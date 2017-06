warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

90(2/2017) Держава Рерихов Город Брюгге на карте Державы Рериха Чернявский В.Е. В 1919 году шведский критик Лео Файгенберг1 и русский писатель Леонид Андреев2 в своих публикациях ввели в оборот термин «Держава Рериха»3, который включал в себя «целый новый мир», творимый Николаем Рерихом в своих художественных произведениях. Прошли годы, и стало очевидно, что Держава Рериха простирается далеко за пределы художественной реальности, многомерно распространяясь во многих социокультурных плоскостях. В географической плоскости Держава Рериха включает в себя многие города мира, которые не только выступают точками на карте, но главным образом являются культурными символами, магнитами смыслов и образов. Одним из таких значимых городов, безусловно, является бельгийский город Брюгге. Тема Брюгге в жизни Рериха появляется довольно рано. Для Рериха это город, который «бессмертно высится символом многих прекрасных имён»4. Брюгге – город, где творили любимые Рерихом фламандцы5: Мемлинг, Ван Эйк, Ван дер Вейден, где жил покровитель фламандской живописи Антоний Трист. Брюгге – это Бельгия и неразрывно связанные с ней бельгийские современники поэты, писатели и драматурги – Верхарн6, Роденбах, Метерлинк. Творчество последнего, без сомнения, оказало существенное влияние на Рериха. Уже в 1906 году Рерих выступает как иллюстратор трёхтомных сочинений писателя7. Рериховские иллюстрации были признаны критикой одними из лучших и «выражающих Метерлинка»8. Хотя Метерлинк, будучи бельгийцем, бо́льшую часть жизни провёл во Франции, но именно творчество Рериха смогло совместить драматургию писателя и образы Брюгге. Погружение в бельгийскую тему было столь сильным, что когда Рерих в 1908 году9 впервые ступил на мостовые «несравненного Брюгге», то это, по его воспоминаниям, подтвердило уже возникшие ранее образы и грёзы, дав при этом «глубокие настроения». Как пишет сам художник: «…Мы никогда не забудем посещений Брюгге. Колокола, которых нигде не услышишь; картины как бы на местах их творения; улицы, хранящие следы великих послов прекрасного; стук деревянных сабо по камням мостовой; наконец, столетняя кружевница, манящая в каморку, чтобы показать своё рукоделие. Сколько чудесного и в великом, и в малом!»10 В 1913 году руководство Санкт-Петербургского Свободного театра закономерно приглашает Рериха к работе над оформлением пьесы Метерлинка «Принцесса Мален», а в 1914 году петроградский Театр музыкальной драмы – к работе над оперой по пьесе Метерлинка «Сестра Беатриса». И здесь образы Метерлинка и Брюгге соединятся в явном виде. ФКак вспоминает Рерих: «И когда писалась опера “Принцесса Мален”11, то именно карильон Брюггских колоколов лёг в основу вступительной темы. Посвящена была эта музыка мне, как выразителю образов Метерлинка и обожателю старого Брюгге»12. «Для меня Метерлинковская серия, – отмечал Рерих, – была не только театральными эскизами, не иллюстрациями, но вообще композициями на темы мне очень близкие. Хотелось в них дать целую тональную симфонию. У Метерлинка много синих, фиолетовых, пурпурных аккордов, и всё это мне особенно отвечает. Посещение Фландрии и несравненного Брюгге дало глубокие настроения, подтвердившие образы, уже ранее возникшие во мне». «Сейчас облики Малэн и Брюгге в моих картинах живут в шести странах. В Риксмузеуме Стокгольма, в Атэнеуме Гельсингфорса, в Москве, в Киеве, в Париже, в Польше, в Нью-Йоркском нашем Музее, в Бостоне, в Чикаго и в далёкой Небраске, в Омахе». Обобщённый образ Брюгге появляется у Рериха непосредственно в нескольких вариантах эскизов «Старая Бельгия», написанных к «Принцессе Мален» в 1914 году. В центре эскиза изображён стилизованный горбатый брюггский мост на фоне средневековой башни13. В том же году эскиз был напечатан на открытке Общества св. Евгении с автографом Рериха и надписью «Старая Бельгия». Открытка Общества св. Евгении с автографом Н.К.Рериха «Старая Бельгия». 1914 г. Старая Бельгия (улица перед замком) Варианты театрального эскиза. 1914 г. По воспоминаниям Рериха, в марте того же 1914 года им была написана картина «Зарево». Картина изображала вооружённого рыцаря, стоящего на дозоре рядом с изваянием бельгийского льва на фоне замка, объятого кроваво-огненым заревом. Картина явилась своеобразным пророчеством. 2 августа 1914 года германские войска выдвинули Бельгии ультиматум о пропуске германских армий к границе с Францией. Получив отказ, Германия, вторгшись в Бельгию, атаковала пограничную крепость Льеж. Бельгийская армия, возглавляемая королём Альбертом I, оказала ожесточённое сопротивление, однако не смогла без поддержки союзников сдержать превосходящие силы германцев. Как пишет Рерих: «Через четыре месяца все уже знали о том, что этот благородный рыцарь, конечно, был сам король Альберт, охранивший достоинство бельгийского льва»14. И в другом месте: «Ведь во имя Бельгии, во имя Брюгге я заклинал войну первого марта 1914-го картиною моею “Зарево”»15. Н.К.Рерих. «Зарево». 1914 г. Спустя годы в очерке, посвящённом памяти короля Альберта, Рерих писал: «Имя короля Альберта, весь его творческий подвиг во благо своей страны, его военное геройство, его широкие взгляды и глубокое доброжелательство всегда были для меня драгоценными. Поистине, радостно и в наши смущённые времена иметь перед собою такой ясный облик героя – рыцаря без страха и упрёка, блестяще прошедшего всю свою жизнь в неустанных трудах к процветанию народа»16. Бельгийский король Альберт I Захват Бельгии Германией сопровождался применением тяжёлых артиллерийских орудий и массовым разрушением памятников культуры. Так был почти полностью разрушен и сожжён бельгийский город Лёвен. Как впоследствии и французский Реймс. Рерих откликается на эту трагедию. В 1915 году он создаёт плакат «Враг рода человеческого», изображающий германского императора Вильгельма II в образе дьявола на фоне Реймса и Лёвена17. С начала 1915 года картины Рериха участвуют в выставках в пользу пострадавших от войны в Бельгии. Педагогический совет школы Императорского общества поощрения художеств (ИОПХ), которую возглавлял Рерих, обратился к президенту Франции и правительству США с заявлениями возмущения и протеста по поводу разрушения германскими войсками собора в Реймсе и других памятников искусства в Бельгии и Франции. Согласно отчёту о деятельности ИОПХ: «Директором школы общества были получены от президента Французской Республики и от правительства Северо-Американских Соединённых Штатов благодарности за выраженные чувства по поводу варварских приёмов германцев в текущую великую войну»18. Н.К.Рерих. «Враг рода человеческого» (плакат). 1915 г. Несмотря на то что постановка «Принцессы Мален» не состоялась, Рерих и в 1916 году продолжает развивать метерлинковскую тему, создав как ряд декорационных картин к пьесе, так и отдельные произведения, изображавшие площади и дворы средневековых городов. Одна из таких картин, «Чёрный», примечательна тем, что на ней снова появляется горбатый брюггский мост перед укрепительными стенами города. По мосту скользит чёрная тень, неся беду к городским стенам. Можно предположить, что сюжет картины навеян как минувшими событиями разрушения бельгийских городов, так и предчувствием грозных событий в России. Н.К.Рерих. «Чёрный». 1916 г. В том же году Рерих пишет пьесу «Милосердие», в сюжете которой непосредственно чувствуется влияние драматургии Метерлинка. Тема метерлинковских городов продолжает развиваться и в Америке, где в 1920 году Рерих пишет картину «Город. Тайны стен». Сам же Морис Метерлинк одобрительно относился как к творчеству Рериха, так и к его культурным начинаниям. Так, в 1921 году Метерлинк становится членом созданной Рерихом в США организации Cor Ardens («Пылающее Сердце»). Позднее Рерих вспоминал: «Я слышал, что он [Метерлинк] очень одобрял мои эскизы к “Принцессе Мален”, “Сестре Беатрисе”, “Пелеасу и Мелисанде”, “Слепым”. К “Принцессе Мален” было четырнадцать эскизов. Разлетелись по многим музеям – в Стокгольме, в Гельсингфорсе, в Москве, в Нью-Йорке, в Небраске...»19. Метерлинку принадлежит высказывание о том, что «Россия была бы спасена, если бы профессор Рерих стал её Вождём»20. В 1922 году в Америке Рерих создаёт полотно «Чудо». Картина интересна тем, что в её сюжете снова появляется стилизованный горбатый брюггский мост, но уже на фоне американского Гранд-Каньона. Из-за моста льётся яркое сияние, склонённые фигуры ждут, когда источник этого сияния перейдёт к ним с той стороны моста. Н.К.Рерих. «Чудо». 1923 г. Картина в большой степени пророческая, ибо действительно спустя десятилетие именно Брюгге явил чудо торжества рериховских идей, своеобразным образом вернувшись в географию Державы Рериха. Вначале в 1931 году известный бельгийской искусствовед, член Королевской бельгийской археологической комиссии Камилл Тюльпинк основывает в Брюгге «Международный союз Пакта Рериха»21 и предлагает сделать этот город центром распространения инициативы Рериха о подписании международного договора о защите культурных ценностей («Пакта Рериха»). Благодаря этому событию с 1931 года образ Бельгии снова появляется на картинах Рериха. Художник возвращается к образу охваченного заревом города, создавая новый вариант картины «Зарево». Повторяя сюжет, художник в правом верхнем углу картины помещает знак Пакта Рериха («Знамя Мира») с подписью Cultura. Pax. В том же году художник пишет картину «Знамя Мира» со знаменем, покрывающим средневековый город. Н.К.Рерих. «Зарево». 1931 г. Н.К.Рерих. «Знамя Мира». 1931 г. С 13 по 15 сентября того же 1931 года в Брюгге созывается первая Международная конференция Пакта Рериха22. В её работе приняли участие представители правительств более 20 государств и более 100 делегатов от многочисленных общественных, научных и культурных организаций. Конференцию телеграммой приветствовал король Бельгии. Город Брюгге стал «первым городом, поднявшим Знамя Мира над святынями культуры». Делегаты первой Международной конференции в Брюгге, обсуждавшие Пакт Рериха. Сентябрь 1931 г. Конференция была поддержана и Морисом Метерлинком. 18 августа 1931 года он пишет послание к конференции в Брюгге: «Я всем сердцем с теми, кто подписал Пакт Рериха… Сплотим вокруг этих благородных целей наши моральные силы»23. Во время конференции Знамя Мира было освящено в одном из самых почитаемых мест города – базилике Святой Крови. Сама базилика была построена Братством Святой Крови для хранения сосуда с каплями «Крови Господней», привезённого в XII веке из Второго крестового похода. Рерих писал об этом событии: «Освящение знамени нашего неслучайно должно было произойти в соборе Святой Крови, во имя всей Мученической Крови, пролитой за Прекрасную Истину. Где объединяется столько высоких символов, там возникает истинная твердыня»24. В 1931 году по инициативе Камилла Тюльпинка в Брюгге был основан Музей имени Н.К.Рериха. Город Брюгге выделил музею здание, а король Леопольд пожаловал музею титул «в память короля Альберта». Постоянная экспозиция музея начала работу в июле 1932 года25. В коллекцию его вошла серия из 18 картин Рериха, написанных в 1931–1932 годах26, а также портрет Н.К.Рериха работы сына художника – С.Н.Рериха. «Само Провидение судило, чтобы именно Брюгге стал постоянным местопребыванием нашего мирного союза», – напишет Рерих27. Министры Греции и Чехословакии, представитель Великого Герцогства Люксембург после заседания второй Международной конференции, посвящённой Пакту Рериха. Брюгге. 7 августа 1932 г. С 7 по 9 августа 1932 года в Брюгге была созвана вторая Международная конференция. Одновременно была организована выставка фотографий памятников, подлежащих охране. В этой выставке, состоявшей из более чем 6000 фотографий известных архитектурных памятников, приняли участие 22 страны. На второй конференции было принято решение о создании в Брюгге Фонда имени Рериха (Рерих Фаундейшен – Фонд Рериха за мир, искусство, науку и труд) для всемерного содействия проведению в жизнь идей Пакта, а также разработан план продвижения Пакта Рериха и обращения к различным государствам с целью признания его в качестве международно-правового документа. По решению конференции были налажены постоянные контакты с Международным комитетом по делам искусств и Бюро конференции по ограничению вооружений. В октябре того же года Международный центр Пакта Рериха в Брюгге организовал Международный день искусства в борьбе за мир. Благодаря конференции Брюгге появился на почтовых карточках и плакатах, посвящённых данному событию28. После конференций открытки с образами Брюгге и репродукциями картин Рериха продолжил выпускать «Рерих Фаундейшен». Здание, где размещался Международный союз за Пакт Рериха. Брюгге. Открытка издательства Himalayan Roerich Society. Открытка в помощь музею Рерих Фаундейшен. Середина 1930-х годов. Использовано изображение Белфортской колокольни, Брюгге Во время Второй мировой войны благодаря королеве Бельгии Брюгге сумел сохранить Музей Рериха. Работа музея, несмотря на уход из жизни Камилла Тюльпинка, была возобновлена 1 сентября 1946 года. Шефство над музеем взяло Министерство просвещения. Летом 1958 года Зинаида Фосдик, директор Музея Рериха в Нью-Йорке, перевезла картины музея из Брюгге в Нью-Йорк29. 24 марта 1960 года в Нью-Йоркском музее произошло торжественное открытие новой экспозиции, которая включала и картины из Брюгге. Рерих был страстным коллекционером средневековой живописи. Его собрание насчитывало до пятисот картин. «Были и итальянцы, и французы, а главное, тянуло Елену Ивановну и меня к примитивам. Это собрание дало нам много радости и перевалило за пятьсот…» – см. Рерих Н.К. Листы дневника. – М.: МЦР, 1996. – Т. III. – С. 283. «Не однажды нас спрашивали, почему мы начали собирать именно старых "нидерландцев". Но кто же не мечтает о Ван Эйке, Мемлинге, Ван дер Вейдене, Ван Реймерсвале, Давиде, Массейсе?» – см. Рерих Н.К. Из литературного наследия / Под ред. М.Т.Кузьминой. – М., 1974. С. 97–99. Характерно, что, когда В.Брюсов послал Верхарну снимки картин русских художников, то Верхарн в первую очередь выделил картины Рериха, как наиболее понравившиеся. См. В.Брюсов. Дневники. Автобиографическая проза // ОЛМА-ПРЕСС, 2002. C. 254. III. – С. 283. «Не однажды нас спрашивали, почему мы начали собирать именно старых “нидерландцев”. Но кто же не мечтает о Ван Эйке, Мемлинге, Ван дер Вейдене, Ван Реймерсвале, Давиде, Массейсе?» – см. Рерих Н.К. Из литературного наследия / Под ред. М.Т.Кузьминой. – М., 1974. С. 97–99. 6Характерно, что, когда В.Брюсов послал Верхарну снимки картин русских художников, то Верхарн в первую очередь выделил картины Рериха, как наиболее понравившиеся. См. В.Брюсов. Дневники. Автобиографическая проза // ОЛМА-ПРЕСС, 2002. C. 254. 7Морис Метерлинк. Сочинения. В трёх томах. В переводе Л.Вилькиной. С рисунками Н.К.Рериха. «Кто любит, ценит и понимает (вернее сказать, кто думает, что понимает Метерлинка), тому понравятся и иллюстрации Рериха – такие же смутные, недосказанные, в намёках, как и драмы Метерлинка, которые предоставляется разрабатывать каждому в зависимости от его внутреннего миросозерцания. Надо признать, что иллюстрации действительно выражают Метерлинка» (О.Б. Базанкур О.Г.. Художественная летопись // Слово. 1906. 14 февраля. N° 383. Переопубл.: Николай Рерих в русской периодике, 2005. С. 474–475). Здесь, по-видимому, описка. Речь идёт о драме «Сестра Беатриса». Музыкальное вступление к «Сестре Беатрисе» было написано композитором Штейнбергом, зятем и учеником Римского-Корсакова, и посвящено Рериху. Пьеса шла в «Музыкальной драме» в 1915 году. Башня, вероятно, является обобщённым образом Белфортской колокольни, хотя основой для образа могли быть и колокольня собора Спасителя или церкви Богоматери. Плакат был издан масштабным тиражом Издательством Сытина. Письмо Е.И.Рерих В.Е.Гущику 2 июня 1934 года: «Передо мною лежит письмо с приведённой в нём формулой известного писателя Метерлинка: «Россия была бы спасена, если бы профессор Рерих стал её Вождём». // Елена Ивановна Рерих. Письма. Т. 2. М., 2000, С. 110. Рерих писал К.Тюльпинку: «Ваша благородная идея собрать международную конференцию в Брюгге для утверждения нашего Пакта Мира меня глубоко трогает. Драгоценно видеть светлую инициативу в области Культуры ради защиты сокровищ человеческого гения. Конечно, героическая Бельгия так же, как и доблестная Франция, имеет в этом вопросе глубокие исторические основания. (...) Покуда мы действуем на защиту Блага, Прекрасного и Культуры, мы непобедимы в нашем энтузиазме. Неслучайно Конференция собирается в Брюгге. Ваш город, этот живописный памятник старины, сущностью своею уже молит о Культуре. Знамениты колокола Брюгге, которые вдохновляли меня во время посещения вашей прекрасной сокровищницы. Пусть эти колокола будут колоколами победы Конференции Знамени Мира». Рерих Н.К. Конференция в Брюгге 1931 года // Держава Света. М., 1999. С. 105, 107. В составе: «Мадонна Орифламма» (1932), «София Премудрость» (1932), «Гундла. Лахул» (1931), «Ашрам» (1931), «Гора "М"» (1931), «Лхамо» (1931), «Шамбала Даик» (1931), «Чандра» (1932), «Ченрези» (1932), «Догра Юмцо» (1932), «Девита» (1932), «Св. Франциск» (1932), «Священная Тангла» (1932), «Коксар» (1932), «Путь на Кайлас» (1932), «Святые пещеры» (1932), «Звезда утра» (1932), «Твердыня Тибета» (1932). Himalayan Roerich Society выпустило открытку «Здание, где размещался Международный союз за Пакт Рериха. Брюгге». В Брюсселе были отпечатаны открытки «Гранд Отель. Брюгге (Бельгия). Делегаты Второй конференции Пакта Рериха. Август 1932», «Проект Монумента защитницы во время войны. – Выставка памятников исторических городов. Июль – октябрь 1932». Также открытки с видами Брюгге выпускал «Рерих Фаундейшен». Август 1932», «Проект Монумента защитницы во время войны. – Выставка памятников исторических городов. Июль – октябрь 1932». Также открытки с видами Брюгге выпускал «Рерих Фаундейшен». 29Кроме картины «Гундла. Лахул» (1931), которая находится в Groeningemuseum (Брюгге).