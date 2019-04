warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

97(1/2019) Держава Рерихов К изучению Записей Е.И. Рерих

(о структуре и комплектности архива) Лазарев М.; Чернявский В.Е. Содержание К структуре архива трудов Е.И. Рерих в Музее Рерихов Первичные тексты и их копии Происхождение американского архива Цитирование дневниковых записей в письмах Е.И. Рерих Полнота и комплектность архива Музея Рерихов К структуре архива трудов Е.И. Рерих в Музее Рерихов В 95-м выпуске журнала «Дельфис» была размещена статья «К изучению Записей Е.И. Рерих (опыт первичного анализа)»1, в которой была сделана попытка систематизации опубликованных на тот момент сканов поздних дневников Е.И. Рерих. За это время московский архив был полностью размещён на сайте Музея Рерихов2 и появилась возможность продолжить анализ опубликованного материала. Дальнейшее изучение архива позволило подтвердить высказанное в первой статье предположение о возможности разделить весь материал поздних дневниковых записей на первичный автограф, вторичный автограф и машинопись. Первичный автограф – это записи, сделанные под непосредственным восприятием3. В последние десятилетия жизни Е.И. Рерих делала первичные записи в тонких школьных тетрадях, которые в ряде случаев нумеровались порядковыми номерами. Для этих записей характерен крайне неразборчивый почерк, так как они делались спешно и при неудобном для письма положении тела (часто лёжа). Впоследствии Е.И. Рерих обрабатывала первичный автограф, расшифровывая и переписывая текст в общие тетради. В них умещалось содержание нескольких первичных тетрадей (причём часто тексты содержательно комбинировались). После подобного копирования первичные тетради подлежали уничтожению, о чём свидетельствуют такие надписи на многих первичных тетрадях: «Списано. Сжечь». В ходе копирования текст проходил частичную обработку и коррекцию. Всё это говорит о том, что первичные, по сути черновые, записи не имели самостоятельной ценности и оказались в архиве лишь по причине того, что работа над дневниками Е.И. Рерих не была завершена. Очевидно, что окончательное авторское решение по текстам дневников необходимо искать в последних вариантах правки. Исследование и систематизация архива в первую очередь должна ставить перед собой задачу понять волю автора путём выявления последовательности правок текста и вычленения его окончательного варианта (если таковой имелся). Так, на данный момент в архиве выявлено три серии тетрадей вторичных автографов «Огненный опыт», разных периодов создания. Последний, третий вариант, включающий период с 1929 по 1933 год, был подготовлен в последние годы жизни Е.И. Рерих. Следующим этапом обработки записей являлся перевод их текста в машинопись, когда фрагменты текста из вторичного автографа перепечатывались на отдельные листы в тематические подборки. При этом некоторые примеры сравнения вторичного автографа и машинописи могут свидетельствовать о том, что в ряде случаев машинопись производилась непосредственно из первичного автографа. Так, на школьных тетрадях с первичным автографом за 1954–1955 годы есть пометка: «Cписано на листы», а на соответствующих автографу машинописных листах в качестве источников указаны номера тех же самых школьных тетрадей. В машинописи текст также продолжал проходить коррекцию и обработку. Во всех изученных на данный момент случаях пока не удалось выявить финальный чистовой вариант машинописи и законченные произведения. Машинопись в большинстве своём имеет значительное количество исправлений и помет, в ней одни и те же фрагменты текста часто повторяются в различных редакциях. Анализ затрудняет и спутанность машинописных листов – в одном архивном блоке может содержаться машинопись различных временных периодов, что порой создаёт впечатление многочисленных повторов. Например, визуальный осмотр архивного блока, собранного в файле (Арх. Е.И. № 143) «Записи бесед с Учителем. “Сокровенные страницы”. Часть I. (1950–1954)», показывает, что данная машинопись состоит из листов шести видов бумаги (производства Англии, Голландии и Швеции), различающихся форматами и водяными знаками. Анализ же самого текста позволяет говорить о том, что при его наборе использовалось несколько разных печатных машинок. Это указывает на то, что в данном случае мы имеем смешение машинописных текстов разных периодов. Для восстановления целостности подобного текста необходимо провести работу по группировке машинописи согласно её хронологии. В целом весь массив записей и дневников хронологически и содержательно можно структурировать следующим образом: 1. Авторские серии вторичных автографов4 1.1. Серия «Учение»5, 1920–1949 гг. – 34 тетради (Арх. Е.И. № 1– 34)6; 1.2. Серия «Надземное», 1937–1947 гг. – 7 тетрадей и 5 авторских машинописей (Арх. Е.И. № 35–47); 1.3. Серия «Огненный опыт», вариант I. 1924–1940 гг. – 24 тетради, один номер пропущен (Арх. Е.И. № 48–71)7; 1.4. Серия «Огненный опыт», вариант II. 1924–1929 гг. – 9 тетрадей и 1 тетрадь с вариантом текста (Арх. Е.И. № 72–81)8; 1.5. Серия «Огненный опыт», вариант III. 1929–1933 гг. – 15 тетрадей (Арх. Е.И. № 82–96)9; 1.6. Серия «Космическое сотрудничество», 1940–1954 гг. – 20 тетрадей и 2 дополнительные, один номер пропущен (Арх. Е.И. № 97–118)10. 2. Машинопись 2.1. Хронологический блок машинописи 1951–1955 гг., в нём набран текст из школьных тетрадей первичного автографа (Арх. Е.И. № 119–122); 2.2. Тематический блок – машинописные подборки с 20-х до 50-х гг. по разным темам (Арх. Е.И. № 123–144). 3. Материалы к авторским сериям Записей бесед с Учителем 3.1. Разрозненные, в основном вторичные, автографы, рабочие материалы, неоконченные тетради, записные книжки (Арх. Е.И. № 145–190); 3.2. Блок тетрадей с первичными автографами (91 материал) – начиная с разрозненных листочков с записью бесед в 40-х гг. и далее серия школьных тетрадей 1949–1955 гг. (пронумерованных и нет), а также другие автографы с первичными записями (Арх. Е.И. № 191–281). 4. Разное 4.1. Произведения Е.И. Рерих в машинописи – статьи, очерки, заметки (Арх. Е.И. № 282–299); 4.2. Переводы (Арх. Е.И. № 300–315); 4.3. Рабочие материалы по подготовке к изданию книг ЖЭ на русском и английском языках (Арх. Е.И. № 316–325); 4.4. Выписки из книг Живой Этики на английском и русском языках, большая часть из них подготовлены американскими сотрудниками (Арх. Е.И. № 326–350); 4.5. Материалы к трудам – выписки Е.И. Рерих из разных книг и другие материалы (Арх. Е.И. № 350–377). Хронология создания вариантов вторичных автографов в данном случае определена на основе анализа писем Е.И. Рерих и анализа самих архивных материалов (почерка, видов тетрадей, используемой бумаги, способов письма и типа печатной машинки)11. Очевидно, что тетради для копирования текстов дневников и записей сеансов приобретались Рерихами в разное время и заменялись новыми по мере исчерпывания существующих запасов. Таким образом, определение типа тетради и времени её приобретения может явиться значимым фактором в датировке создания заполняющих её текстов. Между различными сериями тетрадей есть множество отличий – тип обложки, разлиновка, количество линий в линовке, цвета линий, наличие или отсутствие полей, различные логотипы производителя тетрадей и магазина, служебные пометки типографии и т. д. В целом можно выделить несколько типов тетрадей, используемых Е.И. Рерих: американские (Рерихи пополняли их запасы в 20-е годы, готовясь к экспедиции, и в приезды сотрудников из Америки в 1929, 1930, 1934 гг.)12, французские – «A. Vendel-A. Shakespeare»13 (их закупили в 1923 г., во время пребывания Н.К. Рериха в Париже в 30-х гг., а также заказывали через Парижский центр Николая Рериха), индийские (приобретались в 40-е гг. и большей частью в период пребывания в Дели в 1947–1948 гг., также тетради заказывались в индийской правительственной типографии14), швейцарские15 (в 50-е годы привозились и присылались К. Кэмпбелл и И. Фричи). После отъезда Рерихов из Наггара основное имущество семьи было перевезено в хранилище для планируемого переезда в СССР – среди прочего, очевидно, и запас чистых тетрадей. Поэтому Рерихи покупают по случаю различные толстые тетради и записные книжки, изданные в Индии. Их отличает более низкое качество бумаги. После переезда Рерихов в Калимпонг их вещи были распакованы, и записи снова заносятся в американские и французские тетради. После исчерпывания их запасов записи ведутся в швейцарских тетрадях. Вместе с этими тетрадями Е.И. Рерих получает в подарок появившиеся в продаже шариковые ручки со стержнями компании Eversharp. В этот период Е.И. Рерих начинает большую ревизию всех записей, поэтому и на более ранних тетрадях 30-х годов можно видеть много пометок шариковой ручкой. Именно по швейцарским тетрадям можно определить наиболее поздние вторичные автографы дневников. Также в архиве присутствует около 10 видов школьных тетрадей индийского производства после 1947 года, в которых Е.И. Рерих вела первичные записи, таким образом, датировка записей в них не представляет проблемы и, как правило, совпадает с датировкой самих записей. По листам с машинописью в архиве выявлено как минимум 6 видов бумаги, на которой печатался текст16. Разнородность бумаги в текущих архивных блоках машинописи позволяет говорить о том, что в них ошибочно смешана машинопись разных периодов, что подтверждается и анализом типа используемой печатной машинки и непосредственным анализом текста, о чём упоминалось ранее. По многим обозначенным выше признакам можно определить, что вторичный автограф «Огненный опыт» вариант I – это тексты, созданные в те же годы (1924–1940), когда были получены первичные записи. «Огненный опыт» вариант II – это второй вариант рукописи, объединяющий тексты тетрадей варианта I и серии «Учение», созданный в 30-х гг. (возможно, как копия для передачи в Америку). Серия «Огненный опыт» вариант III – создан после 1950 года. Е.И. Рерих в рабочем кабинете в Калимпонге (1954–1955). На рабочем столе лежат тетради с её записями Первичные тексты и их копии Продолжая тему первичных текстов записей Е.И. Рерих и их авторских копий, стоит упомянуть об одном важном признаке, который позволяет установить верную хронологию и ответить на вопрос о первичности того или иного текста из архива Е.И. Рерих. Этот признак – использование старой и новой орфографии русского языка. Изучение записей показывает, что Рерихи приняли решение перейти на новую орфографию в январе 1926 года, когда они были в Хотане и готовились к въезду в СССР. В этом смысле интересна тетрадь Арх. ЕИ № 50 – [«Огненный опыт» вариант I] Тетрадь 3. (1925.06.20 – 1928.09.26)17 в ней переход на новую орфографию происходит прямо посередине её текста на страницах 39–40. Данный факт, знаковый для биографов семьи Рерихов, в нашем случае позволяет подтвердить первичность конкретно данной тетради и в целом то, что тетради серии «Учение» и «Огненный опыт» вариант I писались в то же самое время, что указано на их обложках, а не являются поздними авторскими копиями с оригинальных текстов. Если же мы посмотрим записи 1924–1926 гг., отнесённые в описи Музея Рерихов ко второму варианту серии «Огненный опыт» вар. II (это Арх. ЕИ № 72, 73, 74, 75 и 76), то увидим, что все они содержат тексты в современной русской орфографии, что говорит о том, что это вторичная авторская копия текста. Это подтверждает правильность составления описи. Происхождение американского архива Этот же признак старой и новой орфографии позволяет прояснить происхождение американского архива записей18. Так анализ показывает, что тексты, находящиеся в Амхерст-колледже с первой до 18-й тетради включительно (нумерация Амхерст-колледжа), написаны в старой орфографии, а начиная с 27.01.1924 г. и далее – в новой. Таким образом, можно утверждать, что американские тетради периода экспедиции Рерихов с 1924 по 1926 г. – это вторичная авторская копия, сделанная в 30-е годы в Наггаре, примерно в то же время, как и второй вариант серии «Огненный опыт». Что касается более раннего американского архива, это либо самый первый автограф, либо ранняя копия, сделанная до 1926 года. Учитывая то, что первые тетради из американского архива значительно шире московских, текст в которых за данный период записан очень убористо, без сохранения красных строк, и тот факт, что некоторые записи раннего периода19 присутствуют только в тетрадях Амхерст-колледжа, можно сделать предварительный вывод, что автограф американского архива с марта 1920 г. по конец ноября 1923 г. первичен по отношению к автографу московского архива за этот же период. Вероятно, вторичный автограф, оказавшийся после в Москве, был подготовлен Е.И. Рерих в 1923–1924 гг. в Европе и в Индии, до начала Центральноазиатской экспедиции. Это подтверждается тем, что все московские тетради с 1920 по 1923 г. записаны в старой русской орфографии и во французских тетрадях, о которых речь шла выше. По-видимому, Рерихи при сборах в многолетнюю азиатскую экспедицию ради безопасности переправили все оригиналы записей в Америку20, взяв с собой только копии наиболее важных текстов, которые вошли в первые книги Учения – «Зов» и «Озарение»21. За полгода жизни в Париже у Е.И. Рерих было достаточно времени, чтобы подготовить копии тетрадей. С 1924 г. ситуация меняется на обратную – то есть в Москве тетради с 1924 г. представляют собой оригиналы, а в Америке – копии22. Это подтверждается рассмотрением типов тетрадей, используемых для записей. Если по ряду признаков видно, что американские тетради (Амхерст-колледж № 1–18) со старой орфографией, американского и английского производства, то тетради этого же архива, начиная с № 20, – почти все французские, аналогичные тетрадям московского архива за этот же период. Таким образом, архивы тетрадей в Америке делятся на три части23: 1. 25 тетрадей с 24.03.1920 по 30.11.1923 – в старой орфографии. Эти тетради являются оригиналами, а тетради за этот период в Москве – сокращёнными копиями. 2. 22 тетради с 27.01.1924 по 03.02.1935 – копии, сделанные в 30-х гг. в Наггаре. В них записи за 1924–1926 гг. переписаны уже в новой орфографии. Эта часть тетрадей передавалась в Америку из Наггара до 1935 г. 3. Далее, вследствие известных событий, передача тетрадей в Америку прерывается. Поэтому в американских архивах есть пропуск текстов с 04.02.1935 по 18.10.1935. И третья часть – это тексты с 19.10.1935 до 14.03.1944 в шести тетрадях, которые Е.И. Рерих передала на хранение К. Кэмпбелл и И. Фричи в 50-х годах прошлого века. В конце своих жизней они передали эти тетради в нью-йоркский Музей Николая Рериха. Цитирование дневниковых записей в письмах Е.И. Рерих В данной публикации хотелось бы затронуть также вопрос цитирования Е.И. Рерих своих дневников в письмах к ученикам и сотрудникам. Анализ этих текстов может приблизить нас к решению вопросов о подлинности поздних дневников и их завершённости для публичного использования. Данные цитаты представляют собой ещё одну фазу обработки текстов дневников. Сопоставление календарных дат писем и дневниковых записей показывает, что цитирование дневников в письмах происходило с минимальным временным разрывом, часто – день в день. Это позволяет предполагать, что в большинстве случаев цитирование велось по первичным автографам, что даёт возможность определить степень изменения текстов между первичным и вторичным автографами. Поскольку цитаты в письмах – это единственная прижизненная публикация текстов поздних дневников, то их рассмотрение позволяет сделать ряд предположений о целевом характере стилистической и содержательной правки финальной версии текстов дневников. Письма Е.И. Рерих 50-х гг. хранятся как в бывшем архиве Советского фонда Рерихов (далее – СФР)24 (ныне – архив Музея Рерихов), так и в архиве нью-йоркского Музея Николая Рериха, а также в иных архивных собраниях. Сопоставление писем из этих источников, то есть хранившихся как у автора, так и у адресата, позволяет говорить об их подлинности. Однако сопоставление писем из различных архивов вынесено за рамки данного краткого исследования. В письмах Е.И. Рерих с конца 40-х по 1955 г. содержится около 40 случаев цитирования текстов дневников разного объёма. Приведём лишь несколько примеров: 1. Письмо З.Г. Фосдик и Д. Фосдику от 7.12.1951 соответствует вторичному и первичному автографам от 04.12.1951 – «Записи бесед с Учителем. [«Космическое сотрудничество»] Тетрадь 10. (1951.10.24 – 1952.01.02)» (Арх. Е.И. № 109) и «Тетрадь 21 1951.12.31 – 1952.01.30 (Школьная тетрадь Bahadur Exercise Book № 8 (Индия)» (Арх. Е.И. № 240) соответственно. 2. Содержание письма В.Л. Дутко. 3.11.[1952] можно дополнительно понять при изучении вторичного и первичного автографов от 3.11.1952 – «Записи бесед с Учителем. [«Космическое сотрудничество»] Тетрадь 13. (1952.08.23 – 1952.12.08)» (Арх. Е.И. № 112) и «Тетрадь 30. 1952.10.07 – 1952.12.08 (Школьная тетрадь «Olympic Exercise Book № 8» (Индия)» (Арх. Е.И. № 249), соответственно, письмо было написано в тот же день, когда и сделана первичная запись. 3. Связанный с письмом Б.Н. и Н.И. Абрамовым. 24.01.1954 текст можно обнаружить во вторичном и первичном автографах от 24.01.1954 – «Записи бесед с Учителем. [«Космическое сотрудничество»] Тетрадь 19. (1953.12.07 – 1954.02.12)» (Арх. Е.И. № 118) и «Тетрадь 3 1953.11.12 – 1954.01.28. (Школьная тетрадь University № 8B (Индия)» (Арх. Е.И. № 261) соответственно. 4. Цитирование в письме В.Л. Дутко. 21.11.1953 соответствует странице 70 файла «Записи бесед с Учителем. [«Космическое сотрудничество»] Тетрадь 18. (1953.10.12 – 1953.12.03)» (Арх. Е.И. № 117). 5. Цитирование в письме В.Л. Дутко. 10.01.1952 г. соответствует вторичному и первичному автографам от 09.01.1952 г. – «Записи бесед с Учителем. [«Космическое сотрудничество»] Тетрадь 11. (1952.01.03 – 1952.04.27)» (Арх. Е.И. № 110) и «Тетрадь 22. 1951.12.31 – 1952.01.30 (Школьная тетрадь Viktor Exercise Book (Индия), обложка малиновая» (Арх. Е.И. № 241) соответственно. Письмо написано на следующий день после создания первичной записи. 6. Цитирование в Письме К. Кэмпбелл. 19.05.1951 соответствует вторичному и первичному автографам от 15.05.1951 г. «Записи бесед с Учителем. [«Космическое сотрудничество»] Тетрадь 8. (1951.05.07 – 1951.08.03)» (Арх. Е.И. № 107) и «Тетрадь 15 (1951.04.25 – 1951.06.09) – Школьная тетрадь «University №8B» (Индия)» (Арх. Е.И. № 233). Разница между первичной записью и письмом – 4 дня. Полнота и комплектность архива Музея Рерихов Продолжая рассматривать тему структуры архива, необходимо отметить, что на данный момент выявлены пять документов, по которым можно практически полностью проследить судьбу архива Е.И. Рерих после её кончины. Первым документом является «Перечень ящиков с архивом Е.И. Рерих и её личными вещами, составленный после её смерти» (онлайн-архив Музея Рерихов: раздел 05. «Биографические документы», файл № 693)25. Документ, очевидно, составлен Ю.Н. Рерихом в 1955–1956 гг. в ходе подготовки его переезда в СССР при описи вещей, оставшихся в Калимпонге (Индия). В документе содержится опись архива с «писаниями Е.И.» и её личными вещами, которые при инвентаризации были собраны в четыре ящика и чемодан. Согласно этому документу 26 апреля 1956 года данный архив в полном составе был перевезён С.Н. Рерихом в Бангалор. Таким образом, можно говорить о том, что установлен точный состав архива Е.И. Рерих и дата его перемещения из Калимпонга. Необходимо отметить, что документы из архива Е.И. Рерих имеют двойную нумерацию. Помимо нумерации, обозначающей место тетради в сериях, которая была нанесена на обложки и титулы тетрадей рукой Е.И. Рерих26, на тетрадях характерным красным карандашом написаны также номера тетрадей в пакетах. Нумерация подобным красным карандашом присутствует не только на тетрадях архива Е.И. Рерих, но и, к примеру, на предметах из московской квартиры Ю.Н. Рериха, из чего можно сделать вывод, что эта нумерация была нанесена на тетради (и другие документы) именно во время инвентаризации всех вещей, оставшихся в Калимпонге. В дальнейшем часть из них была привезена Ю.Н. Рерихом с собой в СССР, а другая часть осталась у С.Н. Рериха в Индии. Достоверность данной гипотезы подтверждается сличением инвентарной нумерации тетрадей в пакетах с нумерацией, приведённой в обсуждаемой описи 1956 года27. Они практически полностью идентичны друг другу, что, в свою очередь, подтверждает как достоверность описи, так и полноту архива Е.И. Рерих, находящегося в данное время в Музее Рерихов. Очевидно, что в ограниченных по времени условиях подготовки к переезду в СССР Ю.Н. Рерих и С.Н. Рерих ставили своей целью не систематизировать архив, а только составить максимально полную опись всех вещей для их бережного сохранения. Материалы паковались без особой обработки – в том рабочем порядке, как они хранились в комнате Е.И. Рерих28. Об этом говорит случайный порядок тетрадей в пакетах. Так, 34 тетради серии «Учение» были разделены на девять пакетов, где, к примеру, тетрадь 21 находится в пакете 12, а следующая тетрадь 22 – в пакете 39. Другой пример – серия тетрадей книги «Надземное» разделена между пакетом 45 и 7, притом что внутри пакета 7 нумерация идёт в обратной последовательности от хронологии тетрадей. Закономерно, что последовательность инвентарной нумерации не совпадает с номерами, проставленными Е.И. Рерих на титуле и обложке тех же тетрадей. По описанной выше причине нумерация тетрадей в пакетах, выполненная красным карандашом, часто разбивает на разные папки единые авторские серии. Отсюда и ошибки в предыдущих попытках систематизации архива, которые частично или полностью опирались на инвентарные красные карандашные номера29. Таким образом, с апреля 1956 года архив Е.И. Рерих хранился в имении С.Н. Рериха «Татагуни» в Бангалоре. На данный момент нет свидетельств о том, что С.Н. Рерих предпринимал какие-либо значимые попытки к разбору и систематизации этих документов. По свидетельствам, архив пролежал в законсервированном виде вплоть до конца 80-х гг. прошлого века, пока согласно Завещательному распоряжению С.Н. Рериха от 19 марта 1990 г. не был передан в распоряжение СФР. Следующая по хронологии опись архива Е.И. Рерих, вошедшая в Завещательное распоряжение, была составлена в Бангалоре в 1990 г. С.Ю. Житенёвым и Л.В. Шапошниковой. Данная опись имеет общий характер и описывает передаваемый архив семьи Рерихов в целом, притом что документы архива Е.И. Рерих распылены по общему перечню архивных документов. Таким образом, порядок материалов в описи Завещательного распоряжения не системный – папки с трудами членов семьи Рерихов не сгруппированы и постоянно чередуются. Все материалы пронумерованы сквозным образом от 1 до 633. Однако при всех недостатках данный документ всё же позволяет выделить набор пакетов и папок, в которых содержался непосредственно архив Е.И. Рерих. Фрагмент Приложения к Акту № 1 Советского фонда Рерихов (июнь 1991 года). Номер пакета 11/2 соответствует номеру пакета 2 описи 1956 г. После поступления архива в СФР его сотрудниками была проведена полная инвентаризация его содержимого. Все пакеты и папки вскрыты, выявлены тетради с записями Е.И. Рерих, отделены от других материалов и сгруппированы. Тетради были просмотрены, отмечено их состояние и общее содержание по заголовкам и титулам, описаны вложения и вклейки. В итоге в июне 1991 г. в СФР был составлен Акт № 1 «Проверки наличия и состояния “Архива Рерихов”, поступившего из Индии по Дарственной С.Н. Рериха» с приложениями, в которых было детально описано содержание полученных папок и пакетов архива Е.И. Рерих. В конечном итоге была проведена первичная систематизация архива, он был разобран до уровня отдельных тетрадей и документов, составлена их опись. Под ней свои подписи поставили сотрудники СФР: заведующая архивом И.В. Орловская и научный сотрудник архива Р.Я. Ржезникова. Анализ описи, представленной в приложении к Акту № 1 и содержащей детальное описание состава архива Е.И. Рерих, показывает, что её содержание полностью совпадает с описью 1956 года. Это подтверждает то, что работы по систематизации архива Е.И. Рерих в Бангалоре с 1956 по 1990 год не проводились и материалы хранились в том же составе и виде, как их сложили в 1956 году в Калимпонге. В том же составе и в тех же упаковках архив был перевезён в Москву. Впоследствии на основании описи СФР уже сотрудниками Международного центра Рерихов (далее – МЦР) была предпринята систематизация архива Е.И. Рерих, и в итоге составлена новая опись. Сопутствующим материалом к описи МЦР является таблица соотношения архива Е.И. Рерих согласно Завещательному распоряжению С.Н. Рериха и описи МЦР, которая показывает преемственность двух описей30. После анализа состава архива Музеем Рерихов была составлена его новая систематизация, представленная в статье. Опись Музея Рерихов количественно совпадает с описью МЦР и, соответственно, с первичной описью 1956 года. Таким образом, можно сделать вывод о полноте архива Музея Рерихов в части архива Е.И. Рерих и его соответствии первичному составу архива Е.И. Рерих на момент её ухода в 1955 году в Калимпонге. 