94(2/2018) Вестник НРК Хроника событий Содержание Мы открываем новую рубрику – «Вестник НРК» Чрезвычайному и Полномочному Послу Российской Федерации в Республике Индии Н.Р. Кудашеву Президенту Национального рериховского комитета, Чрезвычайному и Полномочному Послу А.П. Лосюкову Мы открываем новую рубрику – «Вестник НРК» В ней будет рассказываться о деятельности и планах новой общественной организации – Национального рериховского комитета (НРК), недавно прошедшей регистрацию Минюста. Одним из важных событий организации в этом году стали проведенные в Общественной палате РФ слушания на тему: «Духовно-нравственные основы науки, искусства, религии России и Индии через призму культурного наследия Рерихов», посвящённые 90-летию создания Рерихами научно-исследовательского института «Урусвати» в долине Кулу (штат Химачал-Прадеш). В слушаниях приняли участие представители органов государственной власти России, учёные, педагоги, музейные работники, общественные деятели. В ходе совещания рассматривались такие вопросы как возможность создания на базе Государственного музея Рерихов (филиала Государственного музея Востока) в московской усадьбе Лопухиных культурно-просветительного музейного комплекса «Дом Рерихов», действующего на основе общественно-государственного партнёрства с участием Музея Рерихов и Национального рериховского комитета: о создании долгосрочной программы возрождения Гималайского научно-исследовательского института «Урусвати», а также помощи в сохранении и музеефикации основных мемориальных мест Рерихов в Индии. Говорилось и о пожелании рериховской общественности увековечить в имении Рерихов в Наггаре память об исторической встрече Н.К. Рериха и членов его семьи с лидером индийского национально-освободительного движения Дж. Неру и его дочерью Индирой Ганди в мае 1942 года. Ведётся также рабоа по установлению памятных досок в Санкт-Петербурге на доме, где проживала Е.И. Рерих, к её 140-летию в 2019 году, а также в Москве на доме, где жил бывший посол РФ в Индии А.М. Кадакин. Заседание в Общественной палате РФ Слева направо: кандидат исторических наук Александр Сухопаров, президент НРК Александр Лосюков, заместитель председателя ОП РФ Денис Кирис Особое беспокойство собравшихся вызвало сообщение о возможности уничтожения расположенного в заливе Юхинлахти памятника культуры республиканского значения – усадьбы О. Реландера, где жила семья Рерихов в 1917 году (подробнее об этом см. с. ???).

Поднятым вопросам члены НРК уделяют особое внимание и прилагают все силы для их выполнения. Об этом свидетельствует и приводимая ниже переписка с Чрезвычайным послом РФ в Индии Н.Р. Кудашевым.

Выступает доктор философских наук В.Г. Буданов Слово предоставлено кандидату физико-математических наук Л.М. Гиндилису

Чрезвычайному и Полномочному Послу

Российской Федерации в Республике Индии Н.Р. Кудашеву Москва, 26 января 2018 г. Дорогой Николай Ришатович! От имени Национального рериховского комитета и от себя лично сердечно поздравляю Вас с 60-летним юбилеем!

Желаем Вам оптимизма, творческих сил и здоровья для успешного продвижения важных дел, связанных с развитием стратегических отношений между Россией и Индией, укреплением дружбы, доверия и культурных связей между народами наших великих стран.

Вопросы сохранения в Индии наследия семьи Рерихов, его изучения, популяризации, проведения научно-исследовательских и культурных программ традиционно занимали важное место в работе нашего Посольства в Индии. Посольство всегда держало в поле зрения тему сотрудничества с Международным мемориальным трестом Рерихов, следило за состоянием мемориального имения семьи Рерихов в гималайской долине Кулу.

Вы хорошо знаете, что Ваш предшественник на посту Посла, наш общий друг Александр Михайлович Кадакин, не жалел душевных сил и сердечной заботы для сохранения и использования в интересах российско-индийских отношений остающейся в Индии части наследия Рерихов. Александр Михайлович был нашим единомышленником и являлся членом Национального рериховского комитета с момента его создания. Надеемся, что Вы продолжите эту добрую традицию.

Наша организация будет стремиться продолжать и развивать сотрудничество с Индией по рериховской тематике, согласуя свою работу с МИД и Минкультуры РФ, а также с Посольством России в Индии и Государственным музеем Рерихов в Москве. Хотели бы закрепить наше участие в делах ММТР, привлекая к совместной работе российских и зарубежных учёных и исследователей творчества Рерихов. Ответственным в Управляющем Совете НРК за индийское направление нашей деятельности является член Попечительского совета ММТР, вице-президент Международной Лиги защиты культуры М.Н. Чирятьев.

В день юбилея, который Вы встречаете на ответственном посту Посла Российской Федерации в Республике Индия, желаем Вам и руководимому Вами Посольству успехов в развитии российско-индийского сотрудничества. Надеемся, что наша совместная работа по сохранению и использованию ценного наследия семьи Рерихов в Индии принесёт пользу народам России и Индии. Именно этого хотели сами Рерихи.

Всего самого доброго, А. П. Лосюков, президент Национального рериховского комитета, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ, заслуженный работник дипломатической службы РФ

Президенту Национального рериховского комитета, Чрезвычайному и Полномочному Послу А.П. Лосюкову Уважаемый Александр Прохорович!

Прежде всего хочу поздравить Вас с завершением процедуры официальной регистрации возглавляемого Вами Национального рериховского комитета. Уверен, что деятельность НРК будет и впредь способствовать сохранению и наиболее разумному распоряжению наследием Рерихов, поддержанию конструктивного диалога между заинтересованными сторонами и гармонизации атмосферы в рериховском сообществе.

Рад сообщить, что 3–5 апреля состоялась моя рабочая поездка в Химачал-Прадеш. Ключевой задачей было познакомиться с новым руководством штата, настроить его на рериховскую тематику, обменяться видением текущего состояния и перспектив дальнейшего развития деятельности Международного мемориального треста Рерихов, а также стимулировать скорейшее решение наиболее остро стоящих на повестке дня вопросов.

По итогам встречи с главным министром Химачал-Прадеша Дж. Тхакуром договорились о созыве в августе долгожданного заседания Совета попечителей (СП) ММТР. Как президент ММТР по должности, он отдал соответствующие распоряжения по организации встречи и поддержал необходимость при соблюдении правовых основ формирования совета утвердить его новый состав, в котором должно сохраниться место за Посольством и в который войдут новые члены, в том числе от НРК. Полагаем, что Ваше участие в заседании было бы весьма целесообразным и продуктивным.

Дж. Тхакур положительно отреагировал на Ваше предложение о подключении НРК к совместной работе по развитию деятельности Треста и проведении Комитетом при поддержке Посольства мероприятий, посвящённых 90-летию приезда Рерихов в долину Кулу и созданию института «Урусвати».

В ходе поездки также состоялась моя беседа с губернатором штата А. Деввратом. Он подтвердил готовность войти в новый состав СП и проявил заинтересованность в возрождении деятельности института «Урусвати» с акцентом на исследования в области сельского хозяйства в горных районах, сохранение и изучение флоры региона, развитие образовательных проектов.

Желание принимать участие в работе нового состава СП также выразили бывший главный министр штата, опытный деятель ММТР В. Сингх и член предыдущего состава Ш.С. Чандел.

В конце апреля – начале мая планирую вновь посетить Химачал-Прадеш и принять участие в традиционно проводимом в Наггаре Рериховском фестивале.

Позвольте пожелать Вам, Александр Прохорович, и Вашим коллегам продуктивной работы на благородном поприще сохранения, изучения и популяризации наследия великой семьи Рерихов и успехов во всех начинаниях.

Жду встречи на индийской земле и надеюсь на дальнейшее долговременное сотрудничество.

С глубоким и искренним уважением,

Посол в Индии Н.Р. Кудашев

Нью-Дели, 17 апреля 2018 года