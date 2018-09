warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

95(3/2018) Держава Рерихов О чём писали Рерихи из Дарджилинга 1

(Письма Н.К. и Е.И. Рерих из архива Музея Николая Рериха в Нью-Йорке) 2 мая 1924 г. Письмо Н.К. Рериха к Г.Д. Гребенщикову (рукопись) Только что получил Вашу телеграмму о Вашем приезде к братьям и сёстрам. Не мог не послать Вам и дорогой Нару (жена Г.Г. – Ред.) наш привет. Мы так рады, что Вы приехали и вышли на другой берег, и так начался новый путь жизни. И не только путь, поистине новая ступень, с которой всё лучше видится и слышится, и волна новой энергичной жизни несёт вас всё выше и выше. И скоро Вам будет странно думать, что Париж мог бы для вас представлять собой серьёзное решение. А позади Нью-Йорка лежит великая Америка, ждущая растущих и сильных. Всё идёт хорошо – хорошо, что Вы приехали одни. Даже лучше, чем Вы можете думать. Конечно, Морей (В. Завадский. – Ред.) имеет знак, и он сам достоин его, но вся драма в Марии. Её дух может быть не только далеко, но и враждебным. Морей, как ребёнок, привык ничего не скрывать от неё, и потому ему говорить ничего нельзя. Это так печально, потому что этим нарушается равенство в братстве. Но мы знаем, что на своём первом задании дух Марии был сброшен в свои старые одежды и может стать опасным. И важно – где бы ни началось предательство, на публичной площади или в закрытой комнате – его результаты могут быть одинаково опасны. И можно ли тратить священную силу на предотвращение внутреннего предательства, потому будьте осторожны до последней степени. Г.Д. и Т.Д. Гребенщиковы Вам так хорошо. Вы идёте вместе с Нару, которая восходит и заслуживает полного доверия. Мы не боимся за Вас, потому что Вы идёте светло и ставите Служение превыше всего, но с этими воинственными мыслями, которые рождаются в семье Морея, трудно рассчитывать на успех, потому что все мы действуем только в интересах великого дела, и никакие привилегии не должны входить в нашу объединённую жизнь. Не падая в духе, Вы пройдёте через все поиски, как мы прошли. Но проявит ли Морей великую осторожность. Лучше не говорить ему ничего, чем позволить тайне быть предметом для критики и раскола. Желаю вам всего светлого в Америке. 2 мая 1924 г. Письмо Н.К. Рериха к Казинсу (рукопись) Хиллсайд. Дорогой д-р Казинс. Я непременно пришлю Вам фотографию («Вестника») и свою статью не позднее 1 августа. До сегодняшнего дня я не получил смету на небольшую книгу (50 страниц, 1 репродукция, 2000 экземпляров). Известен ли мой адрес издателю? С наилучшими братскими чувствами, искренне Ваш Н. Рерих. 7 мая 1924 г. Письмо Н.К. Рериха к сотрудникам (рукопись) Родные. Только что пришло письмо Пор[умы] с правильным чувством тревоги, касающимся тона письма миссис З. (жена Завадского. – Ред.) Пусть Тар[ухан] прочтёт вам всё моё письмо, которое было послано ему. Вы увидите, что Учитель предупреждал нас обо всём. Он также указал, что с такими мыслями, как у Марии, трудно думать об успехе. Только тогда, когда Служение ставят превыше всего, только тогда придёт защита и помощь, и просветление. Вы знаете, как всё это приходит. И вы знаете, как мужественно надо идти и как принять в молитве посылаемое благо. И тогда новыми несказуемыми путями осуществляются наши нужды. Разве это возможно, чтобы дух Марии звучал так слабо, она может принести много вреда; и мы не знаем, когда они теперь приедут. Как странно, что сам Морей так мало пишет и даже не пытается кристаллизовать свои мысли. Сегодня мы получили замечательные письма от Яр[уи] и Чахем[булы]. Оба горят и трудятся и, конечно, получат свою долю. Хотелось даже плакать от письма Яр[уи]. Он так старается сделать всё лучше. Мы уверены, что он может совершенствовать всё. Его положение в Риге и знание транспортного дела чрезвычайно необходимы для будущего. Какое дело будет между R. и A. (Россией и Америкой. – Ред.)? Мы радуемся, что Тарухан понял важность анонимного действия во всех предприятиях. Опять «Цветы Мории» – где-то Бурии, где-то Маории. Где только можно, везде тёмные стараются затемнить священное имя. Это значит, что нужно неустанно сражаться во имя священного мирового дела. У нас некоторое беспокойство – губ[ернатор] граф Литтон выразил пожелание приехать. Уже так сильно, как только можем, мы стараемся прятаться, и так же настойчиво они стараются найти нас. Итак, мы желаем вам чувствовать любовь, работать доблестно, энергично и широко. Сказано: «Шире широкого». Духом с вами. Р/Х. 10 мая 1924 г. Письмо Е.И. Рерих к сотрудникам (машинопись) Родные и любимые. Мы получили ваши письма о дне открытия Музея и о первом воскресенье после этого. Ваши трогательные описания приготовлений, ожиданий и самого дня вызвали у нас глубочайшие чувства. Ваша родная аура окружила нас на целый день. Я не стыдилась слёз, потому что они были радостными. Велика сила красоты, и многими ступенями поднимает она дух человеческий к достижениям священной мистерии космоса – вечному поиску самого совершенного проявления. Из вашей телеграммы мы поняли, что Тарухан и Татьяна (его жена. – Ред.) приехали одни. Я чрезвычайно этому рада, потому что ещё в Париже чувствовала, что Завадские должны приехать позже, и в письмах к вам просила никогда не настаивать на их приезде. Если он сам, несмотря на юный возраст, всё же смог понять путь Служения, то о его подруге, спутнице по путешествию, увы, можно только сказать: она имеет глаза – и не видит, уши – и не слышит. И ко всему этому в ночь на первое мая Учитель показал мне клише мыслей Марии Александровны в духе ужасного притона. А вечером того же дня мы получили следующее послание от М. М. «1 мая. Поистине, Мы следим за всеми приобщёнными к делам. Разве не плачевно получить клише, подобное разговору с Машей? Разве можно рассчитывать на успех, когда копошатся такие мысли? Не только внешнее действие, но внутренний разговор может нанести глубокий вред. Считаю нужным остеречь Завадских. Невозможно допускать в круг подобные мысли, приличные кабаку. Никто не посылается на безделье. Надо всех остеречь явить осторожность от Завадской. Она очень опасна. И если с первого шага она становится подобно пьянице из кабака, это опасность. И двигаться с такой тяжестью довольно трудно. Всё должно помогать, но не затруднять общее дело. Неясные, хорошие порывы Морея заливаются вином пошлости. Морей достоин знака, но он должен превыше всего поставить служение. Тогда оно даст ему успех и возможности, ибо нет тайны, и если свет озаряет, то тьма выжигает дыры». В.В. Завадский (Морей) Как видите, к этому нечего добавить, и я знаю, что вы примете все необходимые меры. Отложите их приезд, чтобы дать время его духу созреть, а Марии Александровне пройти путь страдания. Это очень печально, но будем помнить, что всё это только к лучшему. Дорогой Тарухан, мы понимаем, что Вам также нелегко привыкнуть к новым условиям, но помните, что мы тоже имели самые опасные битвы и Щит Света покрывал нас. Это щит вручён Вам. Несите его твёрдо. Я не боюсь за Татьяну, потому что она из тех натур, которые во время опасности находят внутри себя неисчерпаемый источник силы. Я бы хотела, чтобы она подошла ближе к школе, и думаю, что эта работа не за горами. Устраивая чайную комнату, миссис Шафран найдёт, что ей в одиночку сделать это тяжело, и лучшего помощника, чем Татьяна, трудно [найти]. Когда люди, которые приходят в Музей, не говоря уже об учениках, могут тут же найти чашку вкусного чая, они, кроме чувства восхищения, унесут с собой чувство близости. Я помню, как мы с профессором Рерихом ценили эти чайные комнаты в музеях Лондона. Только недавно было указание на чайную комнату: «Хочу наполнить Мой Дом». Не надо думать, как малы любые способы привлечения новых сил в Его Дом. Чайная комната очень сильно поможет потоку новых сил и основанию центра общения. Надо брать в расчёт человеческую природу. Сила усвоения зависит от полного или пустого желудка. Я вижу, какую любовь прилагает миссис Шафран к этой работе, и она создаёт совершенно особенный вид этого отдела. Мои любимые, я понимаю, вы были перегружены работой, и вам трудно было найти время для этого способа привлечения. Но не откладывайте, и пусть начало сезона будет также открытием чайной комнаты. Теперь подойдём к самому высокому. Я хотела бы послать вам истинную страницу из жизни Христа. «Звезда Аллахабада2 указала путь, и так Мы посетили Сарнат (Сарнат – место первой проповеди Будды) и Гайю (Гайя – где он получил просветление). Везде мы нашли поношение религий. На обратном пути, в полнолуние, произошло памятное изречение Христа. Во время ночного перехода проводник потерял путь. Я нашёл, после поисков, Христа, сидящего на песчаном холме и смотрящего на пески, залитые луною. Я сказал: “Мы потеряли путь, надо дождаться звёздного положения”. Христос сказал: “Россул Мориа, что Нам путь, когда вся земля ждёт Нас!” Взяв бамбуковую трость, Он очертил квадрат вокруг отпечатка Его следа, прибавив: “Истинно говорю: ногою человеческою”. Потом, отпечатав ладонь, так же заключил её в квадрат: “Истинно говорю: рукою человеческою”. Между квадратами Он начертил подобие колонны и покрыл как бы полусферой. Он говорил: “О, как Ом проникнет в сознание человеческое! Вот, Я сделал [пестик] и над ним дугу. И заложил основание на четыре стороны. Когда ногами человеческими и руками человеческими будет построен Храм, где процветёт заложенный Мною [пестик], пусть Моим путём пройдут строители. Почему ждём пути, когда он перед Нами?” – и, встав, тростью смешал начертанное. Н.К. Рерих. Знаки Христа. 1924. “Когда имя Храма произнесено будет, тогда выступит начертание. Запомнив Моё созвездие, квадрат и девять звёзд засияют над храмом. Знаки ступни и руки будут начертаны над камнем [краеугольным]”, – так это Сам сказал накануне новолуния. Жар пустыни был велик. Когда Мне пришлось быть в теле Акбара, по беспамятству телесному Я начал строить храм с [пестиком] посреди квадрата. Гадал по звёздам, но сроки протекали дальше. Рыбы – Его телесный знак, но Орион – знамение Его подвига. Звезда Утра – знак великой эпохи, которая первым лучом блеснёт из учения Христа. Ибо кому же возвеличить Матерь Мира, как не Христу, ибо Христос был унижен миром. Дайте Нам дугу свода, куда войти! Добавим, что Меня назвали по месту Моих владений». А утром пришёл продавец из далёкой Поталы и принёс знак человеческой ступни на амулете, а также и квадрат с девятью разными священными камнями, которые посвящены девяти звёздам. Квадрат уже висит на моей груди. Знаки камней я пришлю вам со Святославом; вы будете носить их и помнить, что было сказано. Пора заканчивать, но есть ещё многое, что сказать и, прежде всего, что я никогда не чувствовала себя так плохо, как сейчас, из-за моего такого слабого знания английского, когда я так сильно хочу отдать свою любовь и нежность моим американским детям. Каждое письмо Логвана – это радость, мужественно и уверенно звучат его слова, а мысли охватывают широкие горизонты. Последнее письмо Модры очень тронуло меня своей сердечностью. В ней стучит золотое сердечко, и папочка и мамочка радуются и гордятся своей доченькой. Моя Порумочка всегда может затронуть мои самые глубокие струны. Века самых глубоких связей соединяли нас. И так будет в будущем. Радна, Ояна, Софья Михайловна и Авирах, вы знаете мою любовь, благодарность и веру в вас. Тарухан и Нару, мы притягиваем вас к нашим самым любимым, самым родным, и одним крепким объятием окружаю вас ради радости будущего. Иск[андер] Х[анум]. 10 мая 1924 г. Письмо Н.К. Рериха к сотрудникам (машинопись) Было бы хорошо послать информацию о Музее в отделы общественной жизни в газетах. Иногда эти отделы притягивают новую аудиторию лучше, чем художественный отдел. Пошлите информацию Ригерсу для Cosmos Club Washington и попросите в письме, чтобы он прислал вам экземпляр своих «Американских писем», где эта информация будет опубликована. Её размер – две или три машинописные страницы. Когда вернётся Зиманд? Обязательно посетите его. Шклявер пишет о книге Бальмонта в «Алатасе» (издательстве. – Ред.). Что это за книга? Сообщайте нам о всех ваших планах. Ремизов говорил Шкляверу об издании его книги в «Алатасе» на французском. Об этом не было «Указа», и, кроме того, его книги почти не переводимы. Шклявер пишет, что ему приходится наблюдать за складом книг на Rue Vinens (улице Vinens. – Ред.), но, кажется, там был Коварский, и он нам представляется более надёжным, чем Зелюк. Зелюк – это тип Руманова. Если бы Руманов мог понять, как много он потерял из-за 3500 франков! Авирах, пожалуйста, пришлите мне значение девяти камней в соответствии с древнееврейскими символами. Духом с вами. Р/Х. 14 мая 1924 г. Письмо Н.К. Рериха к сотрудникам (рукопись) Мы получили письмо от Тар[ухана], последнее из Парижа. Н.К. Рерих и Г.Д. Гребенщиков. Париж, 1923 г. Конечно, как и следовало ожидать, вечер 20-го выявил врагов Тар., отмечайте всех врагов и друзей, потому что они не ваши или мои враги, но враги дела, враги всего нового и прекрасного, а друзья – это также друзья дела, в которых искры истины могут разгореться в пламя. Работа Нару, как и всех вас, оценена и свыше , потому что она названа «достойной доверия», и ей было дано имя. Это большая ступень, и мне грустно из-за вашего страха перед Ремизовым, потому что никто не уйдёт далеко, будучи окружён старыми предрассудками. Он чуткий писатель, но он пишет только о визах и деньгах. Ему придётся пройти трудный путь, потому что от перекрёстка [путей] нельзя уйти. Рано или поздно придётся начать восхождение по лестнице духа, и потому благо тем, кто уже прошёл часть лестницы. Мы рады контакту Боссома – это начало, к которому в будущем подойдёт многое. Устройте его членом жюри, потому что он знает всех архитекторов. Правила для жюри возьмите из обычных американских конкурсов, для того чтобы не было никакой критики. Лучше всё организовать по обычным правилам, потому что, в конце концов, формальность не имеет глубокой важности. И, главное, не будет ненужной критики. Конечно, каждый не получивший приз будет ужасно осуждать жюри. Это уже международный и неизбежный факт. Для нас конкурс важен как пропаганда и распространение идей. В проспектах конкурса надо упомянуть Школу, Музей и «Алатас», где можно получить информацию о конкурсе. Таким образом, все дела могут быть вместе и тем самым производить более сильное впечатление (особенно как библиотека при Школе). Случаи, как с Сутро, были со мной и с Юрием не раз, и особенно в Амер[ике]. Есть ли уже план по распространению книг «Алатаса»? В «Брентано» один продавец говорит по-русски. Целуем вас крепко – духом с вами. Р/Х. 14 мая 1924 г. Письмо Е.И. Рерих к сотрудникам (рукопись) Мои родные. Вчера пришли ваши задержавшиеся письма от 3, 4 апреля и от 20-го из Парижа. Вероятно, они пролежали в цензуре, и письмо Тарухана откровенно вскрыто. Радостно читать о ваших новостях. Они свидетельствуют о вашей растущей активности и бодрости духа. Тар[ухан] и Нару, отдыхая после своей огромной деятельности в Париже и знакомясь с новыми условиями, не остаются позади. В ваших письмах много вопросов, поэтому сначала я отвечу на них. 1. О конкурсе. Можно сказать, что правила в разных конкурсах разные, и для вас лучше ознакомиться с теми, которые бывают в Америке, которые будут ближе. 2. Вместо соперничающей комиссии попросите Боссома дать листок судьи конкурса. 3. Бояться выставлять присланные разработки не следует, потому что критика неизбежна и следует принять её спокойно. 4. С подписями для Большого Приза наш совет – не спешить, потому что лучше, если подписи будут собраны позже. Пусть Музей войдёт в жизнь. 5. В настоящее время вы можете продолжать среди явленных друзей и найти подходящую минуту. О Хилле – я бы также подождала. Происшедшее с Сутро нас не удивляет, потому что он известен своей осторожностью и скаредностью. Возвращение визитной карточки не было оскорблением, так как в его глазах она имеет определённую ценность, из-за которой её не надо было выбрасывать, кроме того, в Амер[ике] принято возвращать визитные карточки. Такие случаи были с проф. Р. и с Юрием среди дружелюбных и очень хороших знакомых. Не имея места, где их хранить, они возвращали их, вполне возможно, в нежелательные руки, или просто потому, что она вам больше не понадобится. Так это было сказано нам, и мне это нравится. 6. Автор картины «Чтение манифеста» Григорий Чернецов. Стоимость более $300. 7. Проф. Р[ерих] к своей статье может послать фотографии своих новых картин, но специальные эскизы он не будет делать. Иллюстрации на фотографиях в этом доме не в стиле и старые. Не забудьте пригласить в Музей на экскурсии школы и клубы. Картины из К[орона] М[унди], конечно, могут висеть на лестнице или в балетном классе, выбирая самые сильные и по цене не очень дорогие. Кажется, я ответила на все ваши вопросы и сейчас могу перейти к тому, что наиболее драгоценно и что я хочу рассказать вам. 12 мая: «Также напишите в Америку, что в случае недоумения пусть молча посидят вместе и думают одну мысль. Скоро поймут, насколько такой молчаливый совет практичен. Ринем силу духа по одному руслу. Получается необычайный разряд, усиленный магнитом и согласованный ритмом. Закон – две согласованные мысли в семь раз увеличивают силу. Научите также, что свет должен быть мягким, ровным для всех. Знак может служить привлечением для глаз. Повторяю, это не магия, а практическое соображение». Пусть каждый из вас положит свой знак перед собой. 13 мая: «Будешь завтра писать в Амер[ику], прибавь от Меня: “Знайте, как красиво встречать волны – не получение сладких пирожков, но ковка меча. Не обсахаренные пальцы, но мощь десницы воителя духа. Пойти навстречу врагу, не признавая его, и пройти к Воротам, не обернувшись, – Наш Путь. Мы знаем поступь сужденных победителей. Главное, не прыгайте на пути. Главное, чтоб Мы могли восхищаться непобедимостью шага вашего. Пристойнее Лучу освещать идущих, нежели прыгать за прыгающими. Многое умели люди, но редко умели красиво кончать. На заре утра или вечера, на походе и при отступлении, на полёте и при нырянии подумайте о Нас, следящих. Красиво будет и достойно. Неужели открывать страницу истории, когда великаны затрудняются перешагнуть ручей. Когда лёгкое затемнение казалось некрасивым и ум шатался, теряя красоту суждений. Но явление сложных задач лишь радость для математика. Тогда остаётся мощь молчания, о которой уже сказано”». Потом пришла тоже радость: было указано подготовить книгу в трёх частях. Первая часть – общее учение, и она должна быть скоро издана; вторая часть – описание жизни Братства и его членов. В неё также входят пророчества и история камня. Третья часть – всё, что имеет отношение к нам, касательно наших прошлых жизней и о миссии. Таким образом, весь материал работает по трём каналам. Первый несёт прежнее имя. Второй – Озарение. Третий – Жизнь. Конечно, последние два будут напечатаны позже, по указу. Для первой книги на англ[ийском] нужно взять из русской книги всё, что в неё не вошло. Мои родные, эту работу вам придётся делать самостоятельно, потому что мне заниматься переводом в настоящее время невозможно. Когда будет разрешено, я вам всё, всё расскажу. Ничего не утаю для себя. Теперь, как вам начать перевод: на отдельной странице без даты поместите всё, что стоит под датой 25 нояб., с. 133: «Слушайте, ибо хочу, чтобы вы могли ближе подойти ко Мне». Это будет началом. Нечто вроде вступления к книге. Затем вы поставите: 26 авг. 1923 г. с. 116: «В древних судах…». И затем по порядку вы переведёте всё, что не вошло в английскую книгу. Трилогия, а также все автоматические писания должны быть исключены. Это сделает его [перевод] абсолютно чистым. Я отмечу все даты, которые должны быть исключены. Сент. 29, 30, окт. 14, 28, нояб. 4, дек. 2, 9, 23, 30, янв. 20, 27, февр. 3, 9, март 3 – исключаются, но не всё. Нужно перевести следующие периоды, которые не вошли в англ. издания. Не бойтесь, потому что то, что хорошо продумано, – надёжно. «Умейте защитить Имя Моё и Дела Мои от предателей, ибо много случаев будет перед вами, когда можете положить конец клевете. Время действия, и Наше доверие с вами». Новый материал готовится. Скоро я его вам вышлю. Я хочу ещё раз его проверить и получить подтверждение от М. М. Как здоровье Пор[умы]. Она прислала мне такое милое, сердечное письмо. Её тепло окружило меня. Я счастлива от её радости, потому что моё самое сокровенное желание – приносить как можно больше радости. Родные и любимые, с радостью и гордостью мы прочли слова Учителя об Авирахе. Все вы так близки и дороги нам, и что бы ни было сказано ласковое одному, хочется отнести ко всем. 15 мая – я хотела бы закончить, но должна добавить замечательную беседу, потому что она – радость для вас. 14 мая. «Огонь опаляет несовершенные мысли. Как иначе собирать колыбель достоверных достижений? Очень важен опыт пропускания мысли через Луч. Каждый выражает свою сущность ауры, но отдельные мысли бывают разноценны по духовной консистенции. Тогда тело мысли может быть испытано особым лучом. Присутствие внутренней духовности озарит мысль цветом ауры, но если мысль низкая, она под Лучом сгорает. Получается не только испытание мысли, но и дезинфекция пространства. Можно представить себе, как Луч проникает пространство и находит прекрасные сокровища и как поглощаются красные и оранжевые огоньки, вымогатели и преступные отравители. Как же очищать слои над землёю, когда даже на глаз они дымно-оранжевого цвета? Изобретение Луча, пропускаемого через препарат лития , делает честь его изобретателю. Можно в значительной степени оздоровить атмосферу и тем способствовать спасению многих. По тому же Лучу можно увеличить нахождение проблесков духовности. Главное же, уничтожить бациллы низких мыслей, которые заразительнее всех болезней. Заботиться надо не о произнесённых словах, но о мыслях. В течение одного слова десять мыслей рождаются. Обсуждение этого изобретения составило конец Нашего явленного Служения , когда в Собор приносятся лучшие нахождения – подобное будет на А[лтае]. Не завидую людям, испускающим низкие мысли, ибо пламя коснётся их очага. Луч Матери Мира – так называемый Новый Луч. Не будем мельчить эту новую эру». – Итак, самые практичные действия, чистые законченные мысли и самые широкие достижения, потому что мы не будем опалены огнём Луча и будем одеты в радужную ауру. – Приласкайте Нару. Она этого очень заслуживает. Я знаю её положение, и она понесёт знак ладони и отпечатка стопы. Всё будет сделано руками человеческими и ногами человеческими. Только этот путь мы принимаем и только так вкушаем из чаши Амриты. Скажите Василию и Марии, что я очень жду от них настоящее письмо, так как пока Морей написал только одно короткое красование, и Мария прислала два письма, но, увы, тот огонь, которым были освещены все письма круга, там я не нашла. Дорогая Мария, читайте больше данную благословенную мудрость. Спрашивайте новых друзей и мужественно и радостно принимайте все испытания. Никто из нас не освобождён от них. Всё должно быть оплачено, и счастливы те, кто может пройти их, имея вокруг себя и выше себя друзей, всегда наблюдающих за Вами и готовых помочь в последний час. Но помните – только в последний час . Важны Ваши стремления , Ваша инициатива. (Я видела в Соборе службу и слышала музыку). 17 мая 1924 г. Письмо Н.К. Рериха к сотрудникам (машинопись) Родные и любимые. Пришли ваши письма от 17 и 20 апреля. Нам больше всего нравятся ваши мысли о том, чтобы закрыть Музей в июле и августе. И вам следует основательно отдохнуть в Мориах. Так много произошло в течение этого сезона, что вам надо прийти в равновесие и запастись новыми силами. Пришло время, когда дереву нужно дать возможность расти в земле. Многие вещи при строительстве не могут быть сделаны быстрее быстрого, и каждое дерево должно иметь время для роста. В противном случае сосуд будет переполнен. Вы все можете мужественно выждать время. Конечно, для директора «Алатаса» будет много работы для того, чтобы наилучшим образом всё организовать, потому что скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Привлекать друзей также не торопитесь. Их всех разрывает на части, и обычно они не могут собрать свои мысли. Вы пишете о получении поддержки видных людей для Нобелевской премии. Это меня очень сильно трогает, но не надо торопиться. Есть вещи, которые чем позже сделать, тем лучше. Размещать Легенду и статью в самых больших изданиях тоже не следует. Иногда сам факт публикации, даже в маленьком журнале какого-то общества, вполне достаточен, потому что наши пути новые и наши методы также новые. Мы рады конкурсам Боссома; дополнительные публикации и новые люди в жюри. Интересно, будет ли Бринтон в жюри, был ли он в Музее? Не трогайте его до времени, пусть он войдёт в течение конкурса. Везде так много столкновений, так много суматохи, и только время и Водительство могут позволить понять ситуацию. Сейчас нет ничего простого: люди теряют способность объединяться. И все их стремления и решения быстро проходят. Неспешное приобщение таких людей, как Де Бей, Хилле, Брэгдон, и поиск новых учеников – всё это чистая вода, которая поистине принесёт новые возможности, и мы радуемся, видя, как мужественно вы встречаете волны. И мы неустанно работаем, имея в виду только новые, без любых старых условностей, решения. И потому во имя Света мы будем сражаться. Духом всегда с вами, Р[ерих]. P.S. Снова указания на клевету, и даже в субботу было сказано сидеть молча, посылая вам мужество . Было указано, что клевета имеет свои источники в некоторых русских кругах . С ними надо быть весьма осторожными. Не вступайте с ними ни в какие разговоры о нас. Только скажите: «Не говорите того, что не знаете». - - - - Проследите, когда уедут Сомов и Грабарь. Вы можете представить себе, как задевает их любое упоминание о наших учреждениях при их неуспешности. - - - - Если Меррит не возьмёт «Похвалу врагам», нет ли какого другого молодого издательства, где слово мужества достигнет не Хирста, но новое и юное сердце. - - - - В июле я пришлю семь или восемь фотографий с новых картин. Их можно будет разместить. Также пришлю описание этих трёх новых серий картин. К описанию можно обращаться , но не цитируйте мой оригинал, а просто сохраните в архивах. - - - - Голдинг совсем молчит? О двух костюмах в Чикагском Институте Искусств лучше спросить Шолле в письме, не получили ли они их от Ланцелотти. Шолле руководит там новым отд[елом] декораций. - - - - Памятка (16 мая). Приехал ли Зиманд? И немецкий журналист Фройнд? - - - - Было бы хорошо найти и поближе познакомиться с Мэри Сигрист. Она обычно писала и говорила хорошо. - - - - Пришлите нам несколько экземпляров объявлений о книгах. Мы хотим разослать их здесь. - - - - Для публикации Легенды самое лучшее – это просто найти провинциальный журнал или газету; важен только сам факт публикации. - - - - Была ли статья Тарухана в газете «Сегодня»? Тарухан, будьте добры, отправьте мне список друзей и врагов, которые проявили себя на вечере 20-го. Главное – иметь надлежащий горизонт. И я снова повторяю. Враг – для всего дела. Не заметили ли вы новых друзей среди молодёжи? Книгу «Пути Благословения» сейчас лучше издать у Зелюка только по той причине, что книга должна быть дешевле и доступна для новых и бедных классов. Не надо пытаться продать её в Париже, так как там нет почвы. Но Харбин, Прага, Финляндия лучше. Интересно, что Зиманду было рекомендовано читать «Цветы Мории» в Петрограде. - - - - Будет хорошо достать у Когана экземпляр статьи Маковского. Попросите его об этом для меня. 24 мая 1924 г. Письмо Е.И Рерих к З.Г. Лихтман (машинопись) Моя родная и любимая Радна. Я пишу это письмо, и его должны прочитать все. З. Фосдик (Радна) в молодости Вы, как страж верный, затронули один из самых важных и сложных вопросов. Как не потерять старых и завоевать новых друзей. Первое и основное правило – это приближать всех друзей с желанием дать, поддержать их самих или их труд. В отношении дружественных людей проявлять интерес к ним и к тому, что их окружает. И тогда их сердца откроются, и у них появится желание ответить такой же взаимностью. Когда Вы идёте к людям, дружественным Вам или делам, но кто очень мало знает Вас лично, старайтесь дать им возможность заинтересоваться, не прося сразу ответа или о любезности. И только когда они сами приблизятся к Вам, Вы можете ожидать ответ. Одними требованиями мы отпугиваем людей, даже самых возвышенных делаем из дружелюбных недружелюбными». Легко разбить посуду, но если даже я смогу её склеить, что она будет стоить! Давайте поговорим о некоторых Ваших усилиях. Говоря о Сутро – он неумный, скупой, известен необычайной осторожностью, качество, которое создало ему репутацию необыкновенно честного человека. Ясно, что такой человек не подпишет так легко, и в этом случае было бы лучше действовать через его жену для того, чтобы избежать сухого отказа, который оставляет неприятный осадок. Осторожно приблизившись к его жене, нужно сначала выяснить, чего стоит ему это предложение. Затем в вашем списке было имя Хэпгудс, представительницы Хёрста (Издательский трест Хёрста (англ. Hearst Corporation) – медиаконгломерат, основанный Уильямом Хёрстом в 1887 году. Штаб-квартира расположена в Хёрст-тауэр, Нью-Йорк. – Ред.), только одним этим можно уже многое объяснить, и если она сама относится дружелюбно к кругу её друзей и знакомых, она тем не менее далека от своих друзей и их стремлений, да и наших тоже. Вероятно, Тарухан всё же сможет найти к ней какой-либо подход для себя лично. Но не для того, чтобы подписать петицию и принести её и не для того, чтобы с первого раза о чём-либо просить. Теперь о Меррите – он также из той же самой жёлтой прессы, хотя по природе своей он гораздо выше. В отказе опубликовать Легенду я не вижу ничего странного, потому что она не подходит к материалу, который собирают они. По той же причине для неё нет места в «Dial». Поэтому то, что он не пришёл на открытие и не выполнил то, что обещал, нужно рассматривать мудро. Уже то хорошо, что он имеет хорошие мысли и намерения. И кто знает, сколько неприятных атак он потушил или сдержал? Помните, моя родная, духу трудно прорваться. Дух, как кусок угля над жаром, часто очень насыщен, и как много усилий надо предпринять, чтобы этот уголь был достойным. О сёстрах Левисон думаю, что они не видели Порумочку, потому и могли забыть её имя, и, будучи занятыми различными покровительствами, они были обязаны оградить себя секретарём, который во многих случаях оказался не на высоте своего положения. И подход к этим сёстрам может быть, если только показать интерес к их работе, а это немалый труд. Вы должны посетить их театр и там, на их территории, будучи заинтересованными их деятельностью, Вы сможете приблизиться и встретить отклик. Вы можете многому у них научиться. Неплохо помнить, что говорить о Вашей деятельности, подчёркивая стремительность Ваших успехов, просто нехорошо с такими новаторами, потому что я помню, как профессор Рерих рассказывал мне, с какой горечью говорили эти сёстры. Как трудно им было протолкнуть свои задачи в области культуры, как много препятствий, сколько энергии и каких огромных сумм им это стоило. И как мало отклика они имеют даже сейчас. То же самое соображение нужно иметь в виду, когда Вы говорите с Брэгдоном. Он тоже что-то чувствует по своим догадкам, и с каким трудом высочайшая культура проталкивается через всё это. Потому не афишируйте слишком сильно свой успех, иначе Вы введёте в искушение даже хороших людей. Кажется, я сказала обо всех ваших делах, и, поскольку Вы все их понимаете, применим один рецепт: «Сначала жертва, потом получение». Хочу также добавить, не опасайтесь отхода друзей, большинство из них принадлежат к старым. Ожидайте новых, которые сами постучатся к Вашему духу. Держите Ваши объятия открытыми для них. Будем также помнить, что развивать нападение – это плохой сад – часто нападения окрашены нашим цветом, и это нас вводит в путаницу. Умейте отличить настоящее оскорбление от непреднамеренного нападения и, если будем помнить, как бесконечно разнообразны ауры людей и как часто даже на встречах очень хороших людей они звучат дисгармоничным аккордом, станет ясной та практическая способность обретения радужной ауры, которая воспринимает отражение всех лучей. Моя родная, приложим все наши усилия, напряжём все наши способности для того, чтобы зажечь как можно больше огней, и чем сложнее, труднее, шире будут наши задачи, тем легче они выполняются. Мне хотелось бы самого трудного, самого рискованного, и я часто мучаю себя, что, может быть, моя задача будет слишком простой! Моя любимая Радна, горите и знайте, что всё возможно, и в моменты печали, которые, без сомнения, временами захватывают Вас, так как физически трудно вместить непроходящую память о том, что радость есть особая мудрость. И судьба освобождённого духа. Я заканчиваю это письмо с просьбой от М. М. и нашей – закрыть Школу и уехать на отдых. Осознанно впитывайте в себя красоту, жизненную силу, которую излучает природа и особенно растения. Через несколько дней я отправлю новый материал для второй части «Листов Сада Мории». Путешествие для отдыха будет, как Вы заметите, переменой деятельности, но не её отсутствием. Я была очень тронута, что комнаты были украшены белыми лилиями, потому что 24 марта в нашем саду раскрылась первая белая Лилия, и было сказано, что мой дух дважды проходил через цветы – ночные фиалки и лилии, минуя воплощение насекомого. Если Вы хотите иметь мои фотографии, я пришлю Вам ещё несколько отпечатков, также нашего дома и сада. Я хотела закончить письмо и вспомнила, что должна рассказать Вам сон, который видела несколько дней назад. Ночь на 19 мая: круг в полном составе вместе с нами были в доме, окружённом лесом. В комнату, где мы сидели, вошёл человек, его лицо чем-то напоминало многих и никого в отдельности. Чувство, которое он вызывал, было довольно безразличным, хотя он был дружелюбен ко всем. Вместе со мной он подошёл к открытому окну и сел на подоконник так, что ноги его свешивались из окна, и начал показывать деревья, которые он вырастил в этом лесу. Было уже почти сумеречно, и, выглядывая из окна, я увидела на выступе окна (на карнизе со стороны нашего знакомого) нависшую глыбу чёрной массы. В тот же самый момент он, как бы случайно, касается её своими ногами, и, к моему испугу, эта масса оказывается тигром, правда небольшим, который прыгает в середину комнаты. Можете представить эффект этого появления. Но мы быстро сориентировались, решив объединёнными усилиями вытолкнуть его за дверь. Я помню, как Радна действовала около меня очень решительно. С каким облегчением мы все вздохнули, когда мы выставили его за дверь. Но для меня этим всё не кончилось, так как я подумала, что каждое мгновение мои сыновья могут войти в коридор, куда мы его выгнали, и, не долго думая, я выскакиваю за дверь, где появилась одна из наших давно умерших служанок, и вместе с ней мы схватили тигра за его ошейник, стараясь возможно плотнее прижать его. В этот момент входит Юрий и бросается к нам, чтобы нас спасти. Тигр делает невероятное усилие и ухитряется зубами ухватиться за переднюю часть моей одежды, не касаясь меня самое. Здесь я проснулась. Почему-то, проснувшись, я подумала о Боссоме, как о человеке, который случайно забыл спрятавшегося и наблюдающего тигра. Я часто в последнее время вижу символические сны и видения, и вот что было сказано 22 мая: «Чтобы лучше охранить Наших близких, Мы даём символ S как предостережение. Имейте в виду, что все атрибуты кошачьей породы – его знак, все серые и чёрные фигуры – его знак. И когда вы заметите что-либо из этой коллекции, знайте, что обнаружен подкоп и принимаются меры. Его несчастие, что движения духа очень быстры и резервуар Нашего Источника велик, но в изобретательности ему отказать нельзя». Я заканчиваю. Будьте изобретательны и мужественны. Спешите продвигаться вперёд. Становитесь сильнее, запасайтесь доспехами. Защищайте передние рубежи. Обнимаю вас всех. Мои мысли о вас постоянны. Мы часто молча посылаем вам силу, потому что вокруг вас кипит немалая битва. Сердцем с вами. 29 мая 1924 г. Письмо Н.К. Рериха к сотрудникам Родные и любимые. Снова с почтой путаница. Пришло одно письмо Логвана от 25 апреля, а остальные или задержаны временно, или пропали куда-то. Также пришло письмо от Морея с описанием замечательного сна. Он означает, что не надо шить дыры чёрными нитками. От чёрных нитей в ткани будет прореха, хотя я подумал, что Морею лучше бы было приехать осенью, когда Тарухан уже станет гражданином Америки. Но если у него есть осознание того, что надо работать сразу, то может быть полезно проявить эту устремлённую энергию. Думайте широко и ищите для дела самые неожиданные решения. Теперь многое осложняется из-за несвоевременных манифестаций (непродуманных). Только эта одна русская выставка, неумело организованная, испортила так много. Мы получили от Скрибнеров статью Рояла Кортиссоза. Если этот прогрессивный писатель начал писать против, значит, что-то переполнилось. А это так опасно для будущего. Когда то, что сложено вместе терпеливыми трудами, неожиданно покрывается пылью. Следите за всеми делами, которые могут духовно оторвать Россию от Америки. Так как в соответствии с планом эти две страны должны идти вместе в самом тесном взаимопонимании. И потому как надо избегать всё, что может осложнить и особенно испортить эти взаимоотношения. Чахембула пишет о получении предложения ехать в Индию поработать на фабрике. Истинно, пути Господни неисповедимы. Конечно, мы не знаем, в какой климат его зовут. В некоторых местах климат очень тяжёлый. Какие иконы прислал Яруя. Хороши ли они. Каковы цены? Он прислал мне мой рассказ «Пламя», и я также ожидаю все мои русские рукописи и сразу же отправлю их в Париж. Скоро мы напишем вам об индусах. Нужно смотреть на всё открытыми глазами. Иначе мы всегда будем удивляться. Почему нет ответа Тагора и почему редакция журнала не отвечает. Очень медленно продвигаются их дела. Также потребуется новое поколение. Не пишите много о снах и видениях. Наши письма не читают, но приходящие часто вскрыты. Целуем вас и шлём вам наши лучшие стрелы. Духом с вами. Имейте в виду, что мы дали формулировку, что как бы К[орона] М[унди] заказала Юрию собирать танки (тибетские картины). Он их очень любит и хотел бы писать о них. Мы понимаем, что это полезно во многих отношениях, и официально дали ему право считаться собирателем этой коллекции. Даже можно дать где-нибудь в прессе заметку: «По поручению К[орона] М[унди] учёный-востоковед Юрий Рерих, имеющий степень магистра искусств Гарварда, собирает коллекцию тибетских сакральных образов. С этой целью он совершает путешествия к границам Тибета. Согласно полученной информации, коллекция уже содержит очень ценный материал, который составит отдельное издание. В последнее время сильно возрос интерес к тибетскому и центрально-азиатскому искусству, которое, помимо утончённой формы, даёт глубокий смысл, часто ещё не понятый и не объяснённый в западной литературе. 31 мая 1924 г. Письмо Е.И. Рерих к сотрудникам (рукопись и машинопись) Ояна, самая родная, и Вам, согласно Указу, я повторяю: Надо просто учиться! Иногда лучше даже сдержать импульсы, вспомните, как много ценных сосудов было разбито на пути. И вы все так нужны в большом деле. Помните, что путь Достижения не в импульсивном экстазе, не в собственном восторге от проникновения в высочайшие сферы, но в ежечасном, ежеминутном Служении самым малым, в принесении им, только им вашего расширенного сознания и возросшей силы. Передо мной стоит большой портрет Свами Вивекананды, подаренный мне его ученицей, Сестрой Кристиной. Его индивидуальность так великолепно совмещает в себе гармонию Тероса и Тамаса – духа и тела, – и он ушёл так рано, потому что его учитель разрешил ему в юности войти в Самадхи. Почитайте побольше о нём, о его учении, оно, как и наше, из того же источника. Эта неделя была неделей встреч. Несмотря на совершенное уединение, нас находят. Приехала навестить графиня Литтон, а также губернатор Бенгалии. Они были в экстазе из-за картин. Ещё мы виделись с Сестрой Кристиной и учеником ученика Вивекананды. Также сэр Боше, известный индийский биофизик. Мы были в его лаборатории. Он показал свои опыты с растениями. Замечательный человек. Тип учёного будущего, который понимает важность вселенского сотрудничества. Но обо всём этом в следующий раз. Я хотела бы послать вам вторую часть книги, но была остановлена. Очевидно, её надо просмотреть ещё раз. Послали ли книги в Arеa of Kellog? И вообще, существует ли ещё это предприятие? Я была рада фотографиям, но Модра мало похожа. Я бы предпочла, чтобы она была без шляпы. Хотя в своём новом пальто она выглядит шикарно. Я обнимаю вас, любимые мои. Объятия увеличиваются всё время. (Продолжение следует) Перевод с английского О.В. Исаевой и Т.Ю. Водолажской (г. Тамбов) Примечание 1 Продолжение. Начало см. в журналах «Дельфис» № 4 (92) за 2017 г., № 1 (93) и № 2 (94) за 2018 г. – Прим. ред. 2 «– Которую звезду называют Аллахабад? – Сириус». (Записи Учения Живой Этики; т. 9, с. 236, 26.06.29. М. 2010 г.)