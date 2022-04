warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

109(1/2022) Держава Рерихов Письма Н.К. и Е.И. Рерих 1

(из архива Музея Николая Рериха в Нью-Йорке) Содержание Эзотерические имена сотрудников Рерихов: Эзотерические имена сотрудников Рерихов: Модра – Ф. Грант, Авирах – М.М. Лихтман, Логван – Л.Л. Хорш, Тарухан – Г.Д. Гребенщиков, Порума – Н. Хорш, Радна – З.Г. Фосдик, Ояна – Э. Лихтман, Нару – Т.Д. Гребенщикова, Люмоу – С.Н. Рерих, Яруя – В.А. Шибаев. 10 января 1926 года Письмо Н.К. Рериха к сотрудникам в Нью-Йорке (машинопись, перевод с английского) Хотан, 10 янв. 1926 г. Родные и любимые. Готовлю для вас небольшое послание. Мы подождём и посмотрим, как и откуда его лучше послать. В моей статье указано всё, что произошло, в подробностях . Я передам всё лично Морису этим летом. До весны уже недалеко; всё ускоряется. Из телеграммы вы уже знаете, что Экспедиция была арестована невежественными китайскими властями1. Мы просим дипломатический корпус в Кашгаре (английского и русского консула) о помощи. Здешний даотай – просто преступник. Он конфисковал наши ружья; угрожал выслать нас через снежный (закрытый зимой) перевал Санджа, 18 тысяч футов, назад в Индию. Это хороший факт для Нового Синдиката2. Пять из наших очень важных телеграмм были возвращены нам, потому что их не отправили. До сих пор у нас есть только шесть из ваших писем – Логвана, Порумы, Радны и Авираха. Несомненно, многие ваши письма потеряны. Часть писем была вскрыта. В общем из моих записей вы многое узнаете. Нам нравится идея издать в Путнэм Синдикате отдельную книгу из записей. Я дам план книги. Сейчас мы сидим на упакованных чемоданах. Н.К. Рерих, январь,1926 г., Хотан, Китайский Туркестан Пусть Йента запасётся тёплым бельём и простой одеждой, а пальто из овчины можно сделать там на месте. В общем, как много мы могли бы рассказать, если бы письма до вас доходили. Мы сидим в маленьком домике в Афганистане – в трёх милях от Хотана. Чувствуем себя во всём хорошо, за исключением зубов. Счастливы узнать из ваших писем, что вы также чувствуете себя хорошо и трудитесь по всем направлениям. Сейчас такое важное и спешное время. Мы писали миссионерам в Кашгар, но получили очень официальный ответ. Они переслали нам ваши письма с очень формальным извещением. Могло ли быть так, чтобы Дядя3 не получал никаких известий? Уже в сентябре мы имели ваши сведения о том, что известия были. Очень жаль, что картины промокли. Сомневаюсь, что темперу можно реставрировать. И какие точно, согласно номерам? И можно ли в таком состоянии сфотографировать их для книги. Мы здесь получили по почте три маленьких ящика с картинами из Гульмарга. Сколько у нас было разных случаев. Всё это прекрасная школа. Получила ли Модра фотографии из Леха для своих сообщений – её письма для нас не дошли. Мы радуемся открытию выставки Святослава. Вероятно, она пройдёт хорошо. Мы радуемся успеху книги Юрия. От родственников мы получили ваши письма, но кроме них, никаких других сообщений. Вы чувствуете, как не люблю я никаких подробностей, потому что судьба писем не ясна. Можно представить, как Мо[рис] и Йен[та] поедут к матери – как это будет важно. Дайте нам знать через Ургу в Урумчи, через консула, адрес Макаровых4 в Мичигане. Мы посчитали по дням, что наша телеграмма о противодействии дойдёт до вас двадцатого декабря. И где-то уже расползались слухи. Нам бы очень хотелось рассказать вам разные подробности, но придётся всё оставить до встречи. Надеемся, что до этого времени Дядя Боря сможет организовать все связи. Именно отсюда через Урумчи мы поедем в Балтимор. Из Кашгара и Урум[чи] мы будем связываться с Мич[иганом]. Если бы только они там знали. Эта спешность связана со всеми событиями мира. Радостно видеть, как поспешает эволюция. Нам было указано , что от Рузвельтов будет вред. Вероятно, они слишком кланяются перед англичанами. Очень жаль, что многие фотографии неудачны. Очевидно, Кодак шлёт в Индию плохие негативы – для книги этих будет достаточно. Но, конечно, не в форме беседы с третьим лицом – но в моей форме и без сокращений. Конечно, в газеты – в форме беседы. 13 января 1926 г. Мы получили письмо от Модры от 27 окт[ября], также письмо Пор[умы] от 24 ноября и письмо Логв[анна] от 13 янв[аря]. Такая разница в доставке. Мы были очень опечалены, когда пришла телеграмма, что Чамберс не знает. А это сейчас самое важное. Это невозможно ни через Епископа, ни через тётю Ганзу. Мог ли Дядя так поступить? С июня мы говорили об этом, о переводе денег, и всё ещё ничего не слышали. Мы ошеломлены хладнокровием сэра Вуда, резидента Кашмира. В своих заметках пишу следующее: «Сэр Джон Вуд, Вы много играете в гольф, но не играйте человеческим сознанием. Возможно, Вы сумеете отрицать, что Вы не отвечаете на наши письма; возможно, Вы сумеете отрицать, что наши слуги были избиты и ранены в Тангнмарге. Возможно ли, что Вы сумеете отрицать, что с головы моего сына Юрия был сбит шлем? Возможно ли, чтобы телеграмма, подписанная мною, была переделана полицейскими инспекторами? Сможете ли Вы отрицать тот факт, что именно нам, тем, кто были атакованы, пришлось заплатить полиции? Возможно ли, что Вы сможете отрицать, что в Балкале был ещё один случай мошенничества? – Вымогательство со стороны полиции. Возможно ли, что Вы сможете отрицать, что среди тех, кто атаковал в Тангмарге, был шофёр резидента? Давно уже было замечено, что когда империя разваливается на куски, на окраинах её появляются предприниматели, разрушающие и её центральную власть. Мы трижды жили в Лондоне и видели, как трудна там жизнь для умной молодёжи и лучшей части трудового народа. Но нужна справедливость. И нужно сказать, что со стороны лорда Литтона и его семьи мы встретили культурное отношение; но поведение сэра Джона Вуда и его мелких чиновников было крайне недостойно. Это наше неизменное понимание ситуации». Можно предположить также, что всё происшедшее в Хотане было не без давления, непрямого, из Калькутты. Так это было слышно. Это типичные действия английских колониальных властей. Даже накануне наши слуги предупреждали, что что-то готовится и тёмные люди из Гульмарга пошли вниз в Тангмарг. Очень жаль, что Рузвельты так низко кланяются перед резидентом. Они должны понять, что Англия противостоит России, а также и Америке, из-за конкуренции в торговле. Мы серьёзно предполагаем конец Англии в делах Хотана. Время разоблачить этих всеобщих отравителей. Один доктор в Тангмарге сказал: «Платите и идите». И другой индус из работников предупредил нас между прочим: «Будьте на страже, чтобы не было другого нападения. Уходите быстрей». И он был прав. Шесть часов мы шли с револьверами и ружьями в руках. 20 января 1926 года Письмо Н.К. Рериха к британскому консулу (рукопись, перевод с английского) Генеральному Консулу Британского Консульства, Кашгар. Уважаемый сэр, Премного Вам благодарен за Ваше письмо, датированное 11 января 1926, Кашгар. Посылаю Вам запрошенную информацию об Экспедиции. Экспедиция отправлена тремя американскими учреждениями искусства: 1) Корона Мунди, акц[ионерн.], Международный Художественный центр, Нью-Йорк, США; 2) Мастер Институт объединённых искусств, акц., Нью-Йорк, США; 3) Музей Рериха, акц., Нью-Йорк, США. Цель экспедиции – описать Древние Памятники Искусства и пейзажи Индии, Центральной Азии, Китая и Японии. С 1923 года Экспедиция работает в Индии, откуда были отправлены в Соединённые Штаты 150 картин, которые сейчас выставлены в Музее Рериха, акц., в Нью-Йорке. Сейчас эта серия из 150 картин издаётся в виде отдельной монографии Американским Издательским Домом «Брентано и К» в Нью-Йорке. Экспедиция владеет следующими паспортами и сертификатами: 1) Китайские паспорта, предоставленные китайским Министерством иностранных дел, Пекин, 9 июня 1925 года, через мистера Ченг-Ло, китайского министра в Париже для посещения с художественными целями Китайского Туркестана и Китая. 2) Рекомендательное Письмо ко всем военным и гражданским губернаторам Синьцзянской Провинции и Китая, данное м-ром Ченг-Ло, китайским министром в Париже. 3) Удостоверение личности, изданное в Лондоне. 4) Разрешение на путешествие, выданное Бенгальским правительством, Индия. 5) Удостоверение личности, изданное в Париже. 6) Паспорта, изданные французской Префектурой полиции, Париж. 7) Русские паспорта, изданные Русским Временным Правительством. 8) Рекомендательное письмо, выданное Американским Консулом в Калькутте. 9) Рекомендательное письмо от Мастер Института объединённых искусств, акц., Нью-Йорк. 10) Рекомендательное письмо и полномочия от Корона Мунди, акц. Нью-Йорк. 11) Рекомендательное письмо от Музея Рериха, акц., Нью-Йорк. 12) Рекомендательное письмо от Директората Музея Виктории и Альберта, Лондон. 13) Рекомендательное письмо от американского Археологического общества в Вашингтоне. Экспедиция намеревается проследовать дальше через Кашгар, Аксу, Кушар, Карашар, Урумчи в собственно Китай и затем – через Японию назад в Соединённые Штаты. Состав Экспедиции: Николай К. Рерих, Почётный Президент Корона Мунди, акц., (Н.Й.) Почётный Президент Мастер Института объединённых искусств (Н.Й), Почётный Президент корпорации «Алатас» (Н.Й.), Почётный Президент Кор. Арденс (Чикаго) для представительства в России, Почётный член Художественного клуба Бостона, академик русской Академии изящных искусств; Директор Школы поощрения художеств в России; Почётный Президент совета Института архитектуры для женщин в России; Почётный член Московского Археологического Института; почётный член Русского Археологического общества; член Комиссии изящных искусств издательства Св. Евгении, Петроград; первый президент общества Мир искусства; президент совета Мастерских для солдат – инвалидов Русского Красного Креста; Вице-президент Совета искусств в России; Президент совета Музея допетровского искусства в России; Президент музея русского искусства при Обществе поощрения художеств в России; Член русского Общества архитектуры; Командир Королевского Шведского Ордена северной Звезды; Член Национальной академии Реймса; член Осеннего Салона, Париж; член Общества антикваров в Париже; член Доисторического общества в Париже и почётный член Венского отделения; член финского Художественного общества в Гельсингфорсе; член Англо-руского общества, Лондон; Почётный президент корпорации Пан-Космос, Нью-Йорк; почётный советник I.M.C.А. Нью-Йорк. Мадам Елена Рерих. М-р Юрий Н. Рерих, бакалавр искусств (Гарвард), магистр искусств; сертификат лондонской Школы восточных наук, университет Лондона; высший диплом Колледжа Франции, университет Парижа; член королевского Азиатского общества; член Азиаткого общества Бенгалии; член Азиатского общества – Париж; член Парижского филологического общества; член американского Восточного общества; член парижской Ассоциации по изучению международного права. Лица, дающие нам рекомендации в Индии: Его Прев[осходительство] губернатор Бенгалии граф Литтон; майор Ф. Бейли, политический чиновник в Сиккиме, Индия. Лица, дающие нам рекомендации в Китае: Его. Прев[осходительство] Веллингтон Ку, китайский министр иностранных дел в Пекине; Ма Ванг Чун Син – бывший китайский премьер-министр и министр иностранных дел в Пекине. Из вышеуказанного списка моих социальных позиций Вы видите, что список моих рекомендаций в Америке довольно длинный. Президент Соединённых Штатов, М-р Кулидж, сердечно приветствовали открытие Музея в Нью-Йорке, посвящённого моей живописи. Надеюсь, Вы найдёте всю вышеупомянутую информацию полезной. Мы посетили двадцать две страны, и никогда в нашей жизни к нам не относились с такой грубостью и надменностью, как в Хотане. Вы уже знаете, что наше вооружение было захвачено, и мы хотели бы вернуть его, так как мы имеем причины быть осторожными с местными военными. Мы будем очень благодарными, если бы Дао-тай Кашгара мог прислать пару порядочных солдат. Захватив наше оружие, местные власти оскорбительно отказались принять во внимание наши британские лицензии на оружие и британские и американские рекомендательные письма. Наш список оружия следующий: 1) Одна винтовка Manset 77 калибра. 2) Одна винтовка Винчестер 44 калибра. 3) Одно короткоствольное ружьё Ридли. 4) Два револьвера пятизарядных Бельгийского производства №№ 4071, 4072. 5) Один револьвер Шведского производства. Благодарю Вас заранее. Искренне Ваш. Исходя из предпосланной Вами телеграммы, Вы знаете, что Правительство Соединённых Штатов предпринимает необходимые шаги. Синдикат Путнэм и Международное информационное агенство, акц. Нью-Йорк, подписали контракт с американскими художественными учреждениями на публикацию всех новостей о нашей Экспедиции. Около 13 января 1926 года Письмо Н.К. Рериха к сотрудникам (машинопись, начало письма отсутствует) Страница из десятой части Записей: «Сэр Джон Вуд – не играйте с человеческим сознанием. – Резидент». Возможно ли, что Вы будете отрицать, что несмотря на наши телеграммы и будучи в одном часе езды от места, где это случилось, Вы не нашли, в течение шести часов, возможность охранить достоинство Американской экспедиции. Сказано так: Мы знаем и слышим клевету из-под земли; Мы знаем, для кого она нож острый. Но для Нас она как масло в колёса, потому что тактика Адверза предвиделась давно, каждая возможность – от зла. ----------------------- Может ли быть так, что сэр Вуд сможет отрицать, что письмо от Американского консула было отброшено майором Хиндом в Калькутте на стол с замечанием, что это его не интересует. ------------------------ Прошу Мор[иса] привезти мне все семь частей «Знамён Востока» на русском и англ. Можно взять также отпечатки с наших негативов в Индии; можно взять для книги Путнэм [Синдиката]. ------------------------ Получены ли мои вещи в Токио и в Пекине. В Токио – через Такеучи и в Пекине – через Министерство иностранных дел. Если вы не наведёте справки, боюсь, что вещи захватят. Какие новости из Музея Блаватской. Не посылайте «Вестника» Каю. Остальное отправляйте. Когда будете печатать новый Каталог, помните: член Археологического общества, Ваш[ингтон]; почётный советник Y.M.C.A., New York и «Алатас», акц. ------------------------ Можно завязать связи с «Star Commonwealth for Boys», Альбион, Мич. Он был рекомендован к концу В.В. Пирсоном. Можно предложить небольшую экспедицию. ------------------------- Отправьте следующую тел[еграмму] на имя консула СССР Урум[чи] через Мичиган. «Пожалуйста, свяжитесь с Американской экспедицией. Рерих – руководитель. Лихтман должен встретить Томске. Президент Хорш». Конечно, мы встретимся в Ми[игане], но эта телеграмма необходима по причине переезда отца. ------------------------ Как вы поняли из телеграммы, с Мор[исом] этим летом в Мич[иган] приедет Радна, а Ояна может приехать со Светиком следующим летом 1927. Место будет указано. Мо[рис] и Радна скажут им, что привезти из вещей. Этим летом пусть Мор[ис] и Рад[на] привезут четыре (для четверых) пары автомобильных очков с изогнутыми линзами. У Маеровского в Нью-Йорке. ------------------------- 20 января 1926 г. Мы получили разрешение идти в Кашг[ар] и Урумчи. Оно было получено через английского консула и кашгарского Даотая. К нашему сожалению, миссии Дяде Бори не ответили. Как жаль, что нельзя было им сообщить через Дядю. Ведь не может же быть, чтобы Дядя не смог написать Епископу? Необходимо узнать адрес Макаровых. Телеграфируйте в Урумчи, Консулу СССР. Поразительно, что на Даотая свалилось много несчастий после его поведения с нами. Но всё к лучшему. В отдельном конверте я посылаю отдельную главу записей «Лех-Хотан» для Синдиката. Надеюсь, она доберётся до вас. Главу о Хотане я отдам лично Морису. Мы снова укладываем вещи, и в путь, в снежную пустыню. Е.И. умоляет привезти ей свитер, такой, как у Мо[риса], и я носил его в Париже – из верблюжьей шерсти (Tunmer`s Place Soint Augustine). Свитер Юрия ей подходит, она носит 95 размер – чуть больше, чем для Радны. Мы ожидаем адрес Макаровой. Не знаем, свяжемся ли мы с ней и будет ли она представителем. Шклявер очень хорош для Н[ового] С[индиката], и это будет для него полезно. Получил ли он какие-нибудь акции от Н.С. ----------------------------- 24 янв. По всей видимости, мы сможем покинуть Хотан 28 янв.; это будет для нас поучительно – встреча с миссионерами, которые нам не помогли. ------------------------------- Е.И. умоляет Радну привезти ей полдюжины шерстяных чулок, самое маленькое – 38 размера. Желтовато-коричневые и серые; не очень тонкие, потому что это для холода. ------------------------------ Отправляем телеграмму: вторая Книга должна быть перепечатана без опечаток, потому что такое множество ошибок даст понять о неуважении, а каждый знак неуважения ложится на нас очень тяжело. ------------------------------- Н.К. Рерих и Ю.Н. Рерих на пути в Яркенд. Китайский Туркестан. Февраль 1926 г. Мы приближаемся к Кашгару. После Яркенда вся природа радостнее. Постараюсь послать вам статью о Хотане. Если будет возможно, отдам её лично Авираху в Мичигане…. Чамберс…Чамберс!!! ----------------------------------- Уже сейчас просите Такеучи, Каума, Шклявера, Рапикаволи и Казинса в Адьяре, сколько «Гималаев» они смогут продать лично . Я дам Мор[ису] отказ от продолжения экспедиции в Китае. Потому что я ограничен в своей работе и в дальнейшем передвижении, и без вооружения. Я собираюсь рисовать в зарубежных странах. Помните: «Это было Моё условие». Конечно, Корона Мунди может затребовать от Китайского правительства убыток за невыполненные 150 картин в Китае, в соответствии с примером двух предыдущих посылок из Индии. Считая по 4000 за каждую, это составит иск в 600000. Китайский народ любит платить за своё несчастье. Ещё один для них чудесный случай. Кроме того, можно предъявить им иск за невозможность выпустить второй том, подобный «Гималаям». Я буду говорить летом обо всём этом с Мор[исом]. Сейчас нужна уверенность – что Чамберс информирован, и что он относится к этому серьёзно. Это самое важное. Также нужен и адрес Макаровых. Телеграфируйте в Урум. Советскому Консулу. (обрыв письма) Н.К. Рерих. февраль, 1926 г. Яркенд, Китайский Туркестан 3 февраля 1926 года Письмо Н.К. Рериха к сотрудникам (рукопись) Родные, любимые. Высылаю вам несколько фотографий для раздела «Лех – Каракорум – Хотан». Кроме ещё одного письма, помещаю здесь маленькое послание. 28 января мы отправились в Кашгар; затем путь на Ур[умчи]. Мы идём среди морозов. В Ур[умчи] ожидаем встречи с миссионерами. Из Ур[умчи] – далёкий путь в Мичиган. Конечно, вы понимаете, что сотрудничество Чамберса абсолютно необходимо. С прошлого июня только эта неотложная мысль проявляется везде. Остальное приложится. Вы уже знаете – Зина едет вместе с Морисом сейчас. На следующий год – Йен[та] и Светик. Нужно узнать адрес Макар[овых]. Для того, чтобы найти <…>5. На настоящий момент Макаровы приняли представительство? Скажите Чахемб[уле], что не исключено, что его работа этим летом остановится. Всё будет идти прекрасно, если никто не будет опаздывать. Планы издать отдельную книгу в Путнэм Синд[икате] – очень хорошие. Повторяю эти мысли, потому что мы не знаем, какое послание дойдёт. По вашим письмам мы чувствуем, что многие из ваших посланий не доходят. Мы радуемся, что С[офья] М[ихайловна]. работает ещё больше. Так отличаем бдительных. Мы чувствуем, как учреждения врастают в почву. С 24 января идёт третье трёхлетие из указанной тетралогии. Целуем всех вас. И мы идём. 15 февраля 1926 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам Гильгит, 15 февр. 1926 г. Нью-Йорк (Мастер Институт объединённых искусств. 310 Риверсайд Драйв) ЭКСПЕДИЦИЯ ОСВОБОЖДЕНА ПРЕКРАТИТЕ ДЕЛАТЬ ПОПЫТКИ СООБЩИТЕ ЧАМБЕРСУ О МОЁМ ДОКЛАДЕ ТЧК САМОЕ ВАЖНОЕ ТЧК ЗИНА МОЖЕТ СОПРОВОЖДАТЬ МОРИСА ЭТИМ ЛЕТОМ ТЧК ОТПРАВЛЯЙТЕ ЧЕРЕЗ МИСГАР ЙЕНТА ПОЕДЕТ СО СВЯТОСЛАВОМ СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ТЧК СЛЕДУЕМ ЧЕРЕЗ КАШГАР УРУМЧИ РЕРИХ 18 февраля 1926 г. Письмо Е.И. Рерих к сотрудникам. (рукопись) 18/II/1926 Кашгар. Родные и любимые, только что мы выяснили, что сегодня вечером отправляется английская почта, и я спешу послать вам коротенькое письмо. Итак, из плена в Хотане мы выбрались в Кашгар. Мы и не подозревали, что наш хотанский Даотай так котируется в китайском правительстве. Синг-Чанг – самый опасный, жестокий – разбойник и душегуб, и что он известен своей ненавистью к иностранцам. Н.К. в своих статьях подробно пишет об этой личности, потому не буду затрагивать эту тему. До нас дошла часть ваших писем от конца ноября и начала декабря. Последние телеграммы, которые шли через китайскую миссию, прибыли в таком обезображенном виде, что ничего нельзя понять. Гораздо лучше те, что шли через Индию – повреждений меньше. Мы окружены неустанным вниманием английского консула и его жены, видимся по несколько раз в день. Мы торопимся в У[румчи], но вместо паспорта от Пекинского Правительства мы должны просить разрешения на въезд у местного правителя У[румчи] – надеемся, примерно через 10 дней уедем. Конечно, вы уже имеете нашу телеграмму о необходимости приезда А[вираха] и Р[адны] в Мичиган в июне этого года. Йента и Св[етик] приедут в 27-ом. Все подробности, касающиеся второго приезда, будут даны вовремя. Йенточка должна приложить все усилия, чтобы получить как можно больше сведений по уходу за больными и ранеными. Ранения бывают часто, и надо знать и уметь применить даже самые примитивные меры. Вторая книга Л[истов] С[ада] М[ории], конечно, должна быть перепечатана, ибо такое количество ошибок в такой книге абсолютно непозволительно. Где тогда наше уважение к Учителю? Конечно, сделайте это из наших средств. Лог[ван] имеет нашу доверенность. «Уявлю Указ Учителя ученикам Америки. Поспешите признать самое главное. Утвердитесь на одной мысли. Теперь закладывается камень основания храма. Камень, скованный великим отказом. Отказом, достойным венчания. Не работа каждого дня, но удар молота отказа вливает мощь в подлежащее совершению. Мы следим за движением каравана, явленного отказом, и зовём присоединить мысли к Нашему вниманию, чтоб ничтожное не смущало год начала света. – Удержите друг друга от слепоты. Теряющему отвагу скажите – не простится. Радостно скажите в круге – началось действие!» Любимые, всем своим существом примите Учение из Второй Книги. Английские власти встретили более чем любезно, и с миссионерами у нас не было никаких трудностей, так было и здесь. Но приходить к ним с просьбами мы не должны. Удивлены, что Дядя не нашёл возможности разыскать и сообщить Чамберсу о приезде Ф[уямы]. Это неотложно важно. О, если бы все участники строительства могли бы проникнуться важностью того, что сейчас происходит, и понять, что нет места для легкомыслия, промедления и отступления. Столько трагически великого было обнаружено за это время, что губы сомкнулись. Г-н Бел[ый] многое расскажет вам лично. В поездке Св[ятослава] в Европу М.М. не видит вреда, так как необходимо прервать определённые связи. Буду счастлива увидеть О[яну] и моего мальчика в 27-ом. Только что Н.К. и Юрий принесли мне 2 большие китайские танки с образом Кесаря – Царя Богов. На одной Он показан с Его полной свитой, на другой Он сидит за столом, на голове – украшение, нечто вроде обруча (широкое кольцо) с огромнейшим красным камнем. Позади Него стоит тёмная стража – возможно <Uda..>. Эту картину Н.К. и Юрий нашли в китайском магазине, она висела над алтарём, а перед ней стояли разные приношения. Они повесили эту картину на Новый год, начало которого китайцы праздновали вместе с монголами и тибетцами 13-го февраля. Мы отправили эти картины в Америку, они стоят совсем дёшево – 2 сара каждая, если не ошибаюсь, – около 2 долларов – но они очень декоративны. С большим удовольствием я поместила их на белых стенах моей комнаты. Шамбала в Китае называется Землёй Богов, здесь также ожидают Его Приход. И в Персии держат осёдланную белую лошадь для Прихода Майтрейи. Если <…>6 подойдёт ближе, он сможет принять участие в нашей дальнейшей экспедиции и встретить нас в 1927. Родная Радночка, уезжая, я дала тебе свёрток с Образами Великих Учителей: Будды, Христа и других. Очень прошу тебя сберечь Образ Будды с Чашей , ибо этот образ по Словам М.М., единственный правдивый. Попросите Светика закрепить его. Скажите моему мальчику , что я буду ждать его. Пусть он полюбит Вторую книгу и часто обдумывает последнюю страницу. Она содержит всю тайну будущего. Я знаю, что мой мальчик испытает и отвергнет от себя многое, и сможет найти радость в упорном труде. Так много, о чём написать, но придётся хранить молчание, потому что не знаю, кто будет читать это письмо прежде, чем оно дойдёт до ваших рук, но открыть незнакомому своё самое сокровенное – больше, чем пытка. Любимые, помните, что вы все и всегда с нами, в наших мыслях, идите, как и прежде, не сомневаясь и не замедляя ваших шагов. Победа возможна только там, где пылает вера. Мы идём в непреложной вере, даже вопреки очевидности , потому что очевидность – это маска, которая скрывает действительность. Наша формула «чем хуже, тем лучше» – тактика Адверза. Действия вопреки очевидности дают лучшие результаты. Примите и вы эту формулу – все препятствия, все неприятности (зло), были для нас до сих пор ступенями для восхождения. Гости пришли – обнимаю вас, мои любимые и родные. Скоро снова напишу вам. (Продолжение следует) Перевод с английского О.В. Исаевой и Т.Ю. Водолажской Примечание 1 Продолжение. Начало см. в журналах «Дельфис» № 4 (92) за 2017 г., № 1 (93), № 2 (94), № 3 (95), № 4 (96) за 2018 г., № 1 (97), № 2 (98), № 3 (99), № 4 (100) за 2019 г., № 1 (101), № 2 (102) № 3 (103), № 4 (104) за 2020 г., № 1 (105), № 2 (106), № 3 (107), № 4 (108) за 2021 г. 1 С октября 1925 по январь 1926 экспедиция по наущению Британского генерального консула в Кашгаре майора Гиллана была задержана властями Хотана. У Рерихов были отобраны паспорта, оружие, им было запрещено заниматься научной работой, а Н.К. Рериху – делать зарисовки и писать картины. 2 «Новый Синдикат» — международное информационное агентство при Музее Рериха в НьюЙорке. Его директором была Фрэнсис Грант. 3 Дядя Боря – Д.Н. Бородин-Потаповский. С 1918 г. работал в США, где через несколько лет стал заведующим Русским сельскохозяйственным бюро в Америке, имел непосредственную связь с правительством Советской России. – Прим. ред. 4 Николай Павлович Макаров (1887–1980) – профессор МГУ и Московского кооперативного института, был председателем комиссии по устройству русской секции выставки “Созидание Америки” (1920), арестован летом 1930 года; Алла Юрьевна Макарова – его супруга. В Москве они входили в постоянный и доверительный круг общения Рерихов. 5 одно слово (вероятно, имя) неразборчиво. 6 Слово стёрто.