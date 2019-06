warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

98(2/2019) Держава Рерихов О чём писали Рерихи из Дарджилинга 1

(Письма Н.К. и Е.И. Рерих из архива Музея Николая Рериха в Нью-Йорке) 1 июля 1924 г.

Письмо Н.К. Рериха к сотрудникам

(машинопись) Кругу.

Родные и любимые, через три с половиной месяца я уже буду ехать к вам с разными посланиями, с финансовым планом для «Алатаса» и «Алатыря», с идеями об американском Музее и самой разной информацией. И теперь, читая ваши такие трогательные письма, мы всё время думаем: это мы обсудим вместе, это предотвратит ущерб, на это мы решимся. От писем Тарухана и Морея мы снова были расстроены. Теперь Морей спрашивает: «Почему они поехали в Америку, когда в Париже было бы лучше». Но он приехал раньше срока, без указа, а мы знаем, что значит действовать вне указа. Если бы новоприбывшие могли осознать, сколько синяков и ран они причинили себе, а также вам и нам. Каждый ответит себе сам. Яруя здесь взвешивает осознанно. Вы, конечно, оценили моё предложение дать авторам двадцать процентов, но без авансирования. Я получал такой же процент от Сытина. Для нас выгодней давать больше с продаж. В случае отсутствия дохода мы можем, когда я приеду, в будущем процент уменьшить, но давайте покажем наше желание идти поверх всего. Также лучше отложить распределение долей акций «Алатаса» и «Пан-Космоса» до моего приезда. К этому времени несколько человек проявят себя более определённо. Будет ли необходимо Логвану и мне поехать в Детройт и Чикаго? У меня уже есть список по каждому делу. Вы также, пожалуйста, составляйте. Как будет с визами в Америку. Всё-таки почётный президент должен быть на собраниях. Как будет лучше послать картины и все вещи, чтобы избежать налогов? Может быть, теперь было бы удобнее послать в Музей? Выясните и дайте нам телеграмму. Потому что посылать надо ближе к сентябрю. Картины каждый день всё больше покрываются плесенью. Такая ужасная влажность. Если Тарухан хочет часть дать своей жене, как распространителю книг, не препятствуйте этому. Пусть книги распространяются быстрее, и не препятствуйте ему в организации вечеров на стороне. Иначе он подумает, что вы мешаете ему зарабатывать. В любом случае, он не сможет устроить больше одного или двух вечеров. Пусть всё будет сделано, как должно. Если он не усмотрит в себе характерные черты старых генералов, то это гораздо хуже. Он обозначит для себя своё будущее место. А сейчас будем думать, что, в конце концов, он сможет различить. Он был так по-доброму принят в Америке, что всякая неблагодарность тяжестью ляжет на него самого. Мы написали им суровые письма. Конечно, глубокое неведение до некоторой степени является оправданием, но лишь до определённого предела, после которого угрожает пропасть. В прошлом году было много указаний о концентрации тёмных сил в N.Y. Теперь мы видим их проявления и попытки. Но примем всё это терпеливо, потому что никакая тёмная сила не сильна против терпения. И в тысячный раз мы видим, как точны все Указания. Когда мне было указано написать статью «Похвала врагам», нельзя было себе представить, что это будет так своевременно. Я привезу письмо Ремизова, выступающего против Тарухана. Напрасно он поставил Ремизова в пример – тот открыто выступает против него. Шклявер также всё время пишет против Тарухана. Но он сам демонстрирует недостойные подробности. Медленно, но верно надо избавляться от него, иначе он будет извечной плесенью. Если вы пришлёте мне 10 открыток с моих картин, мы распространим их здесь. Мы получили 10 экземпляров книги Селивановой. Делает ли она сама что-нибудь для своего имени? Идея привлечь Кеттунен и Ливингсон очень хорошая. Менее знаменитые и известные являются искренними тружениками. Они поймут, что означает «новые». Наше место обитания становится местом паломничества. Это просто беда. Приходят какие-то люди, которые видели выставку в Лондоне и Уортинге, уже дважды была жена губернатора. Так много времени теряется. Пересылаю телеграмму от Мукерджи. Вы едва ли что-нибудь из неё поймёте. Мы ничего не поняли, но как стиль местных юристов она типична. Есть много что вам рассказать. Мы уже пишем по поводу мест до Марселя и из Шербура к вам. Так всё растёт, что уже ничего и придумать нельзя без моего приезда. Отдыхайте и накапливайте прану.

Духом всегда с вами. Р/Х. 2 июля 1924 г.

Письмо Н.К. Рериха к сотрудникам

(машинопись) Родные и любимые, только что пришла телеграмма о возможности издания в Риге. Как замечательно, что можно отказаться от Парижа. Попробуем сделать «Пути Благословения» в Риге. Книга будет меньше, чем «Адамант». Потому вероятна возможность сделать её ещё дешевле. Также получен указ, чтобы я выехал 27 сентября. Поэтому ждём новостей о визе. Представляю себе изумление Тарухана, когда вы скажете ему, что для начала назначили 20% от продажи. Когда я приеду, мы всё-всё обсудим. Так много нового! Превосходный перевод «Звезды Утра». Спасибо! Книга Н. Рериха «Пути Благословения»,

издательство Alatas, Нью-Йорк, Париж, Рига, Харбин 2 июля 1924 г.

Письмо Н.К. Рериха к Г.Д. и Т.Н. Гребенщиковым

(машинопись) 2 июля. (Письмо Тарухану)

Тарухан и Нару. Мы получили ваше письмо о «возмущении духа». Мы понимаем ваше состояние. Мы видим вас в зеркале и знаем, что прохождение через такое состояние закалит вас. Ваш Чураев проходит через «горнило земли», для того чтобы постичь «устроение Храма», куда придут все, кто хочет прийти, потому что опасности не существует. Только знание и предостережение. И мы не можем отрицать, что знание бесконечно, и потому мы понимаем невежество только как возможность к познанию, и мы также понимаем силу ответного удара. Не как угрозу, но как физический закон, называемый справедливость. Каждый отмерит сам для себя. Мы хорошо знаем «христианских студентов». Я был их «почётным советником», а Юрий – вице-президентом. Там есть несколько неплохих людей. Но мы не смогли увидеть сильных. У меня был курьёзный случай с их высшей администрацией. Я предложил опубликовать серию образов Святых, но «христианские теологи» потребовали, чтобы Святые были без аур. Но без нимбов и без аур, в соответствии с нашим знанием, Благие Духи не могут существовать. Когда-нибудь я расскажу вам подробно об этом инциденте. В течение этого времени вы слышали много слов зависти и невежества – найдите какие-то серые ненужные чемоданы для того, чтобы запереть в них эту человеческую муть. Читали ли вы мою статью «Похвала врагам» – мы будем восхвалять даже врагов. Кто строит доброе, тот друг, кто разрушает – враг. И только так разделяется поле. Каждый разрушитель, который становится строителем, становится другом, потому что всё личное не имеет значения, и, читая «Струны Земли», вы однажды сможете больше понять то, что у нас, как бы то ни было, нет нетерпимости. И потому разделяйте случайные слова от конструктивных результатов. Помните, что действие, или слово, или мысль имеют одинаковую ценность по своим результатам. Истинно, Его Дела прогремят громом или, как вы сказали, «каменными башмаками». Несите чашу света «Алатаса». Пишите. Мы снова радуемся тому, как братья и сёстры думают о вас. 2 июля 1924 г.

Письмо Е.И. Рерих к сотрудникам

(машинопись) Родные и любимые. Между строк ваших писем мы прочитываем вашу боль. И мы любим вас ещё больше за все удары, огорчающие вас. Но нет зла без добра. Проявление их ликов необходимо перед началом новых дел. Уже очерчены те рамки, в которые должен быть поставлен Тарухан. Как ясно, когда Мастер, говоря о будущих делах, указал, что всё должно быть точно и законно. Теперь я передаю совет Мастера, касающийся дел в «Алатасе»: «Советую не касаться дел Алатаса до приезда. Пусть скажут: директору виднее, как практичней поставить дело. Временно лучше избегать любого разговора. Через полгода увидим». Ещё раз я хочу попросить вас не препятствовать Тарухану видеться с русскими и организовывать вечера, так им любимые. Сколько он может их организовать? Максимум два. Если он попросит распространить билеты, уклонитесь, сказав ему, что вы почти не имеете знакомых среди русских, но возьмите билеты для себя. Он хочет сделать из жены распространителя книг. Превосходно. Пусть он выпьет эту горькую чашу. Конечно, понятно, что холл школы – неподходящее место для таких вечеров, потому что он может вместить только 200 человек, и, кроме того, это вызовет много всяких других осложнений, касающихся правил аренды помещения и т. д. В остальном оставьте их, пусть они действуют, как хотят. Потому что привести силой и поместить кого-либо в вашей внутренней крепости они не могут. Двери общественных учреждений не могут быть закрыты для приходящих. Избегайте долгих разговоров, чтобы не собирать слишком много обострений и последующих ран, которые трудно исцелить. Не зовите их, пусть они стучатся сами и потом скажут и научатся тому, что должны осознать ответственность за мысли. «Прежде отвечали за действие, потом поняли значение слова, теперь пора знать пожар мысли. Лучше уметь молчать и очищать мысли. Неужели урчание тигра может быть хуже предательского мышления? Не только за действия, но и за мышление человечество накопляет тяжкую карму. За мысль приобретает мучение дух, ибо нет различия между словом и мыслью. Безумен тот, кто примет это предупреждение за угрозу. Угрозы не существует, но имеем лишь примеры и заботы. Каждый волен прыгать в бездну, но предупредить надо. Думаю, теперь не нужно больше повторять о значении мысли. Хотя время сорное, лучше будем думать о будущем». Потому своими словами скажите им, так как сами они не знают ничего! Но повезло им в том, что людей мало, и всё же Тарухан абсолютно незаменим для новой страны. И главное обстоятельство в том, что дух не может быть научен умом. Дух может просветить ум, но не наоборот. Проф. Рерих привезёт вам, среди ряда дел, ещё одно, которое мне очень близко и в котором, по моему возвращению, вы все примите участие, «сёстры Алтая».

Хочу процитировать: «Лучше фрукты сырые, кроме мест заразы. Например, очень полезно спать на корнях деревьев, но по условию жизни это почти невозможно. Пуховые подушки и волосяные матрасы очень полезны, ибо на перьях и на конском волосе сосредоточено электричество». Металлы опасны, не забудем, что Воган погиб от заржавленного2

Несколько более полезных указаний: «Сеть заградительная должна окружать тело. Очень важно, чтоб аура кончилась сетью искр жизнеспособных. Потому даже лиловые и синие ауры должны иметь рубиновые искры в окружности. Явление только удалённых от земли тонов делает обладателя слишком чувствительным к проявлениям земли. Ширина ауры часто растёт, вытесняя знамёна земли. Терос, дух, и Тамас, материя, должны работать, как братья, ибо представители Тамаса и Тероса должны быть неделимы. Дух наполняет излучением, но сеть делает его компактным. Осознанием сети можно оградить излучения, но протянуть сеть без Тероса нельзя, луч которого должен, как фонарь, проследить прорыв. Оттого может быть несоответствие касания с внешним миром. Это простое положение должно быть особенно усвоено сёстрами на Алтае. Ибо сеть регулируется обычным сознанием и приказом воли. На первый взгляд прыгающие искры лишь напоминают о движении аппарата, но они являются стражами, готовыми отразить врага. Мой Друг К. Х. особенно заботится об этой сети. Можно чинить её и медициной, потому мускус и валериана принадлежат к самым полезным воздействиям. Конечно, мускус должен быть обработан, иначе он будет только возбудителем. Также мята и смола. Фрукт лучше может вызвать укрепление желёз. Разнородные фрукты содержат одинаковое качество эссенции природной клетчатки явления.

(Смотрите выше#) наконечника палки, когда друг его вошёл во время опыта. Конечно, без ржавчины лучше, но едва ли можно уследить всегда (Это касается медицины, в которой используются металлы). Можно, но требует особого условия, потому что серебро и золото не дают так разложения. Лучше пробуйте мир растительный. Мудро, подобно пчёлам, собирать накопление эссенций Праны – аптека солнца».

– Моя корреспонденция увеличилась. Я пишу новым, и я должна давать настойчивым и писать в Харбин. Кроме того, я спешу переписать всё, что проф. Рерих должен отдать вам лично. Потому день короток. Я бы с удовольствием удвоила время! Что за новый Музей открылся в Сан-Франциско? Не могли бы вы быть полезны Сейдж-Квинтон. Спросите её. Вырезано ли предисловие в книге «Л[исты] [сада] М[ории]»? Существует ли ещё Areas в Буффало? Очень хочется начать распространять книгу, даже если это придётся делать, отдавая её на сторону.

Любимые, мы радуемся вашему духу света. Мы куём нашу цепь ещё крепче. И есть уже картины и даже, вы будете смеяться, газета из будущего. Профессор Рерих привезёт её.

Не забудьте о Чайной комнате. Вчера, первого июля, опять сказано: «Не забудем чайную». Я обнимаю вас, мои любимые, любимые. Время заканчивать, но всё же хочу сказать вам одно слово любви и верности. Абсолютная тайна о приезде.

Мы посылаем вам копию письма к Тарухану, но, ради Бога, не пророните ни слова, что вы их получили. Мои любимые, прошу вас отдыхать всем своим существом, повторяя каждое утро, что всё будет хорошо. Ничто не может сделать вас хуже, и поверить этому будет лучшим пониманием выполнения Его плана и просто точным выполнением Его Указов. * * * Для информации Порумочке, но я очень прошу не привязывать это ни к какому сроку. «Поверить, что лучшее время будет выбрано для рождения наследника Его Дел». Сон в трёх картинах на девятое мая: проф. Р. и я в гористой местности, заливаемой потоками серебристого свечения. Ясное понимание, что мы пришли навестить Шораку. Мы увидели её между двумя высокими женскими фигурами, чьи лица из-за шалей, покрывающих их, я не смогла рассмотреть. Она показалась мне больше, чем в жизни. Когда мы стали расставаться, она спросила меня: куда вы идёте. В шутку я сказала, что мы идём посмотреть на других детей, здесь Шорака показала свою бывшую живость, топнула своей маленькой ножкой и сказала, что никуда нас не пустит. Мы стали спускаться. На одном из поворотов я увидела, как Шорака, сопровождаемая одной из своих сестёр, спускалась кратчайшим путём, чтобы ещё раз сказать нам «до свидания». Вторая картина: Порумочка держит на своих коленях совсем крошечного ребёнка, возможно новорождённого, с тёмными волосами. Третья картина: ребёнок в возрасте нескольких месяцев сидит на высоком стуле. Женщина поставила перед ним чашу и кувшин молока, а сама пошла за салфеткой. Ребёнок без колебаний взял в руки кувшин, налил молоко в чашу. Впечатление необычайно умного ребёнка. 5 июля 1924 г.

Письмо Е.И. Рерих к сотрудникам

(машинопись) «У Нас луч показал смуту среди Наших призванных. Указ Мой остаётся не понятым. Хорошо указать: лучше читайте старые указы. Учу новому, когда старое применено. Учу полезному, когда прошли в удуманную, указанную и принятую кооперацию. Лучшее лужение происходит, когда огонь не обжигает. Удача лудится, когда её оболочка завершена в духе. Особенно когда девять ветвей растут. Теперь обдумайте вопросы о деле. Мои указы часто парят над совершением дел, видя, как должно быть. Но должны являться вопросы о подробностях. Не всё можно ответить, но цементирование пространства полезно. Особенно для Удраи и Логвана, и Порумы, и Тарухана. Нужно задуматься об этом».

Хорошо поразмышляйте о том, что сказано. Мой совет, перепишите это на отдельных листах бумаги. Не только как инструкцию для «оставшихся», но и для остальных, распространите на страницах Книги и в письмах, и то, что ускользнуло, будет найдено. Родные и любимые, я радуюсь вашим успехам, росту дела, и я не боюсь трений, потому что знаю, что всё сгладится. Являйте мудрую терпимость по отношению к новым. Они должны встретить разных людей – это неизбежно. Пусть они сами почувствуют враждебность аур, так они гораздо быстрее вернутся к вам.

Не беспокойтесь о Музее, потому что это общественное учреждение, открытое для всех. Я не вижу, как можно оградить публичное учреждение от нежелательных посетителей? Пусть вороны каркают, тем больше внимания они привлекут: вспомним похвалу врагам. Наша задача – не допускать врага в наши внутренние покои: кто-то, сидя в Париже, заготавливает отмычки, но только если к задней двери. Вспомните молодого человека, идущего за нами по пятам, которого несколько раз видела миссис Шафран. Предатель определён! Бедная дорогая Модрочка! Для неё это трудно, ведь это семейная драма, но я знаю: у неё хватит мудрости и деликатности не обострять отношения! Всем нам приходилось проходить через это! В свободные минутки я подумаю о ней. Как хочу я видеть вас радостными и не запылёнными серостью каждодневной жизни. Мы получили «Храм». Мы радовались статье, она прекрасно написана. Надо поддерживать отношения. У них есть настоящие трудности.

Я пишу это послание кратко, потому что я превращаюсь в обычного писаку, у меня нет времени ни почитать, ни побеседовать с мальчиками, которые очень сильно жалуются на это. Я хочу как можно больше дать вам для чтения. Обнимаю вас, моих самых любимых и близких. Я получила книгу и тетради, огромная благодарность. У нас много новостей. Всё становится на свои места, и для каждого из вас есть своё собственное задание.

Иск.-Хан. 9 июля 1924 г.

Письмо Н.К. Рериха к сотрудникам

(машинопись) Родные и любимые наши.

Мы получили письма от 8 июня и книги. Каталог Музея и «Храм» и превосходную статью от Синдиката Меррита. Передайте ему мой привет. Всё будет устроено. Пусть новоприбывшие открывают себя. Нашей задачей было их охранить, и теперь их дело стать деликатными. Если Нару может продать Микулу на стороне, пусть продаёт. Тем скорее книга разойдётся, так как продавцы получат свой процент. Превосходный журнал «Храм» – чувствуется водительство. Как много всего мне нужно привезти и прочесть вам. С тех пор, как был получен указ ехать, всё оставшееся до отъезда время какие-то спады. И большая часть вопросов и информации относится к личной встрече. Конечно, предложение Зингера не для нас. Превосходно, что миссис Уайт ушла. Отправьте всем ученикам миссис Уайт и Штернера, кроме каталога школы, также циркулярное письмо о том, что ученики имеют право посещать все лекции и концерты и по окончании им всем выдадут сертификат. Замена Халперта на Кеттунен хороша. Не спешите с покупкой американских картин. Сказано: «Пеппер поможет». Дайте ему время вернуться в Америку. Организуйте мне встречу с д-ром Валентайнером. Выясните, когда и как его можно увидеть. Как только прояснится вопрос с визами в Америку, дайте мне телеграмму. До 27 сентября осталось очень мало времени. Превосходно, что можно издать «Пути Благословения» через Ярую. Необходимо медленно, но определённо отстранить Шклявера. Не давайте ему никаких комиссионных; печально, что Завадский обременил его своей сестрой. Они много говорят о своих парижских друзьях, но где они все? У нас есть серьёзные причины отстранить Шклявера. Посылаю адрес миссис Уильям Буш – 1538 North State Street, Chicago. Отправлены ли ей наши каталоги и объявления. Теперь главное – отдыхать. Всё придёт новыми путями, но усталость должна быть исключена и новыми, и старыми способами. Ближе к новому сезону понадобится орлиный глаз и соколиные крылья. Статья Модры превосходна! Идите светло. Думайте о будущем. Духом с вами. Наши приветы в Каменец. Шклявер пишет, что Логван поручил ему оформить авторские права на «Адамант». Это правда? Он хочет иметь любые комиссионные про запас.

Р. 16 июля 1924 г.

Письмо Н.К. Рериха к сотрудникам

(машинопись) Родные и любимые.

Мы чувствуем всю боль ваших писем. Если даже у Радны гланды воспалились. Да, да – теперь только отдых! Всё придёт, всё оформится, но сейчас – отдых! Просто удалиться в тишину. Конечно, предложение Зингера, хотя очень характерное, сейчас не по силам нашим изданиям. Посылаем для архива письмо от Кеттунен и для книги обозрений статью из Харбина. И статью Казинса из Madras Mail, довольно крупная газета. Я думаю, что «Пути Благословения» и Чураев могут выйти одновременно, принимая во внимание, что «Пути Благословения» будет издана в Риге. «Пути» будет несколько меньше, чем «Адамант». Мы получили чудесное письмо от Чахембулы. Он так мало получил, и знал, и видел так мало, что такой рост духа просто трогателен. Хотя вы получите это письмо за два месяца до моего приезда, мысленно я уже откладываю всё до личной беседы. Как много нового я привезу и как много нужно будет устроить. Было бы хорошо заказать для меня, на обратный путь из Нью-Йорка, небольшую одноместную каюту, от десятого до шестнадцатого декабря. И, таким образом, приехав в конце октября, я смогу оставаться с вами до десятого или пятнадцатого декабря. Обратная виза в Индию уже получена. Теперь мы ждём от вас визу из Америки. Дайте нам телеграмму, когда вы получите визу. Всё же англичане были учтивы. Для этого Учитель послал нам жену губернатора. Это значительно очистило атмосферу. Как замечательно, что все послания и видения точны. Миссис Шафран видела меня на корабле, но вы тогда ничего не знали об указе приехать. Письмо от Ояны ещё почему-то не пришло. Самые поразительные пророчества о Камне. Со всех сторон приходят знаки. Камень, чаша, змей и все символы приближаются. Я надеюсь, что Тарухан пошлёт «лучи дьявола». Почему это выражение напечатано в статье, я не понимаю. Когда я приеду, мы обсудим дальнейшие закупки в Америке для Музея. Теперь только подумайте – мы будем вместе, и вместо двухмесячных странствий [писем] мы будем решать всё сразу!!! Духом с вами. Р. 22 и 23 июля 1924 г.

Письмо Е.И. Рерих к сотрудникам

(машинопись) 22 июля 1924 г.

Мои родные, не позднее чем через три месяца Н.К. будет уже с вами, не могу сказать, как я радуюсь этому, потому что многое станет яснее и гармоничнее. Так много будет привезено, планы на все будущие годы до нашей встречи. Учитель оказал вам громадное доверие. Родные и любимые, вы наши самые близкие, и в самой тесной работе с вами мы будем идти по Пути чудес. Все, кто пришел одиноко и постучался, все имеют определённые места в построении великого будущего. Вы увидите, что никто не может быть исключён, все нужны, каждый должен выполнить взятую на себя задачу, потому что никто, кроме него, не сможет выполнить её наилучшим образом для общего плана и для себя лично, потому горе тому, кто отпадёт.

«Храните Мне доверие, неудачи не может быть, потому что всё известно. Когда приходят сроки, тогда встречаются духовные и земные возможности» – 21 июля: «Удумаю новые возможности для Хорша. Скоро не хватит серебра на рынке. Можно знать распространение Моих дел – удумаю начать Б[елуху]. Помните указы». – И для этого уже создаётся новый План. Радостно идти путём достижения, потому что в нём истина и всеобщее созидающее начало. Я вижу наше дело в Новой Стране и совместное дело Логвана, Порумы и Модры в Америке – как я рада видеть самых близких на самых ответственных местах. И так мы будем идти в радости. Сейчас Белое Бр. проводит опыт, который, если он будет успешен (а я не сомневаюсь в этом), даст самый потрясающий результат человечеству и особенно сотрудникам. Этот опыт продлится около двух лет. Н.К. даст вам подробности этого. Опыт Белого Бр. и мой опыт идут как два русла, чтобы встретиться вместе. Конечно, я только готовлюсь, потому что в этих условиях невозможно достичь полного осуществления, нужно уйти и утвердить его в другой атмосфере. Мы получили ваши письма о результатах работы Тарухана, мы знаем и понимаем, и вы уже знаете, что так и должно быть. Мы только надеялись, что он пройдёт через этот период легче, потому что я возлагала большие надежды на Нару. Мне казалось, что она будет знать, что надо подойти к вам ближе. Мы знали, что Тарухан будет подозревать вас в антихристианстве, и поэтому я писала вам быть осторожными в этом вопросе, не было уверенности в том, что он будет способен искренне отбросить абсурдные церковные догмы. А я так сильно хотела, чтобы вы во время этих атак открыли бы перед ним ваши широкие горизонты, ваше понимание эволюции человеческого духа, ваше благоговение перед Великими Держателями Её. Разве Авирах не нашёл в книгах на иврите предсказания и указания о Христе – Страдающем Мессии! Разве это не ваша гордость, что в вашем народе избран Сосуд для вмещения этого Величайшего Духа? Распятие Христа, исполненное Римским судом, спровоцированное группой фарисеев, не может очернить целую нацию, которая дала первых последователей и мучеников во имя Христа, – разве псалмы Давида не читаются в церквях? И разве не благоговеют безмерно перед мудростью Соломона? Разве не изучали мы со школьной скамьи эти великие образы? Почему русский народ так сильно благоговеет перед еврейскими пророками? Где основание для разногласия и непонимания? Из чего, из каких слов могли Тарухан и Морей понять и представить себе, что вы могли отрицать Его, Принёсшего Себя в Жертву для того, чтобы этим примером завершить учение, которое было принесено в мир Буддой! Слепые и немые, пусть им будет стыдно за их духовную нищету!

Теперь о книге «Листы сада М.». Моя Порумочка пишет, что «Храм» решил не давать рецензию о книге. Не надо удивляться такой осторожности, и спокойно примите это. Кроме того, Намерение Учителя – всегда продвигать по новым каналам, которые до времени не должны смешиваться. Книга найдёт для себя новый выход, и, где трудно её протолкнуть, не смущайтесь, идите путём распространения, если возможно, в чистые руки. Вас просили о дополнительных разъяснениях по книге. Скажите, что вы служите М.М. и все ваши начинания сделаны с его Благословения, но что вы не получили указание раскрыть инкогнито тех личностей, которым было доверено появление книги. Мне было сказано уделить внимание «Храму», но никогда не указывалось тесное сотрудничество с ними. Возможно, это не входит в план. Сохраняйте дружеские отношения, предлагая, но не навязываясь им. У них есть немалое количество чудесных семян в получаемых ими Указаниях, которые могут быть полезными. Знайте, как выбрать. Если они не смогут сделать то же самое относительно вашего материала, это их минус, а не ваш. Не было указано постоянное сотрудничество с А. Безант, но только дружеское отношение, и если будет необходимость в сотрудничестве, не отвергать его. Будем помнить, что М.М. имеет много путей и каждому следует как можно лучше проложить свой путь для того, чтобы в назначенный срок приблизиться к одной вершине с разных сторон и этим утвердить его. Новыми мыслями, новыми путями, новыми людьми слагаются великие дела! Не бойтесь полёта мыслей, сейте шире самого широкого! Остро слушайте и смотрите, терпеливо и мужественно встречайте нападения и кажущиеся неудачи. Есть такие Указы, которые надо впитать. Скоро придёт время, когда вы сможете пригласить врагов принять участие в работе, и они превратятся в ваших самых преданных друзей – так было на практике нашего жизненного опыта.

С волнением я прочла описание Внешнего Облика М.М. Да, это так, и сейчас Его Аура – ещё более Мощная, потому что Он идёт облачённым в ещё более великую Мощь в силу Грядущих сроков. Помните, почитайте Трёх Владык Великого Плана – Христа, Будду и Мессию Майтрейю. 23 июля 1924 г.

Моя родная маленькая Модрочка, я счастлива тебе сказать, как рад М.М. твоему труду и росту твоего духа. Он также Сказал нам о трудностях, которые у тебя были и будут с твоими родственниками. Ваше величайшее сокровище – преданность Великому Служению и Ваша любовь к Нему будут атакованы, но будьте бесстрашны! Бедная малышка – это трудно, я знаю Ваше любящее сердце. Наши мысли и любовь всегда готовы защитить Вас. Модрочка, я люблю Вас.

Мои родные Радна, Ояна и Авирах, поддерживайте новых, не отвергайте их, не допускайте разрыва – Тарухан нужен, нельзя осложнить План. Вы старшие на Пути, и надо показывать терпимость. Кроме непосредственно Учения, у вас есть также и книги довольно обширной литературы по Теософии; они, не зная английского, лишены их. Я понимаю негодование вашего духа, когда нападение становится святотатством, но надо иметь в виду, что они предоставлены сами себе и все самые наихудшие их качества должны быть проявлены так, чтобы их природа стала чистой. Мои любимые, мы так сильно доверяем вам и знаем, что только величайшая преданность руководит вашими действиями, но проявите мудрое терпение. Лучше помолчать там, где невозможно найти аккорд. Оставьте их, пусть действуют как хотят, вы достаточно их предостерегли, но не отказывайте им в совете, когда они за ним придут. Любимые, я чувствую всю вашу боль и только прошу сохранять спокойствие. Многое сгладится и ляжет на свои места. На время постарайтесь меньше думать о них, отдыхайте, отдыхайте, отдыхайте!!! Берегите миссис Шафран! –-----

Порумочка и Логван! Моё сердце не может нарадоваться на них! Как я люблю письма Логвана, сколько в них храброй стойкости, и с какой любовью он говорит обо всех вас, мои родные! Он проникает в моё сердце глубже и глубже, становясь таким родным и близким, и сейчас у меня слёзы на глазах, я вспоминаю, как мы расставались с ними в Париже. Обнимите Порумочку, передайте ей всю мою нежность и не забудьте Модру. Я так сильно люблю всех вас, я пишу, и я сама взволнована, и мне стыдно признаться, что я плачу, я так сильно хотела бы, чтобы на вашем пути встречались только розы без шипов. Моё сердце стремится к вам.

Иск. Ханум

Любимые, используйте свой отдых, всё будет так, как вы никогда не представляли в мечтах, но храните свои сердца открытыми, но не отвергайте новых, они так мало знают – это для них трудно. Морей неплохой – его душа нежная. 23 июля 1924 г.

Письмо Н.К. Рериха к сотрудникам

(машинопись) Родные и любимые.

По-настоящему отдохните – не беспокойтесь о будущем сезоне, потому что необходимо накопление силы. Мы всё обдумаем. Я посылаю вам письмо Такенчи. Думаю, можно попросить его быть корреспондентом Музея и Корона Мунди. Также посылаю вам статью из Харбина. Автор нам неизвестен, но очевидно, что он бывший ученик моей школы. Появился ли уже Зиманд? Вы писали ему на адрес, данный мною? Он может быть полезен. Сегодня я послал Яруе всю рукопись «Путей Благословения». Мы решили, что тысяча экземпляров должна быть отпечатана в старой орфографии, и тысяча для России и Берлина – в новой. Думаю, не будет ли необходимо перейти к новой орфографии! Я послал ему сто долларов в качестве первого платежа. Я попросил его просмотреть гранки и печатать как можно скорее. Соберите разные вопросы по всем делам и начните с отдельной страницы для каждого дела, как я уже вам писал. Думаю, неплохо иметь Почётных Попечителей для Музея. У меня есть план по акциям «Алатаса» и другим делам. Хорошо, что вы написали Яруе о связях с Россией. Это вовремя! Я тоже написал ему об этом. Также и о чайном деле. Предисловие Тарухана хорошее, но я выбросил «Лучи Бога», так же как и «дьявола». Скажу ему об этом сам. Такенчи – писатель. Разве он не может организовать продажу наших книг в Японии и дать несколько рецензий! Мы очень ждём американскую визу и сегодня пошлём вам телеграмму. Мы снова плывём на «Македонии». На нём же был наш последний круиз, и, как было Сказано, сразу после нашего путешествия начались штормы и несколько кораблей погибли. Как трогательно, что молодые и новые посещают Музей. До нашего приезда не покупайте американские картины. Необходимо, чтобы помог Пеппер – возможно, продаются небольшие коллекции – это намного дешевле. Но сейчас думайте только об отдыхе. Крепко целуем вас. Духом с вами. Рерих. 29 июля 1924 г.

Письмо Н.К. Рериха к сотрудникам

(рукопись) Родные и любимые, ваши письма из Мориах пришли! Главное в них – прекрасно, что вы отдыхаете. Сейчас, во время отдыха, собирайте все свои силы. Дышите свободно, бывайте на воздухе. И можете ничего не делать слишком много. После трудов должен быть период покоя. И затем потоками света потекут новые записи. Не переживайте из-за Тарухана, всё придёт. В последнем письме от 19 июня он высказывает хорошие мысли, и как тепло он говорит о Логване и Радне, и как он поворачивается к братьям и сёстрам – это добрый знак. Помните, всё будет хорошо, и после шторма небо всегда особенно глубокое. Вам только не следует ничего разрушать! Только солнце должно сиять! Мои страницы о делах дополняются замечаниями, и весело думать, что меньше чем через два месяца нас ничто не будет разделять для личных бесед. И если бы вы только могли видеть [целый] том, подготовленный для вас Иск. Х. Она пишет часами. Учение – это информация по изучению русских для Логвана, Порумы и Модры. Именно так учатся единению стран. Какие две картины были куплены? Если возможно, дайте мне знать – проведём маленький эксперимент во времени. Поместите это в American Art, в новости, и добавьте, что Кор. Мунди покупает картины: Гогена, Пьера де Шаванна, Рериха, Сегантини, <…>, Сарджента, Ван Гога (не забудьте орфографию), Мане, Уистлера. Конечно, не покупайте ничего и сохраняйте результаты этого добавления до приезда. Мы начинаем паковать картины. Вместе с этюдами будет 60. Как видите, мы совсем не теряем времени. 61-я картина «Вестник» идёт в Адьяр. Махараджа Майсора хотел иметь мою живопись. Но Майсор на юге Индии, и потому отдыхайте, отдыхайте, отдыхайте! Скоро начнёт действовать «новый рейс кораблей» Учителя. Во Имя Его. Духом с вами. Р.

Разрешено, как секрет, сказать Тарухану о моём приезде. По возвращении в N.Y. я попрошу Авираха взять от Слободина корреспонденцию из Финляндии по делу Янсена о 800 долл. Я передам это дело Яруе. Будет проще из Риги достигнуть Финляндии.

Предложите Голдингу 2 варианта. Или пусть они пойдут в Оперу и отдадут для меня распоряжение на сумму, покрывающую оплату Тристана. Или, может быть, лучше сказать, что я пожертвовал эту сумму Мастер Институту для увеличения фондов. Это придаст принципиальный аспект всему делу. Родные, найдите для нас две комнаты (раздельные) поближе к дому, так, чтобы можно было не терять время на ходьбу. Потому что за эти 6 недель нужно сделать так много. Картины будут отправлены отсюда 15 авг. прямо в Музей. Они могут прибыть около 15 окт. Они будут посланы через «Маккенон и Маккензи» (Калькутта). Каждая будет застрахована на 90 долл. Если они прибудут раньше – оставьте их в ящиках до моего приезда. Есть ли свободный класс, где можно будет позднее распаковать их? 31 июля 1924 г.

Письмо Е.И. Рерих к сотрудникам

(рукопись) Родные и любимые.

Радостно читать ваши полные энтузиазма письма из Мориах. Так и должно быть. Имя, которое оставило следы во всех частях мира, звучит особенным тоном и сияет особенным светом. Раскройте карты, и оно всегда будет стоять перед вами. Недавно, просматривая карту Африки, оно просияло нам, как озеро этого имени, прямо в центре страны. Мощью и красотой одет Великий Дух, носитель этого имени, кто с готовностью прошёл труднейшими путями, накапливая мощь, чтобы принести её для спасения человечества. Великое постоянное жертвоприношение! Впустите в ваши сердца ещё одно имя, которое принадлежит этому Великому Духу – Аполлониус из Тианы – существует легенда, что Аполл. из Т. было доверено разместить в разных частях мира, в местах будущих культур, мощные магниты. Разве не находим мы сейчас следы этого шествия! Аполлоний Тианский Только что Юрий принёс мне ещё одно подтверждение легенды об Аполл. из Т. Уже несколько лет проводятся раскопки в Таксоила, недалеко от Песхавы, и сэр Джон Маршалл, ответственный за них, пишет в своей книге, что он больше не может сомневаться, что Ап. из Т. был в этой стране, потому что результаты открытий подтверждают описание этих городов и построек, которые собраны со слов Ап. из Т. его другом по путешествиям Дэмисом. Так, часто легенды доказывают, что они являются просто правдивой историей. Разработка нашего проекта становится богаче от новых подробностей, указанных открытий, и всё в будущем должно быть выполнено всеми нами вместе. Юрий нашёл легенду о том, что с тех пор, как был вознесён первый образ Будды-Майтрейи в сев.-зап. Индии, буддизм начал распространяться к северу. Затем, когда чаша, принадлежавшая Великому Учителю Будде, будет найдена, это будет знаком близкого прихода Будды-Майтрейи. Со слов М.М. мы уже знаем многое, и потому в нахождении легенд, подтверждающих эти указания, особенно волнует нас время появления. В учении Тибета Майтрейя появляется как первый Бодхисаттва и преемник Будды, который Сам возлагает на Него Свою Корону. Потому только Бодхисаттва Майтрейя представлен в короне. Почитание Майтрейи мощно распространяется, и буддисты всего мира возлагают на него все свои ожидания. Майтрейя, Единственный из Бодхисаттв северного буддизма, признан и почитается также и в южном буддизме. Его называют Будда любящий, непобедимый – также Юрий нашёл в какой-то книге легенду, что Будда-Майтрейя будет облечён полной силой в день восхода Венеры. Разве это не указание на нашу Эру – год не случившегося ещё приближения Венеры – Звезды Мира для нашей планеты. Число 24 – число Бел. Бр. мистически. Книга – коллекция о Танках, которую Юрий сейчас пишет, содержит много замечательных подробностей и легенд. И хотя в символизме Тибета много тумана, всё же можно найти много истинного знания. Теперь я пишу вам реже, так как боюсь, что не смогу собрать всё, что должно быть вам дано. Накапливайте силы и радуйтесь больше. Теперь моя величайшая просьба к вам всем, мои дети. Мои любимые, не отвергайте новых, не закрывайте для них свои сердца. Тарухан – бестактный, Морей – мятежный и бурный, мы знаем это, но таких, как они, будет много в новой стране. Немалый дух Тар., он был большим талантом, и он прошёл через трудную жизнь, он видел много разного и несёт с собой немалый багаж. Никогда нельзя закрывать сердца. Лучше возмутиться в духе, указать на ошибки, но сердце должно быть всегда открытым, готовым ответить и поддержать с первого взгляда. Не забывайте и о том, мои любимые, что мы видим и слышим только внешние проявления, но самое ценное – внутренние стремления остаются скрытыми от нас. Только интуиция, не затуманенная предрассудком, чувствует этот скрытый ток. И потому будьте с ними спокойнее, мягче. Они проходят по-настоящему трудное время. Письма Тар. полны самоуничижения, и в них нет плохих слов о братьях и сёстрах, только непонимание – ему не ясно желание охранить его от русских. Мы стараемся ему объяснить, от какого рода русских мы его охраняем. Охранить не значит запретить, потому что запретом ничего не достигнуть. Только большой и свободный дух может понять и с готовностью принять запрет. Мои родные и любимые – я не пишу вам это как упрёк, но только для сведения, потому что всё же будет взрыв, с которым вам будет трудно примириться. Н.К. Рерих. Шёпот пустыни (Сказ о Новой Эре). Серия «Майтрейя» (Красный всадник) Но помните, что каждый воин на счету, и вам с ним нелегко, но это не значит, что он не будет соответствовать остальным воинам. Если в Бел Бр. для многих испытаний братьев собирают по Лучу и делят на группы, то тем более среди нас важно найти точки соприкосновения и этой силой постепенно сгладить слишком острые углы. Тар. достоин того, чтобы поработать с ним. Было указание, что можно информировать Тар., но не Морея, о приезде. Пусть он подготовит столько вопросов, сколько сможет. Будет радостно давать объяснения, иногда я так сильно хочу появиться среди вас и прошептать вам на ухо то, что я не могу написать вам на бумаге. Любимые, любимые, помните наш девиз. Терпение, вера и мужество – всё дано, вехи везде размещены, чудеса подготовлены, только мы должны не сомневаться и не бояться. Я обнимаю вас всех одним объятием, и наши мысли непрестанно о вас. В сердце ваша Иск. Х. Пошлите наши самые сердечные приветы в Каменец. Те, кто ждут Мессию Майтрейю, дороги нам. Ещё одна интересная деталь. Майтрейя, [единственный] из всех Будд и Бодхисаттв, часто представлен сидящим в европейской манере. Разве это не указание на Его западное воплощение. (Продолжение следует) Перевод с английского О.В. Исаевой и Т.Ю. Водолажской (г. Тамбов) Примечание 1 Продолжение. начало см. в журналах "Дельфис" №4 (92) за 2017 г., №1 (93), №3 (95), №4 (96), за 2018 г. и №1 (97) за 2019 г. - Прим. ред. 2 Окончание строки см. далее. - Прим. ред.