310 Риверсайд Драйв) БЛАГОДАРИМ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ТЧК ПОЖАЛУЙСТА ТЕЛЕГРАФИРУЙТЕ ФРЕДУ. ПОЧЕМУ БЫ НЕ СВЯЗАТЬСЯ БЕЛВЕРОМ ТЧК ХОТЕЛИ БЫ ЗНАТЬ НОВОСТИ ОБО ВСЕХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ТЧК НЕ ЗАБУДЬТЕ ДОКТОРА КЛАРКА ТЧК КОГДА ОЖИДАЕТСЯ ЛЕОН ТЧК ВСЁ ОЧЕНЬ УДАЧНО, УКАЗАНИЯ НАПИСАТЬ ПИСЬМО ТЧК ВТОРОЕ ПИСЬМО ОТПРАВЛЕНО ТЧК ПОЖАЛУЙСТА, ПЕРЕШЛИТЕ ТРИ ТЫСЯЧИ ДОЛЛАРОВ ТЧК ЭТА НОМЕР ВОСЕМЬ 27 ноября 1926 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам Урга 27 ноября Нью-Йорк. (Мастер Институт Объединённых Искусств. 310 Риверсайд Драйв) УКАЗАНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ ОДИН ИЛИ ДВА ТОМА ЕЖЕГОДНО/ ИЗМЕНИТЕ НАЗВАНИЕ, ЧТО-НИБУДЬ БОЛЕЕ УТВЕРЖДАЮЩЕЕ. ЧТО ПРОИЗОШЛО С БЕАТРИС/ КАК РОБЕРТ/ РАДЫ ПРИЕЗДУ ЛЕОНА/ ЛЮБЛЮ. ЭТА НОМЕР ДЕВЯТЬ 4 декабря 1926 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам Урга 4 декабря Нью-Йорк. (Мастер Институт Объединённых Искусств. 310 Риверсайд Драйв) ПРЕДЛАГАЮ НАЗВАНИЯ: ЛУЧНИК ИЛИ АДАМАНТ ИЛИ СТРЕЛА ТЧК ТЕЛЕГРАФИРУЙТЕ РЕЗУЛЬТАТ БАЛТИМОРСКОГО ОТЧЁТА. ТЕЛЕГРАФИРУЙТЕ АДРЕС ЛЕОНА/ НОМЕР ДЕСЯТЬ ЛЮБЛЮ 7 декабря 1926 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам Урга 7 декабря Нью-Йорк. (Мастер Институт Объединённых Искусств. 310 Риверсайд Драйв) УКАЗАНИЕ ИМЕТЬ ТЕРПЕНИЕ, ДАЙТЕ ВРЕМЯ РОСТУ/ НЕТТИ МОЖЕТ ПИСАТЬ ДЛЯ АЛЬМАНАХА ТЧК ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ ПЕРВОГО ВЫПУСКА ДНЕВНИК ГЛАВЫ ЛЕХ-КАРАКОРУМ/ ФРЕД ПОПРОСИЛ БАЛТИМОРСКИЙ ОТЧЁТ/ ТЕЛЕГРАФИРУЙТЕ НАМЕРЕНИЕ ЛЕОНА/ НОМЕР ОДИННАДЦАТЬ. ЛЮБЛЮ 8 декабря 1926 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам Урга 8 декабря Нью-Йорк. (Мастер Институт Объединённых Искусств. 310 Риверсайд Драйв) ПРИВЕТСТВУЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СТОКСА, МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГЛАВУ ЛЕХ-КАРАКОРУМ. ТАКЖЕ НЕКОТОРЫЕ РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОГО ТОМА. ХОТЕЛОСЬ БЫ ПОЛУЧИТЬ ПИСЬМО ОТ ЛЕОНА. ЛЮБЛЮ. ЭТА НОМЕР ДВЕНАДЦАТЬ 16 декабря 1926 год Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам Урга 16 декабря Нью-Йорк. (Мастер Институт Объединённых Искусств. 310 Риверсайд Драйв) ПОЖАЛУЙСТА НАВЕДИТЕ СПРАВКИ ПОСЛЕ/ ПОЛУЧИЛИ НОМЕР ПЯТНАДЦАТЬ, НОМЕР ВОСЕМНАДЦАТЬ/ ОТВЕЧАЕТ ЛИ МИЛУОКИ ПРАВИЛЬНО/ ТЕЛЕГРАММУ ЛЕОНА ПОЛУЧИЛИ. ЭТА НОМЕР ТРИНАДЦАТЬ ЛЮБЛЮ 17 декабря 1926 года Письмо Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке Любимые, посылаю к Новому году бороду. Пишу им в такой форме, чтобы вы могли передать им в альманах как последнее послание. Куда ушла Беатрис? В порядке ли Роберт? Фред пишет, что он послал вам отчёт. О чём – я не понимаю. Именно 17 декабря 1916 мы поехали в Финляндию. Пусть Леон помнит это очень хорошо. Пришлите исправленный каталог музея (6 экземпляров). Прибудет ли монография? Книга о буддизме, написанная Е.И., очень удачная. Самые лучшие приветы вам, любимые! Дорогие друзья, книги и ваши письма ещё не прибыли. А телеграммы от вас достигают нас как осколки какого-то неслышимого (тихого) взрыва. На Новый год вы оборачивались назад или только устремлялись вперёд? Хорошего года! В этом случае не пожелание, но требовательность должна быть в таком зове. Он должен быть хорошим для тех, кто хочет трудиться, кто отдаёт себя просветительской работе. 17 декабря было десять лет нашей бездомной жизни. Поезд отъезжал поздно ночью; поезд не отапливался. Наши родственники считали наш отъезд сумасшествием. Святослав наверняка помнит, как мы укутывались всеми одеялами при 25° мороза. Мечты о переменах! И снег, покрывавший горы Финляндии, встал первым вестником будущих Гималайских высот. Е.И. так стремилась ехать; она так хорошо знала о неизбежности пути, и ничто не могло остановить её. И вы стали сейчас огненно-подвижными, и всё убедило вас встречать препятствия и нападения, как неизбежные камни и пыль на пути. И вам были явлены облики клеветников и искажателей. Вы закаляетесь и не принимаете близко к сердцу нападения в прессе. Вы знаете, всё это имеет свои особые причины. И главные причины – невежество, осужденное невежество, которое уводит в тьму и клевету. В 1918-м ко мне относились очень обвинительно: я был попросту похоронен в Сибири (где я не был). Служились панихиды и писались некрологи. Конечно, на наших отдалённых путях нельзя и представить, сколько происходит фальшивых толкований. Мне была показана вырезка из «Красной газеты» –- интервью с А.Н. Бенуа. Даже А.Н. Бенуа заставили, как на подносе, выложить и все парижские сплетни о Тибете, и обвинения Папы римского. Когда, согласно интервью Бенуа, я был в Лхасе, я в это время приезжал в Москву. А один забавный парень в Ленинграде так выставлялся напоказ, что при одном упоминании моего имени вопил: «К дьяволу с Гималаями!». Забавно. Главные вести о друзьях. Мне радостно от ваших сообщений о Зулоаге, Нустровиче, д’Анунзио. Такеучи – это невидимый и активный друг! Как «Адамант» выглядит на японском? Привет Стоку за идею альманаха. Друзья, вы все такие разные и такие устремлённые. Америка, Индия, Китай, Египет – всё становится целостным и теряет свои случайные границы. И ваши неожиданные пути в Азию, и последний неожиданный приезд в Америку, всё это во множестве своих эпизодов становится уже не желанным, но напряжённо незабываемым. Вспомните сумасшедшие дожди Алтая, когда З[ина], хотя она мужественно признавала необходимость пути, но вся мокрая, сетующая, молчаливо вопрошала пространство: это кончится? Или Нетти на «море льда» в Ихаммониксе. И приход Фрэнс[ис] среди танцев краснокожих в Санта-Фе. И соколиное решение Л[огвана] в Монхигане. И О[яна], доблестно решающая в Женеве. И С[офья] М[ихайловна] с грошем от [Св.] Ильи. Или Св[етик], шествующий на лошади по горной тропе Сиккима с книгой в руках. Или расставание на железнодорожной станции Берлина, и Ч. спрашивает: «И так это происходит?». И Татьяна и Георг[ий] в Париже на улице Мессин, могли ли они ждать? Или W., и хотя он соглашался на неожиданности, но, тем не менее, в Индии напряжённо ожидал рыка тигра. Или задумчивость И[еровоамчика] на железнодорожном вокзале в Лионе. И философ-воин Р. в Риме. И беспамятство Ньюб[ергера] (его аппарат испортился на переходе через Яркенд – Дарджилинг). И Ав[ирах], который испугался иезуита на японском корабле в Марселе. А ласковый приход брата и сестры Р[озен]? А вы помните вечер 9 декабря 1924 года у статуи Рока? И так это росло, слой за слоем, и так это расцветало! Всем друзьям привет! А вы строите всё время. Именно такое же созидание. Снова мы уходим за пределы почтовой связи, и нам хотелось бы видеть, чтобы вся ваша работа была устремлена только в будущее. Направлена в те народные массы, куда искусство так трудно проникает. Именно в народные рабочие клубы, в библиотеки, в деревенские объединения, на железнодорожные вокзалы, в тюрьмы, в больницы, в сиротские приюты. Там растущие сознания. Там они ожидают. И творческое начало растёт вместе с трудом. И все препятствия – только рождение возможностей. В 1924 году статья «Звезда Матери Мира» так заканчивалась: «Ведь не «сидение на тучах», не «играние на арфах», и не «гимны неподвижности», но упорный и озарённый труд суждён. Не маг, не учитель под деревом, не складки хитона, но рабочая одежда истинного подвига жизни приведёт к вратам прекрасным, приведёт к полной непобедимости». С тех пор ещё два года. Вы сражаетесь на всём многообразии просветительского фронта, и дело зовёт. Вы передаёте… (обрыв письма). 25 декабря 1926 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам Урга 25 декабря 1926 года Нью-Йорк. (Мастер Институт Объединённых Искусств. 310 Риверсайд Драйв) ТРЕВОЖИМСЯ, УЗНАВ УСЛОВИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ СОФИИ/ УПУЩЕННАЯ СТАТЬЯ КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО ПРОДЛЕНИЯ СРОКА/ ЕСЛИ НУЖНО, ДОЛЖНО НАЧАТЬ ИЗ АМЕРИКИ/ ДЖИН МОЖЕТ ПОСЕТИТЬ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ВЫБОРЫ САНТА-ФЕ /НА ТРИ ГОДА БЕДНЫМ ЧЛЕНАМ БЕСПЛАТНО/ ЦЕЛЕСООБРАЗНО РЕШАТЬ ВСЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СО СТОКОМ И ПРЕЗИДИУМОМ/ ПОЖАЛУЙСТА, ПЕРЕШЛИТЕ ШЕСТЬ ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ /ПИСЬМО НОМЕР ТРИ ПОЛУЧЕНО/ ЭТА НОМЕР ПЯТНАДЦАТЬ/ ЛЮБЛЮ 26 декабря 1926 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам Урга 26 декабря Нью-Йорк. (Мастер Институт Объединённых Искусств. 310 Риверсайд Драйв) КНИГИ ПИСЬМА НЕ ПОЛУЧЕНЫ/ ИМУЩЕСТВО И ЗНАК БЕЗ КОРПОРАЦИИ МОГУТ БЫТЬ СУБАРЕНДОЙ НА ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ/ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОНОМАРЕВЫХ ОТЛОЖИТЕ КАК ОТСРОЧЕННЫЙ ВАРИАНТ /ОСНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА СЕМНАДЦАТОГО НОЯБРЯ /НОМЕРА ШЕСТНАДЦАТЬ ДЕВЯТНАДЦАТЬ ПОЛУЧЕНЫ/ ЭТА НОМЕР ЧЕТЫРНАДЦАТЬ. ЛЮБЛЮ 29 декабря 1926 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам Урга 29 декабря 1926 года Нью-Йорк. (Мастер Институт Объединённых Искусств. 310 Риверсайд Драйв) В ТЕЧЕНИЕ ТРЁХ МЕСЯЦЕВ ОТВЕЧАЙТЕ: «ПОКА НОВОСТЕЙ НЕТ» ПИСЬМО С УКАЗАНИЕМ СЛЕДУЕТ. ПОЛУЧИЛИ ПИСЬМА НОМЕР ОДИН, ДВА. ЭТО ШЕСТНАДЦАТАЯ ЛЮБЛЮ Декабрь 1926 года Из Тибетских странствий полковника Кордашевского …Предложение такого человека, как Н.К.Р., которого я уже давно научился ценить как творца мировых образов, мыслителя и создателя многих удивительных учреждений, было мне особенно лестно. …Особенно же притягательно было то, что всякая деятельность Н.К.Р., в какой бы области она ни проявлялась, всегда необычна и совершенно своеобразна. Немедленно ответил я согласием, и моя жизнь наполнилась мечтами о предстоящем путешествии. …Радостна была и мысль о близкой встрече с Н.К.Р. Есть люди обыденные и необыкновенные. К этим последним принадлежит Н.К.Р. В толпе они сразу становятся заметными, и даже мимолётные встречи с ними врезаются в память. Говоря о внешнем облике Н.К.Р., следует отметить соединение в чертах его лица азиатского и европейского типа, с резким преобладанием первого. Эта подробность особенно подчёркнута на его портрете «с опущенными глазами» – кисти Святослава Рериха. С.Н. Рерих. Портрет Н.К. Рериха, 1923 г. Н.К.Р. небольшого роста, худощавый, хорошо сложенный, с маленькими породистыми руками и ногами. Несмотря на уже пожилые годы, он сохраняет всю подвижность и энергию молодости. Лицо с немного выдающимися скулами и узкими глазами обрамлено слегка раздваивающейся бородой, серебрящейся сильной проседью. Глаза серые, очень проницательные и смотрящие с глубоким спокойствием. Одно из главных свойств Н.К.Р. – удивительные ровность, спокойствие и выдержка. Всегда приветливый, одинаковый со всеми, он никогда не возвысит голоса, не скажет резкого слова. Он всегда бодр, жизнерадостен, но ни разу не пришлось мне видеть Н.К.Р. смеющимся и редко удавалось уловить улыбку на его подвижном лице. С.Н. Рерих. Портрет Е.И. Рерих. 1930-е гг. Надо быть большим психологом, чтобы суметь обрисовать разносторонний, необычно богатый внутренний облик Н.К.Р. В нём каждый день что-то новое, и при этом ни в мыслях, ни в словах не бывает повторения. Не берясь за эту трудную задачу, я всё же в течение своих записок постараюсь очертить его личность, одну из самых выдающихся в нашем XX столетии. Перевод с английского О.В. Исаевой и Т.Ю. Водолажской г. Тамбов (Продолжение следует) Примечание 1 Продолжение. Начало см. в журналах «Дельфис» № 4 (92) за 2017 г., № 1 (93), № 2 (94), № 3 (95), № 4 (96) за 2018 г., № 1 (97), № 2 (98), № 3 (99), № 4 (100) за 2019 г., № 1 (101), № 2 (102) № 3 (103), № 4 (104) за 2020 г., № 1 (105), № 2 (106), № 3 (107), № 4 (108) за 2021 г., № 1 (109) за 2022 г. 2 В каталоге архива Музея Н.К. Рериха в Нью-Йорке эта телеграмма датирована 15 февраля. 3 Фриско (разговорн. амер.) – Сан Франциско 4 Роберт Харше – директор Чикагского института искусств.