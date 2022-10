warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

111(3/2022) Держава Рерихов Письма Н.К. и Е.И. Рерих

1) (из архива Музея Николая Рериха в Нью-Йорке Эзотерические имена сотрудников Рерихов: Модра – Ф. Грант, Авирах – М.М. Лихтман, Логван – Л.Л. Хорш, Тарухан – Г.Д. Гребенщиков, Порума – Н. Хорш, Радна – З.Г. Фосдик, Ояна – Э. Лихтман, Нару – Т.Д. Гребенщикова, Люмоу – С.Н. Рерих, Яруя – В.А. Шибаев. 1 января 1927 года Письмо Н.К. Рериха к сотрудникам (рукопись) Родные, пишу 1 января 1927 года. Едва ли этот год будет таким уж спокойным, но при полном устремлении в будущее мы через него пройдём. В письмах вы говорите о новых друзьях – они просто необходимы для того, чтобы стратегическое направление выражалось не одной чертой, но чтобы чувствовалась его плотность. Всё это время горло у Е.И. Рерих не в порядке. Здесь очень пронзительный воздух, да и состав его не самый лучший. Сколько раз в день мы в духе обращаемся к вам и как бы участвуем в ваших делах и сражениях. Как Михаил – принял ли он вдумчиво и понимает ли он всё, что происходит? Фред сообщил, что у Голлербаха была очевидной тенденция Бенуа – этого давнего врага и лицемера. Его сын сидит в Париже, и потому становится ясным странное распространение статьи Голлербаха. И Бенуа – ярый католик и папист! Здесь вы имеете целое направление. Конечно, мы понимаем, как вы возмущены, ибо, истинно, в культурной стране в такой манере художника не принимают. Но здесь проявились зло и зависть Бенуа, Таузенхольда, Арановича, Голлербаха и папистов, и иезуитов, и «докторов». Но получим пользу от всего. Клевета – пусть она будет украшением, и потеря пусть будет полезностью. Ибо, без преувеличения, мы все участвуем в большом сражении. Н.К. Рерих с танкой Шамбалы. Монголия, 1927 г. Послан ли рисунок Смиту? Эта надпись будет полезной ему в его будущих поездках. Получен ли буддийский знак? Ибо это всеобщий знак почитателей Будды, к которым и вы принадлежите. Кто из вас сможет приехать? Вероятно, трудно будет для Логвана. Надо позаботиться о Поруме и о новом члене общины. Будет ли удачным коммерческое предприятие у Леона? Наблюдайте передвижения кит[айских] армий. Много ли сейчас учеников? Какой класс приносит меньше и какой – больше беспокойств? И как Модра и Новый Синдикат? Были ли помещены отдельные фотографии? Можно дать общее название: «из материалов экспедиции Р.». И пусть Софья Мих[айловна] отложит в сторону все тревоги. Её дух такой ценный, и он не должен быть растрачен. Родные, родные, родные, шлём вам привет. 1. Постарайтесь выслать ещё одну монографию, книгу Юрия и каталог Музея. Можно послать большую Монографию «Гималаи» Рабиндранату Тагору с письмом, что вам известно, как сердечно У[читель] всегда говорил о нём. 2. Из серии страниц альбома (1925-1926) или из костюмов дайте выбрать по одному для каждого – Зигрист, Стоку, Шнайдеру (или выберите сами). 3. Пусть также Леон возьмёт для себя из горных серий или из тех же страниц. 4. Сколько монографий продано. 5. Как насчёт того, чтобы послать монографию Зуолаге, Местровичу, Пика, Ваукселесу, но с письмом, что, хотя вы сами и не довольны качеством цветных репродукций, но всё же они могут воскресить творческий замысел работ (картин). 6. Если осторожно, то вся история <…> 2 даёт вам огромное преимущество. И тогда через три месяца вы скажете, что письмо получено. Поставьте на моём письме вместо 17 дек. – 1 февр. 1927. Скажите, что место стоянки не указано, но в период остановки в Хотане мы также не имели новостей, в течение 4 месяцев. 7. Как всё вышло у Чехонина с дарением почётного значка? 8. Дневник на русском будет издан здесь, как публикация Общества друзей М[узея] Р[ериха] (указание) – в законченной форме. Наш маленький домик «во время мороза» (фотографии для архива). Собраны ли в архив все фотографии? Н.К. Рерих, сентябрь 1926 – март 1927, Улан-Батор (Монголия) 1. Если старые иконы были проданы удачно, тогда можно заказать ещё в той же манере, но ограничиться с ценами так, чтобы общее количество и сумма были равными первому заказу. Указать, чтобы они были красочными и с изящным сюжетом. 2. Мы не понимаем, что увело Беатрис от дел? Только год назад она так ярко горела! 3. Как насчёт книги, планируемой Шклявером? Как она выглядит? Только предисловие? 4. Итак, 1927 год пришёл, но… (окончание письма отсутствует) 12 января 1927 года Письмо Е.И. Рерих к сотрудникам (рукопись, первая страница отсутствует) …Иногда свирепеешь, когда видишь окружающее невежество. Что хуже – грубая, почти животная невежественность или невежественность, кристаллизованная в бриллианты и в тихую каждодневную жизнь Запада. Искренне думаю, что гораздо труднее побороть последнее, потому что зараза от всего мертвящего велика! Как улучшится жизнь городов и людей, если люди поймут значение истинной заразы. Какие громадные средства и силы будут сохранены и использованы во благо человечества. Перед нашими глазами проходят панорамы будущих городов, городов нового мира, которые живут спокойно в сознании общины. Эти панорамы нравственного величия очерчены Ведущей Рукой. Хочу передать вам несколько мыслей из книги «Общины»: «Рыбак радостно возвращается с ценным уловом. Человечество образовалось не для несчастий. Человек – тот же радостный рыбак с многообразным уловом. Конечно, улов различен, но одна радость неотъемлема – радость мысли о будущем. Ни рыбы, ни птицы, ни животные не знают будущего. Но человек уже знает неминуемость будущего. В этом зове пространства заключена огромная радость. Кто боится будущего, тот ещё находится в животном состоянии, и мировая трапеза ещё не для него. Научиться углубить и вознести мысль о будущем – значит занять в нём место, которое будет расти вместе с сознанием. Кто не ждёт внешней помощи, тот знает ценность своего молота. Кто знает путь в будущее, тот может без боязни нести свой улов. Между тем, часть человечества не видит даже нити в будущее. Сорванные и размётанные как осенние листья, они подымают пыль с чужих базаров. Облако пыли закроет врата общины»… (обрыв письма, третья страница отсутствует). Передайте им мой самый сердечный привет. Скажите также моему мальчику, что я посылаю ему письмо и надеюсь, что оба приедут одновременно. Очень мучаюсь, что знаю о нём так мало. Трудно мне от того, что не увижу его перед отъездом, но без необходимых условий это невозможно. Не нуждается ли он в чём-либо? Скажите ему, что мы всегда думаем о нём и очень хотели бы помочь. Убедите его написать нам и рассказать, в чём он нуждается. Мы уезжаем на долгий срок. Мы хотим не контролировать его, но только помочь ему. Мои родные и любимые. Сейчас вы все живёте в моём сердце. Иск[андер] Х[анум] 12 января 1927 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам 12 января 1927 года, Урга Нью-Йорк (Мастер Институт Объединённых Искусств 310, Риверсайд Драйв) ПОЛУЧИЛИ ПЯТОЕ ПИСЬМО/ РАСПРОСТРАНЯЙТЕ ОТЧЁТ МУЗЕЯ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ МНОГИМ СТРАНАМ/ ФРЕД СООБЩАЕТ СТУДИЯ РАЗВИВАЕТСЯ УСПЕШНО/ ПРАКТИЧНЕЕ НАЧАТЬ ГОЛЬВЕСТОНУ/ ПЕРВЫМ ОТПРАВИТЬСЯ [ЧЕРЕЗ] МИЛУОКИ НА БАЛТИМОР/ ВОЗЬМИТЕ ТАМ РАЗРЕШЕНИЕ ИЗ УНИВЕРСИТЕТА ПРЕДСТАВЛЯТЬ МУЗЕЙ ЛИЧНО /СООБЩИТЕ ТЕЛЕГРАММОЙ ГРАЖДАНСТВО ЛЕОНА И ВАШИ НОВОСТИ/ ПЕРЕШЛИТЕ ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ/ЛЮБЛЮ/ЭТА СЕМНАДЦАТЬ Караван экспедиции Рерихов в пути 12 января 1027 года Письмо Е.И. Рерих к Святославу Рериху (на русском языке, машинопись) 12 января Мальчик мой родной, любимый, болит сердце перед долгой разлукой, но без вторых бумаг ехать тебе сюда невозможно. Пиши, родной, что тебе нужно. Как твои материальные обстоятельства? Так заботит нас твоё самочувствие, что и сказать не могу. Хотелось бы видеть тебя, вместившим оба поручения Уч[ителя]. Займёшься ли изучением лучей и ультразвуковых волн? Столько много нового найдено в этой области за последнее время. До нашего возвращения ты успел бы многое изучить. Радовались твоим художественным успехам и знаем, что ты не оценил эти награждения, ибо знаешь оценку из другого источника. Но со стороны Америки это очень хорошо. Все мы можем быть благодарны ей за радушие, и иметь тебя американцем нам радостно, больше границ стирается. Неустанно работай, совершенствуйся, разнообразь свои занятия, ибо только разнообразие расширяет сознание и рождает новые возможности. Вспомни детство – себя маленького труженика, вспомни свой кабинет и ассистента Маньку. Радость моя, Светуся, столько возможностей заложено в тебе! Дай им проявиться. Очень порадовала нас твоя телеграмма о принятии деятельного участия в делах Уч[ителя] Теснейшая связь с друзьями так важна и даёт нам душевный покой. Что же сказать о нас? Идём радостно в трудный путь и будущую зиму достигнем страну. Пасик бодр как никогда, работает без отдыха. Ю[рий] – лихой наездник – воин, возмужал и очень вырос сознанием. После нашего спуска в низину я слегка прихворнула, но сейчас воздействием сильных лучей поправляюсь и к походу буду закалена. Птенчик мой, сегодня видела тебя во сне и так радовалась, ласкала и прижимала твою славную головку. Чуешь ли, как думаем о тебе, посылая возможно больше сил. Спокойнее уйдём, если будем знать, что ты работаешь с друзьями. Они так тепло говорили о тебе, оправдай их доверие и любовь. Сейчас в Лондоне какой-то учёный начал с большим успехом лечить цветными лучами. Трудность лишь в установлении оттенка цвета в каждом индивидуальном случае. Не утерян ли у тебя список указаний о лучах, если да, то сообщи, я ещё успею дослать. Теперь может быть тебе будет интересно новое указание лечения нервных заболеваний. Средство странное, трудно достижимое, но изумительное воздействием – это тёплые молочные ванны (кипятить молоко нельзя) при доступе праны, то есть при условии хорошей вентиляции. Можно влить ложку суповую Валериановой настойки. Также для восстановления сил больного помещают в длительную ванну и подвергают переменному току и известному составу минеральной воды, сопровождая лечение определённым внушением. Это средство много действительнее обезьяньих желёз, которые следовало бы прекратить, ибо и без того у людей слишком много от обезьян. Против старости хорош препарат из травы Авена 3 и название этого препарата «Феолин». Но где достать эту траву, не знаю, сказано, что ты найдёшь. Если бы ты заинтересовался бы этим, много подробностей проявилось бы при работе и необходимые указания не замедлили бы. Помни о кедровой смоле и мускусе для лечебных целей. Смола незаменима. Читаешь ли ты вторую книгу? Скоро будем печатать третью, внимательно прочти её. Работай, работай, мы не теряем ни минуты, полчаса отдыха считаем роскошью. Уч[ителю] приходится удерживать нас от переутомления, но зато за четыре месяца стоянки много сделано. Я тоже хорошо поработала – составила книгу «Основы буддизма», записала по указанию биографические сведения о себе, собрала третью книгу и огромный труд переписи всего накопившегося материала. Деятельность Ю[рия] очень разнообразна, но в письме писать не приходится – долго. Да, хотела ещё указать, что нужно заботливо выбирать места санаторий. «Растения покажут лучшие возможности. Смотри, где кедр и сосна, где вереск и дуб, где трава и цветы ярки. Нужна естественная электрификация места. Крупноигольчатая хвоя – лучший конденсатор электричества. Высоты, лишённые растений, являют полезную прану после одиннадцати тысяч футов». Ещё раз прошу тебя, любимый, никому ничего о нас не говорить. Меньше врагов у тех, о ком ничего не слышно. Пойми и помоги. Ты знаешь, как за Пасиком охотятся, сколько у него подражателей и желающих приобщиться к его деятельности. Мы научились молчать. А кто умеет молчать, тот растёт сознанием, и ему можно больше знать. Крепко обнимаем тебя и будем надеяться, что при первой возможности увидимся. 17 января 1927 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам. Урга. 17 января 1927 года Нью-Йорк (Мастер Институт Объединённых Искусств 310, Риверсайд Драйв) ОЧЕНЬ СОЖАЛЕЕМ О ДОКУМЕНТАХ ЛЕОНА/ ЕСЛИ ПРИСОЕДИНИТСЯ СМИТУ ДОЛЖЕН ОСТАВАТЬСЯ ФЕРМЕ ОКОЛО ТРЁХ ЛЕТ/ ОПАСНЫЙ ПУТЬ/ ВСЕ КРИСТАЛСЫ НЕ ЛЮБЯТ ЛЮДЕЙ МИЛУОКИ/ НОМЕР ВОСЕМНАДЦАТЬ/ ЛЮБЛЮ 17 января 1927 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам Урга. 17 января 1927 года Нью-Йорк (Мастер Институт Объединённых Искусств 310, Риверсайд Драйв) ОБЕСПЕЧЬТЕ МОРМОНСКУЮ ВИЗУ ИЗ МИЛТОНА ТЧК УНИВЕРСИТЕТ РАЗРЕШИТ ОТПРАВИТЬСЯ ЮТУ ТЧК ПОЕЗДКА НАЧИНАЕТСЯ АПРЕЛЕ/ С ЛЕГКОМЫСЛЕННЫМИ ЛЮДЬМИ ЦЕЛЕСООБРАЗНО МОЛЧАНИЕ / НЕ ЗНАЯ КАНАДСКОЙ СТАТЬИ СОВЕТОВАТЬ НЕВОЗМОЖНО/ НОМЕР ДЕВЯТНАДЦАТЬ/ ЛЮБЛЮ 19-21 января 1927 года Письмо Е.И. Рерих к сотрудникам (машинопись) Любимые, Мы думаем, как лучше вооружить вас на время нашего отсутствия, как утвердить ваше сознание в нужности событий. Любимые, мы хотели бы сказать: не обманывайте себя очевидным; придерживайтесь действительности, открытой вам и всё ещё не видимой для множеств. Помните, любимые, что слепой может судить о молнии только по грому. Если Щит великого и неизменного знания ещё не достижим для нас, то у нас есть другой щит – Щит Веры и Руки Ведущей. И этот Щит всегда покроет нас и покроет в минуту высочайшего напряжения, чтобы поднять нас выше. Каменные мешки городов закрывают горизонт, и дурно пахнущие испарения пеленой покрывают цвета небес, а кажущееся довольство скрывает гниющие раны. И эта очевидность прячет истинную действительность. Подумайте, родные, глубже о событиях, и ваши сердца затрепещут от пены человеческих страданий. Чтобы в этот же момент возрадоваться о возможностях, открытых перед вами, отбросьте мелочность, которая скрывает действительность и стремится в будущее, где ложь очевидности поторопится выставить себя во всей уверенности. Исследуйте историю, скажем, за последний век, и вы увидите, к чему привели действия людей, отемнённых очевидностью. Не будем повторять печальный опыт наших современников. Будем активизировать всю нашу силу и способности для того, чтобы подняться к ведущему сознанию. И если щит веры начнёт колебаться в нашей руке, будем искать причины в нашем сознании, отемнённом очевидностью. Не забудем, что даже во время значительно углублённого сознания могут быть трудные часы, будем помнить тогда слова Восточного Гуру своим ученикам: «Может казаться, что связь с Учителем не существует, что Учитель не существует. Но знающий скажет: «Майя, отступи, знаю мою связь с Учителем». Может казаться многое личным помыслом, не входящим в Учение, – знающий скажет: «Майя, отступи, знаю основы Учения». Может казаться, что лишённый всех сотрудников должен тщетно поднимать тягости, – знающий скажет: «Майя, отступи, знаю, как по лицу Земли распространены истинные сотрудники». Майя всех веков знает, когда прикоснуться к мозгу. Из глубин прежних опытов майя вызывает тонкую пряжу колебаний, и реальность покроет очевидностью, и заметёт явленные борозды достижений. Многоцветная майя, пора узнать тебя, чтоб сказать в полной достоверности: «Майя, отступи!» И ещё: «Если вещественная связь мало заметна, то нужно искать причину в несогласованности сознания. Если Мы не спешим с каким-то выступлением, значит, Мы не хотим испортить нечто преждевременностью. Никогда не растворим удара среди безволия. Никогда не вложим слово, значение которого непонятно. Всегда воздержимся от безумной траты энергии, ибо по опыту знаем, как драгоценна стрела энергии. Не сомневайтесь, что за пределами весомой материи Мы погружаемся во взаимодействия тончайших энергий, и трата крупицы этих драгоценностей должна быть разумна». Осознав эти слова во всей их глубине и запечатлев их в наших сердцах, мы сохраним себя от падения духа. Так же надо сказать: не бойтесь приступов тоски, они неизбежны, когда расширяется сознание. Примите их мудро, направляя все свои мысли в будущее. «Откуда приступы тоски, иногда нами испытываемые? Нужно знать, что без этих спазм тоски невозможно продвижение. После перехода пропасти чувствуете ослабление ножных мышц. При расширении сознания проходите много незримых пропастей. При узловых нарастаниях сознания получается скачок, и психические спазмы сокращают нервные центры. Не следует опасаться этих спазм, недолгий покой выправит эти сокращения. Нарастание сознания труднее уследить, нежели рост волоса. Сознание завоёвывает и искореняет. Сжигание старых мостов не даёт поступательной отметки, но оно даёт возможность наступления. Ценно не только стремиться, но и уничтожать сор позади. Сейчас видите, как большинство могло бы двинуться, но им жаль векового сора». Н.К. Рерих. Великий Всадник. Монголия, 1927 г. Любимые, ваше сознание растёт, и с ним растут возможности. Всё становится необычнее и прекраснее, и до предназначенного срока радости остаётся меньше половины пройденного пути. Подумаем также и об истинной оценке многих явлений. «Труден вопрос, что считать проявлением дела. Мы знаем, что дело в качестве, а не в объёме и количестве. Но новые люди часто не видят качества, и признак внешнего объёма для них заслоняет сущность. По легкомыслию они заняты раздуванием мыльного пузыря и радугу разложения принимают за свет озарённости. Даже довольно опытные умы заняты механическим подсчётом вместо сопоставления сущности. Как сказать им, что только качество озарит и утвердит их? Различайте великие дела от длинных мертвецов». Указ. «Пусть соберут все сведения о буддистах в Америке, Германии, во Франции и в Англии. В Германии может помочь Кейзерлинг (его адрес есть у Народного). Во Франции – Шклявер. Может Яруя осведомиться в Англии. Порума и Ояна в – Америке и Германии». Ваши адреса должны быть как от совершенно частной группы в Америке. Не связывайте ваше первое обращение к ним ни с одним из учреждений, потому знаки учреждений использовать нельзя. Напишите об этом условии Шкляверу и Яруе. Невозможно допустить несколько очень похожих подражаний, с которыми было бы приемлемо сохранять взаимоотношения. Вы можете искренне назвать себя буддистами, ибо принципы, с которыми вы живёте в служении, являются истинными основами буддизма. Мы набрасываем характер обращения: «По всему миру разбросаны группы людей, искренне почитающие буддизм, и в то же время эти единые в мыслях ячейки разъединены. Международная американская группа из тех, кто почитает буддизм, предлагает вам создать более близкое единение для углубления понимания и объединения положений на благо этого великого учения. Именно сейчас единение особенно нужно, что вы, как последователи буддизма, конечно, знаете, так же как и о сроках ближайшей эволюции, указанных Учителем. Все сведения, которые вы нам дадите, будут приняты с братским вниманием и обращены к истинной пользе учения. Все ваши сообщения просим направлять на имя миссис Хорш». Далее следует подпись президента Международной американской группы буддистов. Для Порумочки будет хорошо стать президентом и для Ояны – секретарём. Все вы, конечно, понимаете, что буддизм не требует переговоров и инициаций для перехода из одной религии в другую, ибо буддизм – не религия, но философское учение жизни, к которому мы давным-давно принадлежим. Какие-то известия мы уже услышим от вас, когда вы приедете этим летом. Пожалуйста, не откладывайте первое обращение. Сделайте это сразу. Книга, которая сейчас печатается, – «Основы Буддизма» даст вам материал, нужный для будущего общения. Н.К. Рерих. Эскиз ордена «Будды Всепобеждающего». Акварель. 1926 г. Моя родная Порумочка и все вы, мои любимые, обратите серьёзное внимание на это указание и поймите, какая великая роль предлагается вам в этом огромном международном деле. Теперь другое. Думаю, определённо, не стоит пренебрегать Рокфеллером. Учитель считает рулевыми колёсами таких людей со склонностями к воспитательным вопросам. Потому время от времени посылайте ему лучшие жемчужины вашей деятельности. Пошлите ему каталог Музея, отчёт Музея Н[ового] С[индиката], «Адамант», «Альманах», если он будет удачен. А также не избегайте этих встреч, Авирах! Примите их без упрямства. С достоинством и полным пониманием важности Вашей высококультурной просветительской деятельности. Это будет полностью объяснимо, ваш интерес по отношению к его начинаниям – не так уж много работников в этом направлении, не думающих о выгоде. Может быть, какие-то связи наладятся. Имеем указание, чтобы все наши письма были собраны и сохранены. Любимые, не смущайтесь очевидностью, всё будет именно так, как должно быть, и что-то новое, ещё более высокое предназначено. При нашей встрече всё станет ясным. Берегите здоровье и не теряйте стремления. Обнимаем всех вас, наши любимые. И направляем вам силу и радость. Е.И. Приласкайте моего мальчика. 22 января 1927 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам Иркутск Нью-Йорк (Мастер Институт Объединённых Искусств 310, Риверсайд Драйв) ИМЯ ОРИОЛА/ ПОЛУЧИЛИ ПИСЬМА ШЕСТЬ СЕМЬ ВОСЕМЬ/ ЗИНЕ СЛЕДУЕТ ТВЁРДО СПРОСИТЬ ФРЕДА О НАЧАЛЕ СТУДИИ/ ТЕЛЕГРАФИРУЙТЕ ПОЛУЧЕНИЕ ВТОРОГО ОТРЫВКА/ ПОСЛАЛИ МНОГО ПИСЕМ/ НОМЕР ДВАДЦАТЬ/ ЛЮБЛЮ 22 января 1927 года Письмо Н.К. Рериха к сотрудникам 22 января Наши родные и любимые, надеемся снова увидеть некоторых из вас перед долгой разлукой. Это будет моя последняя встреча перед окончательным возвращением. Столько накоплено за это время. Сознание растёт, и удивляешься слепоте вчерашнего дня. Несмотря на возникающие временами трудности слышания и тяжесть атмосферы, ещё выше, ещё прекраснее становится путь, и возможности, открывающиеся перед вами, наполняют вас безмерной радостью. Вы же видите, как нигде ничего не делается, слова не находятся, но напряжение велико, и всё ожидает потрясения. Но молодые силы растут и не хотят поворота назад – и в этом залог великого будущего. Помню слова – «твоя радость уйдёт». Тогда эти слова меня испугали, но теперь я понял их и не боюсь, но радуюсь. Но эта радость – другая. Человеческая радость – это радость сегодняшнего, ограниченная и обязывающая, но растущее сознание стремится только в будущее, ибо перед ним раскрываются всё новые и бесчисленные возможности радости творческой силы жизни. С расширением сознания растёт так же и сознание ответственности, и это – снова источник радости, ибо, становясь сознательным творцом жизни, человек выражает свою истинную сущность и предназначение. Что может быть прекрасней, чем сознание участия в великой созидательной симфонии! Мои родные, поймите своё вселенское гражданство, и с осознанием этого в ваших сердцах откроется доступ ко всем свершениям Вселенной! Законом притяжения и отталкивания существует весь проявленный мир! (обрыв письма) 1) В будущем отчёте Музея отметьте приглашения на выставки (Харше, Питтсбурга и других). 2) Найдите в наших вещах и привезите с собой шведский орден Полярной Звезды. Похоже из Москвы вы взяли его с собой. 3) Указание: отправьте заказным приложенное письмо. Видимо, Учитель прекратит с ним какую-то клевету. 4) Мы послали Фреду телеграмму с категорическим вопросом: сможет ли студия начать деятельность летом? 5) В отношении статьи в канадской газете нам ничего не известно. Конечно, клевета докторов работает. 6) Мы начали отделять письма от деловых заметок – для того, чтобы было легче понять. Постарайтесь собрать вместе письма Е.И. и мои в архив Музея. Соберите их в хронологическом порядке. Странно думать, что, когда это письмо дойдёт до вас, тогда к вашему кругу добавится новый член. Пусть Порума примет все меры для него и для неё. Кто из вас приедет сюда? 31 января 1927 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам Урга. 31 января 1927 года Нью-Йорк (Мастер Институт Объединённых Искусств 310, Риверсайд Драйв) ПОЖАЛУЙСТА ВЫШЛИТЕ ПИСЬМОМ ДВА ЭКЗЕМПЛЯРА СТАТЬИ ОБ АКДОРДЖЕ ТЧК НИЧЕГО ПРОТИВ ФОРЕСТА ГРАНТА / ПЕРЕВЕДИТЕ ШЕСТЬ ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ/ ЭТА НОМЕР ДВАДЦАТЬ ОДИН ЛЮБЛЮ 1 февраля 1927 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам Урга. 1 февраля 1927 года Нью-Йорк (Мастер Институт Объединённых Искусств 310, Риверсайд Драйв) ТЕЛЕГРАФИРУЙТЕ ФАКТИЧЕСКУЮ СТОИМОСТЬ МЕКСИКАНСКИХ ДОЛЛАРОВ ПРОТИВ АМЕРИКАНСКИХ ДОЛЛАРОВ/ ПОЧЕМУ АМЕРИКАНСКИЕ ДОЛЛАРЫ ПАДАЮТ/ ТЕЛЕГРАММА НОМЕР ДВАДЦАТЬ ДВА ЛЮБЛЮ 3 февраля 1927 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам Урга. 3 февраля 1927 года Нью-Йорк (Мастер Институт Объединённых Искусств 310, Риверсайд Драйв) ПОЖАЛУЙСТА КУПИТЕ ДВАДЦАТЬ ТЫСЯЧ МЕКСДОЛЛАРОВ ТЧК ПЕРЕШЛИТЕ ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ МЕКСДОЛЛАРОВ ТЧК ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПИСЬМО ДЛЯ ТРЕТЬЕГО АЛЬМАНАХА/ НОМЕР ДВАДЦАТЬ ТРИ ЛЮБЛЮ 7 февраля 1927 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам Урга. 7 февраля 1927 года Нью-Йорк (Мастер Институт Объединённых Искусств 310, Риверсайд Драйв) ПОМОЩЬ МИЛУОКИ ПИТЕСБУРГУ КРАЙНЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНА/ЛЕОНУ СЛЕДУЕТ НЕМЕДЛЕННО ВЗЯТЬ ПЕРВЫЕ ДОКУМЕНТЫ/ СПРОСИТЕ ФРЕДА КОГДА ОТКРОЕТСЯ СТУДИЯ/ПОДТВЕРДИТЕ НАШУ ТЕЛЕГРАММУ ДВАДЦАТЬ ТРИ/ ЭТА НОМЕР ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ/ ЛЮБЛЮ 7 февраля 1927 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам Урга. 7 февраля 1927 года Нью-Йорк (Мастер Институт Объединённых Искусств 310, Риверсайд Драйв) ПОЖАЛУЙСТА ОБЪЯСНИТЕ ПОЧЕМУ ВМЕСТО МЕКСДОЛЛАРОВ ПЕРЕВЕДЕНЫ АМДОЛЛАРЫ/ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПОТЕРИ/ БЕЛЫЙ ОТПРАВИТСЯ ДАЛЬШЕ ВЕРОЯТНО ИЮНЕ/ НОМЕР ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ 10 февраля 1927 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам Урга. 10 февраля 1927 года Нью-Йорк (Мастер Институт Объединённых Искусств 310, Риверсайд Драйв) ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ МЕКСДОЛЛАРОВ ПОЛУЧЕНЫ/ КОМУ НУЖНА ВИЗА/ УСТАНОВИТЕ ДРУЖЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТОМ НОВОГО АМТОРГА/ОБЪЯСНИТЕ УЧРЕЖДЕНИЯМ ЗАМЫСЕЛ/ТЕЛЕГРАФИРУЙТЕ РЕЗУЛЬТАТ/ НОМЕР ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ/ ЛЮБЛЮ 12 февраля 1927 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам Урга. 12 февраля 1927 года Нью-Йорк (Мастер Институт Объединённых Искусств 310, Риверсайд Драйв) ПОДРОБНОЕ ПИСЬМО О СМИТЕ ВЫСЛАНО ПОСЛЕ ЭТОГО ПИСЬМА/ СВЯЖИТЕСЬ С НИМ/ ДОЛЖЕН НАЧАТЬ НЕ ИЮНЕ НО ПЕРВОГО МАЯ/ ПУСТЬ ПОЛУЧИТ ВИЗУ ДЛЯ КРИСТАЛCА/ ДАЙТЕ ЕМУ ТРИСТА ДОЛЛАРОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ/ НОМЕР ДВАДЦАТЬ СЕМЬ/ ЛЮБЛЮ 15 февраля 1927 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам Урга. 15 февраля 1927 года Нью-Йорк (Мастер Институт Объединённых Искусств 310, Риверсайд Драйв) УКАЗАНИЕ ВЫСОКО ОЦЕНИТЬ ГОТОВНОСТЬ ОДОМАРА/ НО СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА И КЛИМАТ ПРЕПЯТСТВУЮТ ЕГО ПРИЕЗДУ/ КЛИМАТ ОЧЕНЬ СУРОВЫЙ/НУЖНЫ ТЁПЛЫЕ ВЕЩИ/ ПРИЕЗД ЛЕОНА ТАКЖЕ НЕВОЗМОЖЕН/ОЖИДАЕМ ЕГО ПИСЬМО/ ТЕЛЕГРАФИРУЙТЕ КУРС МЕКСДОЛЛАРА/ ПЕРЕВЕДИТЕ ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ МЕКСДОЛЛАРОВ/ НОМЕР ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЬ 17 февраля 1927 года Письмо Н.К. Рериха к Б. Рериху (на русском языке, рукопись) Сообщи Рябинину: идём половину пути моторами коротким путём. О визе уже сообщено Университету. Если ему самому хлопотно, помоги. Из поручений пусть возьмёт лекарства, палатку, три складных кровати. Необходимо приехать сюда скорей, здесь наберётся сил. Нам необходимо знать твёрдые решения. Телеграфируй. Друзья очень ждут визы. 19 февраля 1927 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам Урга. 19 февраля 1927 года Нью-Йорк (Мастер Институт Объединённых Искусств 310, Риверсайд Драйв) ВСТРЕЧА ПИТТСБУРГЕ ЖЕЛАТЕЛЬНА/ КУПИТЕ ТРИДЦАТЬ ТЫСЯЧ МЕКСДОЛЛАРОВ/ ИДА ИМЕЕТ ЖЕНСКИЕ БОТИНКИ/ СОХРАНЯЙТЕ СВЯЗЬ СМИТОМ АМЕРИКАНСКОМ ПОСОЛЬСТВЕ ПЕКИНЕ/ ЛЮБЛЮ/ НОМЕР ТРИДЦАТЬ ОДИН 19 февраля 1927 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам Урга. 19 февраля 1927 года Нью-Йорк (Мастер Институт Объединённых Искусств 310, Риверсайд Драйв) УКАЗАНИЕ/ ЛЕОН ДОЛЖЕН ОСТАТЬСЯ/ УЧРЕЖДЕНИЯМ НУЖНА ЕГО РАБОТА/ КНИГИ ПОЛУЧИЛИ/ СМИТУ БОЛЬШЕ НЕ ПОСЫЛАЙТЕ/ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПАН-КОСМОСА ДОЛЖЕН ДОБРАТЬСЯ ПЕКИН ПЕРВОГО АПРЕЛЯ/ БЫТЬ КОНСУЛА СУХОВА ПЕРВОГО МАЯ/ НУЖНО ТЕРПЕЛИВО ЖДАТЬ ЗДЕСЬ ЭДВИНА/ НОМЕР ТРИДЦАТЬ/ ЛЮБЛЮ 21 февраля 1927 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам Урга. 21 февраля 1927 года Нью-Йорк (Мастер Институт Объединённых Искусств 310, Риверсайд Драйв) СМИТ ДОЛЖЕН ОТБЫТЬ НЕМЕДЛЕННО ЧЕРЕЗ ДВА ДНЯ ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ ПИТСБУРГЕ ПАРОХОДОМ ЛЮБОГО НАПРАВЛЕНИЯ/ ОБОРУДОВАНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ КУПЛЕНО ВЕЗДЕ/ РАЗМЕР БОТИНОК ВЕЛИК/ НОМЕР ТРИДЦАТЬ ДВА/ ЛЮБЛЮ 22 февраля 1927 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам Урга. 22 февраля 1927 года Нью-Йорк (Луису Л. Хоршу 305, Вест Энд Авеню) УКАЗАНИЕ РАДОВАТЬСЯ ПОНИМАНИЮ ЭТЬЕНА ОДОМАРА/ ПОЖАЛУЙСТА ПРИВЕЗИТЕ ДВА АМЕРИКАНСКИХ ФЛАГА СРЕДНЕГО И МАЛЕНЬКОГО РАЗМЕРА ДВА КАБРИОЛЕТА ДВА ПОЛЕВЫХ БИНОКЛЯ КОЖАНОЕ ПАЛЬТО ВОЕННОГО ОБРАЗЦА/ ЭДВИН/ КЛИМАТ СУРОВЫЙ ВОЗЬМИТЕ СВОИ МЕХОВЫЕ ПЛЕДЫ/ НЕКОТОРЫЕ ПОДРОБНОСТИ ТЕЛЕГРАФИРУЕМ ФРЕДУ/ НОМЕР ТРИДЦАТЬ ТРИ/ ЛЮБЛЮ 22 февраля 1927 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам Урга. 22 февраля 1927 года Нью-Йорк (Луису Л. Хоршу 305 Вест Энд Авеню) ТЕЛЕГРАММЫ ДВЕ ДВАДЦАТЬ ПЕРВОГО ДЕВЯТНАДЦАТОГО ТЧК БОТИНКИ ДВАДЦАТОГО ДВАДЦАТЬ ПЕРВОГО РАЗМЕРА/ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ РАЗМЕР ВЕЛИК Справа первый Н.К. Рерих. Урга 1927 г. 23 февраля 1927 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам. Урга. 23 февраля 1927 года Нью-Йорк (Мастер Институт Объединённых Искусств 310, Риверсайд Драйв) ЖЕЛАТЕЛЬНО ПОСЕТИТЬ ИЗДАТЕЛЕЙ ПО ПОВОДУ БАЛТИМОРА И УНИВЕРСИТЕТА/ ОТНОСИТЕЛЬНО СЛЕДУЮЩЕЙ ВИЗЫ УПОМЯНИТЕ <…> МИРОВУЮ СИТУАЦИЮ/ СОХРАНИТЕ СВЯЗЬ СО СМИТОМ И КРИСТАЛСАМИ ЧЕРЕЗ АМЕРИКАНСКОЕ ПОСОЛЬСТВО/ НОМЕР ТРИДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ/ ЛЮБЛЮ 23 февраля 1927 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам Урга. 23 февраля 1927 года Нью-Йорк (Мастер Институт Объединённых Искусств 310, Риверсайд Драйв) ПОЗВОНИТЕ КТО-НИБУДЬ ЛЕФРАНГУ [ПО ПОВОДУ] ТЕМПЕРЫ/ ЛЕОН ЗНАЕТ МОЙ ПОДБОР/ ОСОБЕННО БЕЛЫЙ ФИОЛЕТОВЫЙ И СИНИЙ/ НОМЕР ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ/ ЛЮБЛЮ 24 февраля 1927 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам Урга. 24 февраля 1927 года Нью-Йорк (Мастер Институт Объединённых Искусств 310, Риверсайд Драйв) СМИТ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПАН-КОСМОСА/ ЛЮБЛЮ 25 февраля 1927 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам Урга. 25 февраля 1927 года Нью-Йорк (Мастер Институт Объединённых Искусств 310, Риверсайд Драйв) НИКАКАЯ МОНОГРАФИЯ НЕ НУЖНА/ ЛЮБЛЮ 27 февраля 1927 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам Урга. 27 февраля 1927 года Нью-Йорк (Мастер Институт Объединённых Искусств 310, Риверсайд Драйв) УКАЗАНИЕ ЛАДА МОЖЕТ ТЕЛЕГРАФИРОВАТЬ [О] РОСТЕ ПОНИМАНИЯ ЭТЬЕНА ОДОМАРА ТЧК НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ ПРИСУТСТВИЯ ТЧК ТЕМПЕРА НУЖНА ТОЛЬКО БЛЕСТЯЩАЯ КРАСНАЯ ФИОЛЕТОВАЯ / РАДОСТНО ОЖИДАЕМ НОВОСТИ ОТ ВАС ВСЕХ/ НОМЕР ТРИДЦАТЬ ВОСЕМЬ/ ЛЮБЛЮ 2 марта 1927 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам Урга. 2 марта. 1927 года Нью-Йорк (Мастер Институт Объединённых Искусств 310, Риверсайд Драйв) НЕ ДЕЛАЙТЕ НИКАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ/ ИДА ПРИВЕЗЁТ НОВЫЕ УКАЗАНИЯ/ ЛУЧШИЕ МЫСЛИ/ НОМЕР ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЬ 3 марта 1927 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам Урга. 3 марта 1927 года Нью-Йорк (Луису Л. Хоршу 305 Вест Энд Авеню) ТЕЛЕГРАФИРУЙТЕ ИДЕ КОГДА НУЖНО ШИРОКО ГОВОРИТЬ О ТЯГОСТНОМ МИРОВОМ ПОЛОЖЕНИИ/ ПОПРОСИТЕ ЕЁ ПРИВЕЗТИ НЕСКОЛЬКО СИЛЬНЫХ КУСКОВ МАГНИТА/ НОМЕР СОРОК/ ЛЮБЛЮ 4марта 1927 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам Урга. 4 марта 1927 года Нью-Йорк (Мастер Институт Объединённых Искусств 310, Риверсайд Драйв) УКАЗАНИЕ/ ЗОЛОТАЯ ПТИЦА ПРИЛЕТЕЛА/ РАДУЕМСЯ И ШЛЁМ ЛЮБОВЬ ТЧК С ВЕЛИЧАЙШЕЙ РАДОСТЬЮ ПОЛУЧИЛИ СЧАСТЛИВУЮ НОВОСТЬ/ ТЕЛЕГРАФИРУЙТЕ ПОДРОБНОСТИ О МАТЕРИ И РЕБЁНКЕ/ ЛУЧШИЕ МЫСЛИ И ЛЮБОВЬ/ НОМЕР СОРОК ОДИН 6 марта 1927 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам Урга. 6 марта 1927 года Нью-Йорк (Мастер Институт Объединённых Искусств 310, Риверсайд Драйв) ПРЕДЛОЖИТЕ САРАХУ И МОИСЕЯ/ РАДЫ ЕСЛИ ЛЕОН ДАЁТ ПЕРВОЙ ИЗ КАРТИН АРХАРА/ РАДОСТНО ПОЛУЧИЛИ ПОДРОБНОСТИ ОБ ОРИОЛЕ/ НОМЕР СОРОК ДВА/ЛЮБЛЮ 7 марта 1927 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам Урга. 7 марта 1927 года Нью-Йорк (Луису Л. Хоршу Вест Авеню) НАЗОВИТЕ ЛИСТЫ ДНЕВНИКА ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ/ НОМЕР СОРОК ТРИ/ ЛЮБЛЮ 16марта 1927 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам Урга. 16 марта 1927 года Нью-Йорк (Мастер Институт Объединённых Искусств 310, Риверсайд Драйв) УКАЗАНИЕ/ ЗНАК АЛАТАСА ДОЛЖЕН БЫТЬ ДАН МИХАИЛУ/ СОВЕТ БЫВШИХ ДИРЕКТОРОВ МОЖЕТ ОСТАВАТЬСЯ ПОЧЁТНЫМИ СОВЕТНИКАМИ БЕЗ ФИНАНСОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ТЧК ТЕЛЕГРАФИРУЙТЕ СМИТУ АМЕРИКАНСКОЕ КОНСУЛЬСТВО ШАНХАЙ/ ДОЛЖЕН ТЕЛЕГРАФИРОВАТЬ ИЗ ПЕКИНА СУХОВ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ ПОЧТМЕЙСТЕРА ЕГО ОТЪЕЗД И ПРИЕЗД/ ИДА ПРИВЕЗЁТ ПОСТОЯННЫЙ ПЛАН/ ПОКА МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОСТОЙ / МЫ ШЛЁМ НАШУ НЕЖНОСТЬ ОРИОЛЕ/ ЕЛЕНА ПЕРЕСЫЛАЕТ ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ МЕКСДОЛЛАРОВ/ ЛЮБИМ/ СОРОК ЧЕТЫРЕ М. Лихтман и Н.К. Рерих март-апрель 1927 г. Урга (Монголия) 22марта 1927 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам Урга. 22 марта 1927 года Нью-Йорк (Мастер Институт Объединённых Искусств 310, Риверсайд Драйв) РАДУЕМСЯ ПОСЛЕДНИМ ТРЁМ ТЕЛЕГРАММАМ/ НОВЫЕ ДАНЫ/ ДЕЛО ИМЕЕТ ВЕЛИЧАЙШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ/ ВОСКРЕСЕНЬЕ ОЖИДАЕМ ДРУЗЕЙ/ ЛЮБИМ/ СОРОК ПЯТЬ 24 марта 1927 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам Урга. 24 марта 1927 года Нью-Йорк ЛУЧШИЕ МЫСЛИ НА ГОДОВЩИНУ/ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПИСЬМА СЛЕДУЮЩЕМ АЛЬМАНАХЕ/ ТОЛЬКО НЕ ПЕЧАТАЙТЕ СТАРЫЙ ОТЧЁТ/ ЛЮБИМ/ СОРОК ШЕСТЬ 24 марта 1927 года Письмо Н.К. Рериха к Александру Быстрову (на русском языке, машинопись) 24-го марта 1927 года Родной Равинчар, пересылаем данное для Вас Письмо. Будете иметь случаи применить и цитировать его Вашим друзьям коммунистам. В Вашем первом кратком письме Вы говорили о посылке длинного письма, но мы ничего более от Вас не получили. Пропало в пути? Вы имели случаи думать о нас. И мы вспоминали Вас в Ваших трудностях. Не теряйте связь с нами. Спишитесь с Америкой. Кроме книг и икон, все вещи наши ликвидируйте в Урумчах. Деньги сохраните впредь до указания. Мы будем долго вне почтовых сообщений. Вам придётся побыть одному. Такое кажущееся одиночество – необходимо. Получите книги «Основы Буддизма», «Община», «Алтай – Гималаи». Прочтите и примените. Сложите прочные, достойные слова: о коммунизме, об Общине, о Буддизме, о Знании о Красоте, о Нас. Умейте хранить великое понятие Учителя. Будете встречать случаи необычной ненависти, зависти, лжи и невежества. Имейте, имейте достойные слова отразить вражеские нападки старого мира. И в бодрости, и в знании, и в труде умножайте Вашу полезность делу истинной Мировой Общины. По приложенному отпечатку дайте вырезать надпись на бирюзе и носите в кольце, подобном данному Вам. Санскритская надпись значит – «Майтрейя Община», и является символом Мировой Общины. Встретите носителей подобных колец. Можете носить кольцо всегда. Первое данное Вам оставьте для внутреннего смысла. Скажите наш привет всем Вашим, думайте, помните о нас так же, как и мы вспоминаем о Вас. Р. 29 марта 1927 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам Урга. 29 марта 1927 года Нью-Йорк (Мастер Институт Объединённых Искусств 310, Риверсайд Драйв) ПРАВИЛЬНОЕ НАПИСАНИЕ ОРИОЛА/ РАДЫ СОФЬЕ ЛУЧШЕ/ ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ ПОЛУЧИЛИ/ ПОЖАЛУЙСТА ПЕРЕВЕДИТЕ ПОСЛЕДНИЕ ДВАДЦАТЬ ТЫСЯЧ БАЛAНС BELVERS СЧЁТА/ ЛЮБИМ/ СОРОК СЕМЬ 30 марта 1927 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам Урга. 30 марта 1927 года Нью-Йорк (Мастер Институт Объединённых Искусств 310, Риверсайд Драйв) ДОЕХАЛИ ПРЕКРАСНО/ ДОСТОЙНО ПОКАЖИТЕ МУЗЕЙ МИССИС РОКФЕЛЛЕР/ БОЛЬШИЕ КАРТИНЫ ПОСЛАЛ МУЗЕЙ СЕГОДНЯ/ СОРОК ВОСЕМЬ/ ЛЮБИМ 30 марта 1927 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам Урга. 30 марта 1927 года Нью-Йорк (Луису Л. Хоршу 305, Вест Энд Авеню) НЕМЕДЛЕННО ВКЛЮЧИТЕ В СОСТАВ АМЕРИКАНСКОЙ КОРПОРАЦИИ УР [В КАЧЕСТВЕ] СОТРУДНИКОВ ПРЕЗИДЕНТОМ ГИЛБЕРТА ВИЦЕПРЕЗИДЕНТОМ МЮРРЕЯ СЕКРЕТАРЁМ СОУПА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ВАЙНИНТА ЗА ОДНУ ТРЕТЬ СУММЫ [В] МОНХИГАНЕ ТЧК НЕМЕДЛЕННО ПОШЛИТЕ ПОЛНОМОЧИЯ ВИНСЕНТУ И АТТОРНИ ОГАЙО ПЯТЬДЕСЯТ 1 апреля 1927 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам Урга. 1 апреля 1927 года Нью-Йорк (Луису Л. Хоршу 305, Вест Энд Авеню) ТЕЛЕГРАФИРУЙТЕ НАЗВАНИЕ МОНАСТЫРЯ КОТОРЫЙ СОДЕРЖИТ ПОДЛИННИК РУКОПИСИ УПОМЯНУТЫЙ В КНИГЕ НОТОВИЧА ТЧК ОТПРАВЬТЕ АТТОРНИ ПОЛНОМОЧИЯ/ ВИНСЕНТУ ТОЛЬКО ОТ СТУДИИ НЕМЕДЛЕННО/ ПЯТЬДЕСЯТ ОДИН 1 апреля 1927 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам Урга. 1 апреля 1927 года Нью-Йорк (Мастер Институт Объединённых Искусств 310, Риверсайд Драйв) НАМЕРЕНЫ ОСТАВАТЬСЯ ЗДЕСЬ ПЯТНАДЦАТОГО АПРЕЛЯ/ РЕШЕНО ШИРОКОЕ РАЗВИТИЕ СТУДИИ ТЧК ТЕЛЕГРАФИРУЙТЕ СТОИМОСТЬ РАССКАЗА РАПИКАВОЛИ/ ТАКЖЕ ЦЕНУ ПО КОТОРОЙ ПРОДАНЫ ДВЕ КАРТИНЫ/ НЕ ИЗДАВАЙТЕ СЕЙЧАС КАТАЛОГ/ СОРОК ДЕВЯТЬ 2 апреля 1927 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам Урга. 2 апреля 1927 года Нью-Йорк (Мастер Институт Объединённых Искусств 310, Риверсайд Драйв) СПРОСИТЕ ASIA КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ СТАТЬИ ПОДПИСАННОЙ MAHON С ФОТОГРАФИЯМИ/ ТЕЛЕГРАФИРУЙТЕ ИХ СОСТОЯНИЕ. ПРИВЕЗЁМ СТАТЬЮ ОСЕНЬЮ/ ТЕЛЕГРАФИРУЙТЕ КУРС МЕКСДОЛЛАРОВ/ ЛЮБИМ/ ПЯТЬДЕСЯТ ТРИ 2 апреля 1927 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам Урга. 2 апреля 1927 года Нью-Йорк (Мастер Институт Объединённых Искусств 310, Риверсайд Драйв) ЕСЛИ ОЧЕНЬ НУЖНО ВОЗЬМИТЕ ТЕ ЖЕ ИНСТРУКЦИИ КАК ЕДИНЫЕ ДЛЯ НАШЕЙ КОРПОРАЦИИ ТЧК ПОШЛИТЕ POWSE АТТОРНИ [И] ВИНСЕНТА ОТ ЭТОЙ КОРПОРАЦИИ ТЧК ТЕЛЕГРАФИРУЙТЕ КОГДА ОПРАВИЛИ ПОСЛЕДНИЕ ДВАДЦАТЬ ТЫСЯЧ МЕКСДОЛЛАРОВ/ НАЧИНАЙТЕ ПЕРЕВОД ДНЕВНИКА ЗИГЛИНДА <…> ТЕЛЕГРАФИРУЙТЕ СОДЕРЖАНИЕ AREHER И НОВОСТИ ЛЕТНЕЙ ВСТРЕЧИ/ СОРОК ДВА 4 апреля 1927 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам Урга. 4 апреля 1927 года Нью-Йорк (Мастер Институт Объединённых Искусств 310, Риверсайд Драйв) ЕДИНСТВЕННОЕ СОКРОВИЩЕ В ПОРЯДКЕ ЕСЛИ ТРУДНО ПРИМИТЕ СВЕТЛУЮ ПОМОЩЬ/ ТРЕБУЙТЕ ТЕЛЕГРАММОЙ ВОЗВРАТА ШЕСТНАДЦАТИ ТЫСЯЧ АМДОЛЛАРОВ ОТПРАВЛЕННЫХ ПРИМЕРНО ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОГО ДЕКАБРЯ/ ТРИНАДЦАТОГО ДЕКАБРЯ ОБА ДРАФТА НЕ ИСПОЛЬЗОВАНЫ/ ЛЮБИМ/ ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТЫРЕ 5 апреля 1927 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам Урга. 5 апреля 1927 года Нью-Йорк (Мастер Институт Объединённых Искусств 310, Риверсайд Драйв) КАКИЕ КАРТИНЫ ПОЯВИЛИСЬ [В] ГРАФИКЕ/ ПРОБУЙТЕ БОЛЕЕ ДРУЖЕСТВЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ ТЧК ДАЙТЕ СТАТЬЮ В ВОСТОЧНЫЙ ЖУРНАЛ ТЧК НИКАКИХ ШАГОВ ОТНОСИТЕЛЬНО ДНЕВНИКА ТАКЖЕ В СЛУЧАЕ РОССА ДО НАШЕГО ВОЗВРАЩЕНИЯ ТЧК ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ДРУЖБУ [СО] СПИНОЗОЙ/ ТЕЛЕГРАФИРУЙТЕ БЕРТРАМУ ОБА ГОРОДА АМЕРИКАНСКОЕ КОНСУЛЬСТВО/ ЭДВИН ПРИЕДЕТ БРЕСТ ОКОЛО НАЧАЛА МАЯ/ БЕРТРАМ ДОЛЖЕН ТЕЛЕГРАФИРОВАТЬ ИЗ ЛЕОНА В БРЕСТ НАЧАЛЬНИКУ ПОЧТЫ [О] СВОЁМ ПРИЕЗДЕ/ ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТЬ 5 апреля 1927 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам Урга. 5 апреля 1927 года Нью-Йорк (Мастер Институт Объединённых Искусств 310, Риверсайд Драйв) НАПРАВЬТЕ АРКЕРУ ЛОРМУ/ ВИНСЕНТУ/ ЖЮЛИ/ ЩУСЕВУ/ МАКАРЕНКО/ БАРРЕТУ/ УЭЛЛИСУ ТЧК ТЕЛЕГРАФИРУЙТЕ ЛЕОНУ АДРЕС НА ИЮНЬ/ МЫ ХОТИМ ВСТРЕЧУ ЛЕОНОМ ЛЕТОМ ЛУИСВИЛЛЕ/ ЛЮБИМ/ ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТЬ 6 апреля 1927 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам Урга. 6 апреля 1927 года Нью-Йорк (Мастер Институт Объединённых Искусств 310, Риверсайд Драйв) ХОРОШИЕ НОВОСТИ ДЛЯ ПРЕССЫ О РЕРИХОВСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ/ ПРЕЖНИЕ ПЛАНЫ ИЗМЕНИЛИСЬТЧК ДИРЕКТОРА МУЗЕЯ РЕРИХА ВСТРЕТИЛИ ПРОФЕССОРА РЕРИХА И ЧЛЕНОВ РЕРИХОВСКОЙ АМЕРИКАНСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ В МОНГОЛИИ/ ЧЛЕНЫ ЭКСПЕДИЦИИ ХОРОШЕМ ЗДОРОВЬЕ ПРОДОЛЖАЮТ ПУТЕШЕСТВИЕ ЧЕРЕЗ МОНГОЛИЮ/ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ УСПЕХИ/ ВСЁ Слева направо: К. Рябинин, Б. Рерих, З. Лихтман, Н. Рерих. Апрель, 1927 г., Урга (Монголия) 8 апреля 1927 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам Урга. 8 апреля 1927 года Нью-Йорк (Мастер Институт Объединённых Искусств 310, Риверсайд Драйв) ТЕЛЕГРАФИРУЙТЕ ШЕСТНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ АМДОЛЛАРОВ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫМ ДРАФТОМ ТЧК ЕСЛИ БЛАГОРАЗУМНО ПОПРОБУЙТЕ КУПИТЬ ДОМ НА СТО ТРЕТЬЕЙ УЛИЦЕ ТЧК СОВЕТУЕМ НИКАКИХ РЕМОНТОВ ДОМЕ ДО ВОЗВРАЩЕНИЯ/ ТЕЛЕГРАФИРУЙТЕ ЗДОРОВЬЕ ВСЕХ/ ПЯТЬДЕСЯТ СЕМЬ 8 апреля 1927 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам Урга. 8 апреля 1927 года Нью-Йорк (Мастер Институт Объединённых Искусств 310, Риверсайд Драйв) ТЕЛЕГРАФИРУЙТЕ КУРС МЕКСДОЛЛАРОВ/ АДРЕС КЛОДА В ТЕЧЕНИЕ ИЮНЯ ТЧК ДЕЙСТВУЙТЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПИСЬМОМ ТЕРЕЗЫ УКРЕПЛЯЯ ДРУЖЕСТВЕННЫЕ КОНТАКТЫ СОБИРАЯ ЛИТЕРАТУРНЫЕ НОВОСТИ ТЧК ГОТОВИМСЯ ОТЪЕЗДУ ТЧК ПОДТВЕРДИТЕ ВАШЕ ПОЛУЧЕНИЕ ШЕСТНАДЦАТИ ТЫСЯЧ АМДОЛЛАРОВ/ МОЖЕТЕ ТЕЛЕГРАФИРОВАТЬ ДО ДВЕНАДЦАТОГО/ ПОЗДНЕЕ ЖАННЕТЕ/ ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЕМЬ 9 апреля 1927 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам Урга. 9 апреля 1927 года Нью-Йорк (Мастер Институт Объединённых Искусств 310, Риверсайд Драйв) ТЕЛЕГРАФИРУЙТЕ ГДЕ ПОЯВИЛИСЬ НОВОСТИ ПОСЛАННЫЕ ДЛЯ ПРЕССЫ ТЧК НЕ КАСАЙТЕСЬ ОТПРАВЛЕНИЯ КНИГ ДО ВОЗВРАЩЕНИЯ/ ПЯТЬДЕСЯТ ДЕВЯТЬ 11 апреля 1927 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам Урга. 11 апреля 1927 года Нью-Йорк (Мастер Институт Объединённых Искусств 310, Риверсайд Драйв) ОСТАВЬТЕ В ПОКОЕ ТАЙМС. ВОЗОБНОВИТЕ АРЕНДЫ ЧЕРЕЗ ГОД/ ПРЕКРАТИТЬ ПОСЕЩЕНИЕ ДЕТЕЙ НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО/ ШЕСТЬДЕСЯТ 12 апреля 1927 года Письмо Н.К. Рериха к сотрудникам (машинопись) Уланбатор, Хото. 1927 год Родные и любимые. Так много дано новых дел, так много расширяется, что все сроки становятся короткими. Дайте себе точный отчёт, что то, что было сделано за три года, соответствует десяти годам в обычных условиях. И теперь каждое новое указание охватывает целую жизненную миссию. Потому, как вы должны быть наполнены до краёв, и какой нужно развить темп работы. Вы пишете о Всемирном Союзе Молодёжи, о новых группах работников, об ответственности перед текстильными конкурсами – все эти вехи пришли не случайно, но как результат предопределённого труда. Ибо показано, какой должна быть культурная работа. И за пять лет вы заняли такое положение, какое труженики занимают за четверть века. Всемирность целого плана и внутреннее понимание общинного кооперативного сознания открывает вам совершенно другие пути. И указы учителя ведут к вершинам, с которых вы познаёте настоящее положение человечества. Напрягите всё своё понимание, чтобы не упустить возможности. И вложите в ваш труд новое понимание качества. Помня, как важно качество того, что делается. С каждым годом вам всё больше будут нужны новые сотрудники. Там, где три года назад смогли справиться десять человек, сейчас нужны уже двадцать. Как нужны практичные, деловые молодые сотрудники, понимающие важность того, что происходит. Не пишу ни о новых указах, ни о моих работах, ни о нашем направлении – обо всём этом расскажут Р[адна] и А[вирах]. Но хочу ещё больше укрепить вас в ритме и качестве дел. Из того, что знак «Алатаса» снова призван к жизни, вы видите, что даже то, что было «допущено» учителем, не потеряно. Пусть Я[руя] поймёт, как бережно он должен нести знаки, из которых он так много потерял. Если бы вы могли использовать все возможности, [заложенные] в делах, они бы внесли радость практически во весь организм государства. И новое дело, связанное с буддизмом, даёт ещё один аспект международных связей с его центром, откуда вышли все учения жизни. Будьте доблестными, зоркими, крепкими в единении и любите друг друга. И всемирность труда… (оторван край листа) … ваши силы. Привет. Р. 12 апреля 1927 года Письмо Е.И. Рерих к сотрудникам (машинопись) Мои родные, самые родные и любимые. Итак, сегодня мы отправляемся ещё дальше, но в духе мы будем ещё ближе, потому что наши взаимные интересы растут. Мы уходим радостно, ибо знаем, что будете охранены. И такая о вас забота, что каждому из вас будет дано самое лучшее для его развития. Сейчас вам даются два ответственных задания: одно – собрать сведения о западных буддистах; организовать с ними связь и основать новые центры буддизма в Америке. Соберите все уже существующие и издающиеся труды и переводы о буддизме. В Германии, Франции и, кажется, в Англии создаются буддийские храмовые общины. Ваша буддийская часовня, принимая во внимание положение, которое будет занимать Логван, должна вырасти в центр международного значения. Мы поможем вам собрать нужные работы по буддизму. Второе важное задание – продвигать Дом Учителя. Нужно будет приложить много энергии и находчивости так, чтобы строение было достойно этого имени. Программа широкая, как и всё, что дано Учителем. – Новый Синдикат, какое широкое поле перед ним открывается, принимая во внимание восточные связи. Родные, столько возможностей, что трудно их перечислить. Но помните также слова Учителя: «Возможности растут, и грязь растёт». Потому не смущайтесь клеветой и нападениями, научитесь находить подобающие слова, слова достоинства. Какая в них огромная необходимость и как их трудно находить, если не осознанна всемирная важность того, что дано, и того, что сейчас происходит. Как на них настаивает Учитель! Часто слова, полные достоинства, сказанные вовремя, неизмеримо приближали и продвигали вперёд человека, который их произнёс. Любимые, будем всегда помнить о словах достоинства. В этом наша сила и значение. С ними мы подходим ближе к кооперации в общине, почитаемой и любимой всеми нами. 13 апреля 1927 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам Урга. 13 апреля 1927 года Нью-Йорк (Мастер Институт Объединённых Искусств 310, Риверсайд Драйв) ОТПРАВЛЯЕМСЯ СЕГОДНЯ/ ЛУЧШИХ МЫСЛЕЙ РАСТУЩИМ ДЕЛАМ/ ЕДИНСТВА ГАРМОНИИ ЭНЕРГИИ/ ЛЮБИМ/ ШЕСТЬДЕСЯТ ОДИН 14 апреля 1927 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам Верхнеудинск. 14 апреля 1927 года Нью-Йорк (Мастер Институт Объединённых Искусств 310, Риверсайд Драйв) ДЛЯ ПРЕССЫ/ МИСТЕР И МИССИС ЛИХТМАНН ДИРЕКТОРА МУЗЕЯ РЕРИХА ТОЛЬКО ЧТО ПРИБЫЛИ САМОЛЁТОМ ИЗ МОНГОЛИИ ГДЕ ОНИ ВСТРЕТИЛИ ЭКСПЕДИЦИЮ РЕРИХА И САМОГО ХУДОЖНИКА ТЧК ЗНАМЕНИТЫЙ АВИАТОР ГАЛИШЕВ КОТОРЫЙ ПРОВЁЛ РЕКОРДНЫЙ ПОЛЁТ НАД ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ ПИЛОТИРОВАЛ САМОЛЁТ/ ДИРЕКТОРА СООБЩИЛИ КОРРЕСПОНДЕНТУ ЧТО ЭКСПЕДИЦИЯ ПРОСЛЕДОВАЛА НА ЗАПАД ИСПОЛЬЗУЯ ПЯТЬ АВТОМОБИЛЕЙ ДОДЖА ТЧК ЭКСПЕДИЦИЯ СПЕШИЛА ОТПРАВЛЕНИЕМ ЖЕЛАЯ ПЕРЕЙТИ ЕЩЁ ЗАМЁРЗШУЮ ПУСТЫНЮ/ ШЕСТЬДЕСЯТ ДВА Члены экспедиции перед отправлением со стоянки в Юм-Бейсе. Монгольская Гоби, апрель 1927 г. 12 августа 1927 года Письмо Н.К Рериха к сотрудникам Родные. Дайти кольца Майтрейи Сангхи Такеучи, Рапикаволи, Зигрист, Народному, Тарухану и Нару. Каун, Мари (горничной), Шкляверу, Гордон-Боттомли. Отпечатки можно послать Чистякову и Вл. Рериху. Кольца ваши и Люмоу вышли хорошо? Снова твёрдость, Любовь и действие. Родные и любимые. По ветру шлём маленькое послание. Шестого августа 4 семеро из нашего лагеря, в десять с половиной утра, видели с того места, где мы идём, летательный аппарат – Ш . Много знаков. Все хорошие. Развевается американский флаг. На днях после долгой стоянки мы уходим. Как дела с домом? Помните, только с очень мудрым и точным расчётом можно заменить старый дом новым. Имейте спокойные, полные достоинства слова при всех нападениях. «Не говорите о том, что не знаете». Смит понемногу привыкает. По нашим сведениям, «Ур» в целом продвигается медленно. Не печальтесь, ибо план из-за этого не изменится. Есть даваемые подробности, которые могут прекрасно увеличить всю структуру. Было указано, что наша поездка в Мичиган имела историческое значение. Помните путь оскорбления. Помните Святого Германа во времена короля Людовика? Так и сейчас. Не ссорьтесь с докторами, вам ещё придётся с ними встретиться. Живите в дружбе, в ней лежит вся сила. Любите друг друга, в этом гарантия . Мы знаем, как вы растёте. Шлём вам, как меч неуязвимый, всю нашу любовь. С копьём Света! 1. Дана ли третья книга Лорну, Чамберсу, Соколову, Смирнову? 2. Отданы ли в продажу письма «Махатм». Теперь это можно сделать. 3. При первой возможности пусть Люмоу подготовит вторичные документы. Ему придётся приехать. Сказано, мы «можем прекрасно думать о нём». 4. Повесьте над кроваткой Ориолы один из последних этюдов. Пусть помнит, как мы думаем о ней. Самый юный член общины Майтрейи. 5. Достаньте образ «Царевич Иоасаф», потому что это Будда. 6. Здесь мы построили субурган Шамбалы. На пустынном пригорке, белый – виден из далека. Н. Кордашевский и Н. Рерих, на дальнем плане субурган Шамбалы. Июль-август 1927 г., Шараголи, горы Нань-Шань 7. Как подходят кольца Майтрейи Сангхи? 8. У вас были послания из Утаха? Если нет, спросите, как продвигается перевод книги на монгольский. Мы послали им отсюда письмо. 9. Составляется новая книга «Советы Гималаев». 10. Отправьте большую монографию Тагору. Получили ли её Такеучи и музей в Токио? Скажите ему, как я люблю Токио! Дайте кольца общины Майтрейи… (обрыв письма) Лагерь экспедиции, Цайдам. Июнь 1927 г. Справа Е.И. Рерих 1 ноября 1927 года Телеграмма Н.К. Рериха полковнику Бейли Полковнику Бейли Резиденция Гангток НАДЕЮСЬ ВЫ ПОЛУЧИЛИ НАШИ ДВА ПИСЬМА И ДВЕ ТЕЛЕГРАММЫ ТЧК ПЯТЬДЕСЯТ ДНЕЙ АРЕСТОВАНЫ СИЛЬНЕЙШИМ ХОЛОДЕ ПЛОСКОГОРЬЕ ТЧК СКУДНЫЙ КОРМ ТЧК ЖИВОТНЫЕ КАРАВАНА ПОГИБЛИ ТЧК МЫ ПЫТАЕМСЯ ДОБРАТЬСЯ СИККИМ ЧЕРЕЗ ШИГАТЗЕ ГЪЯНТЗЕ ТЧК ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ ПОЛУЧИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ ПЕРЕСЕЧЬ ИНДИЙСКУЮ ГРАНИЦУ ТЧК ЭТА НОМЕР ТРИ ТЧК ПРИВЕТ ТЧК ВСЕ УЧАСТНИКИ ОЧЕНЬ СЛАБЫ – РЕРИХ 1 ноября 1927 года Телеграмма Н.К. Рериха президенту Хоршу АМЕРИКАНСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ РЕРИХА ПЯТЬДЕСЯТ ДНЕЙ СИЛЬНЕЙШЕМ ХОЛОДЕ УДЕРЖИВАЕТСЯ ПЛОСКОГОРЬЕ ТЧК СКУДНЫЙ КОРМ ТЧК ЖИВОТНЫЕ КАРАВАНА ПОГИБЛИ ТЧК МЫ ПЫТАЕМСЯ ДОСТИГНУТЬ СИККИМА ИНДИЯ ЧЕРЕЗ ШИГАТЗЕ ТЧК ТЕЛЕГРАФИРУЙТЕ ЕГО СВЯТЕЙШЕСТВУ ДАЛАЙ ЛАМЕ ЧЕРЕЗ БРИТАНСКОГО РЕЗИДЕНТА СИККИМА ПОЛКОВНИКА БЕЙЛИ ПРОСЯ РАЗРЕШЕНИЯ ПЕРЕСЕЧЬ ТЕРРИТОРИЮ ТИБЕТА В СИККИМ ТЧК ПОМОЩЬ НУЖНА НЕМЕДЛЕННО ТЧК СООБЩИТЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НОВОМУ СИНДИКАТУ ТЧК ПЕРЕВЕДИТЕ ИМПЕРИАЛ БАНК ДАРДЖИЛИНГ ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ РУПИЙ ТЧК ЭТА НОМЕР ЧЕТЫРЕ ТЧК УСЛОВИЯ ХУЖЕ ЧЕМ АРКТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ/ ЗДОРОВЬЕ СЛАБОЕ/ РЕРИХ 14 ноября 1927 года Телеграмма Н.К. Рериха начальнику почты Лхаса Чу-нарген. 14 ноября 1927 года Начальнику почты Лхаса СЭР ПОЖАЛУЙСТА ОТПРАВЬТЕ ПРИЛОЖЕННЫЕ ТЕЛЕГРАММЫ НЕОТЛОЖНО В ГЪЯНТЗЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПЕРЕСЫЛКИ В ГАНГТОК СИККИМ – РЕРИХ Лагерь экспедиции на тибетском нагорье Чантанг 6.10.27 г. – 4.03.28 г. 14 ноября 1927 года Телеграмма Н.К. Рериха полковнику Бейли Гангток через Гъянтзе ЗАДЕРЖАНЫ В ТЕЧЕНИЕ ШЕСТИДЕСЯТИ ЧЕТЫРЁХ ДНЕЙ ПОСРЕДИ ЛЕДЯНОГО ХОЛОДА В ЛЕТНИХ ПАЛАТКАХ ТЧК СКУДНЫЙ КОРМ ТЧК ДВЕ ТРЕТИ ЖИВОТНЫХ КАРАВАНА ПОГИБЛИ ТЧК ЗДОРОВЬЕ ОПАСНО РАСШАТАНО ТЧК МАДАМ РЕРИХ СЕРЬЁЗНО БОЛЬНА ТЧК ПОЖАЛУЙСТА ТЕЛЕГРАФИРУЙТЕ РАЗРЕШЕНИЕ ПРОСЛЕДОВАТЬ ГЪЯНТЗЕ ИНДИЮ ТЧК ИМЕЕМ ЛОНДОНСКИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ И СЕРТИФИКАТ БЕНГАЛЬСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА РАЗРЕШАЮЩЕГО ВЕРНУТЬСЯ ИНДИЮ ТЧК НАДЕЕМСЯ ВЫ ПОЛУЧИЛИ НАШИ ДВА ПИСЬМА И ТЕЛЕГРАММЫ ТЧК СИТУАЦИЯ КРИТИЧЕСКАЯ---РЕРИХ Перевод с английского О.В. Исаевой и Т.Ю. Водолажской г. Тамбов (Продолжение следует) Примечание 1 Продолжение. Начало см. в журналах «Дельфис» № 4 (92) за 2017 г., № 1 (93), № 2 (94), № 3 (95), № 4 (96) за 2018 г., № 1 (97), № 2 (98), № 3 (99), № 4 (100) за 2019 г., № 1 (101), № 2 (102) № 3 (103), № 4 (104) за 2020 г., № 1 (105), № 2 (106), № 3 (107), № 4 (108) за 2021 г., № 1 (109) за 2022 г. 2 одно слово непонятно 3 Авена сатива – овёс посевной. Комплекс витаминов и минералов, содержащийся в растении, положительно влияет на работу мозга и нормализует нервную деятельность человека. – Прим. перев. 4 В книге «Алтай-Гималаи» изд. «Мысль» М. 1974 с 255 – указана дата 5 августа.