Среди осетин существует легенда, как их похитители (скифы) в древние времена, пройдя Баб-Аланские ворота (Дербент), опустошали могущественное царство. Миновав стены и горы, осс-аланскому царю пришлось столнуться с могущественным персидским шахом. Осс-аланский царь послал ему своих летунов–похитителей – скифов с подарками, которые состояли: из мыши, лягушки и пяти стрел.

Древняя Персия

Долго думал над этим странным подарком персидский шах, созвал всех мудрецов и старейшин, чтобы они ему разъяснили значение этих столь странных даров.

Самый старый мудрец с белоснежной бородой сказал шаху: «Эти подарки аланского царя означают, что если ты, шах, не можешь прыгать в воду, подобно лягушке, прятаться в норы, подобно мышам, то вы все погибните от их стрел». Изумлённый шах не знал, как ему поступить… Лишь один из старейших его мудрецов сказал: «Шах и Великий Повелитель, ты должен проявить покорность этому столь могущественному царю осс-алан». Недовольный шах объявил, что озолотит того человека, кто ему даст более полезный совет во имя спасения трона.

И вот один из царедворцев по имени Риза, услышав обещания шаха (золото, одалиски гарема и все другие соблазны шахского дворца), просит у повелителя тайного свидания. Шах вызывает своего придворного Ризу, причём предупреждает: если его совет будет пустым, то вместо гаремных одалисок на рассвете его будет ждать палач.

Однако придворный твёрдо настаивает на своём… Наконец, свидание состоялось и придворный сказал: «Шах мой, Великий Повелитель, я знаю, у нас есть пленный осс-алан (мудрый золотописец – Сырх-Зарын-курд), прикажи ему через меня заказать золотую корону для аланского царя, но в которой пусть он сделает отверстие, куда я сам волью страшнейшей силы яд, и когда аланский царь её наденет и будет ехать по нашей стране, то наше солнце накалит его корону своими лучами, яд выйдет из сосуда и умертвит его. Тогда мы смело пойдём на них и разнесём их – дерзких похитителей-скифов, как прах, по нашим степям на съедение львам».

От такого дерзкого предложения царедворца Ризы шах отпрянул даже в сторону и крикнул на него: «Как посмел ты мне делать такое гнусное предложение… Ты хочешь, чтобы я так бесчеловечно поступил со своим противником?».

Но царедворец сдержался и сказал шаху: «Мой Повелитель, Великий Шах, это необходимо сделать ради спасения твоего трона». Однако они не знали, что, кроме звонкоструйного фонтана шахского дворца, их разговор подслушивала младшая дочь персидского шаха, которая решается спасти жизнь аланскому царю и тем предотвратить окончательное разорение Персии. Она идёт к пленному осс-алану (зарын-курду), рассказывает ему о слышанном и просит пленного осса подарить ей его кольцо, заговорённое от смерти, кольцо, которое спасло самого осса от неминуемой смерти, когда он, следуя за конницей осс-алан – скифами, остался раненным в песках на поле брани, когда его раненый конь со стрелою в груди бежал. В эту ночь к трупам сбегались хищные и голодные львы и терзали их. Его же кольцо по ночам светилось огнями и жгло лучами глаза львов, и они никак не могли подойти к нему близко, пока наутро ни пришли караваны и ни забрали его в плен (с того дня осс-алан-золотописец стал комаомн, т.е. пленником Персии).

Получив кольцо от пленного осса, дочь шаха, переодевшись в костюм своего родного брата, едет тайно с посольством к аланскому царю. Здесь она выступает из свиты и лично вручает аланскому царю волшебное кольцо, заговорённое от смерти, внутри которого были написаны осетинские слова (Аланское «лаг-кар-нау-мард» в переводе: лаг – человек, кар – крик, нау – не есть, мард – мёртвый, т.е., если человек может ещё кричать, говорить, то его нельзя считать мёртвым).

Прочитав эту надпись, аланский царь понял предупреждение, но не показал виду, а наоборот, сам подарил дочери шаха (переодетой в костюм персидского рыцаря) неувядающий, вечно пахнущий цветок с высоты кавказских гор. Спрятав цветок, дочь шаха вернулась тайными путями, как и вся свита персидского посольства, в свои края.

Осс-аланский царь хоть и знал, что его ждёт какая-то страшная неожиданность, судя по надписи на кольце, всё же решил испытать свою судьбу и, надев корону, двинулся к Багдаду во главе со своими армы-дарами (военачальниками). Солнце действительно так палило, что войска его задыхались от жары. Но вот на глазах своей армии вдруг аланский царь побледнел и стал неожиданно падать с коня. Его сразу же обступили лекари и сарматы – старейшины, которые, к своему ужасу, увидели, что их всемогущий царь ослеп от яда, который находился в короне.

Сам царь аланский лишь крикнул: «Дайте мне побольше света, не прячьте от меня солнце, а коли нет солнца, то зажгите всю Персию, чтобы было больше света! Темно! Темно! Дайте света!»

Персидские войска

Запылала вся Персия, опустошённая лихими летунами-похитителями аланского царя – скифами, сам шах покончил самоубийством, сыновья его пали в битве, и только младшая дочь шаха решается на последнее, чтобы спасти свою родину Персию от окончательного уничтожения. Она добирается до ставки. Когда царь аланский узнал, что перед ним дочь злого шаха, крикнул: «Сжечь её, чтобы было светлей!». Но в это время дочь шаха успела напомнить аланскому царю о таинственном кольце-спасителе, о том, что это она та самая дочь шаха, которая передала ему, царю, волшебное кольцо, заговорённое от смерти. Здесь же она передала аланскому царю вечно пахнущий цветок, подаренный им ей за кольцо.

Личная охрана царя доставила закованным Ризу, который научил шаха подарить корону с ядом, от которого ослеп аланский царь, и по вине и настойчивой просьбе этого же предателя Ризы был казнён шахом и мудрый осетинский золотописец, хозяин чудодейственного кольца.

И вот чудо: разверзлись небеса, и упал огонь на голову предателя Ризы, и здесь же на глазах всего народа и войска он превратился в пепел. Аланский царь, услышав про чудо, изумлённый поднял свой взор к небу и взмолился: «Ты, всемогущий Бог Огня, отомстил за меня». И только кончил царь молитву и повернулся к своему верному отряду, его глаза прозрели, и он увидел перед собой красавицу, дочь персидского шаха.

Он сейчас же вызвал своего старшего сына и сказал ему: «Перестань жечь Персию, ты должен остаться и царствовать здесь от моего имени, ты должен жениться на дочери шаха, которая мне спасла жизнь, а вся Персия да будет тебе приданным».

С этого времени Персия подпала под владычество осс-алан, и вновь ожила жизнь в стране.