107(3/2021) Держава Рерихов Эзотерические имена сотрудников Рерихов: Модра – Ф. Грант, Авирах – М.М. Лихтман, Логван – Л.Л. Хорш, Тарухан – Г.Д. Гребенщиков, Порума – Н. Хорш, Радна – З.Г. Фосдик, Ояна – Э. Лихтман, Нару – Т.Д. Гребенщикова, Люмоу – С.Н. Рерих, Яруя – В.А. Шибаев. Письма Н.К. и Е.И. Рерих 1

(из архива Музея Николая Рериха в Нью-Йорке*) 19–27 июля 1925 года Письмо Е.И. Рерих к сотрудникам (рукопись, начало письма оборвано) М. «Среди механических достижений современной цивилизации особое внимание заслуживают способы передвижений. Это пожирание пространства есть уже некоторая победа над сферами надземными. Конечно, круг низкой материальности погружает (присоединяет) эти завоевания в пределы низкой материи и приносит больше вреда, нежели пользы. Главная опасность этого ускорения передвижения заключается в повышенном ощущении безответственности. Выходя за пределы обычного, человек становится лёгким, но, по грубости чувств, теряет сознание ответственности. Кто может мчаться со скоростью двухсот миль в час или взлететь выше других, приобретает психологию кулачного чемпиона, и сознание духовной ответственности покидает его. Облагородить завоевание можно, лишив его всякой спортивности и направив его на труд. Мчись на спасение несчастных, лети на соединение человечества! Тогда эти завоевания войдут в эволюцию, ибо люди должны ввести в обиход стремления надземные, не боясь ответственности . Пока эти завоевания остаются в стадии уродливых центавров. Когда люди поймут, куда и зачем они должны лететь, тогда можно удесятерять летающие аппараты. Можно подсказать множество полезных опытов в слоях пространства. Атомистическая энергия – конденсация праны. Цветные лучи в Пространстве. Урожай в связи с повторными взрывами и многое другое, суждённое человечеству. Новый Синдикат может осторожно вести войну против спортивности. Много раз слышали вы о следовании Нашим Указаниям и могли убедиться, что точное исполнение Указа практично и полезно – это первая ступень. После неё должно начаться (независимое) самодействие. Зная весь план и основание Нашего Учения, надо оказаться учениками, творящими в полной соизмеримости и непреложности. Когда Учитель скажет: “Теперь сами покажите следствия Моих Указов”, это не значит достать ветхие одежды, перессориться, надуться и ущемить друг друга. Это можно оставить погонщикам мулов. Вам же следует написать о Нашей общине и подражать в согласном труде. Когда придёт время изменить курс корабля, придёт и Указ. Но о заплатке на подошве не ждите Указа . Иначе скоро начнём поздравлять друг друга с днём рождения. Надо навсегда усвоить важность и достоинство настоящей работы и сдать в архив детские привычки. Можно, не изменяя принципам, найти сотни достойных решений. Хочу видеть вас на следующей ступени, ибо иначе как Авирах скажет в Каменце? Как Логван даст указания (приказы) банкирам? Как Тарухан перенесёт «Алатас» через поток? Как Порума привлечёт сердца? Как Модра превознесёт Новый Синдикат? Как Ояна скажет новые слова старым друзьям? Радна и Нару, поберегите здоровье, много работаете! Чем могу Я помочь, не нарушив вашего индивидуального роста? Стойте на страже Имени и Дел и пробуйте находить новое соотношение с Учением». Всю эту страницу целиком включить в книгу . «Чистые мысли – как озон пространства. Воистину, ими можно наполнить окружающее, но лишь в определённом аккорде. Бросить чистую мысль и покрыть её десятком вожделений, равно ужасному диссонансу. Аккорд понимается рядом звучащих посылок. Потому в самодеятельности (самодействии) Мы ценим последовательный ряд действий. Не случайное благое восклицание, но сознательный процесс длительности даёт преимущество. Один попугай умел кричать: “Благой Учитель!”. Но этим он не улучшил свои возможности. Один медведь случайно оставил свою добычу на пороге голодающего, но не перестал быть зверем. Пчела случайно прорвала нарыв больного, но не заработала себе блаженства. Даже змея однажды своим ядом спасла жизнь. Только сознательность и непреложность дают последствия. Улыбка подвига легка, считайте. И подвиг, выросший из непреложности, сияет, как солнце дающее. Как плод сладкий не зависит от оболочки, так пусть и ваша деятельность протекает вне толпы – лишь минуя толпы, вы дойдёте к народам. Могу представить как подъезжает на моторе современный министр или папа римский к Нашим башням. Чего больше, комизма или драмы? Во всяком случае, простой монгол найдётся поступить достойнее, ибо в нём не порван нерв восприятия. Друзья! Храните чистым канал восприятия; в этом горниле куются чистые мысли. Смотрите на чистые мысли не как на диковинного небожителя, сходящего по праздникам, но как на трапезу ваших трудовых будней! ( Можно дать эту беседу перед последней беседой во второй книге «Листов [Сада Мории] ») Явите распознавание людей. Окружить себя тёмными – насыпать углей в суп. Оставьте пристрастие к родственникам по крови. Ваше родство в духе. Чутьё должно напомнить. Кеттунен может доверие оправдать игуменьи монастыря при Людовике. Желаю ей дать знак и кольцо. Пусть игуменья даст. Учитель желает дать кольцо Барбаре Янг. Через год дать кольцо Розенам – обоим, и портрет. Тоже через год Логван даст Ньюбергеру, Радна – Янг, Модра – Розенам. Дети Мои, могу дать новых. Дух Мой помощь несёт. За ними могут подойти ещё. Можно сказать несколько воплощений. Кеттунен – монахиня в Париже. Янг была дочерью явленного Учителя буддизма в Китае. Розен (мисс) во времена Данте получила похвалы за игру в хоре церкви. Сурова была жизнь её брата – пострадал от крестоносцев, имеет право (причины) не любить Ричарда Львиное Сердце. По счастью, этим четверым не мешают деньги приближаться. Пусть Шинази поборет это условие. Поистине, бедным легче, нежели богатым. Конечно, Авирах и Ояна передадут Матери кольцо». Мои любимые, спешу послать вам продолжение письма М. в Америку… Первую, третью и четвёртую страницы, правильно говоря, за исключением второй , покажите новым. Третью страницу очень вас прошу включить во Вторую Книгу «Листов Сада Мории» перед последней беседой, которая начинается со следующих слов: «Первая Книга звала к подвигу Красоты, Простоты и Бесстрашия…». Было сказано: «Если Урусвати хочет, можно дать эту беседу перед последней беседой в Книге». И, так как я очень люблю эту беседу и ценю каждое слово, которое может быть добавлено в общую книгу, пожалуйста, не забудьте сделать это. Сейчас вписываю фрагменты, окружённая оружием, мешками – мы уезжаем ещё раньше, 8 авг. М.М. торопит нас. Мы идём в страну, о которой никто ничего определённого не знает. Много вещей надо взять почти на два года, и наш караван постоянно растёт – 85 и, может быть, всего 100 лошадей, потому что надо везти даже провизию для всего пути – мы пойдём через пустыни и снега. Становится жарко даже на нашей высоте, будет трудно спускаться в долину, наполненную москитами. Мы также пройдём через местность, где холера. Юрий поглощён чтением описаний трудностей и опасностей, а проф. Р. спокойно заявляет, что мы сможем описать их ещё более устрашающе. Но так как мы всегда знаем раньше всех сроков, то теперь мы отправляемся как бы на продолжительный пикник. На три перевала выше, чем Монблан. Здесь всё в желании вытолкнуть нас. Манциарли нас нашли, но они всё ещё сидят в Шринагаре + пишут письма. Они собираются посетить Гульмарг. В Дарджилинге они прозевали нас – мы уехали ранним утром в день их приезда – это было указано . К следующей, перед последней, почте мы приедем через четыре месяца. Всю почту мы должны направлять, согласно указанию, через новую страну. Помните твёрдо, ничто не должно быть затронуто руками обезьян. Когда это письмо дойдёт до вас, мы будем приближаться к Ладаку. Нам радостно от приближения новых и доверия, которое им оказано. Наши Любимые, поддерживая их, укрепляйтесь сами и, главное, шире, шире, шире думайте, не позволяйте мелким мыслям проскользнуть в вас. Ширина ауры зависит от способности вмещения. Растите это в себе, родные, учитесь думать в космических масштабах. Думайте больше об эволюции, о будущем, включающем всё человечество и всё, что существует. Читайте Розенам новое учение из 2-й книги. Выбирайте подходящее для случая, поскольку всю публикацию ждать долго. Английский перевод пока храните для круга и для новоприходящих. В письмах М. все слова на санскрите и пали скорректированы Юрием, потому не удивляйтесь разнице с английским изданием. Жаль, что у меня не было времени исправить ещё раз эти письма, но такие, как они есть, я писала по десять часов ежедневно, чтобы успеть сделать всё, что было Сказано. 26 июля. «Нужно приближение новых. Без них Пор[ума] может особо заняться с Кеттунен, Логван – с Ньюбергером, Радна – с Янг и Рattete. Ояна может с Розеном. Может Модра и Авирах привлекать Шинази. Книгу «Листы [Сада] М[ории] можно печатать в 2200 экземпляров, но не более . Из них – 1000 Митусову (Каю), но разделив на пять пакетов по 200 книг каждый – увидим, как он может распространять. Все полученные от продажи деньги, за исключением процента «Алатасу», идут во владение Митусову. Послать Макаровым 300. В Каменец, Харбин и Ригу – по 100. Сохранить в «Алатасе» 500. Послать 100 сыну Тарухана. Позднее мы увидим, куда послать и сколько. Если Митусов не сможет распространить первые 200 книг, посланных ему, не посылайте следующие. Если сын Тарухана сможет, пошлите ему. Книга «Письма Махатм»: 300 – Макаровым, 100 – Митусову, 100 – [сыну] Тару[хана], и потом всё через новую страну. Ещё одно письмо, и затем перерыв на два месяца. Мои любимые, умоляю вас, чаще читайте указы, всё, что было вами записано, наши письма и – растите в духе, вмещайте, сколько в ваших силах, накапливайте знание. Посылаю вам всю нашу любовь – сейчас наши мысли вокруг вас + Светика. Очень мечтаю о нашей встрече. Каждый приедет с кучей новых знаний и нового понимания. Ояна, моя любимая, готовься к предстоящей поездке. Думай о той радости, которую ты несёшь в себе, найди самые лучшие и самые сильные слова, но также готовься и к защите – сейчас не следует хранить молчание! Приближается новое время, время нового понимания жизни и ответственности, время справедливого воздаяния! Не жажда мести, но чёткое понимание жизни. Многие мучительные вопросы найдут своё решение. Мои любимые найдут решение, и каждый должен понять свою ответственность, понять, что он сам себе и раб, и Владыка, и Судья! Родные и любимые, ещё раз обнимаю всех вас – часто так мучительно я хотела вызвать у вас ваши вопросы, чтобы измерить широту ваших мыслей, объяснить все ваши непонимания, почувствовать, насколько глубоко вы понимаете деятельную мистерию жизни, насколько поняты вами труд ради всевозможных видов Дел, Красота ради Красоты, Любовь ради Любви, вне всякой зависимости от вашей личности, насколько сильно растёт ваше стремление? Помните, родные, что даже любовь к Знанию истинно прекрасна лишь тогда, когда есть желание отдать его для Единого Всеобщего Служения. Понято ли это вами во всём величии происходящего, во всей исключительности вашего положения, в никогда не повторяющихся заданиях? С твёрдым, неуклонным устремлением, с полным доверием к М.М. – все препятствия будут разрушены. Мы видим примеры этого в каждодневной жизни, как мне передать вам моё постоянно растущее благоговение и восторг перед Красотой Облика! Я закончу письмо вопросом М.М.: «Стала ли тишина многозвучной? Стала ли темнота многоцветной?» Любимые, любимые, вложите всю свою душу в прекрасное жертвенное действие Любви и Сострадания ко Всему Живущему. Сердцем с вами. И[скандер] Х[анум]. Н.К. Рерих. Великая жертва Передайте мою ласку Светику. Светуня, моя радость, будь внимателен с людьми и словами, и я верю в твоё сердце и любовь к Знанию и труду. Моя любимая маленькая птичка, не поддавайся лести, суровые указания закаляют дух лучше. Мои мысли с тобой. Умоляю тебя читать чаще то, что было тебе сказано, – мы посылаем 3 ящика картин в Музей. 4 чемодана, одну коробку и упаковку с книгами – в Школу. Агентство Маккенона получило как задаток 200 рупий, остальное надо будет доплатить в Нью-Йорке, потому что контора не сможет послать нам полный отчёт – у них не будет времени. Чемоданы почти пустые. Ящики с книгами Юрий очень просит не открывать и выслать ему, когда и куда, он укажет. Пусть Светик возьмёт из вещей Юрия, что он хочет. Остальное можно раздать, потому что больше не понадобится. Николай Р. посылает Светику пастель, вещи Н.К. ему также больше не нужны, делай с ними, что хочешь. В жёлтом чемодане мои вещи, отдай их кому Тебе захочется, белое платье я не надевала ни разу. Прошу только сохранить мой чёрный костюм , он дорог мне, потому что в нём я встретила Их . Также два маленьких чехла для подушек – подарки моей матери. Во втором жёлтом чемодане запечатаны рулоны документов Юрия. Сохраните их. Также там найдёте современную обычную кашемировую юбку за 60 рупий, возьмите также две кашмирские шляпы американской работы, шляпы также больше не пригодятся. Высылаю, потому как здесь мне некому отдать. Маленький чёрный чемодан (последний) Юрий просит сохранить для него, если Светику они нужны, пусть берёт чемоданы себе. Ключи мы посылаем почтой. Яруе я написала послать Светику все его книги по Естественной истории, портрет Вивикананды, очень плохой, подарок одной из Его учениц. 25 июля 1925 года Письмо Н.К. Рериха к сотрудникам (рукопись ) Мои родные и любимые. У нас дым стоит коромыслом – сборы продолжаются. Что-то идёт в Америку, а что-то – в караван! Так строится новая ступень: чем дальше – тем ближе. Сегодня мы отправили Чахембуле меч (который уже три поколения находился в роду Эмира Афганистана). Пусть Чахембула знает, как прочно строил Сергий и как медведи Ему служили. Тарухан задаёт вопрос о врачах и целесообразности. Конечно, говорилось не о полицейском списке врагов, но о замечательном физическом опыте. Что можно усмотреть – как вредящие плану терпят поражение и уничтожаются. Это на самом деле удивительно наблюдать с исторической точки зрения. Авирах уже заметил много случаев. Вопрос о целесообразности ещё проще. Целесообразность логична. Вспомним о целесообразности Соломона, Акбара, Сергия. Тем не менее во второй книге Учитель указывает на это так много раз, что всё сказанное нами будет только слабым обсуждением. Вторая книга даёт столько конкретных указаний. Замечательно, что указано, кому дать Новые кольца, и после придут Новые, притянутые ими, и так будет расти новая связь Единства между землёй и небесами. Смотрите зорко: если вы увидите что Ватсон – хамелеон, выбросьте его; он не был указан ! Идите твёрдо, потому что все шаги сомнения и маленьких мыслей уже закончились, а что закончено – не возвратится. Очень замечательно то, что Тарухан сказал о Катце. Мы порадовались просветлению Тарухана во время написания «Жемчужины Алтая». Да, да, да. Книга может быть в Его Башне. Можно дать «Жемчужине Алтая» чёрно-белую репродукцию из Египта, «Вестника Белого Бурхана». Родные и любимые, не зря Учитель направляет вам эти необычные длинные обширные послания. Ибо основа для действия растёт с каждым днём. Это не для того, чтобы желать или подсчитывать все Знаки, получаемые каждодневно. Пусть майоры всего Мира ставят препятствия, но они растворятся в предопределённый момент. Мы не писали обо всех видениях и всём том, что слышали. Достаточно, чтобы заполнить много новых томов. Как нужно сейчас издание писем Махатм, уже в 1880 году было дано Учение о приближающейся эволюции, и оно было так искажено позднейшими теософами. Манциарли всё-таки нашла нас и умоляла о статье для «Теософа», но у меня сейчас нет и часа, чтобы написать. Сказал, что могу дать статью в трёх словах: « Любовь истинно прекрасна ». Уже писал, что Мерритт не подходит для статьи, но для рецензии на книгу «Гималаи» он необходим. Мы получили письмо от Шклявера – он пишет о заказах на эту книгу из Германии. Для Корона Мунди возникает новая ситуация. Вероятно, выставка тибетских Танок пройдёт хорошо. Шклявер получил новости о размещении каких-то статей Нового Синдиката. Отправьте ему документы со знаком Синдиката. Вы связались с Рапикаволи? Шклявер пишет о стихотворении Шаховского, посвящённом мне. Что это за стихотворение? Вы его видели? Как бы нам хотелось увидеть, как Барбара Янг, Кеттунен, Ньюбергер и Розены (оба) воспримут столь важное для них послание, которое может изменить всю их дальнейшую жизнь. Пусть они смогут принять этот дар Учителя с самыми широкими мыслями, отбрасывая все предрассудки без социальных <…>2 во Имя озарённой эволюции Мира. Хочется сказать каждому из них что-то важное, что защитит их от испорченности каждодневной жизни. Скажите им за нас это тёплое ласковое слово Зова. Помню: Кеттунен плакала, Ньюбергер мечтательно выжидал, оба Розены внимательно и зорко ловили нити, Барбара Янг была в поиске – пусть все они найдут для себя самое лучшее. Опишите их Яруе и Чахембуле. Пусть они дадут друг другу свои фотографии. Так идите, творя и строя, и ласково смотрите друг на друга, красота будущего мира связывает всех. Перед нами даль света – путь к ней открыт. Что может воспрепятствовать тому, чтобы войти в эти врата? Письмо уже не дойдёт, но дайте нам телеграмму о Новых. Мы выйдем из Леха 10 октября. Последняя телеграмма – до 1 октября. Привет Дяде Боре, прошу его организовать достойные знакомства. Навсегда я прогоняю Смокинг и Полную парадную форму!! Радуйтесь! P. S. Можно также сообщить о первой Монографии 1916 г. Цены на Танки все даны. Через МакКеннон и МакКензи высланы три ящика картин. Ящик № 1: (длинный: Бенарес, Полумесяц и 3 из «Знамён Востока») всего 5 картин, застрахованные по $95 каждая. Это значит, всё вместе за $475. Ящик № 2: 10 картин из «Знамён Востока», застрахованные по $95, это значит $950. Ящик № 3: 23 картины на картоне, застрахованные по $95 каждая. Это означает всё вместе $2185. Всё вместе со страховкой $3610. В качестве депозита было выдано МакКеннон и МакКензи 200 рупий, остальное после доставки. Запросите МакКеннона, когда вы можете ожидать прибытие этих ящиков. Четвёртый ящик отправлен 10 октября из Лёха через Cockburn Agency Srinagar. [Деньги] за доставку в [агентство] МакК. в Бомбей, за отправку прямого судна в Нью-Йорк было бы хорошо включить в [стоимость] репродукций Гималаев. «Сон Востока» № 139 (вместе с Йенно[Гуйо-Дья]) – конечно, как она писалась, в одноцветном клише. Дополнение к списку статей 1925 года. Картины: 69) Нанга Парбат (высочайший пик Кашмира). 70) Путь на Тибет. 71) Горный монастырь (Художественный музей в Токио, Япония). 72) Город в горах. 73) И Мы открываем врата, вариант (Художественный музей, Пекин, Китай). 74) Кремль Москвы (Даотаю Хотана, Китайский Туркестан). Н.К. Рерих. Нанга Парбат Только что получили сведения, что Национальная галерея Рима послала мою картину в Музей Триполи в Африке. Подтверждено. Если так, от этого особенно радостно. Пусть и в Африке тоже будут мои картины ближе к друзьям: конечно, вы понимаете, что номер 71, 73, 74 даны согласно указаниям. Пусть Дядя Боря сообщит в Миссию в Пекине и Епископу об отправке картин в Пекин на имя секретаря по иностранным делам. Пусть он объяснит «своевременность живописи без клерикализма». Сопровождающее письмо было написано по-русски. Одно удивляет: с декабря Епископ хотел ввести меня в связь с Мичиганом, и до сих пор ни одной новости ни через вас, ни из Мичигана, ни от Епископа, ни от Дяди Бори, а тем временем прошло более полугода. Моё письмо от февраля также осталось без всякого ответа. В третьей почтовой посылке следующие этюды: №№ 15, 16, 17, 18, 20, 26, 37, 36, 42, 72, 69, 70; всё вместе 12. Отправлены 21 июля. 28 июля 1925 года Письмо Рериха Н.К. к сотрудникам (рукопись) Родные и любимые. На этой странице не должно быть ничего о текущих делах и ничего личного. Не должно быть ничего умаляющего масштаб событий и величие Его Дел. Будем просто беспристрастными – оценим всю Его заботу обо всех нас. Поймём и вместим, сколько раз Он спасал нас в течение всех этих лет от болезней и банкротства, и всех видов несчастий. Примем это действие благоволения со всей нашей благодарностью, которая доступна всем растущим человеческим сердцам. Вы уже видели, во что было превращено Их учение современными теософами. Это учение сеется не для того, чтобы по нему снова пробежали рысью. И в осуществлении этого Учения звучит вся сладость личной ответственности. Многое уже было предано, многое уже умалено, и многое уже искажено. Дороже всего – донести до цели, не повредив доверенное и прекрасное. Действительно, если вы сравните перспективы, вверенные вам, с темнотой окружающих миллионов людей, не начнёт ли петь воздух вокруг вас только от одного этого сравнения? И не станет ли сладким весь огромный масштаб личной ответственности. Нести тайну! В ней сила энергии солнца. Трудиться в ней, в этой необъятности материи Космоса. Улыбаться друг другу в ней – это свет Звёзд. Чувствовать благодарность Учителю в ней – это драгоценная слеза благоговения. Больше, чем все драгоценные камни, принесёт счастье эта одна слезинка. Посмотрите, что предопределено? Не выглядит ли маленьким современный Мир в вашем движении. Ибо он мал в сравнении с бесчисленными предопределёнными мирами. Познавая маленькие легенды, цените весь Космос. И, шагая широко, вы также научитесь видеть широко и любить широко. И когда это понимание укрепит слово и сердце, вы почувствуете, как мощно действует любовь и как она сильна. Ею строить жизнь. Ею можно наполнить пространство. Ею можно создать стройное и неизменное восхождение. Только Сознание Любви, Красоты и Знания не превратятся в пепел. Мы посылаем вам нашу крепкую любовь, и ею мы покрываем ваши ступени Красоты и Знания. Всегда духом с вами. Н.К. Р. При возникновении возможностей продажи моих картин: 1) прежде всего продавать маленькие этюды. 2) затем серию «Пир-Панджал», «Гильгитская дорога», «Храмы и Святыни» и серию «Сикким»; 3) меньше всего желательно разрывать серию «Знамёна Востока» и «Его Страну». Н.К. Рерих. Пир-Панджал Результаты поездки Логвана и Авираха очень хорошие. Все указания Учителя приняты так, как есть, без вкладывания толкований и отсрочек. Авирах уже испытал некоторые неприятности из-за его отсрочки обеспечения безопасности документов. Каждый знает такие или подобные примеры. Новости об экспедиции давайте шире, затем о Рузвельте, потому что задачи той экспедиции несравнимо более ограниченные. В целом экспедиция для Нового Синдиката – прекрасное начало. Все заметки посылайте Шкляверу, Яруе и Рапикаволи. Один экземпляр из опубликованных заметок давайте родственникам. Скоро Модра будет продавать акции Нового Синдиката. Подумайте, сколько вокруг активных дел, и каждый правильно сделанный шаг – это уже камень в основание храма. И Новые подходят ближе! 30 июля 1925 года Письмо Е.И. Рерих к сотрудникам (рукопись) Родные и любимые. Так много прекрасного сказано о будущей эволюции человечества, столько вех расставлено по пути, что остаётся только следовать им, стараясь не слишком отклоняться в сторону. Как результат этого, следует расширение сознания, и одновременно появится также ваша духовная ответственность перед собой, перед теми, кто вас окружает и перед всем, что существует. Осознание вашей собственной ответственности – первый шаг в Великом Знании, без него дальнейшее продвижение невозможно. Ошибка брата – моя ошибка, но, любимые, это не значит порицать его за сделанное, часто из-за невежественной оплошности. Но стараться предвидеть возможность такого, и если невозможно спокойными, достойными мерами остановить или прервать это, тогда попытаться это найти в каждой неудаче. Отвратительное действие (оплошность) и в этом случае есть то, что в большей или меньшей степени возможно, в конечном счёте, обратить на пользу. Главное, всегда и во всём думайте не о сегодняшнем, но о будущем – это даст вам необходимое спокойствие, приучит вас к терпению и научит предусмотрительности . Меньше обсуждений старых ошибок, только насколько это нужно для того, чтобы запомнить полученный от них урок. Мои любимые, как только вы решаете идти путём Белого Братства, вы сами должны стать величайшими тружениками , самыми терпеливыми, самыми спокойным, самыми бесстрашными , самыми знающими и вмещающими . Неустанно работая, оставьте для себя, по крайней мере, полчаса времени для полёта в дальние миры – только с этими мыслями, только отрывая себя от земли и оторвавшись от неё, мы яснее видим её страдания и нужды, пробуждаем в себе великое сострадание к её несчастному существованию. Любимые, как хотелось бы разделить с вами это сострадание ко всему, что существует, что временами наполняет болью моё сердце, и как я начинаю понимать эту расширенную любовь! Как нелепы все наши разделения на национальности, касты и классы! Но как дорого каждое отличие, каждая характерная специальность, каждое индивидуальное проявление как личности, так и нации. Осторожно будем учитывать это и хранить их, потому что, как Учитель говорит, «Это цветы духа»! И так же, мои родные, любите и цените друг друга! Сейчас хочу ответить на вопрос Тару[хана]: о врагах, практичности и предательстве, потому что, очевидно, они мучают его. Дорогой Тару[хан], что лежит в основе каждого истинного знания? Распознавание качеств и описание того, что мы изучаем. Без умения описывать законы космических явлений, встречаясь с ними (показывая их), мы будем страдать. Без распознавания людей, окружая себя ими или позволяя им приблизиться к делам, мы разрушаем себя и эти дела. (Как только закончила предложение, цепочка, на которой висит металлическая пластинка с девятью камнями, символизирующими наши девять учреждений, оборвалась, и пластина упала на мои колени). Каждый лоцман, которому доверен ценный груз, должен знать о подводных камнях, плавающих айсбергах, рифах и других опасностях, и постоянная память о врагах – только знание и предупреждение о таких рифах и айсбергах. Никто не скажет: ненавидеть и преследовать врагов, но только оберечься от них. Жестокость, ненависть и месть не написаны на нашем Щите, но на нём также нет места для легкомыслия. Идти в открытую пасть тигра или пригреть змею на груди – легкомысленные действия, если не больше. В учении есть прекрасная притча о Рама Кришне. Расскажу её вам: «На одном поле жила большая ядовитая змея. Никто не решался ходить мимо неё. Раз по дороге проходил Махатма, и змея бросилась к Нему, чтобы укусить Его. Но когда она приблизилась к Святому, она потеряла всю свою злобу и ярость. Понимая змею, Махатма сказал: «Что ж, ты меня хочешь укусить?» Змея была поражена и ничего не могла ответить. Святой продолжал: “Слушай, друг, больше не кусай никого”. Змея склонила голову и обещала повиноваться. Святой пошёл своей дорогой, а змея уползла в свою норку и начала с этого дня жить невинной жизнью, не пытаясь более кусать кого-нибудь. Через несколько дней все кругом уже знали, что змея потеряла свой яд и перестала быть опасной, и все начали мучить её. Её забрасывали камнями, таскали за хвост, не было конца её мучениям. К счастью, Святой опять проходил по этой дороге и, увидев избитую и измученную змею, был очень тронут и спросил: “Что случилось?”. “Святой Владыка, – ответила змея, – это потому, что я хочу следовать Твоему совету и никого больше не хочу кусать, но, увы, все люди так безжалостны”. Святой улыбнулся и сказал: “Мой друг, я советовал тебе не кусать никого, но я не говорил тебе, чтобы ты никого не пугала, и на будущее ты не должна кусать никакого живого существа, но ты можешь показывать им зубы и шипеть, и этим держать всех на расстоянии”. И Рама Кришна прибавил: “Нет никакого вреда в шипении на врагов, так ты даёшь знать, что защитишь себя и что ты знаешь, как противиться злу. Но ты должна быть осторожна, чтобы не впустить свой яд в кровь своих врагов – не борись со злом, возвращая злом за зло”». – Так же и мы не трогаем врагов, но тем не менее должны шипеть для того, чтобы остаться в ситуации той змеи. Шипите и рычите, когда необходимо, и помните его другой совет: злым людям лучше поклониться издалека. Могу также проиллюстрировать это оккультными примерами. Вы знаете, что любовь притягивает любовь, и этот закон неизменяем во всём Космосе. Потому каждый человек притягивает к себе соответствующих воплощённых спутников, и в большей степени – умерших, которые прекрасно себя чувствуют в его эманациях, и человек, входящий в вашу квартиру, создаёт своей аурой нужное или благоприятное сочетание для этих непрошеных гостей, которые иначе не могут проникнуть к вам, – часто они становятся виновниками больших катастроф. Каждый человек, кто бы он ни был, неминуемо приводит с собой спутников, и по их виду можно без ошибок определить качества того, кто привёл их. Такое можно наблюдать часто. Расскажу очень яркий пример реакции этих пришельцев. Некоторое время назад к нам пришли ветеринар и кузнец, чтобы осмотреть наших лошадей. Они мне очень не понравились, особенно кузнец – поразительно лисье лицо. В тот же самый день, поздно вечером, около 12 часов, когда проф. Р. уже спал и я была в постели, я увидела этих непрошеных, очень неприятных пришельцев, которые смотрели в мои окна и прогуливались мимо нашего дома (конечно, в астральных телах). Один из них, особенно неприятный, отвратительный, европейского типа, но замотанный в восточном стиле в коричневую шерстяную накидку или простыню, с тростью в руке, насмешливо посмотрел на меня и направил свой взгляд в спальню проф. Р. В тот же момент перед моими глазами появилось видение проф. Р., лежащего как бы в конвульсиях, распростёртого на спине, голова и лицо чёрно-синие. Не давая себе времени осознать такое видение и услышав страшные стоны из спальни проф. Р., я сразу бросилась к нему – оказалось, что он чувствовал себя ужасающе, удушенным, кто-то душил его во сне. Учитель на следующий день объяснил воздействие этого пришельца, определив его как очень опасного, и, если бы проф. Р. не был разбужен вовремя, в итоге мог бы быть нанесён большой вред. Здесь вы имеете последствия от злобных аур. Много чрезвычайно поучительных и интересных наблюдений под водительством Учителя открывают завесу в соседние сферы. Дражайший Тарухан, мир такой сложный, а люди такие невежественные, и легкомыслие непростительно. Храните свой дом от таких пришельцев, особенно не допускайте посторонних в свои спальни и рабочие кабинеты. Теперь о предательстве, существует много видов, потому что это одно из самых распространённых человеческих проявлений. Осознанное предательство так очевидно, что об этом и говорить не нужно, и даже сражаться легче, потому что оно идёт прямолинейно. Гораздо более опасен второй вид, вторая разновидность окружает нас – это предательство, совершённое подсознательно, из-за легкомыслия или невежества. Какие меры надо предпринять, каким оружием с ним сражаться – только великим знанием, и до тех пор, пока человек не приобретёт его, он может или, точнее говоря, должен применить тактичность, сдержанность в разговоре и осторожность в доверии. Лучше прекратить говорить, чем дать ключ одним лишним словом. Самый распространённый и отвратительный вид предательства, который даже не считается таковым, – это клевета, осуждение и сплетня. Поразмышляйте над возникновением любой сплетни, проследите за её развитием и последствиями, и вы усмотрите самое настоящее предательство. Потому остерегайтесь любых сплетен и клеветы, где возможно, прерывайте их. Помните формулу ответа, данную Учителем: «Не говорите, чего не знаете», ибо люди нетерпеливы в своих быстрых суждениях и ещё больше – в быстрых осуждениях, и от неразумия становятся настоящими предателями. Умнейшие люди в нём повинны, потому что редко кто побеспокоится со всех сторон ознакомиться с деятельностью и личностью восхваляемого или обвиняемого человека, но они предпочитают делать свои выводы из-за того, что «я так слышал» или из-за случайных слов, часто взятых вне обстоятельств, которые их создали, и имеющих противоположное значение. Вспомним поговорку – «Нет великого человека в глазах его камердинера». Отгоняйте сплетни и мелкие мысли, этих двух отравителей вашего существования, несущих с собой болезни и неудачи, страдания и, что ещё хуже, чем что-либо, – прекращение роста духа, потому что это настоящая смерть . Со школьных дней вы слышали, что Природа – наш учитель, вы слышали о её удивительной способности применения, завершения и экономности, потому что ничто не теряется, но всё перерабатывается и совершенствуется в её мощной лаборатории. Почему бы нам не поучиться практичности и мудрости этого? Аналогия – начало знания: чем больше аналогий рождается в нашем воображении (в уме), тем шире наше сознание – идите этим методом, он самый действенный. Практичность, о которой сказано в учении, не есть практичность наполнения карманов, но практичность предусмотрительности, необходимой для жизнеспособности дел наших учреждений. И эта практичность требует постоянного труда, осторожности и жизненности условий. Каждое живое дело должно расти изнутри, не ожидая вынужденного роста, с помощью внешнего воздействия. Все самые мощные учреждения выросли из маленького, бережно хранимого начала (малого в смысле чисто физического проявления). Не доверяйте делам, которые не могут жить без постоянной поддержки, которые растут на маленьких кочках – предоставленные сами себе, они не выдерживают первой бури. Не доверяйте делам, которые вырастают быстро и дают на первый взгляд блестящие результаты, – они часто не более чем ослепляющие метеоры. Так, своевременно вспомнить дела мудрого создателя искусства управления государством Конфуция, который сказал, что, принося ежедневно кучку земли, можно воздвигнуть гору. Давайте воспримем завет мудрого постоянства и терпения и поднимем все наши дела на такую гору. Только что пришли ваши родные письма с просьбами пояснить указы М.М. Родные, помните, что все указы нужно брать просто, так, как они даны или написаны, – иначе они не будут Указами. Сколько великих Учений были затемнены и погибли под тысячами томов комментариев! Берите всё проще и применяйте всё к немедленному исполнению. Если срок дан, тогда безотлагательно; если только цифры без уменьшения или преувеличения. Если миссия доверена определённому лицу и никому больше, тогда в ней он обретёт и испытание, и уверенность. И снова запомните так, чтобы больше не возвращаться к этому вопросу. Если указ будет альтернативный (так или иначе), тогда пусть судит и решает только тот, кому этот указ адресован. В таких указах часто заложена проверка. Хочу сказать Порумочке, что удивляться посредственности, невежеству и темноте большинства учителей не следует, потому что в противоположном случае мир был бы уже другим и не было бы никакой настоятельной необходимости в таких учреждениях, как Мастер Инст[итут] и другие указанные. И потому ещё раз – новые, новые, неизвестные и молодые духом!!! Превращайте их (развивайте) из тех маленьких, какими они пришли к вам, охраните их с помощью тех, кто уже пришёл к вам. Хочу закончить словами Учителя: «Некоторые мечтают припасть к ногам Учителей, но идти с Ними на бой не дерзают. Но теперь именно бой, и Мы можем звать лишь на бой. Полные изучения Истины Блага, за личною ответственностью, Мы утверждаем бой, но законный. Можно принять Зов Наш, ибо он закалён на огнях жертв бескорыстных . То, что Мы говорим сейчас, не есть ли истинная Литургия? Ибо Литургия есть утверждение жертвы бескорыстной . Над миром душным есть озеро озарённого духа. После боя капли благодати утрут пот кровавый. Можно ли допустить содрогание (дрожание) духа, когда подножный ковёр соткан Владыками? Укрощённый дух смерти даст новый свет Рыцарям Грааля. Потому надо идти, как бы вознося крест меча. Мою Молитву запомните: “Мы идём при свете костров. Мы идём при сиянии звёзд. Мы дойдём (достигнем назначенного) при молнии духа, когда золото солнца вспыхнет внутри нас, поражая неправду”». «Надо стремиться к наиболее Абсолютному – наиболее Абсолютное тяготение (притяжение) будет к дальним мирам. Красота земная теряется в сиянии лучей надземных . Наука земная, с трудом помнящая вчерашний день и не знающая завтра, ничтожна в течении нарождающихся светил. Как можно приблизиться к сказанному Абсолюту? Техникой нельзя, наукой земной нельзя, искусством изобразительным нельзя, можно лишь расширением сознания, когда существо поглощается эманацией дальних сфер. Потому приблизившиеся к Нам или, вернее, к границам орбиты Земли, теряют специальность. Лишь в сознании всеобъемлемости можно Величие светил перенести. Но, чтоб вместить это Сверкание, надо возжечь свои внутренние огни. Стихия огня – наиболее поражающая, наиболее трансцендентальная, и если хотите классифицировать Наше Братство по стихиям, то отнесите его к Великому Огню, который всё даёт, всё очищает и ничего не требует. Так и вы, огненные сёстры и братья, давайте, не ожидая. И легко давать, когда влекут огненные крылья, выросшие в солнечном сплетении. Любим огонь Ego. Огня сияние сверкает на Башне». Как важно, что Брентано должен сотрудничать с М. в издании «Гимал[аев]». Помните ли вы желание Учителя ускорить выпуск? Не следует очень откладывать – враги не дремлют, – действуя в соответствии с указом, никогда не надо надолго откладывать, даже если срок не назван. И здесь было дано указание о спешности. Пишу об этом, потому что мы ещё не получили обещанной Модрочкой телеграммы об окончательном заключении контракта с Брентано. Родные, этим мы мостим одну улицу. Всё, успешное для нас, в той же мере успешно и для вас. Осознайте себя как единое целое с нами, каждая из ваших болей, каждое из ваших сомнений, каждая ошибка отражаются на нас. Любимые, мы не боимся этой ноши. но радуемся несказанно вашим удачным действиям и росту, и расширению вашего сознания. Свято храните ваш круг, не разрушайте его частым отсутствием кого-то из членов – только острая необходимость может воспрепятствовать присутствию в течение еженедельных собраний. Помните, эти потери невосстановимы. Хочу видеть в вас единое целое, и потому весь день обращаюсь к вам без личной адресации и обнимаю вас одним объятием. Да хранит вас Его Благословение. 31 июля 1925 года «Пусть Урус[вати] закончит письмо Моими Словами: Указу Моему следуйте. Невидимое вами, уже видимо Мне. Никто не желает вам так удачи, как Я. Духу вашему шлю Луч Мой, но не заслонитесь аурами негодных людей. Хочу видеть вас сильными!». Счастлива передать привет С[офье] М[ихайловне]: «Надо ей послать Мой привет, она себе много помогла». Также М.М. хотел, чтобы я написала вам, что С.С. Митусов может быть агентом « Алатаса » и «Пан-Космоса». Его адрес вы узнаете от Яруи. М.М. также указал послать ему 1000 экземпляров Второй Книги в его полную собственность – он может взять весь доход себе или лучше всё, что придёт к нему от продажи . От 100 книг «Письма Махатм», которые нужно послать ему, он может иметь %, используемый всеми агентами. Сообщите об этом Яр[уе]. Родные, всем вам дано, помимо общего, ещё определённое дело для каждого, в которое вложено и испытание. Любимые, верю, что все вы пройдёте его и выйдете из него закалёнными и сильными, такими, какими М.М. хочет вас видеть, – сегодня вечером получено: «Пусть в Америке гораздо опасаются сына Толстого . Не по человечеству, но оккультно. Он ваш враг, именно в нём преобразовалось в противоположную сторону сознание отца. Подобно отцу, он чует, но с противной стороны, и это ощущение непреложно, потому его присутствие равняется “белладонне”. Это явление научно интересно. Когда кровная связь отражает явление обратное. Тем более в жизни надо опасаться, если эти симптомы заметны. По-латински это называется Collapsus Adversarius – состояние непоправимое, ибо оно основано на знании. Нельзя таких людей называть врагами, они вогнутые зеркала. Но если наполнить комнату вогнутыми зеркалами, то соизмеримость исчезает. Ещё важно отодвинуть Чикаго на некоторое время . Письмо Хилле послать, но потом дать ему решить. Одобряю письма. Да, нужно привлечь Рапикаволи в качестве корреспондента в Новый Синдикат и ещё ближе . Пошлите ещё один экземпляр «Путей Благословения» Его Преподобию Отцу Сергию Солнцеву, Сортавала – Финляндия». Радночка, только что получила указание М.М. для Вас: начать переписку с Каём через Яр[ую]. Он музыкант, чувствительная душа. Напишите ему, родная, первая – он <…> знает об Учителе. Напишите ему о проф. Р. + о картинах и Вашей преданности Учителю. Книги посылайте ему по 25 экземпляров, затем Вы смогли бы понять, можно ли сразу посылать ему больше. Переписывайтесь с ним. Я писала ему о Вас. Спрашивайте его о музыке и о его учениках. Обнимаю вас всех, мои любимые. Уже 2 часа ночи. Без конца пишу письма. Устала. 31 июля 1925 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам Отель Гульмарг, 31 июля, Нью-Йорк, через Мастер Институт Объединённых Искусств, попечительству Луиса Хорша, Гранд Каньон Аризона НОВЫЙ СИНДИКАТ МОЖЕТ ПРОДАВАТЬ НОВОСТИ ЭКСПЕДИЦИИ ВКЛЮЧАЯ МАНУСКРИПТ [О] ХРИСТЕ И ЛЕГЕНДЫ ЛЮБЛЮ РЕРИХ 31 июля 1925 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам (рукопись) от Рериха. адрес: Почтмейстеру. Лех, Ладак через Шринагар, Кашмир Новый Синдикат может продать историю о Христе за большую сумму, если мы поставим фотографии, переводы и все подробности. 31 июля – 3 августа 1925 года Письмо Е.И. Рерих к сотрудникам (машинопись) 31 июля, 1925 г. Письмо Кругу Старших без Тарухана, Светика и Нару. Пишу вам, первым, пришедшим к нам, тем, кто стал такими близкими и родными. Мы знаем, что мы можем зависеть от вас. Родные, сообщите всем, что главная опасность сейчас – чрезмерная болтливость. И потому не сообщайте ничего излишнего менее устойчивым членам круга, таким как Святослав и Тарухан. В настоящий момент из-за существующего у Тарухана непонимания Учения не вводите его в ваши переговоры с Дядей, так же как и в развёртывание дел в Балтиморе. Дайте возможность ему самому подходить ближе, расширяя своё сознание. И только терпимостью и добротой облегчайте ему путь. Многое, достаточно примитивное, он не умеет понять. Он тяжелодум; в своё время он достигнет цели. Ибо некуда будет уйти, но, может быть, он придёт слишком поздно, когда все места будут уже заняты, и ему придётся сидеть на пороге, вместо предложенного кресла в первых рядах. Думаем, что вы все оценили Указ, разрешающий ему вести дело «Алатаса» полностью самостоятельно и под его личную ответственность. Посмотрим, как он выйдет из этого испытания! Он будет спрашивать у вас совета, ехать ли ему в Европу, – отвечайте ему, что у вас нет права советовать ему что-либо, когда М.М. предложил ему решить это лично. Но не забывайте приласкать Нару – она заслуживает это. Ей нелегко сейчас жить, нет возможности расправить её маленькие крылышки, но в качестве Алтайской Сестры она будет бесценна. Яруя также не оправдал надежд – чудесный дух, преданный, но окружение – полное болото. Уничтожает самые лучшие усилия. Также нет настоящего понимания учения и Учителя. Недостаток подвижности и почти полное отсутствие наблюдательности и интуиции – качеств, необходимых для учеников. Чахембула всё ещё на первой ступени, и его термометр прыгает от мороза к жаре. Хороший дух, и даже мне лично он ближе, чем Яруя, хотя я никогда не видела его, и он даже ни разу не написал мне, но, как было сказано мне М.М., – я оцениваю его правильно. Храните его и не давайте в Ригу никаких лишних сведений о ходе событий. Приходит время, когда каждый должен сам постичь и воспринять завоёванную им частицу, или часть, или полную Чашу. Наши рижане мучимы маленьким страхом оторвать себя от старых приятных привычек и полным отсутствием мышления в новых границах – они не могут понять наших взаимоотношений с родственниками, они не могут явить с ними твёрдость, и в то же время они слепы ко лжи, лицемерию и невежеству тех верований и принципов, в которых они были воспитаны. Они хотят быть Рыцарями Грааля, но из-за их психологии они не уходят далеко от обычных рыцарей Средних веков. Я также опечалена их полным отсутствием понимания истинной Красоты Образа Учителя. Они создали для себя слащавого, благодушного, всепрощающего Учителя, который только и занят тем, что латает и исправляет ошибки учеников, в то время как, заметьте, с великой любовью Он смотрит на неисправимого ученика. Постыдная, унизительная психология нашего извращённого Христианства. Каждое предупреждение Учителя они готовы принять как Угрозу! Они не видят, что всё благоволение, вся любовь Учителя, если они воспринимают её неосознанно, не стремясь в духе приблизиться к сознанию Учителя и этим принять на себя часть Его ноши, не улучшит их будущую судьбу ни на дюйм. Что воспринятое легко, без осознания ответственности, всё, что так великодушно дано, только утяжелит их карму. Ибо, привыкая к малым достижениям, не закаляя себя в применении всех своих способностей, можно представить, как будет трудно встречать препятствия при недостатке такой поддержки. Эта поддержка даётся в полной мере только тому, кто знает, как воспринять этот великий дар осторожно, а затем, не только в главном, но и в подробностях мы осознаём эту великую помощь. Цель Учителя – не вести, натягивая поводья, но растить и закалять дух. Но через расширение сознания и ответственности, давая ученику возможность упражнять все свои способности и собрать из этого напряжённый максимум возможностей для духа. Лаборатория духа должна всё время быть в напряжённом труде, очищать, улучшать и делать прекраснее субстанцию нашего сознания. Слабое, отягощённое низкими эманациями, туманными фальшивыми иллюзиями, наше сознание не может проникнуть в близость будущего. И потому вы видите, что основы у рижан не очень крепкие и нуждаются в поддержке. И с этим указом М.М., касающимся судьбы World Service, вы сможете увидеть, как спокойно надо принимать всё, что приходит оттуда . Главное понимание должно быть устремлено в направлении родственников и Дяди, но нужно быть очень осторожными и тактичными. Не отягощайте Дядю вопросами, группируйте их больше, не переутомляйте его. Намекните Дяде, как вам хотелось бы видеть его Директором Совета Директоров от Правительства в делах Балтимора. Это был бы самый желаемый результат. Потому что в этом случае для него нет необходимости в настоящее время получать жалованье как служащему Балтимора. Потому что вы все тоже работаете для будущего. Уделите серьёзное внимание Новому Синдикату – очень важное начинание, мера судьбы Модрочки очень зависит от успеха, потому что это её ступени. Нужно очень активно заняться приближением данных новых. Любимая Радночка, как можно больше старайтесь приблизить Барбару Янг, в будущем она может занять место Модры, но так же важно её сближение с Порумочкой. Порумочка должна быть окружена преданными душами, когда вы уедете. Счастлива слышать, что Кеттунен подошла близко к моей Порумочке – это очень важно: близкий подход новых к Поруме, но помните – не форсировать, это должно происходить само собой, только облегчайте это . Как я радуюсь, понимая, что у Порумы будет время для чтения и обретения новых знаний. Мои родные, переведите как можно быстрее вторую книгу Листов [Сада] М[ории], но только для круга, потому что эта книга ещё не может быть дана на английском. Не забудьте Розен, полагаю, она очень чувствительная душа. Радночка, верный страж, мы ценим весь Ваш труд, всю Вашу наблюдательность. Часто в мыслях я устремляюсь к Вам, мысленно разговариваю с Вами и посылаю Вам стрелы твёрдости. Ваш труд оценен Учителем, как Вы уже знаете, потому что не один раз было сказано: «Радуюсь Радне» – это великая похвала. Продолжайте идти тем же путём, моя дорогая, всё время делая прекраснее Вашу всепонимающую расширяющуюся любовь и сознание – потому что в будущем есть встреча с Ним! На Ваш вопрос, можете ли Вы пресечь, и каким способом, очевидный вред, нанесённый учреждениям, могу только ответить – действуйте, как сердце скажет, и, если Вы ошибаетесь, ошибка станет Вашим учителем, но она будет и подтверждением бессмысленности Вашей борьбы, хотя последствия, увы, от этого не улучшатся. Но, независимо от этого, не допускайте раздражительности, знаю по опыту собственного духа, как вредны его последствия для открытых центров, которые неизбежно у вас откроются из-за вашего приближения к Учителю. Ояночка и Авирах, готовьтесь к вашей великой миссии – нести свет и новое понимание в вашем собственном городе. Вестники Мессии! Поймите всю меру вашей миссии, найдите самые прекрасные слова для провозглашения этого, но также готовьтесь и к обороне. Заострите ваши мечи, нужны острые мечи. Изучите данные книги и в сознании примените знание к свету для того, чтобы суметь ответить на вопросы. Логван должен знать, как он близок нам из-за его способности и готовности расширять замыслы – возврат к старому был бы подобен натягиванию штанишек пятилетнего мальчика. Не заглушая в себе голос духа, который зовёт его пойти широчайшим путём, постоянно становясь сильнее от чтения второй книги, он разовьёт в себе качества, необходимые для будущего Вождя. Наш любимый Логван, помните, как бы мы хотели пройти всю нашу жизнь рука об руку с Вами. «Остаётся три года до молнии». В непрестанном труде самосовершенствования и в делах Вы найдёте терпение и спокойствие. Годы 28–29 – отдых, и после них – первый вестник. В предвидении этих радостей живите эти годы в росте духа. Знаю, Логван не обманет мою глубокую веру в него, потому что, когда он впервые вошёл в нашу гостиную на West End Avenue, я в духе страстно почувствовала, что он близок нам – что он тот человек, которого проф. Рерих всегда искал, кто способен понять всю широту его мысли, величие доверенной миссии и кто готов пойти путём мирового строительства. Дорогой, родной Логван, шлю мою поддержку лаской и нежностью Вам и моей Порумочке. Так же неизменяемо, бок о бок стоит Модра – мы тоже ожидаем успеха Нового Синдиката и её приезда на Аляску. Можете вообразить радостную творческую работу под руководством её «папочки» и наши новые беседы . 3 августа: «Считаю можно явить внимание Модре за её желание добра – ошибки её не губительны». Со всей нежностью обнимаю её и предписываю хранить её маленькое золотое сердечко – посылаю нужную ей твёрдость и подвижность. Очень прошу вас всех хранить Софью Михайловну, думать о том, как много сил она отдаёт общему делу. Создайте для неё как можно больше уюта – её помощь бесценна. Шлю ей нашу глубочайшую благодарность и от всего сердца привет. По своему опыту знаю, как много силы она отдаёт и как трудно эту силу восстановить. Ещё раз – храните её! Моя воля Поруме – чаще читать Указы и мои к ней слова: уделять внимание новым и детям; иметь глубочайшее уважение к бедным труженикам; любить и привлекать бездомных. Пусть оставит в стороне «Пятое Авеню» – всё это придёт к ней вовремя и отяготит её в достаточной мере. Мы стремимся к жизни, к живым людям. Не для нас пустые оболочки и водяные3 знаки долларов. Идя указанным путём, путём накопления знания и опыта настоящей жизни, моя Порума, так горячо любимая и в прошлых жизнях, обретёт великую радость, и путь к Шораке будет открыт. Термометр духа должен стоять высоко, для того чтобы вместить дух Шораки, получившей наставления от Сестры Ориолы. Бабушка Урусвати очень-очень ждёт внучку (внука)… У каждого из вас есть своя собственная страница, с написанным на ней определённым и близким ему заданием. Впишите туда алмазное решение так, чтобы можно было её перевернуть и снова начать ещё раз, в ещё более широкой мере – «трудиться в сознании Беспредельности». Высочайшее качество труда – в его устремлённости в Беспредельность. Только в нескончаемости высочайшего устремления лежит нахождение знания. Нужно найти мужество трудиться для Беспредельности. Можно <…> в себе постоянное учение, которое важно не перечислением фактов, но расширением сознания. Не важно, каким путём будет расти сознание, но его объём позволит вместить масштабы великих событий. Какое учение быстрее приводит к расширению сознания? Надо позволить людям совершенно индивидуально пройти этим лучом. Для каждого – своя трава, только внутренний огонь должен соответствовать пригодности человека. Ленивые, самонадеянные, приведённые в ярость подозрением и сомнением не найдут пищи для себя. Скажите ученикам и друзьям, что они должны учиться. Они должны учиться в стремлении духа, они должны учиться с открытыми глазами. Пусть они учатся абсолютно бесконечно , потому что конца нет. Это простое утверждение наполняет многих страхом, но мы с теми, кто скажет: «В Беспредельности так много света, и целые века сияют нити жемчужин». Обучась, не будем унижать! Не удивляйтесь, что я так сурово пишу о Яруе и Чахембуле. Для пользы дел надо иметь открытые глаза. Они будут очень полезны, потому что степени полезности так разнообразны и многочисленны, как листья на дереве. Но, может быть, не в той мере, в какой представлялось раньше. Остаётся мало времени. Надо спешить. Не думая о личном росте , но только, как лучше выполнить доверенную задачу. Если идти этим путём, всё остальное приложится само. Остерегайтесь мисс Маклеод – болтушка, имеет тесную связь с Л. Нас очень сильно предупреждала против неё Сестра Кристина, верная ученица Вивекананды и Боше Сена. Она сознательный шпион, спрашивала нас обо всех политических взглядах для оповещения Л. Скажите Светику быть осторожным с ней . Потому что я писала вам о ней. Она будет пересказывать абсолютно всё. До декабря существует необходимость осторожности. Поддержите и будьте добры к моему Светику, моё сердце болит за него. Его воображение иногда уводит его за границы реальности. Для него опасны хилеры и другие подобные группировки. Глупый готов поверить всему, что приходит из новых источников . Сколько разочарований наготове для него! В своём письме он ни слова не пишет о Спенсере. Ничего определённого о своих делах – мне трудно ему писать, потому что не хочу вас выдавать. Знаю, что М.М. не допустит до очевидного вреда плану. И это поддерживает и успокаивает меня. Не забудьте скопировать письмо Н.К. для Риги – всё, что было о них сказано. Закончите словами: «Следуйте Моему Указу» и т. д. Привет вам и всем новым – все мысли около вас. Да хранит вас Его Рука. Сердцем с вами. Иск. P. S. Посылаю чек на $20, который вы перешлёте Митусову перед отправлением книг, чтобы он имел деньги для их перевозки. Поддержите его своими письмами, Радночка. Этот указ идёт от М.М. – Он удивительная душа . И без кастовых, национальных или других вредных предрассудков. Юрий очень просит все книги, полученные из Индии и оставленные для него в Америке, держать в ящиках до запроса. Новые посланные ящики открывать не надо. Пробштейн (Лондон) и Гуснер пришлют карты и несколько книг о Мексике. Прошу Авираха взять все эти книги в Мичиган во вторую поездку в 1927. Их стоимость будет возвращена в Мичигане – где мы встретим Авираха и Ояну у Макаровых .

