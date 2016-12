warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

88(4/2016) Держава Рерихов В каждом хранилище может быть найден ценнейший предмет. Для такой находки придётся разобрать множество вещей. Может быть, придётся и запылиться, и загрязниться, придётся выслушать оскорбления и кощунства, но за всем этим может быть найдено сведение ценнейшее. «Надземное», §528 О мышлении и пророчествах Бокман С. Содержание Вступление Новая Страна Вступление Рассказы о событиях ближайшего и далёкого будущего, которые ещё не произошли, – это и есть пророчества. Воздействие их на нашу жизнь велико, хотя мы не всегда осознаём это и правильно понимаем. Я убеждён, что истинное пророчество возможно только из уст Высочайших Индивидуальностей, Учителей человечества. Они публично не пророчествуют. Сведения, которыми они обладают, сообщаются только их ближайшим сотрудникам. Примером такого сотрудничества, конечно, являются Рерихи и Блаватская. Но и в этом случае существует некий порог доверительности. Е. И. Рерих Уильям Шекспир утверждал: «Мир – театр. Люди в нём – актёры». Но не только актёры, но и зрители. Они взаимосвязаны. Проводя аналогию нашего бытия с театром, можно представить, как некий Творец создаёт драму нашей жизни. Затем пьеса передаётся для работы над ней режиссёру. Осуществляя постановку, он может первоначальный план корректировать, сообразуясь с возможностями его осуществления. Потом пьесу готовит коллектив актёров, статистов, осветителей, техников, музыкантов, художников, костюмеров и многих других... И каждый из них знает о спектакле по-своему. И они, конечно, могут рассказывать («пророчествовать») о готовящейся премьере друзьям и знакомым. Но их сведения необъективны и недостоверны: полной компетентностью никто из этих людей не обладает. А когда пьесу будут играть на сцене, первоначальный замысел уже будет изменён не только процессом его воплощения, но и участием актёров различных индивидуальности и таланта. На конечный «продукт» могут влиять и зрители. Возникает обратная связь. Происходят неожиданные, непредусмотренные события: кто-то слишком шумно выражает свой восторг или, наоборот, недовольство. Опоздания, несвоевременные выходы и замены актёров, скандальные, сенсационные заявления, возгласы и замечания. Всё это существенно меняет первоначальный замысел Творца. Меняет, но не отменяет его. Аналогия с театром может быть продолжена. Именно по похожим причинам ПОДЛИННОЕ ПРОРОЧЕСТВО НЕВОЗМОЖНО! Нельзя знать, как в реальности будут происходить те или иные события. И сам Учитель говорит о том же. «Урусвати знает, что прогноз и претворение его окружён многими обстоятельствами. Человек слабый пусть не касается прогнозов. Он будет судить о них от своего условного разумения и, таким образом, лишь затруднит течение важных событий. Каждый в своей мере может нечто затруднить. При этом даже слабодумец может оказаться в каком-то отношении фанатиком и покрыть всё сущее своим предубеждением. Так, прогноз обычно безвременен, и опасно стеснять его придуманным сроком. Также нужно понять, что прогноз прежде земного претворения уже психологирует пространство, и потому он хотя и невидим, но уже действует среди многих мировых событий. Поучительно наблюдать, как претворяются Наши прогнозы. Мыслитель говорил: “Не думайте, что нечто существует, когда вы видите это земными глазами. Может, оно уже раньше родилось в пространстве?”» («Записи Учения Живой Этики», 23.05.1940). Очень важна последняя фраза этой цитаты. Вообразите: весь наш всепланетный мир, каким мы его знаем, осваиваем, изучаем, был зарождён в пространстве очень задолго до его материального воплощения. И другой мир нашей планеты, который мы не знаем и который должен прийти на смену нынешнему, вероятно, уже живёт в пространстве… И «В Новую Россию моя первая весть» – это, вероятно, в ту Россию, которой мы не знаем, но которая уже живёт в пространстве, и Рерихи – её первые граждане?! 1 июля 1928 г. «Сказал Хранителю Высший: когда Строитель закладывает здание, разве Он оповещает всех работающих на постройке? Меньшая часть знает о решённых размерах, только нескольким доверено назначение здания. Те, кто роет камни прежних оснований, не вместят даже одно основание новое. Не может этим огорчаться Строитель, если в облике работающих нет знания о сущности его замысла. Он только может соответственно распределять работу. Так же и в сознании людей будем знать, что невмещающие и невнимающие могут исполнить лишь низшую работу. Пусть один понявший утвердится, как сто тысяч мудрецов. И знаки развернутся для него как начертания»1 Сейчас в Интернете, СМИ и различных программах радио и телевидения звучат многие «зловещие» и «добрые» «пророчества» и «предсказания». «Добрые» для одной стороны (страны) – и – как следствие «недобрые» для другой. Все слова в кавычках, потому что даются, как правило, невежественными людьми. Сюда же можно отнести и астрологические «прогнозы» и «предсказания» – опять в кавычках. Мысли формируют реальность. Нам ещё в школе втолковывали, что «когда идея овладевает сознанием масс, они становятся материальной силой». Это высказывание Ленина-атеиста очень хорошо иллюстрирует то, как на самом деле работает мысль. Представьте себе, что происходит, когда некий астролог или прорицатель, извиняясь за неблагоприятный прогноз, говорит о том, что в текущем году или в следующем в той или иной стране будет плохо, о том, что нас ожидают неприятности, что где-то что-то развалится, а кто-то вообще умрёт. Да, конечно, за исключением немногих скептиков, эти утверждения «овладевают сознанием масс и становятся материальной силой». Силой, которая способна содействовать осуществлению высказанного «пророчества». Да ещё если прорицатель популярен и влиятелен, а его имя у всех на слуху. Как не поверить!.. Происходит эффект резонанса. Утверждение это закрепляется сознанием очень многих людей. И очень часто такие «пророчества» поэтому и сбываются. 20 марта 1933 г. «Действительно, человечество представляет как бы цемент планеты, оно помогает сдерживать части, угрожаемые хаосом. Мир ненаселённый легко распадается. Но не гордиться должен человек таким поручением, он должен чувствовать себя стражем на дозоре». Мышление и сознание людей нужно развивать и воспитывать. Современная обстановка в мире не благоприятствует этому, скорее наоборот – способствует деструкции и хаосу. Но те, кто знает и понимает значение мышления, кто верит Великой Солнечной Иерархии, не должны этой тенденции поддаваться! Иногда в Космосе и в мире происходят процессы, которые неблагоприятны для осуществления прогрессивных идей, для благополучия планеты. И здесь ключевую, выдающуюся роль играет человеческое сознание. 1 июля 1927 г. «Нет более несправедливого суждения, нежели на основании очевидного действия. Узнавая кажущееся следствие, люди теряют нить действительности. Учение, которое ведёт к истокам действительности, люди обычно называют мечтами. Жизнь не носит признаков зарождения, но являет разложение явное. Таким образом, можно погрузиться в разложение и легко миновать ценности зарождения. Процесс зарождения скрыт сознательно, иначе стихии уничтожили бы зёрна возможности. Инертность есть основное свойство стихий, и для сообщения им эволюционной энергии нужен удар духа того состояния, которое может вместить мысль. Так, мысль является корреспондентом стихий. Когда говорится о необходимости усилить мыслительный аппарат, тем самым сказано о необузданном натиске стихий. Определённые периоды планетного существования подвержены натиску стихий. Можно им противопоставить лишь упорное устремление народов к обновлению жизни, и это насыщение мысли даст концентрацию Учения и, как разящий меч, разрубит клубы неосмысленного хаоса. Мысль противопоставляется стихиям, иначе равновесие настолько нарушается, что можно ожидать космических явлений. Год голода, засухи и болезней не будет ли следствием падения мысли? – Кажется, Л[енин] и некоторые его сотрудники явно мыслили и устремлялись, но тем не менее ничего из этого не вышло. – Мысли одного человека не могут противостоять стихиям. Поворот сознания не может ещё оформить сознательную мысль. Лишь сознательность и ответственность могут дать потенциал мысли. Иначе паруса в вихре урагана будут подобны напряжению бессознательности. Наблюдаем большое напряжение как магнитных волн, так и химических лучей. Мысль человеческая изогнулась, как незакалённый клинок, и в глубине сознания шевелится хаос – можно ли существовать? Идея Нашего Маяка начинает входить в умы, ибо понемногу ничего другого не остаётся среди клубов хаоса. Как тяжко чуткому духу! Как следим за волнами неслыханной тьмы! Сердце может вместить лишь определённое количество стихийного яда». Истинный пророк, как и астролог, не станет делать свои заключения достоянием толпы. Астрологи не должны устраивать из очень серьёзной науки астрологии сенсации. Это преступление! Астрология может помочь предотвратить нехорошие события, направив мышление людей в нужное русло. Но не базарная астрология, жаждущая успеха. (В скобках замечу, что, если вы подобные предсказания читаете, можно и нужно их своим мышлением корректировать в благоприятную сторону, пресекая даже малую мысль о том, что нехорошее событие может совершиться. Если прогноз благоприятен, его нужно своим мышлением усилить). В древности астрологи служили при дворах королей, царей, императоров. С помощью астрологии властитель знал, как организовать мышление на подвластных ему территориях и в соответствии со своими намерениями. Если это был честный правитель, то, конечно, на благо миру. Но могло быть и по-другому. Новая Страна В «Записях бесед Е.И.Рерих с Учителем» читаем: 13 июня 1933 г. «Ведь нельзя назвать ничего лишнего, ибо ничего не может быть вынуто из Плана. Потому даже судьба целых народов связана с построением Росс[ийской] Аз[ии]. Не скажем, что судьба евреев не звучит на План, ведь давно сказано, что Царь их будет Израэль, но не сказано — он будет евреем. Также звёзды указывали на Сион, но ведь центр не в Иерусалиме. Также монголы знают о Тамерлане, но нигде не сказано, что он монгол. Также русские знают о Белом Царе, но где он, тоже не сказано. Так можно замечать связь великих событий, и так же можно замечать, как Мир привыкает к ним, невероятное делается именно залогом успеха». Не будет преувеличением сказать, что нас-то как раз очень интересует, что такое Новая Страна, Новая Россия, Российская Азия и какова судьба России нынешней, откуда мы родом. 13 сентября 1933 г. «Теперь посмотрим на разнообразие земного положения. Ведь никто в мире не знает, о чём мы говорим. Невозможно представить, чтобы кто-нибудь мог сопоставить все кажущиеся противоречия. Нельзя подумать, чтобы один план питался несовместимыми понятиями. Мы говорим о Водительстве Сергия и потому поддерживаем буддизм. Говорим о соединении народов Азии и предусматриваем Новое государство. Мы защищаем евреев и допускаем Гитлера. Мы уничтожаем безбожников и понимаем всю опасность иезуитов. Мы говорим против войны и призываем к битве. Мы против Европы и допускаем разговоры с нею. Мы понимаем всю эфемерность государств и ничего не имеем против создания Нового. Мы знаем все гибельные опасности планеты и призываем к будущему. Так, никто не может объять План строительства, ибо он построен на условиях Трёх миров». (Выделено здесь и далее мной. – С.Б.). В этом пассаже дважды упоминается Новое Государство! И ещё: «Мы говорим о Водительстве Сергия и потому поддерживаем буддизм»(?!). В 1926 году Рерихи посетили Москву с особой миссией – с предложением сотрудничества Советского Союза с Высокой Иерархией. Но правительство Троцкого – Сталина не приняло предложение Великой Шамбалы, усмотрев в нём угрозу своей власти, и Рерих чуть было не погиб. Великий Учитель сурово провозгласил: 24 апреля 1927 г. «Кроме Ленина, не видим на М[оскве] общинников. Стотысячные на Москве не живут, потому делим С[ибирь] от М[осквы]». Тем не менее именно России Великие Учителя предназначают очень важную миссию и функцию в дальнейшей эволюции планеты Земля. Живая Этика – это единственное мировое Учение, которое было записано по-русски русскими людьми. «В Новую Россию Моя первая весть» – этим обращением начинается первая книга Учения Листы Сада Мории (Зов), опубликованная в 1924 году. Новая Россия, Новая Страна – не Москва, но… В 1989 году Святослав Николаевич Рерих передал в дар России, в Москву, наследие семьи Рерихов: картины, книги, старинные предметы и реликвии. Конечно, Святослав Николаевич выполнял волю родителей и завет Учителя. Сокровища Рерихов переданы именно в Москву, её народу. Интересно, что говорил в 1927 году Учитель в отношении картин: 3 декабря 1927 г. «Фуяма (Н.К.Рерих) прав, желая достать картины из Ленинграда. Пора спасать. Надо принять меры, иначе слои злословия нам неприятны. Лучше уничтожить картины, нежели видеть их у невежд. – Вопрос о серии Майтрейи. – Хуже, ибо видят их одни предатели». Некоторые свои картины Николай Константинович писал в соавторстве с Великим Учителем М. 6 сентября 1922 г. «Хочу дать картинам Рериха дар исцеления явления болезни. Кроме рисунка костюма и декораций… Присутствие картины подобно дезинфекции. В случае опасной болезни пристально и долго погрузить глаза в картину». И вот в 1989 году картины, о которых Великий Учитель говорил, что их «лучше уничтожить», переданы в Москву. Здесь тайна… В чём она? А между тем будущее России Учитель связывает с Алтаем. И не только России, но и мира. Причём, как следует из даты цитируемого ниже сообщения, Учитель ещё до поездки Рерихов в Москву знал об этом. Можно предположить, что Великий План изначально не был связан с Москвой, хотя могли быть какие-то надежды на понимание. Читаем в дневнике Елены Ивановны. Говорит Махатма М: 29 апреля 1926 г. «Руки Мои направлены к Северу, поверх всего стоит суждённая Б[елуха]. М[осква] – ступень. Мон[голия] – ступень, Мой Ашрам – ступень, Б[елуха] – мера мира. Руки Мои протянуты к г[оре], где центр мира. Пошлю туда Мой луч, ибо только там зародится Союз Востока, ибо там назовётся С[оюзом] М[ира]. Только семь лет будет С[оюз] В[остока], чтоб обратиться в С[оюз] М[ира]. Помните, что на Север от вас – место С[оюза] М[ира]. По древнему завету место Союза девственно и ничего не покрывает древнейшую кору планеты. Руки Мои протянуты к склону горы, на ней явлена руда осмиридия и лития, почва наполнена явлением радия. Так Мы готовим место Мира». 24 марта 1927 г. «Урга. Москва сама свободно решила свой жребий. Все двери ей были открыты. И[ван] Стотысячный, твой черёд! В построении хр[ама] на Гималаях заключена небывалая красота, ибо в тот же час будет на Алтае строиться такой же астральный хр[ам]. Построение храма в астрале даёт крепость земному построению. Время неслыханно красиво. Буду с вами на пути». 1 апреля 1927 г. «Считаю, уберегитесь от щита Моск[вы]. Помните работу для всего мира. Удящий может из М[осквы] достать стоптанный сапог, но С[ибирь] не М[осква]. Штаты А[зии] должны быть на границе настоящей А[зии]». В 1933 году Штаты Азии звучат уже как «Российская Азия». И опять Сибирь. Как не вспомнить Ломоносова: «Богатство России будет прирастать Сибирью». Духовное богатство. 23 июля 1933 г. «Поговорим о Моей Росс. Азии [Российская Азия]. Хочу идти через Сибирь не потому, что был Сергием, но так завершится особый круг. На местах древнейшей культуры снова загорится Свет Духа. Люди совершенно отвергают явление магнетизма мест, но закон космических кругов неизбежен. Эти завершения дают равновесие, которое при нарушении основ планеты особенно необходимо. Таким порядком Наш План есть исцеление планеты, потому тёмные так неистовствуют. Конечно, многие люди не поймут, почему движение в Азии может иметь особое значение, они скажут: “И без того эти места обитаемы”. Но дело [не] в телесной обитаемости, но сущность во внесении духовных основ. Уже эти древние основы пробуждались в древности, и теперь снова осознанное понятие Иерархии войдёт в жизнь. Итак, Наш План вовсе не только в благосостоянии народов, но для водворения равновесия планеты. Неслучайно люди вспоминают о старых пророчествах, об изменении небосклона. Нарушение равновесия действительно вызовет многие троякие манифестации. Не только могут быть зримы новые небесные тела, но и сам химизм Светил может измениться и, конечно, поражающе подействует на обитателей Земли. Итак, в то время, когда люди утешаются базарами и ярмарками, уже готовятся грозные события. Потому так неотложно нужно твердить о Живой Этике. Ведь священная этика превратилась в дурацкий этикет и сделалась печатной этикеткой». Если Белуха, Алтай должны, по замыслу Великого Учителя, стать центром мира, то не означает ли это, что мир в конце концов станет единым всепланетным надгосударственным образованием? 24 февраля 1927 г. «Бывает, что самый несомненный план может подвергнуться затруднениям. Спросят: “Как найти решение без чрезмерной затраты энергии?” Может быть изменение по существу Плана, или по размерам, или по месту. Изменить План по существу равно предательству. Урезание Плана по размерам подобно близорукости. Наше решение будет в перемене места – так, чтобы новые условия ещё углубили основное значение». «Изменить план по существу равно предательству». Почему? Потому что нельзя отменить химизм светил, их воздействие. «Наше решение будет в перемене места – так, чтобы новые условия ещё углубили основное значение». Основное значение неизменно, заметьте! И ещё о том же: 14 января 1928 г. «Знаем образование целых государств охранением подвижности Плана». Так что же такое Новая Россия? 30 апреля 1933 г. – Вл[адыка], так тяжко видеть расхищение Р[оссии]. – Разрушители, восставшие на Бога, должны почувствовать: принятие Иерархии изменило бы всю их судьбу, но они служат лишь Сатане. Мерзких больше, нежели думаете. – Р[оссийская А[зия] не прежняя Р[оссия]. Каковы её границы? – Явление Азии без Индии. Южная Индия не нужна, пусть сама решит. – Вл., а западная граница? – До черты показанной. – Но Я[пония] не захочет признать гегемонию Р[оссии]? – Наоборот, даже острова Яп[онии] будут называться Р[оссийской А[зией]… – Вл., можно ли дать сроки ближайших подвижек? – Не говорите между собою о сроках, скоры, скоры сроки, но не говорите – тысячи ушей слушают вас. Так, Сатана хотел бы знать больше подробностей. Довольно. Итак, «явление Азии без Индии». Но в Записях Бориса Николаевича Абрамова «Грани Агни Йоги» за 1952 год (2-я часть) читаем в §431: «Акбар – Собиратель Индии, Сергий – строитель Земли Русской – два примера деятельности Иерархов, в прошлых веках сложившие магнитные громады того, что ныне принимает конкретные формы созидания построения планетно-космического масштаба. Два колосса-народа одного Иерарха, объединённые светом Твердыни, дадут миру новые формы небывалого расцвета культуры на началах Нового Мира». Как видим, из приведённого фрагмента следует, что обеим странам – Индии и России – суждено объединение, значит, Великий План всё-таки включает Индию?! Эти кажущиеся противоречия обусловлены сложностями воплощения задуманного, необходимостью до поры до времени скрыть подробности Плана. Сведения даны Елене Ивановне в 1933 году, а Абрамову – в 1952 году. За этот период могли произойти коррективы: либо в возможности передачи, либо в подробностях осуществления Плана. Нам это знать не дано! Новая Страна, соответственно, будет населена новыми людьми. «Сейчас в среде китайского народа и в Америке уже появляются прародители новой, Шестой, Расы. И белая, и жёлтая расы находятся сейчас на восходящей дуге цикла своего проявления. Белая раса миновала низшую точку дуги несколько столетий назад, тогда как жёлтая раса прошла эту же точку на памяти нынешнего поколения. Предрассудки, связанные со смешанными браками между этими двумя расами, с течением времени забудутся; и уже к концу следующего малого цикла родятся дети первой подрасы Шестой расы как результат смешанных браков между упомянутыми прародителями Новой расы, появляющимися ныне в среде белой и жёлтой рас». («Учение Храма» т. I, Урок 111; М., «Дельфис», 2014). В Дневниках Е.И.Рерих читаем: 5 марта 1933 г. – В «Тайной Доктрине» в одном месте сказано, что америк[анцы] являются 6-й и даже 7-й субрасами, в другом – что сердце Шестой Коренной Расы бьётся сейчас на ам[ериканской] зоне. Но мне казалось, что для Коренной Расы нужна большая давность для типа, установившегося от смешения разных национальностей, нежели трёхсотлетнее смешение Америки, потому я отношу Коренн[ую] Шестую Расу в будущую Рос[сийскую] Аз[ию] и понимаю, что нельзя было называть её как нечто сокровенное. Так ли это? – Даже нельзя и не следует произносить будущую Р[оссийскую] Аз[ию] – разорвут. Получается, что и в «Тайной Доктрине», и в Учении Храма информация намеренно искажена? А может быть, опять конспирация? Ведь Учитель не подтвердил догадку Елены Ивановны. Он только предостерёг от упоминания Российской Азии… Мне думается, что оба варианта возможны, учитывая, что Америке и России суждено сотрудничество. И Елена Ивановна пишет в 1934 году: «Но не думайте, пожалуйста, что Шестая Раса порождается в какой-либо одной стране или национальности, она широко распространена, но, конечно, ко времени катастрофы именно принадлежащие к Шестой расе будут собраны в безопасные места» (23.06.1934, Письма Елены Рерих, т. 2). А какие места можно считать безопасными? Конечно, территории стран, которые отмечены Иерархией особой миссией. Хочется спросить: если Москва не поняла и не приняла сотрудничество Братства, а Великая Иерархия внесла изменения в географию плана, ведь Учитель чётко и ясно сказал, что План не может быть связан с Москвой, и что Новая Россия – это Сибирь, Алтай, Союз Востока, Российская Азия, почему же Иерархия всё же наблюдает за этой страной, современной Россией, помогает ей на всех путях? Постараемся в этом разобраться. Елена Ивановна спрашивает: 30 мая 1937 г. – Вл[адыка], правильно ли, что Высшие Кумары действуют лишь на высших планах и не имеют непосредственного касания к Земн[ому] Плану? – Нет, чем выше, тем доступнее все планы и тем более ответственности. – Иерархия Кумар для Земли только или для всей Солнечн[ой] системы? – Для всей Солнечной системы» (Дневники Е.И.Рерих). А мы знаем, что наша планета Земля как раз и была организована Великими Кумарами. Значит, Великий План имеет огромные Космические масштабы. 27 июля 1939 г. «Урусвати знает, что мироздание представляет собой монолит, спаянный всеначальной энергией». План слагался в течение тысячелетий земного времени. Над его претворением работали и работают Великие Духи – Кумары, Сотрудники Космической Иерархии. План обусловлен Космическим Строительством. Он учитывает множество тончайших условий, планетарных и энергетических. Создаются и учитываются воздействия планет и стихий. И всё это в масштабах величайших и в трёх мирах. «Наши возможности ни учесть, ни измерить умом человеческим. И только те, кто идёт с Нами, знают этапы свершений, ибо Мы, живя на Земле в настоящем, шагаем шагами тысячелетий, являя миру аспект Вечности в разрезе условий земных. Пребывая в Вечности, видим цепь времени, не скрытую сроками человеческого сознания, ибо сознание Наше непрерывно и не подлежит колесу времени и его законам. Потому уже не цепь причин и следствий, но спираль действия, и в стержне её – сознание Иерарха, победившего время. Спираль видна сверху донизу. Так, Вечность в Нашем сознании есть выражение вневременного построения жизни, лишь только протянутого во времени. Был, Ушёл и снова Придёт. Так мыслит невежество. Был, Есмь и Буду. Моё сознание, не прерываемое никакими условиями, пребывает с планетой, направляя её эволюцию» («Грани Агни Йоги», 1952 г., ч. 2, §431). Иерархия не оставляет этот народ и эту страну без своего участия вследствие многих причин, не известных нам. И Россия, и народ, её населяющий, получили особую, высокую энергетику. Сознание людей часто неадекватно этой энергетике. Поэтому Россия безмерно страдает, и никто не знает, как долго и какой мерой будет длиться это страдание, но миссию, ей предназначенную, она будет выполнять, несмотря на сложные кармические условия, созданные в России в разные времена… В результате многих потрясений: революций, войн, разного рода неблагополучий – многие граждане бывшего СССР и России нынешней оказались за рубежами своей Родины. 28 июня 1933 г. – Можно всячески поощрять колонизацию русских в разных странах, так лучше всего разносятся идеи народа. – Но как см[отреть] на колон[изацию] немец[кую], предложенную Гитлером? – Я, кажется, ясно сказал о колонизации русских, значит, немудро думать о немцах. И даже таким образом Россия осуществляет свою планетарную миссию. 18 октября 1934 г. – Но за что самая тяжкая карма обрушилась на Р[оссию]? История её была менее жестокой и предательской, нежели других стран. – Были причины, которые и напрягли воздействие. Но зато на Космических Весах суждено России жить и процветать, но другим уничтожиться». Причина, может быть, возникла ещё до появления России как государства… Также в «Записях Учения Живой Этики» Елены Ивановны читаем: 13 декабря 1932 г. «Нельзя русских удалить из Плана. Сибирь дана русским неслучайно. Именно Сергий направлял движение в этих путях». 8 мая 1933 г. «Мы посылаем предупреждение, прежде чем нанести удар. И Москва была предупреждена». Конечно, предательство Москвы очень усложнило осуществление Плана, но не отменило его. Учитель суров. 3 августа 1933 г. «Когда говорил о чёрных вызываниях, имел в виду и разбойников (Москва), они держатся лишь чёрной магией. Если бы кто спросил, где пример самой чёрной магии, можно указать на Москву, потом Париж и Мадрид, Лондон и Яссы». И ещё пример того, что «работа» с Москвой не прекращается. В книге «Надземное», §45, читаем: «Мы получаем сведения, что составляется заговор против созидательства. Мы спешим предупредить, но сами знаете, насколько слушают Нас. Значит, опять Тактика Адверза должна быть применена». Применение Тактики Адверза. Сталинский террор. 23 февраля 1937 г. «Небывалый кровавый туман по всему миру, но в России происходит нечто гораздо большее, нежели можно себе представить и судить по газетам». 28 июня 1937 г. «Не думайте, что Р. [Россия] в терроре. Смерть висит над теми, кто причинял её другим». (Окончание следует) Белмонт (Калифорния, США)

Примечание 1 Здесь и далее (если не указано иначе) приводятся цитаты из «Записей Учения Живой Этики». – Прим. ред.