105(1/2021) Держава Рерихов Письма Н.К. и Е.И. Рерих 1

(Из архива Музея Николая Рериха в Нью-Йорке) Эзотерические имена сотрудников Рерихов: Модра – Ф. Грант, Авирах – М.М. Лихтман, Логван – Л.Л. Хорш, Тарухан – Г.Д. Гребенщиков, Порума – Н. Хорш, Радна – З.Г. Фосдик, Ояна – Э. Лихтман, Нару – Т.Д. Гребенщикова, Люмоу – С.Н. Рерих, Яруя – В.А. Шибаев. 5 июня 1925 г.

Письмо Н.К. Рериха к сотрудникам

(машинопись) Родные и Любимые – и такие хорошие.

Такие светлые ваши письма от начала мая – так и надо идти. Надо помнить, что только кажущаяся неудача есть величайший залог истинного успеха. Сейчас вторая книга заканчивается замечательными практическими указаниями. Недавно было указано, что особенно вредно «чувство обиды» – потому что оно рождает тупость. Потому мы радуемся, что в вас нет этой чёрствой провинциальной обиды. Именно без неё идите в свете. Без неё также и осознание ошибок очень легко. Конечно, тот не делает ошибок, кто ничего не делает. Только выполнять ведущие указы, которые так замечательно приходят вовремя. Их надо применять безотлагательно. Нам радостно, что Дядя Боря готов подойти так близко – он идеальный представитель правительства в Совете директоров на Аляске. С правом директора. Жалованье и акции идут на Аляске также, как и другим директорам. На днях мы читали, что Аляска или Род-Айленд, не помню точно, покупает за $ 17.000 тысячу сельскохозяйственных машин. Не упустит ли также и это Яруя? Сердце болит за них. Я сказал ему, что братским отношениям совсем не нужны $220 ежемесячного дефицита. Если сможете, дайте мне знать, какое название Логван поставил под нашими портретами. Всё, что вы пишете о детской деятельности, радует нас неизмеримо. Такими ступенями создаётся истинная реклама и благие крылья. Также очень хорошо, что ближе подходят Розены (для них очень важна вторая книга) и Шинази. Спросите у Светика, посылает ли он нам письма – мы их не получаем.

В списке «Знамён Востока» вместо «Шамбалы» поставьте «Магомет на горе Хира». Н.К. Рерих. Магомет на горе Хира. 1924–1925 гг. Так все явления будут затронуты. Публикации могут быть поделены между «Алатасом» и К[орона] М[унди] следующим образом: всё литературное и научное – «Алатасу»; всё с иллюстрациями – К[орона]М[унди]. И, что дороже всего, так будет выполнен указ. Фотографии миссис Ш[афран] полны значения. Подумайте над ними. Идите светло и бесстрашно. Свет идёт. Духом всегда с вами.

Хороша мысль Авираха о книге американских стихов Зигрист, Янг, Сторча, Кодде – его стихотворение в книге отзывов и других. Но книга должна быть дешёвой, недорогой. Клише «Гималаев» неправильного размера. Мы понимаем, почему было сказано о том, чтобы отдать «Гималаи» К[орона] М[унди] или Брентано.Если директор «Алатаса» будет приезжать в город один раз в две недели, тогда за таким большим художественным изданием нельзя уследить и его продолжать. Оно может принести очень большой доход, но оно требует большого внимания в течение всего времени публикации. У меня были на руках такие книги, и я знаю, что из деревни их успешно издать нельзя. Указы приходят как всегда своевременно. Посланы ли «Пути Благословения» в Харбин? Среди планов по продаже акций «Алатаса» я не вижу предполагаемых доходов от продажи книг, которыми уже владеют. Книга Юрия откладывается: это означает ещё один шанс для «Чураевых», если только успешно и всё больше и больше будут выходить будущие тома. Как ступени лестницы в небеса. Вчера мы отправили телеграмму в Париж: «Глубоко сожалеем, что Шибаев упустил возможность, трудно ожидать другую. Корпорация Пан-Космос может существовать только через энергичную деятельность. Мастер хвалит Луиса. Только американцы могут говорить с Епископом». Как жаль, что Яруя не действовал сразу в соответствии с Указом и не посетил Тётю Анну. Что было возможно вчера, нельзя сделать сегодня. Все дни в Дарджилинге мы предупреждали его, что не могут быть постоянно потери в делах. Школа идёт без потерь. Музей, К[орона] М[унди], «Алатас» имеют собственность. Невозможно, чтобы «Мировая Служба» имела только недостачу! Как поместить объявление об учреждениях на листочках – потому что это красивее и дешевле. Вы уже получили критику по учреждениям, вероятно, в Ладаке мы получим ваш официальный отчёт за год. Важно сделать его выпукло и убедительно для того, чтобы благожелательность и важные факты не были понапрасну потеряны. Деятельность, клиентура, растущие связи – всё должно быть указано. О чём представитель «Алатаса» говорил с Дядей Борей? Как хорошо, что он подошёл так близко. Я пришлю исправленные три части «Знамён Востока» – две отправлю в июле, последнюю – из Ладака.

Новый Синдикат имеет связи с Ассошиэйтед Пресс? Отдан ли портрет даме из Андервуда. 4 июня 1925 г. Guaranty Trust Bank

Париж.

ГЛУБОКО СОЖАЛЕЕМ ШИБАЕВ ПРОПУСТИЛ ДАННУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ТРУДНО ОЖИДАТЬ ДРУГУЮ КОРПОРАЦИЯ ПАНКОСМОС МОЖЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ ЭНЕРГИЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МАСТЕР ХВАЛИТ ЛУИСА ТОЛЬКО АМЕРИКАНЦЫ МОГУТ ГОВОРИТЬ ЕПИСКОПОМ = РЕРИХ 12 июня 1925 г.

Письмо Е.И. Рерих к сотрудникам Мои родные и любимые, любимые.

Прежде всего, по указу, переписываю для вас беседу.

«Ещё несколько советов. Поспешить и опоздать одинаково худо, но если выбирать, то поспешить всё же лучше. Так же лучше пропустить, нежели добавить. Если явлена в Общине жалоба, то Община обращается в полицейское управление. Если в Общине появляется себялюбие, то Община становится зоологическим садом. Если в Общине Моё не творится Учение, значит, явлен кто-то прикрывающийся. Каждый вошедший может выйти, но вышедший берёт с собою нажитую истинную собственность. Если иногда непомерная ноша легка как перо, то часто золотник неправды тяжелее пуда. Явление ярости сравнения с участниками Общины приводит к ужасному поражению. Тяжкий путь, кто не вышел легко, будучи позван. Прошу не обессиливать себя. – Радуюсь Радне».

К этомуя хотела бы добавить несколько строк из письма LXVI. «Это истинное мужество, когда человек смело принимает на себя свою долю коллективной кармы той группы, с которой он работает, и не позволяет себе огорчаться и видеть других более чёрными, чем они на самом деле есть, или во всём обвинять кого-то, «чёрную овцу», жертву, специально выбранную. И такого настоящего человека мы всегда будем защищать. И, несмотря на его недостатки, поможем ему развивать всё то хорошее, что в нём есть. Такой человек в высшей степени бескорыстен. Он погружает свою личность в дело и не обращает внимания на неудобства или личные оскорбления, бросаемые в него несправедливо».

Любимые, чаще читайте вторую книгу. Читайте также и «Письма Махатм». В них столько поучительного! Поддерживайте друг друга всей силой духа и помните о том, чтобы не давить волю вашего брата. Радостно принимайте то малое, что он даёт. Я так сильно хочу, когда мы снова встретимся, увидеть, что вы не умалились. Всем своим существом развивайте свою любовь к общему делу, забывая обо всём личном, вникайте в него, и всё будет становиться легче. Мы так сильно радуемся, получая ваши письма с новостями об успехах с малышами, потому что это наша настоящая армия!

Теперь о Яруе – во время его пребывания с нами ему было сказано М.М. по возвращении сразу увидеться с Тётей Анной. Он это отложил и не выполнил. Откуда он знает, что Ганза ничего не написал о нём Тёте Анне? Кроме того, он должен был передать чисто деловое предложение, потому что концерны Цейлона очень хотят начать деловые отношения с Род-Айлендом. Он должен был это сделать, не ожидая приглашения. И именно у Яруи должность не для выжидания, для него может быть только должность, требующая самых точных и самых поспешных действий. Потому что, помимо этого, его дело уже потеряло слишком много. Очевидно, предвидя эту неоднократную неповоротливость, М.М. ранее повторял, что если отложить и поспешить – плохо, то всё же лучше поспешить. И вы понимаете, что то, что было возможно вчера, из-за тысячи условий невозможно сегодня. Я останавливаюсь на нём, потому что он узнал и услышал так много (хотя меньше, чем предполагалось ранее), что мы вправе ожидать определённую подвижность в интуиции. Ещё в Дарджилинге М.М. предупреждал его следующими словами: «Возвращаясь домой, скажите: прощайте, господин Шибаев, на ваше место прибыл другой ученик». Это означает для него, как много ему надо сдвинуть, с соответствующими изменениями. И, зная, что он может получить от нас некоторые разъяснения, дата его второго и последнего письма 8 апреля. Это непрактично. Передаю письма М.М. от 27 апреля:

«Указ Мой Яруе. Закончи старые привычки. Куда можно дойти с ними. Вернуться домой – не значит надеть халат. Запомни качество действия и не упусти посланное – не повторится. Учение можно знать наизусть, но от того следствие не приблизится. Если что-то сделано, это не значит, что уже сдвинута гора. Каждый день посылаю заткнуть дыры корабля. Действуйте, действуйте, действуйте».

Как видите, это серьёзное послание, к которому нечего прибавить. Прекрасный дух, но малоподвижный. Ему придётся оставить многие привычки.

23 мая: «Хотелось бы видеть Ярую в ряду активных деятелей. Беда в том, что все действующие силы имеют благоустроенные гавани и не решаются расширить свои владения».

Для нас становится трудно, почти невозможно руководить, потому что через полгода мы уйдём туда, откуда и куда сообщения приходят лишь изредка. Потому, любимые наши, больше подталкивайте его к подвижности мысли и действия. Для него это будет настоящим благодеянием. Также сказано понять, как прекрасные люди отталкивают от себя блестящие возможности, в слепоте предпочитая свои курятники:

«Посвятивший себя курятнику несёт последствия яиц. Посвятивший себя части мира колеблется с почвою. Люди испортили значение слова «гармония». В это слово внесенонечто клерикальное – фалда хитона, иммортелька не существовавшей любви и даже вязаный чулок. Лучше без арф заменить это высушенное понятие более энергичным, скажем – чуткость сотрудничества. Без неё община жить не может. Нарушение её вызывает обиженность, обиженность порождает тупость. Человек, угнетённый обиженностью, привлекается к одной точке. Становясь неподвижным, человек неминуемо тупеет. Тупость, как ржавчина, поглощает часть основного вещества. Всё вибрирует, волнуется и дышит среди озарений молний. В дни великих потрясений не допустите ржавого якоря. Ржавчине не выдержать омывающий вихрь».

Печально, что до сих пор Яруя, Чахембула, желают видеть М.М. только как Учителя – всё, всё прощающего, но не как Учителя действия – Творца. Иногда, по случаю, они даже изумляются суровости слов там, где они хотели бы видеть одобрения своей слабости. Как сильно не приличествует такое представление настоящим людям, а воинам и объяснять не нужно– это слишком очевидно.

«Слепы, слепы, слепы – трижды слепы! Не видят, как бежит огонь событий. Удивлены Нашим Указом, надеются миновать порог дел. Вредно представление о благом Учителе. Вместо подвига – слова и хватание за рукоять несуществующего меча. Меч даётся, но они предпочитают не замечать. Чистое несчастье! Несмотря на Наши предупреждения, хозяин предприятия умудрился пропустить момент».

Очень, очень сильно вам всем надо вырасти, чтобы правильно понимать М.М. Я стараюсь изо всех сил расширить моё понимание и через это подойти ещё ближе.

Видела ещё несколько Сестёр – о жизни одной из них я вам пришлю – мемуары Софьи Ковалевской. Она чисто немецкий типаж. По какой-то причине я представила её более темнокожей.

Мы получили телеграмму, что китайские визы нам обеспечены. Посланник телеграфировал в Пекин, и мы получили их, также как и рекомендательные письма ко всем официальным лицам на границах. Юрий принёс новость о том, что с экспедицией Рузвельта всё хорошо. Но погиб молодой американец, который сопровождал в Ладак двух лиц по имени Клёвер. Как именно он погиб – неизвестно; он отошёл от каравана, чтобы прогуляться, и не вернулся. Тело не найдено. Они думают, что оно было унесено рекой. Его имя – что-то наподобие Лэнгдона. Мы уже потихоньку подготавливаемся. Куплены лошади для проф. и Юрия. Меня будут нести, где только возможно, но буду и идти пешком. Из вещей из Финляндии пусть Святослав хранит всё, что хочет, но мне бы хотелось, чтобы вы что-нибудь выбрали для себя на память. Я смутно помню, что там. Всё было оставлено из-за отсутствия необходимости и может быть сильно потрёпано. Думаю, там есть несколько неплохих скатертей и салфеток. Остальное всё старое и больше для кухни, как передники, полотенца, тряпки и т.д. Если можно что-то продать, продавайте – деньги, конечно, Святославу. Самый большой ящик с книгами, очевидно, остался в Выборге. И вместо него были посланы вещи Шклявера. Пусть Святослав возьмёт свои книги, но книги по истории и востоковедению положит вместе с книгами Юрия – он очень сильно ими дорожит. Мои книги, если там есть несколько, читайте и используйте их так, как сочтёте наилучшим образом. Было указание 27 мая «Дать Люмоу рисунок Микеланджело, Рембрандта и Брейгеля. Пусть владеет».

Моё сердце болит за него. Знаю, ему трудно, и мне так хотелось бы взять его тяжесть на себя. Тяжесть, целиком изобретённую им самим. Никто не советовал изобретение духов, приглашение секретарей и слепое увлечение замужними женщинами – не важно, насколько они могут быть прекрасны и удивительны. Всё его великое будущее – в труде, в живописи, позже придётцеление. Сейчас все силы надо направить на живопись и на труд в искусстве. Всё ещё нет от него писем. Всё, что я знаю, приходит от М.М. и от вас. Мои видения показывают мне его настроение и окружение. Я знаю, что у него нелегко на сердце, у моего бедного маленького птенчика, храните его, мои любимые, потому что для меня он всё ещё тот в кудряшках, кто так сильно любит свою мать. Моё сердце сжимается, когдадумаю о долгих годах разлуки. Хотела бы послать ему всю мою нежность, всю силу, нужную для борьбы с уготованными искушениями. Любимые, поддержите его! Последнее время много думаю о Порумочке. Как мне хотелось бы дать силу и твёрдость её духу для осознания её духовной мечты. Всеми силами нужно стремиться к М.М. Я помню её мягкость и нежность, которая так тронула и привлекла меня к ней, – нужно хранить эти драгоценные дары. Они должны возрастать, приближаясь и соединяясь с благой мудростью Белого Братства. Порумочка не позволит обыденным заботам отяготить мысли, дух должен тонко воспринимать своё счастье и завет Учителя быть в Америке хранительницей Его Учения, указанного сердцу, которое способно вместить всех, кто придёт к нему, способно простить все ошибки, совершённые из-за неведения, из-за безрассудства, которое способно звучать чистым устремлением на малейший намёк Учителя. Порумочка, Модра, Радна, Ояна, начиная всемирный труд, нужно завершить его. Какая радость для меня – слиться с учением и всякий раз понимать в нём новую красоту, переводя письма Махатм. Я возмущена из-за глупости и узости мышления корреспондентов и восхищаюсь каждой строкой Учителей. Читайте их, эти письма очень поучительны. Есть ещё также и второй том – письма Е.П. Б. к Синнетту, тоже замечательный человеческий документ.

Думаю, что 15 сент[ября]. вы можете написать нам последние письма, которые мы получим в Ладаке, и тогда мы пришлём вам телеграмму. Путь из Ладака нелёгок: перевалы высотой 18690 футов. Юрий сейчас изучает карты и описание путешественниками предстоящего нам пути. Он весело перечисляет количество потерявшихся исследователей и все опасности и ужасы, которые нам угрожают. Он стал храбрым наездником, скачет на полудиких лошадях, очень возмужал, лицо и руки коричневые, на переходах будет брить голову и отпускать бороду. Для большей безопасности ему придётся использовать местные одежды: на дороге можно встретить банды мародёров, но все эти прелести за Ладаком. До Ладака путь нетруден – только два перевала по 11500 футов и затем почти ровная дорога. Просим не верить нелепым слухам: мы не погибнем. Вот уже и время заканчивать это письмо. Вы устанете его читать. Верю в Модру и буду ожидать её в Звенигороде. Шлю ей мою самую нежную ласку. Радна, дважды М.М. указывал: «Радуюсь Радне» – «Радуюсь Радне, знающей о значении времени». Сейчас время необычайной важности, и мы должны это понимать. Надо широко открыть глаза и, ведомые данными нам вехами, смело и без сомнения идти вперёд.

Радна, страж верный, шлю мою любовь и глубокую благодарность. 14 июня 1925 г.

Письмо Н.К. Рериха к сотрудникам

(машинопись) Гульмарг

Родные и любимые и в духе родные.

Подумайте, на это письмо вы уже не сможете ответить. До 12 августа почта уже больше не сможет обернуться. Мы чувствуем, что дела идут очень интенсивно, и здесь мы резко начали готовиться –картины и книги. Работа с Брентано даёт К[орона] М[унди] хорошее положение. В «Гималаях» дайте только английский текст. ЕслиЕпископу она необходима позднеедля его церкви, тогда другое дело. Все картины продолговатые – потому запросите Брентано, как лучше их разместить, вдоль или поперёк страницы. Проследите, чтобы объявления были достойными. И в целом прощупывайте лучшие условия. Нет нужды афишировать учреждения. Потому что Модра в своей статье рассказывает об учреждениях лучше, чем любая афиша. Ради Бога, не снимайте чёрную окантовку вокруг картин и положите на них сверху стекло. Ради Бога, не разрешайте цапать грязными пальцами небо. Стоимость «Бенареса» для Крэйна $ 3500. Покажите ему также «Перекрёсток путей Христа и Будды», потому что она составляет пару с Бенаресом. Как распределить деньги за картины, я напишу вам позже. Н.К. Рерих. Перекрёсток путей Христа и Будды. 1935 г. Для денег,одолженных на экипировку экспедиции, сделайте на моё имя специальный отдельный счёт и положите деньги туда. Передайте письмо Дяде Боре с самыми лучшими комментариями. Также самый большой привет Народному. Мысль дать ему книги и статьи очень хорошая. Для Нового Синдиката возьмите мой знак для книги «Вестник». Знак представляет собой восточнуюмандалу, которая входит в образ Шамбалы. Вы видели, как хорошо написал Гютнерв каталоге о книге Юрия и о K[орона] М[унди]? Очень солидно и ярко. Посылаю проект (по Указу) четырёх символов – законы, данные кругу. Вырезав, сделайте клише и напечатайте на бумаге – по одному экземпляру для каждого, кто имеет знак и кольцо. Главным образом, живите в гармонии. Самая худшая вульгарность – это ссоры и сплетни. Так много дано, так много Знаков, что нужно напрячь всё лучшее и самые широкие мысли для того, чтобы охватить и выполнить. Потому что прекрасно всё, что дано. Эта красота ведёт к эволюции мира, и эту задачу нельзя унизить. Духом с вами. Р.

Пусть Порума хранит оригиналы документов. Сегодня дошли слухи, что на So-gi-la на шестой день путешествия, в лавине, один из членов экспедиции Рузвельта погиб. 14 июня 1925 г.

Письмо Н.К. Рериха к Д.Н. Бородину

(машинопись) Дражайший дядюшка . Хотя Ты уже стал совсем американцем, всё же Ты порадуешься узнать, что наша экспедиция продолжится на Китайский Туркестан. Список условных имён и названий, написанных рукой Н.К. Рериха Я буду писать этюды для той же общей панорамы, а там через Китай мы доберёмся до Аляски и, в конце концов, до возлюбленного Балтимора. Как бы хотелось отыскать Чамберса для будущей панорамы. Без его опытности невозможно! Я писал Тёте Ганзе, но боюсь, не потерялось ли письмо. Резервуар религиозных традиций даёт мне новые темы для картин. Без религиозных тем останутся только одни пейзажи. Конечно, учение Браминов очень запущено и Ганг довольно грязен, но у нас счастье. Один так называемый Махатма передал много легенд. Получился исключительный материал. Воображаю, какой художественный бум начнётся. Но до времени не говори художникам – тем, кто завистлив. Хорошо, что Ты принял участие в панораме и поддержал акционеров. Кстати, Тебе будет писать письма и Тебя посетит мой друг – Николай Белый. Познакомь его с Епископом. Они найдут много общего по «ChristianScience». Пока Ты будешь выезжать на Палм-Бич, мы среди гроз и града готовим караван. Идём 12 августа – пришлинам весточку. Рад буду погулять с Тобою по Балтимору – ведь там моя картина «Песнь Леля», сущий Кришна. Познакомь Белого с Чамберсом. Только бы найти этого Чамберса! Искренне Твой Н. 9 июня 1925 г.

Телеграмма Н.К. Рериха к Л.Хоршу ПРИМИТЕ СПОКОЙНО/ СЧИТАЙТЕ ТЕКУЩИЕ ПЕРЕГОВОРЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМИ/ ДЕРЖИТЕ ДВЕРИ ОТКРЫТЫМИ ДЛЯ БУДУЩЕГО/ ПОМНИТЕ КОРПОРАЦИЯ НАЧИНАЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 27/ ПРИСУТСТВИЕ МОРИСА КОМИТЕТЕ НЕПОЛЕЗНО/ ЛЮБЛЮ = РЕРИХ 17 июня 1925 г.

Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам Гульмарг-отель, 17 июня 1925 г.

Нью-Йорк (Мастер Институт Объединённых Искусств 310 Риверсайд Драйв Нью-Йорк)

ПЯТЬ СОТЕН ПЕРВОГО ИЗДАНИЯ ДОСТАТОЧНО/ НЕ ДАВАЙТЕ БРЕНТАНО СПИСОК ВАШИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ/ ЛЮБЛЮ = РЕРИХ 19 июня 1925 г.

Письмо Н.К. Рериха к сотрудникам

(рукопись)

Родные и любимые.

Вы должны сейчас отдыхать, вы поработали! Но как сделать, чтобы Новый Синдикат не зачах в течение лета. Он должен расти. И информация летом важнее, и в течение лета читают больше. Перерыв на лето возможен только для Школы. Как «Алатас» выполнит заказы за две недели? Рассылают ли книги каждые две недели? Осенью сохраняйте выставку тибетских танок месяца два и больше для того, чтобы провести не меньше чем 8 воскресных дней. Затем будет хорошо дать возможность Халперту, Лоренсу собрать две амер[иканских] выставки. Не даст ли Хевитт выставку индийских рисунков – мы долго не имели никаких новостей из Парижа. Для начала был назван год 1927. Всё имеет значение, только бы понять. Духом вы всегда снами. Н. Р.

Хорошо, что Янг вошла в Новый Синд[икат]. Почему в стихотворении не указан источник Матери Мира.

Добавление к бывшему интервью для Нового Синд[иката].

«Как необычно рассказывают путешественники по Гималаям об исчезновении мистера Лэнгдона, которое вывело из равновесия весь Кашмир. В группе, состоящей из мистера и миссис Клёверс, мистерЛэнгдон, молодой американец, отправился в Лех. Когда они достигли одного из самых тихих мест из их шестнадцатидневной поездки, утром, перед отъездом каравана, Лэнгдон пошёл на прогулку и… никогда не вернулся. 500 человек искали его в течение нескольких дней, но даже легчайший след не был найден. У него не было ни драгоценностей, ни оружия. Утонуть невозможно. Тигров нет, разбойников нет. За час до отправления каравана путешественник не уйдёт далеко от дороги. Пропастей нет. Но есть факт, что молодой человек бесследно исчез… Это напоминает эпизод, который случился в Гималаях 60 лет назад с членом Русской географической экспедиции». В интервью вы можете сделать добавления или изменения – делайте, как лучше. Привет.

Можно продать облигации в октябре, и пусть они хранятся как обычный банковский счёт. 19 июня 1925 г.

Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам Гульмарг-отель, 19 июня 1925

Нью-Йорк (Мастер Институт Объединённых Искусств 310 Риверсайд Драйв Н.Й.)

ДАЙТЕ СОГЛАСИЕ ЗИГРИСТВМЕСТО ВАТСОНА/ ОТПРАВЛЯЙТЕ БОЛЬШЕ ДАННЫХ НОВОМ СИНДИКАТЕ ШКЛЯВЕРУ = РЕРИХ 21 июня 1925 г.

Письмо Е.И. Рерих к сотрудникам

(машинопись) Мои родные и любимые.

Остаётся только семь дней с почтой, а затем перерыв на два месяца. После этих двух, трёх или более писем – что дальше, я не знаю, потому что там, куда мы идём, нет почтовой связи. Как много мне хотелось бы рассказать вам, объяснить, к каждому из вас подойти ближе и ближе, успокоить, поделиться радостью и, самое главное, вселить непобедимое решение каждому донести свою чашу до цели. Не скрою от вас, мы очень обеспокоены состоянием Круга: так важно, чтобы все поняли символ открытых глаз. И, понимая красоту подвига и радость достижений, по возможности осознали и трудности путей духа. Надо умело действовать: можно отдавать всё время на выполнение данных Указаний и всё же достигнуть малого. И не продвинуться дальше на пути. Ибо важно состояние духа, в котором мы трудимся. Каждое действие ценно вложенным в него качеством духа. Разве редко мы видим прекрасные начинания в соответствии с заданием, которые не дают ожидаемых результатов? Неудача таких начинаний кроется в механическом исполнении. Действия, не имеющие горения духа, не могут быть практичными или созидательными. Потому, наши любимые, трудитесь над вашим духом, очищайте его, откройте всё<…>, безжалостно освещайте все свои тёмные углы, в которые вы не любите заглядывать. Смело открывайте в себе все тайные уголки духа, и чем меньше снисходительности в их обличении, тем лучше для вас. И не отчаивайтесь от открывшейся темноты, от ваших неожиданных напластований, но сразу признайте их негодными и начните настойчиво сжигать их на огне духа. Из личного опыта знаю, что это нелегко, но для того, кто хочет идти вперёд, нет другого пути. У каждого есть такие тайные залежи, и очень часто из-за сложившихся условий они остаются нераспечатанными. Но не так обстоит дело с теми, кто вступил на путь: все скрытые места неизбежно, по оккультному закону, должны будут потерять свои замки, и всё, что там содержится, будет принесено в свет, и для сильного начнётся духовная битва. Смело проникает он в величайшие глубины тайных углов и борется с безобразными иллюзиями и со всеми видами ветоши и разложения. А слабый закроет глаза и найдёт тысячи объяснений и извинений для того, чтобы избежать любой неприятной перспективы. И этим остановит своё продвижение, потому что, не освободившись от лишней тяжести, невозможно подняться на гору. Во второй книге есть беседа, которая очень соответствует тому, что мне так хотелось бы, чтобы вы поняли. Привожу её здесь.

«Нужно проявить дисциплину духа, без неё не сумеете стать свободными. Для раба она будет тюрьмою, для свободного она будет садом прекрасноцелебным. Пока дисциплина духа – оковы, заперты двери, и по ступеням в оковах не подняться.

Можете понять дисциплину духа как крылья.

Кто поймёт дисциплину духа как озарение миров грядущих, тот уже готов.

Прозревший в эволюцию пройдёт к ней бережно, светло отстраняя соринки с пути. Главное, в нём не будет страха. И, бросив ненужное, он обретёт простоту. Понятно, что осознание эволюции всегда прекрасно.

Ещё спросят: “Почему в начале пути даётся много приятного и прощается многое?”

“Потому что вначале раздуваются все огни и позванный идёт факелом. От него зависит избрать качество огня своего”. Понимающий дисциплину духа поймёт направление огня и дойдёт до кооперации Общего Блага.

Тысяча огней зажжёт радугу ауры – вот почему дисциплина духа – крылья!»

Мои любимые, меньше думайте о похвалах и о приятном, но больше углубляйтесь в сущность учения, чтобы обрести ваше истинное индивидуальное эго, лишённое узости личности. Снова повторяю: в вашей объединённой работе прежде всего развивайте терпимость, терпение и простоту. В редкие мгновения, когда наш дух касается величия космоса и отражает в физическом сознании красоту и непобедимость его законов, какоенелепое впечатление производят ужимки мнимых эгоистических интересов и мрачность, и насколько низок в своём невежестве деспотизм. Помните, наши любимые, Заветы красоты, простоты и бесстрашия. Они так близки сердцу и ясны нашему сознанию. Мужественно примите все испытания. Более того, радостно идите навстречу им и не жалейте себя. Бережно изберите качество огня своего.

Теперь о детях. Всё, что вы пишете о них, трогательно. Радостно от появления детей в школе, но я слегка опасаюсь их появления в переполненных клубах и того, чтобы не развить в них стремление к дешёвой похвале и лёгким достижениям. Конечно, всё это зависит от окружения. Изо всех сил надо стараться избегать вульгарности. Но необходимо влить в них идею подвига во всём его разнообразии, знакомя их с биографиями великих людей.М.М. очень советует Пор[уме] читать биографии деятельных тружеников античности, так же как и современных. Главное, берегите детей – встречая явленных детей, спросите их о качестве Учителей. Теперь, когда приближается такое важное время, нужно в детях очищать как можно больше, и они будут думать о будущих городах. Им надо дать правдивую книгу о великих тружениках и жертвователях Общего Блага. Но эта книга ещё не написана. Фальшивы книги для детей, фальшивы их игрушки, фальшивы улыбки учителей. Посреди массы подделок где можно ожидать правдивость? Советуйте явить время для детей. Пусть сами тащат брёвна для своего города. Давайте детям лишь настоящие вещи!

1 июля: «Можно намекнуть Логвану, чтобы держал список всего затраченного, ибо всё будет возмещено. Он дал на мировое дело, и ему будет воздано».

Также не будьте разочарованы кажущимися неудачами, ибо главные дела формируются необычайно удачно. Скоро пошлю вам вторую книгу, при её получении отправьте телеграмму уже в Лех. Позже мы вышлем адрес. В конце июля я отправлю перевод «Писем Махатм».

Для нас приходит время проверки на бесстрашие, и наш дух радостно устремляется по новому пути. До сих пор ещё не найдено тело молодого американца, хотя его искали 200 человек. Его исчезновение очень загадочно, потому что в том месте нет ни обрывов, ни диких зверей, и реки не глубже четырёх футов. По рассказам, он вышел на прогулку в шесть часов утра перед отправлением каравана и не вернулся. Лично я думаю, что он был убит ради грабежа одним из кули каравана. Люди здесь тяжёлые. С нетерпением жду времени, чтобы вырваться из этой ауры.

Светик упорствует в своём молчании. Очевидно, не заинтересован в наших письмах. Всё же я прошу его не забывать советы М.М., внимательно их читать – там есть указания о выставке и просьба <…> к тем работам, которые он может дать. Мне остаётся только просить его из-за легкомыслия не отказаться от возможностей, более серьёзно относиться к жизни и более бережно – к здоровью и не проводить время праздно. Может быть, когда-нибудь он вспомнит, что мы где-то существуем и думаем о нём. Дайте ему прочитать это письмо, потому что я не думаю, что ему нужно особое письмо. Я сказала ему всё. А теперь пусть он пишет, но мы получим это письмо только в октябре в Лехе. Возможно ли, чтобы мой сын не чувствовал мою боль, когда уходим так далеко и так надолго без единого слова от любимого сына. Спасибо вам, мои родные, за вашу заботу о нём. Моё сердце возвратит вам стократно всё, что вы делаете для моего трудного, но, в сущности, хорошего мальчика. Поддержите его в трудный момент. Если бы я знала, что он счастлив, мне не нужно было бы никаких писем от него, но я знаю, что ему нелегко, и мне так сильно хотелось бы успокоить и оберечь его.

Порума, Радна, Модра и Ояночка, живите дружно и берегите С[офью] М[ихайловну]. Передайте мой привет Нару и Тарухану. С большим интересом мы ждём писем из Парижа. Боже мой, как бы мне хотелось оберечь вас всех на пути, ибо такая радость ждёт вас! Помогайте, родные, укрепляйтесь в единении и в приближении новых. Обнимаю вас, любимые.

Сердцем и мыслями всегда с вами. 21 июня 1925 г.

Письмо Н.К. Рериха к сотрудникам

(рукопись) Родные и любимые.

Поскольку до нашего отъезда осталось семь недель, то ваши ответные письма мы сможем получить только в Лехе. Туда также отправьте телеграмму, когда получите две из моих статей в одном пакете, книгу учителя и книгу писем Махатм – всё вместе будет три пакета. И ещё один: конец моей статьи из Леха. Спросите Дядю, нет ли у него миссионера из Мичигана и в Кашгаре, Яркенде, Хотане. В Хотане мы будем в начале декабря, и если миссионеры будут в курсе, скажите об этом – я прошу серьёзно. У меня нет никаких новостей о церковных делах. Если бы Дядя нашёл Чамберса! Где эта новость найдёт вас? Не в Техасе ли уже? Установите тогда свою позицию твёрдо, не спеша, изучая каждого новоподошедшего для того, чтобы найти для него индивидуальный подход. В лекциях и во всех проявлениях дайте каждому спасительную и успокаивающую нить, потому что в провинции живут странные люди, и «найти» их или очень легко, или очень трудно, но чем труднее, тем лучше. Как хорошо, что Авирах и Логван учатся на Музее и на должности, и на людях, потому что это незабываемый университет, такой важный. Вы получили нашу телеграмму с согласием на Зигриствместо Ватсона: вместо Зигрист в вашей телеграмме был Гритт!! Мы предупреждали, что список ваших друзей и <…> вам не следует давать Брентано, <…> для вашей доли книг. Конечно, и без этого вы не отдадите этот список Брентано. Сколько книг взял Каум для распространения? Очень, очень хороший человек – настоящий победитель. Хорошо, что вы послали книги Горькому (может быть, он обижен на меня из-за переписки с Андреевым, кто знает?). Недавно было сказано: «Учась, не будем унижать». Истинно, радостно и величественно учиться у жизни. Духом с вами. Р/Х.

В серию «Знамёна Востока» включена ещё одна: «Моление о чаше». И это всё деловые обстоятельства. Н.К. Рерих. Чаша Христа.1925 г. Обложка книги «Гималаи» не может быть белой, но красно-пурпурной, как цвет нашего знака. Буквы золотые.

Предлагаю при получении новых картин: I. Поместить их сначала под стекло. II. Сделать их копии для «Гималаев». III. Чтобы их сохранить, их не следует пачкать. IV. После издания книги повесьте их в порядке приложенного плана, который я вышлю в июле. Специального открытия не делать, но Новый Синдикат разошлёт о них везде достойные сообщения. Друзья, такие как Народный, Розен, Янг, Зигрист и другие могут написать, но нужно избежать сомнительных и неприязненных статей. Пусть Брентано достойно анонсирует книгу, и копии фотографий отдать Шкляверу, Рапикаволи, ВанселлуРико, и Дяде Боре, и Епископу. V. До развешивания картин они могут храниться в маленькой комнате на третьем этаже. VI. В случае царапин я попрошу Светика записать сверху темперой. VII. Цены согласованным образом так же, как и в первой посылке. Для Музея одна треть цены. VIII. Было бы хорошо сохранить 30 экземпляров книги, чтобы отдать лучшим ученикам с надписью Логвана. Картинымыотправимчерез “Co`s and Kings Shipping Agency Limited”,ШринагарКашмир. Это агентство работает с “LloydsBankLimitedSrinagar”. Одна посылка будет в августе, 4 ящика картин для Музея, несколько чемоданов и ящиков с книгами и наши вещи дляМастерИнститута. Вторая посылка – «потерянные тридцать картин из Леха» – караваном, затребованным из указанного агентства. Хотя, когда же они дойдут до вас?! Запросите 500 экземпляров книги «Вестник» из Адьяра.

Не мог бы Епископ организовать перевод денег через миссионеров Мичигана в Хотан из Кашмира, потому что невозможно везти все деньги наличными с собой. Если это возможно, не могли бы вы телеграфировать нам до двадцатого августа. Как насчёт Дяди. 27 июня 1925 г.

Письмо Н.К. Рериха к Б. ван Розен, Р. ван Розену

(рукопись) Дорогие друзья, Зин[аида] Гр[игорьевна]Лихтман передаст Вам Послание от Учителя. Радуюсь, что Вы подходите ближе к делу. В преданности Общему Благу, в отсутствии предательства и сомнений, в постоянном труде и радости Вы будете позваны. Горите светло, идите уверенно, трудитесь бесконечно, решайте красиво. Ожидайте от нас новостей и чувствуйте всё то великое, что происходит в нынешнее время. Итак, мы встретились там, где было указано. Приложите лучше сотрудничество в наших Учреждениях. Мы верим Вашему желанию сотрудничества и шлём Вам благие стрелы.

Н.Р. 28 июня 1925 г.

Письмо Е.И. Рерих к сотрудникам

(рукопись) 28 июня 1925 г.

Наши родные и любимые.

Пересылаю вам копию письма М.М., полученного 25 июня: «Явите Моё желание Америке. – Хочу, чтоб дела становились неубыточны. Пусть скажут – не по бедности, но из принципа желаем видеть самодеятельность учреждений. Перестроек не делаем, ибо ищем большую возможность добавить строение. Зал сдаём за низкую цену, как есть. Когда Новый Синдикат даст двести пятьдесят долларов дохода в месяц, желаю, чтоб Модра сосредоточилась на нём. По школе и по КоронaM[унди]Модра может стать вторым вице-президентом, получая жалованье от Нового Синдиката, развитие которого очень важно. Понятно будет её появление на Алтае от международного Агентства. Первые сведения о Союзе Востока даст Модра.

Советую поручить полностью Тарухану издание «Алатаса» без недельного собрания. Более трёх книг одного автора в год не издавать. Для оборота сумм предоставить Тарухану продавать акции или занимать суммы под наличность книг «Алатаса». Отчёт для акционеров должен быть составлен законно и толково (на деловой основе). Через два года желательно выдать хотя бы маленький дивиденд. Оправдав Моё доверие в малом, Тарухан может получить большее. Не забудем трёхлетие сроков и испытаний.

Если Пан-Космос в течение года не сумеет установить связь с Моей Страной, то смысл его иссякает, и Логван может лично решить его существование. Одно русло Пан-Космос уже засыпал.

На место Модры по школе можно находчиво подготовить заместительницу. Имеете Б[арбару] Янг, Розен, Шинази, Кеттунен и Ливингстон. Конечно, новые лица не входят в число учредителей.

Если «Жемчужина Алтая» идёт от «Белухи», то «Гималаи» – от Союза Востока. Эти учреждения вознаградят за эти вклады. Хотел бы видеть Ньюбергераприближённым к музею. Отчего бы ему не быть в числе советников? Он радует.

Коронa M[унди] может следовать прежним указаниям. Выступления должны быть не национальными, но международными. Американский музей может дать национальность творчества. Не спешите, вы работаете не к вечеру, но к светлому утру. Год «Белухи» дан.

Теперь о другом.Прошу печатать книгу быстро и заботливо и послать в Новую Страну. Если Кай и сын Тарухана найдут смекалку о книге, они найдут своё счастье. Прошу Дядю Борю понять книгу. Время теперь очень грозное. Пусть сохранят тайну источника книги. Пошлите следующей почтою. Пусть не медлят.Кроме Розен, никому не давать в Америке. Можно спокойно переводить на английский язык. Советую Лихтманам издать раньше вторую книгу по-еврейски».

Теперь, любимые, более внимательно и точно исполните Указы. Я также перешлю вам Указы относительно второй книги, которые будут отправлены отдельным письмом. Последние месяцы особенно заполнены. Когда вы дадите вторую книгу Дяде, не забудьте указать ему на вторую и третью части.

1. Печатать в новой орфографии в 2000 экземпляров – как можно дешевле и больше в пределах досягаемости.

2. Продавать можно с убытком, по цене меньшей, чем её стоимость.

3. Где есть необходимость, действовать широко, путём распространения, конечно, только в Новой Стране.

4. В Америке – никому, кроме Дяди и Розенов.

5. Попросить Дядю послать её в Новую Страну и назначить самую дешёвую цену.

6. Послать сыну Тарухана и Каю, прося их действовать путём распространения, где возможно – продавать.

7. Обложка для книги пурпуровая.

8. Оригинал обложки слегка изменился, вы получите его вместе с книгой.

9. Не упоминайте нигде название типографии, храните полную анонимность.

10. Первая страница – образец. Вместо указаний года книга поделена на части.Месяцы – римскими цифрами в начале, как главы. Дни – арабскими цифрами в последовательном порядке, и в начале строки – по образцу Нового Завета и Библии. С новой страницы – только части.

11. L – отметка для новой строки, но, конечно, при размещении вам будетлучше видно, где это можно сохранить и где нет. Важно, насколько возможно, сохранить величину толщины первой книги. Нужно печатать более компактно и не оставлять много пустого пространства.

12. Деньги на издание этой книги будут взяты из тех сумм, что получены от Чарльза Крэйна за картины, которые будут высланы в конце июля. Из той же суммы возьмите несколько акций «Алатаса» для издания книги «Письма Махатм», которая будет отправлена перед нашим уходом. Издавайте насколько можно доступнее, принимая во внимание, что все подробности, касающиеся этой книги, я пошлю позднее. Пусть Радна хранит оставшиеся из полученных денег на своём счету – что делать с оставшимися, мы сообщим позже. Даны письма Келлогу, Халле, Розену. Послание кЯнг, и обещано слово каждому члену Круга. Также есть указание Шинази и несколько – касающиеся Кеттунен. Я их также пошлю со следующей почтой. Сейчас целые дни тратятся на обсуждение пути и предметов снабжения каравана, потому что мы готовим самое трудное путешествие – трижды мы будем на высоте Монблана – мы идём по совершенно безлюдным местам, потому нужно брать провизию на целый год.

С последней почтой снова нет никаких писем от Светика. И только сейчас мы получили письмо Ав[ираха] от 14 апреля: где оно бродило всё это время – только Бог знает. Думаю, до нас доходят не все письма, и наши теряются, так же как и ваши. Ни разу мы не получили ответа на вопрос о книге Л[исты] С[ада] М[ории], судьба которой меня очень беспокоит. Где они все? Родные, напишите, сколько их у вас. Яруя также молчит на эти вопросы, тогда как эта книга – «Его дар». Любите, берегите и сохраняйте эти книги. Уже долгое время мы не имеем новостей из Парижа. Как они там действуют? Мы знаем, что всё будет хорошо + Б. не уйдёт от нас. Всем сердцем и всеми мыслями с вами. Иск[андер] Хан[ум] [29] июня 1925 г.

Письмо Н.К. Рериха к сотрудникам

(рукопись) Родные и любимые, посылаю вам две главы для «Гималаев». 3-ю пришлю после Леха. В описание Кашмира я не включил одно, и это – там самые большие мошенники, и они называют друг друга шайтанами. Этюды маленькогоразмера я начну высылать постепенно почтовыми посылками. Очень выдающийся журнал «Зарница». Желание рабочих иметь свой журнал нас очень порадовало. Полученную беседу отсюда передайте им. Участие Тарухана и Б. и Р. ван Розенов замечательно. Превосходна статья Рубакина: уже в России у нас было полное собрание его полезных книг. Передайте Розенам приложенное письмо – нам радостно от того, что они подходят ближе. Когда после появления «Гималаев» вы будете вешать картины – пригласите их помочь вам. Каждая совместная работа сближает. Среди первых посылок этюдов вы найдёте один с надписью для Нару и Тарухана. Они должны иметь перед глазами что-нибудь, напоминающее им о наших мыслях о них. О разделении текущих дел учреждений Учитель дал совершенно точные указы. Е.И. отправила их вам. Из всех учреждений худшая ситуация в Пан-Космосе. Необходимо настойчиво утверждать, чтобы Яруя начал продуктивное общение с родственниками Тёти Анны, иначе без них сроки будут упущены. Мы не могли написать одно письмо – в Париж, не зная отнаших даты их отъезда оттуда. Это совместное путешествие в Париж для Логв[ана] и Авир[аха] – в самом деле целый университет! Столько памятников эпох, когда искусство было действительно нужным в жизни. Хотя я уже давно писал о Толстом, мне всё же хочется снова предостеречь Тарухана от их духовной и даже физической близости. Их ауры безнадёжно вредны. Не нашли ли вы 1000 книг Учителя. Уже в феврале мы писали вам и Яруе взять с собой определённые сведения. Из вашего молчания мы заключили, что всё было найдено, но всё же обязательно напишите нам. Ваше последнее письмо –10 сент., последняя телеграмма –10 окт. Любимые, любимые, духом всегда с вами. Р/Х.

Статьи я вышлю позднее и включу ещё несколько фактов. Статьи, переписанные в новой орфографии, покажите Дяде Б.

Попросите Дядю Б. прямо сейчас наладить мне связь с Мич[иганскими] миссионерами в Кашгаре и Яркенде. Или через Епископа, или как это ему лучше и ближе всего. Можно ли также там, в Кашгаре, получить деньги. Выражают ли они одобрение Белому. Уже сейчас они должны быть извещены, потому что мы приедем в Хотан в конце нояб., а связь очень длительная. Также и ваша почта может идти только таким путём. В Кашгаре есть миссия Епископальной церкви. Нет ли такого же в Яркенде или Хотане. Если бы вы ещё смогли дать нам телеграмму о шагах, предпринятых Дядей. Принимают ли в Кашгаре американские доллары. Какое имя Чамберса? Найдётся ли он и можно ли ему писать через миссионеров. В Лехе есть Моравская Миссия – мы не знаем, иезуиты или протестанты.

В Лех пишите после 12 июля. Адрес следующий: Британскому уполномоченному по экспедиции Рериха, Лех, Ладак; через Шринагар, Кашмир. Можете писать заказным. В Лех пишите до 10 сент., последняя телеграмма 10 окт. Официальное лицо рассержено, некоторое время его не беспокойте. (Продолжение следует) Перевод с английского О.В. Исаевой и Т.Ю. Водолажской (г. Тамбов)

Примечание 1 Продолжение. Начало см. в журналах «Дельфис» № 4 (92) за 2017 г., № 1 (93), № 2 (94), № 3 (95), № 4 (96) за 2018 г., № 1 (97), № 2 (98), № 3 (99), № 4 (100) за 2019 г., № 1 (101), № 2 (102) № 3 (103), № 4 (104) за 2020 г. – Прим. ред.