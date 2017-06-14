Художник и теософ Владимир Борегар: от «Братства Святого Сергия» к космическому искусству

Содержание Картины Владимира Борегара

Впервые имя русского живописца Владимира Болгарского (Борегара) я услышала на первой Панамериканской встрече по Пакту Рериха и Знамени Мира, прошедшей в ноябре 2014 года в г. Сальвадор де Баия, в Бразилии. Эта встреча также являлась третьим Международным семинаром по Агни Йоге, организованным Бразильским институтом Рериха. На форум прибыли 79 участников из восьми стран: Аргентины, Италии, Латвии, России, США, Чили, Швейцарии, Бразилии – от организаций и движений, заинтересованных в том, чтобы возродить Пакт Рериха. Первая Панамериканская встреча прошла в преддверии 80-летия Пакта Рериха, или «Договора об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников».

Доклад Н.А.Бикаловой на первой Панамериканской встрече по Пакту Рериха и Знамени Мира

Я узнала, что в Латинской Америке создана и действует панамериканская сеть VIVA РАХ CULTURA, рождение которой было отмечено в Аргентине, в Министерстве международных отношений, в ходе празднования 76-летия Пакта Рериха и Знамени Мира 15–18 апреля 2011 года. Панамериканская сеть VIVA РАХ CULTURA включает много организаций из разных стран латиноамериканского региона, изучающих Агни Йогу и пропагандирующих Пакт Рериха и Знамя Мира в течение последних двух десятилетий. Они проводят массовые акции со Знаменем Мира в школах, университетах, выпускают газеты и журналы, организуют семинары, встречи и т.д. Мне показали книги и фотографии акций разных лет в Бразилии, Боливии, Чили, Пуэрто-Рико, Аргентине – они впечатляют.

На открытии первой Панамериканской встречи по Пакту Рериха и Знамени Мира вице-президент Бразильского института Рериха и президент Университета космического образования Unikosmica Ана Сантос провела церемонию памяти доктора Джейма Трейгера, основателя культурного фонда «Аватар Фаундейшн», расположенного в г. Нитерое. Элиза Трейгер, нынешний президент культурного фонда «Аватар Фаундейшн», дочь Джейма Трейгера, рассказала о большой совместной работе Джейма Трейгера и Владимира Болгарского (Борегара) по переводу текстов Агни Йоги и писем Елены Ивановны Рерих на португальский язык. Оказалось, что доктор-гомеопат Джейм Трейгер тоже имел российские корни.

В.В.Болгарский (Борегар). Нитерой, Бразилия

Потом я пыталась понять, почему у русского художника Владимира Болгарского (Борегара) такая необычная, двойная фамилия? Сначала я подумала, что, возможно, фамилия художника не Борега́р, а Боре́га, уж очень непохожи были его работы, написанные в Бразилии, на живопись художника Борегара китайского периода. Но, углубившись в его творчество, поняла, что это один и тот же художник. Техника его живописи кардинально менялась по мере роста его опыта и духовности.

Потом я предположила, что это не псевдоним, а фамилии отца и матери художника. Существует типично французская фамилия Борегар. Например, в энциклопедии Брокгауза и Ефрона упоминается Бордоский герцог Пётр-Густав Борегар. Другой известный француз Борегар, предводитель конфедератов, участвовал 21 июля 1861 года в упорном бою с федералистами под начальством Мак-Доуэля. Были и иные люди с фамилией Борегар с французскими корнями. Но у российского живописца из Казани фамилия Борегар дополнялась ещё словом Болгарский, которое иногда писалось в скобках.

Опубликованных сведений о жизни и творчестве выдающегося русского художника, теософа, астролога Владимира Васильевича Болгарского (Борегара) (1913–1996), написавшего более 500 живописных работ и более 40 лет прожившего в Бразилии, практически нет, как нет сведений о нём в архиве Дома русского зарубежья им. А.Солженицына в Москве. Его биография составлена автором на основании двухлетних исследований архивных материалов: культурного фонда «Аватар Фаундейшн» (Бразилия)1 музея Николая Рериха в Нью-Йорке (США); Музея-института семьи Рерихов в Санкт-Петербурге; архивов г. Казани; переписки В.В.Болгарского с Евгенией Семёновной Бендерской, руководителем общества «Агни Йога» в г. Нетании (Израиль), и Зинаидой Григорьевной Фосдик, первым директором Музея Николая Рериха в Нью-Йорке.

География жизни Владимира Болгарского (Борегара) включает три основных страны проживания: Россию (г. Казань, с 1913 года), Китай (гг Харбин, Циндао, Шанхай, 19??–1953 годы) и Бразилию (г. Нитерой, 1953–1996 годы).

Владимир Болгарский родился в российском Поволжье, в Казани. Его отец Василий Владимирович Болгарский (?–1960) был инженером, профессором физики и химии, читал лекции в университетах Перми и Казани.

Семья профессора Василия Болгарского, г. Харбин. Из архива культурного фонда «Аватар Фаундейшн», г Нитерой, Бразилия

В годы революции и Гражданской войны семья Болгарских эмигрировала в Китай и поселилась в городе Харбине, расположенном на правом берегу реки Сунгури в Маньчжурии. Отец художника Василий Владимирович преподавал в Харбинском политехническом институте. В 1929 году там был издан его учебник – курс физики для средних учебных заведений, по которому учились в гимназиях2.

С ранних лет у Владимира Болгарского проявился талант к живописи, но его юношеские работы не найдены. Нет сведений и о том, в каком году семья Владимира Болгарского переехала в Маньчжурию. Но известно, что в свои 16 лет, в 1929 году, Владимир поступил в Харбинский политехнический институт и стал учеником В.Н.Осипова, русского художника, профессора и полковника, в 1920 году эмигрировавшего в Харбин из Читы.

В 1936 году Владимир Болгарский оканчивает Харбинский политехнический институт по специальности «архитектор». Впервые его живописные работы под псевдонимом «Владимир Борегар» были представлены на коллективной выставке в Харбине в 1935 году. Возможно, использование псевдонима с красивой французской фамилией Борегар отразило склонность молодого художника к эстетическим ценностям импрессионизма – популярного направления в искусстве последней трети XIX – начала XX веков, зародившегося во Франции и затем распространившегося по всему миру. Как и другие представители этого направления, Владимир Борегар стремился запечатлеть реальный мир в его подвижности, передавать жизнь в чувственной, непосредственной форме, как отражение мимолётных впечатлений от изменчивости природы на восходе и заходе луны и солнца, вовлекая зрителя в медитативное созерцание светящихся бликов на воде, порывов ветра на трепещущих парусах в бушующем океане…

Ещё в молодые годы в Китае Владимир Васильевич Болгарский увлёкся теософией и астрологией, по воспоминаниям современников, был руководителем теософского кружка. Позже, в Бразилии, общаясь с Людмилой Феликсовной Стравой, ученицей Бориса Николаевича Абрамова3, он узнал о деятельности Харбинской группы, изучавшей Агни Йогу. Группа была сформирована великим русским художником, философом-мистиком, писателем, путешественником, археологом, общественным деятелем Николаем Константиновичем Рерихом при посещении города Харбина в 1934 году, в период его Китайско-Маньчжурской экспедиции. Это общество просуществовало многие годы после отъезда Н.К.Рериха.

Тамара Глен и Владимир Болгарский, Китай

В 1937 году Владимир Борегар женился на Тамаре Адамовне Глен, и семья переехала в Циндао, в то время зажиточной порт на Жёлтом море. «Он много путешествовал по китайским островам, зарисовывая жизнь простых людей в портах и на улицах. Глубокий реализм его картин, элементы импрессионизма в изображении воздуха, потоков света, природы ярко выражали индивидуальность талантливого художника», – писал о нём его друг и единомышленник Джейм Трейгер4.

В 1937–1939 годах в Циндао прошли четыре персональные выставки Владимира Борегара. На сайте «Искусство и архитектура российского зарубежья» содержатся некоторые сведения о его выставках в Харбине, Циндао и Шанхае5. После 1938 года он начал особенно успешно использовать импрессионистские методы, технику мозаики, применяя масла в состоянии пастообразной формы. «Таким образом, путём распределения массы красок “живого цвета”, художник был в состоянии синтезировать тот эффект, который он искал», – писал Джейм Трейгер.

Владимир Борегар стал использовать мастихи́н (от итал. mestichino) –специальный инструмент, предназначенный для смешивания масляных красок, очистки палитры или нанесения густой краски на холст. Художники применяют мастихин также вместо кисти для создания живописного произведения, нанесения краски ровным слоем или рельефными мазками. Мастихины, как правило, изготавливаются из стали или пластика и могут иметь самые разнообразные форму и размер.

Осенью 1939 года в связи с оккупацией японцами Харбина семья Болгарских переехала в Шанхай. Спустя несколько месяцев Владимир Борегар устроил персональную выставку в здании «Модерн-Хауз» города Шанхая. В прессе отмечалось разнообразие его работ: карандашные рисунки, наброски, живописные полотна маслом и акварели. Например, в статье «Выставка художника Борегара», опубликованной в шанхайской газете «Слово» от 3 января 1941 года6, сказано, что особый интерес представляют те его работы, на которых изображены виды европеизированного Шанхая, где художнику удалось уловить смесь искусств Востока и Запада. Наиболее удачные работы – «Банд», «Пристань на Банде», «Столовая на улице» и другие. Пять его работ: «Мир и достаток», «Старый рыбак», «Погрузка», «Работа на берегу» и «Рыбацкие джонки» – были воспроизведены в книге «Бриллиантовый юбилей международного сеттелмента Шанхая», изданной в 1940 году7. Некоторые работы этого периода были выставлены на аукционах в Лондоне с начальной ценой в 1200 фунтов стерлингов.

В 1941 году Владимир Борегар вернулся в Циндао, и началась новая фаза его творчества, когда он пытался поймать движение и зафиксировать его дух в бесконечном течении воды, шелесте ветвей деревьев под воздействием ветра. В 1944–1946 годах его работы посвящены сценам из сельской жизни и китайской истории, которую он раскрывает с большим лиризмом, чувствами любви и уважения к легендарным символам Китайской империи, мистическим священным местам и духовной жизни. 1946 год для Владимира Борегара был тесно связан с поездкой в горы Moхаган.

«В этих картинах можно было уже наблюдать чувства, прорастающие в названии картин: его вкус к диким пейзажам, проявление силы и великолепия природы, что потом стало более заметным в других картинах позднего периода, особенно написанных на китайском острове Моганшан и в Бразилии. Его стиль оставался реалистическим, академическим, что хорошо угадывается в композициях картин, в которых он изображал образ жизни китайского народа. А период своего творчества с 1947 года до начала 50-х Борегар назвал «Искусство Высокого Духа». Рассматривая природу как творение и проявление силы Бога, Борегар пытался передать дух гармонии и вечности, красоту, спокойствие и совершенство Всевышнего8.

«Этот человек рисовал горы, пейзажи и т. д., а на самом деле он передавал дух и душу Китая. В его картинах нет пустоты, ничего лишнего, ничего бесполезного. Так Мастер говорит простому человеку универсальным языком – языком сердца. Его пейзажи – это послание сердца художника», – вспоминал Джейм Трейгер9.

В Шанхае Владимир Борегар работал учителем живописи, учил перспективе и композиции, а также теории цвета. Здесь успешно прошли его 11 персональных выставок, ряд картин был приобретёны коллекционерами разных стран. Там же, в Шанхае, Владимир и Тамара Болгарские стали участниками «Братства Святого Сергия» – Шанхайского общества по изучению Агни Йоги под руководством ученика Н.К.Рериха – А.П. Хейдока, писателя, философа, участника Рериховского движения на Дальнем Востоке, в Харбине и Шанхае. А.П.Хейдок переселился в Шанхай из Харбина осенью 1940 года и прожил там семь лет до возвращения в СССР. В группу Хейдока «Братства Святого Сергия» входили И.И.Ельцов, Н.И.Попович, Алла Пауэрс, И.П.Мельникова, Болгарские и другие.

О деятельности «Братства Святого Сергия» ведётся речь в переписке семьи Болгарских и Зинаиды Фосдик, директора Музея Николая Рериха в Нью-Йорке, которая длилась несколько десятилетий, до ухода Зинаиды Григорьевны с земного плана в 1983 году.

В 1953 году с волной эмиграции из Китая Владимир и Тамара Болгарские уехали из Шанхая в Бразилию, где прожили более 40 лет. В Латинскую Америку они добирались через Индию, Сирию и Италию. В то время корабли в Бразилию обычно отправлялись из города Генуи. В Бразилии Владимир и Тамара поселились и жили всё время в городе Нитерое, штат Рио-де-Жанейро.

Удивительные картины Владимира Борегара, посвящённые этому красивейшему мегаполису на океане, передают атмосферу духовности, красоту и гармонию природы и человека, они надолго захватывают воображение. (С несколькими его картинами, посвящёнными Бразилии, где утро наступает очень рано, можно познакомиться на – см. 3-й обложке нашего журнала. – Ред.)

…Кажется, это не солнце встаёт полпятого утра, но бодрящий поток праны просто превращается в свет. Оно звучит, звучит, это утро, сильным пьянящим потоком жизни, бурлящим звоном рек, синевой океана, шумом прибрежного ветра, пением птиц. Если подняться на холмы, открывается великолепный вид на Рио-де-Жанейро с высоты – залитый солнцем огромный город, высотные многоярусные постройки, пересекающие заливы длинные кружевные мосты, блистающая плёнка океанской глади, парусники и большие многоярусные пароходы. Надо было очень потрудиться природе, чтобы создать неповторимые ландшафты Рио и его окрестностей, картинные береговые линии пляжей, изысканные горные гряды, ярко-зелёные леса и величественный океан, обрамлённый заливом. Мы видим на картинах береговую линию и словно парим над океаном – синим, безбрежным, необъятным. И красота! И простор! Этот гимн жизни, созданный природой и человеком, отражённый в живописи Мастера…

Живопись Владимира Борегара кардинально менялась по мере накопления им духовного опыта. Известно, что у Н.К.Рериха после знакомства с Агни Йогой изменилась техника живописи – он от масла (потемневшего со временем) в ранних работах перешёл к пронзительно огненной и сияющей, воздушной и звучной темпере, от классического реализма – к символизму, познанию тончайших энергий. Борегар, проникаясь космическими идеями, после приезда в Бразилию продолжал работать масляными красками, но изменились тематика картин, энергетика мазка, прибавлялось сияние красок Тонкого Мира.

Владимир и Тамара Болгарские в г. Нитерое, Бразилия

По прибытии в Бразилию семья Болгарских еженедельно встречалась с Л.Ф.Стравой, ученицей Б.Н.Абрамова, который, в свою очередь, как и А.П.Хейдок, был ближайшим духовным учеником Н.К.Рериха. Л.Ф.Страва – деятельница Харбинского рериховского общества, основанного Н.К.Рерихом. После отъезда из Южной Америки она работала секретарём Нью-Йоркского музея Николая Рериха, была ближайшей сотрудницей Зинаиды Григорьевны Фосдик. Как отмечал сам художник, знакомство Л.Ф.Стравы с семьёй Болгарских устроила сама Елена Ивановна Рерих через посредство З.Г.Фосдик. Известно, что Елена Ивановна также передала семье Болгарских кристалл из Индии – символ духовного ученичества.

В одном из писем к Зинаиде Фосдик Владимир Болгарский прилагает копию письма Елены Ивановны в Шанхай к И.И.Е. (Иннокентию Ивановичу Ельцову) от 4 мая 1946 года из Наггара со следующей припиской: «Это письмо к одному нашему сотруднику в Шанхае. В 1947 году он уехал на Родину, и, таким образом, просить его о разрешении напечатать это письмо невозможно. Письмо прекрасное и воспользоваться им следует».

«04.05.1946. Наггар, Индия. Дорогой Друг наш, пишу Вам кратко, ибо, может быть, моя весть уже не застанет Вас на старом месте. Хочу сказать Вам – редко, когда я имела такую радость, читая Ваше послание, наполненное таким сердечным огнём энтузиазма. И Ваше утверждение, что “идеи о святости труда и жизни для общего блага останутся вечными и неизменными, ибо на любви, самоотверженном труде и жертвенном подвиге основана жизнь Космоса и развитие его неисчислимых видимых и невидимых миров”– уявило готовность Вашего духа “стать в поток, несущий нас к высшей цели”, – как говорят буддисты.

Понимание жизни как несение жертвенного подвига приносит высшую радость зрелому духу. Потому от всего сердца приветствую Вас на этом пути. Прекрасно Ваше обращение к Великому Владыке и принятие сердцем Его луча. Именно таким сердечным током и слагается самая прочная связь с Иерархией Света.

Идите твёрдо, неуклонно и радостно, укрепляя в себе сознание ответственности за каждую мысль, слово и поступок. Соберите всё оружие из данного нам духовного арсенала и научитесь владеть им. Также не следует чуждаться лучших людей, принявших Учение Живой Этики, как мы называем данное Учение; среди них найдёте друзей. Обмен мыслями с такими людьми может дать Вам новую пищу для размышлений. Пусть отчуждённость от людей не будет препятствием на новом пути.

Правильно, что Вы не отягощаетесь особыми физическими упражнениями. Все они опасны и особенно в заражённой местности. Кроме того, эти упражнения не принесут Вам той духовной радости, которую может дать сердце, отданное на великое служение ближним. Каждое ласковое, к месту сказанное слово вливает новую силу и очищает атмосферу на большом радиусе.

“Любящее сердце превыше всего” – так говорил Будда, так сказал и Христос. “Любовь есть ключ ко всем достижениям” – говорит Учение Жизни.

Любите людей, они так нуждаются в бескорыстной любви! Любите нашу страну, любите её героический народ! И на этом передаю Вам Благословение Учителя и Владыки.

Буду рада ответить на Ваши вопросы, если такие возникнут в Вашем сердце, но, конечно, сообразуясь с Вашими и нашими условиями. Мы живём в такое грозное время, многое может измениться и неожиданно. Огни чёрной ненависти уявляются почти на всём пространстве планеты. Сколько Сил Света нужно пролить, чтобы пробить эту удушающую тьму! Но сердце знает, что “Сергий не выдаст!” и ночь кратка.

Всего Светлого, Духом и сердцем с Вами.

Елена Рерих»

В 1954–1958 годах в художественном салоне города Нитероя состоялись 11 выставок Владимира Борегара. В работах этого периода он пытался уловить и передать необычное состояние океана, гор и космоса как символов восхождения духа, изменчивый и загадочный Тонкий Мир. Художник назвал творчество этого периода «Космическим искусством»10.

Джейм Трейгер, теософ, гомеопат, основатель культурного фонда «Аватар Фаундейшн»

В 1965 году произошло знакомство Владимира Борегара и доктора-гомеопата Джейма Трейгера (1928–2006). С 1970 года они начали вместе работать над переводом теософских книг, а с 1971 года – книг Агни Йоги. Работа заняла несколько лет жизни двух теософов, из Бразилии и России. Скрупулёзно и тщательно сравнивались тексты Агни Йоги на английском и русском языках, а затем переводились на португальский. Из писем к Зинаиде Фосдик я узнала, что для максимально точного перевода на португальский язык Владимир Борегар привлекал бразильских единомышленников, сравнивая их переводы. В результате грандиозной работы они перевели на португальский язык 13 книг Агни Йоги и два тома писем Елены Ивановны Рерих.

Символ культурного фонда «Аватар Фаундейшн» – Лотос, Чаша и Огонь (автор – В.Борегар)

Джейм Трейгер, автор нескольких книг по теософии и гомеопатии, в 1973 году создал культурный фонд – ассоциацию «Аватар Фаундейшн». Логотип для фонда придумал Владимир Борегар – это Лотос, Чаша и Огонь.

В 1994 году Владимир Борегар снял четыре слайд-программы по 80 своим картинам с описанием идей каждой из них, которые были отправлены и показаны в Нью-Йоркском музее Николая Рериха в 1995 году. Он также составил опись своих пятиста картин и архива, в котором значительное место занимали 500 сборников журнала «Оккультизм и Йога», сотрудником которого он являлся. Журнал просуществовал 50 лет начиная с 1932 года под редакцией Александра Михайловича Асеева – врача, издателя и редактора, члена Белградской общины Теософского общества, переехавшего в Южную Америку. В журнале публиковались труды Е.И.Рерих, Е.П.Блаватской, Е.Ф.Писаревой и других11.

В 1995–1996 годах – в два последних года своей жизни – Владимир Борегар переписывался с Е.С.Бендерской, руководителем кружка Живой Этики в г. Нетании (Израиль). Через неё он познакомился с трудами Б.Н.Абрамова «Грани Агни Йоги», хотя о нём самом и его деятельности знал от Л.Ф.Стравы. Эта переписка возникла по инициативе В.С.Нагель (Чекальской), издательницы изотерического журнала «Феникс» в г. Аделаиде (Австралия), ставшей преемницей в деле издания доктора А.М.Асеева. В «Фениксе» печатались труды многих философов и теософов: Е.П.Блаватской, Е.И. и Н.К. Рерих. Там же были опубликованы и труды В.Борегара (Болгарского)12.

Владимир Борегар всегда мечтал создать музей в своём доме. К сожалению, он не оставил завещания. После его ухода в 1996 году его дом был продан, а 500 картин художника и архив переданы культурному фонду «Аватар Фаундейшн», который в настоящее время возглавляет дочь Джейма Трейгера Элиза Трейгер. Именно она и её муж Марселло Ломбарди при встрече со мною в Бразилии в 2014 году подарили копии работ художника, которые я привезла для выставок в Россию.

Выставка Владимира Борегара в Государственном музее-институте семьи Рерих. Санкт-Петербург. 2016 г.

В мае – октябре 2016 года художник Борегар был впервые представлен в Санкт-Петербурге, где в Музее-институте семьи Рерих (МИСР) в рамках проекта «Рериховское зарубежье» состоялась выставка, посвящённая творчеству Владимира Борегара. На ней были выставлены копии работ художника, привезённые мной из культурного фонда «Аватар Фаундейшн» и переданные МИСР. Представленные картины относятся к творческому периоду художника, определённому им самим как «Космическое искусство»13. Цель проекта «Рериховское зарубежье» –ознакомить отечественную публику с представителями российской интеллигенции в изгнании, часто мало известными на Родине, однако сохранившими и преумножившими лучшие традиции русской культуры. Принцип выбора – сотрудничество и духовная близость с семьёй Рерих, развитие культуроохранных, просветительских и этических идей, принесённых этой семьёй в бурную действительность ХХ века.

И «Пусть свет и Радость воцарятся!» – так обычно заканчивал свои письма к Зинаиде Фосдик Владимир Болгарский (Борегар).

Выставка В.Борегара на VI Всероссийской теософской конференции. Москва, 2017 г. Картины Владимира Борегара