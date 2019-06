warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

98(2/2019) Держава Рерихов Духовный подвиг Елены Ивановны Рерих 1 Гиндилис Л.М., кандидат­ физико-математических ­наук,­ ГАиШ­ (МГУ­ им.­М.В.Ломоносова), академик­ Российской ­академии­ космонавтики­ им.­К.Э.Циолковского,­Секция­ проблем­ космического­ мышления­ и­ Живой ­Этики­ Московского ­космического ­клуба Содержание Несколько слов о подвиге Посланница Космического Братства Подвиг её творился в молчании Огненный подвиг Матери Агни Йоги Матерь нового человечества Поднятие человечества на новую эволюционную ступень Космичность подвига Урусвати О гонителях Елены Ивановны Рерих Несколько слов о подвиге Своё выступление на конференции «Творческое наследие Е.И. Рерих и его роль в развитии науки и культуры» я назвал «Духовный подвиг Елены Ивановны Рерих». Возможно, кому-то это название покажется недостаточно научным, но на самом деле оно удовлетворяет главному критерию научности – соответствию истине. Что такое подвиг? Прежде всего это действие, важное по своему значению. В словарях отмечается доблестный героический характер подвига, когда человек, преодолевая себя, совершает почти невозможное. Также подвиг связан с понятием «подвигать» (продвигать), изменять что-то, например изменять условия жизни, изменять человеческое сознание, наши представления о жизни. Подвиг связан с понятием подвижничества, т. е. самоотверженного служения на благо человечеству. В толковом словаре Ожегова подвижник определяется как человек, героически принявший на себя тяжёлый труд или лишения, муки ради достижения высокой цели. Все эти аспекты подвига в полной мере присущи Елене Ивановне Рерих. Посланница Космического Братства Держательница Мира В книге «Беспредельность» о Елене Ивановне сказано: «У Нас есть на вашей планете доверенная, испившая чашу опыта. Она послана вам как свидетельница космических явлений, как носительница Моих поручений, как ваша пророчица будущего» [1]. Вдумаемся в слова: «У Нас есть на вашей планете…» Какой космический размах здесь открывается! Значит, Елена Ивановна была посланницей Космического Братства и выполняла на Земле миссию по Их поручению.

Представления о Космическом Братстве нашли отражения в мифологии и легендах разных народов. В новое время эти представления проникли в литературу, фантастику, легли в основу научных гипотез. Вспомним А.С. Пушкина, вложившего в характер Ленского веру: «Что есть избранные судьбами, / Людей священные друзья; / Что их бессмертная семья / Неотразимыми лучами / Когда-нибудь нас озарит. / И мир блаженством одарит». Идея «Великого Кольца Разума» подробно описана в романе И.А. Ефремова «Туманность Андромеды». А известный американский радиоастроном Р. Брейсуэлл, опираясь на близкую идею «Галактического клуба», разработал стратегию поиска радиосигналов от высокоразвитых внеземных сообществ [2]. Наиболее полно идея Космического союза разработана К.Э. Циолковским. Он был убеждён, что «во Вселенной господствовал, господствует и будет господствовать разум и высшие общественные организации» [3]. В связи с этим он писал о союзе ближайших солнц, союзе союзов и т. д. «Где предел этим союзам, – восклицал он, – трудно сказать, так как Вселенная бесконечна» [4]. Начиная со второй половины ХХ века представления о Космическом Разуме всё более явно начинают проникать в науку. Этому способствовали три обстоятельства: изучение возможностей связи с внеземными цивилизациями, обнаружение тесной зависимости между фундаментальными свойствами Вселенной и наличием в ней жизни и разума (антропный принцип) и, наконец, – возникновение квантовой космологии. Подвиг её творился в молчании Фото на паспорте (1910–1920) При жизни Елены Ивановны о ней было известно немного. Николай Константинович был широко известен как знаменитый художник, член Академии художеств, автор книг и множества статей и очерков, как создатель ряда культурных учреждений, путешественник, руководитель небывалой Центральноазиатской экспедиции, автор Пакта Мира, носящего его имя. Его деятельность была открыта миру, и он принимал все стрелы врагов.

Миссия Елены Ивановны была охранена от внешнего мира. Только небольшой круг близких друзей и сотрудников знал о ней. «При поручениях, – говорит Учитель, – важно качество быть невидимым» [5]. «Можно отвлечь внимание от себя, но это гораздо труднее, нежели привлечь» [6]. Елене Ивановне это удалось в полной мере. Даже фотографий её сохранилось совсем немного. «Особа и необычайна деятельность нашей вдохновительницы, – писал Николай Константинович в «Листах дневника». – В разных странах целые очаги питаются её помощью, прилетающей на крыльях аэропланов. Она всегда спешит с помощью. Ждут слова утешения, утверждения и пояснения. Даже из друзей многие не знают, что Еленою Ивановной написан ряд книг. Не под своим именем. Она не любит сказать, хотя бы косвенно, о себе. Анонимно она не пишет, но у неё пять псевдонимов. Есть и русские, и западные, и восточные. Странно бывает читать ссылки на её книги. Люди не знают, о ком говорят». Это теперь мы знаем о её книгах, таких как «Криптограммы Востока», «Основы Буддизма», «Знамя Сергия Радонежского», «Чаша Востока». Это теперь мы начинаем осознавать, что она была величайшим философом, глубоким мыслителем, тонким знатоком искусства и крупной общественной деятельницей. Под её покровительством были созданы многие культурные учреждения. Она своим подвигом принесла миру Учение Живой Этики. Поэтому Учителя присвоили ей титул Матери Агни Йоги. Но тогда люди, за исключением небольшого круга учеников, не знали и не догадывались об этом. Огненный подвиг Матери Агни Йоги Чтобы выполнить свою миссию, Елена Ивановна предоставила себя на испытание Космическому Огню. Это был очень тяжёлый опыт. Учитель считал, что люди должны знать о её Опыте. Он дал ей указание написать об этом, но она из-за скромности не могла этого сделать. Незадолго до своего Ухода в письме к своим ближайшим сотрудникам Зинаиде Григорьевне Фосдик и Дедлею Фосдику от 14 сентября 1954 года Елена Ивановна пишет: «Вл[адыка], видимо, уже подготавливает мою биографию, ибо даёт страницы о Матери Агни Йоги близким сотрудникам… Я должна была сама записать несколько страниц и не могла выполнить это желание В[еликого] Вл[адыки]. Мне так трудно и невозможно писать о себе. Но В[ладыка] нашёл лучших писателей под Его диктовку» [7].

Трудно вообразить, с какими страданиями из-за загрязнения земной атмосферы был сопряжён Опыт Матери Агни Йоги. Очень ярко написал об этом Николай Уранов в книге «Размышляя над Беспредельностью». «Великий дух, тысячелетиями сотрудничавший с Иерархией Светлых Сил, в наиболее ответственный, наиболее критический момент эволюции Земли был послан для великого, надземного подвига. [Духовная] Дочь Великого Владыки, стоящего во главе Иерархии нашей планеты, воплотилась среди людей. Она жила жизнью обычной женщины. Она показала, что каждый человек, не уходя от обычной человеческой жизни, может пройти путём Нового Учения и зажечь все центры высшими огнями. Её опыт возжжения центров, опыт ассимиляции Пространственного Огня, или Огненного Крещения, лёг основанием Нового Учения, ибо ничто так не убедительно, как опыт. Оставив каждодневные записи своих восприятий, она оставила для последователей подробнейшее описание пройденного пути. Этим путём Высшие Силы предложили пройти всем, всем, всем! Путь этот хотя и прекрасен, но нелёгок. Свидетельница великих Космических Явлений, носительница поручений Владыки Превышнего, пророчица великого будущего человечества прошла весь опыт пробуждения духа, познав непередаваемые радости и страдания тела и духа, которые не могут быть описаны, ибо всю глубину их может понять лишь только тот, кто сам, хотя бы в малой мере, сподобился такого пути. Слова здесь бесполезны. Но опыт Матери Агни Йоги был не только опытом принятия Огня, но и искуплением человечества, испитием всех ужасных ядов, которые наводнили планету до такой степени, что угрожали ей взрывом. <…> Все могут представить, насколько тяжко состояние отравленных. Но трудно, почти невозможно описать страдания высокого духа от несовершенных проявлений жизнедеятельности планетных обитателей. Это невообразимо ужасно! Острые мозговые явления: тошноты, страшные головокружения, спазмы и расширения сосудов, вызывающие острые головные боли, сменяются ноющими болями в области сердца и грудной клетки, боли становятся иногда колющими, звездообразными, напоминающими ощущение сердца, пронзённого кинжалом. Иногда эти боли становятся невыносимыми, смертельно опасными. Сердечные боли сменяются странными болями в суставах, в спине, печени, в почках, в солнечном сплетении, в пояснице, в желудке. Ломящие и тянущие боли в ногах и руках. Появление различных опухолей внутренних органов, гортани, суставов, просто мышц – всё это иногда чередуется, иногда выступает страшным аккордом. Страшные боли под лопатками заставляют сидеть в кресле, и каждое дыхание или движение причиняет невыносимую боль, напоминающую боли повешенного за рёбра на железный крюк. Но эти физические пытки не могут соперничать с ужасом духовных удуший, смертельною тоскою, безысходной подавленностью. Особенно тяжко было существование высоких духов в дни Армагеддона, когда отравление планеты достигло невероятных масштабов. Но именно в эти годы произошло явление полного раскрытия всех центров Матери Агни Йоги. Можно себе представить, через какую страшную Голгофу и распятие прошёл этот Великий Дух, и всё же это невообразимо!» [8].

На фото, выполненном в 1926 г. в Урумчи во время Центральноазиатской экспедиции Рерихов, мы видим молодую красивую женщину. И ей, этой хрупкой женщине, пришлось пройти через такие невообразимые испытания. Е.И. Рерих. 1926 г. Многие люди хотели бы принимать послания от Иерархии Света, но мало кто представляет, с какими страданиями сопряжено необходимое для этого полное открытие энергетических центров в отравленной низкими эманациями атмосфере современной Земли. Я не хочу сказать, что опыт этот недоступен для людей. В Учении есть такое обращение к ученикам: «Увидишь звёзды духа, увидишь огни очищения центров, услышишь голос Учителя Незримого» [9]. Потому нет ничего удивительного в том, что люди, длительно и серьёзно занимающиеся Агни Йогой, выполняющие указания Учителя, рано или поздно подключаются к пространственному проводу и начинают воспринимать пространственную мудрость. «Но очень важно понять и усвоить, – пишет Л.И. Уранова, – что уровень восприятия каждого такого приёмника будет соответствовать уровню его сознания. Потому, как бы ни были ценны подобные восприятия, нельзя ставить их на один уровень по значимости с Учением Агни Йоги, ибо уровень сознания Матери Агни Йоги несоизмеримо высок. Она прошла огненную трансмутацию под руководством Превышнего Владыки» [10]. В «Мире Огненном» на этот счёт сказано: «Среди приёмников Учения есть много русл; каждое русло имеет своё особое свойство и назначение. Но океан мысли Учения может быть дан только через самый близкий источник. Много ветвей и способов сообщений, и особые свойства русл указывают на ограничения восприёмников. Функции тех огненных приёмников, которые могут воспринимать океан мысли Учения, являются главными объединителями Высших сил с миром земным. Нетрудно проследить, как шли эти иеровдохновения, и нетрудно проследить, как шли носители огненного сознания» [11]. И ещё одно важное указание: Преемственность Учения может быть дана «лишь огненному духу, связанному с Иерархией тысячелетиями. Тысячелетиями тянется напряжённое огненное действие. Тысячелетиями куётся объединение сознания. Тысячелетия сердца сливаются в едином Великом Служении. Непреложен закон космический, и нужно понять, что преемственность утверждается веками. Есть много посягателей на это великое право, но космическое право даётся [только] творцу Огненного Мира» [12]. Восприятие мира человеком, находящимся на Земле, ограничено условиями Земли. Урусвати воспринимала наивысшие представления из возможного на Земле. Е.И. Рерих. 1930-е гг. Не все люди, которые знали Елену Ивановну и соприкасались с ней в жизни, были способны оценить величие её духа. «Невежды, соприкасавшиеся с Матерью Учения в жизни, – пишет Уранов, – и в силу малости своих сердец не ощутившие величину этого Великого Духа, возмущаются: “ничего такого особенного не было в этой женщине, жила она так же, как и другие”. Как же сказать им, что Матерь Учения здесь, на Земле, среди людей, не уходя от жизни, но идя её верхними путями, совершила величайший невидимый, надземный подвиг, что, искупив в себе грозные удушающие и разрушительные силы, она принесла из самых Высоких Надземных Сфер Учение, которое ляжет основанием Нового Мира, новой великой и прекрасной ступени человеческой эволюции?! Опыт её открыл обнищавшему, замученному человечеству ворота в новый Золотой, или Огненный, век, где главный храм будет посвящён Красоте» [8].

Об огненном подвиге Матери Агни Йоги сказал Сам Великий Учитель. «Являть собою Истину Учения Жизни может только дух очень высокий. Матерь Агни Йоги являла собою синтез Учения. Нет ошибок и нет искажений в том, что в Моих Лучах писалось её рукою. Дух, Мне ближайший, приняла она на себя всю тягость провозвестия Нового Учения, старого как мир, но облечённого в новую форму и дополненного тем, что из Сокровенного Знания должно и можно было выдать человечеству на данной степени его эволюции. Этот великий труд совершался параллельно с раскрытием в ней огненных центров. Раскрытие центров и самоотверженное предоставление себя на испытание пространственному огню представляет собою подвиг, вся глубина и величие значения которого не понимаются человечеством. Собою явила она сущность того преображения, которое суждено и которого достигнут люди в будущем. Мечтают люди о приобретении различных способностей, желают утверждения различных сиддхи, но не знают и не подозревают мечтатели, через какие трудности, испытания и чисто физические страдания и боли надо пройти, чтобы желаемое состоялось. А когда загораются центры и необычайно обостряются чуткость и восприимчивость организма, общение даже с близкими людьми становится тоже своего рода испытанием, после которого тело болеет. Ей угрожала огненная смерть, когда была она на высотах, и только заботою Ведущего Иерарха и тем, что в этот момент находилась она на высотах, была она спасена. Соединение пространственного огня с огнями зажжённых центров – явление настолько редкое и настолько трудное при настоящих условиях планеты и её человечества и заражённости ауры больной планеты, что описать для незнающих всё величие подвига Матери Огненной Йоги не представляется даже возможным. В веках, когда Учение Жизни дойдёт до сознания многих и наука об огненных центрах человека получит признание, подвиг Матери Агни Йоги будет оценён по справедливости. И возвышено будет имя её человечеством. Каждое слово Учения было написано её собственной рукой. Находилась она в непосредственном и близком контакте с Одним из Семи, Высочайшим. И личный, и пространственный провод были в её распоряжении. И был ей открыт и доступен Океан Учения во всей его неисчерпаемости. Сокровищница пространственной мысли двери свои держала распахнутыми для неё. И было сердце её открыто для всех, кто приходил или обращался к ней за Светом. И ласку великого сердца её, радость, надежду, подъём и вдохновение несла каждому, кто счастье имел с нею соприкоснуться и чьё сознание могло ответствовать созвучно на Свет, излучаемый ею. Явление Матери Агни Йоги настолько велико, что несравнимо ни с чем и ни с кем, кто стоит ниже её на ступенях Лестницы Света. И никто и ничто не может на Земле заменить её, ибо Наставником и Руководителем её Был Высочайший. И почему говорить «Был», когда Был, Есть и Будет. Почему говорить о ней, что «была», когда есть и будет, ибо от вечности дух и смерти не знает. Почтим память Матери Огненной Йоги более углублённым пониманием великой миссии её жизни и осознанием того, что данное через неё Учение Живой Этики дано человечеству на грядущие долгие века на пороге Века Майтрейи» [13]. Матерь нового человечества В Учении сказано: «Теперь Мы собираем духов шестой расы [духов нового человечества], и Агни Йога есть клич» [14]. Клич, призывающий этих духов сплотиться вокруг ядра новой расы, нового человечества. А монадой, ядром нового человечества является духовная батарея, нуклеус Е.И. – Н.К. Творческая пара – Носительница Огня Матери Мира (Урусвати) и Носитель Огней Владык (Агни Гуру Н.К.). Они создают новую жизнь человечества. Так, Урусвати, Матерь Учения, является ещё и Матерью нового человечества. Ей поручено вести человечество на новую ступень. Поднятие человечества на новую эволюционную ступень Опыт Матери Агни Йоги со всеми его чудовищными страданиями был необходим для выполнения этой миссии – для поднятия человечества на новую эволюционную ступень. Действительно, подошли сроки. И были готовы энергии. Но как передать их людям, как наполнить этими энергиями ауру Земли? Вспомним, что мысль материальна, мысль есть энергия. Идеи Учения и есть те энергии, которые предназначены для подъёма человечества на новую эволюционную ступень. Чтобы передать их людям, из человечества был выбран подходящий приёмник, и ему, постепенно подготовленному, были переданы эти тончайшие энергии. После чего Урусвати передала часть этих энергий ученикам, а они путём издания книг Учения распространили их дальше. «Отнесите Учение на перепутье» [15], то есть без адреса, люди сами найдут, кому предназначено. Люди стали читать Учение, размышлять над его идеями. Так через Матерь Агни Йоги пролилась на человечество Мудрость Матери Мира. Вспомним также, что чтение Учения есть беседа с Учителем. Конечно, речь идёт о качественном чтении, об усвоении идей Учения и, главное, о применении их в жизни каждого дня. Так аура Земли стала заполняться энергиями, предназначенными для перехода планеты на новую эволюционную ступень. Путём, проложенным Урусвати, прошли её ученики – первопроходцы Нового Мира.

Очень трудно для людей понять и принять в сознание всё величие и красоту подвига Е.И. Рерих. Да, она имела семью, родила двух сыновей. Она, казалось, ничем не отличалась от каждого из высоких представителей человечества. И тем не менее она достигла наивысшей степени Божественного Огня. Она показала, что, не уходя от жизни, идя верхним путём, все люди в наступающей эпохе Шестой Расы могут достичь полной трансмутации всех энергий, заключённых в физическом теле, и тем самым приобрести право на дальнейшую эволюцию уже в уплотнённом астрале. Космичность подвига Урусвати И ещё одно важное обстоятельство необходимо отметить. Огненный опыт Елены Ивановны не только позволил дать человечеству Учение Живой Этики и заложить основы нового человечества, но и послужил установлению связи Земли с дальними мирами. Великий Учитель, известный на Западе как древнегреческий философ Платон и упоминаемый в Учении под именем Мыслителя, ушёл на Юпитер для установления связи этой планеты с Землёй и оказания таким образом помощи Земле. Благодаря возжжению огней Урусвати Он получил встречный провод. Вот почему говорится о космическом размере огней, возжжённых Матерью Агни Йоги. Но и это не предел достижений Матери нового человечества. «Да, Урусвати, – говорит Учитель, – мощь будущей жизни указывает, что планетные пространства малы для синтеза твоего творчества. Синтез чаши так сгущён, что не должен быть проявлен в одной области. В твоей законченной жизни как краеугольный камень лежит достижение Матери Мира. Ты будешь строить жизнь в созидании проявленных сфер» [16]. Развивая эту мысль Учителя, Николай Уранов пишет: «Творческая Батарея, достигшая соответствующей мощи, может устремиться в пространство для строительства новой планеты. И Матерь Великого Учения может стать Матерью новой планеты. Путь от Юпитера через Землю к Венере был предначертан. Старое тело Венеры заканчивает свою жизнь, и её новое тело уже летит в пространстве как комета» [17].

Самую высокую оценку подвигу Елены Ивановны дал Великий Учитель: «Было необходимо, чтобы ты осталась, так как это столетие нуждается в твоём достижении. Никто бы не смог тебя заменить. Это под высшим космическим законом. Я сказал!» [16]. О гонителях Елены Ивановны Рерих Е.И. Рерих. 1930 г. Наггар На этом можно было бы закончить. Но необходимо ещё сказать о бережности и о предательстве. К подвигу Елены Ивановны было проявлено отношение высшей бережности. Он творился в величайшей тишине и молчании, дабы пресечь всякое поползновение тёмных сил на разрушительные действия. И он завершился успешно. Также было Указано, что не всё сообщаемое Урусвати могло быть широко оповещено до определённого срока (см., например, «Надземное», 598). Елена Ивановна тщательно отобрала из своих записей то, что подлежало оповещению, отредактировала и подготовила к печати. Так были изданы книги Учения.

Елена Ивановна продолжала работать над текстами и после публикации, готовя повторные издания. К сожалению, непомерная интеллектуальная жадность одних и сознательные разрушительные действия других привели к тому, что сокровенные Записи были преданы огласке самым грубым образом: черновики записей просто выбросили в Интернет без всяких комментариев. Я не берусь судить о юридической стороне дела, но несомненно, что совершено величайшее нравственное преступление. Печально, что произошло это в нашей стране – стране, которую так любила и которой так доверяла Елена Ивановна. Ещё более печально, что это совершено государственными чиновниками и тем самым кладёт пятно на наше государство – на Россию.

Когда создавался Государственный музей Рерихов, многие были уверены, что именно государство обеспечит наилучшую защиту уникального наследия Рерихов. А что получилось? Можно критиковать МЦР за совершённые ошибки. Я считаю (и публично высказывал это мнение), что, если бы руководство МЦР с самого начала пошло на сотрудничество с государственными структурами, всё могло сложиться иначе. Я думаю, что, если бы была жива Людмила Васильевна Шапошникова, она не допустила бы разрушения музея. Можно критиковать МЦР. Но возьмите последнее издание книг Живой Этики, предпринятое МЦР, начиная с 2003 года. В него включены комментарии, приложения, словарь, таблицы. С какой тщательностью и заботой отмечены все заметки и исправления, сделанные Еленой Ивановной в дневниковых записях и на полях уже изданных книг. И сравните с тем, что сделали доктора культурологии из Министерства культуры. Это не просто позор. Это было сделано сознательно с целью дискредитировать Рерихов и, в первую очередь, Елену Ивановну. Инициаторы этой провокации сами признались в своих целях в опубликованной ими статье в Культурологическом журнале. Возражая против создания комиссии, которая могла бы подготовить записи Е.И. Рерих к изданию, авторы пишут: «Не исключаем, что целью комиссии могло бы стать “вычищение” неоднозначных мест в записях Е.И. Рерих и недопущение коннотаций между содержанием записей и психическим здоровьем Е.И. Рерих» [18]. Вот чего они добивались. Можно пожалеть тех невежественных, некультурных людей, считающих себя последователями Рерихов, которые требовали немедленной выкладки в Интернет записей Елены Ивановны под предлогом, что нельзя скрывать такие важные знания от народа. О таких было сказано: они не ведают, что творят. Но организаторы этой провокации ведали и шли на неё сознательно. Как же назвать этих людей?

