Лестница в небо

Через тернии к звёздам.

Ключевым понятием в наших рассуждениях станет понятие фрактала, определяемого в математике как самоподобная структура, каждый фрагмент которой имеет то же строение, что и структура в целом2. Фракталы обладают дробной размерностью, и это позволяет осуществлять переходы между мирами разных размерностей. Попытаемся использовать абстрактное понятие фрактала для осознания различных процессов, касающихся возникновения и развития, устройства физической Вселенной. Применение термина «фрактальность» к структуре мироздания представляет собой то «новое», которое есть хорошо забытое «старое». Основополагающая формула возникшей несколько тысячелетий тому назад герметической философии - «что внизу, то и наверху» (а также в эзотеризме это великий «Закон аналогий». - Ред.). В соответствии с ней весь мир, то есть каждая структура Вселенной, равно как и любая часть этой структуры, построена по единому плану. В христианской религии он назван Бог-Закон-Логос. Информация, содержащаяся в Библии, по сути, - фрагмент фрактала Единого Знания о Вселенной, заложенного в тайники сознания каждого человека. Восточное Знание - другой фрагмент, освещающий по-своему аспекты глобальной проблемы рождения, развития и конца Вселенной. Согласно всем религиозным учениям, человек - особое творение создателя Вселенной, содержащее в себе искру божественного Разума, то есть сознания самой Вселенной. Рождение человека всегда равносильно зарождению новой Вселенной. Отсюда и стремление людей понять устройство мира, в котором они живут: люди просто стремятся выполнить своё главное предназначение - прорасти сознанием в самые глубины Вселенной. Фрактал - человечество несёт в себе ту же структуру, что и фрактал Вселенная3. Он создан по образу и подобию вселенского Логоса. Поэтому потенциально человек (человечество) есть альфа и омега мироздания. А пока он (оно) эволюционирует, стремясь к конечной цели - освоению пространства Вселенной. В настоящее время - эта сама наша планета и её окрестности.

Очевидно, что современные космические аппараты непригодны для дальних и сверхдальних путешествий. И будут созданы они не раньше, чем люди научатся осваивать не только пространство, но и время. Но это уже будет земное сообщество, полностью осознавшее структуру мироздания. Хотя до конца эволюции ещё далеко, тем не менее, она идёт непрерывно, поэтому на каждом этапе человечество пытается структурировать сумму восприятий, даруемых ему жизнью в материальной Вселенной.

На современном этапе большую роль в процессе постижения структуры мироздания играют экспериментальные (наблюдательные) данные, полученные с целью построения модели развития Вселенной. Они служат кирпичиками, из которых можно сложить картину мироздания, соответствующую нынешнему этапу эволюции сознания людей. В качестве плана здания следует использовать математическую теорию, наиболее адекватно отражающую сложившуюся на настоящий день совокупность фактов. При этом не надо бояться новых, если они не укладываются в, казалось бы, стройную картину. Просто нужно поискать более точный план - математический аппарат, включающий в себя как частный случай тот, который до поры до времени удовлетворял учёных. В крайнем случае - построить обновлённую математическую теорию, содержащую в себе старую. Но ни в коем случае нельзя отбрасывать неоднократно проверенные и подтверждённые данные лишь на том основании, что они портят устоявшуюся картину, нарушая тем самым душевное равновесие её создателей и последователей!

Идея епископа В.Родзянко о взаимосвязи грехопадения перволюдей и Большого Взрыва, породившего физическую Вселенную [1], интересна прежде всего тем, что в ней начало наблюдаемой Вселенной связано с появлением в ней наблюдателя. Родзянко распространил антропный принцип4 на сам факт появления нашей Вселенной: она возникла и стала такой потому, что человек (проточеловек) ещё в Эдеме (в нематериальном мире) сделал свой выбор - захотел познавать мир5.

Однако Большой Взрыв - это всего лишь один из возможных вариантов возникновения материальной Вселенной, основанный на анализе решений уравнений гравитационного поля общей теории относительности (ОТО), применяемых для очень частного случая - однородной и изотропной Вселенной6. Это условие означает, что во Вселенной равноправны все точки (однородность) и все направления (изотропия), чего, естественно, на самом деле нет. Всем известно, что в нашем мире властвует сила притяжения, делающая пространство существенно неоднородным: сила тяготения планеты ослабевает по мере удаления от её поверхности. Далее: в нашей Вселенной тела меньшей массы вращаются в поле тяготения тел большей массы - спутники вращаются вокруг планет, они же - вокруг Солнца, которое вместе с другими галактическими звёздами вращается вокруг Центра Галактики. Если бы эта ротация прекратилась, то спутники упали бы на планеты, планеты - на Солнце, Солнце и звёзды были бы поглощены галактическим Центром. Но наличие вращения создаёт анизотропию пространства - неравноправие направлений, каждая ось вращения - особое, выделенное направление. Сторонники Большого Взрыва могут сказать следующее: в настоящее время нет достоверных данных, свидетельствующих о наличии глобального вращения Вселенной. Кроме того, Вселенная так огромна, что галактики и их скопления можно рассматривать как отдельные пылинки, плавающие в пустоте на огромных расстояниях одна от другой. Поэтому в ней может не существовать единого притягивающего (гравитирующего) центра. Таким образом, в масштабе Вселенной предположение об её однородности и изотропии является вполне приемлемым. (Даже сама крупномасштабная наблюдаемая структура Вселенной, в которой скопления и сверхскопления галактик выстраиваются по рёбрам и узлам неких грандиозных ячей, тоже в целом определённо не указывает на некий преобладающий центр7. - Ред.)

В принципе, приведённое рассуждение является вполне справедливым при условии, что Вселенная и её отдельные части не обладают одинаковой структурой. Тогда вполне возможно предположить, что вращение вокруг центрального тела существует лишь в масштабе Галактики: она вращается вокруг оси, увлекая звёзды, а сама летит в межгалактическом пространстве. Удалённые от нас скопления и сверхскопления галактик также разлетаются. При этом тем быстрее, чем дальше от нас галактика. Единого центра притяжения во Вселенной не существует, а её пространство раздувается подобно воздушному шару. Именно это раздувание наблюдатель фиксирует как красное смещение галактик8. Значит, по мнению учёных, достоверно известно следующее: 1) на планетарном и галактическом уровнях объекты вращаются вокруг своих центров притяжения; 2) на уровне самых дальних галактик Вселенная раздувается, как шар. Определив расстояние до удалённых галактик и зная скорость расширения пространства Вселенной, учёные вычисляют время её существования, которое, по разным оценкам, колеблется в интервале 10-20 млрд. лет.

Если же считать, что все разномасштабные структуры Вселенной, включая её саму, построены по единому плану, тогда следует признать наличие единого центра притяжения Вселенной и глобального вращения её пространства9. Интересно, что эта концепция не противоречит наблюдательным данным, свидетельствующим о красном смещении. В данном случае причиной разбегания удалённых галактик является их движение по раскручивающейся спирали (точнее, по кругу и по его радиальным составляющим. - Ред.)

Известно, что Земля обращается вокруг Солнца со скоростью 30 км/с, совершая один оборот за период времени, называемый земным годом. Светило наше входит в состав звёздной системы Галактики, включающей в себя почти 200 млрд. звёзд10. Оно вместе со всеми планетами обращается вокруг её Центра со скоростью 250 км/с и совершает один оборот за 185 млн. лет - галактический год Солнца, или сутки Галактики (порядка 200 млн. лет. - Ред.). Орбиты планет, в том числе и Земли, лежат в определённых плоскостях в пространстве вокруг Солнца11. Можно сказать, что плоскость земной орбиты движется в пространстве Галактики со скоростью v = 250 км/с, образуя «цилиндр», а сама Земля, которую вполне допустимо рассматривать как точку, вращается вокруг его оси. Результатом сложения этих двух движений является очень вытянутая спираль, которую рисует Земля в пространстве Галактики [3]. Соединение вращательного и поступательного движений можно рассмотреть и для других случаев. Известно, что Земля вращается вокруг своей оси за период времени, названный земные сутки, со скоростью v = 500 (м/с) х cosφ, где φ - широта места. Тогда плоскость каждой параллели планеты летит в пространстве Солнца со скоростью 30 км/с, образуя свой «цилиндр», а любая точка на этой параллели вращается вокруг его оси со скоростью v. В итоге, разные точки планеты рисуют в пространстве Солнца сильно вытянутые концентрические спирали. Подобные рассуждения можно продолжить. Известно, что наша Галактика входит в состав скопления, называемого Местной группой галактик. Наблюдения показали, что эта группа движется как целое со скоростью 700 км/с. Складывая это движение с вращательным движением Солнца в Галактике, получаем, что оно рисует в пространстве Местной группы галактик спираль, Земля - «спиральную» спираль, где малый виток соответствует годовому циклу, а любой обитатель планеты - сильно вытянутую «спирально-спиральную» спираль. Согласно представлениям шведских астрономов, развиваемым с 1950-х годов Ж.Вокулёром, Местная группа галактик находится внутри гигантского сплющенного облака, называемого Сверхассоциацией галактик [4]. Оно состоит из отдельных галактик, небольших их скоплений и двух галактических облаков, одно из которых располагается в направлении на созвездия Большой Медведицы и Гончих Псов, а другое - в направлении на созвездие Девы12. Наша Галактика летит в пространстве (вращается) со скоростью около 700 км/с относительно центра Сверхассоциации13, расположенного в направлении на созвездие Девы [5], и находится на расстоянии примерно 2/3 от центра, совершая один оборот за 100 млрд. лет. Складывая все эти движения, получаем, что Земля рисует в Сверхассоциации сложную вытянутую многоспиралевидную траекторию, ширина которой равна диаметру планеты, то есть примерно 13 тыс. км14.

Интересно отметить, что вообще спиралевидный характер движения отражается и в самой структуре широкого класса галактик, называемых спиральными. Как правило, в них имеется пара диаметрально расположенных спиральных рукавов, дополнительные же являются просто их ответвлениями. К таким звёздным системам относится и наша Галактика - Млечный Путь. Солнце находится почти на её экваторе, чуть выше, в сторону её северного полюса, расположенного в направлении созвездия Волосы Вероники. Оно принадлежит к цепочке звёзд, названной рукавом Ориона, который является ответвлением от одной из двух центральных спиралей - от рукава Персея (другой рукав - Стрельца). Значит, Солнце - как бы один из «листочков ветви» Ориона, а Земля - одна из клеток листочка-Солнца. Вращаясь вместе с пространством Галактики со скоростью 250 км/с, Солнце одновременно поднимается вверх (к северу) в направлении созвездия Геркулеса со скоростью 20 км/с. Причина подъёма Солнца сугубо возрастная. Дело в том, что наша жёлтая звезда сейчас находится на таком этапе эволюции, когда из-за изменения химического состава оно становится легче и поэтому как бы всплывает кверху от экватора Галактики. Согласно исследованиям современных астрономов, звёзды молодые и среднего возраста, к которым относится Солнце, встречаются лишь в диске, а старые, более лёгкие, принадлежат в сферической составляющей Галактики. А там тяжёлых химических элементов (начиная с лития) содержится в десятки раз меньше, чем в молодых. Большая часть галактического вещества (примерно 98%) находится в звёздах, поэтому межзвёздная среда, состоящая в основном из водорода, является разреженной. Наиболее плотна она в галактическом диске, где сосредоточены тяжёлые элементы и пыль. При этом наибольшую плотность имеют спирали, в особенности то ответвление, где расположено наше светило.

Звёзды в галактиках распределены неравномерно, собраны в более или менее тесные группы, называемые скоплениями. Так, Солнце находится почти в середине звёздного облака - Местной группы звёзд, имеющей форму сплюснутого сфероида.

Внегалактический мир начал подробно изучаться с 1920 года, когда шведский астроном К.Лундмарк с помощью специально сконструированного прибора - спектроскопа - доказал, что спиральная туманность в созвездии Треугольник состоит из отдельных звёзд. Вскоре астроном Э.Хаббл установил звёздную природу спиральных рукавов нескольких небольших туманностей и знаменитой туманности Андромеды, видимой в безлунную ночь простым глазом как размытое пятнышко. В настоящее время доказано, что не только спиральные рукава, но и ядра Галактик состоят из звёзд, а многие туманности сходны по составу с нашей Галактикой. Подобно тому, как встречаются одиночные, двойные звёзды, их небольшие группы и большие скопления, галактики тоже бывают одиночные, двойные, встречаются большие скопления и даже облака скоплений - сверхскопления. Средние расстояния между галактиками в 10-20 раз превышают их размеры. Относительные же расстояния (по сравнению с их размерами) между галактиками меньше, чем между звёздами в галактиках! Так что галактики в пространстве более скручены, нежели звёзды в них.

Таково пространственное распределение космических структур, находящихся на различных ступенях иерархической лестницы. Это как остановленный кадр многократно перекрученной спиралевидной киноленты, разворачивающейся на протяжении миллиардов лет15. Пространство Солнца можно представить в виде ствола дерева, растущего в Галактике, чья толщина определяется расстоянием от Солнца самой удалённой планеты Плутон, а годичные кольца на мгновенном срезе соответствуют орбитам планет и остальных тел Солнечной системы. Если взглянуть на пространство Солнца извне, со стороны северного полюса16, то оно вращается против часовой стрелки. Так же вращаются все планеты Солнечной системы и наша Галактика. Система, вращающаяся подобным образом, в математике называется правоориентированной. Известная нам часть Вселенной представляет собой множество правоориентированных пространств, вложенных одно в другое наподобие матрёшки. Левоориентированный мир полностью аналогичен нашему за исключением того, что время в нём движется в противоположном по отношению к нашему направлению, то есть из будущего в прошлое. Он называется зеркальным отображением нашего мира.

Астрономические наблюдения предоставляют измерения различных параметров объектов, расположенных на небесной сфере, центр которой находится в глазу наблюдателя, так что система отсчёта является антропоцентрической, то есть человек (греч. - «антропос») оказывается центром мироздания. Конечно, теоретически можно создавать системы отсчёта с центрами на Солнце, в Галактике и т.д. Эти построения удобны для интерпретации результатов некоторых наблюдений, но фактически центром Вселенной служит человек, сознание которого изначально отражает структуру всей Вселенной («что внизу, то и наверху»).

С точки зрения антропоцентрической модели Вселенной, путь человека в ней, будучи сложной многоспиральной траекторией, иногда перекручивается наподобие ленты Мёбиуса17. Причиной такого «выворачивания наизнанку» является то, что оси вращения космических структур разного масштаба могут быть наклонены друг к другу под разными, иногда большими, углами. В зависимости от уровня той ступени иерархической лестницы, на которой всё это происходит, наступает период кардинальной ломки сложившихся на планете условий18. А спиралевидный характер траектории без «выворачивания» проявляется как обычная цикличность событий. Она происходит каждый раз на новом уровне, так как «старое» повторяется на удалённом от прежнего участке Вселенной и каждый раз на ином этапе развития человечества. К примеру, Земля за сутки пролетает в Солнечной системе расстояние, равное 2 592 000 км. Значит, новые сутки нашей планеты начинаются более чем в двух млн. км. от того места, где начались предыдущие. За тот же промежуток времени Солнце вместе со всеми планетами пролетает в Галактике расстояние 216 млн. км! И каждый новый рассвет - новый малый виток спирали - житель планеты Земля, летящей вместе с Солнцем в Галактике, встречает в участке галактической спирали, отстоящем на сотни млн. км от того места, где для него наступило вчерашнее утро.

Важным циклом в жизни планеты является период времени, равный примерно 26 тысячам земных лет, называемый в астрономии периодом прецессии земной оси, или предварения равноденствий. Явление это в обозримой истории было открыто ещё Гиппархом (180-110 гг. до н.э.)19. В эзотерике Востока этот цикл называется тропическим, или звёздным годом (год Богов), а его длительность составляет 25 868 лет [6]. В древних источниках сказано: Змей (Дракон) бежит 370-ю прыжками, то есть звёздный год разделён на 370 циклов, равных 70 годам - примерно продолжительности человеческой жизни (или 365 х 71. - Ред.). Цикл жизни человека можно также измерить, взяв в качестве эталона цикл деятельности сердца - одно биение в секунду. Так что цикл в 70 лет содержит 70 х 365,25 х 86 400 с = = 2 209 032 000 с, то есть состоит из более чем двух миллиардов циклов сокращения сердечной мышцы.

Вдоль эклиптики расположены 12 зодиакальных созвездий, соответствующих месяцам земного года20: Рыбы, Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей. Они образуют как бы циферблат небесных часов для земного года, где стрелкой служит солнечный диск, в течение года смещающийся с запада на восток. Согласно эзотерике Востока, Зодиак - часть Вселенной вокруг Земли, или область, где со временем окажется наша планета, а 12 зодиакальных созвездий - 12 месяцев вселенского цикла [6]. Деление на 12 месяцев можно применить к любому периоду, в том числе и к звёздному году. Поделив 25 868 лет на 12, получим 2156 лет. Этот интервал называется эпохой и относится к тому зодиакальному созвездию, где в данное время находится точка весеннего равноденствия - точка пересечения небесного экватора и эклиптики. В настоящее время она переместилась из созвездия Рыб в созвездие Водолея, ознаменовав начало эпохи Водолея.

Теперь рассмотрим более продолжительные циклы. Период в 185 млн. лет равен галактическому году Солнца, или «суткам» самой Галактики (подчеркнём ещё раз, что лучше говорить о примерно 200 млн. лет. - Ред.). Галактическая «секунда» тогда составляет 2141 год. Это число представляет определённый интерес, так как близко по своему значению к единице измерения, называемой эпохой. Вполне возможно, что в настоящее время одна галактическая секунда сменяет другую. Если условная секунда суть единица измерения цикла биений сердца любой космической структуры, то, возможно, в настоящее время мы живём либо на исходе одного удара галактического Центра-сердца, либо в самом начале следующего. Кроме того, не исключено, что имеет место слияние двух циклов - «прецессионного месяца» и «галактической секунды». В любом случае не следует удивляться изменениям на нашей планете во всех сферах жизни. Чем дальше, тем их будет больше. Просто нужно научиться жить в эпоху перемен.

В октябре 2003 года в Москве состоялась Международная конференция, посвящённая глобальным изменениям климата на Земле, связываемая с планетарным потеплением, вызванным парниковым эффектом. Учёный из Росгидромета приводил следующий факт (газета «Комсомольская правда» от 3.10.03 ): наиболее сильное потепление происходит сейчас в Сибири и Арктике. Особенно зимой, и особенно ночью! А это противоречит гипотезе «парникового эффекта», в соответствии с которой наиболее интенсивное потепление должно наблюдаться в дневное время на южных широтах. Зимой же на севере Солнце не светит вообще - там полярная ночь! Ночью светят лишь звёзды. На самом деле, на наш взгляд, именно звёзды играют решающую роль в этом поразительном для современной науки явлении. Просто для осознания некоторых происходящих процессов нужно, наконец, выйти из уютного мира замкнутой системы Коперника, где планеты двигаются вдоль замкнутых траекторий, - сначала на просторы Галактики, а затем и далее, за её пределы. Примечательно, что Северный полюс Земли, равно как и северный полюс Солнца (и всех планет, кроме Урана), и северный полюс Галактики направлены в один и тот же сектор неба, где находятся никогда не заходящие за горизонт (в средних северных широтах и до северного полюса) околополярные созвездия.

Создаётся впечатление, что какая-то особая сила, кроме известной науке, заставляет кружиться - прецессировать - ось нашего волчка (планеты) вокруг оси мира.

Очевидно, что источник неведомой внешней силы находится в направлении северной части неба, и в те или иные фазы года Богов полюс Земли может быть по-разному ориентирован по отношению к нему21. Если считать, что «голова» каждой правоориентированной космической структуры располагается на северном полюсе, тогда она, как и человек, движется в пространстве «вверх головой». Как и человек, именно она впитывает большую часть поступающей извне информации, а мозг даёт команды всем другим органам реагировать соответствующим образом. Если информация несёт в себе нечто принципиально новое, то и весь организм реагирует иначе, в частности, изменяются привычные ритмы - учащаются дыхание, сердцебиение. Вполне возможно, что в определённые фазы цикла полюс Земли наиболее прямо «смотрит» на таинственный источник, то есть получает от него максимальную энергетическую «подпитку», и сейчас наступил именно такой переходный период в жизни планеты. Источник, несущий энергию нового типа, вполне может находиться и за пределами Галактики. Тогда и она поглощает своим северным полюсом новое излучение, изменяя свои параметры-ритмы, в частности, «сердечные» связанные с деятельностью галактического Центра (где может быть сосредоточено Центральное Духовное Солнце; см. «Дельфис» № 3(27)/2001. - Ред.). Возникшие изменения передаются по ветвям-спиралям, как по нервам, и приходят туда, где расположено Солнце - в ветвь Ориона. К ней относится также череда ярких звёзд, принадлежащих созвездиям Ориона, Большого Пса, с главной звездой Сириус, и Скорпиона. Через цепочку ближайших к нам молодых звёзд, идущих по спирали от галактического Центра, и через межгалактическую среду, плотность которой максимальна именно в нашей ветви, изменённая энергетика, переизлучаясь звёздами, достигает Солнца (см. «Дельфис» № 2(34)/2003. - Ред.). Оно впитывает её своим северным полюсом, «головой», и реагирует на изменения весьма бурно, чему, вероятно, свидетельство - солнечные возмущения, проявляющиеся и в выбросах солнечного вещества из коронарных дыр. Нестабильное состояние Солнца проявляется на планете и как частые магнитные бури. Ведь масса нашей планеты на 40% состоит из железа (она самая тяжёлая по плотности среди планет Солнечной системы); оттого изменения магнитного поля Земли сказываются во многих сферах её жизни. В частности, влияют на работу средств связи, использующих электромагнитную энергию, на физическое состояние людей. Человеческая кровь красная потому, что в её состав входит гемоглобин - дыхательный пигмент, содержащий железо. Он обеспечивает перенос кислорода от лёгких к тканям человека и углекислого газа от тканей к лёгким, то есть регулирует процесс дыхания. И естественно, что нестабильность магнитного поля планеты воздействует на организм человека, содержащий железо, а это, в свою очередь, неминуемо отражается на всех процессах жизнедеятельности.

Конечно, начавшиеся изменения могут быть вызваны наложением сразу нескольких космических причин - циклов. В [6] можно найти значения некоторых наиболее важных, одним из которых являются Сутки Брамы, равные 8 640 000 000 лет, что близко к принятой в последнее время в науке нижней оценке возраста Вселенной в 12 млрд. лет. Сутки состоят из Дня и Ночи Брамы, равных по 4 320 000 000 лет. Согласно эзотерике Востока, День Брамы - период проявленного (материализованного) состояния Вселенной (Манвантара), а Ночь Брамы есть её непроявленное (нематериальное) состояние (Пралайя). День Брамы - выдох, Ночь - вдох, а чередование Дня и Ночи называется Великим Дыханием. Интересно, что по оценкам астрономов возраст Солнца тоже составляет примерно 4 млрд. лет, то есть для него близок «вечер» Брамы. Однако у человечества в запасе ещё имеются десятки миллионов лет до того момента, когда наше светило отправится спать.

В [6] приводится ещё один важный цикл, названный Маха-юга, или Великая юга (юга в переводе с санскрита - некая эпоха). Он состоит из 4 320 000 лет и делится на четыре юги: Крита (Сатья) - 1 728 000 лет, Трета - 1 296 000 лет, Двапара - 864 000 лет, Кали - 432 000 лет. В переводе с санскрита эти названия означают Белую, Жёлтую, Красную и Чёрную (Коричневую) периоды, связанные с зарождением Коренных Рас на планете. Их можно сопоставить с Золотым, Серебряным, Медным (Бронзовым) и Железным Веками, упоминаемыми в античных мифах.

Интересно, что если принять продолжительность Кали-юги за единицу, то Двапара-, Трета- и Сатья-юги равны двум, трём и четырём единицам, соответственно. В свою очередь, каждый из этих циклов делится на свои подциклы, подчиняющиеся тем же закономерностям. Здесь проявляется фрактальность времени! Таким образом, темп времени ускоряется с каждым новым циклом и субциклом. Согласно [6], Кали-юга началась в 3001 году до н.э. Она делится на периоды, равные 5000 лет. В 3001 году до н.э. начался первый период, а в 2001 году н.э. - второй. Так что железные люди железной планеты вступили во второй период Железного Века, и наше ощущение, что время течёт всё быстрее, подтверждают древние источники Знания.

Если считать, что Вселенная создана по единому Закону-Логосу, тогда её развитие можно представить в виде гигантской раскручивающейся спирали, каждое звено которой соответствует определённому космическому циклу. Кроме того, каждый цикл, с одной стороны, есть часть более продолжительного, а с другой - он сам состоит из циклов меньшей длительности. На некоторых участках спираль выворачивается наподобие ленты Мёбиуса, что ведёт к коренной ломке сложившихся условий. Раскручивание спирали можно сравнить с движением пружины, которая перед этим была крепко сжата, а затем получила свободу. Но реальная пружина может раскручиваться лишь до определённого предела, зависящего от силы сжатия. Затем она так и останется раскрученной, если не приложить к ней силу, дабы вернуть в первоначальное состояние. Какая же упругая сила, если иметь в виду восточные доктрины, скручивает спираль-пружину и строго периодически возвращает Вселенную к её истоку - нематериальному миру? В теории Большого Взрыва на это ответа нет - раздувание пространства Вселенной носит сугубо деформационный (неупругий) характер22. Поэтому остаётся неясным, почему Вселенная начнёт вновь сжиматься, хотя такие сценарии развития в космологии существуют.

Между тем, если считать, что вся Вселенная подчиняется тем же законам, что и её части, тогда картина проясняется. В начальный момент её пространство было сжато чудовищной силой гравитации в Чёрную дыру. Затем произошло её выворачивание, интерпретируемое в современной космологии как Большой Взрыв (или обращение Чёрной дыры в Белую - Ред.). Далее начался процесс формирования материи и её фрактальное структурирование. На современном этапе развития Вселенной структуры меньшей массы вращаются вокруг более массивных, и это вращение будет продолжаться для структур любого уровня до тех пор, пока скорость вращения не уменьшится настолько, что поле притяжения более массивного тела притянет к себе своих менее массивных спутников и поглотит их. Если считать, что и сама Вселенная имеет такой центр притяжения, то на определённом этапе раскручивающаяся спираль сначала остановится, а затем «схлопнется» (сколлапсирует) в Чёрную дыру вселенского масштаба. Но это - тема уже другой статьи.

«Золотой» вселенский вихрь

(послесловие от редакции)

Вихревые образования, спиральные структуры разных масштабов и свойств, представленные как в мире живой (земной), так и косной (внеземной) природы, а также иерархически организованная разномасштабная цикличность, прямо и косвенно свидетельствуют, что Вселенная как целостность тоже спиральна, развивается «по спирали», а установленное расширение Вселенной может отражать спиральный характер всего её облика.

Прямыми доказательствами наука пока не располагает. Но мир устроен по экономному принципу аналогии, как раз и обеспечивающему ему единство. Это воодушевляет и ставит ориентиры. В то же время появляются и сами доказательства, пусть косвенные.

В последние годы измерено красное смещение линий в спектре сверхновой из самой далёкой галактики (~ 10 млрд. св. лет). И сделан вывод, что в столь ранней Вселенной притяжение было сильнее способствующего расширению отталкивания, а потому разлёт вещества замедлялся; но потом заметная роль перешла всё же к отталкиванию, и расширение ускорилось. Учёным не ясно - почему.

Фактор, ответственный за это ускорение, образно был назван «тёмной энергией», она огромна: составляет 70 % от полной плотности энергии Вселенной. (Но то не «тёмная масса», которая тоже преобладает - в 10 раз по сравнению с видимой массой; наверняка они как-то связаны, но если первая растягивает «воздушный шарик» физической Вселенной, то вторая, масса, удерживает его от разрыва.) Надо сказать, что в определённом смысле «тёмная энергия» фигурировала в теории у А.Эйнштейна - в качестве «космологического члена» его уравнений.

В последние годы построенную карту распределения далёких галактик в сочетании со структурой реликтового фона, как оказалось, тоже невозможно объяснить без этой «тёмной энергии», заполняющей Вселенную и заставляющей её ускоренно расширяться. Это уже независимое подтверждение подобного ускорения.

Сам же факт ускорения разлёта галактик во Вселенной свидетельствует, что данный процесс проходит, возможно, по закону возрастающей экспоненты:

r/ R 0 = exp [8t<(lnβ) /πТ 0 ], где r - расстояние, t - время, R 0 и Т 0 - характерные размер и время, β - положительный параметр, больший единицы, описывающий крутизну экспоненты, или закрученность ветвей логарифмической спирали как результата вращения экспоненты с периодом Т 0 . Но для экспоненциального процесса ускорение не остаётся постоянной величиной, а тоже растёт по тому же закону, будто действует извне некая таинственная сила, «растаскивающая» галактики в радиальном направлении и всё более и более увеличивающаяся по мере расширения Вселенной. Так или иначе, ускорение в масштабах всей Вселенной в сочетании с гипотетическим общим её вращением даёт картину гигантского раскручивающегося Вихря. И тогда красное смещение спектральных линий у далёких галактик и есть проявление этого раскручивания.

Мы придерживаемся мнения, что вселенский Вихрь - «золотой», во всяком случае, в современную эпоху. То есть положительный параметр β равен числу золотого отношения Ф = (1 + V5)/2 1,618... Ибо не только на Земле, на живой Земле, но и во всей косной природе - в Солнечной системе, Галактике и от электрона до горизонта событий - всюду проявляет себя именно «золотая» гармония, или «золотое» подобие, «золотой» изоморфизм. Число Ф - столь же фундаментальная константа, как и основание натурального логарифма е 2,718... (Ф2 2,618...), число π 3,1415..., физические константы - скорость света в вакууме и постоянная Планка. Все они и задают организацию нашей Вселенной, поистине «золотой», а потому- живой! Константы эти по существу являются «прародителями» физического Человека в физической Вселенной - вспомним антропный принцип.

Можно думать, что параметры Вихря становятся таковыми лишь на определённом этапе развития Вселенной, тогда и появляются на авансцене физической эволюции - растительный мир, животный, да и сам человек. Наверное, «пружина» Вихря была наиболее сжата на исходном этапе расширения, то есть в момент молниеносного раздувания из-за сил отталкивания, но при этом указанный параметр не должен был превосходить некоторого опасного значения. Иначе бы пружина расплющилась, не выдержав столь мощного сжатия в сингулярности. Однако ей придан был такой импульс, чтобы обрести в нужное время необходимое расслабление. По нашим оценкам, параметр β не может в физическом мире превосходить величины β 0 = (8:3) 3/2 4,36. Уменьшаясь, значение это в процессе эволюции Вселенной достигает комфортного для нас «золотого» или близкого тому значения, порождая всё многообразие флуктуирующих вокруг него КРАСИВЫХ - «золотых» - структур.

Эпоха эта - подлинного РАВНОВЕСИЯ и для самой пружины. Возможно, вселенский Вихрь именно в такие времена оказывается наиболее устойчивым. Но вот он начинает получать «извне» (из-за горизонта!?) Импульсы неведомой Силы, ускоряющей расширение пространства, способствующей ещё большему растяжению пружины. И она, словно, откликается на могучий таинственный зов. Постепенно изоморфизм меняет свои «золотые» законы: параметр β продолжит своё уменьшение, быстрее, быстрее - вплоть до значения 1, то есть до тождества, до великого Единства, слияния (наверное, в духе!) всего и вся. Физически - это уже торжество энтропии, конец Манвантары, финал проявления. Тогда растянутая до упора пружина лопнет, расширившийся до своего предела пузырь пространства прорвётся, растает, всё уйдёт на покой - в Пралайю. До следующего пробуждения, до другой Манвантары... И потом вновь выталкивающее в Бытие расширение, мощь отталкивания - разлёта. Выдох в Великом и вечном Дыхании...

Не такова ли возможная картина жизни Вселенной? А мы, её обитатели, не находимся ли уже в самом начале того акта драмы, когда начнут спадать «золотые» одежды и дух станет готовиться к своему Пробуждению на всём пространстве Метагалактики?

Я.Н.