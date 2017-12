warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

92(4/2017) Держава Рерихов Образ святого воина на картине Н.К.Рериха «Победа» Чернявский В.Е. Среди многих феноменов живописи Николая Рериха особую роль играет феномен цитирования образов всемирного культурного наследия1. Знаковые образы из различных времён и культур композиционно смешиваются на картинах Рериха, создавая символическое единство полотна. Если иконопись, которая строится на цитировании стандартизированных образов, ограничивает свой образный ряд сформировавшейся традицией, то живопись Рериха, берущая основу в иконописи, своим образным источником рассматривает всё мировое культурное наследие. Тем самым картины Рериха выражают идею универсальности и единства мировой культуры. Подобный художественный метод соответствует общему теософскому мировоззрению Рериха, которое исповедует как религиозное, так культурное единство человечества. Вместе с тем, данный метод создаёт на картине многослойные символические пласты, не только привнося на полотно те идеи, которыми наполнены цитируемые образы, но и строя новые смыслы через их взаимодействие. Так на картинах Рериха через расщелину в аризонских скалах совершенно органично раскинут мост европейского Брюгге2, фигура намбургской Уты высится на фоне гималайских отрогов, образ ученика Будды Дроны похож на православный Спас, индийский святой Рамакришна изображён в образе бодхисаттвы, святые Зосима и Савватий стоят у ворот в сказочный Звенигород, а в образах христианского рая можно встретить сюжеты из буддийских тханок. При этом, подобное слияние образов служит единому замыслу картины, гармонично и совершенно лишено какой-либо эклектичности. Н.К.Рерих. «Победа» (1942) Символизмом подобного рода наполнена и картина Рериха «Победа» (1942)3, написанная по-видимому вскоре после победы советских войск в битве под Москвой в марте 1942 года. Картина изображает русского богатыря, стоящего на фоне алтайской «Белухи» перед тушей убитого им дракона4. Казалось бы, символизм картины понятен – победа русского оружия над фашисткой машиной. Многими исследователями к тому же отмечается, что цвет шкуры дракона напоминает цвет формы немецкой пехоты, алтайские горы символизируют сибирские дивизии, которые сыграли решающую роль в битве под Москвой, богатырь – безусловно, обобщающий символ русского народа, «Ивана-Стотысячного», как любил писать Рерих5. Но это лишь первый очевидный символический слой. На втором уровне рассмотрения можно заметить, что образ богатыря – это цитата с знаменитого образа Филиппо Сколари, созданного в XV веке Андреа дель Кастаньо6. Образ Филиппо Сколари интересен тем, что он является символом просвещённого воина-правителя, одного из столпов Раннего Ренессанса. Портрет Филиппо Сколари работы Андреа дель Кастаньо (1450–1451 гг., Галерея Уффици) Именно подобный образ «культурного вождя», защитника культуры и искусства был очень близок Рериху и исповедуемой им философии. Рерих находил отражение подобного идеала также в образах бельгийского короля Альберта, югославского короля Александра и первого президента Чехословакии Томаша Масарика7. Для Рериха «народная твердыня» слагается «вождём Культуры» через примат духа и примат культуры8. Не случайно в одноимённом с картиной очерке «Победа», написанном в мае 1945 года, Рерих видит образ будущей России в сотрудничестве народов, которое должно обеспечиваться именно через «культурную связь» и «обмен искусства». Однако на этом символический ряд картины не исчерпывается. Образ Филиппо Сколари работы Андреа дель Кастаньо сам является цитатой более древнего символа воина-змееборца – Георгия Победоносца со скульптуры Донателло9. Донателло. «Святой Георгий» (1415–1416). Первоначально скульптура имела на голове шлем и в руке – меч Витраж «Святой Георгий». Англиканская церковь в Риме (XIX век) Через этот образ картина раскрывается совершенно в ином символическом ключе. Мы имеем перед собой в каком-то смысле вариант иконописного образа воина-змееборца. Символ «победы» обретает дополнительный смысл. Змий-дракон здесь уже предстаёт с одной стороны в виде глобально мирового зла, а с другой – как символ духовной победы над внутренним злом, которое живёт в человеке. В этом смысле, образ змия-дракона становится практически иконописным змием из «Чуда о змие», а образ воина скорее ближе не к образу Георгия Победоносца, а к другому змееборцу – Феодору Тирону. В этом нет ничего удивительного – в религиозных текстах и живописи образы змееборцев Георгия Победоносца, Феодора Тирона и Феодора Стратилата часто смешаны10. Икона «Феодор Тирон». Афины. Около 1453 г. Икона «Феодор Стратилат» При этом, тема змееборчества была Рериху хорошо знакома. Она появляется в живописи Рериха ещё в начале его творчества – и безусловно в связи с древнерусскими духовными стихами11, содержащими апокрифы как о Фёдоре Тироне, так и о Георгии Победоносце (Егории Храбром) и их змееборческом сюжете. В 1906 году художник создаёт картину «Змиевна», иллюстрирующим сюжет «Голубиной книги», где Егорий Храбрый спасает рахлинскую царевну от лап змея-дракона12. Н.К.Рерих «Змиевна» (1906) Не случаен для Рериха и образ Феодора Тирона. В судьбоносные дня России года – 1917-й и 1940-й – Рерих пишет картину «Весть Тирону», запечатлевший его видение сюжета из апокрифического жития святого, когда он получает весть о пленении змием своей матери13. Н.К.Рерих. Весть Тирону, 1940 г. Таким образом, между картинами «Весть Тирону» и «Победа» просматривается очевидная символическая связь. На первой картине герой получает весть о пленении змием своей матери-Родины14, а на второй – запечатлён подвиг освобождения Родины-матери из змеиного плена. Так Рерих символическим языком через метод образного цитирования создаёт многослойные по смыслу картины, связывая легенды с современностью. Для их понимания безусловно необходимо погружение в язык мировой культуры и искусства. Язык, который Рерих считал универсальным и вневременным, способным объединить и возвысить человечество, синтезировать самое лучшее и возвышенное. «Искусство объединит человечество, – писал Н.К.Рерих, – Искусство есть знамя грядущего синтеза»15. Творчество Рерих в полной мере реализует в себе подобный синтез. Примечание 1 Впервые приём прямого цитирования был использован Рерихом, по-видимому, в эскизе к пьесе «Девассари Абунту» – «Девассари Абунту с птицами» (1905), в котором был использован образ из настенной росписи из пещерных храмов Аджанты. Феномен цитирования в работах Рериха затрагивается в научных работах Е.П.Маточкина, М.Ю.Матвеевой, В.А.Росова. 2 См.: В.Е.Чернявский. Город Брюгге в географии Державы Рериха // Дельфис, 90 (2/2017), с. 15-20 3 Xолст, темпера, 76,2 х 122 см., Дом Учёных СО РАН, Академгородок, г. Новосибирск, Россия. 4 Второе название картины «Змей Горыныч». 5 См.: Е.П.Маточкин. «Победа» Н.К.Рериха, Рерихи и Живая Этика. Сибирское Рериховское Общество. Новосибирск, 1991, с. 2. 6 См.: Е.П. Маточкин. Космос Леонардо да Винчи и Николая Рериха: художественные параллели. – Самара: Издательский дом «Агни», 2002. — 192 с.: ил. 7 См.: В.Е. Чернявский. «Привет Златой Праге!». Прага на карте Державы Рериха // Дельфис, 91 (3/2017), С.16-22. 8 См.: Рерих Н.К. Злата Прага // Нерушимое. Рига: Угунс, 1936. 9 Образы Донателло были восприняты многими современниками-живописцами – Паоло Уччелло, Андреа дель Кастаньо, Андреа Мантеньей и др. 10 Есть даже иконописная традиция изображать Феодора Тирона и Феодора Стратилата вместе. Ещё большее смешение наблюдается в текстах и переводах, где оба святых часто меняются местами. Подобное наблюдается и в русских народных традициях. При этом Фёдор Стратилат является покровителем дома Романовых и символизирует собой Российскую государственность. 11 Общение Рериха к древнерусским духовным стихам сопровождалось тесным сотрудничеством с А.М.Ремизовым, которого М.В.Добужинский характеризовал как «великого эрудита и книгочея и замечательного знатока русского фольклора». 12 Тема пленения змеем встречается у Рериха и в так называемой «Пророческой серии», написанной в канун другого потрясения – Первой мировой войны. Картина «Крик змия» (1914) запечатлевает как гигантский змей призывает валькирий – духов войны, а картина «Град обречённый» (1914) показывает уже как змий зажал в кольцо безвыходности целый город. 13 Имя св. Тирона встречается и в духовных дневниках Е.И.Рерих. Его именем планировалось назвать одно из учреждений планируемого города Звенигорода. 14 Стоит отметить, что в духовном стихе «Житие святого Фёдора Тирона» стрелу-письмо получает не Тирон, а его отец, Царь Константин Самойлович и в другом контексте: «От того царя июдейского, всеа силы жидовския прилетала калена стрела, на стреле было подписано: Царь Константин Самойлович! Отдай град ты охотою; не отдашь град охотою, мы возьмём град мы неволию!». Пленение змием матери происходит по сюжету позже, однако художник, видимо, совместил два события, усилив тем самым сюжет. 15 Рерих Н.К. Об искусстве. М., 1994, С.95.