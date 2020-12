warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

103(3/2020) Держава Рерихов Эзотерические имена сотрудников Рерихов: Модра – Ф. Грант, Авирах – М.М. Лихтман, Логван – Л.Л. Хорш, Тарухан – Г.Д. Гребенщиков, Порума – Н. Хорш, Радна – З.Г. Фосдик, Ояна – Э. Лихтман, Нару – Т.Д. Гребенщикова, Люмоу – С.Н. Рерих, Яруя – В.А. Шибаев.



О чём писали Рерихи из Дарджилинга 1

(Письма Н.К. и Е.И. Рерих из архива Музея Николая Рериха в Нью-Йорке) 1 марта 1925 года Письмо Н.К. Рериха к сотрудникам (рукопись) Родные и любимые. Последнее послание из Талай-Пхо-Бранга. Здесь всё понемногу, и даже горы, теряется в тумане. Согласно всем знакам следует двигаться дальше. Снова надо организовывать караван. Прямо сейчас на нижнем этаже сшивают палатку. Около неё сбивают ящики. Так хотелось навсегда похоронить все такси, но в Шринагаре и махараджа, и англичане настаивают – и снова всё ещё нельзя снять шаблонные «эполеты». И путь становится более ответственным, и нужна полная готовность при всех обстоятельствах. Интересно ваше знакомство с человеком, чьё занятие – горнорудное дело и который интересуется искусством. Кто знает, не будет ли он среди многих других полезным в будущих условиях? Мы радуемся успеху Модры и нового синдиката. Цитата Зулоаги2 может войти в её статью о Гималаях. Деньги чеком вы можете принять и положить на отдельный счёт. Если кто-то спросит о причине долгосрочной даты книги, скажите, что вы хотите включить самые последние материалы. Укажите также, что предполагается сделать монографию продолжением тома 1916 года и книги Когана. Кстати, как обстоят дела с ней? Фервицкий не получил одобрения на близкий подход к новому синдикату. Ничего хорошего нет и в том, чтобы приблизить мелочных брата или сестру Розен, потому что их имена были названы , и всегда нужна кооперация сотрудников нового синдиката. Случай с Толстым был очень комичным. Американцы назвали его просто глупым – глупость + зависть дают самую жалящую связь. В последние годы Куинджи в таких случаях обычно говорил: «Что, наверное, вы не преуспели в жизни». А Лев Л[ьвович] Толстой ещё хуже – он даже опубликовал клеветническую статью о своём отце. Так выстраивается решение о новых и старых, что соответствует, а что недостойно. Можно представить, как такие люди , как Гессон, ненавидят «Алатас» только по причине его существования. Здесь ничто не поможет. Как радостно, что всем нам не придётся работать с этими людьми . Не правда ли, слова, привезённые Авирахом, звучат другой мощью и пониманием широких путей. И радостно, что Логван так тепло пишет о Тарухане и что Тарухан внутри себя чувствует силу. Не много, но огромное количество . Посылаю вам для архива письмо Вогана к Юрию. Уже видно, что он – человек, который чувствует, и при малом количестве людей его не надо игнорировать. Скажите ему, мне жаль, что он не пришёл ко мне за последним посланием. Надеюсь его увидеть. Вчера в шесть часов вечера на горе начали звучать барабаны и цимбалы, и мы увидели большую процессию с факелами и фонарями. Всё это шло по направлению к нам. На лугу перед домом были устроены танцы, хлопушки, стрельба, играла музыка. Это были танцы приручённого ламами «льва в хомуте». Это было прекрасно. Это напоминало ночные стоянки кочевников в Азии. И огни факелов мерцали, как копья, а напротив нас столпилась группа музыкантов с гигантским барабаном, и лев широко открывал свою красную пасть и искал, кого бы проглотить. Если уже начала приходить такая процессия – значит, время отбывать, потому что иначе местные люди вообразят, что мы здесь в Талай-Пхо-Бранге будем проводить регулярные мистерии. Могу себе представить, как будет смеяться Дядя Б[оря]3, когда он услышит об этой торжественной факельной процессии. Итак, мы едем 6 марта. 14-го, вероятно, доберёмся до Шринагара, сменив два автомобиля и четыре поезда. В поезде мы будем думать обо всех вас – мы будем посылать стрелы, чтобы каждый из вас стал самым великодушным, самым непоколебимым, самым терпимым. И чем великодушнее один, тем великодушнее все остальные. В этом основа истинного счастья круга. Купите в T[еософском] о[бществе] Адьярский бюллетень со статьёй Бориса (Росса) «Удивительное усовершенствование в направлении будущего», но я прилагаю её и здесь. В ней обратите внимание на Аквариус. В отдельности я посылаю листы из этюдника (первые этюды картин). Через все подробности, через всю видимую реальность, поверх всего, что чувствуется, мы шлём вам самое лучшее во Имя Его, Единственного, кто позвал нас всех для пользы Его Дел. И мы также будем использовать всё самое лучшее в нас . Духом всегда, всегда с вами. Р/Х. 4 марта 1925 года Письмо Н.К. Рериха к сотрудникам (рукопись) Мы уже отнесли письмо на почту, когда прибыли дорогие нам письма от П[орумы], Р[адны], О[яны], А[вираха], М[одры]. Хорошо, что вы осознаёте серьёзность момента. Это поможет вам распознать сложные токи. Мы рады помощи Дяди Б[ори]. Пусть Авирах передаст ему мой искренний привет. Пусть он скажет ему, что люди сближаются только сердцами. Здесь всё идёт хорошо. Теперь относительно Келлога: никогда не говорите покупателю, что вы возьмёте вещь назад. Вы можете принять назад на продажу, не более того. Не сближается ли теперь Логван с деловыми людьми, потому что сказано о возможностях новых . Мы рады радости Тар[ухана], Нару и Люмоу по поводу колец. Я пошлю приветствие Нару и Тар[ухану]. Целую вас крепко. Р/Х. Сказано: «Когда высота растёт, потолки и полы скрипят». Я только что прочёл письмо от Ч. Крэйна. Он просит выполнить для него заказ из жизни <А…>. Я ответил ему, что после выполнения «Гималаев», заказа для Америки, я обдумаю его. Сказано 27 февраля 1925 года: «Скажу, как Тамерлан добыл одну из самых больших побед. Он зажёг степь позади своего войска и дал тысячу коней пленникам, чтобы спасались. Они в ужасе понеслись к противнику и посеяли страх. Следом за ними неслись орды Тамерлана и скорее пламени смяли неприятеля, не видя иного выхода. Неразумный вождь зажигает пожар позади врага, но мудрее зажечь огонь позади своих. Так и когда шли первые странники Азии, они за собою уничтожали мосты и переправы, чтобы не пришло на ум отступление. Существует восточная загадка: “Скажи, что любит быть похороненным?” Ответ: “Зерно”. Именно зерно плана должно лежать под почвою: но когда оно начинает жить, оно растёт только вверх. Учитель видит новые возможности, и пожар степи гонит всадников в одном направлении. Улан-Батор наготове принять весть». 7 марта 1925 года Письмо Н.К. Рериха к сотрудникам (рукопись) Последнее послание из Кал. Хорошо вот что сказать: любите друг друга , храните друг друга . Уничтожайте мелочные мысли. Всё проходит. Отправьте письмо, которое Яруя перешлёт Бишопу. Если он написал хорошее письмо, тогда ему нужно ответить. Если вы успеете прислать мне изображение Darn. до конца мая в окончательном варианте, я ещё смогу его вернуть из Кашмира. Для моногр[афии], кроме портрета С[ветика], включите один из восточных порт[ретов] с Юрием (увеличенные, те, которые перешлёт Яр[уя]). Кажется, № 6 неплохая, или сидячая. Вы посмотрите, какая получится лучше при увеличении. Будет лучше до июня перес[лать] в Шрин[агар] статьи Яруи и Модры, тогда я смогу закончить мою статью лучшим образом. Не навредил ли уволенный служащий Шелберг Логвану в вопросе серебра в Бомбее. Яр[уя] написал о странном впечатлении в Бомбее – он напишет более подробно о своих впечатлениях там. Боюсь, не написал ли кто о Логване в Бомбей (почему-то люди разносили слухи), потому что часто уволенные служащие пишут по всем адресам, куда только могут достать. Яр[уя] напишет обо всех делах, полезных для н[ового] с[индиката]. Передайте Дяде Б[оре] мой братский привет. Скажите ему, мы идём выше и ближе, и горы здесь имеют огромное значение для всей панорамы. Н.К. Рерих. Гималаи. 1925 г. Всем вам, родным и любимым, – лучшие стрелы. Духом всегда с вами, Р/Х. 12 марта 1925 года Почтовая карточка Н.К. Рериха к сотрудникам Мы только что прибыли. Сражаемся со многими препятствиями . Крепко целуем вас. 15 марта 1925 года Письмо Н.К. Рериха к сотрудникам (рукопись) Всеми способами передвижения мы добрались до Шринагара4, конечно, первый наш шаг – уже запрещён. В Лех5 – поехать не разрешено. Теперь начались долгие хождения . Если тем не менее они откажут, я напишу вам официальный отчёт и вам придётся представить его акционерам панорамы, администрации Музея, в Корона Мунди, в Алатас и всем финансово заинтересованным учреждениям. Я уже заранее предупредил, что Америка потратила на это художественное предприятие такую сумму денег, что отказаться от плана панорамы с печатанием серии картин акционеры не захотят: сенатор Боралз с Комитетом иностранных дел примет участие, потому что необъяснимо, почему многим путешественникам, даже простым охотникам <…> разрешено. Мы будем бороться, потому что наше дело правое. В Гульмарге6 всё ещё много снега, и потому нам придётся оставаться здесь ещё 10 дней. У нас всё хорошо. Только приходится прогонять местных купцов, потому что до Леха нам не надо что-либо покупать или тратиться. Все мы хотели бы как можно скорее выбраться из здешней атмосферы для настоящего дела. Шринагар представляет собой нечто грязное. г. Шринагар (Индия) Когда вы видите развалины Авантипура и Мартанда7, становится ясно, что в теперешнем состоянии деревень нет ничего общего с прошлым размахом, но здесь даже на окраинах – остатки построек Акбара. А из украденного трона Соломона махараджи Майсора сработали бы какой-нибудь яркий дом. Мы получили письма от Логвана, Порумы, Авираха. Как много нового во всех учреждениях. Нам радостно узнать, что книги будут напечатаны в Америке. Мы целуем вас всех и посылаем наши лучшие мысли. Уже давно не писали Тарухан и Светик. Надо уделить самое серьёзное внимание качеству репродукций, если вы сравните «Вестника» с открытками издательства Св. Евгении – вы увидите разницу. Надо требовать два или три пробных оттиска, иначе они начнут выдавать сухие «коммерческие» плакаты, не подходящие для изданий, тогда как для «Гималаев» необходима художественность воспроизведения, иначе нельзя взять и $25 за книгу. Американские концерны должны показать, что они могут полностью заменить умирающую Европу. Пусть Модра лично увидит миссис Робертс и спросит у неё совет: как лучше наладить пробные оттиски. Кто-то из вас пусть также сделает несколько экземпляров с оригинала. Потому что этим изданием держим экзамен на все будущие. Главным образом, необходимо избегать сухости и коммерческого сходства с плакатами, сравните с качеством тех, что были изданы в «Евгении», и репродукциями для монографии. Нужно ещё больше пробных оттисков . Чересчур много ретуши, все линии на углублениях слишком резкие, пурпурные тона монотонны. Не должно быть так, чтобы полы и стены были одного цвета. Хороша ли эта фирма для художественных репродукций. (конец письма отсутствует) 22 марта 1925 года Письмо Н.К. Рериха к сотрудникам Шринагар Родные и любимые. Переговоры о разрешении въехать в Лех отложены на 10 дней. Может быть, не придётся прибегать к чрезвычайным мерам, но тем не менее постарайтесь через тех, через кого сможете, достать побольше предписаний. Зиманд хотел получить их от сенатора Боралза? Можно что-нибудь раздобыть через Пелл. Светик знает его адрес. Можно достать письмо от Boston Art Club (Пеппер). Здесь никто не знает о художественных ценностях, и надо всё начинать сначала. Только что мы получили письмо от Ч. Крэйна. Он сделал заказ писать для него впечатление от Бенареса в лунном свете. Н.К. Рерих. Бенарес. 1925 г. Думаю сделать его летом, а вы через К[орона] М[унди] перешлёте ему. В Гульмарге всё ещё 6 футов снега. И нам придётся в течение двух недель путешествовать в лодке. Сегодня нам предложили одну, под названием «Монарх». Я не знаю, как работает местная почта, и посылаю короткие послания. Наилучшие послания и стрелы. Духом с вами, Р/Х. Мотивы отказов самые абсурдные. Они говорят: нет дома. Но мы отвечаем, что за 6 <…> можно построить местный дом. Затем они говорят: не будет достаточно провизии, но мы говорим, что есть торговцы для того, чтобы доставить любое количество. Затем, нет лошадей. Но мы говорим, что повсюду табуны лошадей. Тогда они говорят, что список на следующий год уже укомплектован, и каждый такой мотив мы должны побороть. Мы уже серьёзно предупредили, что на это мероприятие уже потрачено так много денег в Америке, что корпорации никогда не отступят от плана и произойдёт ужасный международный скандал, и положение Анг[лии], которая чинит препятствия делу культуры, будет печальным. Кроме того, сумма предъявленного иска будет огромна. Теперь продумайте ваши способы действия для новой серии рекомендательных писем. В середине июня Крэйн вернётся – он тоже может что-нибудь раздобыть. Родные и любимые. Среди разговора о меховых спальных мешках и специальных женских ботинках были доставлены ваши дорогие письма. По вашему вопросу о 1-м томе «Чур[аевых]» мы получили указание напечатать этот том в новой орфографии. Деньги пока что используйте из квитанций от шести проданных акций. В течение этого времени старайтесь больше не продавать акций. Не появился ли д-р Айтинген? Не купит ли Больц? Если по-другому никак не выходит, оставьте одну акцию для меня. Яр[уя] хотел купить одну. Хорошо, что вы спрашиваете о таком изменении в бюджете, потому что особенно приятно действовать в соответствии с указанием. Очень многое нам, из-за нашей близорукости, не видно, но Учитель всегда скажет, если что-то нужно. Конечно, Тар[ухан] найдёт темы для написания своего эпоса, потому что с такими сотрудниками, как Нару, многие текущие дела пойдут именно так интенсивно. Были ли какие-нибудь рецензии на «Пути Благословения»? Толстого надо оставить в одиночестве. Его имя в нежелательном списке. Так указано. Очень интересно приближение Б. младшей. Будет хорошо, если через неё вы приблизите М[эри] Зигрист. Особенно хорошо всё, что вы напишите о детях и о вашем визите в Приюты – вот откуда придёт настоящая армия, не скованная предрассудками. Хорошо, что ваш голос без проводов звучит в Америке. Зов в пространство завоёвывает молодых, сейчас ещё невидимых и неизвестных. Скажите Дяде Б[оре] и акционерам, что мы продолжаем сражаться за наш путь. Через два дня у нас будут ещё одни переговоры. Если результат будет отрицательным, я вам напишу, и вы войдёте в контакт с британским конс[улом], потому что так уже оскорбительно. Мы держим Знамя высоко. Я начал писать заметки для статьи «Гималаи». Первую часть я отправлю из Гульмарга, вторую – с Божьей помощью, в октябре из Леха. Вы предложили Миллигану из Кливленда взять «Гимал[аи]» для Музея? Даёте ли проспекты людям в Муз[ее]? Потому что это издание могло бы гораздо лучше помочь делу Алатаса. Мы посылаем лучшие стрелы. Духом с вами, Р/Х. Светик не пишет. Перевод с английского О.В. Исаевой и Т.Ю. Водолажской (г. Тамбов) (Продолжение следует) Примечание 1 Продолжение. Начало см. в журналах «Дельфис» № 4 (92) за 2017 г., № 1 (93), № 2 (94), № 3 (95), № 4 (96) за 2018 г., № 1 (97), № 2 (98), № 3 (99), № 4 (100) за 2019 г., № 1 (101), № 2 (102) за 2020 г. – Прим. ред. 2 Игнсио Зулоага (исп. Ignacio Zuloaga y Zabaleta, 18701–1945) – испанский художник, чрезвычайно популярный в конце XIX – начале XX в. 3 См. сноску 1 в «Письмах Н.К. и Е.И. Рерих из архива Музея Николая Рериха в Нью-Йорке» в «Дельфисе» № 2 (102) / 2020. – Прим. ред. 4 Шринагар – летняя столица штата Джамму и Кашмир, Индия. 1700 м над уровнем моря. 5 Лех – город в индийском штате Джамму и Кашмир. Бывшая столица гималайского княжества Ладакх, 3524 м над уровнем моря. 6 Гульмарг расположен на склоне хребта Пир-Панджал в западных Гималаях, в 52 км от города Шринагар, в штате Джамму и Кашмир, Индия. 7 Населённые пункты на северо-западе Индии, где находятся руины её знаменитых архитектурных памятников.