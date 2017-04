warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

37(1/2004) Педагогика будущего Дорогие друзья! Мы начинаем новую рубрику, в которой будем рассказывать и обсуждать различные аспекты образования и воспитания, новаторские начинания и достижения. Убеждены, что нет сегодня более актуальной темы. Предполагаем, что авторами статей станут не только педагоги и воспитатели, но и сами обучаемые - те, кому принадлежит будущее. Очень трудно заранее сформулировать концепцию рубрики. Но главное её направление нам ясно. И именно с ним мы вас сегодня знакомим и приглашаем к творческому диалогу. Готовность к беспредельному познанию

(Ориентиры образования грядущей эпохи) Узкова Е.С., преподаватель математики, кандидат философских наук Человечество не выходит из кризисов, которые в переживаемое нами время достигли небывалых размеров. В чём же причина? Причина в том, что из процесса воспитания изъят главный рычаг совершенствования, главный фактор развития жизни - воспитание духа. Мир переживает небывалый кризис именно из-за приостановки своего духовного развития, из-за утери духовных ценностей. Экономическое обнищание есть результат, прежде всего, обнищания духовного. Ведь недаром Христос сказал: «Ищите прежде Царствия Божия, остальное приложится вам» (Матф.6:33). Поэтому благосостояние материальное есть приложение к благосостоянию духовному. Нет благосостояния духовного - не может быть благосостояния материального. Понять эту простую истину - значит понять причину кризиса и увидеть направление, в котором нужно искать спасение. Известно, что каждая историческая эпоха рождает свою философию. В настоящий момент всё более чётко проявляется сопряжение двух подходов воззрения на человека и мироздание в целом: научного подхода к пониманию мира как сложной открытой системы и синтетического мироощущения, представляющего мир как многофакторный поливариантный процесс, в котором взаимодействуют высшие силы Универсума и личностное начало человека. Рождающаяся во взаимодействии этих подходов философия определяет становление нового витка миропонимания. «Ввиду того, что наступила пора людям от низшего сознания перейти к высшему, им даётся новое, соответствующее этой надобности учение, которое расширяет их кругозор и поднимает сознание на необходимую высшую ступень» [1], с.243. Таковым учением для человечества является Живая Этика. Согласно этому Учению наступающая Новая эпоха предъявляет человечеству новые требования, которые необходимо усвоить, ибо новый мир закрыт для того, кто думает попасть туда со старым багажом, с изжившими себя заблуждениями. Разница между старым и новым миром не в каких-либо внешних признаках, а в росте сознания. Кто способен на такой сдвиг в сознании, тот поймёт, как важно в момент испытания эволюционной зрелости людей перейти от воспитания тела к развитию своей истинной сущности - своего духа, ибо положенный срок для развития тела заканчивается. Та высота духа, которой в истекшую эпоху достигали лишь некоторые люди, должна в наступающей эпохе стать доступной всем людей. В Живой Этике говорится, что люди будущей расы уже рождаются на планете, но становление их происходит непросто [2], с. 97. Чем выше дух, тем труднее жизненный путь его: «Если святому угрожают демоны, то Архангелу - сам Сатана» [3], т. 4, Мир Огненный, ч. 2, п. 30. Вместо помощи «уходящая раса (то есть современное человечество - Е.У.) губит избранных преемников, и мы должны уберечь их», - сказано в Учении [3], т. 1, Листы Сада Мории, п. 25. Астральный мир переполнен ждущими воплощения преемниками уходящей расы, которые по своему духовному развитию готовы для будущей, Шестой Расы. Но они не находят подходящих семей, в которых могли бы воплотиться, и либо рождаются в неподходящих условиях и не могут проявить свойственных им высших качеств, либо уходят с земного плана существования в детском возрасте, чтобы дождаться следующего, более удачного воплощения. Уходящая раса губит также тех представителей зарождающейся расы, которые в разное время уже родились. Таким образом, задача настоящего момента - создать благоприятные условия для появления Шестой Расы человечества - не может быть выполнена из-за низкого уровня культуры населения планеты. Н.К.Рерих считал, что «быть грамотным ещё не значит быть просвещённым. Грамота есть естественное питание, но мы видим, что как пища может быть и полезной, и вредной, так же и значки грамоты могут служить и свету, и тьме» [4], с. 214. Очевидно, что фундаментальные изменения в нашем обществе во многом зависят от революции в образовании. Н.К.Рернх писал, что «для проникновения основами культуры следует обратить внимание на образовательное дело как на самое драгоценное, как на самое священное» [5], с. 84. Развитие идей нового образования может рассматриваться не только как педагогическая, но и как сложная философская и геополитическая проблема - как процесс самоорганизации нового мирового духовного пространства. Система образования, как никакая другая сфера жизни современного общества, нуждается в опережающем развитии. Она должна не только чутко реагировать на все достижения научной мысли и потребности общественной практики, но быть постоянно нацеленной на будущее. При этом в корне изменяется понимание смысла самого образования. Ещё недавно в нём видели лишь специфический социальный институт, выполняющий в обществе экономическую, социальную и культурную функции, т.е. обеспечивающий воспроизводство социально-профессиональной и социально-статусной структур общества через социализацию личности, развитие её творческих способностей, влияющих на образ жизни. Новые акцепты в образовании поставлены в Живой Этике и направлены на требования Новой эпохи. Они сводятся к тому, чтобы итогом педагогического творчества стало стремление молодого поколения понять Беспредельность, то есть тот Источник, из которого всё вышло, осознать единство и непрерывность космической жизни, а себя - частью её. Признать существование невидимого мира, Иерархическое начало управления миром. Понять и принять всё это в своё сознание - значит выйти из тупика ложных представлений на простор беспредельных возможностей нового миропонимания. Ориентация европейской культуры в XX веке на пользу и потребление как на главные ценности породили цивилизацию техногенного типа с преобладанием в ней предметно-преобразовательного характера деятельности, что, в свою очередь, и привело к созданию соответствующей педагогической парадигмы системы образования - подготовку человека знающего. Если учесть, что задача образования, в конечном счёте, заключается в том, чтобы обеспечить человеку возможность вписываться в мир без деструкций и опасных конфликтов, то Новой эпохе необходима педагогическая парадигма, позволяющая стать человеку не просто знающим, но и понимающим окружающий мир и проживающего в нём Homo sapiens. Таким образом, речь идёт о смещении акцентов от обучения к воспитанию. При этом под воспитанием следует понимать не загрузку учеников массой информации и не упражнение в совершении нравственных поступков, а формирование механизма выбора ценностей. Система образования и воспитания должна быть ориентирована на создание мира гуманных отношений, в котором человек мог бы реализовать свои творческие способности, не подрывая естественных устоев жизни. Необходимо дать возможность развивать в человеке уже имеющиеся полезные качества и искоренять вредные и нежелательные. Одна из ведущих особенностей современного рационального познания мира - это оперирование понятиями и обобщениями в форме законов, теорий, философских категорий и идей. Но этого оказывается недостаточно для объяснения всех феноменов бытия. Великая трагедия современного человека состоит в том, что из поколения в поколение воспитываемый в мире ложных представлений о мироздании и Боге, он не может выйти из созданного им заколдованного круга заблуждений. Представить целостную картину мира возможно только при взаимодействии и взаимодополнении разных видов его осознания - чувственного, рационального и медитативного, точнее, приобретением опыта путём оперирования различными формами постижения бытия. Каковы же ориентиры будущей или опережающей педагогики? В Живой Этике говорится, что образование и воспитание будущих поколений должно начинаться с самого раннего возраста. Чем раньше, тем лучше. С малых лет необходимо знакомить детей с эволюционными мировыми процессами, которые должны быть в увлекательной форме, доступно изложены детям в школе. Необходимо, чтобы они были знакомы с основными космическими законами: причинности, перевоплощения, единства, гармонии, сотрудничества. Очень важно, чтобы знания, получаемые в средних и высших школах, были реальным отражением знаний человечества, перешагнувшего рубеж третьего тысячелетия. Их уровень не может быть навсегда прочно закреплённым на отметке механистического понимания окружающего мира. За пределами изучаемой темы или концепции для учащегося должно удерживаться некое новое, реально доступное в познании, пространство, в которое, как в матрёшку, вложили то, что в данный момент им изучается. В Живой Этике говорится, что «направить сознание в будущее есть задача истинной школы» [3], т. 4, Мир Огненный, ч. 2, п. 60. Н.К.Рерих писал: «Борьба с невежеством должна быть явлением мировым <...> Ужасно видеть окаменелые мозги, которые не допускают новых достижений. Каждый отрицатель не может называться учёным. Наука свободна, честна и бесстрашна. Наука может мгновенно изменить и просветить вопросы мироздания. Наука прекрасна и потому беспредельна. Наука не выносит запретов, предрассудков и суеверий. Наука может найти великое даже в поисках малого. <...> Путь умеющих смотреть свободно будет путём будущего» [4], с. 213. Важным в педагогике будущего, считает Н.К.Рерих, будет осознание того, что просвещение и культура есть синонимы, так как и в том, и в другом понятии заключена готовность к беспредельному познанию. «Истинный учёный имеет глаз открытый и мысль нестеснённую. Но, как и всё в мире, глаз должен быть воспитан, и мысль должна быть воспитана. От первых шагов образования светлое допущение и раскрытие горизонтов должно входить в основу начальной школы. Знание должно быть освобождено от условных рамок. Знание есть путь к радости, но радость есть особая мудрость» [4], с.214. Следующий акцент в воспитании и образовании можно поставить на гармоничном развитии двух начал - души и тела. Предпочтительное формирование одного в ущерб другому всегда создаёт социальных уродов, нарушает гармонию жизни, за что, в конце концов, приходится расплачиваться. Если при росте только духа будет страдать и заболевать тело, вследствие своей слабости, то дух может побороть эти слабости, ибо он способен повелевать телом. Но при развитии только тела, происходит угасание духа, то есть вырождение, или же он стремится освободиться от неподходящей, стесняющей его оболочки, что приводит к преждевременной смерти тела. «Главное, говорите о духовном. Путь духа, как ничто другое, развивает сознание и очищает жизнь. Смотрите на беседы о духовном как на практическое упражнение сердца. <...> Кроме того, беседа о духовном устремляет энергию по определённому каналу кверху... Сердца радость в устремлении кверху» [3], т. 3, Сердце, п. 39. Однобокое воспитание только физической стороны человека в ущерб духовной часто выражается в современном обществе чрезмерным увлечением спортом и доходит до абсурда. К занятиям науками подрастающее поколение приходит только из-за необходимости добывания материальных средств при наступлении самостоятельного периода жизни. У многих юношей и девушек нет пи времени, ни желания для изучения изящных искусств, литературы. Властителями умов и сердец подрастающего поколения являются не герои, не учёные и изобретатели, не художники и писатели, а разного рода рекордсмены, чемпионы, герои фильмов-боевиков. Из-за этого происходит крайняя степень огрубления нравов, потеря чувства красоты, что есть показатель регресса и духовного одичания. Конечно, никто не призывает вообще прекратить заниматься спортом. Нужна соизмеримость. Н.Рерих, например, рекомендует ритмическую гимнастику Платона, в которой осуществлялся синтез гимнастики для тела и музыки для души. При этом музыка должна содержать в себе не только гармонию тонов, но и всю поэзию, всю область высокого чувства. Такая гимнастика культивирует не грубость и дикость, а вкус и чувство красоты, развивает пластичность и изящество движений, приучает к согласованности, приобщает и вводит в общий ритм космической жизни, ибо жизнь в мироздании строится на ритме и гармонии. Гимнастика Платона - это возвышение тела в сферы одухотворённые. Ещё один порок нашего времени - стремление к удовольствиям и наслаждениям, благодаря чему создаётся чрезвычайно легкомысленное отношение к жизни. «Жизнь дана для наслаждения» - вот девиз современного человека. Но ведь действительное назначение жизни есть труд, а не наслаждение! И космические законы неизменно приводят всякого, уклоняющегося от труда к изъятию из жизни и уничтожению. Как злоупотребление наркотиками притупляет организм, требующий всё больших и больших доз для возбуждения, так и стремление к наслаждениям требует всё большей и большей остроты переживаний и приводит человека к катастрофе. Для профилактики необходимо с самых ранних лет воспитывать в человеке осознание труда как единственно возможного пути в жизни. Трудом мы растём, трудом совершенствуемся, трудом приобретаем и материальные и духовные блага. Живая Этика учит: нам заповедан «вечный, неустанный труд восхождения!» [3], т. 2, Беспредельность ч. 1, п. 20. «Надо, чтобы учащийся школы помнил значение труда, как фактора Мироздания» [3], т. 1, Община, п. 117. Одной из задач школы будущего является формирование нового сознания учителя, ученика и родителя. Без такого комплексного подхода к проблеме невозможно формирования коллектива единомышленников, способных сообща искать пути создания нового человека. До своего совершеннолетия ребёнок всецело находится во власти своих воспитателей и родителей, которые могут исковеркать детскую душу так, как когда-то были испорчены сами. Но искусство воспитания, считает Е.И.Рерих, заключается в том, чтобы, оберегая индивидуальность ребёнка, предоставить ему возможность проявить свою волю и ненавязчивой подсказкой привести к полезному осознанию, проявлению заложенных в нём способностей [6], с. 255. Для этого должна состояться встреча двух микрокосмов, что возможно при взаимоуважении и уникальности внутреннего мира каждого. Детское сердце знает, что горит и что потухло. Не урок заданный, а только совместное с учителем устремление открывает ребёнку мир чудесный. А ведь воспитать личность может только личность. Встреча с неординарным человеком оставляет глубокий эмоциональный след в душе ребёнка, позволяет успешнее формировать его духовный мир, подготавливает его к тому, чтобы стать Человеком. «Высоко дело учительства, по и трудно оно. В постоянной текучей волне школьного элемента надо соблюдать великое равновесие и постоянно неисчерпаемо давать радость молодому духу, который должен вступить в жизнь, полный обоснованных надежд и светлых устремлений, утверждённых знанием руководителя», - писал Н.К.Рерих [5], с. 83. Но именно от учителя мы ожидаем пропаганды самых высоких понятий, рассказов о прекрасном, творческом, мощном, геройском, познавательном. Любое позитивно творящее правительство, осознав, что учитель существует для постоянного формирования и утверждения человеческого достоинства, должно признать его своим помощником и другом и позаботиться, чтобы учитель был самым ценимым человеком в стране. Как приговор звучат слова Н.К.Рериха: «Срам стране, где учителя пребывают в бедности и нищете. Стыд тем, кто знает, что детей их учит бедствующий человек... Можно ли поручать детей человеку удручённому? Можно ли забыть, какое излучение даёт горе? Можно ли не знать, что дух подавленный не вызовет восторга?... Можно ли ждать от детей просветления духа, если школа будет местом принижения и обиды?... Можно ли ждать огней сердца, когда молчит дух?» [5], с. 85. Во главе эволюции человечества встанет та страна, которая первой осознает наиважнейшую роль учителя в решении проблем культуры, образования и воспитания. Учительство должно стать главной опорой следующего за нами поколения. И наша молодёжь поймёт, что «сейчас не только трудное время, но и великое время, <...> когда куётся мир новый, когда необычайно быстро преобразовывается сознание человеческое. Когда от перекрёстка множества людские выходят на прямой путь, чтобы получить сужденные прекрасные открытия и преобразования жизни» [5], с. 57. Список литературы [1] Клизовский А.И. Основы миропонимания Новой Эпохи. Минск, 1996. [2] Николаева Э.К. Новые дети // Дельфис № 4(36), 2003. [3] Агни Йога. В 6-ти томах. М., Русский духовный центр, 1992. [4] Рерих Н.К. Нерушимое. Рига, «Виеда», 1991. [5] Рерих Н.К. Твердыня Пламенная. Рига, Виеда, 1991. [6] Лащенко И.Д. Гуманистическая педагогика Е.И.Рерих // Материалы 2-й междисциплинарной научной конференции. Ежегодник «Дельфис- 2002». С. 255.