93(1/2018) Держава Рерихов От Хрущёва до Горбачёва.

(Роль руководства СССР в формировании рериховского наследия в Советском Союзе) Чернявский В.Е. Согласно ряду исследований1, уже с первых лет образования Советского государства и далее – на всём протяжении советского периода в музеях страны накапливались коллекции рериховской живописи, архивов, изделий декоративно-прикладного искусства (ДПИ), мемориальных фондов. При этом формирование рериховского наследия происходило из трёх основных источников – российского, американского и индийского. На момент распада СССР большинство крупных советских музеев, а также многие периферийные имели в своих коллекциях произведения Рерихов. Рериховские фонды присутствовали и в большинстве ведущих архивов страны. Формирование наиболее крупных рериховских коллекций и активная популяризация творчества Рерихов в СССР начинаются в 1957 году, то есть приходятся на время так называемой «оттепели» в советской политической и культурной жизни. Именно в этот период и благодаря личному участию Н.С. Хрущёва стало возможно возвращение из Индии на родину старшего сына Н.К. Рериха – востоковеда Юрия Николаевича Рериха, а с ним и значительной части наследия его семьи. Оказавшись в индийской эмиграции, Рерихи начиная с 1936 года стремились вернуться на родину2. Однако все попытки наладить контакт с советским руководством были им проигнорированы3. Не дождавшись положительного решения, в 1947 году в Индии уходит из жизни Н.К. Рерих, а в 1955 году – его супруга Е.И. Рерих4. Таким образом, индийская часть наследия семьи Рерихов остаётся на попечении их двух сыновей – Юрия и Святослава. Н.С. Хрущёв в Индии, 1956 г. Неформальное разрешение вернуться на родину было получено Ю.Н. Рерихом только после личной встречи братьев с Н.С. Хрущёвым и Н.А. Булганиным в ноябре 1956 года, во время визита советских лидеров в Калькутту. С.Н. Рерих, входивший в состав комиссии по приёму русских гостей, договорился с руководителями Советского государства о приёме Ю.Н. Рериха. Очевидно, что братья Рерихи произвели более чем хорошее впечатление на Н.С. Хрущёва. По завершении визита в Индию он прислал С.Н. Рериху персональные подарки – расшитую украинскую рубашку и украинское платье для супруги С.Н. Рериха (Девики Рани Рерих), которые были доставлены из Дели в поместье Рериха в Бангалоре специальным курьером. Не забыл Н.С. Хрущёв и о Ю.Н. Рерихе. Ещё в 1956 году председатель Совета министров СССР Н.А. Булганин дал указание посольству СССР в Индии оказать содействие Ю.Н. Рериху во въезде в СССР5, а в начале 1957 года в ходе своей поездки в Индию с ним встретился президент АН СССР А.Н. Несмеянов. Вскоре появилось заключение руководства Института востоковедения АН СССР о том, что приезд Ю.Н. Рериха может быть полезен для исследований, проводимых в институте. Свою заинтересованность во въезде Ю.Н. Рериха в СССР высказало также и Министерство культуры (во время визита советской делегации в Индию Ю.Н. Рерих завоевал также расположение министра культуры Н.А. Михайлова). В итоге 2 марта 1957 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР за подписью К.Е. Ворошилова о приёме Ю.Н. Рериха в советское гражданство. «В июле 1957 года Ю.Н. Рерих вместе с сёстрами Л.М. и И.М. Богдановыми (участницами Центральноазиатской экспедиции, давно уже жившими в семье Рерихов) выехал из Индии в Москву. Специально для него в отделе Индии и Пакистана Института востоковедения АН СССР был учреждён сектор истории философии и религии. 19 сентября Ю.Н. Рерих был зачислен в институт старшим научным сотрудником; тогда же ему было присвоено звание профессора. В марте следующего года учёный совет института без защиты диссертации, по совокупности опубликованных трудов присвоил Ю.Н. Рериху степень доктора филологических наук. Вскоре его ввели в состав учёного совета института»6. Одновременно были решены и бытовые вопросы жизни учёного в СССР. По приезде в Москву (в августе 1957 г.) Ю.Н. Рерих с сёстрами Богдановыми жил в гостинице «Ленинградская», но достаточно быстро им была предоставлена новая четырёхкомнатная квартира (Ленинский проспект, д. 62/1, кв. 35)7. Целью возвращения Ю.Н. Рериха была не только научная деятельность, но и выполнение «заветной мечты отца» – возвращение на родину его художественного и философского наследия8. Ю.Н. Рерих привёз с собой объёмный груз – около 550 картин отца9, этюды С.Н. Рериха, коллекции восточной живописи, изделия ДПИ, рукописи членов семьи Рерихов, большую научную библиотеку. Коллекция была столь объёмной, что понадобилось время, чтобы оформить и доставить её в Москву с таможни Одесского порта. С момента возвращения в СССР Ю.Н. Рерих добивался от Министерства культуры СССР организации персональной выставки картин Н.К. Рериха10, что вызвало сильное сопротивление как советской номенклатуры, так и художественного сообщества. В этой ситуации решающей оказалась поддержка министра культуры Н.А. Михайлова. В итоге выставка открылась 12 апреля 1958 года в Выставочном зале Союза художников СССР (ул. Кузнецкий Мост, д. 20). Книга отзывов составила 6 томов11. Впоследствии выставка посетила Ригу, Ленинград, Киев и Тбилиси. После показа картин в Риге Ю.Н. Рерих, выполняя волю отца, передал в дар Советскому государству бо́льшую часть привезённых в СССР картин Н.К. Рериха12. 4 мая 1960 года вышел приказ министра культуры СССР № 285 о распределении картин между Русским музеем и Новосибирской картинной галереей13. Это был последний приказ Михайлова на посту министра культуры. Возможно, таким образом он выполнял договорённости с Ю.Н. Рерихом, к которому имел несомненную симпатию. Успех картин Рериха-старшего закономерно привёл и к интересу к творчеству художника-сына14. В декабре 1958 года Ю.Н. Рерих подтвердил заинтересованность в выставке Н.А. Михайлова15. Сам С.Н. Рерих в это время готовился к проведению персональной выставки в Дели16. Однако, для выставки в СССР, несмотря на принципиальные договорённости, до конца не были согласованы все условия проведения и финансирования. В этой ситуации в судьбу Рерихов во второй раз вмешалось первое лицо государства – Н.С. Хрущёв17. Председатель Совета министров СССР Н.С. Хрущёв, С.Н. Рерих и министр иностранных дел СССР А.А. Громыко (в центре) входят на выставку картин С.Н. Рериха в Нью-Дели. 13 февраля 1960 г. 20 января 1960 года в Дели во Всеиндийском центре изобразительных искусств и ремёсел открылась выставка картин С.Н. Рериха. На следующий день на ней побывали К.Е. Ворошилов и будущий министр культуры СССР Е.А. Фурцева. А 13 февраля 1960 года её посетил и Н.С. Хрущёв18. Советская пресса писала: «После осмотра выставки Н.С. Хрущёв пожелал С. Рериху дальнейших творческих успехов и выразил надежду, что показ его работ будет организован и в Советском Союзе»19. Надежда советского лидера довольно быстро воплотилась в жизнь. Затраты по выставке полностью взяло на себя Советское государство. Чета Рерихов была приглашена в СССР в статусе гостей Министерства культуры. А 9 марта 1960 года, спустя несколько недель после закрытия выставки в Дели, более 130 картин С.Н. Рериха в 42-х ящиках были доставлены в Москву спецрейсом, который доставлял из Дели багаж Н.С. Хрущёва и государственные подарки20. Новость о прибытии картин С.Н. Рериха незамедлительно появилась в советской прессе21. Официальное торжественное открытие выставки в Музее им. А.С. Пушкина состоялось 11 мая 1960 года. На открытии присутствовали: члены Президиума Центрального комитета Коммунистической партии, только что назначенный на пост новый министр культуры Е.А. Фурцева, председатель государственного комитета Совета министров СССР по культурным связям с зарубежными странами Г.А. Жуков, директор Музея изобразительных искусств А.И. Замошкин, первый заместитель министра культуры А.Н. Кузнецов, посол Индии в СССР К.П.Ш. Менон, секретарь Союза художников СССР Е.Ф. Белашова, президент Академии художеств СССР Б.В. Иогансон, московские художники, учёные и члены дипломатического корпуса. А 1 июня выставку посетили первые лица государства – А.Б. Аристов, Л.И. Брежнев, Ф.Р. Козлов, О.В. Куусинен, Н.А. Мухитдинов, Д.С. Полянский, Е.А. Фурцева, Н.С. Хрущёв, Н.М. Шверник, П.Н. Поспелов и другие. Лидеров приветствовали С.Н. Рерих, Девика Рани Рерих и посол Индии в СССР г-н К.П.Ш. Менон22. Второго июня министр культуры СССР дала ужин в честь С.Н. Рериха и Девики Рани Рерих. С.Н. Рерих, Н.С. Хрущёв, Девика Рани и посол Индии К.П.Ш. Менон на выставке картин в Музее им. А.С. Пушкина. Май 1960 г. Интересно, что выставки С.Н. Рериха проходили в разгар антирелигиозной кампании, развёрнутой Хрущёвым. При этом многие картины Рериха имели определённый религиозный подтекст. На уровне устных историй свидетели тех событий рассказывают, что одна из таких картин – «Сходятся йоги» – особо приглянулась Хрущёву и была в итоге подарена С.Н. Рерихом Эрмитажу. * * * Так завершился один из крупных этапов формирования рериховского наследия в СССР и дан старт масштабному многолетнему процессу его популяризации в стране. Начиная с 1958 года и до конца 1991 года в СССР прошло более 92 персональных выставок Рерихов. Это абсолютный рекорд для культурной жизни СССР. Начало этого процесса было бы невозможно без личной поддержки Н.С. Хрущёва, который обеспечил возвращение Ю.Н. Рериха на родину и проведение первой в СССР персональной выставки С.Н. Рериха. Безусловно, важную роль на этом этапе сыграла и широкая культуртрегерская деятельность братьев Рерихов, в частности – добрые отношения между Ю.Н. Рерихом и министром культуры СССР Н.А. Михайловым. Л.И. Брежнев в Индии, 1973 г. Нужно отметить, что и в последующие годы С.Н. Рерих не был обделён вниманием высшего руководства страны. В 1973 году в Индии он встречается с Л.И. Брежневым. Девика Рани писала по этому поводу: «Товарищ Брежнев приезжал в Индию с правительственной делегацией, и мы встречались с ним на приёме у нашего премьер-министра, а также на приёме у него (Брежнева. – Ред.), данном в честь нашего премьер-министра. Товарищ Брежнев выразил радость при встрече с нами и приготовил нам сюрприз – большой самовар с чайником и чашками. Это был замечательный подарок. Но самое главное – его добрая память о нас! Затем мы встречались с товарищем Н.М. Пеговым23, который провёл с нами довольно много времени и зафиксировал всё то, что нужно сделать для нашей выставки в СССР»24. Речь идёт о большой выставке картин Н.К. и С.Н. Рерихов, которая стала частью масштабных мероприятий по празднованию в СССР 100-летия со дня рождения Н.К. Рериха и 70-летия С.Н. Рериха. По предложению Советского Союза 100-летний юбилей Н.К. Рериха был включён в календарь ЮНЕСКО по празднованию годовщин великих людей и событий25. Советское государство выделило специальный самолёт, которым 133 картины Н.К. Рериха и 189 картин С.Н. Рериха были доставлены в СССР, а после прошли почти двухгодичным туром по более чем 15 городам страны. В 1978 году специальный самолёт вновь доставит 296 картин Рерихов в СССР, которые за 12 лет посетят порядка 40 городов и в итоге составят золотой фонд рериховского наследия России26. * * * Передача следующей части индийского рериховского наследия, находящейся в распоряжении С.Н. Рериха, связана с созданием в Москве Советского фонда Рерихов (СФР). Это долгая и полная драматизма история, закончившаяся 19 марта 1990 года, когда С.Н. Рерих завизировал завещательное распоряжение о передаче в СФР части наследия семьи Рерихов, находящегося в Индии27, в состав которого вошли 434 картины и этюда Н.К. Рериха, а также значительные архивные и мемориальные фонды семьи Рерихов. 7 мая 1990 года наследие Рерихов, передаваемое Советскому фонду Рерихов, было доставлено из Индии в Москву. Сам Советский фонд Рерихов официально был создан 4 ноября 1989 года. Решающую роль в этом сыграли неоднократные встречи С.Н. Рериха с М.С. Горбачёвым28 и личное участие в них Р.М. Горбачёвой. Фактически вопрос о создании фонда принимала именно «первая леди» государства, а оформление происходило на уровне Совета министров СССР29. Организационно Фонд Рерихов создавался с привлечением ресурсов Советского фонда культуры, который опять же был под патронатом Горбачёвой. С.Н. Рерих с М.С. Горбачёвым и Р.М. Горбачёвой. 14 мая 1987 г. Для размещения фонда была предоставлена историческая усадьба Лопухиных в центре Москвы, в также материальное обеспечение. При этом Р.М. Горбачёва лично присутствовала и выступала на учредительной конференции фонда, который представлял в некотором роде современный тип государственно-общественного партнёрства под патронатом первых лиц государства. Однако последующий развал в стране не позволил подобным планам в полной мере осуществиться. * * * С созданием Советского фонда Рерихов завершился важный этап формирования как советского, так и мирового рериховского наследия, которое в СССР стало (наряду с рериховским наследием США, Индии и Болгарии) крупнейшим в мире. Очевидно, что подобное было бы невозможно без непосредственного участия руководства страны. Причина видится в двух факторах. С одной стороны – это, безусловно, сила искусства Рерихов и личностей самих братьев Рерихов. С другой стороны – это значительный фактор советско-индийских отношений. После окончания сталинской эпохи и объявления индийской независимости Индия становится одним из важных геополитических направлений в международной деятельности СССР. В 1955 году Советский Союз посещает Джавахарлал Неру с дочерью Индирой Ганди, что ознаменовало сближение двух государств. Творчество отца и сына Рерихов, которых в СССР считали русскими художниками, а в Индии – индийскими, стало культурным мостом сближения двух стран. К тому же и руководители Индии испытывали симпатию к этой русской семье. Джавахарлал Неру и Индира Ганди были лично знакомы со старшими Рерихами, а С.Н. Рерих и его супруга Девика Рани на протяжении десятилетий имели близкие контакты с первыми лицами индийского государства. Открытие выставок Рерихов в СССР часто проходило при активном участии индийского посла и других высокопоставленных индийских гостей, а сами выставки преподносились как акты советско-индийских дружеских отношений. По этой же причине появлявшиеся в СССР рериховские общества в большинстве случаев создавались под патронатом Общества советской-индийской дружбы, а их мероприятия проходили под советским и индийским флагами. С.Н. Рерих с послом Республики Индия в СССР профессором Н. Хасаном на выставке живописи и графики Николая и Святослава Рерихов. ГМВ. 1984 г. * * * Таким образом, формирование рериховского наследия в СССР проходило на стыке культуры и геополитики, искусства и личных симпатий первых лиц государства. И, конечно, оно бы не состоялось без поддержки сотен тысяч простых граждан СССР, которые, чтобы попасть на выставки Рерихов, выстаивали в длинных очередях (порой по восемь часов) в дождь, мороз и любую погоду. Очередь на выставку картин С.Н. Рериха в Государственном Эрмитаже. Январь 1975 г. Примечание 1 См.: Чернявский В.Е., Мельников В.Л. «Чаша неотпитая». К процессу формирования рериховского наследия в СССР // Международная научно-практическая конференция «Рериховское наследие». Том XV: Актуальность Пакта Рериха. Рерихи и русская культура. Чаша неотпитая. СПб.: Издание СПбГМИСР, 2015. 480 с.: 428 ил., с. 333–457 2 Чернявский В.Е. Контакты семьи Рерихов с советской интеллигенцией в Москве. Люди и судьбы // Дельфис, № 1 (89/2017). 3 См.: Верховный Совет СССР. Дело №КВ12/2с. 1938. Письма Н.К. Рериха по вопросу о присоединении СССР к Пакту об охране памятников искусства и науки в военное время (ГА РФ. Ф. 7523. Оп. 65. Д. 226. Л. 1–6); Письма наркома НКИД СССР М.М. Литвинова И.В. Сталину 1938 г. (АВПР. Ф. 05. Оп. 18. П. 138. Д. 2. Л. 274.; АВПР. Ф. 05. Оп. 18. П. 138. Д. 2. Л. 274. Док. 2) и т. д. 4 См.: Росов В.А. Юрий Рерих. Возвращение в «Новую страну» // Россия и современный мир, 2009, № 3 (64), с. 229–247; Богомолов А. Рерихи: трудный путь домой // Совершенно секретно, No.5/288; Ревякин Д.Ю. Трудный путь домой: возвращение первой части наследия Рерихов на Родину // Гибнущее наследие: Московская квартира Ю.Н. Рериха: Каталог. Фотохроника. Архивные документы. М.: МЦР, 2010, с. 10–23. 5 См. проект письма заместителя министра иностранных дел СССР А.В. Захарова секретарю Президиума Верховного Совета СССР А.Ф. Горкину от 16 января 1957 г. (ОР МЦР. Ф. 1. Оп. 1. Д. (вр. №) 10407. Л. 34). 6 Васильков Я.В. Ю.Н. Рерих и возрождение классической индологии в СССР // Рериховское наследие: Труды конференции «Новая Россия на пути к единству человечества» СПб. Издательство «Ирида-прос», 2005, с. 122. 7 До переименования – Калужское шоссе, д. 82, кв. 35. 8 См. письмо Ю.Н. Рериха Н.А. Михайлову от 14.09.1958 // РГАЛИ Ф. 2329 Оп. 4. Д. 861 Л. 13. 9 Согласно письму С.Н. Рериха от 9 июня 1956 года, к отправке на родину готовилось 546 картин (76 картин, выполненных на холсте, и 470 этюдов, выполненных на картоне). См.: Рерих С.Н. Письмо Ю.Н. Рериху, Л.М. и И.М. Богдановым от 9 июня 1956 года // Рерих С.Н. Письма: В 2 т. Т. 2. М.: МЦР, 2005. – С. 81–82. 10 См.: Первая выставка картин Н.К. Рериха в СССР // Ревякин Д.Ю. Гибнущее наследие: московская квартира Ю.Н. Рериха: Каталог. Фотохроника. Архивные документы. – М.: МЦР, 2010. – С. 24–27. 11 Письмо Ю.Н. Рериха С.Н. Рериху от 26 мая 1958 г. // Рерих Ю.Н. Письма: В 2 т. – Т. 2. 1936–1960. – М.: МЦР, 2002, 400 с., с илл. – С. 317. 12 Согласно приказу Министерства культуры СССР № 524 от 28.07.1958, государством принято в дар от Ю.Н. Рериха 421 произведение Н.К. Рериха (49 картин и 372 этюда). Приказ министра культуры СССР Н.А. Михайлова № 524 от 28 июля 1958 г. «О принятии в дар Советскому государству коллекции произведений художника Н.К. Рериха» // РГАЛИ. Ф. 2329. Оп. 4. Д. 861. Л. 10. Док. 10. См. также: Проект письма министра культуры СССР Н.А. Михайлова в Президиум ЦК КПСС. Май 1958 г. // РГАЛИ. Ф. 2329. Оп. 4. Д. 861. Л. 7-8. Док. 8; Проект постановления ЦК КПСС «О принятии в дар Советскому государству художественных произведений Н.К. Рериха». Май 1958 г. // РГАЛИ. Ф. 2329. Оп. 4. Д. 861. Л. 9. Док. 10. 13 Согласно акту № 78 от 16.05.1960 в НОКГ было передано 60 картин Н.К. Рериха , а в ГРМ согласно акту № 86 от 3 июня 1960 года – 361 произведение (реально – 355) Н.К. Рериха. 14 Из письма Ю.Н. Рериха С.Н. Рериху 12 сентября 1958 г.: «Тут хотели бы иметь твою выставку. Успех будет большой!» (Рерих Ю.Н. Указ. соч. С. 321). «Здесь очень хотели бы твою выставку. Она, конечно, была бы встречена превосходно, ибо искусство очень ценят. Напиши свои соображения об оформлении поездки» (Рерих Ю.Н. Указ. соч. С. 324). 15 «Твою выставку ожидают. Я говорил с Н.А. Михайловым. Он мне сказал, что все будут приветствовать возможность увидеть твои произведения» (Письмо Ю.Н. Рериха С.Н. Рериху от 20 декабря 1958 г. // Рерих Ю.Н. Указ. соч. С. 326). 16 Выставка в Дели работала с 20 января по 18 февраля 1960 года. За время работы её посетили более ста тысяч человек. См.: Радость искусству / Авт.-сост.: А.П. Соболев; отв. ред.: А.А. Бондаренко, В.Л. Мельников. – СПб. : СПбГБУК «Музей-институт семьи Рерихов», 2014. – С. 47. 17 О личном содействии Н.С. Хрущёва сообщалось в периодике в том же году: Примаковский А. Горький и Рерих // Москва. 1960. Сентябрь. № 9. С. 223. 18 См.: Рерих С.Н. Письмо Ю.Н. Рериху и И.М. и Л.М. Богдановым от 6 апреля 1960 года // Рерих С.Н. Указ. соч. С. 180–181; Радость искусству… С. 3, 28, 49, 129, 136; Рерих Юрий Николаевич: Некролог // Приключения в горах: Литературно-художественный альманах. Кн. 1. М., 1961. С. 63. 19 Визит мира и дружбы. Поездка Н.С. Хрущёва в страны Юго-Восточной Азии. Посещение выставки // Ленинградская правда. 1960. 14 февраля. № 38. Воскресенье. С. 1. Также: Известия (Москва). 1960. 20 См.: Рудзитис Р. Встречи с Юрием Рерихом. – Минск: Лотаць, 2002. – С. 153. 21 См.: Картины Святослава Рериха в Москве // Советская культура. М., 1960. 15 марта. № 32 (1057); Радость искусству. С. 54–55. 22 Руководители партии и правительства на выставке работ С. Рериха // Советская культура (Москва). 1960. 2 июня. № 65. 23 Николай Михайлович Пегов – Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Индии (1967–1973). 24 П.Ф. Беликов. Святослав Рерих. Жизнь и творчество. Москва, МЦР, 2004. – С. 215 25 Курьер ЮНЕСКО. М., 1975. Февраль. – № 2. 26 Приказом директора Государственного музея Востока № 13 от 25 февраля 1993 года 282 картины переведены на постоянное хранение музея. 27 Полное название документа: «Архивы и наследие Рериха Советскому фонду Рерихов в Москве» (РГАЛИ. Ф. 2329. Оп. 41. Д. 3222. Л. 1–69). 28 Первая встреча С.Н. Рериха с Горбачёвыми состоялась 14 мая 1987 года. Во время беседы был поднят вопрос о создании Музея Н.К. Рериха и передаче из Индии наследия семьи Рерихов (См.: Дружеская встреча: Встреча С.Н. Рериха с М.С. Горбачёвым // Правда. М., 1987. 15 мая. № 135 (25122). С. 1). Вторая встреча М.С. Горбачёва со С.Н. Рерихом состоялась в ноябре 1988 года в Дели. Спустя полтора месяца С.Н. Рерих поделился своими впечатлениями о встрече в «Литературной газете»: «Храню в памяти недавнюю беседу с Горбачёвыми. На меня произвела большое впечатление Раиса Максимовна, женщина гуманистических взглядов, со своими интересами. Присутствие умного человека рядом с руководителем такой сложной страны, как СССР, – факт не личного значения. Среди прочего говорили мы и о центре-музее Николая Константиновича Рериха в Москве. Пока трудно сказать, когда он приступит к работе. Требуется время на внесение кое-каких поправок в проект, реставрацию здания. Займёт это 3 месяца или 5 – не так уж важно. Главное, открытие возможно в ближайшие сроки. Надеюсь, в 1990 году» (Рерих С. Письмо в редакцию // Литературная газета. М., 1989. 3 января. № 1 (5275)). Третья встреча С.Н. Рериха с М.С. Горбачёвым состоялась 17 ноября 1989 года (См.: Встреча М.С. Горбачёва со С.Н. Рерихом // Правда. М., 1989. 18 ноября. С. 1–2). 29 Постановление Совета министров СССР № 950 «О Советском фонде Рерихов и Центре-музее Н.К. Рериха», которым фиксировалось создание данной организации.