39(3/2004) Раздумья Музыкальная акустика триединого человека Коргапольцева М.В. Звук в тишине. Звук тишины, Все дали соединены С молчащим сердцем. Купол весь Во мне. И я «там» и «здесь». Меня со всем, что есть вокруг, Соединил случайный звук. З.Миркина Весь мир звучит. Вся живая и косная природа излучает некие волны. В жизни человек воспринимает на слух звуки и шумы, различные тоны - колебания, высоту, громкость и тембр в простых и сложных, едва уловимых, взаимоотношениях. Звуку внешнему, в том числе так или иначе созданному звуку в общем музыкальном смысле, соответствует внутренний звук, умопостигаемый, слышимый человеком внутри себя. Если музыкальный слух плохо развит, то сложные гармонические сочетания могут казаться шумом. Таким же образом для человека с плохо развитым внутренним слухом звук тоже может казаться шумом или вообще отсутствующим. Здесь говорится о принципиальной возможности воспринимать неслышимый звук внутри себя. Разделить поток сознания на составляющие непросто. Тем не менее, любой человек способен переводить свои внутренние колебания в вербальные и музыкальные звуки, то есть в те звуки, которые служат для речевых и музыкальных целей. Ещё со времён Аристотеля человек наделялся двумя различными сущностями: универсальной и индивидуальной. Отсюда и христианский догмат о троичности Бога. Человек - это тело, душа, дух, или сознательное, подсознательное, надсознательное. Какой звук их сопровождает? Можно ли вывести какие-то аксиомы, закономерности, выявить некие свойства, качества? В связи с этим очень интересна история возникновения музыкальных инструментов, причины их различий как в устройстве, так и в звукоизвлечении. Вероятно, что тем или иным типам психической организации людей соответствуют определённые группы музыкальных инструментов, и они адекватно соотносятся друг с другом по типу звукоизвлечения, строения звуковых тел и другим качествам и свойствам. Поскольку музыка всегда и везде очень сильно действует на человека, а музыкальные инструменты - плод человеческих рук, то связь акустических и психических процессов может оказаться весьма ощутимой. Даже в быту мы пользуемся такими характеристиками, и они общенародны: «играть на нервах», «женщина как баян», «мелодия души» и т.п. Эта статья ставит своею целью, скорее, постановку вопросов, чем ответов на них, и не рассматривает смыслы и речь. Под звуком понимаются всякие колебания систем, в каждом случае различные, но так или иначе дифференцируемо выделяемые человеком как самостоятельные. Предмет исследования умопостигаем, и будет широко применяться метод аналогий. Как рождается внутренний звук человека? Например, процесс зарождения волн с позиций математической аксиоматики, неканторовской теории множеств и квантовой механики рассматривает доктор физико-математических наук С.А.Векшенов (см. его доклад на 3-й междисциплинарной научной конференции «Этика и наука будущего» в ежегоднике «Дельфис-2003», М., Дельфис, 2004. С. 140). Вот схема его размышлений. Аксиоматика - эталон математической строгости, в ней прописаны аксиомы и правила вывода, опирающиеся на понятие множества. Но к множеству, с позиций современной аксиоматики, предъявимы те же вопросы, что и к подмножеству, поскольку и множество может быть переменной величиной, и множество уже представляет собой более широкое и подвижное понятие. В рассуждениях о человеке как о колебательной системе может говориться, по крайней мере, о трёх пространственно-временных континуумах. Каждое из множеств этих континуумов удовлетворяет своей системе аксиом. Все тела человека - это не форма проявления человека вообще, а самостоятельные сущности. Переходя от субстанционального аспекта к индивидуальному, очень многообразному, Векшенов делает переменной не только область аксиом, но и область их интерпретаций. Соответственно, говоря о человеке как о личности, мы взываем к основам большого числа пространственно-временных континуумов. В современной аксиоматике область интерпретаций называется носителем множества. При этом подразумевается, что носитель в каждом случае конкретен, и ему соответствует конкретное множество. Образуется два переменных параметра: носитель переменен и исходные аксиомы. Заметим как важный факт, что переменный носитель обращает нас лицом к бытию, причём к трансцендентальному бытию, то есть бытие становится объектом внимания при анализе структур трансцендентного мира. Векшенов, вкладывая в аксиоматический метод подвижный носитель, по сути даёт возможность описать возникновение внутреннего звука человека. Сначала он наделяет последовательность натуральных чисел двумя предикатами: «по порядку» и «по количеству» («два» - это два элемента, а «второй» - при некотором пересчёте). Выделяет два бесконечных числа w и w*, на которых натуральный ряд стабилизируется в смысле количества и порядка, соответственно, w и w*. Получаются качественно разные бесконечности: w - «количественная», w* - «порядковая». Носителем количественной бесконечности можно считать множество. Носителем же порядковой бесконечности является существенное образование - сверхмножество, которое больше множества (w*> w), причём сверхмножество w* соотносится с множеством w как бесконечное с конечным. Следовательно, порядковая бесконечность проявляется в теоретико-множественном мире как переменная величина, которая завершается числом w*. Согласно так называемому принципу Дирихле, если в N клеток посадить М кроликов, где кроликов больше, чем клеток (М > N), то, по крайней мере, в одной клетке будут сидеть два кролика. Векшенов «сажает» время длины w* в пространство размера w. Что происходит со временем? Оно начинает осциллировать и, в конечном итоге, ведёт себя как волна в «ограниченном», с точки зрения w*, объёме-пространстве размера w. Поскольку человек, как колебательная система, продуцирует различные поля, превышающие размеры тела, то возможно и уместно говорить о том, что эти поля - любой природы - осциллируют, и поэтому их можно выявлять как звук. Для того, чтобы вести рассуждения дальше в отношении человека, надо говорить о трёх различных средах, о различной природе звука и о том, что внутренний звук, по сути, есть причина внешнего. Предполагается наличие по крайней мере трёх универсальных субстанций (заметим, что имеются и другие, и они имеют «звуковой центр» - чакру) и сущностей, связанных с ними. Это внешняя материя, достаточно изученная, и две внутренние - душа человека с его желаниями и чувствами, а также дух - высшая законодательная сущность человека, близкая к божественной. Кроме того, всем телам свойственны временные процессы, протекающие в состояниях предрождения, жизни и посмертия. Музыкальной акустики внутреннего звука ещё не существует, но личностям, которые слышали так звучащий мир, он известен. Некоторые писали музыку - это композиторы, а другие строили теорию. Существуют и мистические музыкальные теории, рассматривающие звук как основу мироздания. Например, система Пифагора: его «музыка сфер» известна и сегодня, она занимает прочное место в системе музыкальных теоретических знаний человечества. По поводу восприятия диапазона частот можно сказать следующее: он не только у всех различный, но и встречается феноменальный. Так, московский звонарь Д.К.Сараджев, живший в начале XX века, слышал в полутоне 1701 частотный шаг, слышал колокольные основные тона и обертоны очень полно и точно, воспринимал вещи по высотной частоте и цвету. И в этом он не единственный. Для нас сейчас важно отметить, что 1) человек как колебательная система излучает некие волны; 2) на него постоянно действуют один или, как правило, несколько возбуждающих факторов; 3) физическое тело, будучи меньшего размера, излучает из себя нечто и образует тело души и тело духа больших размеров. Мир музыкальных инструментов, созданных человеком, представляет собой очень похожую на человеческое общество организацию. Что есть музыкальный инструмент? Это некое звучащее тело - вибратор, возбуждающий волны в среде. Тело возбуждается каким-то дополнительным орудием. Звуковые волны, образующиеся от действия возбудителя на звуковое тело, усиливаются какой-то частью музыкального инструмента (усилителем звука), и в результате мы слышим звук. Представим человека в качестве музыкального инструмента. Чем характеризуются его тела? Обязательно есть звучащее тело и, как правило, не одно, а также усилитель звука (резонатор). При этом можно говорить о частоте колебаний, уровне громкости, спектре, тембре, обертонах и основных тонах, атаке, маскировке, бинауральном эффекте, резонансе, амплитуде, фазе колебаний, круговой частоте, периодичности, цикличности, формантах, биениях, комбинационных тонах - и это только приблизительный ряд. Все тела человека, в том числе, образованные неизвестными волнами, ныне сводимыми лишь к электромагнитным, выступают и как резонаторы, и как возбудители колебаний в других телах. Заметим, что у людей склонности звучать или возбуждать звук очень различаются, даже для тел одного человека. Это связано с темпераментом и другими качествами личности, а также межличностными отношениями. Тех людей, которые побуждают звучать других, можно назвать дирижёрами оркестра. Это высокий дар, свойственный только сильным, организованным людям. Взаимодействуя, люди ведут себя различно, при этом одни виды действий результативны, а иные нет. Возможно, проанализировав типы личности в соответствии с законами музыкальной акустики, мы сможем более эффективно оценивать и прогнозировать взаимодействия людей. В физическом теле звучат голосовые связки. Это поистине тело звука, приводимое в действие собственным или посторонним возбудителем, и издающее звук слышимого диапазона. Физическое тело имеет и другие звуковые тела, издающие сигналы в ином частотном диапазоне и/или имеющие свойства иной природы. К примеру, известны работы учёных группы доктора билогических наук П.П.Гаряева по исследованиям звучания ДНК. Также эти идеи развивались в докладе доктора медицинских наук А.М.Степанова на 4-й междисциплинарной научной конференции «Этика и наука будущего. Феномен времени». Звук, который так или иначе издаёт физическое тело человека, действует на окружающий мир как возбудитель. Возбудителями могут быть и одно из тел самого человека, и другой человек, и любой живой или косный объект природы, и система неформализованного спонтанного нейрокомпьютинга (Хамрофф-Пенроуз), и пространственно-временные вихри торсионных полей (Акимов-Шипов), а также другие вибрации неизвестной природы, поступающие из космоса. Любые вибрации могут вступать во взаимодействия с телами человека. Волны, которые в результате взаимодействия он излучает, можно трансформировать и слышать как звук, различая частоту, спектр, тембр и другие параметры. Тело души выглядит похожим на физическое. Считается, что оно в нормальном, спокойном, здоровом состоянии яйцевидно. Но душа очень подвижна, текуча. Она меняет свои очертания и, в зависимости от обстоятельств и состояния, обретает самые причудливые формы. Энергетические узлы, называемые чакрами, играют роль своеобразных голосовых связок, и, благодаря им, тела звучат. Нижние чакры образуют тело души, а верхние - духа. В связи с формой тел, можно говорить как об идеальной о форме яйца, преобразующейся в зависимости от обстоятельств до формы мембраны или струны, причём обе они способны иметь бесконечные параметры и точки прикрепления в самых различных местах невидимой вселенной. Когда человека что-то возбуждает, определённая частота его начинает излучать большее, чем обычно, количество энергии, тем самым увеличивая некоторые параметры - амплитуду, громкость, скорость изменения фазы или другое. Личные свойства человека образуют конфигурацию всех его тел. К примеру, если человек привязчив, излишне зависим от других людей, то его душа, скорее всего, склонна образовывать диски, то есть мембраны, предпочитая взаимодействия с жёсткими энергиями нижних слоёв. Такие люди, как правило, надолго прикрепляют свои, надо думать, дисковидные мембраны к инородным устойчивым образованиям, только в этом случае чувствуя уравновешенность. Напротив, образование цилиндров, струн, стержней, наверное, говорит о самостоятельности души. Отметим, что различные цели порождают различные конфигурации, и, конечно, повсеместно распространён смешанный тип систем и их взаимодействий. Чем развитее тело, тем множественнее резонатор, тем равномерней реакция человека на различные частоты, тем он ярче и сильней. Каждый уровень тел человека может рассматриваться в иерархической системе, в том числе, и относительно частотного диапазона. Так, для тела души привычный интервал в полутон может оказаться двухоктавным в нашем реальном диапазоне. То есть в душе реальная октава есть унисон, две октавы - полутон и так далее. Эта тема может стать самостоятельной в области психологии. Напомним в качестве иллюстрации по аналогии: акустик XIX века Эрнст Хладни исследовал рисунки, возникающие на мембранах, посыпанных мелким песком, после их возбуждения смычком в различных местах. Эти «фигуры Хладни» очень похожи на то, как выглядят в невидимой вселенной мембранные тела человека под действием возбудителя. По типу личности и телу души люди бывают свободными - не прикреплёнными к другим людям (свободно-подвешенное состояние); могут быть закреплены с одной стороны (например, у человека один брак, и в этом состоянии он воспринимает мир полнее); закреплёнными с нескольких сторон (например, у человека две-три семьи, в этом состоянии он живёт, иначе не может); тело натянуто со всех сторон, и только это состояние даёт звук и способность полнокровно жить; есть тела, которые звучат лишь вследствии процесса сжатия, иначе никакого жизненного стимула не возникает. Те же характеристики приводятся и для музыкальных инструментов. Надо заметить, что звучащие тела музыкальных инструментов могут быть твёрдыми или газообразными, что также верно для человека и соответствует его типам темперамента. Приведём текст из учебника по музыкальной акустике, касающийся способов возбуждения звучащих тел, что будет интересно и психологу. 1) Ударом или толчком, мгновенно воздействуя и тут же удаляясь, предоставляя возможность свободно колебаться. Длительность процесса затухания будет зависеть от типа звучащего тела, от его твёрдости. Чем мягче тело, тем возбуждение должно быть непрерывней, с быстро следующими толчками, поддерживающими колебания. 2) Щипок, зацепление - процесс, когда нечто/некто цепляет тело, постепенно выводя его из положения равновесия, а потом внезапно освобождает. В мире музыкальных инструментов этот метод применяется для струн, стержней и язычков. 3) Трение сводится к ряду периодически повторяющихся зацеплений и освобождений тела, следующих в ритме каких-либо частот. Свободы не наступает, возбуждающее тело остаётся в тесном соприкосновении со звучащим телом в течение всего периода возбуждения. В мире музыкальных инструментов этот метод применяется для твёрдых и газообразных звучащих тел. 4) Действие силы переменного значения, когда звучащее тело в виде пластинки, перепонки (множественный резонатор) возбуждается в ритме желаемых частот и излучает энергию в пространство. На этом принципе работают современные электроинструменты. Люди своими психикой и умом создают совершенно особый волновой фон. Он насыщен и разнообразен. Мы в основном воспринимаем кластеры и созвучия. Тем не менее, каждому человеку присущи, как правило, несколько основных тонов. У мужчин они расположены чаще в нижней спектральной области, но встречаются и в средней, и в верхней. У женщин основные тона расположены по большей области вверху спектра, но встречаются и в середине, и внизу. И женская, и мужская сущности могут представлять как порядковую, так и количественную бесконечности. Они зеркально отображаются и меняются на каждый иерархический шаг. Вероятно, что конфигурация движения частиц полей отображает риманову метрику, и линии размещаются при взаимодействии не иначе, как став замкнутыми, что подтверждается яйцеобразной формой тел. Кроме того, человек излучает волны обертонового ряда, и если у большинства музыкальных инструментов ряд обертонов выстраивается вверх от основного тона, то человеку присущ расширенный обертоновый ряд: и вверх, и вниз от основного топа. В этом качестве ему вторит только колокол, также имеющий обертоновый ряд в обе стороны. Каждое тело человека имеет свои основные тона и свои обертоны. При восприятии одного человека другим, прежде всего, можно слышать звук, напоминающий звук колокола. И лишь пытаясь дифференцировать звуковую ткань, можно услышать сложные звуки и даже чистые синусоидальные тона. Отметим, что в анализе чистых тонов человека большую роль играет «выделение атаки», то есть начало процесса звучания. Обертоновый ряд человека образует его тембр - свойства души, то, что может анализировать и описывать психология. Как музыкальные инструменты и голос имеют свои форманты, то есть неожиданно высокие по амплитуде участки спектра, так и человек имеет свои форманты в области качеств и свойств души, связанные с повышенной амплитудой некоторых частот в тембре звука. Можно говорить и об интенсивности излучений психической и умственной энергий, и о звуковых объёмах. Человек способен занимать очень большие, практически бесконечные объёмы. Он может мысленно и эмоционально тянуться к другим людям. Человек живёт среди природы и вещей, которые также излучают некие волны, подчас обладающие более мощными, чем человеческие, характеристиками. Из-за этого происходит множественное наложение шумов, тонов, звуков, что-то при этом теряется, что-то маскируется. В акустике музыкальные тона близких частот наиболее подвержены эффекту маскировки, и в жизни людей тоже нетрудно заметить подобные явления. Ещё нюанс: как ухо воспринимает звук в зависимости от силы и продолжительности сигнала, так и человек слышит душу другого в зависимости от силы и продолжительности эмоций и/или мыслей. Можно определить удалённость и местоположение слушаемого объекта, сравнивая сигналы различными способами. В акустике этот эффект называется бинауральным и основывается на неодинаковом восприятии правым и левым ухом. Ярче всего он проявляется при прослушивании кратких ударных импульсов. Душа человека слышна явно в моменты внутренней тишины - в состоянии молитвы, во время призыва, крика, резкого всплеска эмоций. И это ещё не полный набор необходимых качеств для чуткого слуха. Любопытное явление обнаруживают комбинационные тона. В акустике два звука сильных и близких по высоте тона, взятых вместе, часто дают третий, явно слышимый тон. Природой этого явления интересовался К.Юнг. В этой связи интересно порассуждать так: если близкие по высоте основные тона или форманты двух людей сближаются, то появляется третий, явно слышимый, тон - источник притяжения будущего возможного человека. Душа, готовая к рождению и совпадающая по тону, устремляется к данному «комбинационному» тону и в определённый момент встраивается в него. Комбинационные топа бывают разностными и суммарными. Если частота комбинационного тона составлена из разности частот, образующих комбинационный тон звуков, то рождается мальчик; из суммы - девочка. Причины возникновения комбинационных тонов связаны с непропорциональностью смещений при взаимодействии сил воздействия. В заключение короткого и неполного анализа можно добавить, что подобный взгляд на природу звука и человека соответствует новейшим достижениям науки и не противоречит имеющимся знаниям. Кроме того, учитывая разную природу звуковых тел человека, а, следовательно, и многообразные способы их выражения и взаимодействия, допустимо говорить о новых направлениях в философии и психологии, о появлении и развитии новых композиторских техник.