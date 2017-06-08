Город Брюгге на карте Державы Рериха

В 1919 году шведский критик Лео Файгенберг1 и русский писатель Леонид Андреев2 в своих публикациях ввели в оборот термин «Держава Рериха»3, который включал в себя «целый новый мир», творимый Николаем Рерихом в своих художественных произведениях. Прошли годы, и стало очевидно, что Держава Рериха простирается далеко за пределы художественной реальности, многомерно распространяясь во многих социокультурных плоскостях. В географической плоскости Держава Рериха включает в себя многие города мира, которые не только выступают точками на карте, но главным образом являются культурными символами, магнитами смыслов и образов. Одним из таких значимых городов, безусловно, является бельгийский город Брюгге.

Тема Брюгге в жизни Рериха появляется довольно рано. Для Рериха это город, который «бессмертно высится символом многих прекрасных имён»4. Брюгге – город, где творили любимые Рерихом фламандцы5: Мемлинг, Ван Эйк, Ван дер Вейден, где жил покровитель фламандской живописи Антоний Трист. Брюгге – это Бельгия и неразрывно связанные с ней бельгийские современники поэты, писатели и драматурги – Верхарн6, Роденбах, Метерлинк. Творчество последнего, без сомнения, оказало существенное влияние на Рериха. Уже в 1906 году Рерих выступает как иллюстратор трёхтомных сочинений писателя7. Рериховские иллюстрации были признаны критикой одними из лучших и «выражающих Метерлинка»8. Хотя Метерлинк, будучи бельгийцем, бо́льшую часть жизни провёл во Франции, но именно творчество Рериха смогло совместить драматургию писателя и образы Брюгге. Погружение в бельгийскую тему было столь сильным, что когда Рерих в 1908 году9 впервые ступил на мостовые «несравненного Брюгге», то это, по его воспоминаниям, подтвердило уже возникшие ранее образы и грёзы, дав при этом «глубокие настроения». Как пишет сам художник: «…Мы никогда не забудем посещений Брюгге. Колокола, которых нигде не услышишь; картины как бы на местах их творения; улицы, хранящие следы великих послов прекрасного; стук деревянных сабо по камням мостовой; наконец, столетняя кружевница, манящая в каморку, чтобы показать своё рукоделие. Сколько чудесного и в великом, и в малом!»10

В 1913 году руководство Санкт-Петербургского Свободного театра закономерно приглашает Рериха к работе над оформлением пьесы Метерлинка «Принцесса Мален», а в 1914 году петроградский Театр музыкальной драмы – к работе над оперой по пьесе Метерлинка «Сестра Беатриса». И здесь образы Метерлинка и Брюгге соединятся в явном виде. ФКак вспоминает Рерих: «И когда писалась опера “Принцесса Мален”11, то именно карильон Брюггских колоколов лёг в основу вступительной темы. Посвящена была эта музыка мне, как выразителю образов Метерлинка и обожателю старого Брюгге»12. «Для меня Метерлинковская серия, – отмечал Рерих, – была не только театральными эскизами, не иллюстрациями, но вообще композициями на темы мне очень близкие. Хотелось в них дать целую тональную симфонию. У Метерлинка много синих, фиолетовых, пурпурных аккордов, и всё это мне особенно отвечает. Посещение Фландрии и несравненного Брюгге дало глубокие настроения, подтвердившие образы, уже ранее возникшие во мне». «Сейчас облики Малэн и Брюгге в моих картинах живут в шести странах. В Риксмузеуме Стокгольма, в Атэнеуме Гельсингфорса, в Москве, в Киеве, в Париже, в Польше, в Нью-Йоркском нашем Музее, в Бостоне, в Чикаго и в далёкой Небраске, в Омахе».

Обобщённый образ Брюгге появляется у Рериха непосредственно в нескольких вариантах эскизов «Старая Бельгия», написанных к «Принцессе Мален» в 1914 году. В центре эскиза изображён стилизованный горбатый брюггский мост на фоне средневековой башни13. В том же году эскиз был напечатан на открытке Общества св. Евгении с автографом Рериха и надписью «Старая Бельгия».

Открытка Общества св. Евгении с автографом Н.К.Рериха «Старая Бельгия». 1914 г.

Старая Бельгия (улица перед замком)

Варианты театрального эскиза. 1914 г.

По воспоминаниям Рериха, в марте того же 1914 года им была написана картина «Зарево». Картина изображала вооружённого рыцаря, стоящего на дозоре рядом с изваянием бельгийского льва на фоне замка, объятого кроваво-огненым заревом. Картина явилась своеобразным пророчеством. 2 августа 1914 года германские войска выдвинули Бельгии ультиматум о пропуске германских армий к границе с Францией. Получив отказ, Германия, вторгшись в Бельгию, атаковала пограничную крепость Льеж. Бельгийская армия, возглавляемая королём Альбертом I, оказала ожесточённое сопротивление, однако не смогла без поддержки союзников сдержать превосходящие силы германцев. Как пишет Рерих: «Через четыре месяца все уже знали о том, что этот благородный рыцарь, конечно, был сам король Альберт, охранивший достоинство бельгийского льва»14. И в другом месте: «Ведь во имя Бельгии, во имя Брюгге я заклинал войну первого марта 1914-го картиною моею “Зарево”»15.

Н.К.Рерих. «Зарево». 1914 г.

Спустя годы в очерке, посвящённом памяти короля Альберта, Рерих писал: «Имя короля Альберта, весь его творческий подвиг во благо своей страны, его военное геройство, его широкие взгляды и глубокое доброжелательство всегда были для меня драгоценными. Поистине, радостно и в наши смущённые времена иметь перед собою такой ясный облик героя – рыцаря без страха и упрёка, блестяще прошедшего всю свою жизнь в неустанных трудах к процветанию народа»16.

Бельгийский король Альберт I

Захват Бельгии Германией сопровождался применением тяжёлых артиллерийских орудий и массовым разрушением памятников культуры. Так был почти полностью разрушен и сожжён бельгийский город Лёвен. Как впоследствии и французский Реймс.

Рерих откликается на эту трагедию. В 1915 году он создаёт плакат «Враг рода человеческого», изображающий германского императора Вильгельма II в образе дьявола на фоне Реймса и Лёвена17. С начала 1915 года картины Рериха участвуют в выставках в пользу пострадавших от войны в Бельгии. Педагогический совет школы Императорского общества поощрения художеств (ИОПХ), которую возглавлял Рерих, обратился к президенту Франции и правительству США с заявлениями возмущения и протеста по поводу разрушения германскими войсками собора в Реймсе и других памятников искусства в Бельгии и Франции. Согласно отчёту о деятельности ИОПХ: «Директором школы общества были получены от президента Французской Республики и от правительства Северо-Американских Соединённых Штатов благодарности за выраженные чувства по поводу варварских приёмов германцев в текущую великую войну»18.

Н.К.Рерих. «Враг рода человеческого» (плакат). 1915 г.

Несмотря на то что постановка «Принцессы Мален» не состоялась, Рерих и в 1916 году продолжает развивать метерлинковскую тему, создав как ряд декорационных картин к пьесе, так и отдельные произведения, изображавшие площади и дворы средневековых городов. Одна из таких картин, «Чёрный», примечательна тем, что на ней снова появляется горбатый брюггский мост перед укрепительными стенами города. По мосту скользит чёрная тень, неся беду к городским стенам. Можно предположить, что сюжет картины навеян как минувшими событиями разрушения бельгийских городов, так и предчувствием грозных событий в России.

Н.К.Рерих. «Чёрный». 1916 г.

В том же году Рерих пишет пьесу «Милосердие», в сюжете которой непосредственно чувствуется влияние драматургии Метерлинка.

Тема метерлинковских городов продолжает развиваться и в Америке, где в 1920 году Рерих пишет картину «Город. Тайны стен». Сам же Морис Метерлинк одобрительно относился как к творчеству Рериха, так и к его культурным начинаниям. Так, в 1921 году Метерлинк становится членом созданной Рерихом в США организации Cor Ardens («Пылающее Сердце»). Позднее Рерих вспоминал: «Я слышал, что он [Метерлинк] очень одобрял мои эскизы к “Принцессе Мален”, “Сестре Беатрисе”, “Пелеасу и Мелисанде”, “Слепым”. К “Принцессе Мален” было четырнадцать эскизов. Разлетелись по многим музеям – в Стокгольме, в Гельсингфорсе, в Москве, в Нью-Йорке, в Небраске...»19. Метерлинку принадлежит высказывание о том, что «Россия была бы спасена, если бы профессор Рерих стал её Вождём»20.

В 1922 году в Америке Рерих создаёт полотно «Чудо». Картина интересна тем, что в её сюжете снова появляется стилизованный горбатый брюггский мост, но уже на фоне американского Гранд-Каньона. Из-за моста льётся яркое сияние, склонённые фигуры ждут, когда источник этого сияния перейдёт к ним с той стороны моста.

Н.К.Рерих. «Чудо». 1923 г.

Картина в большой степени пророческая, ибо действительно спустя десятилетие именно Брюгге явил чудо торжества рериховских идей, своеобразным образом вернувшись в географию Державы Рериха. Вначале в 1931 году известный бельгийской искусствовед, член Королевской бельгийской археологической комиссии Камилл Тюльпинк основывает в Брюгге «Международный союз Пакта Рериха»21 и предлагает сделать этот город центром распространения инициативы Рериха о подписании международного договора о защите культурных ценностей («Пакта Рериха»). Благодаря этому событию с 1931 года образ Бельгии снова появляется на картинах Рериха. Художник возвращается к образу охваченного заревом города, создавая новый вариант картины «Зарево». Повторяя сюжет, художник в правом верхнем углу картины помещает знак Пакта Рериха («Знамя Мира») с подписью Cultura. Pax. В том же году художник пишет картину «Знамя Мира» со знаменем, покрывающим средневековый город.

Н.К.Рерих. «Зарево». 1931 г.

Н.К.Рерих. «Знамя Мира». 1931 г.

С 13 по 15 сентября того же 1931 года в Брюгге созывается первая Международная конференция Пакта Рериха22. В её работе приняли участие представители правительств более 20 государств и более 100 делегатов от многочисленных общественных, научных и культурных организаций. Конференцию телеграммой приветствовал король Бельгии. Город Брюгге стал «первым городом, поднявшим Знамя Мира над святынями культуры».

Делегаты первой Международной конференции в Брюгге, обсуждавшие Пакт Рериха. Сентябрь 1931 г.

Конференция была поддержана и Морисом Метерлинком. 18 августа 1931 года он пишет послание к конференции в Брюгге: «Я всем сердцем с теми, кто подписал Пакт Рериха… Сплотим вокруг этих благородных целей наши моральные силы»23.

Во время конференции Знамя Мира было освящено в одном из самых почитаемых мест города – базилике Святой Крови. Сама базилика была построена Братством Святой Крови для хранения сосуда с каплями «Крови Господней», привезённого в XII веке из Второго крестового похода. Рерих писал об этом событии: «Освящение знамени нашего неслучайно должно было произойти в соборе Святой Крови, во имя всей Мученической Крови, пролитой за Прекрасную Истину. Где объединяется столько высоких символов, там возникает истинная твердыня»24.

В 1931 году по инициативе Камилла Тюльпинка в Брюгге был основан Музей имени Н.К.Рериха. Город Брюгге выделил музею здание, а король Леопольд пожаловал музею титул «в память короля Альберта». Постоянная экспозиция музея начала работу в июле 1932 года25. В коллекцию его вошла серия из 18 картин Рериха, написанных в 1931–1932 годах26, а также портрет Н.К.Рериха работы сына художника – С.Н.Рериха. «Само Провидение судило, чтобы именно Брюгге стал постоянным местопребыванием нашего мирного союза», – напишет Рерих27.

Министры Греции и Чехословакии, представитель Великого Герцогства Люксембург после заседания второй Международной конференции, посвящённой Пакту Рериха. Брюгге. 7 августа 1932 г.

С 7 по 9 августа 1932 года в Брюгге была созвана вторая Международная конференция. Одновременно была организована выставка фотографий памятников, подлежащих охране. В этой выставке, состоявшей из более чем 6000 фотографий известных архитектурных памятников, приняли участие 22 страны.

На второй конференции было принято решение о создании в Брюгге Фонда имени Рериха (Рерих Фаундейшен – Фонд Рериха за мир, искусство, науку и труд) для всемерного содействия проведению в жизнь идей Пакта, а также разработан план продвижения Пакта Рериха и обращения к различным государствам с целью признания его в качестве международно-правового документа. По решению конференции были налажены постоянные контакты с Международным комитетом по делам искусств и Бюро конференции по ограничению вооружений. В октябре того же года Международный центр Пакта Рериха в Брюгге организовал Международный день искусства в борьбе за мир.

Благодаря конференции Брюгге появился на почтовых карточках и плакатах, посвящённых данному событию28. После конференций открытки с образами Брюгге и репродукциями картин Рериха продолжил выпускать «Рерих Фаундейшен».

Здание, где размещался Международный союз за Пакт Рериха. Брюгге. Открытка издательства Himalayan Roerich Society.

Открытка в помощь музею Рерих Фаундейшен. Середина 1930-х годов. Использовано изображение Белфортской колокольни, Брюгге

Во время Второй мировой войны благодаря королеве Бельгии Брюгге сумел сохранить Музей Рериха. Работа музея, несмотря на уход из жизни Камилла Тюльпинка, была возобновлена 1 сентября 1946 года. Шефство над музеем взяло Министерство просвещения.

Летом 1958 года Зинаида Фосдик, директор Музея Рериха в Нью-Йорке, перевезла картины музея из Брюгге в Нью-Йорк29. 24 марта 1960 года в Нью-Йоркском музее произошло торжественное открытие новой экспозиции, которая включала и картины из Брюгге.

Так закончилась одна из значимых вех формирования всемирного рериховского наследия, а Бельгия и город Брюгге заняли одно из самых значимых мест на карте Державы Рериха.