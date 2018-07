warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

94(2/2018) Образ Родины Спасти рериховскую святыню

(О событии, омрачившем 100-летний юбилей карельского периода жизни семьи Рерихов) Горбачёв Ю.А. Мы никогда не забываем время, проведённое в имении д-ра Реландера… Н.К. Рерих В поразительном по своим масштабам и результативности жизненном пути Рериха и его семьи немало было периодов, отличавшихся особой значимостью и дерзновенностью, величайшей ответственностью и, конечно, напряжением сил. Без сомнения, невозможно недооценить более чем сорокалетний петербургский период жизни и творчества Н.К. Рериха, заложивший основы всех дальнейших достижений. Оценивая чрезвычайную трудность ряда рериховских свершений, кто-то на первое место поставит московский период жизни Рерихов и их близких, когда, передавая Послание Махатм Востока советскому правительству, они имели дело, в том числе и с «самыми страшными людьми», а «малейшее сомнение или содрогание могло принести разрушение» [1]. Кто-то особо отметит посольство к Далай-ламе XIII с грозившей смертью во время непредвиденной зимовки на плато Нагчу. А кто-то особенно восхитится напряжённой работой Рериха и его сотрудников в предгорьях Белухи на Алтае летом 1926 года. Но вряд ли сегодня среди наитруднейших свершений Николая Рериха многие укажут на время, которое он назвал «временем крайней нужды» [2], временем тяжелейшей тревоги за судьбу России и мира, когда Николаем Константиновичем был сделан решающий шаг к принятию на свои плечи огромной тяготы во имя утверждения на Земле культуры духа. Об этом времени и месте, к сожалению, знают немногие. Это – залив Юхинлахти, расположенный в окрестностях карельского города Сердоболя (ныне Сортавала). Сюда, в имение Оскара Реландера, расположенное на поросшем соснами и елями берегу Ладожского озера, серьёзно больной Рерих и его семья приехали в середине мая 1917 года.

Имение О. Реландера у залива Юхинлахти. Фото 1890-х гг. [3] Здесь прошла первая часть карельского периода жизни Рерихов, продлившаяся с середины мая по конец сентября 1917 года. Вторую часть своего пребывания в Карелии Рерихи провели в Сердоболе. С наступлением лета 1918 года они выехали на остров Тулолансаари, в просторечии Тулон, где с начала июня по конец сентября они и жили до конца своего пребывания в Северном Приладожье. Насколько неслучайным оказалось то место, где они поселились по приезде из Санкт-Петербурга, почти сразу же поняла Елена Ивановна, узнав в обрамлённых кустами шиповника аллеях усадьбы Реландера те самые, которые видела во сне незадолго до отъезда в Карелию. Это вскоре оценил и Николай Константинович. Несмотря на медленно отступавшую хроническую болезнь лёгких, ему потребовалось всего четыре месяца, проведённых в Юхинлахти, для выздоровления. Они оказались особенно плодотворными во многих отношениях. Одно лишь перечисление живописных полотен, созданных там, заняло бы слишком много места. Но дело даже не в количестве художественных и литературных произведений, созданных художником в Юхинлахти, а в том, что этот период жизни стал уникальной срединной точкой его жизненного пути. В этом средоточии, вобравшем в себя лучшее из культурного и духовного опыта русского периода жизни Рериха, родился, пусть ещё вчерне, образ того дела, которому он решит посвятить всю дальнейшую свою жизнь, – дела внесения в жизнь человечества основ культуры духа.

Вид на местонахождение усадьбы О. Реландера. Фото 2001 г. При мыслях о нелёгкой судьбе рериховского памятного места в Юхинлахти возникает исполненный внутренней силы женский образ, запечатлённый Рерихом на его картине «Ждущая». Ведь долгие годы, более сорока лет, рериховская Карелия верила и ждала, что её особо значимое памятное место – залив Юхинлахти – будет достойно прославлено международным рериховским движением, создающим музеи и культурные центры в местах особо значимых свершений Николая Рериха.

Н.К. Рерих. Ждущая Однако с марта 2017 года судьба памятных мест в заливе Юхинлахти стала трагичной. И это несмотря на то, что согласно Приказу Министерства культуры Карелии № 38 от 18.02.2000 усадьба О. Реландера является памятником культуры республиканского значения. Да, это именно происходит тогда, когда рериховское движение наконец-то пришло в Карелию. Дело всё в том, что это место подверглось длящемуся уже больше года (!) уничтожению и разрушению. Для того чтобы рериховское движение, как российское, так и международное, объединившись, сказало твёрдо и решительно могучее рериховское «Не замай!», мы все должны ясно понимать, что лежит сегодня на чаше весов и почему мы не можем отступить и поступиться памятным рериховским местом в заливе Юхинлахти. Это значит, что мы чётко и ясно должны представлять, в чём же, собственно, состоит непреходящая культурная ценность этого памятника культуры. Для этого нужно как бы с высоты птичьего полёта окинуть взглядом жизненный путь Рерихов и обратить внимание на многоплановую причинную связь между карельским «затишьем» и последовавшим за ним периодом взрывообразного, чрезвычайно интенсивного осуществления ими планетарных по масштабу разнообразных культурных проектов и начинаний. Уже с первых дней жизни Рериха в Карелии его особенно тревожила картина духовной и социальной деградации человечества, проявившаяся в катаклизмах Первой мировой войны и русской революции. Николай Константинович напряжённо ищет первопричины происходящего в мире и находит их в подавлении господствующей «механической» цивилизацией духовных основ человеческой личности, что и вовлекает народы в пропасть нового одичания. И тут на помощь Рериху пришло само место, в котором он поселился в Карелии. Таким долгожданным Знаком, указавшим Н.К. Рериху на перспективность его исканий путей возрождения человечества, оказалось даже название залива, где они жили. Ведь в переводе с финского он называется «Единение». Об этом спасительном знаке Рерих пишет в письме А. Бенуа: «Помни, что я живу на Yhinlahti, а в переводе: на Заливе Единения. Само место- жительство напоминает о том, что нужно, чтобы спасти культуру, спасти сердце народа»[4]. Так название залива подсказало наинужнейшее для спасения культуры дело – объединение деятелей культуры перед лицом угрозы духовного вырождения человечества. Обобщая содержание карельских очерков Рериха – «Единство», «Священный огонь» и «Ко времени», можно убедиться в том, что задуманный им во время жизни в Юхинлахти проект будущих культурных построений представлял собой объединение трёх видов единства. Первый – задавал высшую цель человечества – достижение глубокого духовно-культурного единения народов, которое, по мысли Рериха, является столь же неотъемлемым достоянием духовной жизни человечества, как и «мечта о золотом веке». Второй вид – единение личности человека и его духовной основы – был источником стремления народов к мировому единению. Спасительная миссия красоты и искусства, согласно Н. Рериху, состоит в том, что они восстанавливают и укрепляют этот второй, важнейший для полноценного бытия человека вид единства. Третий вид – единение деятелей культуры. Оно и составляло ту социальную силу, которая могла обеспечить достижение двух первых видов единства. Задуманный Рерихом план возрождения человечества является выдающимся миротворческим проектом. Ведь мир, по своей сути, есть не что иное, как состояние духовно-культурного единения, становящегося основой для многообразных форм человеческого сотрудничества. Миротворческую суть созданного им проекта Николай Константинович позднее выразит в своём знаменитом призыве «Мир через Культуру». Особую роль в своём проекте Рерих отводит России. Ведь в ней он видит величайшую миротворческую и одухотворяющую силу. Великая русская равнина, по мнению Рериха, являлась хранительницей основополагающей культурной «матрицы» будущего единения народов. Таковой он считает слагавшееся тысячелетиями евразийское культурное пространство. Последующая жизнь Рериха и его семьи убедительно подтвердила осознанного в Юхинлахти проекта. Нетрудно увидеть, что вся последующая деятельность Рерихов явилась воплощением в жизнь юхинлахтинского проекта. Как известно, почти сразу же после выезда из Карелии – в 1920 году Николай Константинович обращается к мировой культурной общественности с призывом создать новый, неполитический IV Интернационал – интернационал деятелей культуры, который должен был стать социальной инфраструктурой возрождения человечества. Затем Рерих успешно осуществляет целый ряд поражающих воображение международных культурных инициатив, конкретизирующих выдвинутую им идею IV Интернационала. Это и объединяющие деятелей культуры организации – Cor Ardens, Corona Mundi и Институт объединённых искусств в Нью-Йорке. Далее последовали такие великие начинания, как «Пакт Рериха» и Всемирная лига культуры, идея которой легла в основу ЮНЕСКО. Таково огромное культурное значение начального – юхинлахтинского периода жизни Рерихов. В их жизни было много трудных «высокогорных перевалов» и один из них тот, на который поднялся дух Николая Константиновича во время его жизни в Юхинлахти. С его высоты ему открылось пространство предстоящего героического пути. Конечно, столь значимое памятное место, как залив Юхинлахти, не могло не привлечь внимание деятелей карельской культуры. Вот краткое изложение истории культурного освоения и обустройства территории залива Юхинлахти. 1. Начиная с 1991 года посещение залива Юхинлахти становится важнейшей частью экскурсионного маршрута: «Рерихи в Северном Приладожье», организованного государственным Музеем Северного Приладожья. 2. С августа 1992 года обустройством залива Юхинлахти активно занимается культурный центр «Валаам», руководимый Т.Л. Шевелёвой (фото 2). Его усилиями были воздвигнуты поклонный крест, часовня, посвящённая Преподобному Сергию Радонежскому, и звонница. Поклонный крест, часовня и звонница в Юхинлахти

3. В 1991 году исполнительный комитет Сортавальского Совета народных депутатов принимает решение об отводе земельного участка площадью 0,3 га под строительство здания Рериховского центра в заливе Юхинлахти. 4. В 1995 году Петрозаводский центр по охране памятников культуры начинает работу по обследованию памятного места, а также работу по определению точных границ усадьбы О. Реландера. 5. В 1996 году на основе материалов, подготовленных Центром по охране памятников, экспертная комиссия Министерства культуры Карелии принимает решение о присвоении усадьбе О. Реландера статуса памятного места, связанного с пребыванием в Карелии Н.К. Рериха. 6. Памятное место, связанное с пребыванием летом 1917 г. в усадьбе Реландеров Н.К. Рериха, поставлено на государственную охрану постановлением Председателя Правительства Республики Карелия от 25.05.1998 № 33 и в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 09.12.2016 № 63503-р, зарегистрированного в качестве объекта культурного наследия. 7. С середины 1990-х годов Санкт-Петербургская общественная организация «Мир» и Карельская общественная организация «Свет Ладоги» ведут активную краеведческую и просветительскую работу с молодежью региона. 8. С конца 1990-х – начала 2000-х годов Рериховский центр СПбГУ и Музей-институт семьи Рерихов в Санкт-Петербурге в течение ряда лет организуют с Музеем Северного Приладожья серию выставок факсимильных копий картин Н.К. и С.Н. Рерихов, популяризируя их в Карелии. 9. Начиная с 2007 года Петербургский исследовательский фонд Рерихов, Карельская общественная организация «Свет Ладоги» и проект «Карелия: мифы и реальность» организуют ряд исследовательских экспедиций по местам жизни и творчества Николая Константиновича в Карелии. Особое внимание в экспедиционной работе было уделено заливу Юхинлахти, где был выявлен ряд ландшафтов, запечатлённых на живописных полотнах Н.К. Рерихом. По материалам экспедиционной работы в 2009 году А.П. Соболевым была написана и издана книга «Памятные места семьи Рерихов в Северном Приладожье». Но по-настоящему широкий размах культурной работы в республике начался в канун 100-летнего юбилея карельского периода в жизни Рерихов. Это время, а именно 2017–2018 годы, стало началом нового открытия рериховской Карелии. Этот замечательный подъём прежде всего был вызван тем, что ко времени юбилея сблизились, нашли друг друга два ранее самостоятельно развивавшихся направления культурной работы. Первая из них – краеведческая работа по выявлению памятных мест, связанных с Рерихом. Вторая – исследовательская работа современного рериховедения по раскрытию истинного значения карельского периода в жизни Рериха, о котором говорил в своё время основоположник рериховедения П.Ф. Беликов. В результате этого сотрудничества возникла уникальная партнёрская программа двухлетней культурной работы по созданию в Карелии особого культурного пространства. В рамках этой программы уже проведена следующая работа: 1. В Сортавале 16 декабря 2016 года была успешно проведена организованная Музеем Северного Приладожья при поддержке ряда партнёров и министра культуры РФ научная конференция, посвящённая первому приезду Рерихов в Карелию. 2. Осенью 2017 года Карельской региональной природоохранной общественной организацией «Свет Ладоги» (КРПОО) была установлена мемориальная доска рядом с фундаментом дома купца А. Баринова на острове Тулон, где Рерих с семьёй провёл лето 1918 года. 3. В результате сотрудничества Сортавальского музея Северного Приладожья и Петербургского исследовательского фонда Рерихов была организована выставка «Рерих в Карелии». 4. В декабре 2017 года в Петрозаводске на базе Национальной библиотеки Карелии был открыт Карельский музейно-просветительский центр Санкт-Петербургского государственного музея-института семьи Рерихов (Карельский центр Николая Рериха) в Национальной библиотеке РК. 5. Открытие аналогичного центра в г. Сортавала намечено на май 2018 года. 6. Карельская общественная организация «Свет Ладоги» наметила открыть летом 2018 года на острове Риеккалансаари большой выставочный павильон площадью 170 кв. м, в котором будут размещены копии картин Н.К. Рериха, посвящённые северной древнерусской тематике. Предполагается сделать центр на этом острове отправным пунктом для водных экскурсионных маршрутов по местам творчества Рериха в ладожских шхерах. 7. Санкт-Петербургским государственным музеем-институтом семьи Рерихов ведётся подготовка итогового сборника научных статей и архивных материалов, посвящённых карельскому периоду жизни Рериха, готовится тематическая конференция «Рериховское наследие» в октябре 2018 года. Казалось бы, ничто не предвещало беды. Она грянула в марте 2017 года. И здесь уместно вспомнить слова Рериха о том, что в современном мире «идёт смертельная война между механической цивилизацией и грядущей культурой духа», иначе говоря, между культурой и «антикультурой». Так уж получается, что в этой войне в ответ на каждый действительно серьёзный шаг вперёд, совершаемый во имя культуры, следует почти немедленный противодействующий удар. Так было с открытием Музея Рериха в Изваре, когда едва только возник его Организационный совет, как началось массированное уничтожение усадебных построек. Так, к сожалению, произошло и в Карелии, когда всего лишь через два месяца после успешной Сортавальской рериховской конференции 2016 года, уже в марте 2017-го, в течение одного дня, как ненужный мусор, были сметены с лица земли все древесные достопримечательности памятного рериховского места – усадьбы О. Реландера в заливе Юхинлахти. В частности, как свидетельствует местная жительница И.Г. Пшеничная, под топор пошёл сухой ствол туи, изображённой Рерихом на переднем плане его картины «Юхинлахти». Погромщики – руководители карельских фирм А.Ю. Окунев и А.А. Лебедев на месте срубленной еловой аллеи, возможно, помнившей Н.К. Рериха, проложили широкую щебневую подъездную дорогу, что, кстати, явилось актом рейдерского захвата. Частично ему подвергся и земельный участок, принадлежащий И.Г. Пшеничной.

Аллея вырублена, на её месте проложена щебневая дорога Но самым главным ударом по уникальному культурно-историческому ландшафту памятного рериховского места стало рассечение его мемориально-культурного пространства строительством двухэтажных особняка и коттеджа. Предполагается также строительство и третьего здания, для которого уже вырыт котлован. Вид на возведённые постройки Фактическим соучастником совершившегося стала Карельское республиканское управление по охране объектов культурного наследия. В частности, в телефонном разговоре руководитель управления М.Б. Алипова заявила, что не видит в происшедшем какого-либо нарушения Закона об охране памятников культуры, так как, по её словам, строительство осуществляется за установленными пределами памятника культуры. Когда же был сделан официальный запрос о границах памятного места, то от управления пришёл официальный ответ, что границы не установлены. Получается, что можно манипулировать границами памятного места в угоду современным «хозяевам жизни». Потворствуя вандалам, управление по охране памятников пытается скрыть своё многолетнее бездействие в делах, связанных с заливом Юхинлахти.



Незаконное строительство на берегу залива Юхинлахти успешно завершается. Снимок сделан в апреле 2018 г. Впрочем, благодаря усилиям внештатного советника главы Республики Карелия, руководителя Карельского центра Николая Рериха Л.П. Жоховой состоялась встреча заместителя главы Карелии Любарского, министра культуры Карелии и директора Музея-института семьи Рерихов, на которой было решено провести совещание по возникшей в Юхинлахти ситуации. Увы, со времени данного Любарским указания прошло уже более двух месяцев. В настоящее время строительство в Юхинлахти успешно приближается к завершению. Таким образом, с одной стороны, в Карелии действительно осуществляется активная работа по популяризации творчества Н.К. Рериха, а с другой – при полном равнодушии Министерства культуры Карелии безвозвратно уничтожается памятное место, имеющее не только республиканское или российское, но и мировое значение. Работники администрации Республики Карелия странным образом забыли, что существуют Водоохранный и Земельный кодексы Российской федерации, в которых чётко прописано, что все действия в водоохранной зоне должны быть согласованы в установленном порядке, и только после этого выдаётся или не выдаётся разрешение на строительство. Аналогично работники Министерства культуры Карелии также странным образом забыли, что существует Федеральный закон об объектах культурного наследия ФЗ-73, где подробно описано, что в исторической зоне можно, а что нельзя. Ну, с «хозяевами жизни» всё понятно. Для них законов не существует. Но в этой ситуации совершенно непонятно поведение Управления по охране объектов культурного наследия Республики Карелия, которое не забило тревогу при первом же посягательстве на целостность исторического места и не приостановило строительство до выяснения всех сопровождающих это деяние обстоятельств. Не было ни одного предписания. Кто выдавал разрешение на строительство? Кто согласовывал проекты домов? О каком содержательном туристическом маршруте может идти речь, если историческая среда памятного места грубо искажена и частично уничтожена. За всё время существования этого исторического места с 1998 года Управление по охране объектов культурного наследия Республики Карелия не удосужилось выполнить и утвердить проект территории памятного места и его охранной зоны, а также заключить ни одного охранного обязательства с обременением не нарушать целостности исторического места (ландшафта). Сейчас чрезвычайно важно, чтобы власти Карелии не только должным образом отреагировали на грубейшее нарушение законов, которые имеют место в связи с происходящим в Юхинлахти, но и проявили добрую волю к тому, чтобы открыть народу великие художественные и духовные достижения, осуществлённые Рерихом в то удивительно плодотворное юхинлахтинское лето 1917 года. Пора, наконец, вспомнить, увы, хорошо забытое решение исполнительного комитета Сортавальского Совета народных депутатов от 18 января 1991 года, где говорится «Об отводе земельного участка площадью 0,3 га под строительство здания рериховского центра в заливе Юхинлахти». Нельзя допустить, чтобы по вине вандалов и равнодушных функционеров погибла важнейшая рериховская святыня, хранящая память о той духовной и творческой кульминации, которая заложила основы великой миротворческой миссии Н.К. Рериха. Вслед за ним на берега залива Юхинлахти должны прийти не разрушители, а созидатели культуры. Рериховскому движению нужно научиться защищать своих великих подвижников. Рериховское памятное место в Юхинлахти не должно стать памятником равнодушия к культуре, памятником торжествующего варварства и невежества. Дорогие друзья и соратники по рериховскому движению! Сможете ли вы по-прежнему спокойно жить, узнав о том, что происходит в Юхинлахти? Не начнёт ли стучать «пеплом Клааса» в ваши сердца боль за гибнущую рериховскую святыню? Ко всем, в чьём сердце жива сопричастность к нашему, рериховскому, и общекультурному делу, огромная просьба: подумайте, не найдутся ли в поле вашего зрения работники СМИ, желательно федерального уровня, готовые поднять свой голос за культуру. Чрезвычайно важно сформировать общественное мнение по поводу происшедшего в Юхинлахти. Освещение происшедшего там, в печати или по ТВ, безусловно, будет способствовать проведению совещания по этому вопросу, обещанного министром культуры Карелии и, наконец, принятию решения в интересах культуры. Все ваши предложения по выходу на средства массовой информации, а также другие ваши идеи по поводу происшедшего просим присылать на эл. почту: galina4909@bk.ru или на страничку «Рериховской Карелии» ВКонтакте. Также можно звонить по тел. +7 9627148643 Горбачёву Юрию Александровичу. P. S. За время подготовки данной статьи к печати недавно избранный Глава Республики Карелия Артур Олегович Парфенчиков провёл 15 мая в г. Сортавала совещание по вопросу создания в городе Центра Н. Рериха на базе МКУ «Сортавальская централизованная библиотечная система» во взаимодействии с Санкт-Петербургским государственным музеем-институтом семьи Рерихов. По результатам совещания Главой Карелии было дано поручение начать подготовку к созданию такого Центра, а также приступить к созданию реестра памятных рериховских мест в Карелии, наделению каждого из них чётким юридическим статусом и разработке соответствующих туристических маршрутов. К сожалению, описанная выше нетерпимая ситация с сохранностью важнейшего памятного рериховского места у залива Юхинлахти, уже имеющего соответствующий правовой статус, вообще выпала из рассмотрения участников совещания. 