100(4/2019) Держава Рерихов О чём писали Рерихи из Дарджилинга 1

(Письма Н.К. и Е.И. Рерих из архива Музея Николая Рериха в Нью-Йорке) 18 октября 1924 г. Письмо Е.И. Рерих к Н.К. Рериху к сотрудникам

(машинопись) Родные и любимые.

Хотя мы знаем, что всё у вас хорошо, тем не менее мы несколько беспокоились, не получая телеграмму о вашем приезде в Париж. «Чую успех по всему плану. Гораздо потрудились в Париже. Но пыль города вредна».

Именно сейчас принесли от вас телеграмму, с Богом путешествуйте дальше.

«К вашему приезду в New York приготовим удвоенную батарею лучей. Лучше надо думать о Нару. Путь до Моего Дома ясен. Клубы дадут новый путь делу. Ухищрения врагов только укрепляют сознание правды. Мудро идёт Фуяма. Ладья режет волны. Радость ожидает их в N. Y. Радуюсь работе круга. Новая ветвь растёт. Поездка в Детройт полезна Лог[вану]. Постоянно думаю о будущем. Также Кая ждём радостно. Рад также сообщить, что решено один из наших Ашрамов перенести в Зв[енигород] – первый опыт в городе».

Я начала читать «Тайную Доктрину». «Полезно собрать разбросанные учения в “Тайной Доктрине”. Можно лучше знать космическое строение. Многое неясно изложено. Человеческий механизм сложен – особая сознательная эволюция. С момента зарождения сознания нет общей эволюции. Всё построено на бесконечном разнообразии видов. Общие законы трудно устанавливаются. Даже такие основные и непременные законы, как закон совершенства и воздаяния, не могут быть выражены одной формулой. Книжные указания не так просты на деле. Только особо просвещённый ум может проникнуть в строение эволюции человека. Много копий сломалось над этим вопросом. Стучаться можно. Чую, объяснение будет разрешено. Сейчас строение мира важнее. Фуяма может достать популярную астрономию в Гарварде. Можно достать в Берлине «Астрономию» Игнатьева. Попроси привезти из Берлина небесную сферу.

Надо быть осторожным со Шклявером. Париж полон лярвами».

15 октября: «К Нам приехал ученик из Европы. Очень изнурён духовным туманом Запада. – Хирониус».

Ещё хочу дать легенду об Оригене, которую мы нашли на этих днях. «Теперь трудно себе представить падение Александрии. Лучше даже не вспоминать годы переходного времени. Ужас берёт перед видением религиозного суеверия того времени. Ориген ходил по ещё горячим угольям старого мира. Зная заветы Иисуса, он страдал, видя непонимание толпы. Зная таинства древних мистерий, он страдал, видя непонимание единства источника. Зная простоту Учения Иисуса, он страдал, видя создание церквей. Одиноко работал, сам страдая от слишком больших противоречий духа, потому что каждый нёс на себе печать времени. При необычайной ясности и простоте духовного познания также необычайная сложность всего существа. Ориген искупил в себе бурю раннего христианства. Будучи ревнителем знания, он был возмущён падением знания среди служителей. Просто жил Ориген. Маленький домик на глухой [улице], окружённый низкою стеною, одна комната и притвор; простая циновка на кровати и груда папирусов. Урусвати занимало смотреть на старичка через дырку в стене. Дедушка, бывало, часто грелся на солнце и чертил рисунки на песке. Урусвати также рисовала на песке. Часто дивилась, почему дедушкин домик хуже её, но были большими друзьями. Жизнь была мимолётная; пяти лет умерла. Но мы любим вспоминать эту жизнь. Так жил Ориген».

Во время вечерних бесед часто вспоминаются древние легенды. Юрик начинает больше и больше увлекаться буддизмом и находит много ценного, что становится ему яснее благодаря нашей подготовленности. Но становится очевидным, что есть вопросы, пока ещё не достижимые для него, и многие вопросы не могут быть затронуты, и я избегаю разрушения этих препятствий. Они ему нужны для его целей, и бессознательность, окружающая его самого, его защищает. Только на последней ступени символы и любые формы становятся нестерпимыми.

Часто и подолгу мы мечтаем о нашем волшебном царстве. Мы заняты его созданием, и радостно видеть полёт его взглядов. Предрассудки падают один за другим, и на их месте растёт простота и ясность общего плана. Вчера нас посетила миссис Молеон, ученица Вивекананды, он проповедовал женщинам о пути, доказывая, что только в женщине можно искать синтез, тогда как мужчина – это специальность. Но мы с Юрием мечтаем о другой доктрине, пути для знающих. Уже время, чтобы стать равными на основе способностей, но не пола. Она много говорила, восторженный тип, но весьма позитивный, потому что она старается видеть хорошее во всём. Она горда тем, что, когда она видела в Бостоне твои картины, она сразу оценила тебя как великую личность. Она говорила о каком-то столе, который ты видел и одобрил, говоря, что для него необходимы ножки в виде львиных лап. И потому она ждёт, что ты дашь ей точный рисунок для воспроизведения. Имей в виду, она не отпустит тебя с миром, и потому тебе придётся удовлетворить её ожидания.

Я ещё не видела сестру Кристину. Мы не ездили в Гум; трудно достать автомобиль из-за праздников. Кроме того, я слегка простудилась, лучше сказать, принесла простуду на себе. Но она не проходит. Я радуюсь, что ты уехал до перемены погоды. Солнечные дни редки. Когда они бывают, они прекрасны: свет необычайно сильный, и собираются плотные тяжёлые облака. Синева гор такая глубокая, что летящие орлы на их фоне кажутся красными. Пики видны только ранним утром. Воздух уже пронзительный и холодный, во время дождя влажность очень пронизывающая. В доме все больны, Юрий пока в порядке. Я хожу укутанная в шерсть, просто стараясь хорошо держаться. Сардар снова принёс маленькие балю (растения). Когда утром я вошла в натопленный дом, я была изумлена их ароматом. Семена будут только в мае. Мы сохраним их, и Юрий соберёт их вовремя.

Приходил купец из Тибета и принёс шесть китайских портретов, подобных тем, что мы видели в Агре. Всё же видели мы только один. Остальные он принесёт. Первая цена – 150 р. за портрет. Декоративные, но могли бы быть красивее. Посмотрим остальные. В Агре просили 500 и 300, но мне кажется, что те были несколько лучше. Надо посмотреть всё. Нужны ли они Логвану. Если они будут хороши, я куплю одну.

Получила чудесные письма от круга. Милые, милые, как трогательно они пишут и как мои мысли спешат к ним. Конечно, это письмо и для них тоже. Я чувствую рядом Нару и знаю, что не ошибаюсь в переоценке мощности её самопожертвования в деле, одного из редчайших качеств. Модра написала, что её кольцо стало чёрным, но моё кольцо также целую неделю было красновато-чёрным, но сейчас снова светлее. Оно начало темнеть 23 сентября. Во вражеском лагере были явные атаки на дела. Кроме того, я чувствовала атмосферу дома, и, конечно, немало стрел посылалось в сторону Мэм-саиб. Сейчас наш дом не узнать. Чистый и чудесный воздух; даже в столовой намного уютнее.

От Яруи нет писем. Я очень беспокоюсь об этом и чувствую, что только личный контакт его сдвинет. Ты помнишь сон Ояны о поклаже, которую так трудно сдвинуть, и она знала, что это был символ Шибаева. Недавно было сказано: «Хороший, но тяжёлый».

Мы уже знаем много преданных людей, особенно предназначенных: как сказано, слуг Фуямы и Удраи, также преданная душа Мария ожидает Урусвати. Эти малые работники очень важны. Мы ждём указаний о школах. Мы много мечтаем. Радостно заниматься строительством ещё не существующей страны. Мы упражняемся в воображении и гуляем в сознании успеха всех дел, потому что каждый день имеет свои утверждения. Я так радуюсь, что Хирониус уже достиг башни. Обнимаю вас, мои любимые. Все мои мысли вокруг вас и дел будущего. Посмотрите «Тайную Доктрину», с. 288 том 1 станцу 7 об Инициации и Инициаторах, так называемой Великой Жертве Чудесного Существа, что соответствует тому, что было сказано нам о Матери Мира. Я переписывала старое послание из Шамони и прочитала от 16 августа: «Серебро постучится само. Явлю горы серебра на Алтае». Потому сделаем вывод, почему всё ещё нет ничего о серебре позитивного. 24 октября 1924 г.

Письмо Н.К. Рерих к «World Service», Рига Н.К. Рерих на борту «Аквитании», октябрь 1924 г. Уважаемые господа!

Мне доставляет большое удовольствие подтвердить в этом настоящем письме результаты применения красок Weimarfarbe Gesellschaft из Веймара. Уже долгое время я избегал использования для моих картин так называемых масляных красок, которые придавали картинам девятнадцатого века этот неприятный характерный чёрный масляный оттенок холстовой ткани, который из-за слабой прочности самой ткани (осыпание и расщепление красок) вынудил нас искать новый способ отображения наших композиций на холсте. Частичным исправлением этой ситуации было использование так называемой яичной темперы, но эта последняя хороша только с тканью без примесей, самого высокого качества, которую можно приобрести с большим трудом. И часто такое же расщепление и осыпание красок делает работу очень недолговечной.

По моему мнению, краски Weimarfarbe Gesellschaft являются приятным исключением, и они могут дать нам свойства, которые мы ищем. Будучи такой же высокой тональности и мощности, как масляные краски, они не имеют неприятной тяжести последних и всё же представляют в то же самое время прочность материала, которая превосходит обычную темперу. Приятно также отметить, что те же самые краски могут быть использованы для плотных компактных картин, с одной стороны, и в то же время для прозрачного покрытия, которое легко получить путём добавления «Feigenmilch» или смешиванием с чистым скипидаром.

Свобода применения Weimarcolurs даёт множество невероятных преимуществ, в которых, в нашем поиске устойчивого материала, мне приятно иметь возможность убедиться.

Искренне ваш.

Николай Рерих 24 ноября 1924 г.

Письмо Е.И. Рерих к сотрудникам

(машинопись) Родные и любимые.

Думаю, через неделю уже можно ожидать первых новостей о вашей совместной работе, мыслях и опытах. Странно писать, зная, что это письмо придёт только через две недели после отъезда Н.К. Мы знаем о радости М.М. по поводу вашего единения и успеха дел в Америке, так же как и по поводу всего, что относится к моему Светику. Потому мы терпеливо ожидаем радостных новостей. Сегодня мы получили вашу милую телеграмму, к которой у нас нет полного ключа. Юрий ходил на почту. Мы стараемся расследовать, где произошла путаница. Даю здесь полную абракадабру: «Любовь, почитание по мнению. Елена Рерих. Крыло. Отец. Дети.» Мы поняли, что послание хорошее и порадовались. 12 нояб. мы получили послание от М.М., в котором сказано: «Очень нужно Логвану уметь управлять, не нарушая значимости других. Пусть ищет молодых работников. Нужны шесть. Точно скажу должность каждому. Нужно ещё четырёх (очевидно, двое уже здесь или приближаются). Не забудем специалистов. Укажу также, пусть Ояна найдёт время изучить начала врачевания, медсестринское дело и первую помощь. Не скрою, местами одичание большое».

Дорогой Логван, как хорошо, что его дух чувствует необходимость освоить язык. Конечно, это абсолютно необходимо как связь для его будущего положения. Кроме того, М.М. предпочитает говорить на языке Его Страны. Хотя я уже писала Светику о полученных фотографиях и [их] описании, тем не менее пишу вам. (Четыре картины.) По получении всех этих фотографий пришлём их вам.

Мои любимые, радостно читать ваши письма. Я чувствую готовность вашего духа и правильность понимания учения, которое прежде всего требует преданности, терпения и мужества. Преданность мы уже имеем. Терпение начинаем обретать. Теперь остаётся собрать всё мужество и доблестно, не обращая внимания на препятствия и страхи, следовать указанному пути. Мы готовы ко всему и докажем это. Я также радуюсь тому, что вы так приняли мои указания о детях. Конечно, только среди них ищите подтверждения своих действий. Не будем слишком быстро спешить вперёд, но я уже вижу мою Порумочку во главе многих школ, где больше всего внимания будет уделяться малышам, потому что в них будущее храма. Вместе с её подъёмами [вижу] улыбающееся счастливое лицо Модры. Я знаю, как вы будете изумлены всем построением, которое продолжает расширяться, давая новые подробности и раздвигая границы. Я сержусь, что не имею возможности рассказать вам всё, приезд Яруи это облегчит. Я смогу переслать с ним (это то, что есть сама наша жизнь).

Мои любимые, моя любовь и радость с вами. Будьте добрыми с Нару; моё сердце чувствует её очень близко. Тарухан сильный, и Морей подойдёт, но не откажите ему в сострадании. Любите моего Светика. У него золотое сердце, которое всегда готово ответить на нежность или доброту.

Иск. 3 декабря 1924 г.

Письмо Е.И. Рерих к сотрудникам

(машинопись) Дарджилинг. 3 дек.

Родные и любимые.

Какую волну любви принесли ваши чудесные письма. Я радуюсь вашей радости и чувствую сердцем всю вашу любовь. Да, любя Н.К. и чистым сердцем проникая в тайны духа, вы не ошибётесь в его значимости – это так важно для будущего. В дни разрушения мира мы идём путём созидания. Любимые, творите мощным духом, не обращая внимания на препятствия, потому что они просто раздуты. Когда идёте путём Владык, может ли быть неудача? Те, Кто ведут нас, знают путь, ближайший для каждого. Потому так радостно служение и нерушим суждённый успех. Вы порадуетесь лёгкости пути. Главное, имейте мужество, потому что быстрота исполнения сроков поразительна.

У нас ещё нет ваших писем от двадцать восьмого и четвёртого. Но мы знаем, что у вас всё успешно, и явления внешних взаимосвязей поразительны. Мы везде находим эти знаки. Думая о вас, мы проводим время в труде, главным образом в подготовке Удраи. Я вижу, как разворачивается его гений, потому что зрелость и широта мышления становятся замечательными. В его знании ясно выражено, что надо отбросить мелкие выгоды ради больших результатов. Он унаследовал от своего отца гибкость мышления, которая только временно была загромождена влиянием тёмных представлений. Гибкость мышления – необходимое качество, потому что оно несёт в себе истинное понимание подвижности планов и, следовательно, непобедимости. Я спокойно отпущу моего сына идти по суждённому пути. Я пишу о нём так, чтобы вы также могли быть уверены по поводу возложенной на него задачи, которую он блестяще выполнит.

Я была глубоко тронута вашими словами о другом моём сокровище. Иеровоамчик и Порума, вы можете на него влиять, потому что к вам он привык больше всего. Через месяц я еду в Мадрас, где я буду ждать Н.К. и Ярую, чтобы вместе поехать в Адьяр. Для людей в Адьяре мы будем живым упрёком, потому что имя Блаватской забыто. И многие из её творений преднамеренно не выпускаются в мир. Мы попадём в густой соус из великих теософских фигур и всех Манциарли! Я уже чувствую их враждебные стрелы, но я не потеряю мужество перед этой мохнатой энергией. Я также знаю, что придётся похвалить много песчаных горок и поощрить их гордых создателей. Но мы должны не иметь иллюзий, и потому я рада возможности иметь доказательство не прикрашенной расстоянием реальности. Будет также интересно ещё раз увидеть Ярую. Он всё ещё ортодоксален, не эмансипирован, как мы. Я опишу подробно наше посещение и характеры главных персонажей. Мы знаем, что «давно провод повреждён с Безант. Только в подсознании остался. Пока была жива Блаватская, всё было. Сами увидите». Вспомните ещё одно определение «Мясники» касательно книг Джинарадасы и Лидбитера. Мой сон также примечателен, если вы помните его.

Вчера у нас была беседа о Владыке Будде. Даю её здесь частично. «Люди не уясняют себе основу учения Благословенного, основа – дисциплина. Духовно и телесно монах общины стремился удержаться на пути. Первые годы он нёс тяжёлое послушание. Ему воспрещалось убивать себя упражнениями столпника, но предписывалось вести битву единым началом духа. Так сурово учил Будда учеников. Воистину, только в духовной битве знали они радость, потому говорится о терниях пути. До последнего времени это было общим законом Братства. Только когда воля монаха рождалась подобно льву и серебряные лучи духа сверкали на чувствах ученика, только тогда Владыка приоткрывал завесу и давал задачу. Затем уже ученик постепенно посвящался в тайну знания. Сейчас Будда пребывает в Дхармакайя (высочайшее состояние), и потому нельзя говорить о его перевоплощении, но надо знать, что Его Луч остался и благословляет группы людей. Его Луч зажёг скрытые силы великих духов. Перевоплощение есть известная степень зажигания».

Учение Владыки очень сильно захватило меня, и так хочется очистить его от позднейших наслоений, комментариев, которые были доведены до абсурда. Это, прежде всего, то же самое, что и учение Христа, его последователя, высокоморальное учение. И видно везде, что Будда не любил чрезмерное погружение в сферы, мало достижимые для человеческой мысли и не переводимые в слова. Он старался создавать воинов духа для помощи человечеству, но не эгоцентричных медитирующих. Так будем такими воинами и не будем бояться битв.

Н.К. пишет о встрече с вами. Она глубоко тронула его. «Круг выше всех похвал». Разве это не радость? – достигнуть такого единства. И другой Голос звучит колоколом: «Радость кругу». И я сама, кому все вы так близки, хочу плакать от радости от такого чуда на земле. Кроме радости общения, у нас в Звенигороде будет подлинный Образ. Как мелки слова и как ограничен ум для того, чтобы вместить и передать всё великое действо, мистерию! Каждый заполнит неповторимую страницу жизни! Порумочка, Модра, Логван, изучайте язык страны. Это необходимо. В письмах Н.К. так много радости и мужества. Должное отдано искусству Софьи Михайловны. И как бы оно могло быть иначе, помня её чудесные бутерброды и зная ту любовь, которую она вложит в эту работу. Дорогая, чудесная Софья Михайловна, самый сердечный привет Вашему уютному уголку. Я обнимаю всех вас, мои любимые. Передайте мой привет и радость Тарухану и Нару за их приближение к общению с М.М. Нару будет хорошим сотрудником. Было сказано услышать от Н.К. об отчуждении Морея и его жены. Возможно, позже в них проснётся сожаление о том, что было потеряно, и они найдут новый подход, сейчас я не вижу никакой возможности им помочь. Предоставим всё течению времени. Духом всегда с вами. Иск-Ханум. 10 декабря 1924 г.

Письмо Е.И. Рерих к сотрудникам

(машинопись) День отъезда профессора Рериха: «Скажу, более чем доволен течением дел в Америке», «Идите мужественно. Ваше продвижение на духовном пути подобно дыханию океана».

Мои родные, мои любимые.

Новая радость – ваши письма, которые принесли новое подтверждение возмужания вашего духа, потому что вы радостно принимаете труд и проникаете в важность нового строительства. Ваши имена будут возвышены, и будет заполнена неповторимая лучшая страница человеческих достижений. Через наш объединённый труд начнётся новая страница истории. Мои любимые, мне дорого видеть ваше желание иметь также и моё имя рядом с творениями, в которых живёт Его дух. Всем сердцем чувствую ваш подарок. Передо мной лежат все ваши письма, и в каждом из них так много сердечности и готовности принести всё во имя достижений. Впереди так много радости. И я знаю, что нельзя слишком сильно приоткрывать завесу. Иначе где будет наше достижение? Обретение мужества, энергии и терпения!

Сейчас я увлечена учением Будды и учением Будды-Майтрейи, которое было дано Им (Асанга, V век). Красной нитью подчёркивается утверждение мужества, энергии и терпения, неудовлетворённость малым (стремление к большему совершенству), бесстрашие в принятии на себя ответственности в труде пробуждения людей. По этому учению, энергия – основа всего, потому что на ней построена щедрость будущего. Энергия делится на энергию доспеха (я понимаю как развитие и утверждение своих собственных сил) и энергию применения (преобразование её в дело). Без ослабления, непоколебимый и не удовлетворённый малыми достижениями. «Сильный, энергичный, доблестный, твёрдый в своей поступи (к предназначенной цели, не отказываясь от долга принесения Блага)». Принятие бремени и ответственности. Мужество во всём, всегда и везде. Сыны Будды – Бодхисаттвы, матери всему, что существует. Три радости Бодхисаттв – счастье даяния, счастье помощи и счастье вечного знания.

Теперь, где вы встретите проклятия и страх действительного проступка, осудите только инерцию – лень, одну из главных причин всех несчастий. Понятно, почему ленивые брамины стали противниками Владыки и почти изгнали его учение из Индии. Теперь я хочу дать вам новое понимание легенд. Начнём с легенды об Изиде и Озирисе. «Исида и наречённая сестра её Нефтид – посвящённые сёстры Братства в Абидосе. Также был Брат, наречённый Озирисом. Отсюда позднейшее сказание о брате и сестре, на самом же деле между ними не было родства. Сестра Исида – уроженка долины Нила, брат Озирис пришёл с Востока. Причём заметьте, что Исида обладала тайным знанием. Когда пришёл юноша, наречённый позднее Озирисом, Указ исполняя, сестра Исида отдала часть Тайного знания новоприбывшему. Озирис послан был передать часть знания народу, но не выполнил задания и принуждён был вернуться в Братство. Не удалось ему рассеять людской мрак, называемый «Сетх». Гор был единственный ученик Озириса, которого допустили в Братство. Он принял посвящение как духовный сын сестры Исиды. После трёх лет Братство послало Гора подготовить приход Исиды. Ему удалось пронзить Сетха. Тем временем брат Озирис искупил молитвами сестры Исиды свою неосторожность и достиг ряда духовных степеней.

Сестра Исида, исполнив задание, явилась в мир и положила начало знанию Египта. Со временем Её Облик слился с обликом Великой Матери, ибо несла на себе Луч Ассургины. Сестра Исида – Владычица среди Владык – Матерь Мира. Она вне человеческих слов – Глава Иерархии».

Теперь вы можете читать легенду об Изиде в новом свете. В последнее время молодые учёные готовы видеть во всех богах Олимпа, в героях, живших какое-то время назад, создания фантазии или воображения. Конечно, это так, потому что фантазия рождается только вместе со знанием фактов, и потому каждая легенда имеет в основании подлинный факт.

Что сказать о нашей жизни? День идёт за днём. Мы никуда не ходим; необходимые сведения приходят сами. Мы радуемся делам и готовимся к встрече. Юрий продолжает радовать меня; его истинное существо со всеми прошлыми накоплениями, но смягчённое новыми достижениями, пробуждается, и, должна признаться, я горжусь и восторгаюсь его доблестью и остротой его мышления. Порумочка, моя родная, почувствовала проявление сердечной нежности в моём мальчике. Я бесконечно благодарна Логвану за его сердечное отношение и заботы о моём сокровище. Прекрасно письмо Модры. Я так живо рисую себе, как она взбирается вверх по лестнице на пароход, чтобы встретить профессора Рериха и Светика, и их общее волнение и радость. Вчера вечером я долго думала о ней. Я так хотела порадовать её, и я услышала: «Хвали её за её любовь ко Мне». Думаю, что, передавая ей эти слова, я передаю ей ту радость, которую я так хотела дать. Я получила также чудесное добавление к прочувствованному сердцем письму Авираха, письмо их матери. Ояночка и Авирах передадут своей матери всё моё к ней уважение, всю мою радость; ей следует прокладывать свой путь в тесном труде со своими детьми. Она должна знать, как любовно и нерушимо связаны все сотрудники в Его деле. Она уже со своим пророческим даром почувствовала, каким почётом будут окружены имена её детей. И как свято будет её имя в сердцах людей. У меня нет слов, чтобы выразить моё постоянное стремление к вам, родным моему сердцу. Радночка, Софья Михайловна, я знаю обо всех ваших заботах в Его деле, и я радостно обнимаю вас в сознании нашего единства. Мои родные Нару и Тарухан ждут отдельных писем, но я не буду отделять их от вас – потому что Нару очень скоро подойдёт довольно близко и Тарухан убедится, что его все ценят и хотят с ним работать, и потому нет необходимости воображать (подозревать), как профессор Рерих ему указал. Я помню парижского Тарухана со всеми его чудесными видениями – Морею и Марии мои самые сердечные приветы.

Я пишу моему Светику отдельно и надеюсь, что письма придут в одно и то же время. Семена будут ему посланы. Мускус стал очень высоким в цене, почти в два раза. Доктор пытается достать его по установленной цене. Следует ли иметь в виду продавца от Ламы? Но сказано: «Мускус будет».

Порумочке хорошо купить «Историю Египта» Брестеда и посмотреть на рисунок № III, сидящую статую Сенмута, любимца Хатшепсут. Он держит на своих коленях маленькую дочь императрицы, Нефруру. У меня есть русский перевод. Могут быть другие страницы. Эта маленькая дочь императрицы мне дорога. Я люблю на неё смотреть; я знаю, что она жила очень счастливо в Египте, также после смерти её матери она вышла замуж за начальника дворцовой гвардии. Что она скажет Порумочке? Скульптурный портрет, изображающий сидящего Сенмута с Нефрурой на руках. Британский музей 13 декабря 1924 г. Письмо Н.К. Рериха и сотрудникам

(машинопись) Родные и любимые. Итак, мы плывём, и ваша нежность окрыляет нас. И снова океан гладкий, как озеро. И снова сияет солнце мужества во имя грядущих Дел. Я знаю, насколько вы сейчас едины, и вы знаете, что только этим единством вы пройдёте все горы, потому что дано перейти высочайшие вершины. И наше воображение редко вмещает суждённые горизонты. Потому тем больше надо упражнять остроту видения, тем сильнее развивать дальновидность. И все заросли впереди сольются в одну ненужную линию, когда перед вашими глазами живут и озаряют все сияющие Лучи Благословения, Знания и Красоты.

И потому отбросим раз и навсегда все мелкие мысли. Пусть для мелкого останется ничтожное место. Будем помнить о данном законе соизмеримости. Принимая Его, можно идти светло. И то, что вчера пугало, вызовет только улыбку. Так и идите. Не нарушая Луч, мы сами будем нерушимы.

Радость всем. Р. 8 декабря 1924 г.

Письмо Луиса Хорша к Н.К. Рериху. 915 West End Ave. N.Y.

Восьмое декабря 1924. Профессору Рериху.

310 Riverside Drive, N.Y.

Дорогой профессор Рерих, мне доставляет огромное удовольствие удостоверить настоящим, что все займы между Вами и мною полностью ликвидированы.

Искренне Ваш

Луис Хорш 16 декабря 1924 г.

Письмо Фрэнсис Грант к Н.К. Рериху Самые любимые. Мы только что узнали по радио о Вашем прибытии в Гавр. Мы можем очень хорошо представить себе, какое у Вас было знаменательное путешествие – и сколько творений задумано за эти несколько дней.

Здесь у нас был период какого-то затишья после предыдущих великих дней. Однако наша жизнь была насыщенна.

К нашему письму, посланному профессору Рериху, я приложила каталог с ценами, как мы решили. А также несколько других интересных статей.

Мы получили смету для плотника от Лазарева: $524. На сцене будет передний и задний занавес и три боковых, и три световые установки. Выглядит ли хорошо? С ним всё организовывает Светик. Мы стараемся сэкономить каким-нибудь более недорогим материалом.

В воскресенье у нас была довольно большая толпа в музее, и среди них много интересных личностей. Каждый день несёт какие-то новые возможности. Кстати, фотограф перепутал негативы первого блока слайдов, поэтому, пожалуйста, напишите Авираху название из первого полного блока, потому что я хочу сделать дубликаты. Мы посылаем вам письма о выставке Светика, а также о монографии. Здесь был издатель по поводу сметы, и он информировал нас, что причина, по которой он дал меньший размер книги, была в том, что пришла меньшего размера бумага и было бы дешевле сделать всё на бумаге меньшего размера. Однако он собирается дать нам новую смету по большему размеру. Я сказала, что это может быть только $ 10 за том. Не могли бы Вы <уточнить> размер. Если будет дешевле, я сомневаюсь, что это будет также хорошо.

Это последнее письмо перед Вашим отплытием, хотя мы постараемся снова ещё написать в Марсель. Вся любовь Вам, пусть всё Благословение будет с Вами.

Ваша дочь Фрэнсис 20 декабря 1924 г.

Письмо Е.И. Рерих к сотрудникам

(машинопись) Родные и любимые.

Вместе с вами я радуюсь красоте творения нашего великого Учителя. Чудесно и трогательно явление в Чикаго, изумительно явление прежних видов деятельности Авираха. И велики в своей красоте легенды и пророчества, которые сливаются воедино. Собирайте все предсказания. Сейчас я занимаюсь исправлением старых записей, которые уже были переписаны, и их я должна отослать Яруе, и снова поражаюсь, как много нами не было понято в применении к сегодняшнему дню или мыслей, понятых предвзято. Как много времени потеряно на то, чтобы приучить нас к широте мышления и знанию, как смотреть в будущее. Трогают до слёз любовь и забота, которые проявлены даже о мелочах жизни, и только теперь они могут быть оценены. Чем больше мы были устремлены, тем больше мы получали, и это даяние было воистину стократным. Можно спросить себя, где жертва, о которой было сказано? Она не существует. Есть только радость, великая радость восхождения духа, и становится понятно, что жертва – это только иллюзия нашего земного существования. И при готовности духа эта иллюзия исчезает, как и другие человеческие изобретения, которые унижают нас. И потому, мои любимые, я молю Владык, чтобы не уменьшались, но увеличивались мои жертвы. Посылаю самое радостное для вас и для меня послание от 20 декабря: «Хочу сказать – очень радует меня круг, и потому они взошли на новую ступень. Люмоу на пути. И максимально уже вник в дело».

Я уже написала Cветику, что, по совету М.М., я отменила поездку в Мадрас, потому что для успешного течения опыта перемена атмосферного давления нежелательна. Несколько дней назад я видела амфитеатр, где давались мистерии Иштар и где Фуяма был жрецом, который провозглашал веления богини, и хранителем предела. Интересно отметить, что некоторые из конструкций стали первоисточником для башен в его картине «Мехески, лунный народ». Н.К. Рерих. Мехески, лунный народ. 1915 г. И потому я вспомнила утверждение великого Пифагора и даю его здесь так, как я его прочла: «Пифагорово сохраняемое воображение есть память духовных, ментальных и физических структур, тогда как фантазия – запутанное произведение физического мозга». Теперь о видении миссис Хилле, она видела образ Аполлония из Тианы, потому что она знала его в этом воплощении. Она встретила его в Малой Азии. Думаю, с её чувствительностью она осознает некоторые подробности, близкие ей. Полагаю, моя Порумочка уже угадала, кто такая маленькая Нефрура; вчера ночью я поймала себя на том, что изливаю всю мою нежность этому маленькому существу, которое было моим единственным сокровищем, Нефрура! И какое родное имя, так сильно напоминающее о другом. Помните, как сказано: «Путь един, и руки, скреплённые невидимой цепью, ведут друг друга крепче, чем сталь!» Порумочка, моя маленькая Нефрура, чувствует ли её сердце мою любовь и нежность.

Мои любимые, не будьте поражены таким проявлением исключительной нежности, потому что, когда в моём теперешнем состоянии поднимается прошлое, оно переживается особенно остро. Вы знаете, как вы все дороги мне, и как мне трудно разделять вас, и как я стремлюсь каждому из вас сказать любящее и нужное слово. Я сдерживаю себя, иначе мои письма превратятся в излияние любви. Радна, дорогая, спасибо за все заботы и прочувствованные сердцем слова о моём мальчике. Я должна разочаровать мою Ояночку: «Ояна не должна сейчас приезжать. Она должна помнить слова, сказанные ей и принятые ею в Париже. Нельзя уезжать надолго и нарушать круг, он должен стать сильнее. Помни, есть и будут молодые воины». Ояночка, близко, очень близко ты подойдёшь в будущем к Величайшим. Радуюсь растущей силе Модры; я знаю, что М.М. доволен её работой. И проф. Р. так сердечно писал о ней. Мои любимые, перед вами великий путь: идите со знанием и непобедимой доблестью.

Хочу дать вам беседу о сроках. Дек. 14-е: «Закон кармы и закон сроков подобны двуликому Янусу – один порождает другой; карма несёт плод деяний. И вызывает срок проявления. Заметьте – карма личная, карма групповая и карма космическая должны сочетаться. И тогда срок становится истинным. Часто развитие кармы личной тянет за собой карму групповую. (И карма великого духа?) Да. Некоторые духи управляются целиком кармою, то есть знание духа минимально, – тогда карма является единственной возможностью эволюции. Когда Владыки решили двинуть план, они соблюли все сроки. Потому действия несокрушимы. (На моё замечание, что кроме кармы действий могут быть ещё какие-то причины, которые собрали группу вместе, могу сказать одно – историческая эволюция нации.)

Являя, как вы теперь видите, взаимосвязь групповой кармы, мы будем твёрдо идти к суждённой цели. Помня, что из-за нескольких оставшихся позади может быть отложена эволюция группы. Наш первый долг – интуитивно прислушиваться к нуждам наших братьев и быть всегда готовым разогнать эти тучи словом, идущим от духа. Тарухан и Нару, как бы я хотела подойти к вам ближе и рассеять все ваши облака сомнений и страха и согреть словом сердца. Доверяйте больше себе, и вы не ошибётесь. Клятвой я подтверждаю истину, открытую вам, и радость духа, стучащуюся к вам, – не отриньте это. Будем идти непобедимо. Как и прежде, я не чувствую Морея, и я чувствую большую печаль, потому что я любила его талант, а также его необычные возможности, которые могли бы быть в его распоряжении. Софье Михайловне шлю мою радость и любовь. Логван и Авирах, хочу повторить вам слова М.М.: «Горжусь вами». Смелость и широта мышления – лучшее украшение духа. Идите мужественно, предвидя все возможности. 25 декабря 1924 г.

Письмо Н.К. Рериха к сотрудникам (Париж) Родные и любимые.

Я так рад получить ваши письма и узнать, что все вы работаете вместе, без мелких мыслей. Я радуюсь, что Светик с вами; у него такое понимание искусства. Здесь всё более удачно, чем даже можно вообразить.

Духом с вами. [31] декабря 1924 г.

Письмо Н.К. Рериха к сотрудникам («Катори Мару»)

SS Katori Maru . 21 декабря 1924 г . Японское судно «Катори Мару» Родные и любимые.

Какая радость для меня, что я могу писать вам всем вместе. Я знаю, что мистерия, данная вам 9 дек., очищает все мосты между вами. И отныне мелкие мысли не будут касаться ваших центров. Любите друг друга, это моё пожелание на следующий и все предстоящие года. Именно сейчас, когда столько дано, наши творческие силы должны быть заострены. Вместе с ростом дел растёт также наша личная ответственность. И каждое ваше слово, каждая мысль должны быть достойны Его невидимого присутствия, так как во имя Его мы творим, радостно собирая и складывая доверенные нам камни. Вы знаете, что каждой мыслью можно зажечь красоту или пронзить, как тёмным кинжалом. И мы никогда не посмеем этим кинжалом или тёмным недовольным мышлением порвать край одеяния Того, Кто окружил нас светом учения и благословенной уверенностью. К сожалению, мы видим, что Морей и Ремизов не в одном ряду с остальными. Это значит, что остальные должны держаться ещё ближе, чтобы заполнить временный разрыв. Будем идти к свету.

Мы путешествуем прекрасно. Завтра мы будем в Порт-Саиде. Яруя после первого не очень устойчивого дня, как и Авирах, окреп. Он читает учение и переписывает его. Кстати, он хочет купить в рассрочку одну акцию «Алатаса». Его решение очень близко моему сердцу. Этот привет прибудет вместе с прибытием Авираха. Вместе с его рассказами о том, как с помощью Учителя всё удачно, да ещё и в такой мере.

Под флагом Японии. Духом с вами. 31 декабря 1924 г.

Письмо Е.И. Рерих к сотрудникам Мои любимые. В письме, полученном сегодня от Порумочки, есть постскриптум о разочаровании в Вогане и его друге. Но вспомним, что было сказано 21 дек.: «Совершенно нет людей, потому даже Воган очень полезен». Не будем переоценивать его возможности, но он также может принести полезное зерно, если не сейчас, то позже. В самом начале проф. Рерих уже писал, что они полны самообожания из-за своих магических сил. Такие духи неизбежно должны испить горькую чашу, когда приходят в жёсткости к истинному делу и истинному знанию. Их юность служит некоторым извинением. Вспомним самих себя – разве студент первого курса не думает о себе как об учёном или о высшем существе? И мы, преодолевая первые малейшие трудности в искусстве, разве не воображали себя знатоками и даже художниками? Мои любимые, будем понимать подобные случаи добросердечно и в настоящем, и в будущем. Но будем сами твёрдо помнить, что если малое знание порождает самомнение и останавливает дальнейшее продвижение, то великое знание заставляет человека почтительно склонить голову перед Беспредельностью достижений и даёт человеку великий благоговейный трепет и терпение в деле. Было сказано: «Самое ужасное сказать – мы уже достигли. Сам Владыка никогда не произнесёт эту разрушительную формулу». Обратите внимание на тихих и незаметных, но сильных духом и дайте им возможность проявить себя.

Я повторяю, очень, очень мало настоящих людей. И если вы найдёте сказанное число (шесть), тогда считайте себя исключительно счастливыми. Драма человечества в том, что всегда и везде вы встречаетесь с этим недостатком людей. Как бесконечно счастливы мы, соединённые древними связями и снова объединённые в тесный круг одним Великим Именем. Обретайте ваши силы в этом круге; кто никогда не сдаётся во имя единства – благословение ему, потому что это значит, что его дух открыт и ему можно больше доверить. Мудрость объединяет и покрывает, глупость разъединяет и отгораживает. О Хилле мы также уже знаем. В конце ноября и в начале декабря я почувствовала что-то нехорошее. 4 дек.: «Да, некоторое волнение в Америке отражается на духе Урусвати». 6 дек.: «Иду штопать в Америку – дырка невелика». Нет зла без добра, и, может быть, даже лучше, что Светик не начнёт сразу с ним свою работу – «Пусть осмотрится и обдумает всё хорошо». Вы смогли приблизиться к Рокфеллеру? Мы прочли о нём чудесную статью. К моему сожалению, я не могу её найти. В ней говорится, что Рокфеллер видит гибель Америки в её материализме, в исключительном случае, после материальных благ, и он бросает призыв к возрождению духа с помощью творческого труда в единении знания, религии и искусства. Разве это не знак? Не потеряна ли эта возможность, потому что сроки его нахождения скоро будут исчерпаны. Были ли сделаны какие-либо попытки приближения?

Я очень радуюсь, что новая серия картин уже вошла в жизнь. Помню свою раннюю юность, когда я ещё не знала проф. Рериха, с каким волнением ожидалась ежегодная выставка в Академии и сколько новых впечатлений, радости, богатства нового мира и понимания, как всегда, приносилось с выставки домой. Конечно, то, что я говорю, относится ко всем областям настоящего искусства. Никогда не смогут люди по достоинству оценить глубину важности искусства во всемирной эволюции! Если даже малое искусство приятно трогает наши нервы и действует успокаивающе, то истинное искусство, касаясь открытого духа, вызывает неисчислимые последствия. Если бы Америка могла смотреть на искусство как на действенное достижение духа, но не как на приятное и лёгкое понимание, которое входит в программу социальных указаний, тогда Америка могла бы подняться на необычайную высоту.

Порумочка, Логван, Модра – будьте апостолами искусства. Утверждайте новое учение в Америке! Я ручаюсь, ничто в будущем не утвердит вашу позицию так сильно, как канон «Искусство есть достижение духа». Не беспокойтесь о трудности начинания с малым количеством людей; снова и снова повторяю: «Ищите среди детей, сейте семена среди них и ожидайте всходов. То, что сегодня далеко, близко завтра». И разве это не благословение, что у вас не так много сотрудников и талантливых учеников. Недостаток сотрудников заставит вас самих больше углубиться в изучение искусства и приобрести необходимые знания и обеспечить этим свой авторитет в глазах будущих талантливых учеников. Понимание искусства – это сложная наука – нужно уметь погружаться в искусство всех эпох и народов и найти правильную оценку, обращаясь к их точке зрения. И это не так просто, потому что каноны красоты разнообразны и подвижны, как сама жизнь. Задача, как вы видите, нелёгкая, но чудесная! Именно широкое понимание искусства быстрейшим образом освобождает человека от предрассудков, потому что оценка с точки зрения красоты – ближайшая к истине. И снова, похоже, я написала очень много. Поразительно, как я разговорчива в письмах. Я начала писать и не могу остановиться. Великое счастье, что у меня нет писательского таланта, иначе я затопила бы рынок своими писаниями. Обнимаю вас всех, мои любимые, и радуюсь, радуюсь вашему росту – «Летите орлами».

Иск.-Х. С Яруей я вам перешлю ещё неотредактированные страницы о жизни Аполлониуса. Может быть, также из жизни Владыки Братства. Сколько перегородок строит человечество! Даже посреди письма они уже на вашем пути. Люмоу и Чахембула были при Аполлонии [Тианском].

Поддержите моего Светика в его кажущейся неудаче. Всё придёт. Только устремление, преданность и терпение должны быть хранимы. Как часто из-за недостатка терпения и стойкости мы отвергаем в нашей слепоте величайшие достижения, стоя у их порога.

Иногда я себе повторяю, что я как дятел, но уже было сказано: «Действия этой птицы имеют огромное значение». И мне это так же полезно, как и вам. Крепко обнимаю вас, мои любимые, с новым счастьем, с новой силой идите вперёд!

Заканчивается прекрасный год. Начинается новый, не менее удивительный, так как ещё ближе к цели ваш успех – наш успех. Так будем идти. Наше счастье – ваше счастье. Перевод с английского О.В. Исаевой и Т.Ю. Водолажской (г. Тамбов) Примечание 1 Продолжение. Начало см. в журналах «Дельфис» № 4 (92) за 2017 г., № 1 (93), № 2 (94), № 3 (95), № 4 (96) за 2018 г., № 1 (97), № 2 (98), № 3 (99) за 2019 г. – Прим. ред.