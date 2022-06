warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

108(4/2021) Держава Рерихов Письма Н.К. и Е.И. 1

(из архива Музея Николая Рериха в Нью-Йорке*) Эзотерические имена сотрудников Рерихов: Модра – Ф. Грант, Авирах – М.М. Лихтман, Логван – Л.Л. Хорш, Тарухан – Г.Д. Гребенщиков, Порума – Н. Хорш, Радна – З.Г. Фосдик, Ояна – Э. Лихтман, Нару – Т.Д. Гребенщикова, Люмоу – С.Н. Рерих, Яруя – В.А. Шибаев. 1 августа 1925 года Письмо Н.К. Рериха к сотрудникам (рукопись) Письмо . Только что узнали из вашей телеграммы о продаже Синдикатом новостей об экспедиции. Были очень рады: если Синдикат уже может продавать информацию, это даст Синдикату новые связи – это так важно. Как жаль, что мы не смогли достать Times of India с вашей заметкой, но вы можете включить её в список опубликованных заметок. Из статьи «Знамёна Востока» вы можете сделать целый ряд заметок, потому что сама статья будет только в книге «Гималаи», это значит, в 500 экземплярах. Где-то вы можете упомянуть, что: 1) Английский полковник Пауэрс был против прохождения экспедиции Рериха, но вмешательство вице-короля и правительства в Вашингтоне поставило всё на свои места. 2) Переход, идущий через Каракорум1, считается одним из самых трудных и безлюдных. 3 перевала выше, чем Монблан. 3) Хорошим считается время перед выпадением снега. Это значит, перед ноябрём. Провизию нужно брать почти на год, потому что местность безлюдна. 4) Можно также продать фотографии в тибетских костюмах. Очень неприятная деловая переписка с банками Trust. Оба банка отказались выдать деньги в долларах. Мы посылаем вам эту телеграмму и просим вас нажать на банки Trust, хотя их отделения в Китае, банки Imperial и Lloyds, оба отказались предоставить валютные аккредитивы. Пожалуйста, попросите банк посоветовать своим ветвям в Пекине предоставить нам серебро в слитках или китайскую валюту в казначействе Хотана в Китайском Туркестане в начале декабря 1925. Будем хранить ответы по поводу аккредитивов у себя. Подобное было сделано для экспедиции Штайна. Экспедиция Ауреля Штайна получила деньги именно таким образом. Скажите также банку Trust, что в Пекине Министр Иностранных Дел знает о нашей экспедиции и выдал нам визу внеплановым образом. Дело в том, что англичане уже действуют очень плохо по отношению к Востоку и ко всему американскому. Это надо знать. Я видел ряд негодующих и ужасных статей об Америке. До декабря банки имеют время связаться со своими отделениями в Китае. 1 августа 1925 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам Нью-Йорк. Мастер Институт Объединённых Искусств. Попечительству Луиса Хорша Эльтовар Гранд каньон Аризона ОДНОКРАТНО БАНКИ НЬЮ-ЙОРКА IMPERIAL И LLOYD ОБА ОТКАЗАЛИСЬ ПРЕДОСТАВИТЬ ВАЛЮТНЫЕ АККРЕДИТИВЫ ПОЖАЛУЙСТА ПОПРОСИТЕ БАНКИРОВ TRUST’А ПОСОВЕТОВАТЬ СВОЕМУ ОТДЕЛЕНИЮ В ПЕКИНЕ ПРЕДОСТАВИТЬ НАМ СЕРЕБРО В СЛИТКАХ ИЛИ КИТАЙСКУЮ ВАЛЮТУ ЧЕРЕЗ КАЗНАЧЕЙСТВО ХОТАНА В КИТАЙСКОМ ТУРКЕСТАНЕ НАЧАЛО ДЕКАБРЯ 1925 СОХРАНИМ АККРЕДИТИВЫ У СЕБЯ АНАЛОГИЧНАЯ СДЕЛКА БЫЛА ПРОВЕДЕНА ДЛЯ ЭКСПЕДИЦИИ ШТАЙНА РЕРИХ ОТЕЛЬ ГУЛЬМАРГ 2 августа 1925 года Телеграмма Н.К. Рериха Л. Хоршу Нью-Йорк. Луису Хоршу Эльтовар Гранд каньон Аризона ЭКСПЕДИЦИЯ РЕРИХА ОТПРАВЛЯЕТСЯ НА ЛАДАКХ И КИТАЙСКИЙ ТУРКЕСТАН ВОСЬМОГО АВГУСТА НАИЛУЧШИЕ ПОЖЕЛАНИЯ ВСЕМ ДРУЗЬЯМ РЕРИХ ГУЛЬМАРГ Н.К. Рерих. Август-сентябрь 1925 г. Лех-Ладак 5 августа 1925 года Письмо Н.К. Рериха к сотрудникам (рукопись) Родные и любимые ! Перед самым отъездом ещё одно последнее послание из Гульмарга. Теперь вы знаете так много духовного и практического. Пусть дерево растёт уверенно и мощно. Ваш руководящий основной принцип явлен в Зове: «Новые, новые, новые, Неизвестные, Молодые Духом». – Если Харше или Ватсон захотят стать Куратором Музея, вы скажете: «Лучше пусть будет Кеттунен, или Янг, или Розен, потому что они Молоды Духом». По этой линии Молодости Духа и чистоты в мыслях распознавайте людей. Если вы будете получать письма для пересылки нам, то, перед тем, как отправить, прочитайте их, потому что от них могут быть неприятности или для проказников2, или для родственников. И тем, и другим неудобно. Тогда просто напишите нам содержание без всего неприятного. 7-го августа закончится ступень обустроенной жизни, и начнётся новый мир, основанный на событиях удивительных, вне условий цивилизации, под крылом Духовной Культуры. Мы все должны идти, не оступаясь. На гладком пути можно оступиться. Все старые одежды дедовских предрассудков нужно сжечь на вспышке огня жертвенности. Всё дедовское – это уже музей или паноптикум, но сейчас надо строить новое понимание жизни. Чахембула жалуется на отсутствие радости в работе, но не следует ожидать какого-то света, ощущаемой извне радости –в труде чувствуется насыщенность жертвы и явлен подъём; и эту нелёгкую радость восхождения нужно понять и вместить. И что за жизнь без труда? Мозоли на руках Сергия, бессонные ночи Акбара, тёмная клетка Оригена – не для лёгких радостей. Странствия и постоянная духовная битва Аполлония из Тианы могли разрушить малый дух, но он прошёл через все препятствия, «как слон, раздвигая кусты». Этот Завет непобедимости и суровой радости примите и для себя, наши Родные и Близкие. Желая нелёгкой радости, вы рассеиваете свою оценку, и внепобедимой поступи вы становитесь неуязвимыми, во имя Всех Невидимых 77 Участников доверенных вам Его Дел. Лучшие стрелы приходят, лучшая радость вам, духом всегда с вами. 7-8 августа 1925 года Письмо Н.К. Рериха к сотрудникам (рукопись) 7-е августа 1925 года Родные и любимые, вот мы и уходим. Седьмое число лежит на границе разных жизней. Ваши новости также будут стремиться за нами в Лех. Вчера мы читали в газете «Пионер», что [экспедиция]Рузвельта до Яркенда потеряла 20 лошадей из 70. Этот процент очень большой, хотя Каракорум,по словам Штайна, покрыт скелетами. А как радостно, что по всем нашим передовым позициям начаты серьёзные действия. У вас задействована самая большая артиллерия, мы захватываем высоты, в Риге битва в защиту Пан-Космоса, Дядя настраивает связи и способы (пути), даже Шклявер ведёт разведку (Новый Синдикат). Складывается полная картина битвы, и каждый знает, во имя чего он ведёт свою атаку. И это хорошо, что вы нашли новых воинов. Теперь вам будет радостно их приближать. Может быть, и Шинази или Ливингстон приблизятся после войны? Нет ли ищущих у Розена? Ибо такие родники находятся случайно и неожиданно. Если бы и Янг также привела заслуживающих доверия людей! Конечно, никто не ожидает многих. Всегда не количество, но качество! Все эти несколько [новых] должны понимать масштабы и значение происходящего в настоящем. И снова помните, как много всего, что происходит везде сейчас, идёт по каналу Указаний, полученных уже давно. Потому всё трудное становится достижимым, о чём уже давно сказано, и важностью этого уже наполнена наша жизнь. Иначе это и не может быть, если все миры существуют и сияют на наших главных путях. Передайте в Ригу и новым следующее Указание, данное вчера: «Учу вас не без причины. Можно достичь Нас лишь в согласии (гармонии). Нам не нужно Богопочитания, но известное качество духа – также как лампа согласованного напряжения. Мигающая лампа невыносима при длительных занятиях. Законы во всём одинаковы. Но по закону Справедливости мигающая лампа вредит себе. Могу советовать Моим лампам не мигать. Динамо-машина от качества ламп не портится, но несогласованность (дисгармония) вольтов ламп часто кончается жалобным дзинь! – И основной металл должен быть поставлен заново. Законы во всём одинаковы. Нет бездушной Справедливости, но сияющая целесообразность. Именно прекрасная целесообразность не тиранствовать может, но открывать прекрасные Врата. И зов целесообразности наполняет победным чувством Пространство. Не малые ветхие осколки, но драгоценные части Космоса являют собою события и творения, понявшие целесообразность. Но лишь осознание космической личности может озарить ступени эволюции. Иначе в земном понимании эволюция останется лишь выгодным помещением капитала. Но знаете уже, что капитал, лишённый целесообразности, лишь жернов на шее. И как явление заразы производит язвы духовные и телесные, так и появление сумасшествия и корыстолюбия (алчности) приносит вред духу и телу. На земле заботимся и о теле. Потому надо проникать в происхождение болезней. Врач мог бы сказать больному – припадок корыстолюбия у вас, или анемия самомнительности, или камни предательства, или удар ненависти. На кладбищах так любим поминать достоинства лежащего; не мешало бы сообщать истинную причину болезней – зрелище стало бы поучительным. Друзья! Повторяю, держите мысли чистыми – это лучшая дезинфекция и самое знаменитое тоническое средство». Так и идите, любимые, и мы будем в Духе всегда с Вами. Р/Х Телеграфируйте: почтмейстеру Леха, Ладакх через Шринагар. Где Тётя Ганза, всё ещё в Берлине? Гандербад – 8 авуста 1925 года Мы отправились в наш путь. В последний момент пришли монгольские книги, так нужные Юрию. Мы посылаем Вам лучшие стрелы. Р/Х. Если слишком долго ждать Крейна с оплатой картины, тогда Логван может взять с моего счёта $1000 для издания IIкниги Учителя и книги «Письма Махатм». Желательно дешёвое издание. Снова привет! 5 сентября 1925 года. Телеграмма Н.К. к сотрудникам Лех через Шринагар Кашмир 34 Мастер Институт Объединённых Искусств. 310 Риверсайд Драйв ВЫСТАВКА В ФИЛАДЕЛЬФИИ ОДОБРЕНА М ЕСЛИ КОРОНА МУНДИ НЕ БУДЕТ ВОВЛЕЧЕНА В БОЛЬШИЕ РАСХОДЫ/ ПОЖАЛУЙСТА ТЕЛЕГРАФИРУЙТЕ ЛЕХ КОГДА ПОЛУЧИТЕ ЧЕТВЁРТУЮ И ПЯТУЮ ЧАСТИ МОЕЙ СТАТЬИ ЗНАМЁНА ВОСТОКА ЛЮБЛЮ 14 сентября 1925 года Письмо Н.К. Рериха к сотрудникам (рукопись) Родные и любимые! Мы только переехали во «дворец» как пришёл Указ поторопиться с нашим отъездом из Леха. Очевидно, очень важные причины. Нам придётся уехать, или отложить всё, что мы начали, до Хотана, и вместо 7 октября нам было Сказано уехать 20 сентября . (не позднее 21-го). Хорошо, что картины 1924 года, и те, что высланы в1925-м, составляют в общем число 152, и из них вы можете выбрать 100 – для книги. Отсюда я пошлю только 6 этюдов здешних мест. Целый день потрачен на организацию каравана, на слуг и на другие бесконечные обсуждения. Из приложенной (последней) VII части статьи вы можете брать для газет. С Брентано – главным образом, наблюдайте за качеством репродукций. И делайте всё как лучше, и любите друг друга . Только любовь и красота подходят в такое важное время, как сейчас. И наши жизни проходят в невероятных масштабах: от манускриптов о Христе до обсуждения ширины тропы на переходах. Радостно, что они здесь знают про рукопись о Христе и даже (настоящие люди) обещают хранить её для нас. Место проповеди Христа было на месте Храма Дуккар (Матери Мира), а место Будды было рядом с бывшим домом Раджи Чарнойи ! Урусвати сразу была притянута к этому месту (одна миля от Леха). Было ещё одно замечательное явление. Учитель хотел предупредить нас об определённом обстоятельстве. И мы говорили и ждали Знака. Урусватти подошла к кровати ближе и ещё не дотронулась до неё, когда на покрывале вспыхнул взметнувшийся огонь. Пламя осветило всё вокруг голубым сиянием и постепенно потухло. Так Знак был дан, и наше внимание было направлено. Больше приближайте Дядю – ваша телеграмма о том, что Чамберс был проинформирован, очень сильно нас порадовала. Надеюсь. Дядя поймёт внутреннее значение статей «Знамён Востока» и объяснит его родственникам. Новые картины вы повесите, когда выйдет книга – чем раньше книга появится, тем лучше. Сегодня Урусватти снова услышала: « Спешите, спешите, иначе гибель !»3 Потому мы спешим . Ваши письма прибыли открытыми. Необходимо уходить. Напишем перед отправлением. Для статьи Модра возьмёт из «Знамён Востока». Наши снимки мы проявим только в Хотане (здесь это негде сделать). Когда придут картины, можно взять из серии «Святыни и Твердыни (на пути в Ладакх)» для документов, упоминающих нашу книгу у Брентано. Целуем вас крепко. Все наши мысли о вас. Р/Х. Н.К. Рерих за работой во дворце короля в Лехе, Ладакх 14 сентября 1925 года Письмо Е.И. Рерих к сотрудникам (машинопись) Мои родные и любимые. Пишу вам посреди самого невероятного хаоса спешной подготовки каравана. Сроки ускорены на восемнадцать дней. Можете себе представить, что это значит для каравана, который пойдёт по самому трудному из существующих путей. Именно сейчас должна вам сообщить о главном. – Всё происходит так, как об этом было сказано, мы нашли всё, что нам было нужно. Всё вместе складывается так изумительно, что надо только успевать подхватывать – «Необычные удачи висят как фрукты, нужно только срывать их вовремя». Юрий в изумлении и ликовании! Хочу поговорить с вами по теме: «Что есть пророчество? – Предуказание определённого сочетания частиц материи, потому пророчества могут быть выполнены. Но и испорчены непригодным отношением – совершенно как при химической реакции. Именно это не могут понять люди. Хотя они вместили значение барометра. Можно пророчества разделить на срочные и бессрочные. Когда мы имеем дело со срочным пророчеством, значит, надо понимать все условия междусрочные. Большой срок состоит из малых сроков, потому правильно соблюсти малый срок. Нужно помнить, что тёмные работают над малыми сроками, пытаясь осложнить больший. Не долго теперь до больших сроков, потому нужно соблюсти малый. Сказано – ручаюсь, но при ручательстве руки соединяются. Могут ли пророчества остаться не выполненными? Конечно, могут. У Нас целое хранилище упущенных пророчеств. Истинное пророчество предусматривает лучшую комбинацию возможностей, но их можно упустить. Он ехал на север, но по упущению мог поехать на юг, и тогда не доехал бы. Тема об исполнении пророчеств очень глубокая, в ней соединены кооперация и высшее знание духа. Немудрый скажет: какая кухня! – Но кухня легко обращается в лабораторию. Пророчества издавна идут из Братства как благие знаки человечеству. Пути пророчеств разнообразны: или внушаемые свыше отдельным лицам, или массовые чувствования, или манускрипты, или неизвестно кем оставленные надписи. Пророчества лучше всего оповещают человечество! Конечно, символы часто затемнены, но внутренний смысл создаёт вибрацию. Конечно, исполнение пророчества требует настороженности и устремления». Вы помните, в Библии есть место, где именно – сейчас точно не помню, где Христос говорит: «Пророчество должно быть исполнено ». Мало внимания уделяется этим словам, а они замечательные. И потому, мои любимые, будем идти по пути исполнения пророчеств, и радость наша будет велика! Майтрейя, Мессия грядёт!!! Помните, что на пути Майтрейи всё должно быть наполнено особым значением, всё должно быть особенным. Поражающим на необычном пути. «Должно быть, весело идти этим необыкновенным путём – красота необычная! Также необычно создадутся сношения с дальними мирами, со всем этим неповторённым щедрым сокровищем. Даже теперь эти сношения существуют, но не сознательно, потому что тонкое тело нескоординировано с внешней материей. Но можно припомнить странные выражения во снах. Эти первые звуки из дальних миров, конечно, могут быть переданы на чувствительные аппараты, когда земные условия позволят коснуться задач высших миров. Для этого тоже единственное условие – сознательно принятая Община. Кто смерть попрал и перенёс земное творчество в духовное понимание, тот может понять тайну красоты как небывалое расширение сознания . Поистине, не ценно земное омертвлённое созидание – скелет, лишённый духа. Его можно измерить, но наполнить всю обстановку скелетами невыносимо. Потому сущность знания и творчества лежит далеко за пределами земного выражения» . Любимые наши, не забудьте явить свою собственную подвижность во всех смыслах и проявлениях, ибо ускорение идёт по всем направлениям. Спешите накопить сообщения и знание, чтобы учить и учиться чувствовать красоту во всех её бесконечных проявлениях, ибо грядущий век несёт на своём знамени – Майтрейя, Красота и Община! – И вы уже знаете, что тайна красоты лежит в расширении сознания ! Потому разрушайте все старые границы. Уничтожайте все разделения и ограничения, становитесь сами свободными от них, допускайте их только, как вехи для тех, кто ещё не может вместить истинную красоту – свободу. И потому помните, что: «Как пророчества, так и лучшие миссии созданы кооперацией, и понять её важность может только дух сам. Только твёрдыми апологетами пройдёте, и провод Наш не порвётся, но уберите змей, которые шепчут и толкают нарушить самое непоправимое!».Ничто никогда не было создано критикой, и если мы посмотрим вглубь эволюции, мы увидим, сколько прекрасных начинаний и возможностей были уничтожены или упущены из-за несвоевременной и унылой критики. «Добрый глаз» – ключ ко всему прекрасному. «Повторяю, апология ценнее критики. Можно критикой залить ауру. Храмы созидаются без критики, только пониманием света». 28 августа: «Нужно остеречь от выставки в Филадельфии. Касательно расходов – лишь оплаченное участие, где расходы покрыты, допустимо. Духовно не оттолкнуть Дядю явлением отказа – теперь не рисковать. Будет время для Светлого риска». 21 августа: «Ещё могу сказать о заблуждении Тарухана о деньгах Логвана. Может знать, что эти деньги даны на известное назначение. Каждое отступление, как вихрь, может менять положение! Мой совет в Америку. Пусть следят за слугами. Мне приличнее видеть цветных». (Это указано уже второй раз). Проф. Рерих сказал, что Авираху следует быть готовым на случай, если будет дан указ ехать в Мичиган на 4 месяца раньше, чем предполагалось. И сейчас мы очень просим всех проникнуться важностью Нового Синдиката для будущего. 7 сентября: «Необходимо чтобы в Америке пояснили Вторую Книгу «Листов Сада М[ории]» Бородину. Объясните Авираху, что его поездка в 27 году может приблизиться на четыре месяца». Мы несказанно радуемся новым, их приближение увеличивает ваши возможности и даёт пищу вашему духу. Обучая, вы учитесь сами. Сам путь и страна – несказанной красоты. Проф. Р. описывает в своей статье лучше. Необходим дар Тарухана, чтобы перевести в слова всю красоту, всё богатство и мягкость тонов игры облачных теней на живости песков; всю кристальную чистоту атмосферы, которая всё ещё звенит радостным ликованием. Проф. Р. также написал и о нашем коротком посещении или пребывании во дворце короля Ладакха, где я имела необычное видение, после чего был ускорен наш отъезд из дворца. Видение о сборище многочисленных дуг-па в полном облачении на крышах дворца с ясным зловещим решением. Место проповеди Христа так понимающе отмечено храмом Матери Мира и находится в самом сердце дворца. Как люблю я образ Матери Мира! Любимые, сумейте сделать этот образ живым, входящим в жизнь. Покажите рост женского сознания в идущей эволюции. Майтрейя – Вестник и дар Матери Мира – с Его Приходом начнётся новая эпоха, в которой женщины проявят себя сознательными сотрудницами в эволюции человечества. Матерь Мира – духовная мать Христа и Будды, Майтрейя – любимое Дитя всех Будд! Любимые и близкие образы! Родные, надо возвышать женское сознание и уничтожать его зависимость. Работайте над этим среди ваших учеников (девочек). Пусть они осознают себя как свободных духов, отбросят узы пола, сохраняя все особенности. И поднимите их голос для блага человечества! Великие матери имеют великих детей! Любимые, как много у вас прекрасных задач. Потому у вас должно быть много рук и много ног. И станьте каждая маленькой Дуккар4. Мы писали о красоте нашего пути, мы напишем, когда всё станет мирным, также и о препятствиях, и о трудностях. Их много. На пути были встречи – удивительные. Мы напишем о них позднее и подробно. Мы познакомились с миссис А.Л. Клёвер, её сыном и м-ром Бэзилом Грамбом. Члены экспедиции погибшего американца, Лэнгдона. Несомненно, американец был убит слугами каравана, знавшими о его богатстве. Официальная версия, что американец совершил самоубийство. Кстати, здесь встречаются памятники погибшим путешественникам, убитым, в основном, своими собственными слугами. Мы путешествуем с собаками и оружием, но у нас нет большой уверенности – наши слуги все новые. Мы не знаем никого, берём их, глядя им в глаза, но, конечно, приходится брать и некоторых не симпатичных. Ибо очень немного таких, кто хочет идти этим путём. Но с Его именем в сознании мы не боимся ничего. Миссис Клёвер была ученицей Блаватской в последние годы её жизни, была принята в эзотерическую группу. Она бесконечно предана памяти Блаватской. Также и её сын, и попутчик Бэзил Грамб. Враги Безант и Ледбитера. Миссис Клёвер написала книгу «В защиту мадам Блаватской», выводящую на свет деятельность Безант и Ледбитера. Определённо, это именно они… Возможно, что они в Н.Й. Самое важное основано на настоящем документе Блаватской: Алиса Л. Клёвер «Великое предательство»5, Калькутта 1922. Ещё две – о Блаватской, её жизни и работе для человечества. Думаю, что М.М. хочет, чтобы вы прочли эти книги, потому что было сказано: «Можно писать в Америку о книгах Клёвер. Они рассказывают много интересного о людях, окружавших Блаватскую. Большинство из них не могли выдержать испытаний. Даже эзотерическая группа не могла развиваться, ибо не могли достичь гармонии между собой. Они очень не любили Синнета, множество предательств было совершено им в отношении г-жи Блаватской. Вскоре после смерти Е.П.Б. Синнет потерял все свои деньги в каком-то начинании и, печально забытый всеми, окончил своё существование. Несмотря на преданность Блаватской, что-то препятствовало Клёвер проявить себя более активно и плодотворно – возможно, это содержится в её преувеличенной склонности к критике. О ней и её попутчиках было сказано: «Можно говорить с ними, но без использования». Несчастные люди! И это именно так – без использования . Напишу об этом позднее. Их аура тяжёлая, затемнённая несчастным случаем с американцем. Мы очень им сочувствовали. Они бесприютны в поисках Учителей, и у них нет способов связаться с Ними. Они буквально приклеились к нам, надеясь встретиться в Пекине – сын, которому уже 44 года, всё время повторял: «Мы не можем просто расстаться, мы должны встретиться». Они пишут нам письма, спрашивая наш дальнейший адрес. Мы дали им адрес американского консульства в Пекине. Беспокоимся о вопросе нашей с вами корреспонденции. Через Индию – нечего даже и думать. Нужно искать другие пути. Спросите Дядю и скажите ему, что у нас всё развивается превосходно, всё лучше, чем мы ожидали. Итак, мы отправляемся в ничейные земли. Стартуем девятнадцатого. Двадцатого на яках пройдём через кордон. И поползём по леднику высотой 18 500 футов6. Многие не могут выдержать такую высоту, и надо брать только тех людей, которые уже прошли этим путём. Мы берём с собой медикаменты, хотя лучшая помощь в Его Имени. Идём радостно, трепещем от нетерпения. 16 сентября Сегодня мы опять ходили к месту Дворца Раджи Чарнойи, несомненно, это самое красивое место около Леха – две мили от города. С тех пор многое изменилось в этом месте, сейчас только развалины на склоне горы, куча камней и несколько позднейших ступ. И от сада – печальные остатки. Конечно, об этом месте никто ничего не знает, только существует легенда, что когда-то давно здесь стоял очень большой и богатый дом, и этой горе шумно провозглашается некое мистическое влияние на город и на дворец. В чём оно состоит, выяснить не смогли. В последние годы перед уходом Раджа Чарнойя принял буддизм и окончательно переехал сюда из Раджпутаны. На этом самом месте стоял дом, в котором останавливался на своём пути Будда во время своего путешествия через Хотан. Настоятель монастыря Хеми, где хранится рукопись с учением Христа, говорил местным понимающим людям, индусам, об этих рукописях и даже указал на дерево и танку, где Исса беседовал. Танка около дворца. Н.К. Рерих. Сад Раджи (этюд) 1925г. Теперь пора уходить: погода сильно поменялась – на горе идёт снег, и на перевалеСасир7 снег уже выше трёх футов. Наш караван окончательно подготовлен из 76 гружёных и семи ездовых лошадей и 15 мулов, и такого же количества яков. Кто собирается пересечь Кардонг, из-за его высоты разгружает лошадей. Для сведения, может быть, Н[овому] С[индикату], мы даём имена [слуг] нашего каравана: Баши-Омрахан и Начальник – Масса-Бей с выражением лица Ивана Грозного. Они жестоко обирают нас. Поставили нам свои условия, которые надо принять, иначе ничто не сдвинется с места. Потому нужные слуги идут, только если вы гарантируете им вознаграждение тёплой одеждой, заработную плату за несколько месяцев, в то время как они идут с вами только шесть недель. Увы, такими условиями мы обязаны американским путешественникам, которые по возвращении оставили одному носильщику 500 бакшиш (чаевых). Одним из результатов этой глупости было убийство молодого американца, пообещавшего слугам золотые горы, которые они и поспешили взять. Мы очень много теряем на обмене денег – все стараются обмануть нас. Трудно видеть, во что стало превращаться человечество. Люблю моего Светика, ибо он очень любит вас. Перевал Сасир (фото) (рукопись) Очень трудно найти предметы искусства – есть только несколько. Вероятно, всё вывозится. Даже у здешнего короля нет ничего ценного, за исключением танок, которые они оценивают очень высоко и не хотят продавать. Конечно, если бы мы оставались дольше, мы бы нашли подход к ламам дуг-па и смогли бы достать ещё больше масок и других предметов; но, при спешности нашего каравана, возможность отпала. В любом случае, мы будем дышать свободно, когда последнее напоминание о Кашмире останется позади нас. – Этой стране придётся умыться кровью, строить там невозможно, всё разлагается. Н.К. очень просит вас навести справки о Такеучи, адрес которого у вас есть, а также у Министра иностранных дел в Пекинео посылках, посланных в качестве дара музеям Пекина и Токио. Зная особенности почты Ладакха, этот запрос, безусловно, не будит излишним. Получили ли вы четыре шали, посланные из Кашмира? Сейчас мы вам отправляем несколько маленьких вещиц и одну маску. (окончание письма отсутствует) 15-16 сентября 1925 года Письмо Н.К. Рериха к сотрудникам (машинопись) 14 сентября 1925 года Родные и любимые! Вчера я отправил вам седьмую часть статьи и двадцать фотографий. Все наши снимки здесь сделать нельзя. Эти двадцать фото могут пойти в газеты, и в статьях Модры можно будет использовать всё, что необходимо. Мы спешим уехать из страны, где вскрывают письма. Мы могли бы рассказать вам очень многое. Сегодня мы смотрели на острые зубья перевала Кардонг и высчитывали, как яки поднимут нас вверх к крутой остроконечной стене. Мы хотели бы остаться здесь дольше, но указ такой непреклонный, что нельзя отложить даже на день. Е.И. Рерих и Н.К. Рерих, август-сентябрь 1925 г. Ладакх Выставляя новые картины, не организовывайте специальных открытий. Отправляйте записки от Нового Синдиката, и, кому это нужно, тот придёт. Мы уже знаем, что настоящие друзья приходят не через помпезное открытие, но совсем новыми путями. Сейчас всё, что происходит, настолько огромно, что не хочется касаться никаких деталей. Радуемся вашим письмам о Техасе. Именно так, без придирчивости, но твёрдо и сознательно, куются будущие отношения. Мы чувствуем всё – мы понимаем всё, но меньше всего мы понимаем, как сможет Яруя догнать то, что было упущено. Особенно трудно штопать старые дыры. Из Посланий видно, что я должен быть в Мичигане, и приезд Авираха туда может быть ускорен на четыре месяца. Потому мы, вероятно, должны будем встретиться – вот будет радость! Из нашей телеграммы вы знаете об одобрении выставки в Филадельфии, если только это не вовлечёт Корона Мунди в особенно большие расходы. Вы можете приложить свой труд и кооперацию, но иметь специальные расходы было бы невозможно. Итак, завтра вы дадите нам последнюю телеграмму, и после мы уходим практически в другой мир. Никто ни о чём не знает. Одни советуют: нужно иметь бумажные деньги по 1000 рупий банкнотами. Другие говорят, что надо их разменять. Третьи утверждают, что рупии вообще не берут. Кто-то говорит, что слугам надо выдавать заработанные деньги только на провизию, а другие заверяют, что надо плату выдавать провизией. И всё пространство наполнено шумом и осуждениями, по крайней мере, на пяти разных языках. Думаю, можно включить «Сон Востока» 1921, а также картину «Бенарес» в книгу «Гималаи». Если «Бенарес» получится на фотографии. Потому что Будда был там, и Сарнатх, место его первой проповеди, в девяти милях от Бенареса. Я совсем не знаю, как картины [написанные] красками Лефранна, выдержат переезд. Вообще французским торговцам верю очень мало. Прошу Светика поправить то, что будет явно повреждено. Для школы будет хорошо ввести краски фирмы Веймар, представителем которой является Яруя. Мы будем радоваться каждому росту учреждений. Мы надеемся, что Модра будет живо продвигать Новый Синдикат. Представляю, как глубоко тронет Каменец Авираха и Ояну весной 1926 года. Из моей статьи вы увидите, как ждут здесь Майтрейю и как пророчества волнуют все умы. И как широко могут Логван и Порума преподавать в сферах просвещения. Что может быть прекраснее, чем просветительство и красота. Что более прекрасное может быть предопределено! Дорогой верный страж Радна, как прямо и непоколебимо несёт она факел. И как хорош третий том «Чураевых». Особенно интересен конец – так оно и должно быть. И когда к нам попадёт книга об Алтае? Шклявер пишет, что на Алтае начал фонтанировать чудотворный источник, и люди толпами ездят к нему. Разве это не Вестник? Конечно, везде есть трудности, везде нелегко, но эта трудная радость так сильно напоминает нам земное напряжение нашего Учителя . И даёт силу для победы . Сейчас мы получили вашу телеграмму о присоединении новых. Это так радостно. Пусть и они так же приведут таких же чистых и устремлённых к красоте, как и они сами. И в общих завоеваниях, в общих поисках, вся ваша аура будет сиять радугой лучших достижений. И когда человеческими руками и ногами утверждается божественно прекрасный путь – разве это не радость! Так и скажите вашим новым сёстрам и братьям. Дайте их фотографию в Ригу. Пусть они знают и там. 16 сентября Учитель утвердил Розенталя почётным советником Музея Рериха. Это очень приятно, и будет прекрасно, если он начнёт приближаться. Если он достаточно умён, рано или поздно он поймёт, что без действенного взаимного понимания и сотрудничества в просвещении и красоте ни один культурный человек не сможет пройти свой земной путь. Всё, что сделано для просвещения и красоты, будет лучшим входным билетом в следующее воплощение. На действительно благой работе, содержащей в себе облагораживание масс. Передайте Розенталю мой привет. Спасибо за телеграмму о Тёте Ганзе. Напишите ей через Дядю, что я очень хорошо её помню и спрашиваю, получила ли она моё письмо. Хотелось бы получить от неё весточку, адресуйте всё в Хотан, Китайский Туркестан, попечительству Амбаня Китайского правительства. Для передачи мне. Был ли Чамберс извещён о том, почему важно появление Н. Белого. Это не только личный вопрос, но делает легче положение Американских Учреждений . Когда Белый появится в Мичигане. Думаю, Дядя хорошо поймёт выгоду этой ситуации и объяснил кому нужно. Повторяю, именно это так важно, чтобы Дядя объяснит кому-то , что религиозность моих картин и статей освещает вопрос о коммуне и придаёт ему практическое значение, основанное на исторических путях. Связались ли уже вы с Аллой Т. Макаровой, и приняла ли она предложение быть представителем всех учреждений в Мичигане. Хотелось бы знать её адрес. Кеттунен переписывается с ней? Так важно и радостно знать, что новые подошли. И вы чувствуете, как если бы умножились ваши руки и ноги! Раньше или позже также подойдут Зигрист и Шинази, и Ливингстон. И не будет ли Шинази первым из этих трёх? Спросите Холланда, не выпишет ли он для Художественного Института книгу «Гималаи». Миссис Бэйкон поняла практическое значение Матери Мира для женщин Америки? Не могу понять, почему Яруя не связался с тётей Ганзой с марта по август, а он был в конце мая в Берлине. Такая неожиданная отсрочка может очень сильно повредить течению дел. Светик, мы очень сочувствуем твоему состраданию по отношению к д-ру Бринтону. И мы всегда считали его несчастным, но иногда люди не могут выдержать давление жизни и становятся опасными негодяями. Потому осторожность! Во время организации выставки имейте в виду что д-р Бринтон всеми возможными способами старался срезать мои цены, а они уже не были высоки. Самая большая цена была $ 5000 за «Варяжское море» и такая же за «Языческую Русь». Остальные были от $1500 до $3000. Д-р Бринтон сказал, что американские художники даже эти цены считают очень высокими. У него были свои особые «соображения», и вы имейте это в виду. Посылаем вам лучшие стрелы. Помогайте строению Учителя. Много раз повторено «Только в гармонии вы достигните цели». На этих днях снова много знаков, и чувствуется, что время очень серьёзное. Мы все помним, как перед нахождением спрятанного предмета, все начинают кричать, что жарко. Сейчас именно жаркое время. Наш новый, ещё в Дарджилинге указанный лама каждый день находит что-то важное. Вчера он сообщил нам, что наше имя упомянуто в древнем тибетском пророчестве. Замечательный лама. Также случилось, что Ладакхское посольство собирается в Лхассу – вы понимаете? И всё поразительно вовремя. Ещё в Дарджилинге и в Гульмарге было дано всё, что исполнилось сейчас. Это соответствие ритму вы все должны сохранить. Дано всё, что мы можем принять. Потому нужно быть готовым принять всё быстро, гибко и свободно. Потому что высочайшая свобода – это радостное вмещение всего. И бесстрашие. Кажется так, как если бы мы расставались с чем-то, но вместо этого мы только приближаемся . И будем всегда хранить эту способность – только приближаться. Самые страшные образы рассеиваются при приближении. И красота всегда остаётся, а невежество и темнота рассеются. И после всего, что было сказано и «Любите друг друга», только посредственности обижаются. А гармония , созвучие важны не в блюде с пирожными, но среди обсуждений и битв. Радостно посылаю вам твёрдость сознания и ответственность по отношению к сокровищам красоты . Духом всегда с вами. 19 сентября 1925 года Письмо Н.К. Рериха к сотрудникам (рукопись) Я люблю вас, мои дети. С великой радостью ожидаю день, когда я обниму вас снова и передам вам то, что было доверено вам. Р/Х. Перед самым отъездом мы целуем вас снова в радости духа, любимые наши. Посылаем вам [всё] самое лучшее, самое крепкое и самое светлое. Р/Х 19 сентября 1925 года К моей поездке в Мичиган в 1927 уже будут книги: «Письма Махатм», II кгига «Л[истов] С[ада] М[ории] и «Гималаи». Всё будет у Макаровых. И внезапно я найду в Мичигане Логвана и Авираха. Какая радость! 26 сентября 1925 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам 26 сентября 1925 года Лех через Шринаггар, Кашмир Нью-Йорк (Мастер Институт Объединённых Искусств. 310 Риверсайд Драйв) РОЗЕНТАЛЬ ОДОБРЕН КАК ПОЧЕТНЫЙ СОВЕТНИК МУЗЕЯ РЕРИХА СТАРТУЕМ ДЕВЯТНАДЦАТОГО ВСЕ ЛУЧШИЕ МЫСЛИ С ВАМИ СРАЖАЙТЕСЬ РАДОСТНО ВО ИМЯ КРАСОТЫ РЕРИХ 10 ноября 1925 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам Мисгар. 10 ноября 1925 года 11.37 дня. Н.Й. (Мастер Институт Объединённых Искусств. 310 Риверсайд Драйв) ПРИБЫЛИ ХОТАН БЛАГОПОЛУЧНО СЕРДЕЧНО ПРИНЯТЫ КИТАЙСКИМИ ВЛАСТЯМИ ЛЮБЛЮ 1 декабря 1925 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам Мисгар. 1 декабря Нью-Йорк (Мастер Институт Объединённых Искусств. 310 Риверсайд Драйв) ЛИХТМАН ДОЛЖЕН ВСТРЕТИТЬ НИКОЛАСА БЕЛОГО МИЧИГАНЕ ЭТИМ ЛЕТОМ СЕРЕДИНЕ ИЮНЯ МОЖНО ПОСЕТИТЬ РОДИТЕЛЕЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СООБЩИТЕ ЧАМБЕРСУ О ЗНАЧЕНИИ ПРИЕЗДА БЕЛОГО ПИСЬМОМ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ ИЗ ХОТАНА ЗАТРУДНЕНА НИКАКИХ НОВОСТЕЙ ОТ РОДСТВЕННИКОВ ТЕЛЕГРАФИРУЙТЕ ЧЕРЕЗ КАШГАР АДРЕС ДАОТАЯ ХОТАНА УХОДИМ ИЗ ХОТАНА СЕРЕДИНЕ ФЕВРАЛЯ РЕРИХ 14 декабря 1925 года Телеграмма Н.К. Рериха к сотрудникам Мисгар. Декабрь 14/25 Нью-Йорк (Мастер Институт Объединённых Искусств. 310 Риверсайд Драйв) ПОЖАЛУЙСТА ПОПРОСИТЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ ВАШИНГТОНА ТЕЛЕГРАФИРОВАТЬ АМЕРИКАНСКОМУ МИНИСТРУПЕКИНЕ ЧТО КИТАЙСКИЕ МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ ХОТАНА ЗАПРЕЩАЮТ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТРУД ЭКСПЕДИЦИИ ГОВОРЯТ ОНИ НЕ ИМЕЮТ НИКАКИХ ПРИКАЗОВ ИЗ ПЕКИНА ОТНОСИТЕЛЬНО ЭКСПЕДИЦИ ПАСПОРТ ВЫДАННЫЙ МИНИСТЕРСТВОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ПЕКИНА ЧЕРЕЗ КИТАЙСКОГО ПОСЛА В ПАРИЖЕ НЕ СЧИТАЕТСЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ПОЖАЛУЙСТА ПОПРОСИТЕ АМЕРИКАНСКОГО МИНИСТРА ПРЕДПРИНЯТЬ НЕМЕДЛЕННЫЕ ШАГИ ВОЗМОЖНА ТОЛЬКО ТЕЛЕГРАФНАЯ СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ БРИТАНСКОГО КОНСУЛА В КАШГАРЕ РЕРИХ Перевод с английского О.В. Исаевой и Т.Ю. Водолажской Примечание 1 Продолжение. Начало см. в журналах «Дельфис» № 4 (92) за 2017 г., № 1 (93), № 2 (94), № 3 (95), № 4 (96) за 2018 г., № 1 (97), № 2 (98), № 3 (99), № 4 (100) за 2019 г., № 1 (101), № 2 (102) № 3 (103), № 4 (104) за 2020 г., № 1 (105), № 2 (106), № 3 (107) за 2021 г. – Прим. ред. 1 Каракорум – Горная система Центральной (нагорной) Азии между Памиром и Гималаями, одна из высочайших на Земле. Самая высокая вершина Чогори – 8614 м, 2-е место в мире, уступая лишь Эвересту. Средняя высота массива значительно выше 6000 метров. Перевал через Каракорум между городами Лех и Хотан – 5564 метра. – Прим. перев. 2 Видимо, Н.К. Рерих имел в виду тех, кто вскрывает письма – Прим. перев. 3 Согласно Записям Учения Живой Этики (т.6, М. 2009), по прибытии (25.08.25) в местечко Ниму (Ладакх), Рерихи поселились в старом бедном дворце короля Ладакха. Н.К. Рерих (Алтай-Гималаи, изд. мысль, М. 1974 с. 86-87) называет его «живописным нагромождением» с «высокими террасами крыш», «Берендеевкой». Но вскоре Учитель предупреждает их о возникшей опасности. Из записей Е.И.Рерих:10 сентября 1925, Potang. «Явление тревоги…Успейте уйти… . Сумрак Учитель видит, умейте уйти. Лучше уйти до сумрака... Руина не выдержит… Через два дня из дворца. Лучше уйти. …Урусвати видела, как дуг-па сидели на крыше дворца. Лучше даже завтра».– Прим. Перев. 4 Богиня Дуккар – многоокая и многорукая тибетская богиня. Е.И. Рерих отождествляла её, как и богиню Лакшми в индуской традиции, с символом Матери Мира. На тибетских танках обычно изображается под белым зонтиком. – Прим. ред. 5 Alice L. Cleather “A Great Betrayal”, 1922 Calcutta, Kackear Spikand & Co. 6 18500футов = 5 638. 800 м. 7 Сасир (Сасир-Ла) – самый опасный перевал через горный массив Сасир в долину притока Шайока р. Чапчак, высотой 5411 м на караванном пути из Ладакха в Яркенд. Далее экспедиция шла по долине р. Шайок. – Прим. перев.